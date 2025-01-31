De 10 bästa agila testverktygen för agila team 2025

När din produkt växer ökar också testmängden exponentiellt. Ditt kvalitetssäkringsteam (QA) kan ha svårt att hålla jämna steg med den ökade arbetsbelastningen.

Resultatet blir en försenad release eller att testningen hoppas över. Under tiden kan utvecklingsteamet ha gått vidare. Detta innebär en växande teknisk skuld för din projektledare/produktägare, eftersom varje fel måste åtgärdas genom att växla mellan två delar av kodbasen.

Finns det ett bättre sätt för utvecklare och QA-teamet att samarbeta och minska antalet buggar i koden? Ja! Agila mjukvarutestverktyg kan hjälpa dig att överbrygga denna klyfta.

Dessa verktyg använder en blandning av manuell och automatiserad testning för att säkerställa att den nya koden uppfyller kvalitetsstandarderna, skyddar mot regressioner och påskyndar processen.

Här går vi igenom de 10 bästa agila testverktygen för att hantera din mjukvarutestning och testautomatisering, tillsammans med deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser, för att hjälpa dig att välja rätt verktyg.

I testmiljöer är det viktigt att ha verktyg som enkelt kan samla in och integrera feedback i utvecklingscyklerna. Men det är inte allt. Här är några viktiga funktioner att leta efter när du väljer ett agilt testverktyg:

Automatisering: Ditt agila testverktyg måste stödja testautomatisering för att möjliggöra effektiva och repeterbara testprocesser och frigöra testarnas tid för mer utforskande och strategisk testning.

Felhantering: Välj ett agilt verktyg med detaljerade rapporteringsalternativ för att spåra, rapportera och hantera buggar under hela den agila mjukvaruutvecklings- och testprocessen.

Integration: De bästa agila testverktygen integreras med verktyg från tredje part, inklusive projektledningsplattformar och verktyg för kontinuerlig integration, De bästa agila testverktygen integreras med verktyg från tredje part, inklusive projektledningsplattformar och verktyg för kontinuerlig integration, programvara för användarspårning och QA-testverktyg som din organisation använder.

Rapportering och analys : Praktiska insikter baserade på data hjälper agila projektledare att bättre styra sina agila testinsatser. Populära agila testverktyg genererar omfattande rapporter för dina testresultat. De ger insikter om testtäckning, felutveckling och projektets övergripande hälsa.

Realtidskommunikation och samarbete: Välj ett agilt testverktyg som underlättar realtidskommunikation och samarbete mellan alla team som är involverade i agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Det bör möjliggöra kommentarer på testfall, tilldelning av fel och delning av testinsikter under mjukvarutestningens livscykel.

Stöd för agila metoder: Se till att den testhanteringslösning du väljer överensstämmer med den agila metodik och Se till att den testhanteringslösning du väljer överensstämmer med den agila metodik och de agila principer för mjukvaruutveckling som ditt team följer. Leta efter funktioner som sprintplanering, backloghantering, prestandatestning, funktionstestning, kontinuerlig testning och kartläggning av användarberättelser.

Flexibilitet och skalbarhet: Det agila automatiseringsverktyget för mjukvarutestning bör kunna skalas efter ditt teams projektbehov, såsom användarkapacitet, projektkomplexitet och automatiserade testramverk.

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt med intuitiva funktioner maximerar användningen och minskar inlärningskurvan, vilket säkerställer att alla kan dra nytta av verktygets fördelar i mjukvarutestningen.

1. ClickUp

ClickUps agila testverktyg eliminerar behovet av separata testhanterings- och felspårningssystem. Verktyget kan hjälpa dig att utforma ett arbetsflöde som passar perfekt med din valda agila metodik, oavsett om det är Kanban-tavlor, sprintar eller en hybridmetod.

ClickUps agila projektledning erbjuder hundratals avancerade och anpassningsbara funktioner som stöder den moderna agila metoden för mjukvarutestning och utveckling. Den tillgodoser ditt teams unika behov, komplexa arbetsflöden och preferenser.

Hantera dina arbetsflöden för Scrum och Kanban med ClickUps agila projektledningsprogramvara.

Låt oss titta på hur ClickUp hjälper till i den agila utvecklingsprocessen.

ClickUp Dashboard ger en tydlig översikt över ditt teams framsteg, inklusive väntande backloggar. Du kan identifiera flaskhalsar, kategorisera uppgifter, hantera roadmaps med Gantt-diagram, brainstorma idéer och visa arbetsbelastningar med sprintpoäng.

Alla i ditt agila team, från projektledaren till kvalitetssäkring (QA) och utvecklare, kan hålla koll på testautomatisering med Dashboard View.

ClickUps instrumentpaneler ger dig en översikt över hur dina testaktiviteter fortskrider.

För den upptagna projektledaren finns ClickUp Brain, en AI-skrivassistent, som hjälper till med dokumentationen genom att generera produktbeskrivningar och roadmaps, skapa testplaner och skriva tekniska specifikationer på några sekunder.

ClickUps testhanteringsmall hjälper dig att utveckla effektiva strategier för att spåra och hantera agila tester, visualisera framsteg och resultat samt samarbeta med ditt team kring eventuella problem.

Ladda ner den här mallen ClickUps testhanteringsmall är utformad för att hjälpa dig hantera hela testprocessen.

ClickUps bästa funktioner

Virtuella whiteboards: Skriv automatiseringsskript och roadmaps, brainstorma idéer och samordna dina agila utvecklingsteam kring leveranser och backloggar med Skriv automatiseringsskript och roadmaps, brainstorma idéer och samordna dina agila utvecklingsteam kring leveranser och backloggar med ClickUp Whiteboards.

Visualisera arbetsflöden: Visualisera ditt arbetsflöde med Visualisera ditt arbetsflöde med ClickUps Kanban Board View . Flytta uppgifter mellan olika steg, identifiera flaskhalsar i testautomatisering och agil mjukvarutestning och håll ditt team på rätt spår.

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Kanban Board View i ClickUp.

Realtidsrapportering: Skapa anpassningsbara rapporter med ClickUp Dashboards för att spåra teamets prestanda, identifiera förbättringsområden och få värdefulla insikter med Skapa anpassningsbara rapporter med ClickUp Dashboards för att spåra teamets prestanda, identifiera förbättringsområden och få värdefulla insikter med agila mätvärden för framtida sprintar.

AI-assistans: ClickUp Brain automatiserar tidskrävande uppgifter som att skriva projektbeskrivningar, rapporter, teknisk dokumentation och sammanfatta dina ClickUp Brain automatiserar tidskrävande uppgifter som att skriva projektbeskrivningar, rapporter, teknisk dokumentation och sammanfatta dina agila möten samt tilldela uppgifter till teammedlemmar.

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

Färdiga mallar: Få tillgång till en mängd olika mallar, inklusive ClickUp Test Management Template, Få tillgång till en mängd olika mallar, inklusive ClickUp Test Management Template, agila hanteringsmallar mallar för felrapporter och mallar för sprintplanering , så att du snabbt kan börja implementera agila principer och processer för mjukvaruutveckling.

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

ClickUp Brain är tillgängligt för betalande användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 9400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

2. PractiTest

via PractiTest

PractiTest är en testhanteringsplattform för företag som centraliserar alla dina tester och team genom hela den agila utvecklingsprocessen för fullständig översikt.

Plattformen är en allt-i-ett-verktygslåda för agila testare, som låter dem hantera allt på ett och samma ställe, inklusive krav, testautomatisering och testfall, spåra buggar och generera rapporter för felspårning.

PractiTest är lämpligt för medelstora till stora team. Det hanterar både manuell och automatiserad testning på ett och samma ställe, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten, smidigheten och kvalitetskontrollen i olika testprocesser.

PractiTests detaljerade rapporteringsfunktioner gör det möjligt för ditt team att effektivt följa testförloppet och effektivisera testhanteringen.

PractiTests bästa funktioner

Kontinuerligt samla in och återanvända explorativa tester och utveckla innovativa och originella tester för att ersätta befintliga testuppsättningar som har blivit föråldrade och improduktiva.

Skapa omfattande, exporterbara rapporter för att få en fullständig bild av testförloppet och testkvaliteten. Dessa rapporter går utöver rådata och fungerar som underlag för datadrivna beslut och förbättrad projektöversikt.

Skapa fördefinierade teststeg eller testcykler och anpassa dem i valfritt skede av utförandet.

Begränsningar för PractiTest

Det kan vara besvärligt att redigera instrumentpanelen.

Priser för PractiTest

Team: 49 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Kundbetyg för PractiTest

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Jira (av Atlassian)

via Atlassian

Atlassians Jira är en kombination av projektledning och agilt verktyg för utvecklingsteam, som gör det möjligt för dem att hantera buggar, spåra problem och övervaka projekt på en enda plattform.

Team kan prioritera de viktigaste berättelserna för den efterföljande sprintbackloggen genom att uppskatta berättelsepoäng. Detta resulterar i ett mer effektivt arbetsflöde och ett projekt som fortskrider enligt plan.

Jira kan visserligen anpassas för agila metoder, men saknar specialfunktioner för agila testare, såsom konfigurationshantering, automatiserade testfunktioner och omfattande rapporter anpassade för agila arbetsflöden.

Proffstips?: För en mer strömlinjeformad och effektiv agil testupplevelse bör du överväga att använda ClickUp tillsammans med Jira. Med tvåvägssynkronisering strömlinjeformar integrationen mellan ClickUp och Jira problemspårning, uppgiftsskapande och kontinuerlig testautomatisering i agila arbetsflöden.

Jiras bästa funktioner

Visualisera arbetsflöden och planera projekt strategiskt med Jiras agila projektledningsfunktioner, såsom Scrum- och Kanban-tavlor, sprintplanering och burndown-diagram.

Förenkla ditt arbetsflöde och effektivisera dina processer med appen Smart Jira Forms, som samlar in data och automatiserar uppgifter med formulär för ditt agila team.

Få insikt i projektets framsteg med rapporter som är skräddarsydda för agila team.

Med hjälp av Jiras ärendemallar kan du skapa anpassade ärendetyper, till exempel utforskande tester eller regressionstester.

Jiras begränsningar

Jira är ett utmärkt verktyg för problemspårning, men saknar robusta inbyggda testfunktioner, vilket gör det svårt för team att genomföra, spåra och hantera sina tester inom systemet.

Det är besvärligt att skapa deluppgifter från överordnade ärenden.

Jira-priser

Gratis: för tio användare

Standard: 7,16 dollar per användare och månad

Premium: 12,48 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 5800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

Kolla in dessa Jira-alternativ!

4. Kualitee

via Kualitee

Kualitee riktar sig till medelstora och stora organisationer genom att erbjuda en omfattande svit för agil testning som är utformad specifikt för QA-testteam. Det började som ett verktyg för hantering av testfall, men har utökats till att omfatta funktioner för felspårning och felhantering.

Kualitee stöder manuell och automatiserad testning och prioriterar användarvänlighet med ett överskådligt gränssnitt för QA-team. Detta innebär effektiv uppgiftsfördelning, samarbetsfunktioner och tydlig insyn i testprocessen genom dashboards och rapporter.

Integration med verktyg som Jira möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden inom större utvecklingsmiljöer.

Kualitees bästa funktioner

Hantera din testprocess, från att skapa och organisera testfall till att effektivt spåra och lösa buggar (problem) som identifierats under testningen.

Anpassa och spåra felrapporter för att fånga upp specifika detaljer som är relevanta för din testprocess.

Separata instrumentpaneler för testare, utvecklare och chefer för att säkerställa att varje grupp får skräddarsydd information om vad som är viktigt för dem.

Kualitee-begränsningar

Användare har upptäckt problem med massradering/tilldelning av användare och kvarvarande raderade användarprofiler.

Kualitee-priser

Moln: 12 dollar per användare och månad

Lokalt: Från 2920 dollar per år för tio användare

Kualitee kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Zephyr

via Zephyr

Zephyr är idealiskt för stora organisationer som redan använder Jira och agila metoder. Detta testhanteringsverktyg är ett kraftfullt tillägg som förbättrar dina befintliga buggspårningsfunktioner i Jira.

Genom att integreras sömlöst med dina arbetsflöden gör Zephyr det möjligt för dig att hantera och spåra alla projektfel på ett effektivt sätt. Denna omfattande svit ger dina agila team funktioner som felrapportering, insiktsfulla rapporter och analyser, agil testfallshantering och hantering av användarkrav – allt inom det välbekanta Jira-gränssnittet.

Med sin dubbelriktade och multi-instans Jira-integration kan du enkelt hålla koll på alla dina projekt på ett och samma ställe. Zephyr kan samtidigt hantera upp till 200 000 testfall över flera projekt.

Zephyrs bästa funktioner

Skapa, organisera och spara dina testfall i ett centralt arkiv som är tillgängligt globalt.

Uppdatera automatiseringsskriptets resultat, generera automatiskt instrumentpaneler och statusar i Jira och integrera med tredjepartsappar för rapporteringsändamål.

Samordna krav från utvecklings- och QA-team, utför tester steg för steg, använd automatisering för att genomföra testerna, övervaka resultaten och klassificera dem som godkända eller underkända, och logga alla problem som upptäcks i Jira.

Zephyrs begränsningar

Zephyr tillåter inte uppdatering av status för flera teststeg samtidigt under körning.

Användarna kan inte anpassa testfallets format.

Priser för Zephyr

Anpassad prissättning

Zephyr-kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. TestRail

via TestRail

TestRail är ett webbaserat testverktyg som gör det möjligt för QA- och agila utvecklingsteam att skapa, ansluta och flytta testcykler för att förbättra sina testprocedurer.

Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag hjälper det ditt team att hålla ordning med tydliga testfall, skärmdumpar och förväntade resultat.

TestRail förenklar arbetsbelastningshanteringen med sina intuitiva instrumentpaneler och rapporter. Du kan enkelt jämföra körningar, konfigurationer och milstolpar för att spåra testutvecklingen i dina projekt. Dessutom har TestRail, precis som olika agila testverktyg, personliga att göra-listor och e-postaviseringar för att förbättra produktiviteten.

TestRails bästa funktioner

Prognosera arbetsbelastningen mer exakt genom att använda tidigare uppskattningar och faktisk investerad tid – en utmärkande egenskap bland alla testverktyg.

Granska detaljerade prognoser och historik för agila testpipelines med unika funktioner som framstegsprognoser, burndown-diagram, jämförelserapporter och versionssäker arkivering.

Jämför och håll koll på testrelaterade aktiviteter i flera projekt, milstolpar, testplaner och körningar med funktionen för projektöverskridande rapportering.

Begränsningar i TestRail

Det saknar omfattande inbyggda integrationer, så användarna måste förlita sig på API:er eller tredjepartslösningar för samma sak.

Priser för TestRail

Professionell molntjänst: 37 dollar per användare och månad

Enterprise cloud: 826 dollar per användare och år

Professionell server: Anpassad prissättning

Enterprise-server: 16 500 dollar per år för 1–20 användare

TestRails kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Läs mer: Här är de 50 agila Scrum-termerna du måste känna till 2024

7. QMetry

via QMetry

QMetry är en testorkestreringsplattform i företagsklass för agila test- och DevOps-team.

Använd QMetrys Gen AI – QMetry Intelligence med funktioner som intelligent sökning, automatisk generering av testfall och detektering av instabila testfall för att förbättra din time-to-market.

QMetry integreras med testautomatiseringsramverk, inklusive UFT, Cucumber, QAF och TestNG, vilket säkerställer kompatibilitet med din testmiljö. Det integreras också med populära DevOps-verktyg för kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution/leverans, såsom Maven och Jenkins.

QMetrys bästa funktioner

Effektivisera och optimera din testprocess med intelligent prioritering och optimering av testfall i Jira med QMetrys testhanteringsplattform med Jira.

Automatisk granskning för spårning av godkännanden och granskningar med QMetrys funktion för elektroniska signaturer.

Skapa färdiga rapporter, testkörningsrapporter och spårbarhetsrapporter för att presentera projektdata för beslutsfattande.

Begränsningar för QMetry

Den saknar en omfattande rapporteringsmekanism. Rapporterna kan återspegla den användare som senast uppdaterade en samtidigt körd testserie, vilket kan orsaka förvirring.

Priser för QMetry

Företag: 72 dollar per användare och månad

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

QMetrys kundbetyg

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. TestFLO

via Deviniti

TestFLO:s testhanteringsverktyg för Jira optimerar testprocesser, minskar kostnaderna och förbättrar programvarukvaliteten. Det integreras med dina befintliga Jira-arbetsflöden, vilket eliminerar behovet av att lära sig en ny plattform och säkerställer att alla dina testdata förblir centraliserade i Jira.

TestFLO är utformat för agila team och gör det möjligt för dem att skapa, organisera och utföra tester direkt i Jira, vilket effektiviserar hela testprocessen. Spåra framsteg, registrera resultat och rapportera enkelt buggar i ditt välbekanta Jira-gränssnitt.

Den anpassar sig till agila, vattenfalls- och andra metoder för att uppfylla olika testkrav och tillgodoser regulatoriska testkrav för att uppfylla lagstadgade standarder.

TestFLO:s bästa funktioner

Använd testarkivet som en central plats för dina projekt i Jira för att definiera testpaket med mappar, skapa testfall och lägga till förhandsvillkor.

Möjliggör storskalig mjukvarutestning och testautomatisering i Jira via REST API.

Skapa spårbara kopplingar eller länkar mellan krav, testfall och andra objekt i Jira, och validera sedan dessa länkar med hjälp av rapporter.

Begränsningar för TestFLO

Den är inte lämplig för team utanför Jira-ekosystemet på grund av begränsade funktioner.

Priser för TestFLO

Upp till 50 användare: 825 dollar per år

Upp till 100 användare: 1925 dollar per år

Upp till 250 användare: 3850 dollar per år

Upp till 500 användare: 6600 dollar per år

Upp till 750 användare: 8800 dollar per år

TestFLO kundbetyg

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. TestPad

via TestPad

Om du vill byta från komplicerade testfallshanteringsverktyg och kalkylblad till ett lättviktigt testverktyg är TestPad ett bra val.

TestPads intuitiva gränssnitt gör det möjligt för alla i ditt agila projektledningsteam att utföra utforskande tester, regressionstester och användartester – från projektledare och utvecklare till interna och externa mjukvarutestare.

TestPads bästa funktioner

Skriv hundratals testprompter på några minuter med en tangentbordsdriven redigerare, och de fria testplanerna anpassas efter hur du vill testa dem.

Skapa omedelbara rapporter och spara/skriv ut allt som testats för revisionsspår.

Samarbeta med externa testare genom gäståtkomst – perfekt för kunder som utför användartester.

TestPads begränsningar

Besvärliga arbetsflöden, begränsningar i webbläsarens funktionalitet och kontraintuitiv design hindrar användbarheten.

Testfall kräver specifika godkänd/underkänd-strukturer, vilket gör dem mindre anpassningsbara för att identifiera nya buggar.

Priser för TestPad

Väsentligt: 59 dollar per månad

Team: 119 dollar per månad

Team 15: 179 dollar per månad

Avdelning: 299 dollar per månad

TestPad-kundbetyg

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Qase

via Qase

Qase är ett molnbaserat testhanteringsverktyg för QA- och utvecklingsteam. Det erbjuder spårning och rapportering för manuell och automatiserad mjukvarutestning. Du kan använda Qase för att samordna dina end-to-end QA-aktiviteter, från testplanering och testutförande till analys och rapportering.

Qase integreras med populära projektledningsverktyg som Jira och Trello och säkerställer ett smidigt arbetsflöde, medan realtidssamarbetsfunktioner som kommentarer, tilldelning av fel och diskussioner i appen håller ditt team samordnat.

Qases bästa funktioner

Överför testfall till och från populära testhanteringsverktyg som Jira och Trello.

Exportera testfall till olika filformat, inklusive XLSX och CSV.

Utför testplaner och övervaka deras status, oavsett om de har godkänts, underkänts eller blockerats, via själva testkörningsskärmen.

Håll koll på dina testpaket och testfall genom att organisera dem i logiska grupper. Inom varje testpaket kan du ange varje testfalls allvarlighetsgrad, villkor och steg.

Begränsningar i Qase

Användare tycker att det är besvärligt att skapa checklistor och testskript utan att skriva fullständiga testfall.

Priser för Qase

Gratis

Startup: 24 dollar per användare och månad

Företag: 36 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Kundrecensioner av Qase

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Upptäck det bästa agila programvarutestverktyget för ditt team

Var och en av dessa agila programvarutestverktyg tillgodoser specifika behov. Medan vissa prioriterar ett användarvänligt gränssnitt för mindre team, riktar sig andra till agila projekt i stora företag med robusta rapporterings- och integrationsfunktioner.

ClickUp är ett omfattande och användarvänligt agilt projektledningsverktyg för team av alla storlekar. Det ger ditt team möjlighet att hantera hela testprocessen, från planering och genomförande till insiktsfulla rapporter, allt inom en enda intuitiv plattform. ClickUps sömlösa integration med de bästa projektledningsverktygen som Jira säkerställer ett smidigt arbetsflöde, medan funktioner för samarbete i realtid håller alla synkroniserade.

Om du är redo att effektivisera din agila testprocess kan du registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.