De 8 bästa programvarorna för vägkartor (funktioner, priser)

Minns du hur spelarna i filmen Jumanji följde en karta för att vinna spelet?
Utvecklingsteam måste också följa en karta för att slå sina konkurrenter och vinna över sina intressenter. Även om teamet i Jumanji förlitade sig på en fysisk karta, räcker det inte för högpresterande produkt- och projektteam.
Och det är där programvara för produktroadmaps kommer in i bilden, bokstavligen.
I den här artikeln beskriver vi vad roadmap-programvara är och lyfter fram de åtta bästa roadmapping-verktygen som du kan använda för att klara alla nivåer i produktutvecklingsspelet. 🎮
Trumvirvel
Välkommen till djungeln! 🌴
Vad är roadmap-programvara?
Innan vi går in på programvara för produktroadmaps, låt oss ta en titt på vad en produktroadmap är.
Produktplanering hjälper team att visualisera utvecklingsprocessen så att de kan utveckla nya produkter eller projekt eller förbättra befintliga.
Både produktchefer och projektledare förlitar sig på roadmaps för att kommunicera företagets vision. På så sätt kan ditt agila team anpassa sina mål efter det övergripande målet.
Men att utveckla en bra produkt och lansera rätt produktfunktioner kan vara väldigt svårt.
Förmodligen svårare än att vinna ett parti Jumanji.
Utan en visuell roadmap kastas teamen in i det okända och har ingen aning om vad produkten ska göra, särskilt för slutanvändaren.
Så att ditt team känner sig så här:
Lyckligtvis har produktplaneringsverktyg kundorienterade funktioner som kundportaler och formulärvyer som hjälper dig att lansera framgångsrika produkter.
Produktroadmap-programvara hjälper också team att hantera deadlines, sätta upp praktiska delmål, undanröja hinder (som avatarens svagheter 😉) och följa upp framstegen.
Behöver du en mer detaljerad genomgång av roadmapping?
Besök den ultimata guiden till roadmapping och lär dig mer om roadmaps inom projektledning.
Nu när vi har det ur vägen kan vi titta på de viktigaste aktörerna på marknaden:
De 8 bästa programvarorna för roadmaps
Här är de åtta bästa verktygen för roadmap-planering:
1. ClickUp
ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och produktplanering som används av superproduktiva team i små och stora företag.
Med ClickUp kan ditt team använda uppgiftsberoenden för att planera din produktroadmap effektivt. Dessutom kan ditt team med Goals fira stora framgångar, som att rädda en förlorad spelare.
Här är varför ClickUp är den bästa programvaran för roadmaps:
- Anpassningsbara vyer : förverkliga din vackra roadmap-vision med Gantt-diagram och Kanban-tavlor
- Tidslinjevy: förutsäg resultatet av din agila produktplan 🔮
- Mind Maps: brainstorma ditt teams strategiska initiativ med vackra Mind Maps
- Dashboards: ditt kontrollcenter där du kan hålla koll på ditt team och se till att alla bidrar till spelet.
- Sprints ClickApp : uppnå alla mål i din agila mjukvaruutvecklingsplan med ett Sprint -system som maximerar ditt teknikteams talang.
- Tabellwidgets: följ ditt teams prestationer med rapportering i realtid
- Prioriteringar: prioritera funktioner som kunderna vill se i din agila roadmap. Till exempel att lägga till fler avatarer i spelet.
- Anpassade fält : skapa unika uppgiftsfält för att hantera dina test- och utvecklingsfaser
- Anpassade statusar: skapa tydliga arbetsflöden för allt från lanseringar av nya funktioner till problemspårning.
- Milstolpar: fira slutförandet av en stor uppsättning uppgifter. Till exempel att återlämna Jaguarens öga till statyn.
- Automatisering: tilldela uppgifter automatiskt och hantera flera produkter samtidigt
- Arbetsbelastningsvy: planera ditt teams kapacitet och hantera resurser
Behöver du några speltips?
Så här använder ClickUps produktchefer ClickUp !
Fördelar med ClickUp
- Ett kraftfullt gratisabonnemang som ger dig obegränsat antal spelare (användare)
- Användarvänligt gränssnitt med online- och offline-läge
- Ordna dina projekt i arbetsytor, utrymmen, mappar och mer med den enkla hierarkiska strukturen.
- Lägg till en lista med kriterier till din nya app med Checklists.
- Skapa en produktstrategi eller produktplan med lätthet och samarbeta med dina teammedlemmar och intressenter i realtid med Docs.
- Ta ledningen med färdiga projektmallar
- Samla in användarfeedback och flytta inlämningar genom ett arbetsflöde med hjälp av formulärvyn.
- Granulära behörigheter låter dig hålla viktiga speltips privata
- Som produktchef måste du se till att alla teammedlemmar är medvetna om sina arbetsuppgifter. Användarroller är perfekta för detta.
- Krossa alla buggar i djungeln med integrationerna GitHub, GitLab och Bitbucket .
- Skapa uppgifter, anteckningar och dokument med våra kraftfulla mobilappar för iOS och Android.
Ja, den sista är till dig, Bethany.
Begränsningar för ClickUp
- Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)
Ta en titt på ClickUps offentliga roadmap för att se hur vi åtgärdar sådana mindre nackdelar.
Och glöm inte att upptäcka alla spännande funktioner som denna kostnadsfria produktledningsprogramvara har att erbjuda.
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder många prissättningsplaner för att tillgodose dina behov, inklusive:
- Gratis Forever-plan: Obegränsat antal medlemmar Obegränsat antal uppgifter Sekretess och delning Och mycket mer
- Obegränsat antal medlemmar
- Obegränsat antal uppgifter
- Sekretess och delning
- Och mer
- Obegränsat antal medlemmar
- Obegränsat antal uppgifter
- Sekretess och delning
- Och mer
- Obegränsad plan (5 $/månad per medlem): Alla ”gratis” funktioner Obegränsad lista, tavla och kalendervyer Anpassade fält Mål Obegränsat antal instrumentpaneler Och mer
- Alla ”gratis” funktioner
- Obegränsade list-, tavla- och kalendervyer
- Anpassade fält
- Mål
- Obegränsade instrumentpaneler
- Och mer
- Alla ”gratis” funktioner
- Obegränsade list-, tavla- och kalendervyer
- Anpassade fält
- Mål
- Obegränsade instrumentpaneler
- Och mer
- Affärsplan (9 $/månad per medlem): Alla obegränsade funktioner Sprint Automations Tidslinjevy Personliga vyer Rapportering Gantt-diagram Milstolpar Och mer
- Alla obegränsade funktioner
- Sprint Automations
- Tidslinjevy
- Personliga åsikter
- Rapportering
- Gantt-diagram
- Milstolpar
- Och mer
- Alla obegränsade funktioner
- Sprint Automations
- Tidslinjevy
- Personliga åsikter
- Rapportering
- Gantt-diagram
- Milstolpar
- Och mer
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Aha!
Aha! är en programvara för produktplanering som hjälper olika team att samla kundfeedback, skapa en produktstrategi och prioritera funktioner.
Tyvärr låter denna roadmap-programvara dig inte kommentera PDF-filer, vilket gör det svårt att samarbeta med teammedlemmar och andra projektintressenter.
Det kan inte vi heller.
Viktiga funktioner
- Förbättra dina kunders användarupplevelse med användarberättelser
- Ta reda på vad dina kunder vill ha genom en anpassad idéportal.
- En planeringstavla som hjälper din produktägare att hantera produktbackloggen och prioritera funktioner.
- Arbetsflödesvy för att hålla koll på framstegen i din projektplanering
Fördelar
- Anpassa ditt arbetsflöde med anpassade fält och statusar
- Koppla samman relaterade uppgifter med varandra med hjälp av uppgiftsberoenden.
- Skapa produktmodeller och be flera team att ge feedback.
Begränsningar
- Det går inte att tilldela uppgifter till mer än en person åt gången.
- Ingen mind map för produktidéer
- Dyra prisplaner
Priser
Aha! har två prisalternativ:
- Startpaket Ett kraftigt rabatterat paket för fem användare Rabatterat pris i 12 månader 40 minuters session om bästa praxis Och mycket mer
- Ett kraftigt rabatterat abonnemang för fem användare
- Rabatterat pris i 12 månader
- 40 minuters session om bästa praxis
- Och mer
- Ett kraftigt rabatterat abonnemang för fem användare
- Rabatterat pris i 12 månader
- 40 minuters session om bästa praxis
- Och mer
- Premium-abonnemang (74 USD/användare per månad): Fastställ en övergripande strategi Skapa olika roadmaps Skapa planer Prioritera arbetet Och mycket mer
- Fastställ en övergripande strategi
- Skapa olika roadmaps
- Skapa planer
- Prioritera arbetet
- Och mer
- Fastställ en övergripande strategi
- Skapa olika roadmaps
- Skapa planer
- Prioritera arbetet
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)
3. Productboard
Productboard är ett onlineverktyg för roadmaps som prioriterar kundernas behov. Om dina kunder till exempel vill ha brädspelet Jumanji istället för konsolversionen, hjälper detta samarbetsverktyg dig att uppfylla deras önskemål.
Men var försiktig med vad du önskar dig. 👀
Viktiga funktioner
- Skapa en strategisk roadmap med detaljerade lanseringsplaner
- Gruppera produktfunktioner efter release, sprint, breda tidshorisonter och mer.
- Minska riskerna med funktionsberoenden
- Planera inför viktiga milstolpar i projektet med tidsbaserade roadmaps.
Fördelar
- Samla alla dina supportärenden, Slack-meddelanden, säljsamtal och mer på ett och samma ställe.
- Kategorisera produktidéer, förfrågningar och feedback för att vidarebefordra dem till rätt produktteam.
- Synkronisera med produktutvecklingsverktyg som Jira, GitHub, Azure DevOps och mer.
Begränsningar
- Inga mobilappar tillgängliga
- Dyra prisplaner
- Kan inte integreras med kraftfull programvara som Zoom, GitLab och Bitbucket.
Priser
Productboard har tre prisplaner:
- Essentials (25 USD/skapare per månad): Skapa och dela anpassade roadmaps Planera och samordna produktteam Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förinstallerade integrationer Kolumnbaserade roadmaps och tidslinje-roadmaps Och mycket mer
- Skapa och dela anpassade roadmaps
- Planera och samordna produktteam
- Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förkonfigurerade integrationer
- Kolumnbaserade och tidslinje-roadmaps
- Och mer
- Skapa och dela anpassade roadmaps
- Planera och samordna produktteam
- Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förinstallerade integrationer
- Kolumnbaserade och tidslinje-roadmaps
- Och mer
- Pro (60 USD/tillverkare per månad): Portal för kundfeedback Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner Flera anpassade prioriteringspoäng Chrome-tillägg och e-postintegration Och mycket mer
- Portal för kundfeedback
- Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner
- Flera anpassade prioriteringspoäng
- Chrome-tillägg och e-postintegration
- Och mer
- Portal för kundfeedback
- Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner
- Flera anpassade prioriteringspoäng
- Chrome-tillägg och e-postintegration
- Och mer
- Scale (120 USD/tillverkare per månad): Salesforce-integration Beroenden Planera och hantera lanseringar av flera produkter Flera portaler Och mer
- Salesforce-integration
- Beroenden
- Planera och hantera lanseringar av flera produkter
- Flera portaler
- Och mer
- Salesforce-integration
- Beroenden
- Planera och hantera lanseringar av flera produkter
- Flera portaler
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)
4. Monday
Monday är ett projektledningsverktyg som har vissa roadmapping-funktioner.
Om du använder gratisversionen får du dock inte tillgång till viktiga funktioner som Gantt-diagram och tidslinjevyer.
Problemet?
Det kommer att bli ganska svårt för ditt produktteam att hålla deadlines. Det lämnar dig i följande situation:
Viktiga funktioner
- Skapa din egen teknikplan och ange milstolpar i en visuell projekttidslinje.
- Skapa dina egna mallar för projektplanering eller använd de färdiga mallarna.
- Visa data som karta, kalender, tidslinje, kanban och mer
- Ställ in automatiska påminnelser om deadlines så att ditt projektteam håller sig på rätt spår och är redo för den planerade lanseringsdagen.
Fördelar
- Agila projektledningsfunktioner som sprints och story points
- En mall för projektportföljhantering som visar portföljens övergripande hälsa och lönsamhet.
- Integreras med Microsoft Teams, Google Kalender, Zoom och mer
Begränsningar
- Begränsat till två användare i gratispaketet.
- Inga produkt burndown-diagram
- Ingen inbyggd chattfunktion
Priser
Monday har fyra prisalternativ:
- Gratis: Upp till två teammedlemmar Obegränsat antal tavlor 200 mallar iOS- och Android-appar Och mycket mer
- Upp till två teammedlemmar
- Obegränsat antal tavlor
- 200 mallar
- iOS- och Android-appar
- Och mer
- Upp till två teammedlemmar
- Obegränsat antal tavlor
- 200 mallar
- iOS- och Android-appar
- Och mer
- Basic (8 USD/användare och månad): Obegränsat antal gratisvisare Obegränsat antal objekt 5 GB fillagring Begränsade instrumentpaneler Och mer
- Obegränsat antal gratisvisningar
- Obegränsat antal artiklar
- 5 GB fillagring
- Begränsade instrumentpaneler
- Och mer
- Obegränsat antal gratis visningar
- Obegränsat antal artiklar
- 5 GB fillagring
- Begränsade instrumentpaneler
- Och mer
- Standard: (10 USD/användare och månad): Tidslinjevy Gantt-diagram 250 integrationsåtgärder/månad 250 automatiseringsåtgärder/månad Och mer
- Tidslinjevy
- Gantt-diagram
- 250 integrationsåtgärder/månad
- 250 automatiseringsåtgärder/månad
- Och mer
- Tidslinjevy
- Gantt-diagram
- 250 integrationsåtgärder/månad
- 250 automatiseringsåtgärder/månad
- Och mer
- Pro: (16 USD/användare och månad): Tidrapportering Privata tavlor Beroendekolumn Formelkolumn Och mer
- Tidsspårning
- Privata anslagstavlor
- Kolumn för beroenden
- Formelkolumn
- Och mer
- Tidsspårning
- Privata anslagstavlor
- Kolumn för beroenden
- Formelkolumn
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
5. Airfocus
Airfocus är ett kostnadsfritt roadmap-verktyg som ger teamen en känsla av riktning. Med detta verktyg kan teamen skapa tydliga roadmaps och enkelt samarbeta kring dem.
Men kommer detta verktyg för produktplanering att hjälpa ditt produktteam att fokusera?
Låt oss ta reda på det:
Viktiga funktioner
- Ett prioriteringsdiagram som hjälper dig att identifiera projekt med högt värde
- Håll alla intressenter engagerade genom att rösta på produktidéer.
- En kanban-roadmap som håller alla teammedlemmar samordnade
- Skapa samstämmighet kring punkter, mål och milstolpar genom att visualisera din projektstrategi i ett Gantt-diagram.
Fördelar
Begränsningar
- Begränsat till en användare i gratisversionen.
- Begränsat till två vägkartsvyer
- Inga anpassade fält
Priser
Airfocus har tre prisalternativ:
- Starter (25 $/månad): Avancerat ramverk för prioritering Prioriteringsmatris Kanban-roadmap Chrome-tillägg Och mer
- Avancerat ramverk för prioritering
- Prioriteringsmatris
- Kanban-roadmap
- Chrome-tillägg
- Och mer
- Avancerat ramverk för prioritering
- Prioriteringsmatris
- Kanban-roadmap
- Chrome-tillägg
- Och mer
- Team: (59 $/månad): Beroenden Prioritetspoker Dela länkar och PDF-exporter Rollbehörigheter Och mer
- Beroenden
- Prioritetspoker
- Dela länkar och PDF-exporter
- Rollbehörigheter
- Och mer
- Beroenden
- Prioritetspoker
- Dela länkar och PDF-exporter
- Rollbehörigheter
- Och mer
- Pro: (119 $/månad): En portföljvy Jira Server Obegränsat antal visare Betala med faktura (vid årlig fakturering) Och mer
- En portföljvy
- Jira Server
- Obegränsat antal visningar
- Betala med faktura (vid årlig fakturering)
- Och mer
- En portföljvy
- Jira Server
- Obegränsat antal visningar
- Betala med faktura (vid årlig fakturering)
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)
6. Trello
Trello är ett verktyg för projektledning och skapande av roadmaps som har en inbyggd butler.
Ja, du läste rätt.
Butler, Trellos inbyggda AI, minskar antalet klick du behöver göra.
Men kommer detta roadmap-verktyg att tjäna ditt teams syfte?
Viktiga funktioner
- Flera projektvyer, inklusive karta, tabell och tidslinje.
- Kort med uppgiftsdetaljer som bilagor, kommentarer, förfallodatum och mer
- Håll koll på dina framsteg med produktplaneringsmallen.
- Dela upp stora projekt i mindre uppgifter med checklistor
Fördelar
- Kanban-tavlan gör appen lämplig för agila team.
- Integreras med programvara som Slack, Adobe XD, Jira och mer
- Hantera uppgifter på språng med mobilapparna för iOS och Android.
Begränsningar
- Det enkla gränssnittet gör det svårt att hantera flera projekt.
- Ingen kalender-, tidslinje- eller instrumentpanelvy i gratisversionen.
- Du måste betala extra för funktioner som anpassade fält och burndown-diagram.
Priser
Trello erbjuder två prisalternativ:
- Gratis: Obegränsad aktivitetslogg Tilldelad person och förfallodatum Mobilappar för iOS och Android Tvåfaktorsautentisering Och mycket mer
- Obegränsad aktivitetslogg
- Ansvarig och förfallodatum
- Mobilappar för iOS och Android
- Tvåfaktorsautentisering
- Och mer
- Obegränsad aktivitetslogg
- Ansvarig och förfallodatum
- Mobilappar för iOS och Android
- Tvåfaktorsautentisering
- Och mer
- Business class (12,50 USD/användare per månad): Tidslinjevy Arbetsytetabellvy Kalendervy Avancerade checklistor Och mer
- Tidslinjevy
- Arbetsytans tabellvy
- Kalendervy
- Avancerade checklistor
- Och mer
- Tidslinjevy
- Arbetsytans tabellvy
- Kalendervy
- Avancerade checklistor
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)
7. Bitrix24
Bitrix24 är ett verktyg för samarbete och roadmap-design. Men om du vill ha funktioner som åtkomstbehörigheter och projektmallar måste du betala 199 dollar per månad.
Stark reaktion, Kevin.
Men vi förstår.
Viktiga funktioner
- Se vilka uppgifter som är beroende av varandra med projektplaneringens Gantt-diagram.
- Dra uppgifter från ett steg till ett annat med hjälp av kanban-tavlan.
- Planera lanseringsdatum för produkter eller funktioner med hjälp av den inbyggda kalendern.
- Tilldela uppgifter till teammedlemmar och lägg till observatörer till dessa uppgifter.
Fördelar
- Du kan växla mellan olika vyer med ett enda klick.
- Funktionen för uppgifträknare visar projektets framsteg och om du riskerar att hamna efter i tidsplanen.
- Inbyggd funktion för tidrapportering
Begränsningar
- Brist på projektuppföljningsfunktioner i gratisversionen. Du får inte tillgång till uppgiftsberoenden eller anpassade fält.
- Svårt att installera. Användarna har till exempel svårt att hitta funktioner som standardwidgets.
- Du kan bara tilldela uppgifter till en teammedlem. Extra deltagare är begränsade till de högsta nivåerna.
Priser
Bitrix24 erbjuder fyra prisplaner:
- Gratis Produktkatalog Chatt Kalendervy Tidslinjevy Kunskapsbas
- Produktkatalog
- Chatta
- Kalendervy
- Tidslinjevy
- Kunskapsbas
- Produktkatalog
- Chatta
- Kalendervy
- Tidslinjevy
- Kunskapsbas
- Basic (29,40 $/månad):
Allt i Free +
- Återkommande erbjudanden
- Supervisorvy
- Zoom-integration
- Och mer
- Standard (59,40 $/månad):
Allt i Basic +
- Ändringshistorik
- Analysrapporter
- Uppgiftsmallar
- Och mer
- Professional (119,40 $/månad):
Allt i Standard +
- Försäljningsinformation
- Automatisering av affärsprocesser
- Flera åtkomsträttigheter
- Och mer
Kundbetyg
- G2: 4,1/5 (över 300 recensioner)
8. Infinity
Infinity är ett verktyg för visualisering av roadmaps som hjälper dig att skapa en tydlig helhetsbild av dina mål med hjälp av drag-and-drop-funktionen.
Den låter dig också samarbeta med ditt team och lagra projektrelaterad information på ett och samma ställe.
Hej fokus och samarbete! 💡
En av de största begränsningarna med detta roadmap-verktyg är dock att det inte finns något gratisabonnemang.
Allt är tydligen inte oändligt med Infinity.
Viktiga funktioner
- Flera mallar för marknadsföring, produktutveckling, projektledning etc.
- Låter dig tilldela uppgifter till flera personer
- Använd kommentarer för att planera och diskutera idéer med ditt team.
- Anpassade attribut hjälper dig att lägga till extra information om dina projekt.
Fördelar
- Stöder projektvyer som lista, Gantt, kalender etc.
- Erbjuder prioritering av uppgifter
- Har en mobilapp för iOS- och Android-enheter.
Begränsningar
- Ingen påminnelsefunktion
- Saknar avancerade behörighetsinställningar
- Begränsade integrationer
Priser
Priserna för detta roadmap-verktyg börjar från 9 dollar per månad och användare.
Kundbetyg
- G2: 4,7/5 (5+ recensioner)
Kartan är slut 🗺
En produktroadmap hjälper företag att sätta upp produktmål så att teamen vet vilken riktning de ska gå i, bokstavligt talat.
Dessutom hjälper innovativa roadmapping-verktyg företag att på ett mycket enkelt sätt kommunicera helhetsbilden till interna och externa intressenter.
Kom ihåg att utan produktroadmaps kommer du att få ett stillastående team och en halvfärdig produkt. Det enda sättet för ditt team att undvika stagnation är att arbeta tillsammans för att slutföra spelet!
Och med ett roadmap-verktyg som ClickUp kan ditt team enkelt klara varje steg i din produkts roadmap.
Prova ClickUp gratis idag och upplev ett banbrytande verktyg för roadmaps.