De 10 bästa AI-verktygen för säljteam 2023

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har gjort ett stort språng framåt. AI-tekniken kändes tidigare som en opålitlig hjälp, men är nu ett kraftfullt verktyg för säljare att automatisera uppgifter, få värdefulla insikter och uppnå bättre resultat.

Det finns gott om AI-försäljningsassistenter på marknaden idag, men vilka är värda att investera i? Vi har gjort research för att kunna presentera denna expertguide över de bästa AI-försäljningsverktygen för team 2023.

Låt oss dyka in.

Alla AI-försäljningsverktyg är inte likadana. Vissa är utformade för stora företag, medan andra passar bättre för nystartade företag. Vissa verktyg fokuserar på hantering av försäljningspipeline och prestanda, medan andra använder ChatGPT för att underlätta skapandet av försäljningsmejl.

När du överväger olika AI-försäljningsverktyg, tänk på följande:

Funktioner: Har det de funktioner du behöver? Erbjuder det något unikt?

Användarvänlighet: Är AI-försäljningsverktyget lätt att använda? Har det en brant inlärningskurva?

Priser : Är försäljningsverktyget prisvärt?

Kontrakt: Kan du teckna ett månatligt kontrakt eller är du bunden till ett årsavtal?

Kompatibilitet: Kan verktyget integreras med din befintliga samling?

Skalbarhet: Kan verktyget skalas upp i takt med att ditt företag växer?

Kundservice: Har verktygets kundsupport fått höga betyg?

Spåra enkelt status, slutdatum och förfallodatum, budgetar, kontostorlekar och mycket mer i ett anpassningsbart CRM-system i ClickUp.

Med detta kan du skapa en kortlista med försäljningsappar som faktiskt uppfyller dina behov. Testa sedan några av dem och utnyttja gratis provperioder och gratisabonnemang för att få en känsla för hur de fungerar. Snart har du en verktygslåda med de bästa försäljningsverktygen som passar perfekt för dina försäljningsmål, försäljnings-OKR och arbetsstil. 🧰

Med så många AI-försäljningsverktyg på marknaden är det svårt att veta vilket man ska välja först. Ta en titt på vår lista över de bästa AI-verktygen för säljteam och upptäck ett verktyg för varje ändamål – från CRM-system (customer relationship management) till virtuella AI-assistenter.

1. ClickUp

ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

När det gäller AI-verktyg för säljassistenter som ger dig allt på ett ställe är ClickUp det bästa alternativet. ClickUps säljfunktioner innebär att du kan sköta hela din verksamhet från en central hubb.

Ta hand om dina försäljningsaktiviteter från början till slut med CRM, leadspårning, hantering av försäljningspipeline, samordning av affärer, kundonboarding och mycket mer. Du kan göra allt detta inom produktivitets- och projektledningshubben ClickUp.

Förenkla ditt säljteams arbetsflöden med ClickUp AI. Vårt AI-drivna verktyg sparar tid med direktgenererade sammanfattningar och åtgärdspunkter. Skriv mer effektfulla säljmejl med vårt AI-skrivverktyg och använd vår AI-intelligens för att få nya idéer till din nästa säljkampanj. ✨

ClickUps bästa funktioner:

Flytta hela din försäljningstratt och process till en lättanvänd plattform.

Använd ClickUp Automations för att underlätta tidskrävande repetitiva uppgifter och automatiskt tilldela uppgifter baserat på din försäljningscykelprocess.

Aktivera statusuppdateringar och meddela ditt säljteam vad de ska fokusera på härnäst.

Organisera din personliga och teamets att göra-lista och håll dig produktiv med inbyggda uppgifter.

Hantera ditt säljteam och dina resurser

Samla in svar och kvalificera leads med ClickUp Forms

Säljchefer kan visualisera hela säljprocessen, övervaka säljare och spåra prospekt på ett och samma ställe – i en rad olika vyer, såsom tavelvy, tabellvy och listvy.

Anpassa din upplevelse med färgkodning, anpassade statusar, flera vyer och mycket mer.

Använd ClickUp-uppgifter för att hålla ordning och arbeta tillsammans som ett team med kommentarer i realtid och inbyggd chatt.

Effektivisera dina processer med mallar för försäljningsrapporter och offerter.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp AI är relativt nytt, så ytterligare funktioner kommer att läggas till efter hand.

Med så många funktioner och anpassningsalternativ kan det ta lite tid för vissa användare att lära sig utnyttja funktionerna fullt ut.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. 6sense

via 6sense

6sense Revenue AI™ for Sales är mjukvaruföretagets erbjudande till säljteam som vill ha information om potentiella kunder samlad på ett och samma ställe. B2B-plattformen för säljinformation använder AI-maskininlärning för att effektivisera arbetsflöden, identifiera försäljningsmöjligheter och använda datainsikter för att prioritera vilka kunder som ska bearbetas först. ▶️

6sense bästa funktioner:

Prioritera konton baserat på signaler om köpintention

Högkvalitativa kontodata

Möjlighet att segmentera data i relevanta grupper

Begränsningar för 6sense:

Det kan vara svårt att integrera med CRM-system utanför ett fåtal utvalda, rapporterar vissa användare.

Vissa användare nämner att plattformen känns långsam att använda, vilket påverkar användarupplevelsen.

6sense-priser:

Gratis

Team: Kontakta oss för prisuppgifter

Tillväxt: Kontakta oss för prissättning

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

6sense betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

3. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en CRM-plattform som är särskilt utformad för säljare. Den gör det möjligt för teammedlemmar att visualisera hela sin säljprocess och anpassa den efter sina behov. Segmentera leads, se tidigare kundinteraktioner, använd webbformulär för att generera kvalificerade leads och se försäljningsprognoser. Dra nytta av Pipedrives AI-försäljningsassistentverktyg för att förbättra försäljningsproduktiviteten och fatta mer strategiska beslut.

Pipedrives bästa funktioner:

Ställ enkelt in påminnelser för att följa upp potentiella kunder

Anpassa pipeline efter dina försäljningskampanjer

Inbyggd AI-försäljningsassistent som guidar dig till nästa steg

Begränsningar för Pipedrive:

För icke-tekniska användare kan installationen och den första upplevelsen kännas överväldigande.

Vissa användare rapporterar att datainmatningsprocessen kan kännas repetitiv.

Pipedrive-priser:

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerat: 27,90 $/månad per användare

Professional: 49/90 dollar/månad per användare

Kraft: 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

4. Outplay

via Outplay

Outplay är ett AI-drivet verktyg för säljengagemang för team som vill nå framgång med utgående säljsamtal, e-post och SMS-kontakter. Plattformen erbjuder konversationsintelligens, säljautomatisering, multikanalkontakter, säljanalys och prospektspårning på ett och samma ställe. 📞

Outplays bästa funktioner:

Skicka e-post och SMS snabbt med hjälp av fördefinierade, anpassningsbara mallar.

Gör snabba uppdateringar med funktioner för massredigering

Integreras med ledande CRM-verktyg för försäljning för att ge en övergripande översikt över framstegen.

Övervinna begränsningar:

Vissa användare önskar att programvaran hade mer detaljerade analys- och rapporteringsfunktioner.

Det kan vara en brant inlärningskurva när man byter till plattformen, säger vissa användare.

Outplay-prissättning:

Gratis

Tillväxt: 79 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Outplay-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. Seamless AI

Sömlös AI-försäljningsprogramvara ger moderna säljteam den information de behöver för att börja ringa och presentera sig för rätt personer. Detta försäljningsprogramverktyg tillhandahåller verifierade e-postadresser, mobilnummer och direktnummer till viktiga kontoinnehavare. Säljutvecklingsrepresentanter kan använda detta för att spara tid på manuell sökning och förbättra resultaten genom att nå rätt kontakter. 👤

De bästa funktionerna i Seamless AI:

Stor databas med högkvalitativa kontaktuppgifter

Sök och filtrera för att hitta relevanta leads för din försäljningskampanj.

Spara tid genom att importera data direkt till ditt CRM-system.

Begränsningar för Seamless AI:

Vissa användare rapporterar att data ibland inte är så exakta som de önskar, vilket kräver extra verifieringssteg.

Vissa användare uppskattar den inbyggda gamification-funktionen, medan andra önskar att de kunde stänga av den.

Sömlös AI-prissättning:

Gratis

Grundläggande: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Sömlösa AI-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 100 recensioner)

6. Drift

via Drift

Drift är en AI-driven intelligent plattform för konversationsförsäljning och kundengagemang. Denna försäljningsprogramvara och chatbot-verktyg gör det möjligt för säljare att prioritera kunder och anpassa kundupplevelser genom funktioner som engagemangspoäng, tidigare försäljningsresultat och köpsignaler. Få realtidsaviseringar om engagemang och delta i livechatt med potentiella kunder när de besöker din webbplats. 🤖

Drift bästa funktioner:

Generera leads direkt från din webbplats med livechatt

Använd insikter för att komma i kontakt med leads när de är som mest intresserade.

Spåra dina framsteg och analysera framgången för dina säljinteraktioner.

Begränsningar för Drift:

Drift:s prisstruktur gör det oåtkomligt för säljteam med en tight budget.

Vissa användare upplevde att kunderna inte ville interagera med den AI-drivna chatten.

Drift-prissättning:

Premium: 2 500 USD/månad

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Drift-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. LeadIQ

via LeadIQ

LeadIQ är en AI-driven plattform för prospektering som är utformad för att hjälpa säljare att boka möten med kvalitativa leads. Upptäck prospektdata, spåra säljtriggers och skapa personliga meddelanden för att öka antalet möten. 📈

LeadIQ:s bästa funktioner:

Skapa snabbt försäljningslistor med datarika kontaktprofiler

Kontrollera att dina data är korrekta med inbyggd datavalidering.

Hämta data från LinkedIn till LeadIQ för prospektering

LeadIQ-begränsningar:

Vissa användare önskar att det fanns en möjlighet att exportera kunddata i bulk.

Vissa användare rapporterar att kvaliteten på leads inte är så hög som de hade förväntat sig.

LeadIQ-prissättning:

Gratis

Essential: 39 $/månad per användare

Pro: 79 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LeadIQ-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

8. Apollo

via Apollo

Apollo är ett heltäckande AI-försäljningsverktyg som ger ditt säljteam tillgång till kontaktuppgifter. Hitta data, genomför kampanjer riktade till dina leads och använd engagemangsflöden för att effektivisera upplevelsen och avsluta fler affärer. 🤝

Apollos bästa funktioner:

Hämta kontaktuppgifter och dela in dem i kategorier för riktad marknadsföring.

Spåra svar, studsande e-postmeddelanden och begäranden om avregistrering från e-postkampanjer.

Integrera med ett CRM-verktyg för försäljning för oavbrutna och effektiviserade arbetsflöden.

Apollo-begränsningar:

Automatiska rapporter skiljer inte mellan ej levererade e-postmeddelanden och e-postmeddelanden med svar, säger vissa användare.

Vissa användare rapporterar att begränsningarna för export och e-postutskick kan kännas restriktiva.

Apollo-prissättning:

Gratis

Basic: 49 $/månad per användare

Professional: 79 $/månad per användare

Organisation: 99 $/månad per användare

Apollo-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

9. Warmer

Warmer är ett AI-drivet verktyg för att skriva e-postmeddelanden. Försäljnings- och marknadsföringsteam kan använda Warmer för att snabbt skapa och skicka personliga varma eller kalla e-postmeddelanden till potentiella kunder tack vare en AI-driven process som tar hänsyn till ditt e-postmål och dina potentiella kunders data. ✉️

Warmer bästa funktioner:

Skicka personliga e-postmeddelanden i snabbare takt

AI-skrivna e-postmeddelanden med en mycket personlig känsla

Hämta datainsikter från din prospekts webbplats eller LinkedIn-profil

Begränsningar för Warmer:

Warmer fokuserar på personalisering av e-post, så användare som vill ha ett mer allmänt AI-skrivverktyg kanske föredrar ett annat verktyg istället.

Vissa användare kanske föredrar en prismodell per månad jämfört med ett kreditbaserat system.

Warmer-priser:

Gratis

Betalda abonnemang tillgängliga

Warmer-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Freshsales

via Freshworks

Freshsales är ett säljverktyg från mjukvaruföretaget Freshworks. Denna plattform är en helhetslösning som ger säljteam verktyg för att avsluta fler affärer snabbare och säkerställa en mer jämn försäljning överlag. Viktiga funktioner inkluderar kundinsikter och kontext, multikanal-marknadsföring, verktyg för säljautomatisering och kontaktpoängsättning med Freddy AI-säljassistenten. ⚒️

Freshsales bästa funktioner:

Lead scoring baserat på AI-drivna algoritmer och insikter

Samla din försäljningshantering, kontaktdatabas och e-postmarknadsföring på ett och samma ställe.

Förenkla arbetsflöden med färdiga mallar för försäljningsmejl

Begränsningar för Freshsales:

Vissa användare önskar att det fanns fler automatiseringsfunktioner för försäljningsaktiviteter.

Det kan vara svårt att hitta och exportera CRM-data, rapporterar vissa användare.

Priser för Freshsales:

Gratis

Tillväxt: 15 USD/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Det finns ett oändligt antal AI-verktyg för säljassistenter, men för säljchefer är det bara några av dem som är värda att investera i. Använd den här guiden för att hitta de AI-verktyg för sälj som passar dig bäst för att öka leadgenereringen och få tillgång till datadrivna insikter för att avsluta fler affärer.

Om du letar efter en plats där du kan göra allt, gör ClickUp till din nästa investering. Vår artificiella intelligens och våra försäljningsfunktioner gör att du kan sköta allt från en central hubb med hantering av försäljningspipeline, spårning av leads, hantering av säljteam och mycket mer. Prova ClickUp gratis idag. 🤩