Hur man ger negativ feedback: över 30 exempel som hjälper dig att göra det rätt

Att ge någon negativ feedback som är genuint konstruktiv är en utmaning för många av oss. Det är svårt att hitta rätt balans mellan ärlighet och uppmuntran, särskilt när vi vill att våra ord ska leda till positiva förändringar, inte defensivitet.

I den här bloggen delar vi över 30 exempel på negativ feedback som hjälper dig att ge feedback som är både produktiv och stärkande. Oavsett om du är HR-ansvarig, teamledare eller chef lär du dig hur du kan förvandla svår feedback till möjligheter till utveckling – utan att det blir pinsamt.

Är du redo att göra feedback till ditt hemliga vapen? Då sätter vi igång!

Varför är negativ feedback viktigt?

Ingen gillar att ge eller ta emot negativ feedback. Men det är som spenat för din arbetsplats: inte alltid det godaste, men viktigt för tillväxt. Oavsett om du är HR-ansvarig, teamledare eller chef kan det göra underverk att veta hur man använder negativ feedback på ett effektivt sätt.

Typer av negativ feedback

Innan vi ser varför det är viktigt, låt oss tala om de två huvudtyperna:

Korrigerande feedback

Det här är typen av feedback som säger ”Hej, vi måste fixa det här”. Den tar upp specifika beteenden eller handlingar som behöver förbättras. Tänk på det som din GPS som säger ”Beräknar om rutten” efter att du har svängt fel.

Utvecklingsfeedback

Detta fokuserar på långsiktig utveckling. Det är som att ge någon de verktyg de behöver för att bli bättre över tid, inte bara korrigera akuta problem. Det är mer som att coacha någon inför ett maratonlopp, inte bara säga åt dem att knyta skorna.

Varför är negativ feedback viktig?

Det handlar inte om att peka finger eller få någon att må dåligt, utan om att guida dem till att bli bättre. Här är varför det är så viktigt:

Klargör förväntningar

Om människor inte vet att de gör något fel, hur kan de då rätta till det? Om en anställd till exempel hela tiden missar deadlines, kan korrigerande feedback hjälpa dem att förstå vad som förväntas och varför det är viktigt. Utan denna tydlighet skulle de fortsätta att stöta på samma hinder.

Ökar ansvarstagandet

Konstruktiv feedback uppmuntrar människor att ta ansvar för sina handlingar. Låt oss säga att en marknadsföringschefs kampanjer inte fungerar bra. Genom att peka på specifika områden som kan förbättras, till exempel felaktig målgruppsinriktning, är det mer troligt att de tar ansvar och gör förändringar.

Ökar motivationen (överraskande nog!)

Tro det eller ej, men vissa anställda uppskattar negativ feedback – särskilt när den kommer med en lösning. Tänk dig att du säger till en kundtjänstmedarbetare att deras tonfall mot kunderna behöver förbättras och sedan följer upp med rollspelsövningar för att hjälpa dem att bli bättre. Plötsligt är det inte bara kritik, utan nyckeln till personlig och professionell utveckling.

Ledares roll i negativ feedback

Saken är den att ge feedback är som att svinga ett tveeggat svärd. Men för en ledare är det fortfarande ett av de viktigaste verktygen i deras arsenal för att driva prestanda och tillväxt. Det handlar inte bara om att påpeka misstag, utan om att vägleda ditt team till förbättring och framgång.

Effektiv kritisk feedback hjälper till att sätta tydliga förväntningar, håller medarbetarna ansvariga och ger en färdplan för förbättringar. Utan den kan medarbetarna vara omedvetna om var de brister, vilket kan leda till stagnation och frustration.

När negativ feedback ges på ett konstruktivt sätt skapar den också förtroende och öppenhet, och visar att du är engagerad i deras utveckling. Kort sagt, ledare som ger genomtänkt och aktuell feedback skapar en kultur av kontinuerlig förbättring och främjar starkare och mer motståndskraftiga team.

Exempel på negativ feedback

Negativ feedback – låter skrämmande, eller hur? Men det behöver det inte vara! När du ger negativ feedback på rätt sätt är det mer som en knuff i rätt riktning än en hård kritik.

Låt oss titta på några enkla och praktiska exempel på negativ feedback.

Exempel på feedback från chef till anställd

Som chef har du förmodligen varit tvungen att ge feedback som är lite svår att ta till sig. Här är några realistiska exempel på feedback till anställda som gör det lättare:

Missade deadlines

”Hej, jag märkte att vi missade förra veckans deadline. Låt oss fundera ut hur vi kan dela upp projektet i mindre uppgifter så att vi kan hålla tidsplanen nästa gång.”

Dåliga kommunikationsförmågor

”Kampanjresultatrapporten för julen var inte så tydlig som den kunde ha varit. Vad sägs om att vi arbetar på att förbättra strukturen för att få bättre tydlighet nästa gång?”

Låg produktivitet

”Jag har märkt att din produktivitet har sjunkit på sistone. Är det något du kämpar med? Låt oss komma på några strategier för att få saker och ting på rätt köl igen. ”

Frekventa frånvaron

”Är allt okej? Jag har märkt att du har varit borta mycket på sistone, och det börjar påverka teamet. Låt oss hitta en lösning så att vi kan säkerställa en mer konsekvent närvaro.”

Misstag i arbetet

”Det finns några fel i dina rapporter. Låt oss fokusera på noggrannhet och arbeta med att skapa en checklista för att upptäcka dessa fel innan du skickar in dem. ”

Ofullständigt arbete

”Den PR-artikel du skickade in verkar ofullständig. Låt oss ringa varandra för att säkerställa att alla viktiga punkter finns med i artikeln. ”

Bristande engagemang i möten

”Du har verkat lite frånvarande under de senaste mötena. Jag skulle vilja se dig delta mer, eftersom dina synpunkter är värdefulla för teamet. Personligen ser jag alltid fram emot att höra vad du har att säga.”

Följer inte procedurerna

”Hej, jag har märkt att e-posttexten för närvarande är skriven med teckensnittet Georgia. Kan du uppdatera den till ett av de teckensnitt som anges i riktlinjerna för texter? Tack!”

Exempel på feedback från anställda till chefer

Ge feedback till din chef? Ja, det är också viktigt! Det är inte bara en enkelriktad process.

Brist på tydlig riktning

”Jag har ibland svårt att veta vilka uppgifter jag ska prioritera. Kan vi få mer tydlighet kring projektmålen så att jag kan fokusera bättre?”

Mikrostyrning

”Jag skulle gärna ta mig an det nya robotikprojektet på egen hand. Jag förstår att tidsplanen är viktig och jag är fast besluten att leverera enligt förväntningarna. Jag kommer att se till att vi håller oss uppdaterade med ett veckovis uppdateringssamtal för att hålla dig informerad om framstegen.”

Otillräckligt stöd

”Jag har svårt att få tillgång till de resurser jag behöver. Kan vi samarbeta för att hitta lösningar eller bättre verktyg?”

Orättvis arbetsfördelning

”Jag har märkt att jag hanterar fler uppgifter än mina kollegor. Kan vi omvärdera arbetsbelastningen för att se till att allt är balanserat? Jag vill inte bli en flaskhals för teamet.”

Sällsynt feedback

”Jag skulle uppskatta mer regelbunden feedback på mitt arbete. Det hjälper mig att hålla mig på rätt spår och veta vad jag behöver förbättra.”

Brist på erkännande

”På senare tid har jag känt mig lite nedslagen eftersom mitt arbete sällan får någon erkänsla. Det skulle därför vara jättebra om du kunde ge mig några tips på hur jag kan sticka ut mer. Jag skulle också vilja veta om vi har några belönings- och erkännandeprogram här och hur jag kan kvalificera mig för dem.”

Otydlig kommunikation

”Det e-postmeddelande du skickade i fredags förmedlar inte informationen på rätt sätt. Kan du hjälpa mig med en mer detaljerad beskrivning för att undvika förvirring i denna kampanj?”.

Exempel på feedback mellan kollegor

Ibland kommer feedback från teamet. Så här kan kollegor ge konstruktiv kritik utan att skapa obekväma situationer:

Bristande samarbete

”Jag har märkt att du har arbetat ensam med uppgifter som vi borde samarbeta om. Jag hoppas att jag inte har gett dig intrycket att du måste göra allt det tunga arbetet. Tror du att vi skulle kunna samråda oftare för att fördela arbetet rättvist?”

Negativ attityd

”Hej, jag har märkt att dina kommentarer på mötena har varit lite negativa på sistone. Det påverkar teamets moral. Kan vi försöka vara mer positiva?”

Missade deadlines

”Hej, jag har märkt att du missade ett par deadlines för den senaste leveransen. Finns det något sätt som jag eller någon annan i teamet kan hjälpa till? Hör av dig om du har några problem med det nuvarande arbetsflödet.”

Kommunikationsstörningar

”Som du vet hade vi ett viktigt möte med intressenterna idag. Jag försökte ringa och skicka sms till dig igår eftersom jag behövde några viktiga uppgifter till presentationen, men du var inte på kontoret. Kan du vara vänlig och meddela i förväg när du inte är tillgänglig så att vi kan planera vårt arbete bättre?”

Överskrida gränser

”Jag såg att du gjorde ändringar i presentationen som jag arbetar med. Jag uppskattar dina idéer, men det hade varit bättre om du hade delat dem med mig istället för att redigera presentationen. Jag skulle vilja samordna mer noggrant i framtiden för att säkerställa att vi är överens och undviker överlappningar.”

Brist på initiativ

”Jag har märkt att du sällan säger något under våra brainstormingmöten. Känn dig fri att ställa frågor eller komma med idéer till kampanjen. Jag är övertygad om att dina bidrag kommer att tillföra ett verkligt mervärde!”

Underlåtenhet att uppfylla åtaganden

”Jag har märkt att den sociala medierapport som du arbetar med har varit pågående sedan förra veckan. Låt oss träffas idag för att diskutera hur vi kan påskynda processen för detta uppdrag och kommande uppdrag.”

Exempel på kundfeedback

Kunderna ger också feedback – ibland är den inte särskilt smickrande, men den är användbar för att förbättra kvaliteten på en produkt eller tjänst.

Dålig kundservice

”Den representant jag talade med var inte till någon hjälp. Jag förväntade mig bättre support från ert företag.”

Produktproblem

”Jag beställde storlek 10 och fick storlek 8. Kan ni ordna en ersättningsprodukt eller återbetalning?”

Långsam svarstid

”Det tog för lång tid för ditt team att svara på mitt ärende. Jag hoppas att svaret kommer snabbare nästa gång.”

Otydlig prissättning

”På er webbplats står det att det finns en kostnadsfri provperiod för er produkt. Men när jag valde att prova produkten ombads jag att betala. Kan ni dokumentera prissättningen och processen för kostnadsfri provperiod på ett bättre sätt så att människor inte blir förvirrade?”

Ingen uppföljning

”Efter att jag rapporterade mitt problem följde ingen upp det. Bättre kommunikation skulle förbättra kundnöjdheten.”

Komplicerad användarupplevelse

”Webbplatsens användarupplevelse är för komplicerad och det är svårt att hitta det jag behöver. En förenklad design skulle förbättra användbarheten.”

Produktfel

”Produkten jag fick var defekt, och det är andra gången det händer. Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde hjälpa mig med en återbetalning och försöka förbättra kvaliteten för framtida kunder.”

Exempel på feedback från chef till team

Ibland behöver du ge feedback till hela teamet. Här är några exempel som kan hjälpa dig att hantera sådana situationer:

Bristande samarbete

”Jag har märkt att teamarbetet och samarbetet i det här teamet har försämrats på sistone. Låt oss se till att kommunicera mer och arbeta tillsammans för att nå våra mål.”

Brist på kreativitet

”Teamets sätt att lösa problem har varit lite förutsägbart på sistone. Jag skulle vilja se mer kreativa lösningar under brainstorming-sessionerna.”

Låg prestanda

”Teamets prestationer har sjunkit under det senaste kvartalet. Låt oss identifiera var flaskhalsarna finns och hur vi kan förbättra oss.”

Missade deadlines

”Vi har missat några deadlines, och jag tror att det beror på otydliga prioriteringar. Låt oss sätta upp några mer specifika mål för att hålla oss på rätt spår.”

Låg moral

”Det har skett en nedgång i moralen. Jag vill höra från dig om något går fel så att vi kan lösa det tillsammans som ett team. ”

Utmaningar och fallgropar att undvika när du ger negativ feedback

Att ge negativ och konstruktiv feedback behöver inte kännas som att gå på en lina över en pool full av hajar! Om det görs på rätt sätt kan det öka prestationen, inspirera till tillväxt och bygga starkare relationer. Men om det görs på fel sätt är det en recept på katastrof.

Låt oss därför utforska hur man hanterar utmaningarna med att ge konstruktiv feedback och undviker några vanliga fallgropar längs vägen.

Den mörka sidan av dåligt framförd feedback

Låt oss vara ärliga – ingen gillar negativ feedback när det känns som ett slag i magen. Här är vad som kan hända om du inte förmedlar din feedback på ett konstruktivt sätt:

Demotivation : För mycket kritik utan någon positiv vinkling? Det är som att hälla kallt vatten på någons motivationseld. De kan sluta känna sig besegrade istället för uppmuntrade.

Skada på relationer : Om feedbacken är för hård eller anklagande kan det belasta din relation med medarbetarna. Förtroende är nyckeln till produktiva samtal!

Sjunkande produktivitet: Om medarbetarna inte vet hur de ska lösa problemet kommer de att gå i cirklar och försöka lista ut vad som gick fel, vilket kan försämra deras prestationer.

Hur kan du förbättra dina färdigheter när det gäller att ge feedback?

Nu när vi vet vad vi inte ska göra, låt oss fokusera på vad du bör göra när du ger negativ feedback.

Timing är viktigt : Vänta inte till den årliga utvärderingen med att släppa bomben. Feedback bör ges i rätt tid och kopplas till nyligen utförda handlingar. Om Sarah till exempel gjorde ett misstag i tisdags, ta upp det strax efteråt. På så sätt är det fortfarande färskt i hennes minne och lättare att åtgärda.

Undvik att vara vag : Var specifik. Istället för att säga ”Du presterar inte så bra” kan du säga ”Jag har märkt att du missat de två senaste projektdeadlines, och det påverkar teamets framsteg”.

Var öppen för diskussion : Feedback är inte en monolog, utan en konversation. Efter att du har delat med dig av dina tankar, ställ frågor som "Vad tycker du om det?" eller "Vad tror du skulle kunna förbättra detta?" Detta öppnar dörren för en tvåvägskonversation som känns mer samarbetsinriktad än konfrontativ.

Var inte negativ eller hård: En annan vanlig fallgrop när det gäller att ge negativ feedback är att enbart peka på brister. Det kan vara nedslående. Därför är det viktigt att också lyfta fram styrkor för att upprätthålla ett balanserat perspektiv.

Använd geniala sandwichmetoden. Negativ feedback blir lättare att ta emot om den omges av lite positiv feedback. Börja med något de gjort bra, ta sedan upp problemet och avsluta med något positivt. Exempel: ”Du har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla ordning på teamet, men jag har märkt att rapporterna har varit lite sena. Låt oss arbeta fram några strategier för att påskynda den processen. Sammantaget vet jag att du har förmågan att ta itu med detta!”

Hantera kulturella skillnader i feedback

Här blir det lite knepigt – olika kulturer har olika sätt att hantera feedback. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan, så det är viktigt att vara medveten om dessa nyanser.

Direkt vs. indirekt feedback : I västerländska kulturer uppskattar människor direkt feedback. De vill veta exakt vad som gick fel, utan att det behövs någon förskönande omskrivning. Men i andra kulturer, som i Asien eller många latinamerikanska länder, ges feedback på ett mer subtilt sätt för att undvika att någon blir generad. Lär känna din publik och anpassa din stil därefter!

Privat kontra offentlig feedback : Vissa kulturer (och även vissa individer) föredrar : Vissa kulturer (och även vissa individer) föredrar att få feedback privat. Om du arbetar med ett team från en högkontextuell kultur, håll kritiken bakom stängda dörrar.

Hierarki och maktdistans: I kulturer med stor maktdistans (t.ex. Asien) kan det hända att anställda inte känner sig bekväma med att ge feedback till sina överordnade eller ens svara öppet på kritik. I dessa fall bör du vara extra försiktig med dina ord och uppmuntra till öppen dialog utan att någon känner sig obekväm.

Läs också: Hur man analyserar kundfeedback för att nå maximal framgång

Förvandla negativ feedback till tillväxtmöjligheter

Effektiv negativ feedback är avgörande för att främja tillväxt och förbättra prestationen. Oavsett om du tar upp missade deadlines, kommunikationsproblem eller andra prestationsbrister under teammöten, använd specifika exempel, behåll en positiv attityd och erbjud praktiska lösningar.

Att kombinera positiv förstärkning med feedback säkerställer också att samtalet förblir stödjande. Teammöten är en idealisk miljö för att balansera både positiv och negativ feedback och skapa en heltäckande strategi.

Undvik inte att ge negativ feedback, utan lär dig istället konsten att ge feedback. Rätt ingripande kommer att stärka ditt team.

Registrera dig på ClickUp för att nå högre prestationsnivåer samtidigt som du upprätthåller en positiv och öppen arbetskultur.