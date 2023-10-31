10 annonshanteringsverktyg för marknadsförare och annonsörer 2025

Alla framgångsrika företag vet hur viktigt det är att visa upp sina produkter eller tjänster för potentiella kunder. Men om du arbetar med flera olika digitala marknadsföringskampanjer och hanteringsplattformar kan det bli ganska tidskrävande.

Det är där ett utmärkt annonshanteringsverktyg kan göra hela skillnaden. ?

Här utforskar vi annonshanteringsprogramvara och hjälper dig att få klarhet i vad du ska leta efter när du väljer en plattform för annonshantering. Därefter delar vi med oss av de bästa verktygen för att övervaka och hantera dina annonsprojekt eller kampanjer så att du sparar tid och pengar.

Vad är ett annonshanteringsverktyg?

Ett annonshanteringsverktyg är en plattform som använder automatiseringsverktyg för att hantera och effektivisera arbetsflödet för dina annonskampanjer.

Ett annonsverktyg kan hjälpa dig med att skapa annonser, rikta annonser och placera annonser i flera kanaler. Det kan också övervaka framgången för dina annonskampanjer, informera om optimeringsbeslut och hjälpa dig att hantera din budget. ?

Programvara för projektledning i sociala medier och innehållsmarknadsföring kan hjälpa dig att planera och skapa innehåll som engagerar din målgrupp och överensstämmer med dina kommunikationsmål.

Men inget av dessa verktyg hjälper dig att hålla koll på dina betalda annonser, till exempel din Google Ads-kampanj. Därför behöver du ett annonshanteringsverktyg som en del av din kampanjhanteringsverktygslåda. ?️

Vad ska du leta efter i ett annonshanteringsverktyg?

Annonshanteringsverktyg erbjuder en rad olika funktioner. Beroende på ditt företags behov är detta några vanliga funktioner att leta efter:

En central plattform så att du kan hantera kampanjer över olika kanaler på ett och samma ställe.

AI-skrivverktyg som hjälper dig att skapa dina annonser utifrån några få nyckelord

A/B-testningsalternativ för att optimera dina annonser och minska kostnaderna för pay-per-click (PPC).

Integrering med din marknadsförings-CRM-programvara så att du kan identifiera trender för att bättre rikta dina kampanjer.

Arbetsflöden som automatiserar repetitiva uppgifter och minskar ineffektivitet i processerna , vilket sparar tid och energi som du kan lägga på det som verkligen behövs.

Verktyg som förenklar marknadsföringsprojektets hanteringsuppgifter , såsom projektplanering och övervakning av annonsutgifter, över dina olika annonskonton.

Programvara för spårning i realtid som övervakar annonsernas prestanda och ger dig användbar feedback.

Anpassningsbara rapporteringsverktyg med användbara mätvärden – som konverteringsattribution och avkastning på investering (ROI) – hjälper dig att fatta bra optimeringsbeslut.

Ett användarvänligt gränssnitt så att du snabbt kan komma igång

För att hjälpa dig att välja det bästa annonshanteringsverktyget kan du börja med att göra en lista över de funktioner du behöver. Jämför sedan listan med denna lista över de bästa annonshanterings- och marknadsföringsverktygen som finns tillgängliga just nu.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett komplett verktyg för projektledning och produktivitet. Det är perfekt för marknadsföringsprojektledning, så att du kan skapa, tilldela och spåra marknadsföringsuppgifter under ett och samma tak.

Börja din kampanjplanering med att brainstorma med dina teammedlemmar på en ClickUp Whiteboard eller ClickUp Doc. Använd sedan ClickApps för att automatiskt skapa uppgifter direkt från din innehållsplanering – samtidigt som du håller dessa uppgifter kopplade till dina strategidokument, innehållskalendrar och marknadsföringsplan. ?️

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Vill du spara ännu mer tid? ClickUp AI tar anteckningar under ditt möte och gör det enkelt att generera kampanjidéer. Det hjälper också till att generera innehåll för bloggar, e-postmeddelanden och landningssidor som sökmotorerna älskar, samt övertygande annonstexter i olika format för olika målgrupper.

Övervaka resultatet av din kampanj och alla relaterade uppgifter med ClickUp Dashboards. Dessa ger dig all anpassad data och alla mätvärden du behöver för att optimera din marknadsföring och hantera din budget. ?

ClickUps bästa funktioner

Spara tid med praktiska mallar som kampanjplanmallen och en rad innehållskalendermallar.

Anpassa dina arbetsflöden efter ditt team och din verksamhet.

Använd triggers, åtgärder och villkor för att automatisera repetitiva uppgifter och frigöra tid för ditt team att ägna sig åt viktigare saker.

Använd grafer, diagram och rapporter för att spåra resursallokering och prestationsanalyser i realtid.

Integrera med över 1 000 verktyg, inklusive HubSpot , Salesforce, Microsoft Office 365 , Google Workspace, Asana och Slack.

Använd ClickUp på Windows, Mac eller Linux, samt iOS eller Android.

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner kan det ta tid för nya användare att lära sig alla.

AI är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. AdRoll

via AdRoll

Verktyget är utformat för alla, från Facebook-annonshanterare med begränsade budgetar till professionella marknadsförare och stora e-handelsföretag.

Använd de omfattande segmenteringsfunktionerna för att skapa en anpassad målgrupp. Skapa annons- och retargetingkampanjer på flera plattformar som Pinterest, Instagram, Facebook och TikTok – och hantera dem alla på en och samma plattform. Få statistik över visningar, klick och konverteringar med hjälp av funktionen för spårning och analys av annonsprestanda. Använd sedan dessa data för att optimera din kampanj.

AdRolls bästa funktioner

Lansera dina annonser och pausa dem sedan för att optimera och redigera innehållet och målgruppen så att du bättre når din målmarknad.

Använd AI för att skapa dynamiska, personaliserade annonser genom att inkludera produktrekommendationer riktade till din målgrupp.

Dra nytta av månatliga annonskrediter i paketet Marketing & Ads Plus, plus obegränsat antal e-postmeddelanden för din e-postmarknadsföringsstrategi.

Begränsningar för AdRoll

Det förbetalda annonspaketet ger dig endast tillgång till native- och displayannonser samt segmentering och rapportering – inte sociala medier.

Vissa användare anser att rapporteringsfunktionen skulle kunna förbättras genom att bli mer flexibel.

AdRoll-priser

Annonser: Betala efterhand

Marketing & Ads Plus: Från 36 $/månad, beroende på antalet unika besökare per månad på din webbplats.

Avancerat paket: Kontakta oss för prisuppgifter

AdRoll-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (70+ recensioner)

3. WASK

via WASK

WASK är ett annonshanteringsverktyg som hjälper dig att hålla koll på dina annonskonton från en enda plattform – även om du inte har så mycket teknisk kunskap. För närvarande integrerar det dina Google- och Facebook-konton, och snart kommer även X, LinkedIn och TikTok att integreras.

AI analyserar besökares och kunders beteende på din webbplats och använder sedan den informationen för att automatiskt identifiera din mest konverterande målgrupp. Den använder också smarta algoritmer för att beräkna dina annonseringsmått och ge intelligenta rekommendationer för att optimera dina kampanjer. ↪️

WASK:s bästa funktioner

Använd AI-funktionen för att skapa annonskampanjtexter med hög konverteringsgrad.

Analysera sökvolymen för dina viktiga sökord så att du kan använda din annonsbudget på ett så effektivt sätt som möjligt.

Skapa och anpassa rapporter snabbt med hjälp av dra-och-släpp-verktyget.

Välj mellan månads-, kvartals- eller årsbetalningar med ökande rabatter för längre betalningsperioder.

WASK-begränsningar

Vissa användare skulle vilja se mer detaljerade och anpassningsbara grafer över annonsprestanda i användarpanelen.

Basic-planen inkluderar inte optimeringsfunktioner.

WASK-prissättning

Grundläggande: 19 $/månad

Premium: 49 $/månad

Professional: 89 $/månad

WASK-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (8 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (11 recensioner)

4. Influ2

via Influ2

Detta annonshanteringsverktyg är utformat för B2B-företag. Det gör att du kan rikta dig till specifika beslutsfattare inom din köpgrupp och mäta hur de interagerar med din annons.

Se till att sälj- och marknadsföringsteamen arbetar smidigt tillsammans genom att samordna innehållet och utnyttja marknadsföringssignaler. Använd engagemangsdata för att informera potentiella kunder, bygga förtroende och tajma din försäljningsinsats perfekt. Spåra sedan vilken påverkan dina annonser har på att driva potentiella kunder genom din pipeline.

Influ2 bästa funktioner

Spara pengar genom att anpassa dina annonser och rikta dem endast till personer som sannolikt kommer att konvertera.

Placera displayannonser eller annonser på sociala medier på alla större kanaler, inklusive Google, Facebook, Instagram, LinkedIn och Amazon.

Skydda dina kunddata med SOC2 Type II-certifiering

Snabbt implementera och komma igång med Influ2-systemet med det användarvänliga gränssnittet.

Influ2-begränsningar

Det är inte lätt att se vilka plattformar som genererar engagemang.

Vissa användare vill ha mallar som sparar tid när de bygger upp en målgrupp.

Influ2-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Influ2-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (7 recensioner)

5. trendHERO

via trendHERO

TrendHERO är ett digitalt marknadsföringsverktyg som kopplar samman företag med influencers. Det är ett annorlunda annonshanteringsverktyg, men det är lika viktigt i dagens influencer-drivna sociala mediekultur.

Använd TrendHERO för att identifiera rätt influencers att samarbeta med för ditt företag med hjälp av filter som plats, språk, kategori och storlek. Du kan till exempel få insikt i en influencers statistik, antal följare och omnämnanden. Ta kontakt med dem för att diskutera vad du är ute efter och få affärsförslag innan du slutför ditt avtal. ?

trendHERO:s bästa funktioner

Välj från en databas med över 100 miljoner influencers, från de största till de minsta.

Kontrollera att influencerens publik stämmer överens med din målgrupp med hjälp av analyser som demografi och publikens intressen.

Skicka automatiserade och personliga e-postmeddelanden till flera influencers samtidigt

Spåra hur ofta du och dina konkurrenter nämns i influencerkonton.

trendHERO-begränsningar

Filtren är ganska begränsade, så du kommer troligen behöva lägga lite tid på att manuellt finjustera dina val.

Vissa användare anser att rapporteringsfunktionen inte är så snabb eller användarvänlig som den kunde vara.

Priser för trendHERO

Gratis: Gratis

Lite: 15,99 $/månad

Pro: 39,99 $/månad

Avancerat: 119,99 $/månad

trendHERO-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

6. 6sense

via 6sense

Denna annonshanteringsprogramvara riktar sig till B2B-företag och samordnar dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser med hjälp av avsiktsdata och noggranna prognoser. Målet är att förbättra kvaliteten på försäljningsprocessen, öka konverteringsgraden, påskynda försäljningen och säkerställa en stadig intäktstillväxt. ?

6sense AI utvärderar beteendet hos potentiella kunder och visar var de befinner sig i köpprocessen. Det hjälper dig att skapa engagemang på alla kontonivåer med högst relevant och personaliserat innehåll, samt annonskampanjer för det stadiet. När potentiella kunder är redo att köpa kan du rikta in dig på dem med lämpliga displayannonser som är utformade för att konvertera.

6sense bästa funktioner

Nå din målgrupp med unika, kanalöverskridande budskap i stor skala.

Få anonyma köpsignaler från din egen webbplats och tredjepartswebbplatser för att identifiera potentiella kunder som undersöker en produkt eller tjänst som du erbjuder.

Segmentera kontodata för att få insikt i hur väl kampanjerna fungerar för ett specifikt konto.

Integrera med andra marknadsförings- och försäljningsplattformar i din teknikstack, som HubSpot, Salesforce , SalesLoft, Outreach och många fler.

Begränsningar med 6sense

Eftersom flera team behöver använda verktyget kan du behöva en produktansvarig som samordnar alla.

Vissa aspekter av plattformen är inte så användarvänliga som de kunde vara.

6sense-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

6sense betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (16 recensioner)

7. RollWorks

via RollWorks

RollWorks är en annan kontobaserad marknadsförings- och försäljningsplattform för B2B-företag. Detta annonshanteringsverktyg syftar till att öka och påskynda din försäljningspipeline genom att engagera högkvalificerade kunder.

Skapa din ideala kundprofil och använd den sedan för att identifiera målkonton som passar bäst för ditt företag. Kör kampanjer över flera kanaler – inklusive display- och sociala medieannonser samt triggade e-postmeddelanden – för att engagera dessa konton på olika nivåer i din tratt och få dem att konvertera.

RollWorks bästa funktioner

Anpassa dina annonser för att nå specifika målgrupper på bästa sätt ?

Automatisera repetitiva marknadsföringsuppgifter som att skicka e-post och följa upp.

Använd retargeting för att återknyta kontakten med potentiella kunder som tidigare visat intresse för dina produkter och tjänster.

Spåra effektiviteten i dina kampanjer både på kontonivå och på specifik kontaktnivå.

RollWorks begränsningar

Standardpaketet tillåter inte personalisering av marknadsföringsinnehåll för konton eller kontakter.

Användare som inte är helt insatta i kontobaserad marknadsföring kan behöva lite tid för att komma igång med systemet.

RollWorks prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

RollWorks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (25+ recensioner)

8. Celtra

via Celtra

Celtra hjälper dig att automatisera skapandet av digitalt innehåll i stor skala och på flera språk. Det är ett annorlunda verktyg för annonshantering som låter dig skapa dynamiska, personaliserade annonser som förbättrar prestanda och konvertering.

Med Ad Builder-mallar kan du enkelt designa unika annonser för ditt varumärke med animationer, videor och e-handelsfunktioner. Anslut din produktkatalog och hämta relevant produktdata för att anpassa din annons. Du kan testa dina annonser, justera dem och testa igen innan du publicerar den nya versionen. Rapporteringsstatistik i realtid visar exakt hur din annons presterar så att du kan fortsätta att iterera för att nå framgång.

Celtras bästa funktioner

Skapa din annonsmall i lager med hjälp av det intuitiva designgränssnittet för att tillämpa färger, typsnitt, varumärke och produktinformation – inga kodningskunskaper krävs.

Använd visuella element och brådskande budskap för att väcka uppmärksamhet och främja konvertering.

Skapa flera varianter av din annons för olika innehållstillämpningar och kampanjer.

Effektivisera samarbetet med ditt team med hjälp av molnbaserad programvara.

Celtras begränsningar

Förhandsvisningen du ser på skärmen stämmer inte alltid exakt överens med den version som publiceras.

Eftersom det är molnbaserat måste du vara online för att kunna arbeta på plattformen.

Celtras prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Celtra-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 290 recensioner)

9. HubSpot Ad Management

via HubSpot

HubSpot Ad Management är en del av varumärkets Marketing Hub-plattform. Eftersom HubSpot i grunden är ett CRM-system är det enkelt att generera målgrupper från din databas och i sin tur se vilka annonser som konverterar besökare till kunder. ?

Skapa relevanta, riktade annonser för flera plattformar, inklusive Google, Facebook, Instagram och LinkedIn. Övervaka resultatet och optimera dina annonser för att öka konverteringarna och förbättra avkastningen på investeringen, allt på en och samma plattform.

HubSpot Ad Managements bästa funktioner

Segmentera din målgrupp för att leverera personliga annonser baserade på verkliga data.

Få insikter om specifika leads och avkastningen på varje annons för att maximera dina utgifter.

Se rapporter för varje steg i annonseringsprocessen för att identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Lätt att använda oavsett dina tekniska kunskaper – inga komplexa IT-processer krävs.

Begränsningar för HubSpot Ad Management

Du kan inte bara välja annonshantering – du måste köpa hela marknadsföringspaketet.

HubSpots priser är höga för småföretag.

Priser för HubSpot Ad Management

Professionell: 800 $/månad

Enterprise: 3 600 $/månad

HubSpot Ad Management – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 700 recensioner)

10. Smartly. io

Smartly. io är ett annonshanteringsverktyg som låter dig lansera och hantera flera kampanjer på olika sociala mediekanaler samtidigt. Verktyget drivs av AI och använder automatiserade arbetsflöden, vilket minskar manuellt arbete och sparar tid och pengar. ?

Använd automatisering för att skapa dynamiska annonser för din målgrupp, inklusive bilder och videor. Finjustera dem med datadrivna insikter som går ner på detaljnivå för kreativa element. Efter lanseringen roterar annonserna automatiskt för att förhindra trötthet och öka konverteringarna.

Smartly. io bästa funktioner

Använd algoritmer för att optimera budgivning, rikta annonsinnehåll till olika målgrupper och hantera din budget på ett bättre sätt.

Återanvänd innehåll i flera format och på flera plattformar

Mät attribution och prestanda mot anpassade KPI:er för att generera insikter för ytterligare iterationer.

Se detaljer om dina kampanjer i en enda instrumentpanel som kombinerar realtidsdata från alla dina kanaler.

Smartly. io-begränsningar

Användare rapporterar att det fortfarande finns några buggar som utvecklingsgruppen måste åtgärda.

Mer omfattande utbildning och hjälpartiklar skulle påskynda inlärningsprocessen.

Smartly. io-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Smartly. io betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (13 recensioner)

Effektivisera ditt marknadsföringsarbete med det bästa verktyget för annonshantering

För att få ditt företag att växa behöver du fler kunder. Att hantera annonskampanjer i statiska kalkylblad är dock tidskrävande och ineffektivt, vilket är anledningen till att många företag väljer att använda annonshanteringsverktyg. ✨

Annonshanteringsprogramvara kan stödja annonsskapande, budhantering, målgruppsanpassning och lansering av dina annonser, samt övervakning och optimering av annonsernas prestanda. Den automatiserar också arbetsflöden där det är möjligt för att frigöra tid för andra viktiga uppgifter.

Det finns många konkurrenter på listan över de bästa verktygen för annonshantering, men ClickUp håller sig väl mot stark konkurrens. ?

ClickUps projektlednings- och produktivitetsfunktioner stöder dina marknadsföringskampanjer genom planerings-, skapande-, implementerings- och övervakningsfaserna. Det hjälper dig att mäta, hantera och optimera prestanda, vilket effektiviserar din process med automatisering i varje steg.

Registrera dig gratis för att få ClickUp idag och börja utnyttja varje cent av din marknadsföringsbudget.