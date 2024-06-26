Hur man använder Feedback Sandwich-metoden

En av dina teammedlemmar, Ashley, lade ner hela sitt hjärta i en presentation, men hon lyckades inte leverera den på ett bra sätt. Som hennes chef kan du antingen bara påpeka vad som gick fel eller erkänna hennes ansträngningar samtidigt som du ger din feedback. Medan det första tillvägagångssättet sannolikt kommer att göra Ashley nedslagen, kommer det andra att motivera henne att göra bättre ifrån sig nästa gång.

Det är vad Feedback Sandwich-metoden handlar om: kontinuerlig förbättring.

Denna metod utnyttjar kraften i konstruktiv feedback för att påskynda kompetensutvecklingen och hjälpa medarbetarna att bättre förstå förväntningarna på arbetsplatsen.

Som chef eller ledare är det viktigt att du ser till att feedback ges på ett konsekvent och konstruktivt sätt. Feedback Sandwich-metoden är ett effektivt verktyg som kan hjälpa dig att ge konstruktiv feedback på ett genomtänkt sätt.

Denna artikel förklarar Feedback Sandwich-metoden, dess betydelse och hur man använder den.

Förstå Feedback Sandwich

Feedback Sandwich, även känd som "compliment sandwich", är en feedbackteknik som innebär att man ger konstruktiv kritik mellan två lager av positiv feedback.

Metoden börjar med att erkänna individens styrkor eller prestationer för att skapa en positiv stämning. Därefter följer konstruktiv feedback och avslutas med ytterligare ett positivt uttalande för att förstärka deras värde och potential. Den avslutande positiva tonen säkerställer att mottagaren motiveras att lära sig och utvecklas.

Feedback Sandwich skapar en känsla av förtroende och en bekväm miljö. Den uppmuntrar också medarbetarna att vara mer mottagliga för konstruktiv kritik och till och med proaktivt be om feedback i framtiden.

Visste du att? Det kallas Feedback Sandwich eftersom de positiva komplimangerna representerar brödet och den negativa feedbacken är fyllningen.

Fördelar och nackdelar med Feedback Sandwich

Feedback Sandwich-metoden har fått mycket negativ uppmärksamhet på senare tid. Flera ledare hävdar att negativ feedback som göms inuti positiv feedback sänder "blandade signaler" eller ofta "går förlorad i översättningen".

Låt oss gå igenom fördelarna och nackdelarna med denna metod för att kunna utnyttja den på bästa sätt.

Fördelar Nackdelar Ökar mottagligheten för feedback Bristande tydlighet i feedbacken Ökar motivation och moral Påtvingade komplimanger eller oärliga beröm Främjar en stödjande och samarbetsinriktad miljö Farhågor om manipulation Mindre konflikter och spänningar Fokusera på att skydda den som ger feedback

Låt oss nu utforska dessa i detalj.

Fördelarna med Feedback Sandwich

Här är de viktigaste fördelarna med feedback sandwich-metoden:

Ökad mottaglighet för feedback

Feedback Sandwich-metoden förbättrar mottagarens förmåga att ta emot konstruktiv kritik genom att skapa en psykologisk buffert. Denna metod säkerställer att målet inte är att kritisera eller förringa mottagaren, utan att hjälpa hen att växa och utveckla sina egna färdigheter.

Ökad motivation och moral

Äkta positiv feedback är en kraftfull motivationsfaktor. Genom att erkänna medarbetarnas styrkor och prestationer bekräftar du deras insatser och förstärker deras värde för teamet.

Att erkänna en medarbetares styrkor hjälper dem också att identifiera områden där de utmärker sig och utnyttja dessa styrkor för att ta itu med områden som behöver förbättras. Denna känsla av empowerment och självförmåga ökar motivationen och arbetsmoralen.

Skapar en samarbetsinriktad atmosfär

Feedback Sandwich-metodens positiva och välkomnande ton skapar en stödjande och samarbetsinriktad miljö. Metoden bygger också upp förtroende och goda relationer, vilket skapar en grund för öppen och ärlig kommunikation.

Att formulera feedback på ett positivt sätt gör dessutom att mottagaren blir mer mottaglig och engagerad.

Mindre konflikter och spänningar

Feedback Sandwich-metoden hjälper till att mildra defensivitet, ilska eller frustration från direkt kritik, särskilt om du ger negativ feedback om ett känsligt ämne.

Denna metod säkerställer att mottagaren lyssnar uppmärksamt och överväger feedbacken objektivt, vilket leder till ett mindre känslomässigt laddat utbyte. På så sätt kan båda parter hitta lösningar och uppnå positiva resultat.

Förutom feedback på lednings-, funktions- och teamnivå, här är fördelarna med feedback sandwich på ledningsnivå: Förstärker önskat beteende: Genom att lyfta fram specifika positiva handlingar och resultat uppmuntrar ledare medarbetarna att upprepa och upprätthålla sådant beteende. Detta är särskilt effektivt när feedbacken stämmer överens med organisationens mål.

Medarbetarutveckling: Feedback Sandwich-metoden ger en positiv ram för konstruktiv feedback och främjar utveckling utan att undergräva självförtroendet. Den ökar också självmedvetenheten och uppmuntrar medarbetarna att ta ansvar för sin egen utveckling.

Förbättrad teamdynamik: Denna metod innehåller ett stödjande element som spelar en stor roll för att bygga samarbete, förtroende och öppen kommunikation mellan teammedlemmarna.

Nackdelar och kritik mot Feedback Sandwich-metoden

Här är några nackdelar och kritiska synpunkter på Feedback Sandwich-metoden.

Brist på tydlighet

Om feedbacken inte förmedlar den negativa kritiken och de positiva kommentarerna tydligt, ger metoden inga fördelar. Detta är särskilt problematiskt om:

Det finns betydande utrymme för förbättring: Om kärnbudskapet begravs under lager av beröm kan mottagaren missa det viktigaste budskapet eller underskatta vikten av att ta itu med problemet.

Mottagaren är inte van vid att få feedback i detta format: Vissa personer kan tycka att den positiva formuleringen är förvirrande eller missvisande, särskilt om de är vana vid ett mer direkt tillvägagångssätt.

Upplevd brist på äkthet

En av de negativa aspekterna av Feedback Sandwich är påtvingade komplimanger. Om den positiva feedbacken känns påtvingad eller oärlig kan mottagarna känna sig manipulerade eller nedlåtande behandlade, vilket leder till bitterhet och misstro. Om du har svårt att hitta något positivt att säga tyder det på att Feedback Sandwich-metoden inte är den mest lämpliga metoden i denna situation.

Manipulationsproblem

Vissa kritiker hävdar att Feedback Sandwich är manipulativt. Metoden försöker mildra kritiken med beröm. Det kan fungera de första gångerna, men om det upprepas ofta kan medarbetarna bli mer cyniska eller misstroende mot metoden.

Feedbackgivare vs. feedbackmottagare

Feedback Sandwich kritiseras ofta för att skydda den som ger feedback från att känna sig obekväm med att ge negativ feedback, snarare än att faktiskt hjälpa medarbetaren med tydliga åtgärdspunkter.

Även om dessa kritiska synpunkter och nackdelar är verkliga problem, kan de utan tvekan hanteras genom en effektiv implementering och ett medvetet tillvägagångssätt. Med detta i åtanke, låt oss titta på hur du kan implementera Feedback Sandwich-metoden på din arbetsplats.

Hur man använder Feedback Sandwich

Olika faktorer, såsom presentation, tonfall och framförande, måste beaktas när man använder Feedback Sandwich-metoden.

Det första steget i att skapa en effektiv feedback-session är att förstå den subtila men ändå kraftfulla roll som icke-verbal kommunikation spelar i denna process.

Nyanser i icke-verbal kommunikation under Feedback Sandwich

Icke-verbala signaler spelar en avgörande roll för hur ditt budskap tas emot. Ett välformulerat budskap kan lätt misstolkas om ditt kroppsspråk och din ton inte stämmer överens med dina ord.

När du ger Feedback Sandwich, sträva efter att utstråla värme, tillgänglighet och respekt genom ditt kroppsspråk och din röstton. Här är en sammanfattning av några viktiga icke-verbala element och hur du använder dem effektivt:

Håll ögonkontakt: Håll ögonkontakt med jämna mellanrum under hela samtalet. Detta visar att du är närvarande, engagerad och intresserad av samtalet.

Använd ett öppet kroppsspråk: Luta dig lite framåt för att visa uppmärksamhet och undvik att luta dig bakåt, vilket kan uppfattas som ointresse eller missnöje. Ett öppet kroppsspråk skapar en mer inbjudande atmosfär och visar att du är mottaglig för mottagarens svar.

Använd en lugn och uppmuntrande ton: Tala med en lugn och behärskad ton och undvik att låta hård eller nedlåtande. Variera tonhöjden på din röst för att hålla konversationen engagerande. Det är viktigt att tala med en uppmuntrande tonfall för att återspegla din tro på mottagarens förmåga att förbättras.

Kom ihåg att dina icke-verbala signaler bör förstärka den stödjande och konstruktiva karaktären hos feedbacken.

Assertivitet och dess inverkan på Feedback Sandwich-metoden

Att vara assertiv säkerställer att konstruktiv feedback inte överskuggas eller urvattnas. Att balansera assertivitet med den positiva inramningen av Feedback Sandwich är en känslig men viktig handling för att leverera väl mottagen och effektfull feedback.

Här är vad du kan uppnå genom att integrera assertivitet i Feedback Sandwich:

Bygg upp trovärdighet: Du kommer att uppfattas som en trovärdig och pålitlig källa till feedback.

Håll en respektfull ton: Även när du tar upp brister hjälper det att vara bestämd för att förbli professionell och respektfull mot den andra personen.

Säkerställ tydlighet: Mottagaren kommer att tydligt förstå vilka områden som behöver förbättras och vilka förändringar som förväntas.

Betona budskapet: Genom att vara bestämd ökar du sannolikheten att lyssnaren accepterar feedbacken och vidtar åtgärder för att förbättra sig.

Viktiga tips och metoder för att lyckas med din Feedback Sandwich

Med en god förståelse för icke-verbala signaler, indirekt kommunikation och självförtroende får din feedback sandwich nu en stark start. Låt oss stärka ditt feedbacksystem med några viktiga tips och metoder.

Tips nr 1: Äkta och specifik beröm

Den positiva feedbacken ska vara uppriktig och specifik. Generella komplimanger visar på bristande intresse från din sida och får ofta mottagaren att känna sig undervärderad och underminerad. Fokusera istället på specifika handlingar, beteenden eller resultat som du verkligen uppskattar. Detta kommer att bidra till att höja deras moral, motivation och självkänsla, vilket skapar en mer mottaglig miljö för den konstruktiva feedback som följer.

När du formulerar din beröm, granska och införliva dessa element:

Effekt: Hade mottagarens handlingar en positiv inverkan på teamet, projektet eller organisationen?

Initiativ: Gick mottagaren utöver sina arbetsuppgifter?

Färdigheter och talanger: Visade mottagaren upp en särskild färdighet eller talang som förtjänar erkännande?

Ansträngning och förbättring: Har mottagaren lagt ner mycket ansträngning på en uppgift eller ett projekt, eller har hen visat förbättringar inom ett specifikt område?

Genom att ge specifik feedback och uppriktig beröm visar du mottagaren att du värdesätter deras bidrag och insatser. Det tar ofta lite tid att sammanställa dessa detaljer, och det är bäst att planera i förväg för granskning. När du skriver sådan feedback kan verktyg som ClickUp Docs hjälpa dig att förbättra din feedbackprocess både vad gäller kvalitet och tid.

Skapa en konkret handlingsplan, utforma feedback-sandwichar, dokumentera alla perspektiv och dela enkelt anteckningar under feedbacksessionerna med ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett dokumentationsverktyg som låter dig markera viktiga punkter med avancerade redigeringsfunktioner. Använd det för att utveckla tydliga handlingsplaner och omedelbart delegera uppgifter relaterade till prestationsförbättring till dina anställda.

Medan ClickUp Docs fungerar som referenspunkt för feedbackmötet, kan du använda ClickUp Brain för att skapa en sammanfattning av mötet så att viktiga punkter dokumenteras väl för framtida referens.

Tips nr 2: Konstruktiv kritik med praktiska förslag

Konstruktiv feedback är en möjlighet att ta itu med områden som kan förbättras och vägleda mottagaren mot tillväxt. För att denna korrigerande feedback verkligen ska vara effektiv måste den dock vara genomförbar.

Konkreta förslag ger mottagaren en färdplan för förbättringar. Så här kan du göra din konstruktiva kritik konkret:

Var specifik och målinriktad: Peka ut exakt vilket beteende eller vilken handling du vill se förändras.

Fokusera på observerbart beteende: Undvik antaganden om mottagarens avsikter eller motiv, och håll dig till det du har observerat och upplevt.

Erbjud konkreta lösningar: Istället för att bara påpeka problemet, föreslå potentiella lösningar eller strategier.

Gör det SMART: När det är möjligt, S pecifika, M ätbara, A nsträngningsbara, R elevanta och T idsbundna. När det är möjligt, gör dina förslag SMART pecifika,ätbara,nsträngningsbara,elevanta ochidsbundna.

Samarbeta: Involvera mottagaren i en diskussion om möjliga lösningar. Be om deras synpunkter och idéer. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt leder till mer kreativa och effektiva lösningar och hjälper mottagaren att känna sig mer engagerad i sin egen utveckling.

Minska kommunikationstiderna, skapa omedelbart utbyten av feedback och delegera förbättringsuppgifter med ClickUp Chat View

ClickUp Chat View är ett plattformsinternat verktyg för snabbmeddelanden som är utmärkt för att etablera en direkt kommunikationslinje med dina anställda. Verktyget gör det möjligt för dig att omedelbart komma i kontakt med den du behöver ge feedback till och stöder också omedelbar uppgiftskapande inom appen efter att din feedback sandwich har levererats, vilket minskar tiden för mottagaren att vidta omedelbara och effektiva åtgärder.

Samla in feedback från anställda i stor skala

Det fantastiska med Feedback Sandwich är att det fungerar åt båda hållen. ClickUp erbjuder ett brett utbud av exempel på feedback från anställda genom färdiga mallar som hjälper dig att skapa produktiva feedbacksessioner mellan dig och ditt team.

ClickUps mall för medarbetarfeedback är ett perfekt val för att utforma handlingsbar feedback.

Ladda ner denna mall Samla in, hantera, visualisera och dela din feedback till anställda utan att missa ett enda steg med hjälp av ClickUps mall för feedback till anställda.

ClickUps mall för medarbetarfeedback är en praktisk lösning för att samla in, hantera och dela feedback med medarbetarna. Den gör det möjligt för chefer att samla feedback på ett strukturerat och konsekvent sätt. Genom tydliga visualiseringar visar mallen både positiva trender och områden som kan förbättras.

ClickUp Employee Feedback är en helt anpassningsbar mall som innehåller anpassade statusar, fält och vyer som hjälper dig att spåra feedbackens framsteg och analysera medarbetarnas framsteg. Plattformens funktion för snabbmeddelanden, ClickUp Chat View, gör att du direkt kan tagga, uppskatta och belöna medarbetare för deras bidrag, förslag och prestationer.

För att underlätta en smidig feedbackupplevelse för både interna och externa intressenter kan du använda ClickUp Forms.

Strukturera dina frågor, samla in och visualisera feedbackdata och driv utvecklingen med ClickUp Forms

Med hjälp av verktyget ClickUp Forms kan du be dina anställda att dela med sig av tydlig, användbar feedback. Uppmuntra dem att dela med sig av två välkomna förändringar och ett förbättringsområde från det senaste kvartalet, till exempel, så att andan i Sandwich Feedback förblir intakt.

Tillåt anonym inlämning för att främja ärlig kommunikation på arbetsplatsen och driva på kontinuerlig förbättring.

När svaren kommer tillbaka analyserar du dem för att identifiera trender och vidta åtgärder för att skapa en positiv arbetsmiljö där alla känner sig hörda och uppskattade. Detta verktyg kan också enkelt anpassas för att samla in feedbackdata som är relevant för ett specifikt projekt, företag eller bransch.

Ladda ner denna mall Visualisera smidigt medarbetarnas framsteg och förbättra kommunikationen i varje uppföljande feedback-session med ClickUps mall för medarbetarfeedback och uppföljning.

Proffstips: Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att ge feedback till anställda, visualisera nöjdhetsnivåer på ett effektivt sätt, ta itu med problem och förbättra kommunikationen. Den har inbyggda verktyg som ClickUp Chat View för att omedelbart komma i kontakt med dina anställda och ClickUp Tasks för att omedelbart skapa och tilldela uppgifter baserat på sessionens resultat.

Tips nr 3: Balansera förhållandet mellan positiv och negativ feedback

En annan viktig del av Feedback Sandwich-metoden är att balansera positiv och negativ feedback.

Det finns inga strikta regler, men en bra tumregel är att sträva efter ett förhållande på 2:1 mellan positiv och negativ feedback. Detta säkerställer att den positiva feedbacken sätter en positiv ton och förstärker mottagarens styrkor, samtidigt som den konstruktiva feedbacken förblir samtalets fokus.

Förhållandet bör anpassas beroende på den specifika situationen och mottagarens personlighet. Om mottagaren av din feedback är:

Om du är ny i rollen eller uppgiften eller inte känner dig säker , kanske du vill öka andelen positiv feedback i förhållande till konstruktiv feedback. Detta hjälper till att bygga upp deras självförtroende och skapar en trygg miljö för dem att ta emot feedback.

Erfaren professionell och självständig, du kan kanske använda en något mer balanserad fördelning mellan positiv och negativ feedback. Det är dock fortfarande viktigt att börja med lite positiv feedback för att sätta tonen och erkänna deras styrkor.

Kom ihåg: Detta är allmänna förslag; personlig bedömning baserad på individens karaktär bör också beaktas när du bestämmer förhållandet mellan positiv och negativ feedback.

Här är några ytterligare tips för att balansera förhållandet mellan positiv och negativ feedback:

Håll den positiva feedbacken precis, koncis och fokuserad. Målet är att skapa en positiv ton, inte att överdriva berömmet.

Avsluta med något positivt. Upprepa din tilltro till mottagarens förmåga att förbättras och erbjud ditt stöd.

Tips nr 4: Timing är avgörande

Att ge feedback i rätt tid är en grundläggande del av Feedback Sandwich. Det gör feedbacken mer relevant och användbar. Mottagaren kommer lätt att minnas de specifika detaljerna och sammanhanget för feedbacken för en bättre förståelse.

Det är inte alltid möjligt att ge omedelbar feedback. Men verktyg som ClickUp Calendar hjälper dig att snabbt skapa en handlingsplan utan att det påverkar dina dagliga arbetsuppgifter.

Håll koll på dina kommande Feedback Sandwich-sessioner, öka produktiviteten och förbättra din tidshantering med ClickUp Calendar

Använd den för att organisera feedbackmöten, planera tidsplaner för prestationsutvärderingar och visualisera ditt teams framsteg i en flexibel kalender så att alla är på samma sida. Verktyget integrerar också ditt teams kommande uppgifter och arbetsbelastning så att din timing för att dela feedback blir perfekt utan att det påverkar den totala produktiviteten.

Hantera dina feedbackmöten effektivt med ClickUp Meetings

Om du arbetar på distans är ClickUp Meetings det perfekta sättet att ge feedback i rätt tid. Det integreras med projektledningsuppgifter i ClickUp, vilket gör det enkelt att få tillgång till relevant information och sammanhang under feedbacksessionen.

Den möjliggör också asynkron feedback genom kommentarer och anteckningar på uppgifter eller dokument, vilket kan vara till hjälp för uppföljningar eller situationer där möten i realtid inte är möjliga.

Tips nr 5: Ge feedback i en privat miljö

En viktig regel för en Feedback Sandwich-session är att den ska genomföras i en privat miljö. Här är de viktigaste skälen till varför detta är så viktigt:

I en privat miljö är mottagaren mer benägen att ta emot feedbacken och vara öppen för att diskutera den öppet och ärligt. Offentlig kritik är pinsamt och förödmjukande och skadar mottagarens självkänsla och motivation.

En privat miljö möjliggör en mer nyanserad och konfidentiell konversation. Du kan behöva diskutera känsliga ämnen eller personliga utmaningar som mottagaren kanske inte känner sig bekväm med att dela med sig av inför andra.

Tips nr 6: Skapa kontakt genom empati och förståelse

Empati och förståelse i feedback-sandwichen lägger grunden för den positiva tonen i denna metod. Dessa två element hjälper till att fastställa verkligheten, utmaningarna, tiden och ansträngningen som krävs för att utveckla en ny vana eller ett positivt beteende.

Genom att visa empati och förståelse för andra personers känslor kommer din dialog att ge stöd och uppmuntran och uttrycka din tilltro till deras förmåga att förbättras.

Tips nr 7: Se till att dialogen är öppen

Feedbacksystem bör vara en tvåvägskommunikation. Förutom chefens eller ledarens synpunkter måste mottagaren också kunna ställa förtydligande frågor, dela med sig av sin synvinkel, ge feedback och diskutera möjliga lösningar i samarbete.

En öppen dialog tjänar här följande viktiga syften:

Den hjälper dig att säkerställa att feedbacken förstås precis som avsett . Mottagaren kan ha misstolkat något du sagt eller inte vara helt medveten om effekten av sitt beteende.

Öppna dialoger gör det möjligt för mottagaren att dela med sig av sin synvinkel. Detta kan ge värdefulla insikter om situationen, förbättra din förståelse och hjälpa dig att skräddarsy din feedback. Det kan finnas underliggande faktorer som du inte var medveten om, eller så kan mottagaren ha en giltig förklaring till sitt beteende.

Att diskutera möjliga lösningar tillsammans skapar en känsla av ägarskap, ansvar och delaktighet. En öppen dialog driver på gemensam problemlösning. Detta banar väg för mer kreativa och effektiva lösningar än när uppenbara förändringar dikteras.

Ladda ner denna mall Sätt igång en öppen dialog om kompetensutveckling och förbättring av framsteg med ClickUp Employee One-on-One Template.

ClickUp Employee One-on-One Template är idealisk för en öppen dialog mellan chefer och anställda. Mallen gör det möjligt att sätta upp mål och följa upp framstegen gemensamt på individ- och teamnivå. Den är också perfekt för att organisera anteckningar, feedback och resurser från varje feedbackmöte och säkerställer att inga misstag lämnas obehandlade och okorrigerade.

Tips nr 8: Ring uppföljningssamtal

En feedback-session är bara början. Det verkliga lärandet sker genom en kontinuerlig feedback-loop. Chefer och ledare som vill driva förändring måste se till att deras interaktioner är givande och gör det möjligt för deras medarbetare att anpassa sig snabbt.

Att schemalägga ett uppföljningsmöte visar ditt fortsatta engagemang för mottagarens utveckling och förstärker vikten av feedbacken. Detta möte ger dig också möjlighet att diskutera mottagarens framsteg mer ingående.

Här är några specifika frågor att ställa under uppföljningsmötet:

Har du haft möjlighet att reflektera över den feedback jag gav dig?

Vilka åtgärder vidtar du för att genomföra de förslag vi diskuterat?

Finns det några utmaningar du står inför när du genomför dessa förändringar?

Behöver du ytterligare stöd från mig?

Genom att aktivt lyssna på mottagarens svar och ge kontinuerligt stöd kommer du att vara bättre rustad att hjälpa dem att omsätta feedbacken i konkreta åtgärder och nå sin fulla potential mycket snabbare.

Använd till exempel ClickUp Reminders för att effektivt följa upp och hantera allas tid utan att störa medarbetarnas produktivitet. En av de största fördelarna med Click Reminders är att det också schemalägger aviseringar åt ditt team. Detta säkerställer att alla teammedlemmar alltid är på samma sida.

Spåra och schemalägg dina feedbackmöten med bara några klick med ClickUp Reminders

Anpassa dessutom dina uppgifter och tilldela specifika prioritetsnivåer för att säkerställa att mottagaren av din feedback kan visualisera och förstå vikten av de åtgärder som måste vidtas.

ClickUp Tasks låter dig planera, organisera och samarbeta med ditt team för att följa upp din feedback sandwich-interaktion.

Lägg till och hantera direkt genomförbara uppgifter från din feedback-session med ClickUp Tasks

Tips nr 9: Anpassa dig efter individen

Oavsett hur standardiserad verksamheten är, är de anställda som utgör arbetsgruppen unika på sitt sätt. En viktig praxis i Feedback Sandwich-metoden är att vara medveten om att inte alla reagerar på feedback på samma sätt.

Här är några viktiga situationer och hur du hanterar dem:

Direkta kommunikatörer: De uppskattar ett rakt och direkt tillvägagångssätt när det gäller feedback. Sådana personer kan tycka att det är hjälpsamt att få konstruktiv kritik på ett tydligt och koncist sätt utan att det förskönas.

Indirekta kommunikatörer: De föredrar en mild och nyanserad approach. Sådana personer kan ha nytta av en mer positiv formulering av feedbacken, eftersom de är känsliga för kritik.

Du måste anpassa och kombinera Feedback Sandwich-metoden till varje individs kommunikationsstil, personlighet och stil. Det är dock också viktigt att ta hänsyn till objektiva uppgifter om medarbetaren, såsom tidigare prestationer, utbildningsdata, kompetensbedömningar etc.

ClickUp Brain kan hjälpa dig att omedelbart sammanfatta viktiga punkter i dina anställdas detaljer och prestationsdata. Detta gör att du kan anpassa din plan för feedbackkommunikation specifikt efter dina anställdas styrkor och svagheter. Det kan bli din virtuella assistent som snabbt skräddarsyr dina anställdas utvecklingsplaner, föreslår uppgifter som måste antas och till och med delar en översikt över deras arbetsbelastning.

Dessa tips och tricks är nyckeln till att ge konstruktiv kritik på ett motiverande och stödjande sätt. Låt oss titta på ett kort exempel för att ge dig en tydligare bild.

Snabb start: Ett exempel på Feedback Sandwich Även om du kanske har många idéer i huvudet bara med dessa metoder och nyanser, här är ett snabbt praktiskt exempel på en feedback sandwich som hjälper dig att komma igång: Fall: Du är chef och ger feedback till en anställd som heter Jack, en begåvad grafisk designer som konsekvent producerar högkvalitativt arbete men har svårt att hålla deadlines. Den översta delen av positiv feedback: ” Jack, din kreativitet och uppmärksamhet på detaljer resulterar alltid i enastående design. Kunderna är mycket nöjda med ditt arbete och din talang är obestridlig.”

Exempel på konstruktiv feedback: ” Jag har dock märkt att du har missat deadlines i flera projekt, vilket har satt press på teamet och påverkat relationerna med kunderna. Att hålla deadlines är avgörande för våra åtaganden.”

Den nedre delen av positiv feedback: ”Jag är övertygad om att du kan leverera utmärkt arbete i tid. Låt oss utforska strategier som hjälper dig att hantera din tid bättre och prioritera uppgifter. Jag är här för att stödja dig.”

Alternativa tekniker för feedback

Feedback Sandwich är användbart i nästan alla situationer, men det är inte det enda sättet att ge feedback. Här är några alternativa tekniker som du kan använda beroende på tid, sammanhang och feedbackens karaktär:

1. SBI-feedback (Situation-Beteende-Inverkan)

Detta strukturerade alternativ till feedback sandwich-metoden fokuserar på att ge tydlig, specifik och objektiv feedback. Det primära syftet med metoden är att ha en mer direkt konversation, med fokus på fakta snarare än tolkningar.

Här är tre viktiga steg för att implementera SBI-metoden:

Situation: Beskriv den specifika situationen där beteendet inträffade.

Beteende: Beskriv det observerade beteendet objektivt.

Effekt: Förklara konsekvenserna av beteendet för dig, teamet eller projektet.

SBI-metoden ger tydlig, handlingsbar feedback samtidigt som den minimerar defensiva reaktioner. Dess direkthet kan dock uppfattas som hård, och det krävs noggranna förberedelser för att undvika subjektiva tolkningar.

2. Feedforward

En annan proaktiv metod är Feedforward. Detta framtidsinriktade system för konstruktiv feedback fokuserar på att hjälpa individer att förbättra sina prestationer och uppnå sina mål. Istället för att fastna i tidigare misstag betonar det potentiella lösningar och konkreta åtgärder för förbättring.

Här är de fyra nyckelelementen som utgör denna metod:

Fokusera på framtiden: Flytta samtalet från vad som gick fel till vad som bör göras annorlunda i framtiden.

Ställ frågor: Engagera mottagaren i en dialog om deras mål och ambitioner med relevanta frågor om feedback.

Ge förslag: Ge praktiska förslag på förbättringar, med fokus på specifika beteenden och färdigheter som måste utvecklas.

Samarbeta: Arbeta tillsammans för att skapa en plan för att genomföra förslagen och uppnå önskade resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att denna metod kräver starkt förtroende mellan båda parter och kanske inte tar itu med de bakomliggande orsakerna till tidigare problem. Den passar bäst för personer med ett tillväxtorienterat tankesätt som är öppna för att utforska lösningar och framtida förbättringar.

3. 360-graders feedback

360-graders feedbackprocessen drivs av ytterligare input och forskning. Metoden samlar in input från flera källor, inklusive kollegor, underordnade, chefer och ibland även kunder.

Metoden ger en väl avvägd bild av en individs prestationer och främjar ansvarstagande. Den är värdefull för att identifiera blinda fläckar och utvecklingsområden som kanske inte är uppenbara utan en djupare analys.

Här är stegen för att implementera 360-graders feedbackmetoden:

Identifiera bedömare: Välj personer som har interagerat med mottagaren i olika sammanhang och som kan ge olika perspektiv på deras prestationer.

Samla in feedback: Använd enkäter, intervjuer eller andra verktyg för att samla in feedback från utvalda bedömare.

Analysera feedback: Sammanställ och analysera feedbacken, leta efter gemensamma teman och mönster.

Dela feedback: Ge mottagaren en sammanfattning av feedbacken och lyft fram viktiga styrkor och utvecklingsområden.

Utveckla en handlingsplan: Samarbeta med mottagaren för att skapa en plan för att ta itu med områden som kan förbättras och utnyttja styrkor.

Det är dock viktigt att tänka på att denna metod kan vara tidskrävande och resurskrävande och att den kan leda till partiskhet i feedbacken.

4. Coaching

Coaching är en alternativ feedbackstrategi som främjar ett samarbete. I detta tillvägagångssätt fungerar den som ger feedback som bollplank, guide och mentor för att förbättra en rad olika utvecklingsbehov.

Genom en serie samtal och aktiviteter arbetar den som ger feedback (eller coachen i detta tillvägagångssätt) tillsammans med mottagaren för att identifiera deras styrkor och svagheter, sätta upp mål samt utforma och övervaka handlingsplaner.

Här är de viktigaste stegen i coaching som feedbackmetod:

Målsättning: Definiera mål gemensamt

Bedömning: Identifiera individens styrkor och svagheter.

Handlingsplanering: Utveckla en plan med specifika steg, tidsplaner och resurser.

Kontinuerligt stöd: Ge kontinuerlig vägledning, feedback och resurser.

Utvärdering: Utvärdera regelbundet framstegen och justera planen efter behov.

Kom ihåg att coaching kräver betydande tidsinsatser, expertis från coachen och en stark relation mellan coach och mottagare för att lyckas.

Den mest effektiva feedbacktekniken varierar beroende på individ och situation. Att förstå de olika tillgängliga metoderna och anpassa din feedback hjälper dig att uppnå kontinuerlig förbättring och tillväxt på ett smidigt sätt.

Driva förändring med Feedback Sandwich

Feedback Sandwichs konstruktiva tillvägagångssätt är relevant, värdefullt och populärt på en alltmer dynamisk arbetsplats som välkomnar mångfald och individualitet.

Metoden lägger tonvikt på positiv förstärkning i kombination med tydliga och praktiska förbättringsförslag, vilket kan förvandla arbetsmiljön till en mycket mer välkomnande plats.

Med de viktiga tips och metoder vi har gått igenom är det enda som återstår att se till att du har ett kraftfullt och ständigt förbättrat system för hantering av feedback. Och ClickUp är den perfekta plattformen för dig att samarbeta med.

I stället för att bara ge feedback ger ClickUp dig alla verktyg du behöver – från målsättning till prestationsuppföljning – för att skapa och genomföra en handlingsplan som hjälper dina anställda att nå excellens.

Registrera dig på ClickUp idag för att göra dina feedback-sessioner mer produktiva!