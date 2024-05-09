Målsättning för prestationsutvärdering

Målsättning är det första steget i prestationshantering, eftersom det hjälper dig och ditt team att komma överens om vad som förväntas av dem.

Prestationsmål är mål eller målsättningar som en anställd måste uppnå inom en viss period (vanligtvis ett år) för att få en bra prestationsutvärdering. Prestationsutvärderingar avgör årets bonus, löneökningar och befordringar för personalen.

Om målen för prestationsutvärderingen är realistiska motiverar de dina medarbetare att arbeta hårt och uppnå sina mål för att få en bra utvärdering.

Målsättning och prestationsutvärdering är viktiga aspekter av prestationshantering och avgörande för företagets prestationer.

I den här artikeln kommer vi att prata om målsättning för prestationsutvärderingar och det mest effektiva sättet att sätta upp teammål.

Förstå prestationsbedömning och prestationshantering

Människor använder ofta prestationsbedömning och prestationshantering omväxlande, även om det är felaktigt. Det är två olika begrepp, och vi kommer att förtydliga dem för dig i detta avsnitt.

Prestationsbedömning

Prestationsbedömning eller utvärdering är processen att utvärdera varje enskild medarbetares arbetsprestationer och deras bidrag till företaget. Det genomförs vanligtvis en gång om året och syftar till att hjälpa dem att lära sig och utvecklas.

Företag använder också utvärderingar för att identifiera de mest prestationsstarka medarbetarna för belönings- och erkännandeprogram.

Prestationshantering

Prestationshantering är däremot ett bredare begrepp, och utvärderingar är en del av det. Det omfattar allt från att sätta upp mål till att följa varje medarbetares framsteg, ge feedback och belöna goda prestationer.

Likheter och skillnader mellan prestationsbedömning och ledning

Likheterna mellan prestationsbedömning och ledning slutar i det faktum att båda handlar om medarbetares utveckling och prestation. Som förklarats är det förstnämnda en del av den senare processen.

För att få en bättre förståelse, kolla in dessa skillnader mellan de två.

Prestationsbedömning Prestationshantering Syfte För att mäta medarbetarnas årliga prestationer För att regelbundet övervaka och förbättra personalens prestationer Frekvens Årlig Pågående process Omfattning Begränsat: Avser endast formella årliga utvärderingar. Allmänt: Innebär målsättning, prestationsuppföljning, feedback etc.

Processen för att sätta mål under en prestationsutvärdering

Hur framgångsrik din prestationsutvärderingsprocess blir beror på hur väl du har satt upp målen i början av året. Processen för att sätta upp mål är visserligen enkel, men kräver input från flera intressenter och noggrannhet.

I det här avsnittet ger vi experttips om hur du sätter upp rätt prestationsmål för medarbetarna inför prestationsutvärderingar.

Teamets delaktighet i målsättningen

Att sätta upp mål för prestationsbedömning bör vara ett gemensamt arbete. Din roll som chef eller teamledare är visserligen avgörande, men du måste också involvera ditt team i processen.

Här är några tips för att komma igång:

Börja med att utvärdera varje medarbetares prestanda och identifiera områden som kan förbättras .

Fråga dem om deras professionella utvecklingsmål, motivation och önskade karriärvägar.

Diskutera de nyckelområden som ni båda är överens om att ni ska arbeta med under det kommande året, inklusive att lära er nya färdigheter.

Sätt upp tydliga mål och målsättningar som varje teammedlem måste uppnå före årets slut.

Skapa SMART-mål för att uppnå dina långsiktiga mål med ClickUps mall för årliga mål.

Med dokumentmallen kan du sätta upp och följa upp årliga mål för både ditt privatliv och ditt arbete. Mallen kan:

Med dokumentmallen kan du sätta upp och följa upp årliga mål för både ditt privatliv och ditt arbete. Mallen kan:

Hjälp att fastställa mätbara mål som kan följas upp under året

Vägledning i hur du sätter upp realistiska och uppnåbara mål

Gör det enklare att dela upp stora mål i mindre, mer hanterbara uppgifter.

Gör det möjligt för dig att snabbt visualisera och justera målen efter behov.

Gör det möjligt för dig att snabbt visualisera och justera målen efter behov.

Utnyttja ClickUp Meetings för att organisera diskussioner om målsättning med dina medarbetare. Det underlättar agendautformning och schemaläggning.

I slutet av utvärderingsprocessen, be om feedback från alla anställda för att förbättra processen och göra den mer transparent.

Undersökningsfunktionen i ClickUp Form View är perfekt för att samla in feedback från anställda. Den kan också skapa lättanvända självutvärderingsformulär för prestationsutvärderingssamtal.

Använd ClickUp Form-vyn för att skapa formulär för medarbetarfeedback och självutvärdering för prestationsutvärderingsprocessen

Proffstips: använd ClickUp Brain för att sammanfatta dina mötesanteckningar och plocka ut åtgärdspunkter från dem. Dela dessa med teammedlemmarna efter mötet för att säkerställa att ni är på samma sida.

Ledningens roll i fastställandet av prestationsmål

Förutom teammedlemmarna måste du också inkludera ledningen i målsättningsprocessen. De kan hjälpa dig att sätta upp teammål för året. Så nästa steg bör vara att träffa ledningen och be om deras synpunkter på dina planer.

Avdelningschefer eller vertikala ledare har vanligtvis sina egna mål, plus de kollektiva mål som tilldelats deras avdelning. För att uppnå dessa måste de se till att alla team under deras ledning strävar efter att uppnå dessa mål.

Ledningens engagemang i målsättningsprocessen säkerställer att de enskilda teamens mål är i linje med organisationens övergripande mål. Dessutom bidrar ledningens engagemang till att teamen blir eniga om målen.

Införliva prestationsindikatorer i målsättningen

Mål, oavsett om de är avsedda för prestationsbedömning eller något annat syfte, bör alltid åtföljas av nyckeltal. Sätt inte upp kvalitativa mål som du inte kan mäta prestationen för. För varje mål måste du ha ett nyckeltal som du använder för att bedöma om målet har uppnåtts eller inte.

Nästa steg i målsättningsprocessen är därför att fastställa mätbara prestationsindikatorer eller KPI:er för målen.

Använd ClickUp SMART Goals Template för att skapa specifika och mätbara mål som du också enkelt kan följa upp.

Ladda ner den här mallen Sätt upp bättre mål med ClickUp SMART Goals Template

Mallen hjälper teamledare och HR-chefer att sätta upp och uppnå mål genom att:

Definiera SMART-mål och dela upp dem i mindre steg och uppgifter

Övervaka och visualisera uppgifternas framsteg

Bedömning av de resurser som krävs för att slutföra uppgiften

Hålla intressenterna uppdaterade om framstegen

Det erbjuder fem olika vyer, inklusive ett SMART Goal Worksheet för brainstorming och lagring av idéer.

Mäta prestationer mot mål

När du har fastställt och satt upp målen kan du använda appar för måluppföljning, till exempel ClickUp, för att följa upp och mäta prestationen.

ClickUp Goals gör det enklare och snabbare att sätta upp mål och följa upp dem. Använd det för att skapa SMART-mål, följa upp deras status och mäta viktiga resultat.

Sätt upp mål och följ deras framsteg visuellt med ClickUp Goals

Du måste utvärdera resultaten och KPI:erna i slutet av utvärderingsperioden. Med hjälp av bra programvara för prestationsutvärdering kan du effektivisera processen.

Du kan också använda ClickUps mall för prestationsutvärdering för att genomföra individuella prestationsutvärderingssamtal med tydliga diskussionspunkter för varje anställd.

Använd ClickUps mall för prestationsutvärdering för att fastställa tydliga diskussionspunkter för ditt utvärderingsmöte och ge feedback.

Använd det för att lista de viktigaste diskussionspunkterna för dina individuella prestationsutvärderingssamtal. Du kan också anteckna den feedback du vill ge en individ under utvärderingssamtalet.

Det använder formatet starta, sluta och fortsätt för att låta en individ veta vad de gör bra och vad de bör förbättra eller sluta med helt och hållet.

När mötet är över, dela feedbacken med varje individ för framtida referens.

Alternativt kan du använda någon av de andra mallarna för prestationsutvärdering från ClickUp.

För medarbetare med låg prestation finns det många mallar för prestationsförbättringsplaner som du kan använda.

Proffstips: Hjälp ditt team att hålla koll på sina prestationsmått och skapa en kultur av transparens genom att skapa dashboards för att automatiskt spåra och uppdatera individuella och teamets prestationsmått. Du kan göra detta med några få klick med hjälp av ClickUp Dashboards

Vikten av kreativitet och lagarbete i målsättningsprocessen

Du kan inte bedöma personalens prestationer isolerat. Det räcker inte att utvärdera hur en person presterar i sina individuella uppgifter. Du bör också bedöma hur väl de samarbetar med sina teammedlemmar och utför gemensamma uppgifter.

Se till att du inkluderar mål relaterade till lagarbete, kreativitet och innovation under målsättningsprocessen. Personer som kommer med kreativa lösningar på problem och är snabba att hjälpa andra bör uppmärksammas och belönas.

ClickUp för HR-team kan hjälpa dig att hantera talanger och belöna de mest prestationsstarka medarbetarna.

Börja med ClickUp Bonus Matrix-mallen för att tilldela prestationsbetyg och bonusar till medarbetarna.

Organisera personalens betyg och bonusfördelning visuellt med hjälp av ClickUp Bonus Matrix Template.

Så här hjälper det:

Så här hjälper det:

Se prestationsbetygen för alla teammedlemmar på ett ögonblick

Använd färgkodning för att kategorisera uppgifter utifrån den expertis som krävs för att utföra dem.

Organisera informationen om varje anställds nuvarande och föreslagna lön i ett visuellt format.

Anpassa individuella mål till prestationsutvärderingsprocessen

En av de viktigaste strategierna för målsättning är att anpassa individuella mål till de övergripande affärsmålen.

Utforma prestationsutvärderingsprocessen med både medarbetarens och företagets mål i åtanke. Sätt sedan upp team- och individuella mål som bidrar till att uppnå affärsmålen.

Kort sammanfattning: Målsättning för prestationsbedömningar Börja med teamet: identifiera individuella styrkor och utvecklingsområden och låt varje teammedlem formulera sina planer för framtiden.

Anpassa individuella mål efter företagets mål

Få ledningens stöd

Välj mätbara mål och bestäm hur du ska följa upp dem.

Se till att du också inkluderar mål som rör teamwork och samarbete.

Skapa mekanismer för att följa upp mål och utvärdera prestationer

Fördelar och utmaningar med målsättning för prestationsbedömningar

Vikten av målsättning i en prestationsutvärdering på arbetsplatsen kan inte förnekas. Det sätter tonen för hela utvärderingsprocessen och hjälper teamledare och chefer att objektivt utvärdera personalens prestationer.

Det är dock inte lätt att sätta upp mål. Låt oss diskutera fördelarna och utmaningarna med detta.

Fördelar

Här är några av de viktigaste fördelarna med målsättning för prestationsbedömning.

Det ger en tydlig förståelse för vad som förväntas av varje anställd och gör prestationsbedömningsprocessen mer objektiv och effektiv .

Tydliga mål håller personalen motiverad att prestera bra och uppnå målen för att få belöningar.

Att kommunicera prestationsmål hjälper dig att upprätthålla transparens i prestationsutvärderingsprocessen.

Att sätta upp tydliga prestationsmål gör att individerna blir ansvariga för sitt arbete och uppmuntrar dem att ta ansvar för sina uppgifter.

Att sätta upp årliga mål hjälper till att anpassa individers och teams prestationer till de övergripande affärsmålen, vilket driver affärsframgång.

Utmaningar

Även om det är fördelaktigt med målsättning finns det också vissa utmaningar. Låt oss kort diskutera några av dessa.

Att sätta orealistiska mål kan demotivera medarbetarna och ha motsatt effekt på prestationen . Lösningen är att se till att alla mål du sätter är realistiska och uppnåbara. Om du sätter upp ett högt mål, se till att du kopplar prestationskriterierna inte bara till målets uppnåelse utan också till de ansträngningar som gjorts för att nå det.

Det krävs noggrant övervägande för att sätta upp helhetsmål som inte bara fokuserar på prestationer inom ett område utan täcker alla viktiga aspekter. Att involvera team, intressenter och ledare i diskussionen om målsättning kan bidra till att förhindra detta.

Ett av de vanligaste problemen med målsättning är att människor ofta sätter upp vaga eller breda mål som är svåra att följa upp . För att undvika detta bör du definiera mätvärden och uppföljningsmekanismer för varje mål du väljer.

Om målen inte inkluderar lagarbete och samarbete kan det leda till att medarbetarna hamnar i konkurrens med varandra, vilket hämmar företagskulturen . För att undvika detta problem bör du se till att vissa av målen är relaterade till teamfärdigheter, såsom samarbete, mentorskap och att vara tillgänglig och hjälpsam.

Att upprätthålla rättvisa och transparens i processen för målsättning och prestationsuppföljning är en utmaning för många. Organisationer måste aktivt arbeta med denna aspekt genom att skapa en kommunikationsrytm kring målen, inklusive öppna möten och uppdateringar via e-post.

Typer av prestationsmål och exempel

Här är några vanliga typer av prestationsmål för prestationsutvärderingar.

Mål för teambuilding

Dessa mål syftar till att förbättra teamsamarbetet och dynamiken. Som vi har diskuterat kan individer inte arbeta och utvärderas isolerat. Hur väl någon arbetar inom ett team är också viktigt.

Genom att inkludera mål för teambuilding i din prestationsutvärderingsprocess uppmuntrar du personalen att arbeta med sina färdigheter inom teamwork och samarbete.

Exempel: Delta i fyra teambuildingaktiviteter och evenemang under året

Upprätthåll 90 % närvaro vid teammöten och delta aktivt i dem.

Mentorera en ny medarbetare i teamet varje kvartal

Mål för tidshantering

Tidshantering är en viktig affärsfärdighet som hjälper yrkesverksamma att bli mer produktiva på jobbet. SMART-mål för tidshantering syftar till att förbättra en individs förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt som deadlines konsekvent uppfylls.

Mät och analysera tiden som läggs på uppgifter för att säkerställa produktivitet och budgetöverensstämmelse med ClickUps Project Time Tracking.

För att följa upp sådana mål använder vi ofta projektmått som är relaterade till att uppgifter slutförs i tid och att projektets deadlines uppfylls.

Med ClickUp kan du lägga till tidsuppskattningar för varje uppgift, som du sedan tilldelar olika personer. Genom att spåra den tid det tar att slutföra en uppgift jämfört med den ursprungliga uppskattningen kan du avgöra en persons tidsplaneringsförmåga.

Exempel: Uppfyll alla projektdeadlines och slutför uppgifterna i tid eller före utsatt tid.

Skapa en personlig tidsplan för att prioritera uppgifter och avsätta tid för olika dagliga aktiviteter.

Minska handläggningstiden för kundsupportärenden med 15 %

Projektledningsmål

Projektledningsmål syftar till att testa en individs professionella färdigheter och prestationer i termer av hur väl de hanterar sina dagliga arbetsuppgifter och projekt. Det kan handla om allt från att hålla sig inom projektets omfattning och budget till att få höga kundbetyg.

Använd ClickUp för att sätta upp mål och följa upp personalens prestationer i förhållande till dessa mål.

Sätt upp projektmål och kontrollera regelbundet om de är på rätt spår med hjälp av ClickUp

Exempel: Skapa ett projektomfång och genomför det utan att omfånget förändras eller att ändringar görs i sista minuten.

Gör en budgetprognos för ett projekt med 95 % noggrannhet

Minska projektkostnaderna med 10 %

Problemlösningsmål

Dessa mål syftar till att förbättra en individs förmåga att identifiera problem och ta fram effektiva och innovativa lösningar. Detta är en viktig affärsfärdighet som hjälper ditt team att övervinna hinder som påverkar deras projekt.

Problemlösning är inte en medfödd förmåga, utan något vi måste träna upp med tiden och genom övning. Genom att göra det till en del av prestationsutvärderingsprocessen uppmuntrar du medarbetarna att proaktivt hjälpa till med utmaningar i projektet istället för att överlåta dem till sina chefer eller arbetsledare.

Exempel: Identifiera tre viktiga processrelaterade problem och föreslå genomförbara lösningar för varje problem.

Föreslå en plan för att förbättra projektets effektivitet och resursutnyttjande

Skapa och genomför en plan för att minska kundbortfallet med 20 %.

Mål för utbildningsteknik

Det här är lärande- och utvecklingsmål som specifikt fokuserar på att lära sig använda ny programvara och teknik i arbetet. Med tekniker som AI och robotik som helt förändrar affärslanskapet är det ett måste att uppgradera ditt teams kompetens så att de kan använda de senaste verktygen.

Det är därför du bör låta dina medarbetare delta i företagsfinansierade utbildningsprogram och ge dem de bästa verktygen för att utföra sitt arbete.

ClickUps mall för att sätta upp mål för lärande och utveckling kan hjälpa dig att sätta upp utbildningsmål för dina teammedlemmar.

Denna mall använder SMART-målramverket för målsättning, men erbjuder några ytterligare funktioner. Du kan till exempel märka uppgifter baserat på deras framstegsstatus – på rätt spår, inte på rätt spår osv.

Det använder också färgkodning för att kategorisera uppgifter baserat på den insats som krävs för att slutföra dem. Det bästa är att du kan tilldela varje uppgift till en eller flera ansvariga för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Exempel: Genomför 10 timmars teknikrelaterad utbildning i år

Delta i eller anordna en kunskapsdelningssession med ditt team varje månad.

Kommunikationsmål

Effektiv kommunikation är avgörande för alla aspekter av ett framgångsrikt företag, eftersom det hjälper människor att utbyta idéer, dela kunskap och samarbeta med andra.

Mjuka färdigheter som dessa är särskilt viktiga för personer i ledande befattningar och är en avgörande ledaregenskap. Faktum är att många organisationer anser att detta är en nödvändig färdighet när man befordrar personer till högre befattningar.

Därför är det viktigt att sätta upp mål för att förbättra ditt teams kommunikationsförmåga. Dessa kan handla om muntlig och talförmåga eller skriftlig kommunikation, beroende på varje individs styrkor och svagheter.

Exempel: Genomför tre utbildningssessioner om att förbättra muntliga eller skriftliga kommunikationsfärdigheter i år.

Tala vid två teammöten, evenemang, presentationer eller kunskapsdelningssessioner

Ta fram en vitbok relaterad till teamets forskning.

Förenkla målsättningen med ClickUp

Målsättning är en integrerad del av prestationsutvärderingar. Utan tydliga och mätbara mål kan teamledare inte bedöma en medarbetares arbetsprestation under ett år.

Tydliga mål hjälper dem att identifiera de mest och minst presterande medarbetarna. Baserat på prestationsutvärderingarna kan de belöna vissa medarbetare och ge konstruktiv feedback till andra för att förbättra deras prestationer.

Denna process bidrar till utbildning och professionell utveckling av din personal, vilket säkerställer att de blir bättre på sina jobb för varje år.

Med en allt-i-ett-lösning för talang- och projektledning som ClickUp kan du öka ditt teams produktivitet och effektivisera dina årliga prestationsutvärderingar. Från målsättning till prestationsutvärdering kan ClickUp hjälpa dig med alla aspekter av prestationshantering.

Registrera dig gratis och utforska alla funktioner.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är målsättning för prestationsbedömning?

Det är processen att sätta prestations- och utvecklingsmål för anställda i en organisation. Dessa mål blir grunden för deras årliga prestationsutvärdering och betyg. Team sätter normalt upp mål i början av verksamhetsåret. Prestationen mäts regelbundet, men den slutliga formella utvärderingen görs i slutet av året.

2. Hur skriver man mål för en prestationsutvärdering?

Använd SMART-målramverket för att skapa specifika och mätbara mål som du realistiskt kan uppnå inom den angivna tidsperioden.

Överväg olika typer av mål och sätt upp mål för olika kategorier, såsom problemlösning, ledarskapsmål och mål för teamsamarbete. Identifiera och lista sedan de nyckeltal som du kommer att använda för att mäta en individs prestation för varje mål.

Ta emot synpunkter från ledningen och diskutera målen med varje medarbetare innan du fastställer dem. Dokumentera målen på ett organiserat sätt och dela dem med varje medarbetare så att de kan referera till dem under året.

3. Vad är målsättning på arbetsplatsen?

Målsättning är den process genom vilken teamledare och chefer sätter upp individuella mål och teammål för sina team som är i linje med de övergripande affärsmålen. Syftet är att göra varje individ ansvarig för att bidra till företagets framgång och få dem att ta ansvar för sin del.

Målsättning bidrar också till att upprätthålla transparensen i prestationsutvärderingsprocessen genom att låta enskilda teammedlemmar veta vad som förväntas av dem. Detta förbättrar också medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.