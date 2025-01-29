De 10 bästa verktygen för medarbetarfeedback 2025

Att engagera medarbetare och behålla talanger är två vanliga utmaningar som HR-team världen över står inför.

Enligt en studie från Gallup är endast 23 % av alla anställda världen över aktivt engagerade i sina organisationer. Studien visade också att endast 20 % av alla anställda i USA är extremt nöjda med sina jobb.

Därför är det viktigt att samla in och agera på medarbetarnas feedback, och för det behöver du rätt verktyg för medarbetarfeedback.

Läs vidare för att hitta 10 av de bästa plattformarna för medarbetarfeedback som du kan välja mellan.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarfeedback?

Här är några faktorer du bör ta hänsyn till när du väljer ett verktyg för medarbetarfeedback:

Typer av undersökningar : Välj verktyg för medarbetarfeedback som erbjuder olika undersökningsalternativ och flera sätt att samla in feedback.

Anpassningsalternativ : Välj verktyg som låter dig anpassa frågorna och undersökningsmallen. I vissa fall räcker det inte att välja från en lista med frågor.

Analys och insikter : Leta efter verktyg för medarbetarfeedback som erbjuder praktiska insikter och enkla sätt att analysera undersökningsdata. Ett feedbackverktyg bör också erbjuda datavisualiseringar och olika typer av rapporter.

Pris: Tänk på din budget och välj verktyg som ger maximalt värde och passar din budget. Eftersom vissa verktyg erbjuder allt-i-ett-funktioner för HR eller prestationshantering kan deras priser verka högre, så gör en rättvis jämförelse.

Att regelbundet samla in feedback från medarbetarna är viktigt för att förstå hur nöjda eller missnöjda de är med ditt företag. Det hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och vidta korrigerande åtgärder för att öka medarbetarnas nöjdhet.

Välj ett av följande verktyg för medarbetarfeedback för att börja samla in feedback från personalen.

1. ClickUp

Prova ClickUp Forms Använd ClickUps formulärvy för att samla in feedback från medarbetarna och få värdefulla insikter.

Om du letar efter det bästa verktyget för medarbetarfeedback är ClickUp Form View precis vad du behöver. Använd det för att skapa detaljerade enkäter och formulär för insamling av feedback med anpassade fält och villkorlig formatering.

Med den här funktionen kan du lägga till valfritt formulärfält till de befintliga alternativen.

Villkorslogik modifierar automatiskt formulär baserat på vissa villkor. Om en respondent till exempel svarar ”Ja” på en fråga kan hen få en ytterligare fråga för att samla in mer information. De som svarat ”Nej” får dock inga ytterligare frågor.

Istället för att börja från scratch kan du också använda ClickUps mall för feedbackformulär för att påskynda feedbackprocessen. Den hjälper dig att samla in feedback från både medarbetare och kunder.

Det använder ett stjärnbetygssystem som medarbetarna kan använda för att betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Det finns också ett fält där de kan förklara skälen till sitt betyg. Det går ett steg längre och samlar in rekommendationer för förbättringar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att snabbt samla in feedback från anställda och sortera och filtrera resultaten utifrån olika parametrar.

ClickUp Docs är ett annat sätt att samla in feedback från medarbetarna. Skapa en detaljerad mall för insamling av feedback från medarbetarna i ClickUp Docs och dela kopior med teamen i hela organisationen.

Dela de ifyllda dokumenten med andra intressenter och analysera svaren för att samla in värdefull information.

Samarbete är nyckeln med ClickUp 3. 0 Docs så att du snabbt kan dela, ställa in behörigheter eller exportera till interna eller externa användare.

Utnyttja ClickUps breda utbud av frågeformulärsmallar och feedbackformulärsmallar för att förenkla medarbetarfeedback.

När du har samlat in feedbacken analyserar du den för att dra slutsatser och identifiera vanliga utmaningar som medarbetarna står inför. Hitta områden som kan förbättras kontinuerligt och omvandla dem till projekt för medarbetarengagemang. Använd ClickUp Tasks för att tilldela uppgifter till specifika personer och sätta tydliga deadlines för dina projekt.

Utforska ClickUp Human Resources -lösningen för att hitta andra verktyg och funktioner för att hantera din HR-funktion.

ClickUps bästa funktioner

Skapa detaljerade formulär för att samla in feedback från medarbetarna och hitta områden som kan förbättras.

Förvandla dessa förbättringsområden till projekt för medarbetarengagemang med olika uppgifter och deluppgifter.

Lägg till anpassade fält i formulären för att uppfylla dina krav och skapa detaljerade frågeformulär.

Använd den färdiga, fördesignade feedbackformulärmallen för att spara tid och arbete.

Använd ClickUp Docs som ett alternativt sätt att skapa anpassade medarbetarundersökningar och samla in medarbetarnas åsikter.

Dela resultaten med berörda intressenter med hjälp av de enkla delningsalternativen som ClickUp erbjuder.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder massor av avancerade funktioner, vilket kan ta lite tid för nya användare att lära sig.

Det är inte en specialiserad mjukvarulösning för medarbetarengagemang , så den erbjuder inte några av de mer specifika tilläggsfunktioner som vissa andra verktyg erbjuder.

ClickUp-priser

Gratis

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta teamet för prisuppgifter

ClickUp Brain: 7 USD/månad per medlem (tillägg tillgängligt för alla betalda planer)

ClickUp-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (9 397 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4 020 recensioner)

2. Appraisd

via Appraisd

Appraisd är ett prestationshanteringsverktyg för att samla in feedback från medarbetare med hjälp av formulär. Det erbjuder olika anpassningsbara, fördefinierade enkätmallar för att förenkla processen med feedback i realtid.

Det gör det också möjligt att samla in 360-graders feedback för medarbetarnas prestationsutvärderingar och uppföljning av framsteg. Detta möjliggör en mer holistisk utvärdering eftersom kollegor, chefer och direktunderställda alla kan ge konstruktiv feedback till en individ.

Appraids bästa funktioner

Utnyttja det användarvänliga gränssnittet för att enkelt skapa och dela feedbackformulär.

Låt medarbetarna dela med sig av feedback anonymt utan att tveka

Samla in 360-graders feedback för en omfattande prestationsutvärdering

Få tillgång till robusta analyser för att identifiera trender och gemensamma nämnare i medarbetarnas feedback.

Integrera insamlingen av medarbetarfeedback med din bredare prestationshanteringsfunktion

Appraids begränsningar

Det är en molnbaserad plattform som endast fungerar online; ingen offlineåtkomst.

Priserna är för höga om du bara vill ha ett verktyg för att samla in feedback från anställda.

Priser för Appraisd

Growth : Licensavgift på 4 500 USD/år för upp till 50 anställda

Standard : Licensavgift på 9 060 till 15 000 dollar per år för upp till 101 till 200 anställda.

Stort : Från 15 045 USD/år för 201 anställda

Enterprise: Anpassad prissättning (över 5000 anställda)

Appraisd recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (21 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45 recensioner)

3. Engagedly

via Engagedly

Engagedly är en allt-i-ett -lösning för talanghantering som erbjuder enkla sätt att samla in feedback från medarbetarna.

Med funktionen Team Pulse kan du skicka ut korta, frekventa enkäter för att följa medarbetarnas framsteg och nöjdhetsnivåer. Engagedlys E10-enkäter hjälper dig att följa medarbetarnas engagemang och inställning och är mer detaljerade.

Med hjälp av dessa verktyg och detaljerade analyser och rapporter kan du samla in och analysera medarbetarnas feedback och vidta proaktiva åtgärder för att öka medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.

Engagedlys bästa funktioner

Mät medarbetarnas engagemang med hjälp av E10-enkäter och avancerade engagemangsindex.

Be dina anställda att ge ett betyg på en skala i enkäter för att utvärdera deras inställning.

Skicka regelbundna pulsundersökningar för att hålla dig uppdaterad om hur nöjda medarbetarna är med sina jobb.

Utnyttja avancerade analyser, såsom värmekartor, för att få insikt i medarbetarnas tankeprocesser.

Välj mellan olika mallar för att snabbt skapa och skicka ut enkäter för att samla in feedback från medarbetarna.

Engagedly begränsningar

E10- och pulsundersökningar måste köpas som tillägg till basplanen, vilket ökar det totala priset för att få tillgång till dessa funktioner.

Med tanke på dess omfattande uppsättning funktioner finns det en inlärningskurva för nya användare.

Engagedly-priser

Performance Suite : 9 $/månad per medlem

Tillägg för belöningar och erkännande: 5 USD/månad per medlem

Engagedly recensioner och betyg

G2 : 4,4 (528 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (76 recensioner)

4. Sage HR

via Sage HR

Sage HR är en allt-i-ett-lösning för HR, och att mäta medarbetarnas engagemang genom att samla in feedback är bara en liten del av den. Med den kan du skapa enkäter och samla in anonyma svar för att få en korrekt bild av medarbetarnas inställning och nöjdhetsnivå.

Dessutom stöder det 360-graders feedback och snabb feedback för att ge beröm till alla som gjort ett bra jobb.

Sage HR:s bästa funktioner

Använd mallar eller skapa anpassade enkäter från grunden för att uppfylla dina specifika krav.

Samla in feedback från anställda och exportera svaren i PDF-format.

Låt medarbetarna lämna anonyma svar för en ärlig och öppen kommunikation.

Gör det möjligt för medarbetarna att fylla i enkäter från sina mobila enheter

Begränsningar i Sage HR

Erbjuder inte djupgående analys och insikter från undersökningar

Du måste betala för den grundläggande HR-basplanen och kan inte få tillgång till funktionerna för insamling av medarbetarfeedback separat.

Priser för Sage HR

Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för Sage HR

G2 : 4,3/5 (75 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (344 recensioner)

5. Energage

via Energage

Energage erbjuder två sätt att samla in feedback från medarbetarna: Workplace Survey och Pulse.

Det förstnämnda är en standardenkät som mäter medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen. Resultaten kan hjälpa dig att etablera dig som en av de bästa arbetsplatserna i USA. Det senare är perfekt för att samla in snabb, frekvent feedback om viktiga ämnen eller mäta medarbetarnas tillfredsställelse.

Energage bästa funktioner

Använd arbetsplatsundersökningen för att få djupgående insikter om medarbetarnas engagemang och inställning.

Kontrollera medarbetarnas nöjdhet regelbundet med hjälp av korta Pulse-enkäter.

Låt medarbetarna lämna öppna kommentarer för att få djupare insikter.

Analysera enkätsvaren och agera utifrån de insikter du får från dessa.

Energage-begränsningar

Arbetsplatsundersökningen har begränsade anpassningsmöjligheter.

Gränssnittet är något svårt att använda för nya användare.

Priser för Energage

Anpassad prissättning

Energage recensioner och betyg

G2 : 4,6/5 (99 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (39 recensioner)

6. Workleap Officevibe

via Workleap

Workleap Officevibe är en specialiserad plattform för medarbetarfeedback. Den erbjuder olika typer av undersökningar, såsom pulsundersökningar, DEIB-undersökningar (mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet) och onboarding-undersökningar.

Det gör det också möjligt för dig att skapa anpassade enkätmallar som är specifika för ditt företag.

Workleap Officevibe bästa funktioner

Välj från en lista med 122 frågor för att snabbt skapa och dela korta pulsundersökningar för att samla in regelbunden feedback från medarbetarna.

Samla in anonym feedback och meddelanden från medarbetarna för att hitta gemensamma utmaningar och problem på arbetsplatsen.

Dela introduktionsenkäter för att engagera nya medarbetare från första dagen

Använd DEIB-enkäter för att gå bortom arbetsrelaterade frågor och förstå om medarbetarna känner sig välkomna på arbetsplatsen.

Få värdefull analys och insikter från enkätsvaren

Jämför ditt företags prestanda med branschstandarden eller analysera data över tid.

Workleap Officevibe-begränsningar

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter i pulsundersökningar

Rapportering och analys kan bli mer djupgående

Priser för Workleap Officevibe

Gratis

Essential: 5 USD/månad per person

Workleap Officevibe recensioner och betyg

G2 : 4,3/5 (734 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (51 recensioner)

7. 15five

via 15Five

En nackdel med många verktyg för medarbetarfeedback är att medarbetarundersökningar och engagemangsfunktioner inte finns tillgängliga separat. I de flesta fall måste du betala för en hel serie HR-verktyg, där verktyget för medarbetarengagemang och feedbackundersökningar bara är en liten del.

15five löser detta problem genom att erbjuda funktioner för medarbetarengagemang i sin grundläggande betalda plan.

Låt oss ta en titt på vad de har att erbjuda.

15fives bästa funktioner

Genomför 6-minuters engagemangsundersökningar för att ta tempen på medarbetarnas nöjdhet och engagemang.

Få djupgående anpassade och riktade utvärderingar av undersökningsresultat, inklusive värmekartor och andra avancerade funktioner.

Utnyttja Spark AI för att få unika insikter i undersökningsresultaten.

Anpassa och använd den standardiserade enkätmallen för att skapa olika typer av enkäter, till exempel DEI, eNPS (employee Net Promoter Score) och mycket mer.

15five begränsningar

360-graders feedback är inte tillgängligt med Engage-planen.

Användargränssnittet kräver en inlärningskurva

Priser för 15five

Engage : 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Perform : 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Total Platform: 16 USD/månad per användare (faktureras årligen)

15five recensioner och betyg

G2 : 4,6/5 (1 766 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (887 recensioner)

via ContactMonkey

ContactMonkey är en e-postlösning för intern teamkommunikation som erbjuder enkla sätt att samla in och analysera medarbetarfeedback. Med hjälp av e-postnyhetsbrev kan du be om feedback från medarbetarna genom enkäter, emoji-reaktioner och betyg (eNPS).

Eftersom personalen kan lämna feedback anonymt får du en korrekt bild av hur medarbetarna upplever företagskulturen och affärsinitiativen.

Skicka engagerande nyhetsbrev och be om feedback via stjärnbetyg och emoji-reaktioner för olika ämnen.

Bädda in anpassade medarbetarundersökningar i dina e-postmeddelanden för att samla in mer detaljerad feedback om specifika ämnen.

Få tillgång till kvantifierbara data och insikter från medarbetarfeedback för att mäta arbetstillfredsställelse.

Använd analysrapporterna för att fatta affärsbeslut och vidta åtgärder för att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.

Verktyget är begränsat till e-post för att samla in feedback från anställda och erbjuder inga andra metoder för att samla in feedback.

Gränssnittet kan ibland vara lite trögt och långsamt.

Viktigt : Anpassad prissättning

Plus : Anpassade priser

Enterprise: Anpassad prissättning

G2 : 4,5/5 (148 recensioner)

Capterra: 4,1 (93 recensioner)

9. Trakstar

via Trakstar

Trakstar är ett annat program för talanghantering och ett anonymt verktyg för medarbetarfeedback som erbjuder undersökningar och analyser av medarbetarnas engagemang.

Det gör det möjligt för dig att skicka ut enkäter om medarbetarnas engagemang via e-post och integreras även med andra interna kommunikationsverktyg som Slack och Microsoft Teams. Det låter dig analysera enkätsvaren, segmentera svaren i olika kategorier och dra unika slutsatser.

Trakstars bästa funktioner

Samla in anonym feedback med hjälp av anpassningsbara pulsundersökningar

Få insikter från djupgående visuella rapporter baserade på medarbetarfeedback och undersökningsresultat.

Sortera och filtrera undersökningsresultaten för att dela in dem i olika kategorier och få bättre insikter.

Sök 360-graders feedback för chefer och koppla deras prestationer till medarbetarnas engagemang inom deras team.

Låt medarbetarna ge ärlig feedback genom anonym insamling av feedback

Trakstars begränsningar

Ett klumpigt gränssnitt som är svårt att navigera för nya användare

Vissa användare klagar över att de inte har tillräckligt med lärresurser för att kunna utnyttja plattformens fulla potential.

Trakstar-priser

Anpassad prissättning

Trakstar recensioner och betyg

G2 : 4,5/5 (285 recensioner)

Capterra: 4,2 (450 recensioner)

10. Limeade Listening (tidigare TINYpulse)

via Limeade

Limeade Listening är en allt-i-ett-lösning för medarbetarengagemang med många användbara funktioner. Den kan genomföra undersökningar och få detaljerade undersökningsanalyser, möjliggöra kollegialt erkännande mellan medarbetare eller ge feedback.

Det hjälper HR-team att samla in anonym feedback från medarbetarna och innehåller en lång lista med frågor för att utvärdera medarbetarnas engagemang. Det bästa är att det erbjuder olika alternativ för datavisualisering som hjälper dig att analysera feedbacken från medarbetarna.

Limeade Listenings bästa funktioner

Välj bland över 300 frågor eller skapa dina egna enkätfrågor för att utvärdera medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse.

Genomför en årlig undersökning om medarbetarnas engagemang, regelbundna pulsundersökningar eller eNPS-undersökningar.

Visualisera undersökningsresultaten för att analysera dem och enkelt dra slutsatser.

Få datadrivna rekommendationer för att snabbt kunna vidta åtgärder baserat på undersökningsresultaten.

Skicka privata meddelanden till valfri medarbetare för att få ytterligare förtydliganden om deras feedback utan att avslöja din identitet.

Begränsningar för Limeade Listening

Möjligheterna att anpassa undersökningarna är begränsade, även om du kan lägga till egna frågor.

Funktioner för att förbättra svarsfrekvensen i undersökningar saknas

Priser för Limeade Listening

Anpassad prissättning

Limeade Listening – recensioner och betyg

G2 : 4,4/5 (214 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (47 recensioner)

Läs mer: De bästa verktygen för processkartläggning att prova

Vilken är rätt plattform för medarbetarfeedback för dig?

Ett av de viktigaste HR-målen för alla organisationer är att förbättra medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse. Genom att genomföra undersökningar och regelbundet be om feedback kan HR-team effektivt utvärdera personalens tillfredsställelse.

Ett av dessa program för medarbetarfeedback kan användas för att identifiera och hantera problem för att hålla medarbetarna engagerade och minska personalomsättningen.

Överväg att genomföra några aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang och stärka teamkänslan ytterligare.

Letar du efter rätt verktyg för medarbetarfeedback som går utöver enkäter och erbjuder mycket mer? Prova ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med omfattande HR-lösningar för rekrytering, introduktion, medarbetarengagemang och mycket mer.

Registrera dig på ClickUp och utforska dess många funktioner för HR-team.