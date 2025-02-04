10 alternativ och konkurrenter till YouTrack 2025

Inom projektledning gäller ofta Murphys lag: det som kan gå fel, kommer att gå fel. Därför är rätt förberedelser avgörande, och det inkluderar att ha rätt verktyg för att spåra eventuella problem. ?️

YouTrack har blivit populärt tack vare sin mångsidighet. Det hjälper dig att hantera projektuppgifter och tidsplaner på ett effektivt sätt. Samtidigt låter det dig logga, kategorisera och prioritera problem som sträcker sig från programvarufel till kundklagomål eller till och med interna förfrågningar.

Det är särskilt fördelaktigt för mjukvaruutvecklingsteam, kundtjänstavdelningar och alla grupper som måste hantera komplexa projekt samtidigt som de hanterar många olika frågor.

Men om YouTracks blandning av projektledning och ärendehantering inte är något för dig kanske du letar efter ett verktyg med bättre mobil- eller integrationsfunktioner. Det är där vi kommer in!

Vi har sammanställt de 10 bästa YouTrack-alternativen 2024 och granskat deras funktioner, priser och användarbetyg. Vår guide hjälper dig att välja det perfekta verktyget för att få ditt företag att växa.

Vad ska du leta efter i alternativ till YouTrack?

När du letar efter alternativ till YouTrack är det viktigt att ta hänsyn till följande viktiga egenskaper:

Omfattande funktionalitet : I likhet med YouTracks allomfattande funktionsuppsättning bör verktyget erbjuda en komplett uppsättning : I likhet med YouTracks allomfattande funktionsuppsättning bör verktyget erbjuda en komplett uppsättning funktioner för ärendehantering och projektledning , från Gantt-diagram till tidrapportering.

Flexibilitet : Det ska vara enkelt att använda för både tekniska och icke-tekniska team och tillräckligt anpassningsbart för att uppfylla dina specifika affärsbehov.

Avancerade funktioner : Leta efter ett : Leta efter ett agilt projektledningsverktyg som erbjuder funktioner som en kunskapsbas för ett dokumenthanteringssystem, kraftfulla automatiseringsfunktioner och noggrann rapportering.

Aktiv utveckling: Välj ett verktyg som kontinuerligt utvecklas från traditionella projektledningstekniker, med ett proaktivt utvecklingsteam som regelbundet släpper nya funktioner och uppdateringar.

De 10 bästa YouTrack-alternativen att använda

Med dessa viktiga faktorer i åtanke ska vi nu utforska de 10 bästa YouTrack-alternativen som finns tillgängliga idag. Oavsett om det gäller mjukvaruutveckling eller digital marknadsföring kommer dessa verktyg att sprida lite magi över dina dagliga arbetsflöden och hjälpa dig att hantera dina team och projekt mer effektivt. ✨

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive Gantt, Board och Calendar.

ClickUp är ett kraftfullt, allt-i-ett-verktyg för projektledning med gratis mallar för ärendehantering som är utformade för att organisera, prioritera och lösa problem effektivt. Dess heltäckande lösning, utrustad med en skalbar hierarkisk infrastruktur, hanterar komplexa projekt effektivt genom att dela upp dem i hanterbara uppgifter och deluppgifter.

Den mest framstående funktionen är dock ClickUp AI. Den har en smart AI-verktygsfält som genererar skriftligt innehåll anpassat efter dina behov, oavsett om det är en teknisk rapport, en teamuppdatering eller ett inlägg på sociala medier. Dessutom hjälper ClickUps AI-projektledningsverktyg till med automatisering och tar över uppgifter som schemaläggning, skapande av färdplaner och mycket mer. Det är som att ha en personlig, mycket effektiv projektledare som är tillgänglig dygnet runt. ⏰

ClickUps bästa funktioner

Helt anpassningsbara instrumentpaneler med över 15 visningsalternativ som Gantt, Kanban-tavla och kalender för en omfattande översikt över arbetsflödet och resurshantering.

ClickUp Sprints för att effektivisera agil sprintplanering och mjukvaruutvecklingsprocessen

AI-drivna projektledningsfunktioner för att eliminera repetitiva uppgifter och öka effektiviteten

Checklistor för att hålla koll på alla problem som stör dina kunder

Prioriteringar för att sätta tydliga förväntningar och hålla teamet fokuserat på det som är viktigt

Inbyggd tidrapportering

Över 1 000 programvaruintegrationer

Begränsningar i ClickUp

Nya funktioner läggs till ofta, vilket kan vara överväldigande för nya användare.

Innebär en inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta : Kontakta säljteamet för en anpassad plan

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Genväg

Shortcut är utformat med mjukvaruutvecklingsteam i åtanke och erbjuder en elegant lösning för projektledning och ärendehantering. Dess rena gränssnitt i Kanban-stil hjälper till att förhindra bildandet av datasilor, som ofta håller informationen gömd inom specifika grupper och hindrar ett smidigt samarbete. Shortcuts mission är att riva dessa murar och öppna upp ett utrymme där team kan ansluta sig, dela idéer och arbeta tillsammans mot sina mål. ?

Shortcut organiserar arbetet genom att gruppera Stories, de grundläggande uppgiftsenheterna, i Epics, som representerar bredare initiativ. Denna struktur är särskilt användbar för tvärfunktionella team, eftersom Stories kan tillhöra olika projekt och arbetsflöden. Slutligen sammanfattas dessa Epics i Milestones, vilket ger en översiktlig bild av framstegen.

Genvägar till de bästa funktionerna

Backlog och sprintplanering för projektorganisation

Automatisering av arbetsflöden och hantering av affärsprocesser för ökad effektivitet

Visualisering av projektets framsteg för uppföljningsändamål

Integreras med 50 andra plattformar och erbjuder anpassade integrationer via API.

Stöd för agila metoder som Scrum och Kanban

Användarvänligt gränssnitt med sökfunktion

Begränsningar för genvägar

Det generiska namnet gör det svårt att söka efter resurser

Den kostnadsfria planen är ganska begränsad.

Priser för genvägar

Gratis

Team : 8,50 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av genvägar

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

3. Redmine

Redmine är byggt med Ruby on Rails-ramverket och utmärker sig som en mångsidig, öppen källkodsplattform för projektledning med funktioner som Gantt-diagram, ärendehantering och mycket mer. Det är särskilt fördelaktigt för agila team, eftersom det möjliggör integration av plugins som stöder Scrum-projektledning.

Verktyget låter dig koppla ett ärende till ett projekt, en användare eller en produktversion. Det ger också en detaljerad översikt över framstegen som gjorts för att lösa ett problem. Funktionen ”Relaterade ärenden” gör det möjligt för utvecklare att koppla ärenden baserat på olika relationer, såsom dubbletter, blockeringar, föregår och följer, vilket förhindrar redundans och främjar enkelhet i arbetsflödet.

Redmines bästa funktioner

Systematiskt program för problemspårning för att hantera och lösa problem effektivt

Samarbetswikis gör det möjligt för team att dokumentera projektplaner, mötesanteckningar och mycket mer.

Anpassade fält för olika datatyper, inklusive ärenden, projekt och användare

Rolltilldelning och behörighetsinställningar för en tydlig definition av ansvarsområden och extra säkerhet

Visuella översikter som Gantt-diagram och en kalender för effektiv projektuppföljning och uppgiftsschemaläggning ?

Redmines begränsningar

Föråldrat användargränssnitt

Brant inlärningskurva

Ingen kundsupport

Priser för Redmine

Gratis

Betyg och recensioner av Redmine

G2 : 4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

4. Confluence

Confluence är utvecklat av Atlassian, ett välkänt mjukvaruföretag, och är inte bara ett program för felrapportering. Dess styrka ligger i att det kombinerar skapande av dokument, organisering av kunskap och projektsamarbete i ett centraliserat arbetsutrymme.

Den användarvänliga textredigeraren, fördefinierade mallar och revisionsspår gör Confluence till en av de bästa plattformarna för att dokumentera och spåra teamprojekt. Funktionen för redigering i realtid kompletteras av ett intuitivt kommentarsystem som möjliggör kommentarer i texten och på sidan, gillamarkeringar och visuella element som bilder, GIF-filer och emojis. När teammedlemmar taggas eller tilldelas en uppgift säkerställer aviseringar att alla hålls informerade.

Confluence bästa funktioner

Omfattande urval av mallar för att hantera projekt

Intuitiv sidhierarki och sökfunktioner

Samarbete och redigering i realtid, med stöd av versionshistorikspårning

Funktioner för rolltilldelning för precis kontroll över användarbehörigheter

Över 1 000 programvaruintegrationer

Säkerställer datasäkerhet med kryptering under överföring och lagring

Begränsningar i Confluence

Det kan ibland vara trögt.

Vissa användare upplever problem med formatering, särskilt med tabeller.

Priser för Confluence

Gratis

Standard : Från 5,75 $/månad per användare

Premium : Från 11 $/månad per användare

Enterprise : Från 102 500 USD/år

Datacenter: Från 27 000 dollar för en årlig licens

Confluence-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

5. Asana

Asana är en verklig tungviktare inom projektledningsverktyg och används ofta av stora team som är beroende av kontinuerlig kommunikation. Det revolutionerar teamkoordinering och optimerar arbetsflöden med sina robusta visuella verktyg.

Med Workflow Builder kan teamledare och projektledare skapa processer, rapportera framsteg och dela uppdateringar mellan teamen. Det går att skapa regler för att automatisera affärsprocesser, till exempel formulär för organiserade förfrågningar och synkronisering med andra vanliga verktyg för smidig dataintegration.

Med fokus på tydlighet och organisation motverkar Asana det ”kaos” som kan uppstå i hektiska arbetsmiljöer. Dess uppdrag är att tillhandahålla en sammanhängande plats där team enkelt kan samarbeta, tilldela uppgifter och övervaka deras framsteg. ?

Asanas bästa funktioner

Skapande och hantering av uppgifter och deluppgifter med tydliga ansvarsområden och deadlines

Funktionen Regler automatiserar repetitiva processer

Tavla-, lista-, tidslinje- och kalendervyer för optimal visualisering av arbetsflödet

Avancerad sökfunktion

Integration med över 100 externa verktyg

Ett särskilt utrymme för arbetsuppdateringar och diskussioner

Asanas begränsningar

Du kan inte tilldela en uppgift till två användare

Vissa användare tycker att det ser rörigt ut

Asanas prissättning

Basic : Gratis för alltid

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag : 24,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

6. Teamwork

Teamwork är en molnbaserad projektledningsprogramvara som erbjuder högst anpassningsbara arbetsflöden och klientbehörigheter. Detta gör det till ett robust verktyg som är särskilt lämpligt för företag som följer en byrå- eller kundservicemodell, till exempel marknadsföringsbyråer.

Teamwork låter dig bjuda in ett obegränsat antal kunder, och till och med frilansare, till dina projekt. De är inte bara observatörer – de är aktiva bidragsgivare som kan kommentera, logga tid och mycket mer. Med anpassade behörigheter kan du styra varje deltagares åtkomstnivå, vilket säkerställer en smidig samarbetsprocess.

Teamworks bästa funktioner

Avancerade anpassningsalternativ för arbetsflöden, klientbehörigheter och mycket mer

Förenklade automatiseringsfunktioner för enkel uppgiftshantering på din Kanban-tavla

Inbyggda verktyg för tidrapportering och ekonomisk förvaltning

Integreras sömlöst med över 80 populära verktyg

Gantt-diagram och uppgiftsberoenden

Skapande av anpassningsbara mallar och spårning av projektets milstolpar

Begränsningar för teamarbete

Chat-verktyget kunde vara bättre

Vissa användare tycker att datavisualiseringen är dålig på grund av begränsade diagramalternativ.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Starter : 5,99 $/månad per användare, minst tre användare

Leverans : 9,99 $/månad per användare, minst tre användare

Grow : 19,99 $/månad per användare, minst fem användare

Skala: Kontakta oss för demo och prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

7. nTask

nTask syftar till att förenkla processen för problemspårning och riskhantering inom projektarbetsflöden, vilket gör dem mer transparenta och hanterbara.

Med möjligheten att tilldela status- och prioritetsnivåer säkerställer plattformen att alla hålls informerade om pågående eller avslutade ärenden. Detta hjälper teamen att tidigt identifiera potentiella hinder och utforma effektiva strategier för att hantera dem.

nTask är också utmärkt för att effektivisera din budgethantering med sina innovativa faktureringsmetoder. Du kan ställa in fasta avgifter eller timpriser per uppgift eller resurs och skapa en faktureringsmetod som är anpassad efter ditt projekts behov. Detta gör att du kan fokusera mer på uppgiftsutvecklingen samtidigt som du håller koll på projektets ekonomiska hälsa.

nTasks bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för att skapa uppgifter, deluppgifter och växla mellan olika vyer

Tidsspårningsfunktion inbyggd i uppgifterna, vilket möjliggör effektiv hantering av arbetstimmar över flera projekt

Tydliga projektöversikter som visar individuella ansvarsområden, veckokapacitet och budgetar

Robusta samarbetsverktyg, inklusive livechatt inom projektuppgifter och deluppgifter, möjlighet att bädda in videor, bifoga dokument och dela URL:er för kommunikation i realtid.

Integreras med över 1 000 appar

Begränsningar för nTask

Det kan ibland ta lång tid att ladda

Det saknar avancerade rapporteringsfunktioner.

nTask-priser

Basic : Gratis för alltid

Premium : 3 $/månad per användare

Företag : 8 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljteamet för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

nTask-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (17 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

8. Trello

Med sitt visuellt tilltalande och lättnavigerade design i Kanban-stil är Trello tack vare sin enkelhet och anpassningsförmåga det självklara valet, även för dem som är nya inom projektledningsverktyg.

En utmärkande egenskap hos Trello är dess kodfria automatiseringsverktyg som heter Butler. Det låter dig skapa regler, knappar och kommandon som effektiviserar och automatiserar nästan alla åtgärder inom Trello. Butler kan till exempel automatiskt flytta en uppgift från en "Att göra"-lista till "Görs", ställa in förfallodatum och lägga till medlemmar till uppgifter.

Med Trello kan team dela filer, följa tidsplaner och hantera arbetsbelastningar. Även om vissa andra plattformar har mer avancerade projektledningsfunktioner är Trello ett utmärkt alternativ för små team och enklare projekt.

Trellos bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare för en intuitiv användarupplevelse

Kalendrar och projektplaner för en helhetsöversikt och bättre uppföljning

Trello-kort för uppgiftsfördelning, bifogade filer och kategorisering

Skapa mallar för återkommande projekt

Automatisering av arbetsflöden med Butler-funktionen

Integrationer med över 180 andra applikationer

Trellos begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Saknar Gantt-diagram och tidsregistreringsalternativ

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare, minst 50 användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

9. Userback

Userback är skapad för mjukvarudesigners, utvecklare och företag som söker ett centraliserat projektledningssystem. Det är en plattform för feedback och felrapportering som lever upp till sitt namn genom att ”sätta användaren tillbaka i utvecklingen”. Den ger användarna intuitiva feedbackverktyg och stöder utvecklingsteam med precisa fel- och problemrapporter. ?

Med Userback kan du samla in noggrann feedback genom kommenterade skärmdumpar och videoinspelningar. Genom att registrera varje klick, zoomning och storleksändring säkerställer Userback en djupgående förståelse för hur användarna interagerar med din programvara. Detta förbättrar utvecklingsprocessens responsivitet avsevärt, vilket i slutändan leder till ökad kundframgång.

Userbacks bästa funktioner

Användaridentifiering ökar effektiviteten i feedbackprocessen, med fält som är förifyllda med användarinformation för att prioritera svar och kundframgång.

Anpassade arbetsflöden för effektivare projektledning

Feature Portal centraliserar feedback och erbjuder en plattform där användare kan dela tankar, validera idéer, tilldela uppgifter och följa framsteg.

Funktionen Merge Feedback grupperar liknande feedback för att spara tid.

Sömlös integration med andra projektledningsverktyg som GitHub, Slack och Jira

Begränsningar för Userback

Saknar avancerade projektledningsfunktioner

Ett begränsat antal användare innebär att priset snabbt blir högt för större team.

Priser för Userback

Startup : 59 $ per månad för 10 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare

Företag : 119 $ per månad för 15 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare

Premium: 217 $ per månad för 25 användare; 4,50 $ per månad per ytterligare användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Userback-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)

10. Freshservice

Freshservice (utvecklat av Freshworks) erbjuder smarta verktyg för effektiv hantering av IT-servicedeskens verksamhet. Detta omfattar allt från incidenter, förändringar och serviceförfrågningar till mer komplex IT-driftshantering. Med Freshservice kan IT-team visualisera och hantera sitt arbetsflöde från en enda instrumentpanel.

Freshservice använder AI för att förutsäga projektresultat och försenade uppgifter genom att lära sig av tidigare uppgiftsmönster och prestationsmått, vilket möjliggör snabbare lösningar av incidenter. Det optimerar också supportteamens produktivitet med intelligenta förslag till agenter, vilket minskar handläggningstiden för ärenden och förbättrar den övergripande kundnöjdheten. ?

Freshservices bästa funktioner

Automatisering av arbetsflödet möjliggör automatisk tilldelning av ärenden till rätt teammedlemmar.

Robusta rapporterings- och analysverktyg för att optimera arbetsflöden och spåra IT-prestanda

En självbetjäningsportal där användare kan skapa ärenden, spåra deras status eller hitta svar på vanliga problem.

Verktyg för incidenthantering för att snabbt lösa problem

Releasehanteringsverktyg för att planera releaser, dokumentera testplaner och uppdatera teammedlemmar

Funktioner för arbetsbelastningshantering för att övervaka uppdrag och säkerställa balanserade arbetsbelastningsnivåer

Begränsningar i Freshservice

Vissa användare tycker att det är svårt att navigera

Det saknar projektledningsfunktioner som Kanban-tavla.

Priser för Freshservice

Starter : 19 $/månad per agent

Tillväxt : 49 $/månad per agent

Pro : 95 $/månad per agent

Enterprise: 119 $/månad per agent

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Freshservice

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Att välja rätt alternativ till YouTrack

Var och en av dessa 10 utmärkta alternativ till YouTrack är fullspäckade med en robust uppsättning funktioner och möjligheter. Oavsett om det är en omfattande lösning som ClickUp som tillgodoser ett brett spektrum av projektledningsbehov eller ett specialiserat verktyg som är skickligt på att spåra problem eller samarbeta, så finns det många alternativ på marknaden.

Rätt programvara kan göra hela skillnaden när det gäller att hantera dina projekt effektivt och enkelt. Prova ClickUp och upplev de bästa verktygen för samarbete och projektledning!