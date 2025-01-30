De 8 bästa programvarorna för vägkartor (funktioner, priser)

Minns du hur spelarna i filmen Jumanji följde en karta för att vinna spelet?

Utvecklingsteam måste också följa en karta för att slå sina konkurrenter och vinna över sina intressenter. Även om teamet i Jumanji förlitade sig på en fysisk karta, räcker det inte för högpresterande produkt- och projektteam.

Och det är där programvara för produktroadmaps kommer in i bilden, bokstavligen.

I den här artikeln beskriver vi vad roadmap-programvara är och lyfter fram de åtta bästa roadmapping-verktygen som du kan använda för att klara alla nivåer i produktutvecklingsspelet. 🎮

Vad är roadmap-programvara?

Innan vi går in på programvara för produktroadmaps, låt oss ta en titt på vad en produktroadmap är.

Produktplanering hjälper team att visualisera utvecklingsprocessen så att de kan utveckla nya produkter eller projekt eller förbättra befintliga.

Både produktchefer och projektledare förlitar sig på roadmaps för att kommunicera företagets vision. På så sätt kan ditt agila team anpassa sina mål efter det övergripande målet.

Men att utveckla en bra produkt och lansera rätt produktfunktioner kan vara väldigt svårt.

Förmodligen svårare än att vinna ett parti Jumanji.

Utan en visuell roadmap kastas teamen in i det okända och har ingen aning om vad produkten ska göra, särskilt för slutanvändaren.

Så att ditt team känner sig så här:

Lyckligtvis har produktplaneringsverktyg kundorienterade funktioner som kundportaler och formulärvyer som hjälper dig att lansera framgångsrika produkter.

Produktroadmap-programvara hjälper också team att hantera deadlines, sätta upp praktiska delmål, undanröja hinder (som avatarens svagheter 😉) och följa upp framstegen.

Behöver du en mer detaljerad genomgång av roadmapping?

Besök den ultimata guiden till roadmapping och lär dig mer om roadmaps inom projektledning.

Nu när vi har det ur vägen kan vi titta på de viktigaste aktörerna på marknaden:

De 8 bästa programvarorna för roadmaps

Här är de åtta bästa verktygen för roadmap-planering:

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och produktplanering som används av superproduktiva team i små och stora företag.

Med ClickUp kan ditt team använda uppgiftsberoenden för att planera din produktroadmap effektivt. Dessutom kan ditt team med Goals fira stora framgångar, som att rädda en förlorad spelare.

Här är varför ClickUp är den bästa programvaran för roadmaps:

Fördelar med ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)

Ta en titt på ClickUps offentliga roadmap för att se hur vi åtgärdar sådana mindre nackdelar.

Och glöm inte att upptäcka alla spännande funktioner som denna kostnadsfria produktledningsprogramvara har att erbjuda.

ClickUp erbjuder många prissättningsplaner för att tillgodose dina behov, inklusive:

Gratis Forever-plan: Obegränsat antal medlemmar Obegränsat antal uppgifter Sekretess och delning Och mycket mer

Obegränsat antal medlemmar

Obegränsat antal uppgifter

Sekretess och delning

Och mer

Obegränsat antal medlemmar

Obegränsat antal uppgifter

Sekretess och delning

Och mer

Obegränsad plan (5 $/månad per medlem): Alla "gratis" funktioner Obegränsad lista, tavla och kalendervyer Anpassade fält Mål Obegränsat antal instrumentpaneler Och mer

Alla ”gratis” funktioner

Obegränsade list-, tavla- och kalendervyer

Anpassade fält

Mål

Obegränsade instrumentpaneler

Och mer

Alla ”gratis” funktioner

Obegränsade list-, tavla- och kalendervyer

Anpassade fält

Mål

Obegränsade instrumentpaneler

Och mer

Affärsplan (9 $/månad per medlem): Alla obegränsade funktioner Sprint Automations Tidslinjevy Personliga vyer Rapportering Gantt-diagram Milstolpar Och mer

Alla obegränsade funktioner

Sprint Automations

Tidslinjevy

Personliga åsikter

Rapportering

Gantt-diagram

Milstolpar

Och mer

Alla obegränsade funktioner

Sprint Automations

Tidslinjevy

Personliga åsikter

Rapportering

Gantt-diagram

Milstolpar

Och mer

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner) 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Aha!

Aha! är en programvara för produktplanering som hjälper olika team att samla kundfeedback, skapa en produktstrategi och prioritera funktioner.

Tyvärr låter denna roadmap-programvara dig inte kommentera PDF-filer, vilket gör det svårt att samarbeta med teammedlemmar och andra projektintressenter.

Det kan inte vi heller.

Viktiga funktioner

Förbättra dina kunders användarupplevelse med användarberättelser

Ta reda på vad dina kunder vill ha genom en anpassad idéportal.

En planeringstavla som hjälper din produktägare att hantera produktbackloggen och prioritera funktioner.

Arbetsflödesvy för att hålla koll på framstegen i din projektplanering

Fördelar

Anpassa ditt arbetsflöde med anpassade fält och statusar

Koppla samman relaterade uppgifter med varandra med hjälp av uppgiftsberoenden.

Skapa produktmodeller och be flera team att ge feedback.

Begränsningar

Det går inte att tilldela uppgifter till mer än en person åt gången.

Ingen mind map för produktidéer

Dyra prisplaner

Priser

Aha! har två prisalternativ:

Startpaket Ett kraftigt rabatterat paket för fem användare Rabatterat pris i 12 månader 40 minuters session om bästa praxis Och mycket mer

Ett kraftigt rabatterat abonnemang för fem användare

Rabatterat pris i 12 månader

40 minuters session om bästa praxis

Och mer

Ett kraftigt rabatterat abonnemang för fem användare

Rabatterat pris i 12 månader

40 minuters session om bästa praxis

Och mer

Premium-abonnemang (74 USD/användare per månad): Fastställ en övergripande strategi Skapa olika roadmaps Skapa planer Prioritera arbetet Och mycket mer

Fastställ en övergripande strategi

Skapa olika roadmaps

Skapa planer

Prioritera arbetet

Och mer

Fastställ en övergripande strategi

Skapa olika roadmaps

Skapa planer

Prioritera arbetet

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)

Jämför Jira med Aha!

3. Productboard

Productboard är ett onlineverktyg för roadmaps som prioriterar kundernas behov. Om dina kunder till exempel vill ha brädspelet Jumanji istället för konsolversionen, hjälper detta samarbetsverktyg dig att uppfylla deras önskemål.

Men var försiktig med vad du önskar dig. 👀

Viktiga funktioner

Skapa en strategisk roadmap med detaljerade lanseringsplaner

Gruppera produktfunktioner efter release, sprint, breda tidshorisonter och mer.

Minska riskerna med funktionsberoenden

Planera inför viktiga milstolpar i projektet med tidsbaserade roadmaps.

Fördelar

Samla alla dina supportärenden, Slack-meddelanden, säljsamtal och mer på ett och samma ställe.

Kategorisera produktidéer, förfrågningar och feedback för att vidarebefordra dem till rätt produktteam.

Synkronisera med produktutvecklingsverktyg som Jira , GitHub, Azure DevOps och mer.

Begränsningar

Inga mobilappar tillgängliga

Dyra prisplaner

Kan inte integreras med kraftfull programvara som Zoom , GitLab och Bitbucket.

Priser

Productboard har tre prisplaner:

Essentials (25 USD/skapare per månad): Skapa och dela anpassade roadmaps Planera och samordna produktteam Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förinstallerade integrationer Kolumnbaserade roadmaps och tidslinje-roadmaps Och mycket mer

Skapa och dela anpassade roadmaps

Planera och samordna produktteam

Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förkonfigurerade integrationer

Kolumnbaserade och tidslinje-roadmaps

Och mer

Skapa och dela anpassade roadmaps

Planera och samordna produktteam

Synkronisera roadmaps med utvecklingsverktyg med förinstallerade integrationer

Kolumnbaserade och tidslinje-roadmaps

Och mer

Pro (60 USD/tillverkare per månad): Portal för kundfeedback Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner Flera anpassade prioriteringspoäng Chrome-tillägg och e-postintegration Och mycket mer

Portal för kundfeedback

Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner

Flera anpassade prioriteringspoäng

Chrome-tillägg och e-postintegration

Och mer

Portal för kundfeedback

Sortera och filtrera kundfeedback och funktioner

Flera anpassade prioriteringspoäng

Chrome-tillägg och e-postintegration

Och mer

Scale (120 USD/tillverkare per månad): Salesforce-integration Beroenden Planera och hantera lanseringar av flera produkter Flera portaler Och mer

Salesforce-integration

Beroenden

Planera och hantera lanseringar av flera produkter

Flera portaler

Och mer

Salesforce-integration

Beroenden

Planera och hantera lanseringar av flera produkter

Flera portaler

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

4. Monday

Monday är ett projektledningsverktyg som har vissa roadmapping-funktioner.

Om du använder gratisversionen får du dock inte tillgång till viktiga funktioner som Gantt-diagram och tidslinjevyer.

Problemet?

Det kommer att bli ganska svårt för ditt produktteam att hålla deadlines. Det lämnar dig i följande situation:

Viktiga funktioner

Skapa din egen teknikplan och ange milstolpar i en visuell projekttidslinje.

Skapa dina egna mallar för projektplanering eller använd de färdiga mallarna.

Visa data som karta, kalender, tidslinje, kanban och mer

Ställ in automatiska påminnelser om deadlines så att ditt projektteam håller sig på rätt spår och är redo för den planerade lanseringsdagen.

Fördelar

Begränsningar

Begränsat till två användare i gratispaketet.

Inga produkt burndown-diagram

Ingen inbyggd chattfunktion

Priser

Monday har fyra prisalternativ:

Gratis: Upp till två teammedlemmar Obegränsat antal tavlor 200 mallar iOS- och Android-appar Och mycket mer

Upp till två teammedlemmar

Obegränsat antal tavlor

200 mallar

iOS- och Android-appar

Och mer

Upp till två teammedlemmar

Obegränsat antal tavlor

200 mallar

iOS- och Android-appar

Och mer

Basic (8 USD/användare och månad): Obegränsat antal gratisvisare Obegränsat antal objekt 5 GB fillagring Begränsade instrumentpaneler Och mer

Obegränsat antal gratisvisningar

Obegränsat antal artiklar

5 GB fillagring

Begränsade instrumentpaneler

Och mer

Obegränsat antal gratis visningar

Obegränsat antal artiklar

5 GB fillagring

Begränsade instrumentpaneler

Och mer

Standard: (10 USD/användare och månad): Tidslinjevy Gantt-diagram 250 integrationsåtgärder/månad 250 automatiseringsåtgärder/månad Och mer

Tidslinjevy

Gantt-diagram

250 integrationsåtgärder/månad

250 automatiseringsåtgärder/månad

Och mer

Tidslinjevy

Gantt-diagram

250 integrationsåtgärder/månad

250 automatiseringsåtgärder/månad

Och mer

Pro: (16 USD/användare och månad): Tidrapportering Privata tavlor Beroendekolumn Formelkolumn Och mer

Tidsspårning

Privata anslagstavlor

Kolumn för beroenden

Formelkolumn

Och mer

Tidsspårning

Privata anslagstavlor

Kolumn för beroenden

Formelkolumn

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

5. Airfocus

Airfocus är ett kostnadsfritt roadmap-verktyg som ger teamen en känsla av riktning. Med detta verktyg kan teamen skapa tydliga roadmaps och enkelt samarbeta kring dem.

Men kommer detta verktyg för produktplanering att hjälpa ditt produktteam att fokusera?

Låt oss ta reda på det:

Viktiga funktioner

Ett prioriteringsdiagram som hjälper dig att identifiera projekt med högt värde

Håll alla intressenter engagerade genom att rösta på produktidéer.

En kanban-roadmap som håller alla teammedlemmar samordnade

Skapa samstämmighet kring punkter, mål och milstolpar genom att visualisera din projektstrategi i ett Gantt-diagram.

Fördelar

Dela flera roadmaps med hjälp av en länk eller genom att exportera dem.

Detaljerade behörighetsinställningar som gör det enklare för dig att samarbeta med intressenter

Trello, Tvåvägsintegration med Jira Asana och mer

Begränsningar

Begränsat till en användare i gratisversionen.

Begränsat till två vägkartsvyer

Inga anpassade fält

Priser

Airfocus har tre prisalternativ:

Starter (25 $/månad): Avancerat ramverk för prioritering Prioriteringsmatris Kanban-roadmap Chrome-tillägg Och mer

Avancerat ramverk för prioritering

Prioriteringsmatris

Kanban-roadmap

Chrome-tillägg

Och mer

Avancerat ramverk för prioritering

Prioriteringsmatris

Kanban-roadmap

Chrome-tillägg

Och mer

Team : (59 $/månad): Beroenden Prioritetspoker Dela länkar och PDF-exporter Rollbehörigheter Och mer

Beroenden

Prioritetspoker

Dela länkar och PDF-exporter

Rollbehörigheter

Och mer

Beroenden

Prioritetspoker

Dela länkar och PDF-exporter

Rollbehörigheter

Och mer

Pro: (119 $/månad): En portföljvy Jira Server Obegränsat antal visare Betala med faktura (vid årlig fakturering) Och mer

En portföljvy

Jira Server

Obegränsat antal visningar

Betala med faktura (vid årlig fakturering)

Och mer

En portföljvy

Jira Server

Obegränsat antal visningar

Betala med faktura (vid årlig fakturering)

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

6. Trello

Trello är ett verktyg för projektledning och skapande av roadmaps som har en inbyggd butler.

Ja, du läste rätt.

Butler, Trellos inbyggda AI, minskar antalet klick du behöver göra.

Men kommer detta roadmap-verktyg att tjäna ditt teams syfte?

Viktiga funktioner

Flera projektvyer, inklusive karta, tabell och tidslinje.

Kort med uppgiftsdetaljer som bilagor, kommentarer, förfallodatum och mer

Håll koll på dina framsteg med produktplaneringsmallen

Dela upp stora projekt i mindre uppgifter med checklistor

Fördelar

Kanban-tavlan gör appen lämplig för agila team.

Integreras med programvara som Slack , Adobe XD, Jira och mer

Hantera uppgifter på språng med mobilapparna för iOS och Android.

Begränsningar

Det enkla gränssnittet gör det svårt att hantera flera projekt.

Ingen kalender-, tidslinje- eller instrumentpanelvy i gratisversionen.

Du måste betala extra för funktioner som anpassade fält och burndown-diagram.

Priser

Trello erbjuder två prisalternativ:

Gratis: Obegränsad aktivitetslogg Tilldelad person och förfallodatum Mobilappar för iOS och Android Tvåfaktorsautentisering Och mycket mer

Obegränsad aktivitetslogg

Ansvarig och förfallodatum

Mobilappar för iOS och Android

Tvåfaktorsautentisering

Och mer

Obegränsad aktivitetslogg

Ansvarig och förfallodatum

Mobilappar för iOS och Android

Tvåfaktorsautentisering

Och mer

Business class (12,50 USD/användare per månad) : Tidslinjevy Arbetsytetabellvy Kalendervy Avancerade checklistor Och mer

Tidslinjevy

Arbetsytans tabellvy

Kalendervy

Avancerade checklistor

Och mer

Tidslinjevy

Arbetsytans tabellvy

Kalendervy

Avancerade checklistor

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

7. Bitrix24

Bitrix24 är ett verktyg för samarbete och roadmap-design. Men om du vill ha funktioner som åtkomstbehörigheter och projektmallar måste du betala 199 dollar per månad.

Stark reaktion, Kevin.

Men vi förstår.

Viktiga funktioner

Se vilka uppgifter som är beroende av varandra med projektplaneringens Gantt-diagram.

Dra uppgifter från ett steg till ett annat med hjälp av kanban-tavlan.

Planera lanseringsdatum för produkter eller funktioner med hjälp av den inbyggda kalendern.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och lägg till observatörer till dessa uppgifter.

Fördelar

Du kan växla mellan olika vyer med ett enda klick.

Funktionen för uppgifträknare visar projektets framsteg och om du riskerar att hamna efter i tidsplanen.

Inbyggd funktion för tidrapportering

Begränsningar

Brist på projektuppföljningsfunktioner i gratisversionen. Du får inte tillgång till uppgiftsberoenden eller anpassade fält.

Svårt att installera. Användarna har till exempel svårt att hitta funktioner som standardwidgets.

Du kan bara tilldela uppgifter till en teammedlem. Extra deltagare är begränsade till de högsta nivåerna.

Priser

Bitrix24 erbjuder fyra prisplaner:

Gratis Produktkatalog Chatt Kalendervy Tidslinjevy Kunskapsbas

Produktkatalog

Chatta

Kalendervy

Tidslinjevy

Kunskapsbas

Produktkatalog

Chatta

Kalendervy

Tidslinjevy

Kunskapsbas

Basic (29,40 $/månad):

Allt i Free +

Återkommande erbjudanden

Supervisorvy

Zoom-integration

Och mer

Standard (59,40 $/månad):

Allt i Basic +

Ändringshistorik

Analysrapporter

Uppgiftsmallar

Och mer

Professional (119,40 $/månad):

Allt i Standard +

Försäljningsinformation

Automatisering av affärsprocesser

Flera åtkomsträttigheter

Och mer

Kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 300 recensioner)

8. Infinity

Infinity är ett verktyg för visualisering av roadmaps som hjälper dig att skapa en tydlig helhetsbild av dina mål med hjälp av drag-and-drop-funktionen.

Den låter dig också samarbeta med ditt team och lagra projektrelaterad information på ett och samma ställe.

Hej fokus och samarbete! 💡

En av de största begränsningarna med detta roadmap-verktyg är dock att det inte finns något gratisabonnemang.

Allt är tydligen inte oändligt med Infinity.

Viktiga funktioner

Flera mallar för marknadsföring, produktutveckling, projektledning etc.

Låter dig tilldela uppgifter till flera personer

Använd kommentarer för att planera och diskutera idéer med ditt team.

Anpassade attribut hjälper dig att lägga till extra information om dina projekt.

Fördelar

Stöder projektvyer som lista, Gantt, kalender etc.

Erbjuder prioritering av uppgifter

Har en mobilapp för iOS- och Android-enheter.

Begränsningar

Ingen påminnelsefunktion

Saknar avancerade behörighetsinställningar

Begränsade integrationer

Priser

Priserna för detta roadmap-verktyg börjar från 9 dollar per månad och användare.

Kundbetyg

G2: 4,7/5 (5+ recensioner)

Kartan är slut 🗺

En produktroadmap hjälper företag att sätta upp produktmål så att teamen vet vilken riktning de ska gå i, bokstavligt talat.

Dessutom hjälper innovativa roadmapping-verktyg företag att på ett mycket enkelt sätt kommunicera helhetsbilden till interna och externa intressenter.

Kom ihåg att utan produktroadmaps kommer du att få ett stillastående team och en halvfärdig produkt. Det enda sättet för ditt team att undvika stagnation är att arbeta tillsammans för att slutföra spelet!

Och med ett roadmap-verktyg som ClickUp kan ditt team enkelt klara varje steg i din produkts roadmap.

Prova ClickUp gratis idag och upplev ett banbrytande verktyg för roadmaps.