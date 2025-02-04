10 alternativ och konkurrenter till YouTrack 2025

Inom projektledning gäller ofta Murphys lag: det som kan gå fel, kommer att gå fel. Därför är rätt förberedelser avgörande, och det inkluderar att ha rätt verktyg för att spåra eventuella problem. ?️
YouTrack har blivit populärt tack vare sin mångsidighet. Det hjälper dig att hantera projektuppgifter och tidsplaner på ett effektivt sätt. Samtidigt låter det dig logga, kategorisera och prioritera problem som sträcker sig från programvarufel till kundklagomål eller till och med interna förfrågningar.
Det är särskilt fördelaktigt för mjukvaruutvecklingsteam, kundtjänstavdelningar och alla grupper som måste hantera komplexa projekt samtidigt som de hanterar många olika frågor.
Men om YouTracks blandning av projektledning och ärendehantering inte är något för dig kanske du letar efter ett verktyg med bättre mobil- eller integrationsfunktioner. Det är där vi kommer in!
Vi har sammanställt de 10 bästa YouTrack-alternativen 2024 och granskat deras funktioner, priser och användarbetyg. Vår guide hjälper dig att välja det perfekta verktyget för att få ditt företag att växa.
Vad ska du leta efter i alternativ till YouTrack?
När du letar efter alternativ till YouTrack är det viktigt att ta hänsyn till följande viktiga egenskaper:
- Omfattande funktionalitet: I likhet med YouTracks allomfattande funktionsuppsättning bör verktyget erbjuda en komplett uppsättning funktioner för ärendehantering och projektledning, från Gantt-diagram till tidrapportering.
- Flexibilitet: Det ska vara enkelt att använda för både tekniska och icke-tekniska team och tillräckligt anpassningsbart för att uppfylla dina specifika affärsbehov.
- Avancerade funktioner: Leta efter ett agilt projektledningsverktyg som erbjuder funktioner som en kunskapsbas för ett dokumenthanteringssystem, kraftfulla automatiseringsfunktioner och noggrann rapportering.
- Aktiv utveckling: Välj ett verktyg som kontinuerligt utvecklas från traditionella projektledningstekniker, med ett proaktivt utvecklingsteam som regelbundet släpper nya funktioner och uppdateringar.
De 10 bästa YouTrack-alternativen att använda
Med dessa viktiga faktorer i åtanke ska vi nu utforska de 10 bästa YouTrack-alternativen som finns tillgängliga idag. Oavsett om det gäller mjukvaruutveckling eller digital marknadsföring kommer dessa verktyg att sprida lite magi över dina dagliga arbetsflöden och hjälpa dig att hantera dina team och projekt mer effektivt. ✨
1. ClickUp
ClickUp är ett kraftfullt, allt-i-ett-verktyg för projektledning med gratis mallar för ärendehantering som är utformade för att organisera, prioritera och lösa problem effektivt. Dess heltäckande lösning, utrustad med en skalbar hierarkisk infrastruktur, hanterar komplexa projekt effektivt genom att dela upp dem i hanterbara uppgifter och deluppgifter.
Den mest framstående funktionen är dock ClickUp AI. Den har en smart AI-verktygsfält som genererar skriftligt innehåll anpassat efter dina behov, oavsett om det är en teknisk rapport, en teamuppdatering eller ett inlägg på sociala medier. Dessutom hjälper ClickUps AI-projektledningsverktyg till med automatisering och tar över uppgifter som schemaläggning, skapande av färdplaner och mycket mer. Det är som att ha en personlig, mycket effektiv projektledare som är tillgänglig dygnet runt. ⏰
ClickUps bästa funktioner
- Helt anpassningsbara instrumentpaneler med över 15 visningsalternativ som Gantt, Kanban-tavla och kalender för en omfattande översikt över arbetsflödet och resurshantering.
- ClickUp Sprints för att effektivisera agil sprintplanering och mjukvaruutvecklingsprocessen
- AI-drivna projektledningsfunktioner för att eliminera repetitiva uppgifter och öka effektiviteten
- Checklistor för att hålla koll på alla problem som stör dina kunder
- Prioriteringar för att sätta tydliga förväntningar och hålla teamet fokuserat på det som är viktigt
- Inbyggd tidrapportering
- Över 1 000 programvaruintegrationer
Begränsningar i ClickUp
- Nya funktioner läggs till ofta, vilket kan vara överväldigande för nya användare.
- Innebär en inlärningskurva
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet för en anpassad plan
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Genväg
Shortcut är utformat med mjukvaruutvecklingsteam i åtanke och erbjuder en elegant lösning för projektledning och ärendehantering. Dess rena gränssnitt i Kanban-stil hjälper till att förhindra bildandet av datasilor, som ofta håller informationen gömd inom specifika grupper och hindrar ett smidigt samarbete. Shortcuts mission är att riva dessa murar och öppna upp ett utrymme där team kan ansluta sig, dela idéer och arbeta tillsammans mot sina mål. ?
Shortcut organiserar arbetet genom att gruppera Stories, de grundläggande uppgiftsenheterna, i Epics, som representerar bredare initiativ. Denna struktur är särskilt användbar för tvärfunktionella team, eftersom Stories kan tillhöra olika projekt och arbetsflöden. Slutligen sammanfattas dessa Epics i Milestones, vilket ger en översiktlig bild av framstegen.
Genvägar till de bästa funktionerna
- Backlog och sprintplanering för projektorganisation
- Automatisering av arbetsflöden och hantering av affärsprocesser för ökad effektivitet
- Visualisering av projektets framsteg för uppföljningsändamål
- Integreras med 50 andra plattformar och erbjuder anpassade integrationer via API.
- Stöd för agila metoder som Scrum och Kanban
- Användarvänligt gränssnitt med sökfunktion
Begränsningar för genvägar
- Det generiska namnet gör det svårt att söka efter resurser
- Den kostnadsfria planen är ganska begränsad.
Priser för genvägar
- Gratis
- Team: 8,50 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner av genvägar
- G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)
3. Redmine
Redmine är byggt med Ruby on Rails-ramverket och utmärker sig som en mångsidig, öppen källkodsplattform för projektledning med funktioner som Gantt-diagram, ärendehantering och mycket mer. Det är särskilt fördelaktigt för agila team, eftersom det möjliggör integration av plugins som stöder Scrum-projektledning.
Verktyget låter dig koppla ett ärende till ett projekt, en användare eller en produktversion. Det ger också en detaljerad översikt över framstegen som gjorts för att lösa ett problem. Funktionen ”Relaterade ärenden” gör det möjligt för utvecklare att koppla ärenden baserat på olika relationer, såsom dubbletter, blockeringar, föregår och följer, vilket förhindrar redundans och främjar enkelhet i arbetsflödet.
Redmines bästa funktioner
- Systematiskt program för problemspårning för att hantera och lösa problem effektivt
- Samarbetswikis gör det möjligt för team att dokumentera projektplaner, mötesanteckningar och mycket mer.
- Anpassade fält för olika datatyper, inklusive ärenden, projekt och användare
- Rolltilldelning och behörighetsinställningar för en tydlig definition av ansvarsområden och extra säkerhet
- Visuella översikter som Gantt-diagram och en kalender för effektiv projektuppföljning och uppgiftsschemaläggning ?
Redmines begränsningar
- Föråldrat användargränssnitt
- Brant inlärningskurva
- Ingen kundsupport
Priser för Redmine
- Gratis
Betyg och recensioner av Redmine
- G2: 4/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)
4. Confluence
Confluence är utvecklat av Atlassian, ett välkänt mjukvaruföretag, och är inte bara ett program för felrapportering. Dess styrka ligger i att det kombinerar skapande av dokument, organisering av kunskap och projektsamarbete i ett centraliserat arbetsutrymme.
Den användarvänliga textredigeraren, fördefinierade mallar och revisionsspår gör Confluence till en av de bästa plattformarna för att dokumentera och spåra teamprojekt. Funktionen för redigering i realtid kompletteras av ett intuitivt kommentarsystem som möjliggör kommentarer i texten och på sidan, gillamarkeringar och visuella element som bilder, GIF-filer och emojis. När teammedlemmar taggas eller tilldelas en uppgift säkerställer aviseringar att alla hålls informerade.
Confluence bästa funktioner
- Omfattande urval av mallar för att hantera projekt
- Intuitiv sidhierarki och sökfunktioner
- Samarbete och redigering i realtid, med stöd av versionshistorikspårning
- Funktioner för rolltilldelning för precis kontroll över användarbehörigheter
- Över 1 000 programvaruintegrationer
- Säkerställer datasäkerhet med kryptering under överföring och lagring
Begränsningar i Confluence
- Det kan ibland vara trögt.
- Vissa användare upplever problem med formatering, särskilt med tabeller.
Priser för Confluence
- Gratis
- Standard: Från 5,75 $/månad per användare
- Premium: Från 11 $/månad per användare
- Enterprise: Från 102 500 USD/år
- Datacenter: Från 27 000 dollar för en årlig licens
Confluence-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
5. Asana
Asana är en verklig tungviktare inom projektledningsverktyg och används ofta av stora team som är beroende av kontinuerlig kommunikation. Det revolutionerar teamkoordinering och optimerar arbetsflöden med sina robusta visuella verktyg.
Med Workflow Builder kan teamledare och projektledare skapa processer, rapportera framsteg och dela uppdateringar mellan teamen. Det går att skapa regler för att automatisera affärsprocesser, till exempel formulär för organiserade förfrågningar och synkronisering med andra vanliga verktyg för smidig dataintegration.
Med fokus på tydlighet och organisation motverkar Asana det ”kaos” som kan uppstå i hektiska arbetsmiljöer. Dess uppdrag är att tillhandahålla en sammanhängande plats där team enkelt kan samarbeta, tilldela uppgifter och övervaka deras framsteg. ?
Asanas bästa funktioner
- Skapande och hantering av uppgifter och deluppgifter med tydliga ansvarsområden och deadlines
- Funktionen Regler automatiserar repetitiva processer
- Tavla-, lista-, tidslinje- och kalendervyer för optimal visualisering av arbetsflödet
- Avancerad sökfunktion
- Integration med över 100 externa verktyg
- Ett särskilt utrymme för arbetsuppdateringar och diskussioner
Asanas begränsningar
- Du kan inte tilldela en uppgift till två användare
- Vissa användare tycker att det ser rörigt ut
Asanas prissättning
- Basic: Gratis för alltid
- Premium: 10,99 $/månad per användare
- Företag: 24,99 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)
6. Teamwork
Teamwork är en molnbaserad projektledningsprogramvara som erbjuder högst anpassningsbara arbetsflöden och klientbehörigheter. Detta gör det till ett robust verktyg som är särskilt lämpligt för företag som följer en byrå- eller kundservicemodell, till exempel marknadsföringsbyråer.
Teamwork låter dig bjuda in ett obegränsat antal kunder, och till och med frilansare, till dina projekt. De är inte bara observatörer – de är aktiva bidragsgivare som kan kommentera, logga tid och mycket mer. Med anpassade behörigheter kan du styra varje deltagares åtkomstnivå, vilket säkerställer en smidig samarbetsprocess.
Teamworks bästa funktioner
- Avancerade anpassningsalternativ för arbetsflöden, klientbehörigheter och mycket mer
- Förenklade automatiseringsfunktioner för enkel uppgiftshantering på din Kanban-tavla
- Inbyggda verktyg för tidrapportering och ekonomisk förvaltning
- Integreras sömlöst med över 80 populära verktyg
- Gantt-diagram och uppgiftsberoenden
- Skapande av anpassningsbara mallar och spårning av projektets milstolpar
Begränsningar för teamarbete
- Chat-verktyget kunde vara bättre
- Vissa användare tycker att datavisualiseringen är dålig på grund av begränsade diagramalternativ.
Priser för Teamwork
- Gratis för alltid
- Starter: 5,99 $/månad per användare, minst tre användare
- Leverans: 9,99 $/månad per användare, minst tre användare
- Grow: 19,99 $/månad per användare, minst fem användare
- Skala: Kontakta oss för demo och prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Betyg och recensioner av Teamwork
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)
7. nTask
nTask syftar till att förenkla processen för problemspårning och riskhantering inom projektarbetsflöden, vilket gör dem mer transparenta och hanterbara.
Med möjligheten att tilldela status- och prioritetsnivåer säkerställer plattformen att alla hålls informerade om pågående eller avslutade ärenden. Detta hjälper teamen att tidigt identifiera potentiella hinder och utforma effektiva strategier för att hantera dem.
nTask är också utmärkt för att effektivisera din budgethantering med sina innovativa faktureringsmetoder. Du kan ställa in fasta avgifter eller timpriser per uppgift eller resurs och skapa en faktureringsmetod som är anpassad efter ditt projekts behov. Detta gör att du kan fokusera mer på uppgiftsutvecklingen samtidigt som du håller koll på projektets ekonomiska hälsa.
nTasks bästa funktioner
- Användarvänligt gränssnitt för att skapa uppgifter, deluppgifter och växla mellan olika vyer
- Tidsspårningsfunktion inbyggd i uppgifterna, vilket möjliggör effektiv hantering av arbetstimmar över flera projekt
- Tydliga projektöversikter som visar individuella ansvarsområden, veckokapacitet och budgetar
- Robusta samarbetsverktyg, inklusive livechatt inom projektuppgifter och deluppgifter, möjlighet att bädda in videor, bifoga dokument och dela URL:er för kommunikation i realtid.
- Integreras med över 1 000 appar
Begränsningar för nTask
- Det kan ibland ta lång tid att ladda
- Det saknar avancerade rapporteringsfunktioner.
nTask-priser
- Basic: Gratis för alltid
- Premium: 3 $/månad per användare
- Företag: 8 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
nTask-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (17 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)
8. Trello
Med sitt visuellt tilltalande och lättnavigerade design i Kanban-stil är Trello tack vare sin enkelhet och anpassningsförmåga det självklara valet, även för dem som är nya inom projektledningsverktyg.
En utmärkande egenskap hos Trello är dess kodfria automatiseringsverktyg som heter Butler. Det låter dig skapa regler, knappar och kommandon som effektiviserar och automatiserar nästan alla åtgärder inom Trello. Butler kan till exempel automatiskt flytta en uppgift från en "Att göra"-lista till "Görs", ställa in förfallodatum och lägga till medlemmar till uppgifter.
Med Trello kan team dela filer, följa tidsplaner och hantera arbetsbelastningar. Även om vissa andra plattformar har mer avancerade projektledningsfunktioner är Trello ett utmärkt alternativ för små team och enklare projekt.
Trellos bästa funktioner
- Dra-och-släpp-redigerare för en intuitiv användarupplevelse
- Kalendrar och projektplaner för en helhetsöversikt och bättre uppföljning
- Trello-kort för uppgiftsfördelning, bifogade filer och kategorisering
- Skapa mallar för återkommande projekt
- Automatisering av arbetsflöden med Butler-funktionen
- Integrationer med över 180 andra applikationer
Trellos begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Saknar Gantt-diagram och tidsregistreringsalternativ
Priser för Trello
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare, minst 50 användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)
9. Userback
Userback är skapad för mjukvarudesigners, utvecklare och företag som söker ett centraliserat projektledningssystem. Det är en plattform för feedback och felrapportering som lever upp till sitt namn genom att ”sätta användaren tillbaka i utvecklingen”. Den ger användarna intuitiva feedbackverktyg och stöder utvecklingsteam med precisa fel- och problemrapporter. ?
Med Userback kan du samla in noggrann feedback genom kommenterade skärmdumpar och videoinspelningar. Genom att registrera varje klick, zoomning och storleksändring säkerställer Userback en djupgående förståelse för hur användarna interagerar med din programvara. Detta förbättrar utvecklingsprocessens responsivitet avsevärt, vilket i slutändan leder till ökad kundframgång.
Userbacks bästa funktioner
- Användaridentifiering ökar effektiviteten i feedbackprocessen, med fält som är förifyllda med användarinformation för att prioritera svar och kundframgång.
- Anpassade arbetsflöden för effektivare projektledning
- Feature Portal centraliserar feedback och erbjuder en plattform där användare kan dela tankar, validera idéer, tilldela uppgifter och följa framsteg.
- Funktionen Merge Feedback grupperar liknande feedback för att spara tid.
- Sömlös integration med andra projektledningsverktyg som GitHub, Slack och Jira
Begränsningar för Userback
- Saknar avancerade projektledningsfunktioner
- Ett begränsat antal användare innebär att priset snabbt blir högt för större team.
Priser för Userback
- Startup: 59 $ per månad för 10 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare
- Företag: 119 $ per månad för 15 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare
- Premium: 217 $ per månad för 25 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Userback-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)
10. Freshservice
Freshservice (utvecklat av Freshworks) erbjuder smarta verktyg för effektiv hantering av IT-servicedeskens verksamhet. Detta omfattar allt från incidenter, förändringar och serviceförfrågningar till mer komplex IT-driftshantering. Med Freshservice kan IT-team visualisera och hantera sitt arbetsflöde från en enda instrumentpanel.
Freshservice använder AI för att förutsäga projektresultat och försenade uppgifter genom att lära sig av tidigare uppgiftsmönster och prestationsmått, vilket möjliggör snabbare lösningar av incidenter. Det optimerar också supportteamens produktivitet med intelligenta förslag till agenter, vilket minskar handläggningstiden för ärenden och förbättrar den övergripande kundnöjdheten. ?
Freshservices bästa funktioner
- Automatisering av arbetsflödet möjliggör automatisk tilldelning av ärenden till rätt teammedlemmar.
- Robusta rapporterings- och analysverktyg för att optimera arbetsflöden och spåra IT-prestanda
- En självbetjäningsportal där användare kan skapa ärenden, spåra deras status eller hitta svar på vanliga problem.
- Verktyg för incidenthantering för att snabbt lösa problem
- Releasehanteringsverktyg för att planera releaser, dokumentera testplaner och uppdatera teammedlemmar
- Funktioner för arbetsbelastningshantering för att övervaka uppdrag och säkerställa balanserade arbetsbelastningsnivåer
Begränsningar i Freshservice
- Vissa användare tycker att det är svårt att navigera
- Det saknar projektledningsfunktioner som Kanban-tavla.
Priser för Freshservice
- Starter: 19 $/månad per agent
- Tillväxt: 49 $/månad per agent
- Pro: 95 $/månad per agent
- Enterprise: 119 $/månad per agent
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner av Freshservice
- G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)
Att välja rätt alternativ till YouTrack
Var och en av dessa 10 utmärkta alternativ till YouTrack är fullspäckade med en robust uppsättning funktioner och möjligheter. Oavsett om det är en omfattande lösning som ClickUp som tillgodoser ett brett spektrum av projektledningsbehov eller ett specialiserat verktyg som är skickligt på att spåra problem eller samarbeta, så finns det många alternativ på marknaden.
Rätt programvara kan göra hela skillnaden när det gäller att hantera dina projekt effektivt och enkelt. Prova ClickUp och upplev de bästa verktygen för samarbete och projektledning!