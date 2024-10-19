De 10 bästa personliga CRM-verktygen 2025 (recensioner och priser)

Vi har kommit långt från att alfabetisera personer i adressböcker och boka möten genom att ringa telefonnummer. Idag omfattar vårt nätverk e-post, schemaläggningsappar och sociala medier.

Moderna företag använder CRM-verktyg för att organisera sina prospekt, kunder, partners och leverantörer på en enda plattform. Personlig CRM-programvara hjälper individer att göra samma sak – organisera och skilja på professionella relationer och personliga eller privata relationer.

Vem kan dra nytta av ett personligt kundrelationshanteringssystem?

Personer som vill skapa en digital adressbok för att organisera sina kontakter bättre och hantera sina relationer. Till exempel uppdatera kontaktuppgifter med den senaste informationen, lägg till födelsedagspåminnelser i din kalender etc.

Soloprenörer, enskilda företagare, har massor av relationer fördelade över privat- och yrkeslivet som de vill sortera eller märka på lämpligt sätt.

Småföretag eller butiksägare som inte behöver alla extrafunktioner som ett professionellt CRM-system erbjuder

Vi har tittat närmare på olika personliga CRM-programvaruverktyg och deras funktioner, men först ska vi gå igenom vad du bör leta efter i ett personligt CRM-verktyg.

Vad ska du leta efter i en personlig CRM-programvara?

Ett personligt CRM-verktyg lagrar dina kontakter, klassificerar ditt nätverk och effektiviserar kommunikationen i synk med dina e-post- och meddelandeappar och, ibland, dina sociala medier.

Det tar bort stressen med att hålla sig informerad och organiserad så att du kan fokusera på att bygga och vårda äkta och högkvalitativa relationer. Det finns mer:

1. Kontaktorganisation

En standardfunktion i personliga CRM-system – lagra dina kontakter och håll dem uppdaterade. Ett bra CRM-system bör synkroniseras med din telefon, e-post och meddelandeklienter för att organisera ditt nätverk på ett ställe.

2. Taggning och gruppering

En personlig CRM-programvara som låter dig klassificera dina kontakter på olika nivåer – professionella eller personliga, kunder eller leverantörer, potentiella kunder eller partners – hjälper dig att gruppera kontakter. Du kan ta fram en specifik lista när som helst.

3. Anpassningsbara vyer

CRM-systemet ska vara tillräckligt enkelt för att du ska kunna anpassa och konfigurera det. Det ska kunna visa flera vyer, till exempel listor, tabeller eller tavlor.

4. Fjärråtkomst eller offlineåtkomst

CRM måste kunna visa information på olika enheter utan internetuppkoppling och synkronisera när uppkoppling finns.

5. Schemaläggning, uppföljningar och påminnelser om möten

En enkel konsol som hjälper dig att schemalägga möten, uppföljningar och ställa in påminnelser håller dina dagar och veckor på rätt spår.

6. Arbetsflöden och uppgiftshantering

Lägg till funktioner i vissa personliga CRM-appar, anpassade arbetsflöden och uppgiftslistor som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter.

Många personliga CRM-program har ytterligare funktioner såsom automatisering, integrationer, analyser och kommunikationsspårning.

De 10 bästa personliga CRM-programvarorna att använda 2024

Med tanke på alla personliga CRM-verktyg som finns kan det vara svårt att välja det bästa. Vi har sammanställt en lista över de mest populära verktygen på marknaden och allt du behöver veta om dem.

Prova ClickUps CRM Skapa och hantera flera databaser med ClickUp CRM

Förutom att vara en plattform för projektledning och samarbete, gör ClickUps personliga CRM-funktioner det möjligt för dig att se alla kundrelationer på ett och samma ställe. Det personliga CRM-verktyget organiserar dina kontakter i ett skalbart mapp- och listsystem, vilket hjälper dig att gruppera din kontaktbas efter dina önskemål.

Dessutom hjälper ClickUps över 50 dashboard-widgets dig att samla in realtidsinformation från din kunddatabas. ClickUp hjälper dig också att identifiera prioriteringar och systematiskt agera utifrån dem.

Med ClickUp kan du också strukturera dina prioriterade uppgifter som uppgifter, deluppgifter och checklistor och nå dina dagliga produktivitetsmål. Låt oss till exempel säga att du vill kontakta minst tio kontakter dagligen för att uppnå dina affärsmål. ClickUp kan hjälpa dig att hålla koll på detta.

När dina kontakter är organiserade hjälper ClickUp dig att hålla koll på dina viktigaste fokusområden med en kontaktbaserad att göra-lista.

Ladda ner den här mallen Förbättra teamsamarbetet och kommunikationen med ClickUps mall för kommunikationsplan.

Detta är särskilt användbart när du skapar en kommunikationsplan för en grupp kontakter. Denna kostnadsfria mall för kommunikationsplan från ClickUp hjälper dig till exempel att systematiskt och snabbt sätta ihop en kommunikationsplan.

Det finns en färdig ClickUp CRM-mall som ger dig en flygande start. Använd denna kostnadsfria CRM-mall för att lagra alla dina kontakter på ett centralt ställe, uppdatera dina kontaktuppgifter och komma åt dem var du än befinner dig.

Ladda ner denna mall Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall

ClickUps bästa funktioner

Organisera kontakter : Organisera dina kontakter i mappar och listor. Dela projekt med dina kunder och ställ in anpassade behörigheter för att hantera åtkomst

Spåra order : Lägg till anpassade fält för att spåra dina order och leads, betygsätta dem och generera rapporter för smartare analys

Ta anteckningar: Skriv ner idéer direkt från en stationär dator, mobil eller webbläsare

Tagga och filtrera: Lägg till taggar till dina kontakter för att enkelt hitta och sortera alla uppgifter eller konton

Lägg till geografiska data : Använd platsfältet för att snabbt se var dina kunder och kontakter befinner sig.

Hantera e-post: Skicka och ta emot e-post direkt utan att behöva byta app

Arbeta offline: Arbeta på olika enheter och, vid behov, offline

Mobilapp : Lägg till uppgifter och skapa påminnelser och anteckningar när du är på språng Lägg till uppgifter och skapa påminnelser och anteckningar när du är på språng

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa texter, generera e-postsvar och mycket mer

ClickUp AI : Använd AI för att skapa uppgiftslistor, sammanfatta anteckningar och skapa påminnelser

Teknisk integration : Integrera enkelt verktyg som du redan använder för kommunikation eller samarbete

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta ett tag för nya användare att lära sig verktyget.

ClickUp Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

ClickUp AI kan läggas till i alla arbetsytor för 5 dollar per medlem.

Företag: Kontakt : Kontakt Försäljning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Automatisk synkronisering av kontakter är mycket praktiskt, och det personliga CRM-verktyget Contacts+ hjälper dig att skapa en enhetlig digital adressbok för alla enheter. Den mest utmärkande funktionen i Contacts+ är möjligheten att skanna och spara visitkort.

Nackdelen? Contacts+ är relativt nytt och okänt utifrån dess närvaro online. Detta framgår tydligt av det relativt låga antalet användare som har recenserat det på webbplatser som G2 och Capterra.

Anteckningar och taggar : Organisera dina konton med anteckningar och taggar för att underlätta sorteringen

Detaljerad sökning : Hitta kontakter snabbt med avancerade sökalternativ

Skanning av visitkort : Spara information om dina kontakter snabbt genom att skanna deras visitkort

Avduplicering: Upptäck och ta bort dubbla konton

Begränsad personalisering när det gäller teman och typsnitt

Det skulle behöva ett mer intuitivt användargränssnitt.

Den kostnadsfria versionen har en maxgräns på 1000 kontakter.

Gratis

Premium : 9,99 $/månad per användare

Teams: 12,99 $/månad per användare

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 2,8/5 (8+ recensioner)

3. FollowUp

via FollowUp CRM

Påminnelser och uppföljningsfunktioner är två funktioner som är viktiga att leta efter i personliga CRM-appar. Med FollowUp kan du schemalägga dina svar och ställa in påminnelser för viktiga uppgifter. Du kan till exempel ställa in påminnelser för dig själv för att följa upp viktiga konversationer via e-post.

Detta personliga CRM-verktyg gör det enklare att hantera dina e-postmeddelanden – hantera dina relationer direkt från din inkorg!

Den enda nackdelen är att FollowUps priser är högre än för vissa av de andra verktygen på listan. Dessutom saknas uppgiftslistor och kontaktgruppering. Men FollowUps funktion som meddelar dig när e-postmottagare öppnar sina e-postmeddelanden är användbar.

FollowUps bästa funktioner

Påminnelser : Ställ in aviseringar för viktiga uppgifter med ett enda klick

Automatiska uppföljningar : Schemalägg uppföljningar för viktiga konversationer

Spårning av öppnade e-postmeddelanden : Få aviseringar i realtid när dina kontakter öppnar ditt e-postmeddelande för första gången

Uppgradering av inkorg: Gör din Gmail-inkorg smartare genom att låta FollowUp fungera direkt från din inkorg

Begränsningar i FollowUp

Begränsad gratisversion – betalning börjar när provperioden löper ut

Begränsat till att organisera endast Gmail istället för att kunna synkronisera kontakter mellan olika databaser

FollowUp Prissättning

Startpaket: 18 $/månad

Professionellt : 29 $/månad

Salesforce Edition: 40 $/månad

FollowUp Betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: NA

4. Monica

via Monica

Monica är ett öppet källkodsbaserat personligt CRM-verktyg som hjälper dig att organisera dina interaktioner med dina kontakter.

Monica har gjort sin kod tillgänglig för allmänheten på GitHub genom att välja att vara öppen källkod. Koden kan modifieras och förbättras i samarbete. Du kan välja att installera Monica på valfri server gratis.

Även om detta är ett utmärkt sätt att kontinuerligt utveckla dess kapacitet, väcker det frågor om dataskydd och integritet.

Monica Bästa funktioner

Mycket anpassningsbart: Utöka eller minska dess funktioner efter dina önskemål

Avsedd för personliga kontakter: Denna personliga CRM-app är utformad med personliga och privata nätverk i åtanke.

Ren UI : Snyggt och intuitivt gränssnitt, och det är enkelt att använda.

Helt gratis: Användare kan helt gratis hosta sitt personliga Monica-gränssnitt på sina servrar.

Monica Begränsningar

Inte avsett för yrkesverksamma som försöker upprätthålla kundrelationer

Dataskydd och säkerhet är viktiga frågor, eftersom verktyget är öppen källkod.

Monica Prissättning

Gratis: om du hostar det på din server

Betalt: 9 $/månad

Monica Betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

5. Streak

via Streak

Streak är ett CRM- och produktivitetsprogram som hanterar dina arbetsflöden och kontakter direkt från ditt Gmail-konto.

Det finns personliga CRM-lösningar baserade på ditt specifika användningsfall. Streak har till exempel utvalda CRM-funktioner för sälj-, HR-, produkt- och supportpersonal.

Streak erbjuder flera användbara funktioner: visningsspårning, e-postfusion, schemalagd sändning och delning av e-posttrådar – alla hjälper dig att hantera dina konversationer med dina kontakter mer effektivt.

Dess funktion för personlig relationshantering har också flera funktioner som hjälper dig att organisera och kommunicera med dina kontakter på ett mer effektivt sätt: anpassningsbara vyer, en tidslinje eller logg över kommunikation och händelser, detaljerad information om dina kontakter och mycket mer.

Dessutom erbjuder Streak enkla import- och exportalternativ, helt anpassningsbara arbetsflöden och automatisering av återkommande uppgifter. Detta finns tillgängligt i mobilappar på både Apple App Store och Google Play.

Streaks bästa funktioner

Kraftfulla e-postverktyg: Hantera e-postkonversationer effektivt med aviseringar om öppnade e-postmeddelanden, e-postschemaläggning och funktionen för e-postfusion.

Mobil tillgänglighet: Hantera relationer med kontakter när du är på språng

Verktygsintegration: Synkronisera med G Suite och Zapier så att du kan hantera alla dina Synkronisera med G Suite och Zapier så att du kan hantera alla dina arbetsflöden och relationer på ett och samma ställe.

Streak-begränsningar

Ibland långsamt

Synkroniseras inte automatiskt med Gmail vid lösenordsuppdatering

Priserna kan vara något höga för småföretag.

Streak Prissättning

Gratis

Solo: 15 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Pro+: 69 $/månad per användare

Företag: 129 $/månad per användare

Streak-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (450+ recensioner)

6. Gethippo

Gethippo är en personlig CRM-programvara som är utvecklad för att hålla koll på viktiga detaljer och händelser relaterade till dina personliga kontakter. Hippo är ett enkelt verktyg som tar bort bördan av att komma ihåg små detaljer (och att göra-listor) om dina kontakter.

Tre funktioner sticker ut: anteckningar, att göra-listor och påminnelser om händelser. En snabb titt på en kontakts profil i denna personliga CRM-app hjälper dig att komma ihåg små detaljer som kan vara användbara när du träffar personen – en årsdag, en milstolpe i karriären, dessa små saker kan betyda mycket.

Dessutom är prissättningen konkurrenskraftig och dina data sparas lokalt på din enhet, inte på en server.

Gethippo Bästa funktioner

Anmärkningar: Lägg till information om varje kontakt när du får reda på nya saker om dem.

Evenemang: Skapa evenemang i själva appen för personliga möten

Att göra-listor: Skapa checklistor för varje kontakt

Privat och säkert: Du kan vara säker på att din kontaktdatabas är säker.

Gethippo Begränsningar

Ej lämpligt för professionellt eller affärsmässigt bruk

Ingen integration med andra verktyg

Gethippo Prissättning

Gratis provperiod på 1 månad

Betalt: 1,99 dollar per månad

Gethippo-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

7. Cloze

via Cloze

Cloze är ett AI-baserat CRM-system och smart personlig assistent som håller information om dina viktigaste kontakter lättillgänglig. Med andra ord eliminerar det behovet av manuell datainmatning genom att synkronisera alla dina e-postmeddelanden, telefonsamtal, textmeddelanden och dokument.

Cloze märker dina kontakter utifrån hur du grupperar dem i huvudet (inte bara i alfabetisk ordning). Detta hjälper dig att hålla nära personliga relationer. Förutom kontaktorganisation har Cloze även funktioner för e-posttrådar och anteckningar. Funktioner för schemaläggning, uppföljning och påminnelser om händelser är tillgängliga som standard.

Cloze Bästa funktioner

Logga möten: Spela in detaljerna från ett möte enkelt för att kunna granska dem senare

Uppföljningspåminnelser: Ställ in aviseringar för att påminna dig själv om viktiga interaktioner och uppföljningar

Gmail-integration med läsaviseringar: Få reda på när dina mottagare läser dina e-postmeddelanden och planera ditt nästa meddelande därefter

Synkroniserat med molnet: Samla dina kontakter på resande fot och mellan olika enheter

Cloze Begränsningar

Priset ökar i takt med att ditt team växer

Användargränssnittet kan kännas lite föråldrat

Dyrt för privat bruk

Cloze Prissättning

Cloze Pro: 17 $/månad för privatpersoner

Business Silver: 21 $/månad per användare

Business Gold: 29 $/månad per användare

Business Platinum: 49 $/månad per användare

Cloze-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

8. Airtable

via Airtable

Airtable är känt för sin förmåga att skapa intelligenta arbetsflöden och appar genom sin kalkylbladsbaserade app. Det är dock ett mycket utbyggbart verktyg med låg kodning, och några yrkesverksamma använder Airtable som sitt pseudo-personliga CRM.

Skapa anpassade arbetsflöden i Airtable för att skaffa och underhålla kontakter, hantera fakturor och kommunicera med kunder.

Airtables bästa funktioner

Mycket flexibelt och anpassningsbart: Skapa dina egna CRM-arbetsflöden och funktioner för din kontaktbas

Kanban-vyer: Skapa översikt över hur dina affärer utvecklas

Formulär: Skapa, ändra, publicera och dela formulär för att snabbt bygga upp en kontaktdatabas

Airtables begränsningar

Inte skräddarsydd för personlig CRM-användning

Det kan visa sig vara för komplicerat för nybörjare.

Airtable Prissättning

Gratis för privatpersoner och små team

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 45 $/månad per användare

Företagsklass: Kontakta försäljning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

9. Nection

via Nection

Nection är en personlig CRM-app som hjälper dig att utöka och vårda ditt nätverk och bygga djupa personliga relationer. Användare kan samla sina kontakter på ett ställe och skicka personliga meddelanden och till och med gåvor via Nections partners.

Gåvor och personliga meddelanden (med lite hjälp från AI) gör att Nection sticker ut bland de andra på denna lista.

Nection Bästa funktioner

AI-genererade personliga meddelanden: Skapa kontextuella meddelanden med hjälp av kontaktuppgifterna för att ge din kommunikation en personlig touch.

Presentkort: Skicka presenter eller presentkort till dina kontakter

Påminnelser om händelser: Ställ in automatiska påminnelser om födelsedagar, årsdagar och andra händelser för dina kontakter

Ta bort dubbletter: Minska risken för dubbletter och motstridig information.

Begränsningar för Nection

Begränsad användning som personlig CRM-svit

Endast tillgängligt som app – ingen desktopversion ännu

Priser för Nection

Gratis

Nection-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

10. Getdex

via Getdex

Dex personal CRM är en digital adressbok som synkroniserar dina kontakter från LinkedIn, e-post och andra sociala medier så att du kan se och hantera alla du känner på ett och samma ställe.

Dess unika försäljningsargument är dess förmåga att hålla kontakten med LinkedIn. Nya jobbtitlar för dina professionella kontakter uppdateras automatiskt när verktyget hämtar information från dina kontakters LinkedIn-profiler.

Dex är inte lika komplex som en fullfjädrad CRM-lösning som Salesforce, men inte heller så grundläggande som ett kalkylblad. Den har precis tillräckligt med funktioner för att hjälpa dig att upprätthålla dina personliga och professionella relationer.

Dex bästa funktioner

Kommunikationspåminnelser: Ställ in hur ofta du vill kontakta dina kontakter – Dex påminner dig i förväg.

LinkedIn-synkronisering: Ändringar i LinkedIn-profiler återspeglas automatiskt i ditt kontaktkort

Inbyggda genvägar: Tangentbordsgenvägar gör verktyget enkelt att använda

Enhetsoberoende: Dex finns som webbläsartillägg och som app för Android och Apple.

Dex-begränsningar

Enligt användarrecensioner tenderar Dex att ibland bli långsamt och buggigt.

Getdex Prissättning

Gratis: för en 7-dagars provperiod

Betalt: 12 $/månad

Getdex betyg och recensioner

ProductHunt: 4,1 (10+ röster)

Capterra: 5/5 (1 recension)

Bygg dina personliga relationer med personliga CRM-appar

Oavsett om du hanterar personliga eller professionella relationer, kommer ihåg viktiga datum och mycket personliga detaljer och tar kontakt vid rätt tidpunkt – allt detta hjälper dig att bygga och upprätthålla varma relationer med de människor som är viktiga för dig. Personliga CRM-system kan förändra ditt professionella och personliga liv.

ClickUps CRM-funktioner har testats och utvärderats av tusentals användare och fungerar lika bra för privatpersoner som för företag.

Registrera dig GRATIS för att själv uppleva ClickUp. ?