10 testfallmallar för mjukvarutestning

I den snabbföränderliga världen av mjukvaruutveckling är nya produkter, funktioner, tester och uppdateringar en del av vardagen. Att utveckla en tillförlitlig testprocess för din mjukvara och dina produkter kan förbättra testeffektiviteten och testgenomförandet.

På så sätt kan du se till att dina testscenarier fungerar smidigt och alltid vara förberedd för nästa omgång manuella tester.

Men med alla steg som ingår i testscenarier kan det vara kostsamt och tidskrävande att utveckla den bästa processen och testpolicyn. Om du inte arbetar med förstklassiga, beprövade mallar för testfall.

I den här guiden tittar vi på 10 av dagens bästa mallar för att hjälpa dig att välja rätt testfallmallar för din mjukvarutestning.

Vad är en testfallsmall?

En testfallmall är ett standardiserat formulär eller dokument som används av programvaru- och produkttestare för att spåra teststatusen för enskilda eller flera testfall för programvaruapplikationer.

⭐ Utvalda mallar Trött på rörig testspårning? ClickUps kostnadsfria testfallsmall hjälper dig att organisera och effektivisera testningen på ett enkelt sätt. Prova den nu! Få gratis mall ClickUps testfallsmall är utformad för att hjälpa dig att spåra testfallens framsteg.

Det finns många olika typer av mallar för olika testscenarier och olika versioner som hjälper dig att hantera olika typer av testfall i olika stadier.

I den här guiden hittar du alla typer av mallar, från testfallsdokument som innehåller checklistor och anteckningar till mallar som är utformade för att rapportera dina resultat eller till och med hantera flera testprojekt.

En allmän mall för testfall innehåller områden för att registrera dina teststeg, förhandsvillkor, testdata, förväntade resultat jämfört med utförda tester, faktiska resultat och (naturligtvis) status för godkänt eller underkänt. Nedan visar vi ett urval av alla olika typer, från nybörjarvänliga till avancerade, så att du kan välja det testfall som passar bäst för ditt team.

Kombinera din mall för testfall med produktledningsverktyg, mallar för produktkravsdokument och de bästa moderna QA-testverktygen för att få en kraftfull verktygssvit som tar dina senaste releaser till nästa nivå.

Vad kännetecknar en bra testfallsmall?

En bra mall för testfallbeskrivning är enkel att använda och täcker alla grundläggande behov för att följa ditt projekt från start till mål.

Bra mallar för testfallshantering är sådana som guidar dig mot effektiva testscenarioprocesser, hjälper dig att registrera och analysera kritiska testdata och enkelt skapa och dela rapporter med teammedlemmar och intressenter.

Leta också efter mallar som passar storleken och behoven hos ditt team. Om du är ny inom mjukvarutestning och bara behöver testa en produkt om året, räcker det troligen med en enkel kalkylbladsmall.

Spåra projekt enkelt med ClickUp Samla dina uppgifter i ClickUp för att enkelt visualisera arbetet eller anpassa din lista efter dina önskemål.

Om du arbetar i ett stort team som hanterar flera produkter och vill effektivisera ditt arbetsflöde, bör du leta efter mer komplexa, användarvänliga mallar som kan möta höga krav på ett välorganiserat och detaljerat sätt.

Om du och ditt mjukvaruteam har en agil inställning kommer kodfria verktyg för produktchefer att vara ett bra komplement till din testfallsmall.

De bästa mallarna är de som passar ditt teams behov perfekt, med vyer som gör att du kan göra snabba bedömningar och anpassningsalternativ som gör att du kan skräddarsy processen.

10 testfallmallar

I det här avsnittet tittar vi på 10 av de mest populära testfallsmallarna som du kan använda 2025. Många av mallarna är anpassningsbara och flexibla och kan anpassas efter behoven i ditt specifika projekt.

1. ClickUp-testfallsmall

ClickUps testfallsmall är en nybörjarvänlig mall som låter dig noggrant följa framstegen för enskilda testfall.

Vill du utveckla, organisera och prioritera dina projekt så att du enkelt kan granska resultaten och fatta välgrundade beslut i varje steg? Den här mallen hjälper dig att göra just det.

Exemplet på testfallmall innehåller testhanteringsverktyg med viktiga fält för ett agilt testfall, såsom testfalls-ID, testfallsbeskrivning, teststeg, förväntade resultat och faktiska resultat. Den kan också anpassas efter dina specifika behov.

Det finns ett stort urval av vyer, anpassningsmöjligheter och skalbarhet som gör ClickUp till ett av de bästa valen för alla typer av projektledning.

Denna mall hjälper dig att:

Planera och utför effektivt: Ger ett strukturerat ramverk för utveckling och genomförande av testfall.

Spåra och visualisera dina framsteg : Erbjuder en rad olika vyer som du kan använda för att spåra framstegen i dina testresultat och identifiera potentiella problem i ett tidigt skede.

Samarbeta med ditt team : Ger dig en central plats där du kan samarbeta med ditt team.

Spåra och identifiera: Innehåller en rad olika rapporter som kan användas för att spåra resultat och identifiera styrkor och svagheter.

Du kommer att uppskatta enkelheten i testfallmallen från ClickUp, som gör det enkelt för hela teamet att komma igång snabbt!

2. ClickUp-mall för testhantering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för testhantering

Om ditt kvalitetssäkringsteam letar efter en mall för testfallshantering som kan hjälpa till att hantera hela testprocessen från början till slut, bör du kolla in ClickUp Test Management Template.

Denna mall för testfall hjälper dig att hantera alla dina testfall från början till slut. Från att utveckla en strategi till att skapa testfall, tilldela dem till testare, registrera användarfeedback, spåra projektmål, använda testhanteringsverktyg och generera rapporter – denna mall hjälper dig att spåra och registrera allt som är viktigt i varje steg.

När du arbetar med ClickUp-mallar har du alltid utmärkta verktyg för samarbete och projektledning till hands, samt möjligheten att anpassa mallarna efter dina projekt.

Njut av vyer som gör det enkelt att granska den testdatauppsättning du behöver, inklusive lista, tavla, whiteboard, mind map och mycket mer.

ClickUp Test Management Template hjälper dig att säkerställa att dina produkter är tillförlitliga och redo för lansering med ett enkelt system för hantering av hela processen.

3. ClickUp-mall för spårbarhetsmatris

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för spårbarhetsmatris för testning

När du behöver en mall i kalkylbladsformat som hjälper dig att spåra framstegen i dina testinsatser och testtyper, samt säkerställa att alla krav testas, finns ClickUp Traceability Matrix Testing Template redo för dig!

Några av kolumnerna i denna mall är:

Krav

Testfall-ID

Status

Blocker

Kriterier för framgång

Totalt antal genomförda tester

Godkännandegrad

Godkännare

De innehåller också flera anpassningsbara fält som du kan använda för att spåra testfall, till exempel kravets prioritet eller datumet då det faktiska testresultatet eller testfallet skapades.

ClickUp Traceability Matrix Testing Template kan användas av alla som är involverade i testprocessen, inklusive testare, utvecklare och projektledare. Det är ett värdefullt verktyg som hjälper dig att säkerställa att alla dina testkrav uppfylls och spåras korrekt.

Om du letar efter ett sätt att förbättra din testprocess är ClickUps mall för spårbarhetsmatriser ett utmärkt alternativ. Det är ett enkelt och effektivt testhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att säkerställa att dina programvarukrav testas noggrant.

4. ClickUp-mall för testrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för testrapport

Skapa omfattande testrapporter med denna ClickUp-testrapportmall som hjälper dig att skriva testfall och felrapporter samtidigt som du snabbt organiserar och analyserar resultaten.

Denna testrapportmall sparar tid genom att tillhandahålla ett enkelt, standardiserat kommunikationsramverk som passar både testare och intressenter. Den låter dig skapa rapporter snabbare samtidigt som du säkerställer att du identifierar och åtgärdar problem som behöver förbättras.

Testrapportmallen, precis som de andra ClickUp-testmallarna, låter dig anpassa vyer, statusar och fält.

Dessutom kan du förbättra spårningen med funktioner som:

Skärminspelning

Automatiska aviseringar

Artificiell intelligens

För att få ut mesta möjliga av ClickUp-testrapportmallen kan du:

Skapa ett projekt, tilldela uppgifter och samarbeta med intressenter.

Ställ in aviseringar för att hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen.

Spåra dina framsteg med organiserade kategorier

Håll regelbundna möten och följ upp framstegen

Oavsett om du är programvarutestare, utvecklare eller projektledare kan ClickUp Test Report Template hjälpa dig att skapa tydliga och koncisa testrapporter som hjälper dig att förbättra kvaliteten på din programvara.

5. ClickUp-mall för användbarhetstestning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för användbarhetstestning

ClickUp Usability Testing Template är ett omfattande verktyg som kan hjälpa dig att planera, organisera och genomföra användbarhetstester för din produkt, webbplats eller app. Mallen innehåller en rad funktioner som hjälper dig att:

Detta testfallsdokument effektiviserar användbarhetstestprocessen med en standardiserad, men ändå anpassningsbar, metod som gör att du kan:

Planera och organisera användartestningssessioner: Ger dig ett strukturerat ramverk för att planera och organisera användartestningssessioner som säkerställer att alla nödvändiga uppgifter slutförs.

Samla in viktig feedback : Ger dig tillgång till enkäter, intervjuer och användbarhetstester som kan användas för att förbättra din produkt.

Spåra framsteg och resultat: Erbjuder en rad olika sätt att spåra framsteg och resultat från dina användbarhetstester, så att du kan identifiera områden som behöver förbättras.

Oavsett om du är UX/UI-designer, utvecklare eller marknadsförare kan ClickUps mall för användbarhetstestning hjälpa dig att förbättra användarupplevelsen av din produkt.

6. ClickUp A/B-testmall

Ladda ner denna mall ClickUp A/B-testmall

Om du är marknadsförare, produktchef eller utvecklare hjälper ClickUp A/B-testmall dig att utforma, genomföra och analysera alla dina A/B-testprojekt.

Ska du lansera en ny kampanj? Oavsett om det gäller sociala medier, reklam, landningssidor eller någon annan typ av digital kampanj hjälper den här mallen dig att registrera och analysera resultaten på ett sätt som ger maximal effekt av dina insatser.

ClickUps mall för A/B-testning ger dig en översiktlig bild av alla dina A/B-kampanjer med oslagbara visnings- och anpassningsalternativ. Du får tillgång till list-, tavel-, kalender- och tidslinjevyer med anpassningsbara fält, taggar, statusar och mycket mer.

Mallen för A/B-testning innehåller även:

Ett strukturerat ramverk som hjälper dig att identifiera rätt variabler att testa.

Hjälp till att ställa in testet på ett statistiskt korrekt sätt

Vägledning för effektivt genomförande av A/B-tester

A/B-testanalys (och förväntade resultat) som hjälper dig att identifiera den vinnande varianten och fatta välgrundade beslut om din webbplats, app eller marknadsföringskampanj.

För alla marknadsföringskampanjer är A/B-testmallen från ClickUp ett utmärkt sätt att hålla hela teamet på samma sida och optimera testresultaten.

7. Mall för checklista för användartestning i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för checklista för användartestning

Är du redo att släppa produkten och se vad slutanvändarna tycker? ClickUps mall för checklista för användartestning hjälper dig att testa och utvärdera användarupplevelsen både före och efter lanseringen.

Mallen i listformat erbjuder UAT Gantt View som hjälper dig att organisera, övervaka och analysera alla dina uppgifter i varje steg (klar, pågår, väntar, att göra).

Det är ett ovärderligt verktyg som hjälper dig att se till att alla steg i UAT-processen slutförs så att din programvara är redo för release.

Använd dem för att:

Spåra UAT-processen i alla stadier

Se till att du inte missar några viktiga steg.

Identifiera fel tidigt i processen

Skapa transparens för intressenterna

Förbättra den övergripande kvaliteten på din produkt

Mallen för checklista för användartestning i ClickUp kan användas av alla som är involverade i testfasen av UAT-processen, inklusive testare, utvecklare och projektledare.

8. ClickUp A/B-mall för innehållshantering och testning

Ladda ner denna mall ClickUp A/B-mall för innehållshantering och testning

Publicering av innehåll kräver mycket testning. Vore det inte enklare att hantera ditt innehåll från samma ställe? Med ClickUp A/B Content Management & Testing Template kan du göra just det!

Denna mall tar den tidigare nämnda A/B-testmallen från ClickUp till en ny nivå genom att lägga till funktioner för innehållshantering.

Mallen hjälper dig att hantera A/B-testkampanjer med verktyg och funktioner som gör det enkelt (och roligt!) att skapa, köra och analysera A/B-tester, inklusive:

En listvy för att spåra alla dina A/B-tester

En översiktsvy för att visualisera dina testarbetsflöden och prioriteringar

En kalendervy för att schemalägga dina testuppgifter

En tidslinjevy för att spåra varaktigheten för dina automatiserade tester

Anpassade fält för att spåra ytterligare information om dina tester, såsom testets mål, målgruppen och de mätvärden du spårar.

Med vyerna Lista, Tavla, Tidslinje och Kalender kan du enkelt organisera ditt innehåll och köra A/B-tester. Om du vill integrera innehållshantering med A/B-testning kan du prova ClickUps mall för A/B-innehållshantering och testning redan idag!

9. Excel-testfallsmall från Guru99

En testfallsmall är ett väl utformat dokument för att utveckla och bättre förstå testfallsdata för ett visst testfallsscenario.

Excel-testfallsmallen från Guru99 är ett väl utformat testscenariodokument (för Excel och Word) som hjälper dig med din testplan och låter dig organisera dina mjukvarutestningsinsatser för en bättre förståelse av din process allteftersom den utvecklas.

Detta testhanteringsverktyg innehåller de viktigaste fälten för ett testscenario, såsom testfalls-ID, testfallsbeskrivning, teststeg, förväntade resultat och faktiska resultat. Mallen kan anpassas efter dina specifika behov. Om du letar efter en superenkel kalkylbladslösning som du kan ladda ner och använda offline kan Excel-testfallsmallen från Guru99 vara en utmärkt lösning!

10. Excel-testfallsmall från Artoftesting

Ett testfall är ett dokument som innehåller en serie åtgärder som utförs för att verifiera olika funktioner i en applikation.

Letar du efter en testfallmall för ett mindre projekt? Med Excel-testfallmallen från Artoftesting kan du spåra testningen utan att behöva konfigurera eller underhålla en databas eller ladda ner programvara för testfallmallar.

Denna mall för testfall är ett enkelt och smidigt sätt att skriva testfall med hjälp av Excel-ark. Den innehåller de viktigaste fälten för ett testfall, såsom:

Testfall-ID

Detaljerad beskrivning av testfall

Teststeg

Förväntat resultat jämfört med faktiskt resultat av testscenariot

Förbättra mjukvarutestning med den perfekta mallen

Programvaruutveckling är ett dynamiskt område som kräver en grundlig och effektiv automatiserad testprocedur.

I den här guiden har vi gått igenom tio utmärkta mallar som tillgodoser en rad olika behov. Att välja den mall som passar bäst för din situation kan ha stor inverkan på hur smidigt alla teststeg genomförs. Flera av mallarna är lämpliga som agila mallar för testfall, bland annat ClickUp, Excel och ArtofTesting-testfalldokument.

Med dessa verktyg kan du spåra och skriva testfall, ange testprioritet, uppfylla alla dina testkrav, ändra testfallsformatet och dela förväntade resultat för testscenarier.

Oavsett om du föredrar omfattande plattformar som ClickUps testhanteringsmall eller mer enkla verktyg för testfallshantering som Microsoft Excel-testfallsmallen från Guru99, finns det något som passar varje teams mål och kompetensnivå.

Vill du ta dina produkter till nästa nivå? Överväg att använda programvara för driftshantering, verktyg för hantering av produktbackloggar och programvara för produktionsplanering för att få allt att fungera tillsammans.

Vill du förfina din strategi? Upptäck flexibiliteten i ClickUps mallar och bana väg för effektiv programvarutestdata. Dyk in i ClickUp-mallarna idag!