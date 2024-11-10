Programvarutestningens livscykel (STLC): Översikt och faser

Tänk på en produkt av "god kvalitet" – vad som helst som du anser vara av god kvalitet. Vilka egenskaper har den? Användarvänlighet, trevlig upplevelse, säkerhet, ändamålsenlighet, innovation? Vi är säkra på att du kommer att tänka på andra egenskaper också.

Kvalitet kan vara vad du än definierar det som.

Kvalitet är dock vanligtvis en viktig indikator på pris. Noggrant handgjorda lyxvaror kostar tusentals dollar. För att säkerställa äkthet och kvalitet lägger kunderna mycket pengar på kvalitetskontroll.

Från medeltidens skrå till dagens Scrum-team är kvalitet grundstenen för värdefulla produkter och tjänster.

Om du vill skapa en digital produkt av hög kvalitet måste du behärska programvarutestningens livscykel (STLC). I det här blogginlägget kommer vi att utforska STLC i detalj och beskriva varför du behöver den och hur du kan implementera den i din organisation.

Vad är livscykeln för mjukvarutestning?

STLC är en omfattande process som produktutvecklingsteam följer för att testa mjukvarukvaliteten. Den validerar mjukvarans tillförlitlighet, säkerhet och prestanda och säkerställer att den överensstämmer med tekniska specifikationer och affärsmässiga förväntningar.

Programvarutestningens livscykel består av sex steg, som vi beskriver i detalj nedan. Men först ska vi förstå varför du behöver en STLC.

Strategisk kvalitetskontroll: STLC säkerställer att du har en omfattande strategi för att garantera mjukvarukvaliteten. Det hjälper teamen att täcka alla aspekter av produktutvecklingsprocessen på ett holistiskt sätt.

Tidig upptäckt av fel: Genom att följa de sex faserna i STLC ökar du sannolikheten att upptäcka fel tidigt och åtgärda dem innan de blir problem för användaren.

Kostnadsbesparingar: STLC sparar kostnader på flera olika sätt. Det förhindrar stora problem, vilket sparar kostnader för konsekvenser eller omarbetningar. Det hjälper team att optimera programvarans prestanda, vilket sparar kostnader för infrastruktur och databehandling.

Kundupplevelse: Genom systematisk testning i olika miljöer, konfigurationer och användningsfall minimerar STLC risken för att felaktig programvara levereras till kunden. Produkter av god kvalitet ger en bättre kundupplevelse. De lockar människor att spendera mer tid på din produkt, engagera sig i större utsträckning och välja din produkt framför konkurrenternas, vilket direkt påverkar din omsättning.

Efterlevnad: Bra agila testprocesser är grundläggande för att säkerställa att dina produkter följer lokala, statliga, federala och internationella lagar.

Det skapar också en organisationskultur präglad av ansvarstagande. När du har en tydligt utformad STLC tar varje teammedlem ansvar för sin del av arbetet, vilket förbättrar den övergripande mjukvarukvaliteten.

För att livscykeln för mjukvarutestning ska fungera effektivt måste den dock integreras i ett annat ramverk, livscykeln för mjukvaruutveckling (SDLC). Låt oss utforska de två.

STLC:s roll i SDLC

Inom produktutveckling är programvaruutvecklingscykeln (SDLC) och programvarutestningscykeln (STLC) viktiga ramverk som styr skapandet och valideringen av programvara.

SDLC är processen för planering, utveckling (och testning), distribution och underhåll av mjukvaruprodukter.

STLC är en delmängd av SDLC, med tonvikt på kvalitetssäkring.

Testning sker vanligtvis efter utvecklingsfasen i SDLC, men testrelaterade aktiviteter börjar mycket tidigare.

Under kravanalysfasen i SDLC kan till exempel QA-tekniker (kvalitetsanalytiker) också vara involverade i att samla in kvalitetskrav.

Utöver det finns det flera viktiga skillnader.

Skillnaden mellan STLC och SDLC

Dessa två processer är nära relaterade, men de har olika mål och faser. Att förstå skillnaderna mellan dem hjälper till att klargöra hur testning passar in i det bredare sammanhanget av mjukvaruutveckling.

Funktion SDLC STLC Mål Skapa och leverera fullt fungerande programvara Säkerställa mjukvarans kvalitet och tillförlitlighet Omfattning Omfattar hela livscykeln för mjukvaruutveckling, från kravinsamling till underhåll. Omfattar endast testfaserna, från planering till genomförande och avslutning. Resultat Programvaruprodukt redo för distribution till användare En rapport som anger att produkten är klar för lansering eller en lista över buggar som måste åtgärdas Intressenter Brett team, inklusive affärsanalytiker, utvecklare, projektledare etc. Mindre team, som uteslutande består av QA-personal och testare Faser Kravanalys > Design > Utveckling och testning > Distribution > Underhåll Analys av testkrav > Testplanering > Utveckling av testfall > Miljöinställningar > Testkörning > Testavslutning

Nu när det är klargjort, låt oss se vad STLC egentligen innebär.

Faser i STLC

Programvarutestningens livscykel är en cirkulär process med sex olika faser med fördefinierade start- och slutkriterier för varje fas. Var och en av dessa faser har en specifik funktion och uppnår ett visst mål. Låt oss titta på vad det är.

1. Kravanalys

Detta är den första och grundläggande fasen i STLC. Här samlar kvalitetssäkringsteamen in mjukvarans funktionella och icke-funktionella krav.

Om utvecklarna till exempel bygger en inloggningsfunktion kommer QA, i egenskap av testare, att samla in krav på det utformade inloggningsflödet, förväntad säkerhet, UX och prestandastandarder.

Huvudmålet med detta steg är att identifiera exakt vad som ska testas och mot vilka standarder. Den bästa tiden att göra detta är parallellt med kravinsamlingsfasen i mjukvaruutvecklingsprocessen. Detta hjälper kvalitetsteam att samarbeta med intressenter, såsom affärsanalytiker, utvecklare och kunder, för att klargöra eventuella oklarheter i kraven.

Det är dock vanligt att börja med detta under de sista faserna av utvecklingen eller efter att utvecklingen är klar.

2. Testplanering

Med kraven och målen i åtanke är det dags att skapa en omfattande teststrategi och en motsvarande plan. Resultatet av testplaneringsfasen är ett detaljerat dokument som styr efterföljande kvalitetskontrollaktiviteter.

I detta skede beskriver testledaren eller testchefen följande.

Omfattning : Typer av mjukvarutestning som ska utföras (t.ex. funktionell, prestanda, säkerhet)

Standarder : Godkännandekriterier för vart och ett av dessa test

Resurser : Personal, tid och verktyg som behövs för att genomföra testplanen.

Schema : Daglig plan för genomförande av testplanen

Riskanalys: Riskernas omfattning och potentiell påverkan på verksamheten

Testplaner skapas vanligtvis för hela programvaran och inte för specifika funktioner. Detta innebär att testplaneringen ofta sker parallellt med designfasen i SDLC.

3. Utveckling av testfall

Därefter utvecklar QA-teamen testfall. Enkelt uttryckt är ett testfall en uppsättning åtgärder som används för att validera att en programvara/funktion fungerar som förväntat.

Varje testfall baseras på de krav som samlats in i det första steget. Ibland använder teamen testfallsmallar för att öka hastigheten och konsistensen. När det inte finns någon mall skriver QA-teamet detaljerade testfall.

Ett typiskt testfall omfattar:

Testfall-ID : En unik identifierare, som ofta genereras automatiskt av felspårningsverktyget.

Funktionsbeskrivning : En kort subjektiv beskrivning av vad funktionen är avsedd att göra.

Teststeg : Flödet av åtgärder i funktionen

Förväntat resultat: Vad appen förväntas göra

Vanligtvis finns det mer än ett testfall för varje funktion. Testteam skapar faktiskt minst två testfall, ett positivt och ett negativt.

Det grundläggande testfallet för inloggningsfunktionen kan till exempel omfatta att ange användarnamn och lösenord, klicka på inloggningsknappen och verifiera att användaren loggar in utan problem. Team kan dock skapa testfall för ett antal scenarier, till exempel: Fälten för användarnamn och lösenord inaktiveras när en användare redan är inloggad.

Inmatning av fel användarnamn

Inmatning av fel lösenord

Inmatning av otillåtna tecken i användarnamn eller lösenord

Dessutom kan du förbereda testdata (t.ex. användarnamn och lösenord). När testfallen är färdiga granskas de av kollegor för att säkerställa noggrannhet och täckning av alla potentiella scenarier, såsom testning av giltiga och ogiltiga inmatningar.

4. Konfigurera testmiljön

Nästa steg i förberedelserna för strategisk mjukvarutestning är att skapa miljön. Detta innebär att förbereda de hårdvaru- och mjukvaruförutsättningar under vilka du utför testningen.

Här gör testteamet följande.

Konfigurera hårdvara, såsom infrastruktur, servrar, nätverkskonfigurationer etc.

Installera programvara, såsom databaser, operativsystem etc.

Rökprova miljön

Håll miljöerna så nära produktionsmiljön som möjligt

Om applikationen till exempel ska köras på NGINX 3. 19. 0, bör testmiljön efterlikna detta. Du måste också bekräfta att alla beroenden, såsom tredjeparts-API:er eller tjänster, är tillgängliga och fungerar.

5. Testgenomförande

Nu är du redo att sätta igång.

Kör testfallen enligt planen

Jämför faktiska resultat med förväntade resultat.

Kontrollera om det fungerar som förväntat.

Annars logga felaktigheterna.

Rapportera felet till utvecklingsteamet med steg för att återskapa felet.

Om till exempel inloggningsfunktionen inte fungerar på grund av felaktig validering, rapportera felet med detaljer om problemet och steg för att återskapa det.

Vanligtvis åtgärdar utvecklingsteamet felet och skickar tillbaka det för testning. Därefter måste du testa de åtgärdade felen igen, liksom hela funktionen, för att säkerställa att felen är lösta utan att nya problem har uppstått. Denna fas fortsätter tills alla planerade tester har utförts och alla kritiska problem har lösts.

Eftersom denna process med cykliska omtestningar kan bli tröttsam använder teamen ofta verktyg för testautomatisering. I nästa avsnitt diskuterar vi hur du kan automatisera testningen. Låt oss först sammanfatta STLC.

6. Avslutning av testcykeln

När produkten har testats och bedömts vara redo att gå i produktion avslutas testcykeln formellt. Detta är en fas av granskning och retrospektiv.

Granskning : Utvärdera testresultaten, inklusive felrapporter och täckning.

Mät : Spåra viktiga mätvärden, såsom antalet utförda tester, andelen godkända/underkända tester och antalet öppna och stängda fel.

Analysera: Diskutera prestanda med affärs-, utvecklings- och testteamet. Ta emot feedback för kontinuerliga förbättringsprocesser.

Nu när du förstår hela livscykeln för mjukvarutestning kan vi titta på hur du kan automatisera olika steg för att göra den mer kostnadseffektiv och effektiv.

Hur du automatiserar din mjukvarutestningsprocess

Under hela STLC finns det olika ställen där du kan automatisera processer. Team använder oftast automatisering för enhetstestning (validering av enskilda enheter av kod) och integrationstestning (validering av sammankopplade koddelar). End-to-end-testning för att validera standarder för användarupplevelsen görs ofta manuellt.

Utöver själva testkörningen finns det dock mycket mer du kan automatisera. Låt oss titta på några populära processer som du kan automatisera med ett agilt projektledningsverktyg som ClickUp.

Automatisera agila testprocesser

De flesta mjukvaruteam följer idag agila utvecklingsmetoder och bygger produkter som små, sammankopplade komponenter på ett stegvist och iterativt sätt. Denna metod fungerar även för testning.

Integrera STLC i SDLC

Betrakta testning som en pågående process som sker parallellt med utvecklingen, vilket möjliggör snabbare feedback och snabba justeringar vid förändringar. Planera testfall samtidigt som du planerar din sprint.

Med tanke på att agil utveckling och mikrotjänster fokuserar på kontinuerlig integration, välj agila testverktyg för att stödja dina insatser.

Skriv och integrera automatiserade tester i pipelinen för kontinuerlig integration (CI) med verktyg för kontinuerlig distribution. Använd ett verktyg som ClickUp för agila team för att hantera testcykeln för olika produkter, sprintar och projekt.

Enkel agil testning med ClickUp

Automatisera skapandet av testfall

Testcase-automatisering är processen att skapa och köra testskript som validerar din applikations funktionalitet utan manuella ingrepp. De bästa moderna QA-testverktygen kan göra allt detta och mer.

Den kan till exempel köra samma tester upprepade gånger i olika miljöer, plattformar eller konfigurationer, vilket säkerställer konsistens och sparar tid.

Ladda ner den här mallen ClickUps testfallsmall

Du kan göra denna process ännu effektivare genom att använda ett beprövat ramverk som ClickUps testfallmall. Med denna mall kan du skapa, organisera och prioritera testfall utan att behöva oroa dig för dokumentation. Använd den för att effektivisera utvecklingsfasen för dina testfall och skapa en konsekvent automatisering med maximal testtäckning.

Automatisera testhantering

Det räcker inte att bara identifiera buggar. En stark kvalitetssäkring innebär loggning, rapportering, spårning, omtestning och att säkerställa att funktionen är redo för produktion. Detta kräver en automatiserad process. En automatiserad programvara för buggspårning kan göra allt detta och mer.

Felrapportering

Gör det enkelt för testare att logga buggar. Använd formulär för mjukvaruteam så att de kan ange all nödvändig information i ett format som passar dig. Börja inte från scratch. Använd ClickUps fördesignade mallar för buggrapporter så att du kan komma igång direkt.

Problemspårning

ClickUps mall för fel- och problemspårning är idealisk för detta steg. Detta avancerade arbetsflöde är mycket anpassningsbart och hjälper dig att spåra orsaken till varje fel. Det samlar informationen på ett ställe, vilket gör det enkelt för dina utvecklingsteam att åtgärda alla fel!

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för fel- och problemspårning

Resursallokering

Använd ClickUp Automations för att tilldela buggar till utvecklare baserat på förinställda regler. Du kan till exempel automatiskt tilldela buggar i en funktion till den utvecklare som har tilldelats motsvarande utvecklingsuppgift.

Testhantering

Den övergripande processen att hantera flera buggar, testfall, användningsfall, funktioner, krav och acceptanskriterier kan bli tröttsam. För att hantera kaoset kan du skapa en enkel och lättanvänd STLC-struktur och automatisera så mycket som möjligt.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för testhantering

Utnyttja ClickUps testhanteringsmall för att skapa en helhetslösning för hantering av STLC. Använd mallen för medelnivå som grund för allt från att utveckla teststrategier till att genomföra tester, utvärdera resultat och samarbeta med teammedlemmar.

Med den här mallen kan du till exempel skapa en testcykelmapp för varje release, lägga till testfall för nya funktioner, tilldela dem till teammedlemmar, uppdatera status, generera rapporter och mycket mer.

Automatisera genereringen av testrapporter

Vad är nyttan med all AI i världen om den inte kan generera rapporter? Utnyttja den senaste tekniken genom att automatisera genereringen av testavslutningsrapporter.

Använd ClickUp Brain för att konsolidera data/uppdateringar från olika uppgifter och tester och skapa en heltäckande översikt för alla intressenter. Ge teammedlemmarna möjlighet att ställa frågor om QA-processer, statusuppdateringar, prestanda etc. i realtid.

Automatisk generering av testrapporter med ClickUp Brain

Behöver du något mer traditionellt? Prova ClickUps testrapportmall för att komma igång på rätt sätt.

Automatisera uppföljningen av framstegen

Testrapporter genereras detaljerat, vanligtvis för varje funktion/sprint. För en mer övergripande bild, prova ClickUp Dashboards.

Visualisera hela din STLC på ett och samma ställe. Övervaka status för testkörningar, stora upplösningar, projektets hälsa och mycket mer i realtid. Skapa anpassade widgets för dina behov, till exempel arbetsbelastningsvy, måluppföljning etc.

Håll koll på din STLC med ClickUp Dashboards

Ovanstående lista är bara en början. Med ClickUp kan du automatisera dussintals, om inte hundratals, projektledningsprocesser utan ansträngning. För att inspirera dig följer här några exempel på automatisering.

Hantera din STLC effektivt med ClickUp

Inom mjukvaruutveckling definieras god kvalitet av ett antal faktorer. Gör den det den ska? Är den lätt att använda? Är den snabb? Är den säker? Använder den för mycket nätverksbandbredd? Fungerar den bra tillsammans med andra funktioner i produkten? Och så vidare.

Det primära målet med livscykeln för mjukvarutestning är att säkerställa rätt svar på alla ovanstående frågor och mycket mer. Med tanke på omfattningen och komplexiteten hos den mjukvara som utvecklas idag kan testning inte vara effektiv om den är helt manuell.

Detta gäller även STLC-projektledning. ClickUp för mjukvaruteam förstår detta och anpassar sig efter dina behov. Det innehåller ett antal funktioner som är särskilt utformade för mjukvarutestning.

Du kan till exempel skapa uppgifter för varje bugg du identifierar och ange uppgiftstypen som "bugg". Du kan visualisera burnup- och burndown-diagram enbart för buggar. Du kan skapa mallar för acceptanskriterier för varje typ av bugg och automatiskt lägga till dem i motsvarande uppgifter.

Med ClickUp kan du enkelt skapa högkvalitativ programvara genom att identifiera och åtgärda fel i ett tidigt skede, minska kostnaderna och förbättra användarnöjdheten.

Se hur ClickUp förändrar spelreglerna för mjukvaruteam.

Prova ClickUp gratis idag!