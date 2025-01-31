De 10 bästa AI-verktygen för e-handel för att öka försäljningen 2025

Att driva en webbutik är en komplex verksamhet. Från copywriting till hantering av e-handelsmarknadsföringskampanjer till att tillhandahålla exceptionell kundservice, det är mycket.

Lyckligtvis kan artificiell intelligens (AI) underlätta arbetet för onlinehandlare. AI-verktyg använder maskininlärningsalgoritmer och naturlig språkbehandling för att ta över rutinuppgifter och effektivisera arbetsflöden, vilket sparar tid och pengar.

AI-maskininlärningsteknik kan faktiskt öka konverteringsgraden, öka försäljningen och stärka ditt rykte på marknaden genom att förbättra kundupplevelsen.

Upptäck några av de bästa AI-verktygen för e-handelsplattformar som kan ta dig till nästa nivå så att du kan arbeta smartare, inte hårdare. ?

Vissa AI-drivna verktyg är utformade för att hjälpa till med specifika uppgifter, medan andra ger mer omfattande stöd. Detta är bara några av de maskininlärningsfunktioner och den funktionalitet du bör leta efter i de bästa AI-verktygen för e-handelsföretag:

AI-skrivverktyg som förenklar skapandet av innehåll för alla delar av din marknadsföringsstrategi ?

Verktyg för webbplatsprojektledning som automatiserar skapandet och spårningen av uppgifter och optimerar arbetsflöden.

Produktledningsverktyg som hjälper dig från strategisk planering av nya produkter till produktion och utformning av dina marknadsföringsflöden.

Algoritmer som analyserar kundbeteende och kundpreferenser för att ge personliga produktrekommendationer.

AI-driven segmentering av kunddata som stöder riktade SMS- och e-postkampanjer

Förbättrad produktupptäckt med hjälp av visuell sökning och inbyggd sökmotorfunktionalitet

Funktioner som virtuella provningar hjälper kunderna att göra bra val (och ökar kundnöjdheten för e-handelsföretag).

AI-drivna chatbots som ger snabb kundsupport genom att svara på vanliga frågor ?‍♀️

Dataanalys som känner igen mönster och ger dig smarta rekommendationer – till exempel när du ska beställa vissa produkter för bättre lagerhantering.

Rapporter som ger dig feedback i realtid om framsteg, erbjuder insikter och flaggar eventuella problem, såsom repetitiva negativa kommentarer.

Nu när du vet hur AI-verktyg kan underlätta ditt liv och ge en högkvalitativ användarupplevelse är det dags att sätta igång. Här är några av de bästa AI-verktygen för e-handel och vad de kan göra för dig.

Skapa snabbt testplaner för produkter och slipp oändliga timmar av manuellt arbete med AI-genererade uppmaningar från ClickUp.

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att effektivisera alla aspekter av ditt företag – inklusive din e-handelsplattform. Utnyttja automatisering, mallar och kraftfulla projektledningsverktyg som täcker olika användningsfall.

Snabba upp din e-handelsutvecklingsprocess med några av de många mallar som finns tillgängliga. Till exempel guidar ClickUp Ecommerce Project Plan Template dig genom att sätta upp mål för din onlinebutik och klargöra projektets omfattning och tidsplan.

Det hjälper dig att planera dina milstolpar och detaljerade steg, fördela resurser där det behövs och hantera din kommunikationsstrategi för att säkerställa att hela ditt team är med på tåget.

Vill du ha mer? ClickUp AI är utan tvekan ett av de bästa AI-verktygen för e-handel.

ClickUp AI gör att du kan känna dig tryggare i din kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

Använd ClickUps AI-skrivassistent för att skapa innehåll för dina målsidor, produktbeskrivningar, blogginlägg och e-postmeddelanden. Använd AI med ClickUp Doc eller ClickUp Whiteboard för att brainstorma din webbplatsdesign eller utveckla en innehålls- eller försäljningsstrategi med ditt team.

Låt det sammanfatta dina mötesanteckningar och snabbt omvandla text till åtgärdspunkter. Spåra dessa uppgifter tills de är slutförda och öka hela teamets produktivitet. ✅

När du är redo att lansera erbjuder ClickUps försäljningsfunktioner alla verktyg du behöver för att hantera din pipeline, från marknadsföring till affärsavslut.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp for Ecommerce Podcast för att lära dig hur du använder ClickUp för dina e-handelsarbetsflöden.

Ställ in aviseringar som påminner dig om alla dina viktiga uppgifter så att du hinner med dem i tid.

Använd de inbyggda AI-drivna uppmaningarna för att effektivisera uppgifter och finjustera dina resultat.

Samla alla e-handelsprojektrelaterade konversationer på ett ställe med ClickUp Chat View

Designa en anpassad instrumentpanel för att övervaka projektets framsteg i realtid, varje steg på vägen.

Integrera med över 1 000 andra verktyg, antingen direkt eller via Zapier

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Mobilappen har ännu inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. ViSenze

via ViSenze

Detta AI-verktyg används av många populära e-handelsvarumärken och hjälper kunderna att snabbt och enkelt hitta de produkter de behöver i din webbutik. Och när det är enkelt att hitta produkter köper kunderna mer, vilket ökar din försäljning. ?

ViSenze analyserar vad kunderna aktivt tittar på för att ge dem personliga rekommendationer. Kunderna kan också göra en visuell AI-sökning efter produkter med hjälp av en skärmdump, ett foto eller en sparad bild. Smart produktmärkning med data som färg, storlek och varumärke hjälper dem att hitta exakt det de letar efter.

ViSenze bästa funktioner

Korsförsälj eller uppförsälj genom att föreslå liknande eller kompletterande produkter.

Importera produkter till ViSenze från e-handelswebbplatser för enkel kataloghantering.

Skala enkelt och lägg till mer SKU-data i takt med att din e-handelsbutik växer.

Integrera med populära e-handelsplattformar som Shopify, BigCommerce och WooCommerce.

ViSenze-begränsningar

Produktupptäckt är inte alltid 100 % exakt för e-handelsföretag.

Det finns inte tillräckligt med recensioner för att bedöma hur bra ViSenze fungerar.

ViSenze-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

ViSenze-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (2 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

3. Blueshift

via Blueshift

Blueshift är ett e-handelsverktyg som är utformat för att förenkla kundengagemanget. Det använder AI för att automatisera marknadsföringen över flera kanaler för att öka kundernas livstidsvärde.

Blueshift samlar in och organiserar kunddata från olika källor, såsom ditt CRM-system, självbetjäningsinteraktioner och kundbeteende på din webbplats och app, för att skapa användbara profiler. AI hjälper till att segmentera dessa data, fastställa de bästa kommunikationskanalerna för de olika segmenten och skicka meddelanden vid rätt tidpunkt så att de blir så effektiva som möjligt. ?

Blueshifts bästa funktioner

Användardata från AI-verktyget för maskininlärning som samlats in från din målgrupp hjälper dig att optimera din budget för betald annonsering.

Skicka push-meddelanden för att inspirera kundkonversationer och köp

Erbjud kunderna personligt anpassat innehåll och produkter för att förbättra deras shoppingupplevelse.

Integrera med andra delar av din teknikstack, som Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook och Shopify-butiken.

Blueshifts begränsningar

Systemet är ganska komplext, så inlärningskurvan kan vara brant för nya användare (det finns dokumentation som hjälper).

Vissa användare skulle vilja kunna skapa fler anpassade rapporter.

Blueshift-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Blueshift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (6 recensioner)

4. Barilliance

via Barilliance

Denna AI-programvara för e-handel hjälper dig att skapa personliga online-shoppingupplevelser för kunderna. Den är utformad för att öka försäljningen, konverteringsgraden och kundernas livstidsvärde på flera sätt.

AI-funktionen förutsäger till exempel kundens nästa köp, till och med specifika märken, färger och storlekar. Därefter skickas ett dynamiskt meddelande till kunden med rekommendationer om dessa produkter eller ett skräddarsytt rabattkupong.

Det kan också skicka uppföljningsmeddelanden för vissa scenarier, till exempel när en kund överger sin varukorg eller när du inte har sett dem i dina onlinebutiker på ett tag. ?

Barilliances bästa funktioner

Segmentera din kunddatabas så att du kan skicka högst relevanta, riktade meddelanden.

Integrera sömlöst med din e-postleverantör och många e-handelsplattformar.

Samla enkelt in e-postadresser från anonyma besökare som surfar på din webbplats.

Använd live social proof för att låta kunderna veta att andra köper de produkter de är intresserade av.

Barilliances begränsningar

Om du vill göra justeringar i hur systemet fungerar behöver du vissa tekniska kodningskunskaper.

Vissa e-handelsbutiksägare och användare anser att användargränssnittet kunde vara bättre.

Barilliance-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter (från 250 USD/månad)

Barilliance-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,6/5 (18 recensioner)

5. LivePerson

via LivePerson

LivePerson är ett chatbot-system som fokuserar på människoliknande, konversationsbaserad AI för online-återförsäljare. Det automatiserar kundengagemang via flera kanaler, inklusive webbchatt, e-post, meddelanden, sociala medier och röstsamtal. ?

Detta AI-verktyg för e-handelsbutiksägare och företag använder sig av vad det har lärt sig från miljarder verkliga kundkonversationer för att skapa autentiska interaktioner som möjliggör självbetjäning och bygger förtroende. Detta frigör tid för ditt serviceteam så att de kan fokusera på det som verkligen behövs.

LivePersons bästa funktioner

Använd LivePerson för att rekommendera produkter, skicka orderuppdateringar och hantera leveranser.

Effektivisera returer och byten utan behov av manuell support.

Centralisera alla kundinteraktioner med både chatboten och ditt live-team på Conversational Cloud-plattformen.

Förbättra kundupplevelsen med hjälp av enkla integrationer med andra plattformar som ditt CRM-system, innehållshanteringssystem (CMS) eller Google Contact Center.

Begränsningar för LivePerson

Vissa användare tycker att rapporteringsfunktionerna är lite begränsade och kunde förbättras.

Kundservicen verkar inte vara konsekvent – ibland är den bra och ibland inte.

LivePerson-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

LivePerson-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (39 recensioner)

6. Clerk. io

Clerk.io syftar till att öka din onlineförsäljning genom personalisering och förbättrad relevans under hela kundens köpprocess. AI-algoritmen analyserar kundbeteende och transaktioner över flera kanaler för att generera personaliserat innehåll, rekommendationer och resultat från sökmotorer som ökar konverteringsgraden.

Och det utan att använda cookies.

Detta AI-verktyg för e-handel automatiserar också e-postmarknadsföringen genom att använda triggers för att skicka personliga produktrekommendationer till rätt personer vid rätt tidpunkt. ?

Clerk. io bästa funktioner

Sökfunktion som förstår naturligt språk och tar hänsyn till synonymer, stavfel och produktens tillgänglighet.

Få 360-graders insikt i kundprofiler och beteenden från deras allra första interaktion på din e-handelswebbplats.

Segmentera din kundbas med hjälp av filter och nyckelord för att skapa specifika målgrupper, och skicka sedan erbjudanden som de inte kan motstå.

Integrera sömlöst med dina e-handels-, CRM- och marknadsföringsplattformar.

Begränsningar för Clerk.io

Systemet är ganska komplext, så det kan ta tid att bli helt bekväm med det.

Prissättningsalternativen är modulära och lätta att förstå, men vissa användare upplever att kostnaderna snabbt stiger.

Priser för Clerk.io

Kontakta oss för prisuppgifter

Clerk. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (19 recensioner)

7. Syte

via Syte

Syte hjälper dina kunder att hitta de produkter de behöver med hjälp av visuell sökning, navigering på webbplatsen och sökmotoroptimering (SEO). Det använder också hyperpersonalisering för att visa dem liknande och kompletterande produkter.

Visuell AI skapar intuitiva och engagerande kundresor för bättre konverteringar. Det är särskilt populärt bland online-återförsäljare av heminredning, mode och smycken, eftersom det visar upp dessa typer av produkter på ett bra sätt och kan lyfta fram hur de fungerar tillsammans för att skapa en helhetslook. ?️

Syte bästa funktioner

Automatisera produktmärkning för att förbättra och standardisera produktdata, optimera marknadsföringen och spara tid.

Beskriv produkter i detalj med över 15 000 attribut att välja mellan.

Visa kunderna vad du har att erbjuda med Inspiration Gallery.

Kontakta Syte's responsiva och hjälpsamma kundtjänstteam om du behöver support.

Syte-begränsningar

Bildsökningen ger inte alltid matchande resultat.

Det riktar sig främst till marknaderna för heminredning, smycken och mode, så om ditt företag inte passar in där kan det hända att Syte inte har alla de funktioner du önskar.

Syte-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Syte-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

8. Phrasee

via Phrasee

Detta AI-verktyg gör det enkelt att skapa mycket effektivt marknadsföringsinnehåll, skräddarsytt för varje steg i kundresan. Det använder data för att förutsäga vilket innehåll som kommer att fungera bäst, och hjälper dig sedan att testa i stor skala och optimera för bättre resultat. ?

Phrasee kan generera personaliserat innehåll för olika användningsområden, såsom ämnesrader och brödtext i e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och betald reklam för att öka varumärkeskännedomen och stärka kundengagemanget.

Phrasees bästa funktioner

Skapa enkelt innehåll med hög konverteringsgrad som låter mänskligt och stämmer överens med ditt varumärkes röst ?

Split-testa dina marknadsföringsbudskap för att hitta vilka versioner som fungerar bäst.

Få detaljerad insikt i realtidsresultat från den text du har publicerat.

Integrera med en rad olika e-postleverantörer

Begränsningar för Phrasee

Priserna kan vara lite höga för småföretags budgetar.

Du måste kontrollera innehållet som Phrasee genererar för att upptäcka eventuella fel.

Priser för Phrasee

Kontakta oss för prisuppgifter

Phrasee-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

9. Förenklat

via Simplified

Simplified är ett annat AI-verktyg för innehållsskapande som genererar text och grafik utan att du behöver ha någon expertis inom design eller kodning. Med ett stort utbud av designmallar och tillgång till miljontals foton kan du skapa högkvalitativa bilder för din e-handelsverksamhet. ?️

Använd detta AI-verktyg för e-handel för att designa vad du vill – visitkort, inlägg på sociala medier, broschyrer, annonser och videor. Ändra sedan storleken på din design så att den passar olika kanaler, såsom Facebook, YouTube och X.

Simplified har också ett verktyg för hantering av sociala medier, ett verktyg för länkar i biografier och AI-chatbot-funktionalitet.

Förenklade bästa funktioner

Skapa ditt varumärkeskit – inklusive logotyp, färger och typsnitt – och ge sedan ditt team, dina kunder eller leverantörer tillgång till det.

Redigera dina bilder snabbt med användbara verktyg som Background Remover och Magic Resizer.

Animera vad som helst med bara ett klick för att lägga till en helt ny nivå av engagemang.

Samarbeta i realtid med teammedlemmar för att granska, lämna feedback, få godkännande och slutföra din design.

Förenklade begränsningar

Eftersom det är molnbaserat behöver du en pålitlig internetanslutning.

De kostnadsfria paketen har begränsningar och när du överskrider dem stängs din åtkomst av.

Förenklad prissättning

Grafisk design gratis: Gratis

Grafisk design Pro : 9 $/månad per användare

Grafisk design: 15 $/månad för 5 användare

Video Editor Free: Gratis

Video Editor Pro : 19 $/månad per användare

Videoredigeringsföretag: 49 $/månad för 5 användare

AI Writer Free: Gratis

AI Writer Pro: Från 12 $/månad per användare

Förenkla betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

10. Chatfuel

via Chatfuel

Detta AI-verktyg för e-handel är en meddelandeplattform som du kan använda i olika kanaler, inklusive din webbplats, Facebook Messenger, WhatsApp och X.

Tack vare dra-och-släpp-funktionerna behöver du inga kodningskunskaper för att komma igång. Chatfuel använder OpenAI:s avancerade GPT-4-teknik för att skapa konversationer för kundinteraktioner med hjälp av naturligt språk. ?

Chatfuel kan svara på vanliga frågor, spåra kundernas preferenser för att ge produktrekommendationer, skicka kampanjkoder, generera påminnelser om övergivna kundvagnar, hantera klagomål och feedback, optimera dina annonser och mycket mer.

Chatfuels bästa funktioner

Håll det enkelt med ett enda WhatsApp-nummer för flera kundtjänstmedarbetare.

Integrera med ChatGPT för att ta ditt kundengagemang till nästa nivå.

Sälj dina produkter från WhatsApp så att kunderna inte behöver byta plattform för att slutföra ett köp.

Använd Chatfuels API för att integrera med din butik, CRM eller kunddataplattform (CDP) för smidig dataöverföring och en smidig meddelandeprocess.

Chatfuels begränsningar

Din prisplan styr hur många meddelanden du kan skicka per månad.

Implementeringen av systemet kräver tid och fokus.

Priser för Chatfuel

Företag: Från 11,99 $/månad

Enterprise: Från 300 $/månad

Chatfuel-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

De bästa AI-verktygen för e-handelsbutiksägare och företag använder maskininlärning och naturlig språkbehandling för att automatisera många uppgifter som tidigare måste göras manuellt. Du sparar inte bara tid utan förbättrar också kundupplevelsen, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet och högre försäljning. ?

Oavsett om du behöver hjälp med att skriva texter och skapa grafik, anpassa innehåll, hjälpa kunder att upptäcka produkter eller förbättra kundservicen, kan dessa AI-verktyg för e-handel hjälpa dig att få jobbet gjort.

ClickUp stöder många av dessa funktioner och mycket mer. Registrera dig gratis och börja förenkla alla aspekter av din verksamhet så att du kan fokusera på att öka försäljningen och förbättra resultatet.