De 10 bästa Bugzilla-alternativen för felspårning 2025

Sedan lanseringen 1998 har Bugzilla varit ett av de mest populära systemen för felspårning. Det fortsätter att uppta den näst största delen av marknaden än idag.

Men innebär det att programvaran är en one-stop-shop för alla dina behov av fel- och buggspårning? Anpassar den sig väl till olika teamstorlekar och programvarunischer? Låt oss ta reda på det.

Om du har kämpat med Bugzillas begränsningar när det gäller anpassning, haft problem med att bifoga stora buggrelaterade filer eller känt dig lite begränsad av dess rapporterings- och arbetsflödesfunktioner, så är du inte ensam.

Bugzilla har varit en pålitlig följeslagare i världen av felspårning, men låt oss vara ärliga – ibland behöver även de mest pålitliga verktygen uppgraderas.

I den här artikeln utforskar vi de bästa alternativen till Bugzilla med detaljer om deras funktioner, för- och nackdelar, priser och betyg. Låt oss hjälpa dig att välja den bästa buggspårningsprogramvaran för dina behov.

Vad ska du leta efter i Bugzilla-alternativ?

Låt oss guida dig genom några viktiga funktioner att leta efter i ett alternativ till Bugzilla:

Molnlagring: Det räcker inte att bara förlita sig på fysisk lagring, särskilt med tanke på den enorma mängd data vi har idag. Det rätta Bugzilla-alternativet måste inte bara lagra utan också låta dig komma åt din information var som helst med molnlagring.

Anpassningsbarhet: Leta efter flera anpassningsalternativ för att få full kontroll över buggspårningsprogramvaran. Detta bör omfatta både användargränssnittet och funktionen för problemspårning.

Samarbetsfunktioner: Det bör göra det möjligt för dig att samordna med dina teammedlemmar och mellan team för att spåra och lösa buggar mer effektivt. Att ha all information tillgänglig på en enda delad plattform undviker missförstånd.

Rapportgenerering och dataanalys: Sök efter bra programvara med inbyggda verktyg för informationsgenerering. Den bör ha utmärkt AI-integration för att påskynda din buggspårningsprocess.

Färdiga mallar: Färdiga mallar sparar massor av tid. Välj programvara med många sådana mallar.

Integrationsmöjligheter: Kompromissa inte med din programvarumiljö. Du måste låta ditt team fortsätta använda de viktiga applikationer de redan arbetar med i kombination med det alternativ du väljer.

Användargränssnitt: Ge dina team en smidig arbetsmiljö. Populära alternativ har ett tillgängligt användargränssnitt som guidar användarna genom felspårningsprocessen.

De 10 bästa alternativen till Bugzilla att använda 2024

1. ClickUp

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängsförlopp, uppgifter per status och buggar per vy.

Med ClickUps effektiva felspårningssystem kan du rapportera, spåra och prioritera fel på ett och samma ställe. ClickUps programvara för projektledning för team erbjuder massor av visualiseringsverktyg som gör rapporteringen till en barnlek så att du kan undvika tekniska skulder.

Dessutom kan du samarbeta smidigt med ditt team och spara alla uppgifter i en kodfri databas som alla har tillgång till.

ClickUps bästa funktioner

Optimera fel- och problemspårning med ClickUps samarbetslösning

ClickUp Bug Tracking Template: Spåra problem snabbare med hjälp av fördefinierade vyer, anpassade statusar och anpassade fält. Ange viktiga detaljer i anpassningsbara visuella mallar. Spåra problem snabbare med hjälp av fördefinierade vyer, anpassade statusar och anpassade fält. Ange viktiga detaljer i anpassningsbara visuella mallar. ClickUps Bug Tracking Templates innehåller även rapportformulär som du kan dela med ditt team.

ClickUp AI: Påskynda idégenerering, visualisering av roadmaps och utveckling med ClickUps toppmoderna artificiella intelligens, fullspäckad med olika professionellt utformade AI-verktyg.

Agilt arbetsflöde: Zooma igenom dina epics med flexibla inbyggda arbetsflöden i ClickUp som Kanban och Scrum. Automatisera din backlog så att du kan koncentrera dig på andra viktiga uppgifter.

Effektiv visualisering: Visualisera dina uppgifter med hjälp av delade roadmaps i ClickUp. Spåra dina framsteg, beroenden och problemområden för att prioritera där det behövs.

Effektiviserad felspårning: Samla snabbt in felrapporter med hjälp av intagsformulär i ClickUp. Konvertera dem enkelt till spårbara uppgifter som är mycket anpassningsbara, så att du kan koppla samman relaterade problem, lägga till taggar och förbättra hanteringen av eftersläpningen.

Samarbetsfunktioner: Dela automatiskt alla dina data, register och roadmaps med intressenter i olika team och avdelningar genom att bevilja lämpliga behörigheter.

Begränsningar med ClickUp

Behöver mer flexibilitet med instrumentpaneler

Sökfunktionen behöver förbättras.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Jira Software

via Jira

Jira är bäst utrustat för agila team med behov av felspårning. Det använder det agila ramverket och stöder dess flera metodiker.

Genom att utnyttja dess visualiseringsförmåga kan du enkelt navigera i ditt arbetsflöde via Scrum-tavlor och Kanban-kort för att identifiera och åtgärda buggar på ett effektivt sätt.

Jira Softwares bästa funktioner

Tidslinjer: Lägg till epics, kartlägg arbetsuppgifter, beroenden och releaser på en helt anpassningsbar tidslinje där dina teammedlemmar och andra intressenter kan hålla sig uppdaterade.

Agile Boards: Använd Jiras Scrum- och Kanban-tavlor för att dela upp stora projekt i hanterbara uppgifter. Spåra problem smidigt och visualisera arbetsflöden för att identifiera områden som behöver uppmärksamhet.

Automatisering med dra-och-släpp-funktion: Automatisera uppgifter enkelt med Jiras verktyg och färdiga mallar. Dra och släpp bara din databeskrivning och låt automatiseringen göra grovjobbet åt dig.

Begränsningar i Jira Software

Användargränssnittet måste vara mer interaktivt

Dokumentuppladdning och spårning kan förbättras

Många användare klagar över långsam bearbetningshastighet.

Avancerad road mapping ingår inte i de vanliga betalda abonnemangen.

Priser för Jira Software

Gratis för alltid

Standard: 8,15 $/månad per användare

Premium: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira Software-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (13740+ recensioner)

3. Rollbar

via Rollbar

Rollbar är stolta över att kunna erbjuda buggfixar i realtid under mjukvaruutvecklingsprocessen.

Med Rollbar slipper du besväret med att redigera om eller gå tillbaka till utvecklingsfasen för att justera din produkt för fel i slutet. Det automatiserar också svar när ett fel upptäcks och meddelar relevanta teammedlemmar.

Rollbars bästa funktioner

Felspårning i realtid: Få omedelbar tillgång till alla fel i dina filer genom ett felflöde i realtid. Undvik fel när de uppstår istället för att sammanställa dem i slutet av utvecklingsfasen.

Grupperade felvarningar: Tysta konstanta och irriterande varningar genom att gruppera liknande varningar i ett snyggt paket. Detta uppnås genom att använda automatiserad gruppering och maskininlärning i programvaran.

Automatiserad felhantering: Automatisera ditt arbetsflöde och dina svar på eventuella problem under utveckling och testning. Med hjälp av AI prioriteras inte bara uppgifter utan buggar spåras också smidigt, vilket underlättar ditt arbete.

Rollbars begränsningar

Komplex användargränssnitt

Fel i funktionen för felgruppering

Kostnaden är ett stort problem för mindre företag.

Rollbar-priser

Gratis för alltid

Essentials: 12,50 $/månad per användare

Avancerat: 24,17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rollbar-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

4. GitLab

via GitLab

GitLab, ett av de bästa alternativen till Bugzilla, har en kraftfull AI-baserad DevSecOps-plattform som är utrustad för att hantera teamets behov av felupptäckt och felhantering.

Tack vare dess AI-funktioner kan det också automatisera ditt arbetsflöde på ett effektivt sätt. Det använder en enda datamodell, vilket gör att insikter från felspårningen kan delas över hela din DevSecOps-livscykel.

GitLabs bästa funktioner

Viktiga verktyg: Förbättra din felspårning med AI i DevSecOps. Det effektiviserar allt – VSM, DORA Metrics för planering, kodförslag för skapande och robusta system för verifiering, säkring, paketering och distribution av din programvara.

GitLab Duo Chat: Förbättra ditt arbetsflöde med GitLab Duos AI-integration. Möt din alltid tillgängliga assistent, GitLab Duo Chat, för hjälp med kodning, episk hantering, onboarding och smidig spårning. Förbättra säkerhet, testning och dokumentation utan ansträngning.

Källkodshantering: Förändra din mjukvaruutvecklingsprocess genom att utöva versionskontroll genom samarbete. Låt ditt team maximera produktiviteten, vilket leder till snabbare leverans och ökad synlighet.

GitLabs begränsningar

Behöver en inbyggd funktion för kodgranskning

Saknar möjligheten att skapa anpassade instrumentpaneler

Saknar inbyggda säkerhetsskanningar

Dålig IDE-upplevelse i webbläsaren

Brist på plattformsoberoende stöd

GitLab-priser

Gratis för alltid

Premium: 29 $/månad per användare

Ultimate: 99 $/månad per användare

GitLab-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1030+ recensioner)

5. Zoho Projects

via Zoho Projects

Zoho Projects Universal Add-funktion är en livräddare i kritiska situationer, eftersom den låter dig snabbt lägga till saker i dina roadmaps.

Arbetsfördelningsstrukturen förenklar projektorganisationen. Tillsammans med agila ramverkstavlor för skräddarsydd spårning säkerställer Zoho smidiga och snabba arbetsflöden.

Zoho Projects bästa funktioner

Arbetsfördelningsstruktur: Dela upp dina projekt i enklare, mer hanterbara arbetsdelar. Detta hjälper dig att enkelt organisera ditt arbetsflöde. Använd anpassade agila ramverkstavlor som är skräddarsydda efter dina behov, komplett med spårningsfunktioner.

Universal Add: Lägg till arbetsuppgifter och införliva användare, Lägg till arbetsuppgifter och införliva användare, uppgifter , händelser, problem eller dokument i din uppgiftslista med ett enda klick.

Anpassningsfunktioner: Gör ditt projektledningssystem till ditt eget med de många anpassningsfunktioner som Zoho erbjuder, såsom anpassade layouter, fält, vyer, status etc. Med dessa kan du samla in den information du vill ha och prioritera arbetet efter dina egna villkor.

Zoho Projects begränsningar

Begränsad online-support

Inga färdiga mallar

Brant inlärningskurva

Vissa användare tycker att användargränssnittet är klumpigt.

Priser för Zoho Projects

Gratis för alltid för upp till 3 användare

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Zoho Projects betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (430+ recensioner)

6. Mantis Bug Tracker

via MantisBT

MantisBT är ett lättanvänt verktyg för felspårning med öppen källkod som är enkelt att installera och hantera. Till skillnad från de flesta projekt med öppen källkod erbjuder det anpassningsbarhet, e-postaviseringar och åtkomsthantering för effektiv felspårning och problemlösning.

Eftersom det är beroende av Python kan användarna enkelt integrera nya funktioner i det och hantera det själva, vilket ger en viss grad av autonomi och kontroll.

Mantis Bug Trackers bästa funktioner

Enkel installation: Minska installationstiden med Mantis BT, oavsett om det gäller interna installationer eller installationer i hostade miljöer.

Webbaserat: Snabba upp dina projekt och få tillgång till dem var du än befinner dig. Den webbaserade applikationen gör att användarna kan Snabba upp dina projekt och få tillgång till dem var du än befinner dig. Den webbaserade applikationen gör att användarna kan spara på resurser när det gäller lagring. Visa data på en webbserver eller webbplats.

Stöd för flera DBMS: Få tillgång till flera databashanteringssystem genom att använda ADODB som ett abstraktionsbibliotek. Integrera MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (experimentellt), DB2 (pågående) etc. i ditt arbetsflöde.

Begränsningar för Mantis Bug Tracker

Allvarligt föråldrad användargränssnitt

Långsam prestanda och andra prestandaproblem

Buggy-filtersystem

Priser för Mantis Bug Tracker

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Mantis Bug Tracker

G2: 4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (90+ recensioner)

7. Sentry

via Sentry

Sentry hjälper dig att hitta och lösa buggar effektivt genom att använda olika tekniker som fullstack-övervakning och felspårning, så att du kan gå på djupet med orsaken till problemet.

Sentry erbjuder spårning efter utveckling så att du effektivt kan felsöka eventuella problem som kan uppstå under testfasen.

Sentry bästa funktioner

Fullstack-övervakning: Identifiera kritiska problem och koppla dem till deras grundorsak. Att fastställa sambandet mellan orsak och verkan behöver inte längre vara en gissningslek. Du får ytterligare kontextuell information om applikationens status. Dessutom registreras alla ohanterade undantag automatiskt.

Felbrödsmulor: Observera vad appen gjorde vid tidpunkten för felet, inklusive användarinteraktioner, AJAX-förfrågningar, felsökningsloggar, nätverksförfrågningar etc. Sentry kan också samla in användarfeedback när fel uppstår.

Release Health Reports: Få omedelbar insikt i releaser med realtidsöverblick och spåra viktiga mätvärden som kraschfria sessioner, versionsanvändning och felfrekvens. Detta gör att du kan identifiera problem och snabbt vidta korrigerande åtgärder.

Sentry-begränsningar

Höga priser

Saknar självhostade funktioner

Resursintensivt på alla fronter

Datainsamlingen behöver förbättras

Priser för Sentry

Utvecklare: Gratis för alltid

Team: 26 $/månad per användare

Företag: 80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sentry-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

8. HelixALM

via Helix ALM

Helix ALM ger dig ett omfattande verktyg för livscykelhantering. Dyk in i problemspårning på ett smidigt sätt med Helix IM – dess specialiserade modul. Få omfattande livscykelhantering med spårbarhet från början till slut, vilket gör det enkelt att spåra den exakta källan till buggarna före och efter utvecklingen och åtgärda dem.

Dessutom är Helix modulärt, vilket gör att du kan välja och anpassa funktioner så att de passar dina behov av felspårning perfekt.

HelixALM:s bästa funktioner

Modularitet: Kontrollera de tjänster du vill ha med HelixALM:s specialiserade moduler. Det finns dedikerade moduler för kravhantering (Helix RM), testfallshantering (Helix TCM) och ärendehantering (Helix IM).

Exceptionell spårbarhet: Kombinera modulerna för att få oöverträffad spårbarhet över dina projekt. Få exakt information om vad som hände under varje steg för att förstå var du behöver lägga mest fokus.

Riskanalys: Genomför meningsfulla riskanalyser, inklusive FMEA och konsekvensanalyser med HelixALM. Åtgärda problem innan de stör din utvecklingsplan. Säkerställ efterlevnad genom att skapa en spårbarhetsmatris som stöd.

HelixALM:s begränsningar

Behöver bättre integration med elektroniska dokumenthanteringssystem som Arena PLM.

Behöver en enklare backend-konfiguration

HelixALM-priser

Anpassad prissättning

HelixALM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (25+ recensioner)

9. Redmine

via Redmine

Redmine erbjuder oöverträffad säkerhet och kontroll samt ett robust felspårningssystem.

Den flexibla rollbaserade åtkomstkontrollen låter dig exakt definiera vem som interagerar med din produkt, vilket säkerställer en säker och kontrollerad miljö under problemspårnings- och lösningsfaserna av ditt projekts utveckling.

Redmines bästa funktioner

Åtkomstkontroll: Definiera enkelt roller och ställ in behörigheter med bara ett klick med hjälp av den flexibla rollbaserade åtkomstkontrollen. Du bestämmer, oavsett om det gäller styrelsehantering, tillägg, redigering eller radering. Använd ditt felspårningssystem med precision och säkerställ samtidigt ansvarsskyldigheten.

Tidsspårningsfunktion: Spåra tid på projekt- eller inmatningsnivå med en enkel rapport som visar tid per användare, problemtyp, kategori eller aktivitet. Få en överblick över när buggar uppstod eller löstes i utvecklingscykeln.

Repository Browser: Koppla befintliga repositorier till vart och ett av dina projekt. Med Redmine kan du bläddra bland innehållet och visa och söka efter ändringsuppsättningar som ger dig versionsbaserad problemspårningsfunktionalitet.

Redmines begränsningar

Användargränssnittet behöver drastiska förbättringar

Behöver en funktion för att kunna meddela den som skapat ärendet när problemet är löst eller uppföljt.

Saknar stöd för mobilappar

Inte utvecklad för att stödja agila projektledningsmetoder som Scrum.

Priser för Redmine

Gratis med betalda plugins

Redmine-betyg och recensioner

G2: 4/5 (245+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 150 recensioner)

10. Trac

via Trac

Trac Project är en annan öppen källkodsapplikation för felspårning som körs på Python. Den fungerar även som en viktig knutpunkt för kunskap och data.

Team kan redigera tillsammans på denna plattform, vilket gör den till ett av få gratis verktyg för felspårning som uppmuntrar till samarbete.

Tracs bästa funktioner

Kunskapsbas för hela teamet: Håll ditt team uppdaterat utan ansträngning. Trac har allt du behöver med sina plattformar för kunskapsinhämtning. Tänk på det som en superladdad Wiki – konfigurerbar för gemensam redigering. Med hjälp av MoinMoin-syntaxen länkar den sömlöst till biljetter, rapporter och källkod.

Onlinekodförvar: Utforska ditt kodförvar online med Trac – det är som en vänlig guide för både Subversion och Git. Bläddra, hantera och länka flera förvar och stödja olika versionshanteringssystem med plugins.

Trac-begränsningar

Begränsad funktionalitet för open source-appen

Ingen automatisk sparfunktion för anteckningar

Stora volymer av ärenden är svåra att hantera på grund av begränsningar i öppen källkod.

Långsam bearbetning av filer med omfattande historik

Ingen kundsupport finns tillgänglig eftersom det är en öppen källkodsprogramvara.

Priser för Trac

Anpassad prissättning

Trac-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Hitta det bästa Bugzilla-alternativet som passar dig!

Varför nöja sig med en enda programvara när det finns en hel lista med alternativ?

Bugzilla är en praktisk och pålitlig programvara, men behöver förbättras på vissa områden. Begränsningar när det gäller anpassning, tillgänglighet, samarbete och automatisering av arbetsflöden gör att den inte längre sticker ut. Moderna team kräver det bästa för att kunna prestera på topp.

