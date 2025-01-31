ClickUp förändrar spelreglerna för mjukvaruutvecklingsteam

ClickUp förändrar spelplanen för mjukvaruutvecklingsteam med dussintals nya funktioner och resurser för att maximera effektiviteten så att dina produktlednings-, teknik- och designteam kan leverera bättre produkter snabbare.

Från mål och planering till dokumentation och utveckling – ClickUp kopplar nu samman hela utvecklingsprocessen från idé till lansering. Låt oss gå igenom exakt hur ClickUp stöder varje steg nedan.

Strategi och planering

Oavsett om du driver en företagsomfattande produktstrategi eller bara dokumenterar användarberättelser för nästa release, hjälper ClickUp dig att förenkla, samordna och samarbeta kring strategi och planering. Nya funktioner, mallar och samarbetsverktyg gör det enklare att förvandla din idé till nästa stora grej.

ClickUp AI: Kom igång snabbare 🧠

Sluta slösa tid på att sammanfatta den veckovisa sprintuppdateringen – låt ClickUp AI göra det åt dig. Som den enda plattformen som erbjuder fördefinierade avdelningsspecifika uppmaningar kan dina produktchefer, utvecklare och designers utnyttja kraften i AI på ett mer effektivt sätt.

Gör det möjligt för dem att komma igång snabbare och minska arbetsbelastningen så att de kan fokusera på nästa stora sak. För att komma igång, lägg till ClickUp AI till ditt konto för ett early bird-pris på 5 dollar per användare (per månad) och använd slash-kommandot /AI Tools för att aktivera uppmaningarna.

ClickUp AI:s avdelningsspecifika uppmaningar för produktchefer

Whiteboards: Förvandla idéer till handling💡

Förvandla alla externa planeringsmöten eller teamworkshops till en samarbetsplattform med uppdaterade whiteboards som gör det möjligt att bädda in designer, dokument och listor i din virtuella arbetsyta. Kolla in de nya whiteboardmallarna för produktteam och kom igång redan idag.

Bädda enkelt in ClickUp Docs, listor, kort och mer på Whiteboards.

Prioritering och roadmapping

Ditt personliga verktyg för prioritering. Förenkla kommunikationen med intressenter, fatta välgrundade datadrivna beslut och identifiera beroenden innan de blir hinder.

Prioritera: Att identifiera nästa stora grej borde vara enkelt🚦

Samla och prioritera produktidéer, funktionsförbättringar och backlog-poster med helt anpassningsbara fält, formler och mycket mer. Skapa ett arkiv med kundinsikter med hjälp av enkäter som drivs av ClickUp Forms.

Med den nyinförda villkorslogiken kan du enkelt fånga upp kundernas åsikter för dig och dina användare. Dessutom kan du integrera feedback från andra system så att den visas tillsammans med produktens roadmap med integrationer från Canny, Zendesk och andra.

Använd ClickUp för att skapa en backlog-listvy med anpassade fält som prioritet, ARR och mer.

Tidslinjer och Gantt: Visualisera enkelt roadmaps och beroenden 🛣

Sluta gissa när det gäller att koordinera komplexa tvärfunktionella lanseringar. Kartlägg enkelt beroenden och milstolpar mellan epics med Gantt- och tidslinjevyer.

Få en tydlig bild av dina uppgifter och beroenden i ClickUp Gantt-vyn.

Forskning och design

ClickUp kopplar samman design, produkt och teknik på ett smidigt sätt under forsknings- och designfasen av mjukvaruutvecklingen, vilket gör det möjligt för teamen att skapa snygga dokument för forskning och produktkrav samt samarbeta med hjälp av whiteboards för resekartläggning och användarberättelser.

Användarberättelser och kartläggning av användarresor Whiteboards 👩‍🏫

Gör resekartläggningen enkel med nya mallar för whiteboards. Använd våra färdiga mallar eller skapa egna för enhetliga och repeterbara designer.

Använd ClickUp Whiteboards med objekt, uppgifter, relationer och klisterlappar för att samarbeta visuellt med ditt team.

Användarundersökningar och produktkrav Dokument 📝

Samordna intressenter med dokument som gör det enkelt att kartlägga beslut, länka intervjuer och till och med bädda in hela projektplaner – allt på ett och samma ställe. Lägg till whiteboards, Figma-filer och mer direkt i dina epics och produktdokumentation.

Kom igång med nya mallar för användarundersökningar och produktkravsdokument redan idag!

Med ClickUp Docs kan du dokumentera dina produktkrav och bädda in din Sprint-lista.

Figma-integration för sammanhängande samarbete 🎨

Leverera snabbare med mindre fram och tillbaka genom att låta ditt designteam arbeta direkt tillsammans med dina utvecklare och produktchefer. ClickUps integration med Figma lyfter fram mockups och wireframes genom att bädda in design i dokument, uppgifter, whiteboards och mycket mer!

Agil utveckling

Agil utveckling är hörnstenen i modern mjukvaruutveckling. Med flexibla och justerbara sprintar, förbättrad sprintrapportering och mer anpassningsmöjligheter gör vi agil utveckling till en barnlek.

Anpassade sprintlängder och förbättrade inställningar för sprintmappar gör det möjligt för agila team att följa sitt arbete med precision, vilket leder till mycket exakta rapporter. De nya rapportkorten ger en fullständig bild av den totala prestandan.

Senare i år kommer du att kunna fördjupa dig i underliggande data för mer ingående analyser. Använd Burndown-kort för att se om ditt team ligger i linje med vad som har åtagits.

De nya Sprint Burndown-korten kan hjälpa dig att fördjupa dig i dina data för en mer ingående analys.

Å andra sidan kan du använda Burnup-kort för att visualisera framstegen mot slutförandet.

Se framstegen mot slutförandet av din sprint med nya Burnup-kort.

Sist men inte minst kan du skapa mycket visuella hastighetsrapporter för att förbättra noggrannheten för framtida Sprint-uppskattningar.

Förbättra framtida Sprint-uppskattningar med exakta och visuellt tilltalande hastighetskort i ClickUp.

Swimlanes för standup, program- och portföljhantering 🏊‍♂️

Oavsett om du hanterar dagliga standup-möten eller spårar din produktportfölj över avdelningar och team, kan du med den nya Swimlanes-funktionen i Board-vyn gruppera, sortera och filtrera efter valfritt anpassat fält, vilket gör det enkelt att granska projekt eller justera resurser.

Release- och måluppföljning

Alla mjukvaruutvecklingsteam vet att planering och genomförande är halva jobbet. Därför har vi ökat kapaciteten bakom hanteringen av releaser, lanseringen av nya produkter på marknaden och uppföljningen av allt som rör företagsövergripande mål.

Git-integrationer: Översikt utan onödigt arbete ⚒️

Skapa grenar, initiera pull-förfrågningar och spåra commit med ClickUps sömlösa integration med verktyg som GitHub, GitLab och andra, som gör dina utvecklare nöjda så att de kan fokusera på kodning istället för att uppdatera manuella statusar.

Det är enkelt att ansluta ClickUp via Git-integrationer för saker som pull-förfrågningar.

Produktlanseringar: Samarbeta tvärfunktionellt med lätthet 📣

Ta dina produktlanseringar till nästa nivå med ClickUp. Den banbrytande funktionen Tasks in Multiple Lists (TIML) innebär inte bara att din utvecklingstriad samarbetar närmare varandra, utan också att dina icke-tekniska team gör det!

TIML låter andra team, såsom marknadsföring eller kundframgång, föra in uppgifter som är relevanta för dem i deras dedikerade utrymme för enkel överskådlighet, samarbete och bättre samordning.

ClickUps funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) gör det möjligt för utvecklare att koppla samman uppgifter med andra team i organisationen.

Automatisera mål- och OKR-uppföljning 📈

Spåra automatiskt utvecklingsprocessen mot företagets mål och OKR:er – inga manuella uppdateringar krävs. Kom igång med vår nya OKR-mall här.

Bonus: Tekniska mallar

Kom igång

Det har aldrig varit enklare att höja ditt teams utvecklingsproduktivitet.

Vår nya Software Development Hub är en resurs avsedd för produktchefer, utvecklare och designers. Få tillgång till artiklar som breddar din syn på agil utveckling, ritningar för att öka teamsamarbetet och produktiviteten under live-workshops, samt nya mallguider från branschexperter som hjälper dig att komma igång med agila arbetsflöden på några sekunder.

Agilt arbete handlar om att använda en iterativ metod – och detsamma bör gälla när du operationaliserar dina processer. Fortsätt att förfina din process för projektledning inom mjukvaruutveckling med ClickUp University-kurser som är särskilt avsedda för mjukvaruteam. Dessa kurser omfattar allt från kortfattade översikter till djupgående handledningar om hur du hanterar din produktlivscykel i ClickUp.

Kämpar du fortfarande med Jira-problem?

Vårt kostnadsfria migreringsverktyg för Jira gör det enkelt att importera användare och projekt, kartlägga din hierarki och överföra anpassade arbetsflöden, fält och statusar direkt till ClickUp. Funderar du på att byta? Det finns ingen bättre tid än nu!