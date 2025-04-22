10 kostnadsfria mallar för prisuppgifter i Word och Excel

Att lämna korrekta kostnadsförslag till potentiella kunder är avgörande för alla företag som erbjuder tjänster med anpassade priser. Professionella kostnadsförslag ger kunderna en tydlig bild av arbetets omfattning och hur mycket det kommer att kosta, vilket hjälper dem att besluta om de ska anlita ditt företag eller inte.

Istället för att börja om från början varje gång använder smarta affärsmän offertmallar. Detta sparar tid, säkerställer konsekvens i alla dina offerter och minskar risken för fel. Dessutom ser de professionella ut, vilket hjälper till att bygga förtroende hos potentiella kunder.

Med denna lista över mallar för prisuppgifter för ClickUp, Word och Excel kan du hitta rätt utgångspunkt för de typer av jobbuppskattningar du skickar till kunder.

Vad är en offertmall?

En offertmall är ett förformat dokument som innehåller information om en tjänst och dess kostnad. Den är anpassningsbar och levereras färdig med de uppgifter som är desamma för alla jobb, så att du snabbt kan fylla i bara den nya informationen och komma igång med arbetet snabbare. ✨

Genom att använda en mall behöver du inte uppfinna hjulet på nytt varje gång du skickar en offert. Första gången du använder en prisuppgiftsmall anger du alla dina företagsuppgifter, till exempel företagsnamn, företagslogotyp, kontaktuppgifter och länkar till sociala medier, och sparar sedan mallen för framtida bruk.

Därefter kan du skapa så många anpassade offerter du vill genom att helt enkelt fylla i variabel information, såsom materialkostnadsberäkningar och den arbetstid du förväntar dig att behöva.

Vad kännetecknar en bra prisuppgiftsmall?

Det finns några funktioner du bör leta efter när du väljer de bästa gratis mallarna för offerter för ditt företag:

Den ska se professionell ut och skapa förväntningar som hjälper till att undvika missförstånd senare.

Om du arbetar med andra bör det göra det möjligt för dig att samarbeta när du förbereder offerter.

Förutom information om ditt företag bör mallen innehålla utrymme för kundens namn, ett offertsnummer, offertdatum och ett utgångsdatum.

Den bör ha plats för flera rader, var och en med en tillhörande kostnad, så att du kan ge en bra bild av vad som ingår – även om du kanske fortfarande behöver bifoga en mer detaljerad projektbeskrivning till offerten.

Den totala kostnaden ska visas tydligt, tillsammans med betalningsvillkor och bestämmelser.

Dokumentet bör ha ett format som är lätt för dig att använda, till exempel en ClickUp Doc- , Google Docs-, Word- eller Excel-mall.

Den kan också innehålla en signaturrad där kunden kan godkänna offerten.

De bästa mallarna integreras med andra ledande dokumenthanteringsprogram eller uppgiftshanteringsverktyg för att underlätta ditt arbetsflöde.

10 mallar för affärsofferter att använda

Med det stora utbudet av offertmallar som finns är din största utmaning att hitta den som passar dig bäst.

Tänk på vilken typ av verksamhet du driver, hur detaljerade dina offerter behöver vara och vilket format du föredrar att arbeta i. Fundera också på om ett fristående dokument räcker eller om du vill integrera det i ditt bredare arbetsflöde.

Låt oss titta på några av de bästa offertmallarna för team inom olika branscher.

1. Offertformulärmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för offertformulär från ClickUp

Mallen för offertsformulär från ClickUp hjälper dig att enkelt skapa, spåra och följa upp offerter. Den guidar dig genom processen att skapa en offert från början till slut, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde.

Denna offertmall ställer alla rätt frågor för att hjälpa dig att effektivt samla in den information du behöver från dina kunder, inklusive deras namn, kontaktuppgifter och eventuella specifika krav. Sedan kan du använda den informationen för att noggrant uppskatta timmar och materialkostnader och fastställa tidsplaner för projektet. ClickUp Custom Fields, som Hourly Rate, Required # of Hours och Headcount, gör denna mall ännu mer informativ och värdefull för ditt team.

Fyll i rätt information för jobbet, lägg till dina villkor och du har en professionell offert som kommer att göra ett gott intryck på din kund.

Det är också enkelt att samarbeta med teammedlemmarna för att skapa eller slutföra offerten. Skapa bara en uppgift och en deadline för varje offert och tilldela sedan uppgifterna till specifika teammedlemmar. Offerterna kan sedan granskas och godkännas internt med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar som Pågår, Klar, Under granskning, Offerten skickad eller Avvisad, så att du alltid vet var de befinner sig i processen.

ClickUp hjälper dig till och med att skicka ett e-postmeddelande till kunden med offerten bifogad. Sedan kan du ställa in en återkommande uppgift för att påminna dig om att följa upp med dem.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

2. Mall för offertförfrågan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för offertförfrågan från ClickUp

Ingen person eller företag kan göra allt själv, och ibland behöver du begära offerter från andra leverantörer för att stödja ditt projekt.

Börja med att fastställa målen för ditt projekt och ange tidsplan och budget så att potentiella leverantörer kan besluta om de vill lämna anbud på arbetet. Sedan kan du använda ClickUps mall för offertförfrågan för att skicka en offertförfrågan till dem.

Mallen innehåller uppgifter om ditt företag samt information om den potentiella leverantören och kunden. Leverantören kan sedan fylla i information om vad de kan leverera tillsammans med tillhörande kostnader. De kan också inkludera eventuella särskilda instruktioner, såsom betalningsvillkor eller betalningsmetoder.

När du har fått alla prisuppgifter kan du enkelt jämföra dem för att bestämma vem som passar bäst för ditt projekt.

Kolla in vår lista över de bästa programvarorna för leverantörshantering!

3. Microsoft Word-offertmall från Template.net

via Template.net

Denna anpassningsbara mall för offert är enkel men effektiv. Den fungerar bra om den produkt eller tjänst du tillhandahåller är relativt enkel, men kanske inte är idealisk för mer komplexa offerter.

Mallen innehåller utrymme för uppgifter om ditt företag och kunden. Sedan kan du dokumentera de artiklar du tillhandahåller och eventuella detaljer, tillsammans med enhetspris, kvantitet och belopp. Det finns också ett litet utrymme för vissa villkor samt en signaturrad för att godkänna offerten.

Du kan använda denna prisuppgiftsmall i Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages eller som ett PDF-dokument. Den går också att skriva ut, så att du kan ha en papperskopia till hands när du träffar din kund.

4. Microsoft Word-mall för byggnadsoffert från Template.net

via Template.net

När du driver ett komplext byggprojekt kan programvara för byggprojektledning spara tid och energi. Innan du kommer så långt måste du dock få din offert för byggprojektet godkänd av kunden.

Det är där denna mall för byggoffert kommer till nytta. Den guidar dig genom en detaljerad uppdelning av alla kostnader, inklusive utrustning, material och tjänster.

Denna offertmall är redan formaterad för att skapa ett professionellt dokument och är lätt att redigera. När du har fyllt i den kan du presentera den för din kund för vidare diskussion och sedan enkelt göra nödvändiga ändringar för slutgiltigt godkännande.

Den kan laddas ner i Word- eller Excel-format, eller i Google- eller Apple-format.

5. Excel-offertmall från Vertex42

via Vertex42

Denna kostnadsfria Excel-mall för offerter baseras på en fakturamall, med några modifieringar. Du kan välja mellan två olika designer – även om endast den andra låter dig ange enhetskvantiteter och kostnader – och ladda ner den i Excel eller Google Sheets.

Fyll bara i dina företagsuppgifter och kundens uppgifter. Om du har valt den första designen, beskriv den tjänst eller produkt du tillhandahåller, ange om den är skattepliktig eller inte och ange din prisuppgift för den artikeln. Du kan också ange eventuella rabatter om de är tillämpliga.

Om du har valt det andra alternativet, ange kvantiteter och enhetspriser.

Det finns även utrymme för några villkor och din kontaktinformation ifall kunden har frågor innan de undertecknar den.

6. Mall för ekonomihantering från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för ekonomihantering från ClickUp

Oavsett hur stort eller litet ditt företag är, hjälper ClickUps mall för ekonomihantering dig att hålla koll på dina offerter och alla andra ekonomiska angelägenheter. De kostnadsfria mallarna innehåller anpassningsbara alternativ för offerter och fakturor samt en bokföringslösning.

Skapa och spåra prisuppgifter med hjälp av statusar som Klar för inlämning, Inlämnad till kund, Kunden har avvisat och Kunden har godkänt. Sedan kan du snabbt se vilka fakturor som fortfarande är Att göra, vilka som är Pågående och vilka som är Slutförda.

Som en bonus kan du också hantera utgifter, inklusive inköpsorder, betalningar och ersättningar, samt hålla ett lager av de produkter och tjänster du erbjuder. Genom att automatisera vissa uppgifter effektiviserar du ditt arbetsflöde, sparar tid och håller allt på rätt spår.

Med totalt 28 statusar, fyra ClickUp-vyer och sju ClickApps att arbeta med får du en mycket tydlig bild av vad som händer inom olika delar av din verksamhet.

7. Mall för generellt serviceavtal från ClickUp

Klargör din arbetsrelation med kunder och leverantörer med ClickUps mall för generiskt serviceavtal.

Förtydliga din arbetsrelation med kunder och leverantörer med den generiska tjänsteavtalsmallen från ClickUp.

Oavsett om du skapar en prisuppgift som leverantör eller begär en från en annan leverantör är det en bra idé att veta exakt vad det arbetsförhållandet kan innebära.

När relationer och förväntningar tydligt beskrivs skriftligt i början av ett projekt är det mer sannolikt att alla uppfyller sin del av avtalet. Det minskar också risken för oenigheter senare.

Denna kostnadsfria offertmall hjälper dig att lägga upp detaljerna i avtalet. Den ger dig de grundläggande avsnitten att arbeta med, sedan kan du ta bort de avsnitt du inte behöver och lägga till extra avsnitt för just ditt projekt.

Ditt serviceavtal bör innehålla en detaljerad beskrivning av vad som ska levereras. Det bör också ange vem som är ansvarig för de olika delarna av projektet och vem som äger de resurser som används eller skapas, till exempel utrustning eller immateriella rättigheter.

Du kan också lägga till tidsplaner, priser och betalningsvillkor. Och om sekretess eller säkerhet är potentiella problem bör även dessa tas upp.

8. Mall för ramavtal om tjänster från ClickUp

Gå in på detaljerna i din kundrelation med ClickUps mall för ramavtal om tjänster.

Mallen för ramavtal om tjänster från ClickUp är ett liknande koncept som den generiska mallen ovan, men den är skriven mer ur ditt perspektiv som tjänsteleverantör. Den är också mycket mer detaljerad, vilket gör den lämplig för mer komplexa projekt.

Denna mall klargör till exempel att du är en oberoende entreprenör – inte en anställd eller agent. Den anger också att det inte finns någon exklusivitet, så att båda parter kan arbeta på liknande sätt med andra parter.

Dessutom innehåller denna mall mer detaljerad information om hur tvister ska hanteras samt eventuella juridiska kostnader som uppstår i samband med den processen. Den möjliggör också elektroniska signaturer, vilket numera är mycket vanligt i affärstransaktioner.

Förutom själva avtalet finns det en sida som beskriver de specifika tjänster du åtar dig att tillhandahålla och vilka kostnader som kommer att ersättas. Det finns också en extra sida som listar de material och den utrustning som kommer att tillhandahållas av varje part.

När du är klar har du täckt alla dina behov.

9. Mall för tjänsteförslag från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för tjänsteförslag från ClickUp

Mallen för tjänsteförslag från ClickUp är en gratis mall för försäljningsofferter – och mycket mer. Det är i grunden ett försäljningsdokument som berättar för potentiella kunder vad du kan göra för dem och varför du är kvalificerad att lösa deras problem eller uppnå deras mål.

I tjänsteoffert finns utrymme för att dokumentera en översikt över projektet, vilket visar att du förstår vad som behöver göras. Det finns också ett avsnitt där du kan ge lite bakgrundsinformation om ditt företag för att bygga upp trovärdighet och förtroende hos din kund.

Därifrån kan du gå in på de specifika målen och beskriva din strategi, leveranser och eventuella beroenden. Slutligen lämnar du en detaljerad prisuppgift som din kund kan godkänna i det avsedda fältet.

10. Mall för budgetförslag från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för budgetförslag från ClickUp

Budgetförslagsmallarna från ClickUp handlar om pengar. Målet är att övertyga intressenterna om att ett projekt är värt att finansiera och sedan få deras godkännande för den budget du föreslår.

Börja med att ge en översikt över projektet och dess fördelar. Dela sedan upp de olika delarna och beskriv var och en i detalj, inklusive de specifika kostnaderna.

På sidan Personal listar du till exempel projektteamet och uppskattar hur många timmar som kommer att krävas av var och en till deras timpris. Du listar också projektdeltagarna och tilldelar en budget till var och en. På sidan Material och utrustning beskriver du exakt vad du behöver köpa eller vem du behöver anlita för att projektet ska bli framgångsrikt.

När du är klar bör dina intressenter ha en tydlig bild av exakt vad du föreslår och vara övertygade om att det är värt budgeten.

Optimera ditt arbetsflöde med offertmallar

Att få in nya kunder är det första och viktigaste steget för alla företagare. Det är därför mycket vettigt att optimera den processen för att spara tid och energi!

Det bästa sättet att göra det är att använda en gratis mall för prisuppgifter.

När du har fyllt i alla uppgifter om ditt företag i mallen behöver du bara fylla i de poster du offererar för, så får du ett professionellt offertdokument som ger dig trovärdighet och (förhoppningsvis) nya affärer varje gång.

Utöver mallarna i den här artikeln har ClickUp hundratals andra funktioner för arbetshantering, ett omfattande mallbibliotek och över 1 000 integrationer som hjälper dig att driva ditt företag. Det är en one-stop-shop som hjälper dig att optimera alla dina processer, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att ta hand om dina kunder och öka din vinst. ✨

