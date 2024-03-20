10 Jira-integrationer för förbättrad funktionalitet och produktivitet

Jira är ett verktyg för felhantering och projektledning som utvecklats av Atlassian. Denna välrenommerade plattform erbjuder flexibla verktyg för företag att hantera uppgifter, spåra buggar, synkronisera problem och effektivisera komplexa arbetsflöden. Det är ett populärt verktyg bland utvecklingsteam och projektledare.

Den väl utformade plattformen inkluderar integration av programvaran med andra verktyg för utökad funktionalitet.

Dessa integrationer kan underlätta hanteringen av programvarans livscykel genom att ytterligare förbättra optimeringen av arbetsflöden. I denna Jira-guide diskuterar vi vad du bör leta efter i en sådan integration. Därefter listar vi några av de bästa Jira-integrationsapparna för att du ska få mest valuta för pengarna.

Vad ska du leta efter i Jira-integrationer?

Många produkter har byggt in stöd för Jira i sin lista över integrationer, men det är för populärt för att ignorera. Men på grund av de många alternativen kan det vara svårt att avgöra vilket du ska använda.

Här är några faktorer att tänka på när du överväger Jira-integrationer:

Kompatibilitet med Jira Cloud och Jira Server: Jira finns som molnbaserad eller självhostad server. Jira Cloud hålls alltid uppdaterat, men om du använder Jira Server bör du kontrollera att integrationen är kompatibel med din version.

Förbättrad projektledning: Det är lätt att låta sig ryckas med av alla tillgängliga alternativ. För att säkerställa att du får ut mesta möjliga värde bör du se till att integrationen bidrar positivt till dina projektledningsprocesser.

Effektiviserad felspårning: Feedback kan komma från många olika källor. Leta efter funktioner som hjälper dig att skapa Jira-ärenden på ett effektivt sätt och hantera Jira-ärendesidor på ett effektivt sätt.

Dataintegration: Data är livsnerven i moderna företag. Leta efter integrationer som kan anslutas till databehandlingsverktyg eller Microsoft Excel för dataanalys och rapportering.

Användarupplevelse: Jira-användarupplevelsen är utformad för att vara enkel och intuitiv, men alla integrationer delar inte den filosofin. Leta efter verktyg som förbättrar arbetsflödena utan att försämra användarupplevelsen.

Stöd för teamsamarbete: Jira används av utvecklingsteam, säljteam och många andra affärsenheter. De verktyg du använder bör möjliggöra enkelt samarbete kring de funktioner du lägger till.

Flexibilitet och anpassning: Alla företag har olika affärsprocesser och projektbehov. Integrationerna bör vara tillräckligt flexibla för att fungera inom de specifika arbetsflöden som du behöver.

Ditt utvecklingsteam kan använda Jira REST API för att ansluta din programvara till felspåraren för anpassade integrationer.

De 10 bästa Jira-integrationerna att använda

Många verktyg kan integreras med Jira-programvaran. Oavsett om de skapar Jira-ärenden, lägger till nya funktioner eller förbättrar livet för utvecklare och andra team, kan dessa verktyg effektivisera hur ett DevOps-team arbetar. Nedan följer några av de bästa Jira-integrationerna som finns tillgängliga på Atlassian Marketplace och andra platser.

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din anpassade projekttidslinje med tidslinjevyn i ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet. Verktyget erbjuder alla funktioner som ett företag behöver för att utföra många dagliga uppgifter. ClickUps Jira-integration tillför dessa ytterligare produktivitetsverktyg till Jira.

En viktig nyhet i programvaran är ClickUp Universal Search. Denna funktion gör det enkelt att skapa en sökning i alla anslutna appar och filer, vilket gör det ännu enklare att tillhandahålla en enda källa till information.

Du kommer kanske att upptäcka att ClickUps omfattande funktionsuppsättning begränsar behovet av ytterligare verktyg som Jira, vilket gör det inte bara till ett bra alternativ för integration utan också till ett utmärkt alternativ till Jira. Mallen för agil projektledning och andra mallar för processförbättring kan hjälpa dig att uppnå detta.

ClickUps bästa funktioner

Universal Search effektiviserar sökningen i anslutna appar och filer.

Omfattande projektledningsverktyg för hantering av Jira-projekt

Integreras sömlöst med Jira och synkroniserar Jira-ärenden för förbättrade arbetsflöden.

Utökad sökfunktion hjälper dig att snabbt hitta och använda dina favoritappar.

En allt-i-ett-plattform minskar behovet av andra system och verktyg.

Integrationsflexibiliteten kan enkelt anpassas till olika teambehov och arbetsflöden.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare rapporterar problem med att anpassa vyer.

Mobilappen kan ligga efter desktopversionen när det gäller funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Microsoft 365

Via Microsoft

Microsofts långa dominans inom kontorsprogramvaror fortsätter med den molnbaserade lösningen Microsoft 365. Detta kraftfulla kontorsprogram används av nästan alla större företag.

Integrationen med Jira förbättrar Jira-projektupplevelsen genom att möjliggöra samarbete kring problem med hjälp av välbekanta verktyg som Microsoft Excel, Microsoft Teams och mycket mer.

De bästa funktionerna i Microsoft 365

Integration med Microsoft Teams möjliggör samarbete mellan team och teammedlemmar.

Excel-export och -import effektiviserar datahantering och analys med Jira-ärenden.

Användare kan hantera Jira-uppgifter direkt från e-post genom integration med Microsoft Outlook.

OneDrive och SharePoint möjliggör enkel åtkomst och lagring av Jira-projektdokument.

PowerPoint-integration kan göra det enklare att presentera projektstatus och rapporter.

Det förbättrar den övergripande projektledningen och informationsflödet.

Begränsningar i Microsoft 365

Vissa funktioner kan kräva ytterligare inställningar för optimal Jira-integration.

Det kan vara överväldigande för användare som inte är bekanta med Microsofts ekosystem.

Ibland uppstår problem med synkroniseringen av Jira-data för komplexa arbetsflöden.

Priser för Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 15,00 $/månad per användare

Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Recensioner av Microsoft 365

G2: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

3. Jenkins-integration för Jira

Via Jenkins

Kontinuerlig integration och leverans är mycket viktigt inom mjukvaruutveckling just nu. Jenkins är ett av de mest populära verktygen för att automatisera mjukvaruutvecklingsprocessen. Detta gör Jenkins till ett självklart val för mjukvaruutvecklingsteam som vill integrera med Jira. DevOps-team kan kombinera felspårning med automatiserad utveckling för förbättrade arbetsflöden.

Jenkins-integration för Jira – bästa funktioner

Automatiserade byggtriggers kopplar Jira-ärenden till Jenkins-byggnader.

Gör det möjligt för Jira-användare att visa byggstatus direkt på Jira-ärendesidan.

Anpassningsbara synkroniseringsregler ger flexibilitet i Jira-integrationen med Jenkins.

Enkel installation förenklar processen att integrera Jira med Jenkins.

Hjälper utvecklingsteamet och andra teammedlemmar att hålla sig uppdaterade

Säkerställer spårning av ändringar från Jira-ärenden till distribution

Jenkins-integration för Jira-begränsningar

Kräver kunskap om Jenkins för installation och användning.

Kan kräva ytterligare Jira-konfiguration för att optimera integrationen.

Priser för Jenkins-integration för Jira

Gratis och öppen källkod

Jenkins Integration för Jira recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

4. Power BI Connector

Via Atlassian

Framgångsrika organisationer vet hur man drar nytta av affärsinformation. Programvara som Power BI gör det enkelt att samla in och tolka data. Utan anslutningar till datakällor är Power BI dock maktlöst. Jira-integrationen för Power BI:s datavisualisering och analys till Jira-data, vilket ger projektledare och team avancerade insikter.

Power BI Connector – bästa funktioner

Erbjuder avancerade verktyg för datavisualisering, såsom pivottabeller och grafer.

Integrationen med Microsoft Excel förenklar hanteringen av data från Jira till Excel.

Anpassningsbara rapporter möjliggör skräddarsydda rapporter för Jira-projekt.

Realtidsdatasynkronisering håller informationsflödet från Jira uppdaterat.

Det användarvänliga gränssnittet är tillgängligt även för icke-tekniska teammedlemmar.

Dataskyddsfunktioner håller känslig projektinformation säker

Begränsningar för Power BI Connector

Inlärningskurvan för användare som är nya i Power BI kan vara brant.

Ibland är datasynkroniseringen med stora Jira-datauppsättningar långsam.

Kräver omfattande kunskaper om Power BI för att maximera fördelarna.

Priser för Power BI Connector

Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Recensioner av Power BI Connector

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

5. Miro för Jira Cloud

Via Atlassian

Miro är ett verktyg för visuellt samarbete. Dess integration med Jira Cloud ger Jira-användare tillgång till denna unika miljö.

Denna enkla och mycket visuella samarbetsmiljö passar perfekt för Jira-projektens kreativa och planeringsfaser. Team som är starkt beroende av visuell brainstorming och agila metoder kommer att få ut mesta möjliga av denna Jira-integration.

Miro för Jira Cloud – de bästa funktionerna

Visuella samarbetsverktyg förbättrar brainstorming och planering för Jira-projekt.

Synkroniseras sömlöst med Jira Cloud och ger uppdateringar i realtid.

Interaktiva whiteboardtavlor möjliggör kreativa diskussioner mellan teammedlemmarna.

Ett stort mallbibliotek erbjuder färdiga mallar för en rad olika projektbehov.

Dra-och-släpp-gränssnittet förenklar processen att skapa Jira-ärenden och planer.

Funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för team att arbeta tillsammans samtidigt.

Miro för Jira Cloud-begränsningar

Vissa användare kan initialt uppleva gränssnittet som överväldigande.

Kräver god internetuppkoppling för optimal prestanda.

Priser för Miro för Jira Cloud

Gratis

Startpaket: 8 $/månad

Företag: 16 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Miro för Jira Cloud-recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

6. Infracost

Via Infracost

Infracost är en FinOps-lösning som gör det möjligt för företag att maximera avkastningen på sina olika molntjänster. Genom att använda Jira-integrationen kan Infracost-användare fokusera på kostnadshantering i Jira-projekt. För DevOps-team och företag som hanterar storskaliga molnoperationer kommer denna koppling att spara betydande pengar och ge bättre transparens i molnkostnaderna.

Infracosts bästa funktioner

Ger detaljerade kostnadsprognoser för molninfrastruktur

Ansluter sömlöst till Jira för kostnadsuppföljningsprocesser

Hjälper team att hålla koll på budgetbegränsningar med anpassningsbara budgetvarningar.

Rekommendationer för kostnadsoptimering föreslår sätt att minska utgifterna.

Användarvänlig rapportering gör det lättare att förstå kostnaderna.

Stöd för flera molnleverantörer gör det användbart inom olika affärsområden.

Infracost-begränsningar

Kräver specifik kunskap om molninfrastruktur för att kunna utnyttja verktyget fullt ut.

Kan vara komplicerat att installera för icke-tekniska användare.

Infracost-prissättning

Gratis

Moln: 50 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Infracost-recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

7. Freshworks

Via Freshworks

Denna svit av kundtjänstverktyg är populär bland företag tack vare sitt omfattande utbud av produkter som uppfyller olika behov. Som en av de främsta Jira-integrationerna fungerar Freshworks-sviten bra med Jira och erbjuder avancerade funktioner för kundsupport och projektledning. Jira kan kombineras med både Freshdesk och Freshservice – två av Freshworks flaggskeppsprojekt.

Freshworks bästa funktioner

Effektiviserar hanteringen av kundförfrågningar i Jira

Automatiseringsfunktioner sparar tid och ökar effektiviteten

Support via flera kanaler ger en samlad bild av kundinteraktioner.

Funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för teammedlemmarna att samarbeta kring kundärenden.

Robusta rapporterings- och analysverktyg ger insikter i kundsupportens prestanda.

Det användarvänliga gränssnittet är enkelt att navigera för alla teammedlemmar.

Begränsningar för Freshworks

Integration kan vara komplex och ta en stund att konfigurera korrekt.

Vissa funktioner kan vara överdrivna för mindre team eller projekt.

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade inom vissa områden.

Priser för Freshworks ITSM

Tillväxt: 29 USD/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Enterprise: 109 USD/månad per användare

Freshworks-recensioner

G2: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

Via Applitools

Automatiserad testning sparar utvecklingsgrupperna betydande tid och minskar antalet buggar som når slutanvändaren. Applitools är en innovativ AI-driven visuell testplattform som gör denna process ännu effektivare. Dess integration med Jira gör det enklare att spåra problem som upptäcks under automatiserad testning, vilket skapar en idealisk kombination för att förbättra kvalitetssäkringen.

Erbjuder avancerade AI-drivna verktyg för UI-testning

Effektiviserar felrapportering och spårning inom Jira

Tester i olika webbläsare och på olika enheter säkerställer kompatibilitet mellan olika plattformar.

Automatiserad jämförelse av skärmdumpar identifierar visuella regressioner

Det användarvänliga gränssnittet förenklar komplexa testprocesser för teammedlemmarna.

Fungerar bra med andra utvecklings- och testverktyg tack vare en omfattande uppsättning integrationer.

Kan vara mer än vad som behövs för projekt med minimala UI-komponenter.

Integrationsinställningarna kan vara komplexa för dem som är nya inom automatiserad visuell testning.

Anpassad prissättning

G2: 4,4/5 (47 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (30 recensioner)

9. Rapid7

Via Rapid7

Rapid7 är en ledande leverantör av säkerhets- och efterlevnadsprogramvara. Integrationen med Jira fokuserar på att tillhandahålla sårbarhetshantering och incidentdetektering.

Säkerhetsproblem uppstår oundvikligen när man utvecklar ett mjukvaruprojekt. Genom att integrera Rapid7 med Jira kan man täppa till de luckor som annars skulle kunna leda till problem.

Rapid7:s bästa funktioner

Identifierar och hanterar säkerhetsproblem i projekt

Förbättrar säkerhetsuppföljningen inom Jira-ärenden

Erbjuder verktyg för snabb respons på säkerhetsincidenter

Automatiska varningar meddelar teamen om potentiella säkerhetshot.

Anpassningsbara rapporter anpassas efter specifika projektbehov.

Både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar kan använda det användarvänliga gränssnittet.

Rapid7-begränsningar

Kan vara komplicerat att konfigurera och integrera fullt ut med Jira.

Vissa funktioner kan vara för avancerade för mindre eller mindre säkerhetsfokuserade team.

Priser för Rapid7

Insight VM: 1,94 $/månad per tillgång

Insight DR: 5,89 $/månad per tillgång

Insight AppSec: 175 USD/månad per app

Insight CloudSec: 5 775 USD/månad

Rapid7-recensioner

G2: 4,0/5 (10 recensioner)

10. Forecast. app

Forecast. app är ett robust projektledningsverktyg som integreras djupt med Jira och erbjuder avancerade resurs- och projektplaneringsfunktioner för robust förbättring av affärsprocesser. Detta kan vara en perfekt match för team som vill ha omfattande projektledningslösningar utöver de som erbjuds av Jira, men som fortfarande behöver felspårning och andra utvecklingsverktyg som Jira erbjuder.

Forecast. appens bästa funktioner

Tillhandahåller verktyg för detaljerad projektplanering och resursallokering.

Förbättrar Jiras projektlednings funktioner

Erbjuder AI-drivna prediktiva insikter för projektets tidsplaner och resurser.

Möjliggör noggrann spårning av tid som läggs på Jira-ärenden och projekt.

Hjälper till att effektivt hantera teamets arbetsbelastning och kapacitet

Lätt att använda för alla teammedlemmar

Prognos. Appens begränsningar

Inlärningskurvan för avancerade funktioner kan vara brant.

Priserna kan vara något högre för mindre team.

Vissa funktioner kan kräva ytterligare konfiguration för optimal användning med Jira.

Prognos. Appens prissättning

Pro: 59 $/månad per användare

Plus: 69 $/månad per användare

Forecast. app-recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (25 recensioner)

Bli mer produktiv med ClickUp

Om du letar efter nya appar för projektuppföljning för att förbättra din produktivitet är ClickUp ett självklart val. Precis som i Jira kan du skapa ärenden i ClickUp och enkelt spåra framstegen mot deras slutförande. Många team har upptäckt att den flexibilitet som ClickUp erbjuder är precis vad deras verksamhet behöver. Nu kan du fokusera på att skapa fantastisk programvara och slippa oroa dig för komplexiteten i projektledning.

Registrera dig gratis idag!