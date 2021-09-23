Guiden till projektledning med Infinity (fördelar, begränsningar)

Oavsett om det gäller glass eller projektledningsprogramvara kan det vara svårt att bestämma sig för vad man vill ha – särskilt när det finns massor av fantastiska alternativ att välja mellan. 🍦

Lyckligtvis har du en känsla av att Infinity projektledning kanske är rätt val för ditt företag.

Men du vill dubbelkolla att Infinity passar din smak och ditt företags behov. Du vill väl inte ta en tugga och få hjärnfrysning? 🥶

För att hjälpa dig att testa produkten har vi skapat en omfattande guide om Infinity projektledning som täcker dess viktigaste funktioner, fördelar och fem stora begränsningar (med lösningar).

Låt oss sätta igång!

Vad är Infinity?

Infinity är en programvarulösning för projektledning och ett samarbetsverktyg som kan hjälpa dig att samarbeta med ditt team och lagra projektrelaterad information på ett och samma ställe.

De flesta team och individer använder Infinity eftersom det erbjuder funktioner som Gantt-diagram, formulärvy och skalas efter ditt teams behov.

Men här är saken: du kan ha de bästa joggingskorna i världen, men om du inte vet hur man springer kommer du inte särskilt långt. 🏃

På samma sätt kan du behöva ordentlig utbildning innan du kan utnyttja ett projektledningsverktyg till dess fulla potential.

Lyckligtvis för dig har Infinity ett introduktionsprogram med flera handledningar och guider. På så sätt kan du komma igång med verktyget även om du inte har omfattande erfarenhet av projektledningsappar.

3 viktiga funktioner i Infinity

Här är tre goda skäl till varför Infinity är ett användbart projektledningsverktyg:

1. Flera projektvyer

En utmärkt projektledningsprogramvara ger dig flera sätt att visualisera projektrelaterade data. På så sätt kan du visa och hantera uppgifter på det sätt du vill.

Här är de sex olika vyerna som Infinity erbjuder dig:

A. Tabellvy

Ibland behöver du hantera flera dataobjekt, och då behöver du troligen kalkylblad.

Lyckligtvis behöver du inte förlita dig på kalkylbladsprogram som Google Sheets när du har Infinity.

Med Infinity kan du importera CSV-filer eller skapa ett kalkylblad från grunden. Med dess formelfunktion får du ett ganska bra inbyggt kalkylbladsprogram.

B. Kolumnvy

Att hantera arbetsflöden manuellt kan bli komplicerat.

Projekt har flera faser med massor av olika uppgifter som hör till varje steg.

Utöver det måste du spåra framstegen, och att göra det manuellt kan ta oändligt lång tid. 😫

Men oroa dig inte, Infinitys kolumnvy (en kanban-tavla ) kan hjälpa dig här.

Denna funktion kan hjälpa dig att hantera data med lätthet, särskilt eftersom det är intuitivt att arbeta med visuella block. Med dra-och-släpp-funktionen blir det enkelt att organisera uppgifter.

C. Listvy

Att-göra-listor är ganska enkla att använda.

För att inte tala om hur tillfredsställande det kan vara att bocka av saker på en lång att göra-lista. 📝

Infinity har en listvy som ger dig en snabb översikt över dina uppgifter. Du kan filtrera uppgifter baserat på när de är slutförda och till och med gruppera dem baserat på etiketter, datum, medlemmar och mer.

D. Kalendervy

Med Infinitys kalendervy kan du ställa in deadlines, hantera personliga uppgifter och skapa arbetsflödesscheman som hjälper dina teammedlemmar att hålla sig på rätt spår.

Det är särskilt användbart för scrum- och agila team som arbetar i tidsbegränsade cykler. De behöver tydliga projektplaner för att kunna hålla deadlines.

E. Gantt-vy

Infinitys Gantt-vy är ett utmärkt verktyg för projektplanering.

Du kan ställa in tidslinjer och skapa roadmaps, vilket kan vara till hjälp när du arbetar med ett långsiktigt projekt med flera mål. Du kan också enkelt ställa in start- och slutdatum och visa dina scheman för dagen, veckan, månaden och året.

F. Formulärvy

Vad är tråkigare än att fylla i formulär? Att skapa ett. 😴

Det är därför de flesta projektledningsappar har tredjepartsintegrationer med verktyg för formulärskapande.

Men med Infinity behöver du inte förlita dig på integrationer för att skapa formulär.

Med den inbyggda formulärvyn kan du skapa formulär och dela dem med ditt team. Du kan också bädda in länken på din webbplats och dela den med dina kontakter.

2. Anpassade attribut

Infinity ger dig massor av anpassningsbara attribut som du kan använda för att lägga till mer detaljer i flera projekt så att du kan hantera dem effektivt.

Datum, etiketter, kryssrutor, texter, formler... det finns ett attribut för allt du behöver!

På så sätt får du flexibiliteten att göra detaljerade anpassningar efter ditt projekts unika behov.

3. Tilldela uppgifter till flera användare

Infinity har en medlemsfunktion som gör det möjligt att tilldela flera användare till en specifik uppgift för bättre samarbete och teamwork.

Om ditt projektteam ska vara superproduktivt måste varje teammedlem vara medveten om sina ansvarsområden. Därför låter Infinity dig tilldela specifika roller till teammedlemmar med olika behörighetsnivåer.

2 viktiga fördelar med att använda Infinity för projektledning

Här är två viktiga sätt som du kan dra nytta av att använda Infinity för att hantera dina projekt:

1. Stöder olika mallar för alla dina behov

Att starta projekt från grunden kan vara en mardröm för de flesta av oss.

Lyckligtvis erbjuder Infinity dig ett stort antal mallar inom olika områden som ger dig en bra start.

Oavsett om du behöver en projektkanbantavla eller ett supportärendesystem kan du hitta en lämplig mall.

Och om du är en #fitnessaddict kan du använda Infinitys träningsplaneringsmall för att hålla koll på dina träningsrutiner och mål.

2. Lagra och strukturera projektdata i oändlighet

Stora projekt hanterar stora mängder data som kan vara svåra att organisera och arbeta med.

En lösning är att dela upp projektet i små enheter och organisera dem i en hierarki.

Infinity kan hjälpa dig här.

Med programvaran kan du organisera komplexa projekt i hierarkier bestående av arbetsytor, tavlor, mappar, undermappar, flikar, listor och objekt.

På så sätt kan du utöka dina projekt nästan oändligt, vilket gör organisationen till en barnlek.

5 viktiga begränsningar med Infinity projektledning (med lösningar)

Flera projektvyer, mallar, hierarkier, anpassningar... Infinity verkar vara det rätta valet.

Infinity är dock inte bara solsken och regnbågar.

Det kommer att bli stormigt när du inser att det finns flera begränsningar i Infinity projektledning. ☔

Tja, den här gången kanske det faktiskt går!

Här är fem viktiga skäl till varför du inte bör använda Infinity:

1. Inget gratisabonnemang tillgängligt

Du vill väl inte satsa allt och investera i en projektledningsapp innan du har provat den?

Detta gäller särskilt för nystartade företag eller småföretag som kanske inte ens behöver hälften av de funktioner som finns tillgängliga.

Tyvärr erbjuder Infinity inte någon gratisplan eller gratis provperiod.

Priserna börjar från 9 dollar per användare och månad. Och även om det finns en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, kanske det inte är tillräckligt med tid för att utforska allt som appen har att erbjuda.

Därför behöver du en alternativ lösning, som ClickUp. ClickUp passar både nystartade företag och stora organisationer och erbjuder ett funktionsrikt gratisabonnemang som du kan använda i all oändlighet.

Vänta... vad är ClickUp?

ClickUp är ett av världens högst rankade verktyg för produktivitet och projektledning som används av team i både små och stora företag.

Från måluppföljning till inbyggd skärminspelning – ClickUp är en allt-i-ett-lösning för alla dina behov inom projektledning och samarbete.

ClickUp erbjuder en gratis plan för alltid.

Ja, du läste rätt!

Till skillnad från andra projektledningsverktyg kan du använda ClickUps gratispaket så länge du vill.

På så sätt kan du avgöra om ClickUp är rätt verktyg för ditt team, och när du är redo att expandera kan du välja ett betalt abonnemang som passar dig.

Här är vad ClickUps Free Forever Plan erbjuder:

2. Begränsade behörighetsinställningar

Infinitys behörighetsinställningar har två stora nackdelar:

Det finns ett begränsat antal användarroller att välja mellan (begränsad medlem, fullvärdig medlem och administratör).

Endast kontoägaren kan ställa in och ändra behörigheter för andra användare.

Dåliga behörighetsinställningar kan leda till obehörig åtkomst till dina data. Till exempel kan nya anställda enkelt öppna och redigera alla dokument som de har åtkomst till (även finansiella dokument). 😫

Lyckligtvis kan du undvika dessa katastrofer med ClickUp!

Låt oss se hur ClickUp enkelt löser dessa två problem:

A. Olika användarroller för effektiv arbetsfördelning mellan teammedlemmarna

ClickUp erbjuder fyra olika användarroller: gäst, medlem, administratör och ägare.

Dessutom innebär fyra roller jämfört med Infinitys tre att du kan ställa in detaljerade behörighetsnivåer som passar ditt företag.

Här är en kort sammanfattning av varje användarroll:

Gäster: en kund eller frilansare som inte behöver full åtkomst till din en kund eller frilansare som inte behöver full åtkomst till din ClickUp-arbetsyta.

Medlemmar: pålitliga medarbetare som kan skapa saker som pålitliga medarbetare som kan skapa saker som utrymmen mappar och uppgifter

Administratörer: seniora teammedlemmar som kan lägga till nya medlemmar, hantera behörigheter och ta bort befintliga medlemmar.

Ägare: Ägare ansvarar för hela arbetsytan. De kan också överföra äganderätten. Ägare ansvarar för hela arbetsytan. De kan också radera arbetsytor och

Dessutom erbjuder ClickUp anpassade roller som gör att du kan skapa nya roller baserat på dina unika behov!

B. Administratörer och ägare kan ställa in och ändra behörigheter för andra användare

Till skillnad från Infinity ger ClickUp denna möjlighet till både administratörer och kontoägaren.

På så sätt delas en uppgift effektivt mellan vissa teammedlemmar.

Du undviker flaskhalsar i arbetsflödena eftersom administratören inte behöver vänta på att ägaren kommer tillbaka för att ändra behörighetsinställningarna.

3. Saknar påminnelsefunktion

Utan projektpåminnelser kan du hamna i en situation där du väntar till sista minuten med att utföra viktiga uppgifter som att förbereda kundmöten, uppdatera projektrapporter och mycket mer.

Att vänta till sista minuten betyder inte att det bara tar en minut att göra!

Oavsett vilket så ger Infinity-appen dig inga projektpåminnelser.

Påminnelser har några egna superkrafter.

Så här kan det hjälpa dig att hålla dig till din projektplan:

Lägg till bilagor till dina påminnelser

Anpassa dina påminnelse -meddelanden

Tilldela påminnelser till en specifik teammedlem

Ställ in påminnelser som ska återkomma

Skapa ett återkommande schema för påminnelser i ClickUp

4. Ingen personlig åsikt

Ibland behöver du ett personligt, privat utrymme för att publicera länkar och annan information relaterad till din uppgift eller ditt projekt. Detta hjälper dig att arbeta bättre och snabbare.

ClickUp-lösning: den personliga vyn

Med ClickUps personliga vy kan du skapa ett separat utrymme för dig själv som endast du har tillgång till.

Du kan till och med duplicera en offentlig vy och ändra den till en personlig vy. På så sätt kan du arbeta som du vill utan att ändra den ursprungliga vyn för dina teammedlemmar.

5. Begränsade integrationer

Med Infinity kommer du troligen att behöva växla mellan flera appar bara för att utföra en uppgift.

Infinity kan dock endast integreras med ett fåtal appar.

Det integreras till exempel inte med populära verktyg som Zoom, Twilio och Dropbox. Detta begränsar appens totala funktionalitet avsevärt.

ClickUp-lösning: massor av integrationer

ClickUp erbjuder ett stort antal integrationer som sträcker sig från Slack till Zoom.

Kolla in våra favoriter i den här artikeln!

Detta hjälper dig att flytta data mellan dina favoritappar på arbetsplatsen utan att behöva öppna otaliga flikar och fönster.

Utöver integrationer erbjuder ClickUp även en automatisk importfunktion som låter dig importera data från andra projektledningsprogram, såsom Basecamp och Jira.

På så sätt kan du enkelt byta till ClickUp utan problem!

Här är ännu fler skäl till varför ClickUp är bättre än Infinity:

Mot oändligheten och vidare med ClickUp

Infinity har mycket att erbjuda med sina olika mallar och vyer, men saknar vissa grundläggande funktioner som drar ner betyget. 🥊

Funktioner som påminnelser och personliga vyer, som är vanliga i de flesta robusta uppgiftshanteringsappar, finns inte i Infinity.

Ett flexibelt projektledningsverktyg som ClickUp har ett inbyggt anteckningsblock, tidsberäkningar och en funktion för gemensam redigering som hjälper dig att hantera och arbeta med projekt på ett effektivt sätt.

Visst, det är svårt att välja en glassmak, men med ClickUp är det enkelt att välja rätt projektledningsprogram. Prova ClickUp gratis idag och upplev allt du kan önska dig av en projektledningsplattform! 🍨