Tänk dig följande: Du presenterar ett nytt projekt för din chef. Hen nickar, men du vet att den första frågan kommer att vara: ”Är den här idén lönsam?” Det är här ROI, även känt som avkastning på investering, kommer in i bilden. Det visar dig om ditt projekt kommer att generera pengar när du genomför det.

Tänk på avkastningen som ett sätt att mäta hur mycket du får för pengarna. En hög avkastning innebär att projektet har lönat sig väl och varit en lönsam investering/insats, medan en låg avkastning innebär att det kan vara dags att ompröva din strategi eller begränsa dina förluster.

För projektledare blir det mycket enklare att övertyga chefen eller intressenterna om man kan presentera omfattande siffror som visar att idén har en positiv avkastning.

Denna artikel diskuterar grunderna i ROI och hur man beräknar ROI för ett projekt. Oavsett om du är projektledare, affärsanalytiker, ekonomichef eller entreprenör kommer denna artikel att ge dig verktyg och metoder för att beräkna ROI och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Förstå avkastningen på investeringen

ROI är det viktigaste måttet i affärsvärlden för att fastställa lönsamheten för ett projekt eller en investering. Det mäter hur mycket ett projekt tjänar jämfört med dess kostnad, uttryckt i procent.

ROI-formeln är: Subtrahera projektkostnaderna från intäkterna, dela det med kostnaden och multiplicera resultatet med 100 för att få procenttalet.

Använd denna grundläggande ROI-beräkning för att komma fram till ett tal. Om det är ett positivt tal är projektet lönsamt. Ett negativt tal indikerar en ekonomisk förlust.

ROI hjälper individer och företag att avgöra om insatsen är värd investeringen.

Enligt gängse uppfattning anses en årlig avkastning på investeringar (ROI) på cirka 7 % eller högre vara gynnsam för exempelvis aktieinvesteringar. Referensvärdet för ROI varierar mellan olika branscher och initiativ.

När vi talar om projektets ROI blir insatserna ännu högre. Varje projekt, från produktutveckling till marknadsföringskampanj eller operativ expansion, medför kostnader, risker och förväntade resultat.

Genom att beräkna projektets ROI i förväg får du en god förståelse för projektets ekonomiska lönsamhet innan du förbinder dig att lägga ner betydande resurser.

Tänk dig till exempel en tillverkare som överväger att bygga en ny fabrik. För att fatta ett välgrundat beslut skulle de ta hänsyn till kostnaderna för fastigheter, material, arbetskraft och utrustning (bland annat) och bedöma om den resulterande försäljningen från fabrikens produktion kommer att leda till en positiv avkastning på investeringen.

Detta gör det möjligt för dem att uppskatta om intäkterna från den nya anläggningen kommer att uppväga investeringen. Lönsamhet handlar inte bara om absoluta termer – det handlar om att förstå hur lönsamt projektet kommer att vara i förhållande till de risker och resurser som är involverade. Denna insikt är avgörande för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut.

Hur ROI hjälper till vid prestationsmätning och beslutsfattande

ROI spelar också en avgörande roll för att följa upp prestanda och fatta beslut när ett projekt har kommit igång. Ett exempel: ett mjukvaruföretag investerar i utvecklingen av en ny produktfunktion. Sex månader in i projektet kan de beräkna den faktiska ROI för att avgöra om den uppfyller deras initiala förväntningar.

Genom att jämföra de faktiska resultaten med prognoserna kan de identifiera områden där de kanske har underskattat kostnaderna eller där de kan förbättra effektiviteten. Detta hjälper dem att justera det aktuella projektet och planera framtida projekt.

Regelbunden ROI-uppföljning möjliggör kurskorrigeringar och säkerställer att investeringarna hanteras på ett bra sätt.

Steg för att beräkna ROI för ett projekt

ROI är grunden för att bedöma om ett projekt genererar värde eller dränerar resurser. Målet är att veta om all den ansträngningen är värd det.

Så, hur beräknar man ROI för ett projekt? Låt oss gå igenom det steg för steg.

Steg 1: Bestäm den totala investeringskostnaden

Det första steget i beräkningen av ROI för ett projekt är att identifiera alla tillhörande kostnader. Detta inkluderar uppenbara utgifter som material, arbetskraft, utrustning, verktyg och all programvara eller tjänster som köpts in för projektet.

Men glöm inte de dolda kostnaderna: verktyg, administrativt stöd och till och med tid som läggs på möten och planering.

Allt räknas, så det är viktigt att vara noggrann. När du har en tydlig bild av den totala investeringen har du grunden för vidare beräkningar.

Steg 2: Beräkna nettovinsten

Nästa steg är att fastställa din nettovinst, vilket är den ekonomiska vinsten från projektet minus de totala kostnaderna.

Detta steg är enkelt när projektet är avslutat, eftersom intäkterna och kostnaderna redan är kända. Om du fortfarande håller på att utarbeta planerna görs beräkningen dock med hjälp av uppskattade siffror som baseras på intäkter från forskning, tidigare projektresultat och branschstandarder.

Steg 3: Tillämpa ROI-formeln

I detta steg jämför du din vinst med den investering som krävs.

ROI är avkastningen du får för varje dollar du spenderar.

Om ditt projekt till exempel genererar 10 000 dollar i vinst och kostar 5 000 dollar att genomföra, blir avkastningen på investeringen:

Det innebär att du fördubblar din investering, vilket gör projektet mycket lönsamt.

Exempel på en ROI-beräkning för en ny marknadsföringskampanj

Låt oss gå igenom ett praktiskt exempel. Anta att du övervakar en ny marknadsföringskampanj.

De totala kostnaderna omfattar 2 000 dollar för kreativa byråavgifter, 3 000 dollar för personalens arbetstid och 1 000 dollar för programvarulicenser, betalda annonser etc., vilket ger en total investering på 6 000 dollar. Efter att kampanjen har lanserats genererar den 15 000 dollar i nya intäkter.

En avkastning på 150 % innebär att du får tillbaka 1,50 dollar i vinst för varje dollar du spenderar.

För att optimera din strategi måste du också känna till marknadsföringseffektivitetsgraden (MER) och ROI för ditt projekt. MER mäter effektiviteten i marknadsföringsutgifterna i förhållande till intäkterna, så att du inte spenderar för mycket på de vinster du gör. Genom att övervaka båda måtten säkerställer du att ditt projekt löper smidigt och förblir lönsamt från start till mål.

Bästa metoder för att beräkna ROI

Nu när du förstår hur du beräknar projektets ROI kan vi diskutera några bästa metoder för att beräkna ROI:

1. Använd korrekta data

Noggrannhet är avgörande när du beräknar projektets avkastning på investeringen. De data du använder är grunden för alla beräkningar. Felaktiga data kan leda till felaktig ROI, vilket äventyrar hela beslutsprocessen och i slutändan projektets inriktning.

Hämta data från tillförlitliga källor för att undvika fel och inkludera alla relevanta kostnader och intäkter. Det innebär att du måste se bortom de uppenbara kostnaderna, såsom material och arbetskraft, och inkludera mindre synliga kostnader som administrativa kostnader, underhåll av utrustning och till och med alternativkostnader.

Om du försummar dessa faktorer kan det snedvrida dina ROI-siffror och leda till en felaktig bild av projektets faktiska avkastning.

ROI är inte en statisk siffra. Nya utgifter kan uppstå när projekten fortskrider, eller oväntade intäktsströmmar kan uppstå.

Genom att regelbundet uppdatera dina ROI-beräkningar återspeglar du också de mest aktuella uppgifterna. På så sätt håller du dina intressenter informerade om hur projektet utvecklas i realtid, och justeringar kan göras när det behövs.

Ett projekt kan verka lönsamt i början, men din avkastning kan förändras avsevärt om kostnaderna börjar skjuta i höjden halvvägs in i projektet.

3. Se till helheten: projektmått

När du utvärderar ett projekts prestanda är det viktigt att ta hänsyn till mer än bara avkastningen. Avkastningen är visserligen avgörande för att förstå den ekonomiska avkastningen, men för att få en heltäckande bild är det nödvändigt att även följa andra viktiga projektmått. Projektets tidsplan, teamets produktivitet och resursfördelningen hjälper dig också att bedöma hur effektivt projektet hanteras.

Genom att kombinera dessa mått med ROI får du en fullständig bild av projektets totala effektivitet. Denna väl avväpnade strategi säkerställer att du uppnår goda ekonomiska resultat, att projektet fortskrider smidigt och att resurserna utnyttjas effektivt.

Hur man spårar och förbättrar projektets ROI

Projektledningsprogramvara kan avsevärt förbättra din förmåga att spåra och förbättra avkastningen på investeringen. Dessa verktyg erbjuder en centraliserad plattform där teammedlemmarna kan samarbeta, dela uppdateringar och kommunicera effektivt. Detta säkerställer att alla är på samma sida, vilket minskar missförstånd och förbättrar projektresultaten.

ClickUp är ett sådant verktyg. Det erbjuder en rad funktioner som kan hjälpa dig att spåra och förbättra ditt projekts ROI på ett effektivt sätt och fungerar som en OKR-programvara (Objectives and Key Results).

Här är några viktiga sätt som den kan hjälpa till på:

Uppgiftshantering

Med ClickUp Tasks kan du dela upp ditt projekt i hanterbara uppgifter och deluppgifter. Denna detaljerade uppgiftshantering säkerställer att alla aspekter av projektet redovisas och spåras, inklusive kostnader och insatser.

Spåra och visualisera dina projektuppgifter med ClickUp Tasks

Genom att ha en tydlig överblick över alla uppgifter kan du hantera deadlines och beroenden på ett bättre sätt, vilket leder till en mer effektiv projektgenomförande.

ClickUp hjälper mitt team att hålla koll på uppgifter, deluppgifter, deadlines och synligheten för att rapportera om framsteg och arbetsbelastning. Vi började med enkla uppgifter och har kontinuerligt lagt till fler i takt med att vi hittat nya sätt att organisera och automatisera.

Målsättning

Du kan ställa in ClickUp-mål för att anpassa dina uppgifter och projektaktiviteter efter dina strategiska mål, så att varje uppgift förbättrar avkastningen. Genom att regelbundet granska framstegen mot dessa mål kan du justera dina strategier för att hålla dig på rätt spår.

Mät ditt projekts mål med ClickUp Goals

Så här kan den här funktionen hjälpa dig:

Definiera tydliga mål för att anpassa insatserna efter ROI-målen

Spåra framsteg mot milstolpar för att utvärdera finansiella mål

Prioritera uppgifter utifrån deras inverkan på avkastningen för effektiv resursfördelning.

Definiera nyckeltal (KPI) relaterade till avkastningen för regelbunden mätning och utvärdering.

Utforska olika scenarier och deras potentiella inverkan på avkastningen med hjälp av mål.

Dashboards och rapportering

ClickUps dashboards och rapporteringsverktyg ger dig realtidsinsikter om ditt projekts prestanda. Du kan visualisera viktiga mått, såsom kostnader, fördelar och ROI, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Dessa visualiseringar gör det enklare att kommunicera projektstatus och ekonomisk prestanda till intressenter.

Visualisera projektmått på ClickUp Dashboards

Här är vad du kan göra med Dashboards:

Visualisera viktiga mätvärden: Skapa instrumentpaneler som visar viktiga prestationsindikatorer (KPI) relaterade till projektets avkastning, såsom intäkter, kostnader och lönsamhet.

Övervaka framstegen i realtid: Använd live-instrumentpaneler för att följa projektets framsteg och identifiera potentiella problem eller möjligheter som påverkar avkastningen på investeringen.

Jämför prestanda med riktmärken: Sätt upp riktmärken för avkastningen och jämför projektets prestanda med dessa riktmärken för att identifiera områden som kan förbättras.

Identifiera trender och mönster: Analysera data i instrumentpanelen för att identifiera trender och mönster som kan ligga till grund för beslutsfattande och förbättra avkastningen på investeringen.

Dela insikter med intressenter: Använd dashboards för att dela information om projektets framsteg och avkastning med intressenter, vilket främjar transparens och ansvarsskyldighet.

Fatta datadrivna beslut: Använd insikterna från dashboards för att fatta välgrundade beslut som kan förbättra projektets ROI.

Tidsspårning

Med ClickUps funktion för tidrapportering kan du logga antalet timmar som du har lagt ner på varje uppgift. Detta hjälper dig att beräkna arbetskostnaderna på ett korrekt sätt, vilket är viktigt för att kunna fastställa den totala projektkostnaden och avkastningen på investeringen.

Spåra tiden du lägger på ditt projekt med ClickUps Project Time Tracking.

Dessutom ger den insikter om hur tiden används, vilket hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras.

Inbyggd AI

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, kan avsevärt förbättra din förmåga att spåra och förbättra projektets ROI. Genom att centralisera och organisera relevant information, såsom finansiella data, marknadsundersökningar och teamets expertis, utgör ClickUp Brain en värdefull resurs för beslutsfattande och kunskapsdelning.

ClickUp Brain hjälper till att identifiera kunskapsluckor och säkerställer att teamet har den information och expertis som krävs för att fatta välgrundade beslut.

Spåra ditt projekts ROI med ClickUp

Att beräkna ROI är viktigt för alla projekt, eftersom det mäter deras ekonomiska framgång. Genom att förstå avkastningen på investeringen kan företag fatta välgrundade beslut om resursfördelning, prioritera projekt och visa värdet för intressenterna.

ClickUp, med sin omfattande verktygssvit, erbjuder en kraftfull lösning för att spåra och förbättra avkastningen på investeringen. Från projektplanering och måluppföljning till prestationsmätning, ClickUp tillhandahåller de nödvändiga funktionerna för att samla in och analysera data, beräkna avkastningen på investeringen och fatta datadrivna beslut.

Genom att utnyttja ClickUps funktioner kan företag förbättra projekteffektiviteten, minska kostnaderna och maximera avkastningen, vilket i slutändan driver hållbar tillväxt och framgång.

Registrera dig på ClickUp idag!