Vad är SaaS-spridning och hur kan man förhindra det?

När teamen använder fler verktyg för att öka produktiviteten hamnar organisationerna ofta i ett virrvarr av överlappande, underutnyttjade eller ogranskade SaaS-appar.

Men att hantera din SaaS-spridning betyder inte att du hämmar innovation; det handlar om att åtgärda bristen på insyn i vad som används, vad som tillför värde och vad som tyst dränerar din budget.

Det innebär att veta vad som används, vad som tillför värde och vad som tyst dränerar din budget.

I den här bloggen får du lära dig vad SaaS-spridning innebär för din organisation – vad som orsakar den, varför den är ett problem och hur du upptäcker den i ett tidigt skede.

Vad är SaaS-spridning?

SaaS-spridning avser den snabba tillväxten av molnbaserade applikationer inom en organisation, som överstiger dess förmåga att spåra, hantera eller säkra dem effektivt.

Det händer när team fortsätter att lägga till verktyg, ofta med goda intentioner. Men utan överblick multipliceras dessa verktyg, överlappar varandra och blir svåra att hantera.

Så, hur går det till? Även de bästa tekniska besluten kan leda till kaos om de inte samordnas. SaaS-spridning uppstår eller börjar när ett team registrerar sig för ett verktyg för att lösa ett snabbt problem. Sedan gör ett annat team samma sak. Inom kort har ingen en fullständig bild av vad som används – eller varför.

Här är några av de största orsakerna till SaaS-spridning:

Ingen centraliserad översikt innebär att utgångna, dubbla eller oanvända verktyg passerar obemärkt förbi.

Avdelningarna köper verktyg på egen hand , ofta utan godkännande från IT- eller ekonomiavdelningen.

Det är alldeles för enkelt att registrera sig, och ännu enklare att glömma bort automatisk förnyelse.

Flera produktivitetsverktyg gör samma jobb , vilket skapar datasilos och slösar bort pengar.

Shadow IT smyger sig in när anställda använder icke godkända verktyg för att arbeta snabbare.

Och precis så blir din SaaS-stack till en rörig röra – kostsam, riskabel och ineffektiv.

⭐ Utvalda mallar Vill du ha ett snabbare sätt att styra din SaaS-teknikstack för att hålla den smidig och kompatibel? ClickUp SaaS Applications Change Management Template ger dig en strukturerad, repeterbar process för att organisera tillgångshantering, kontrollera kostnader, undvika SaaS-spridning och skugg-IT, samt hålla dina datasäkerhetsproblem borta. Få en gratis mall Övervaka SaaS-användningen och kommunicera med IT-avdelningen i realtid med ClickUps mall för förändringshantering av SaaS-applikationer.

👀 Visste du att? 56 % av SaaS-apparna hanteras inte av IT-avdelningen i snabbväxande företag. Det innebär att team eller individer köper de flesta verktygen direkt. Den siffran stiger till 68 % i små, snabbväxande företag, vilket gör SaaS-spridningen till en norm snarare än ett undantag.

Varför SaaS-spridning är ett problem

SaaS-spridning är mer än bara ett IT-problem; det kan leda till allvarliga dataintrång som påverkar budgetar, säkerhet, produktivitet och medarbetarnas upplevelse. Det är ett allvarligt affärsproblem som påverkar budgetar, säkerhet, produktivitet och medarbetarnas upplevelse.

Enligt en rapport spenderar ett genomsnittligt företag nu 49 miljoner dollar per år på SaaS-applikationer – en ökning med 9,3 % jämfört med tidigare år. Och ändå går en stor del av dessa utgifter till spillo.

Låt oss bryta ner de verkliga konsekvenserna av okontrollerad SaaS-användning:

1. Ökade kostnader

Många företag inser inte hur mycket pengar de förlorar på programvara förrän det är för sent. Rapporten avslöjar att en genomsnittlig organisation slösar bort cirka 21 miljoner dollar årligen på oanvända SaaS-licenser.

Denna splittrade strategi leder till dubbla prenumerationer, missade förnyelser och kostsamma överlappningar i programvarans funktionalitet.

🌻 Exempel: Många organisationer använder flera AI-verktyg varje dag – kanske Claude för att skriva, Gemini via Google Workspace för brainstorming och andra för forskning eller automatisering. Det är lätt att hamna med en lapptäcke av prenumerationer och verktyg, var och en med sin egen kostnad och inlärningskurva.

Om detta låter bekant är du inte ensam! Många team letar nu efter sätt att samla dessa funktioner på ett ställe, vilket förenklar arbetet och minskar extra kostnader. Att utforska plattformar som kombinerar flera AI-funktioner kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde och göra samarbetet mycket enklare.

ClickUps Brain MAX sätter stopp för SaaS-spridningen genom att samla alla dina viktiga arbetsverktyg – AI, sökfunktioner och automatisering – i en enda, enhetlig desktop-app. Istället för att jonglera med flera separata appar och plattformar, ansluter den till din befintliga programvara och centraliserar allt du behöver på ett och samma ställe. Det innebär: Röststyrda kommandon för handsfree-produktivitet

Ett gränssnitt för att söka i alla dina appar och filer

Enhetlig AI-assistans som fungerar kontextuellt, oavsett vilket verktyg du använder.

Automatiserade arbetsflöden som spänner över flera plattformar utan att byta flikar

2. Säkerhets- och efterlevnadsrisker

Eftersom 33,6 % av SaaS-verktygen kommer in i organisationer via skugg-IT, ofta på grund av decentraliserad upphandling, finns det liten insyn eller kontroll över vilka data som flödar genom vilka nya SaaS-appar. Denna decentraliserade strategi för SaaS-upphandling ökar säkerhetsutmaningarna, utsätter känsliga data för risker och ökar risken för bristande efterlevnad.

3. Minskad produktivitet

När verktyg samlas utan en plan blir arbetet komplicerat. Rapporten visar också att organisationer i genomsnitt lägger till nästan 92 nya SaaS-applikationer varje år.

Betydande kontextväxling mellan icke sammankopplade system utan proaktiv styrning minskar medarbetarnas fokus, och de börjar använda nya SaaS-lösningar.

4. Dålig användarupplevelse

En rörig SaaS-stack innebär att användarna slösar tid på att logga in, leta efter filer eller navigera i okända gränssnitt.

När frustrationen växer vänder sig anställda till icke godkända SaaS-verktyg som bättre passar deras behov. Faktum är att de anställdas utgifter för skugg-IT ökade med 11,1 % – ett tydligt tecken på att ditt nuvarande SaaS-ekosystem kanske inte fungerar för dem.

👀 Visste du att? Medan 68 % av företagen investerar i SaaS-säkerhetsutbildning, är det bara 51 % som samordnar kommunikationen mellan säkerhets- och appägarteamen. Ännu mer oroande är att bara 33 % aktivt övervakar hälften av sin SaaS-stack. Kort sagt, de flesta team säkrar det de kan se, men de kan inte se mycket.

Hur du identifierar SaaS-spridning i din organisation

Att identifiera och bekämpa SaaS-spridningen i ett tidigt skede är avgörande för att återfå kontrollen. Använd denna checklista för att operationalisera dina SaaS-revisioner och övervinna utmaningar på den digitala arbetsplatsen. Hitta en SaaS-hanteringsplattform för att hålla dig uppdaterad om de många SaaS-applikationer som din organisation använder.

Kategori Uppgift Konkreta åtgärder Varför detta är viktigt 🔍 Revision: Operativ Spåra alla SaaS-relaterade utgifter Granska företagskort och ersättningsloggar Kontrollera avdelningsbudgetar för vaga poster Finansavdelningen ser ofta SaaS-inköp före IT-avdelningen – detta steg avslöjar dolda prenumerationer och outnyttjade utgifter. Identifiera verktyg som köpts utanför upphandlingsprocessen Analysera utgifter som flaggats som prenumerationer eller återkommande avgifter Fångar upp oauktoriserade eller skuggverktyg som förvärvats utan centraliserad godkännande eller synlighet. 🔍 Revision: Teknisk Använd identitetsloggar för att hitta aktiva verktyg Hämta SSO-användningsdata Visar de verktyg som används inom organisationen Upptäck otillåtna integrationer Granska anslutna appar via interna verktygs-API:er Granska anslutna appar via OAuth eller interna verktygs-API:er Kontrollera inloggnings- och aktivitetsdata Identifiera inaktiva användare och licensluckor Upptäck ineffektivitet och säkerhetsrisker kopplade till oanvända eller övergivna konton. 🔍 Revision: Operativ Intervjua teamen om verktygsanvändningen Fråga teamledarna vilka verktyg de använder och varför. Team använder ofta verktyg av nödvändighet – detta hjälper till att förstå legitima behov och problemområden. Dokumentera alla verktyg som teamet använder Skapa en inventering med: Verktygets namn, ägare, användningsfall, användare, fakturering, förnyelsedatum Skapa en centraliserad, levande databas med alla verktyg för en långsiktig SaaS-styrningsstrategi. 🔍 Upptäcktsverktyg Implementera upptäcktsverktyg Använd CASB, webbläsartillägg eller integrering av utgifter. Fyller luckorna som revisioner missar, särskilt för gratis provversioner, webbläsarbaserade verktyg eller appar utanför SSO. Ställ in aviseringar för införande av nya verktyg Aktivera e-post- eller Slack-aviseringar för registreringar, aktivering av provperioder eller godkännanden för datadelning. Håller dig informerad när nya verktyg kommer in i miljön innan de sprider sig okontrollerat. 🔍 Redundanskontroll Jämför verktyg efter funktion Gruppera appar efter användningsområde (PM, meddelanden, fildelning, analys) Hjälper till att identifiera överlappningar där verktyg tjänar samma syfte, vilket möjliggör konsolidering. Identifiera verktyg som inte längre är anpassade efter verksamhetens behov Granska kommande förnyelser och avbryt verktyg med lågt värde. Undvik att betala för verktyg som inte längre stöder aktuella prioriteringar. 🔍 Granskning av skugg-IT Segmentera verktyg efter affärsrisk Kategorisera: Hög risk / Högt värde / Lågt värde All skugg-IT är inte lika riskabel; detta steg hjälper dig att prioritera åtgärder baserat på potentiell påverkan. Samarbeta med ägare av högvärdiga skuggverktyg Bjud in för att formalisera användningen och utvärdera för officiell lansering Istället för att blockera, skapa lösningar tillsammans med team som redan drar nytta av icke-godkända verktyg.

När du har identifierat de överflödiga apparna är nästa steg att minska SaaS-spridningen.

Låt oss utforska fyra beprövade strategier som går utöver vanliga SaaS-revisioner och skapa en långsiktig plan för SaaS-hantering.

📖 Läs också: Gratis mallar för projektledning för alla typer av projekt

Strategier för att minska SaaS-spridningen

Att minska SaaS-spridningen handlar inte bara om att minska antalet verktyg – det handlar om att ta itu med de grundläggande orsakerna: splittrad upphandling, isolerade data och osammanhängande beslutsfattande.

En smartare strategi, med stöd av ett centraliserat inköpssystem, ger struktur, överskådlighet och målmedvetenhet i hur du inför och hanterar SaaS-applikationer. Så här gör du det på ett effektivt sätt:

Börja med att granska din nuvarande SaaS-användning.

Kartlägg alla verktyg i din stack efter kategori – projektledning, fillagring och kommunikation – och identifiera var funktionerna överlappar varandra.

Dessa områden är utmärkta kandidater för SaaS-konsolidering. Istället för att tvinga teamen att överge verktyg som de är beroende av, skapa tydliga riktlinjer för SaaS-användning som respekterar deras behov och samtidigt minskar antalet överflödiga applikationer.

Genom att konsolidera våra verktyg med ClickUp har vi tagit bort Jira, Confluence, PMO-verktyg, Salesforce och Trello. Det har gjort våra dagar mycket enklare!

2. Upprätta styrning

Utan tydliga regler kommer SaaS-spridningen att fortsätta växa. Skapa ett transparent och konsekvent ramverk för att begära, godkänna och förnya nya verktyg. Till exempel:

Använd ett centraliserat inköpsflöde som utvärderar varje app med avseende på säkerhet, kostnad, efterlevnad och integrationspotential.

Skapa standardiserade formulär som "Begäran om nytt verktyg" eller "Checklista för förnyelse" för att vägleda beslutsfattandet.

Styrning ska kännas som en möjliggörare, inte som ett hinder för ansvarsfull användning av SaaS.

3. Förbättra synligheten och rapporteringen

En årlig granskning räcker inte. SaaS-applikationer förändras ständigt, så du måste ha kontinuerlig överblick. Implementera verktyg för spårning i realtid som visar licensanvändning, förnyelsetider och avdelningsansvar.

Skapa dashboards för att visualisera kostnader och användningsmönster.

Schemalägg automatiserade rapporter för intressenter så att de kan spåra SaaS-utgifter och kontraktsaktivitet.

Konfigurera varningar för låg användning, oväntade förnyelser eller icke godkända registreringar.

Detta ger ditt team proaktiv kontroll och stoppar spridningen innan den börjar.

⚡️Mallarkiv: Mallen för beställningsformulär för programvara från ClickUp är en omfattande lösning för hantering av programvaruinköp i alla organisationer. * Få en gratis mall Håll koll på dina inköp på ett och samma ställe med ClickUps mall för beställningsformulär för programvara. Använd den här mallen för att skapa en instrumentpanel med anpassade widgets för att spåra antalet inlämningar, godkännandegrader, budgetanvändning och leverantörsanalyser, vilket ger dig en översiktlig bild av hela din programvaruinköpsprocess.

4. Utbilda teamen

Att hantera SaaS-spridningen innebär också att hantera tankesätt. Förändra uppfattningen från ”fler verktyg = bättre” till ”rätt verktyg = bättre”.

Genom att utbilda dina team hjälper du dem att förstå värdet av centraliserade system och riskerna med okontrollerad appanvändning. Det bygger också förtroende mellan IT, ekonomi och enskilda team. För att hantera spridningen av programvara kan du:

Erbjud en intern katalog med godkända SaaS-verktyg med tydliga användningsfall och licensinformation.

Anordna regelbundna workshops där avdelningarna kan granska sin teknikstack, identifiera överlappningar och rationalisera verktygsanvändningen tillsammans.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Hur ClickUp hjälper till att bekämpa SaaS-spridning

Hantera SaaS-spridningen proaktivt, stoppa säkerhetsöverträdelser, minska kostnaderna och upprätthåll en strömlinjeformad SaaS-miljö med ClickUp.

SaaS-spridningen börjar med okontrollerad spridning av flera verktyg som AI-sammanfattare för dokument, projektledningsverktyg, copywriting-bots och rapporterings- och analyspaneler. Inom kort växlar du mellan ett halvt dussin appar utan centraliserad hantering.

ClickUp löser detta genom att vara allt-i-ett-appen för arbete. Den hjälper organisationer att återfå kontrollen över fragmenterade SaaS-applikationer genom att konsolidera viktiga verktyg till en enda plattform. Den ersätter flera icke-godkända verktyg, effektiviserar arbetsflöden och möjliggör centraliserad översikt över hela din SaaS-miljö.

ClickUp Project Management centraliserar kärnfunktionerna i verksamheten – uppgifter, dokument, mål, instrumentpaneler, tidrapportering och chatt – på en enda plattform, allt drivet av avancerad artificiell intelligens.

Leverera projekt i tid, varje gång, med ClickUp Project Management.

Team kan hantera projekt, samarbeta på dokument, sätta upp och följa upp mål, visualisera data, kommunicera med andra team och ställa AI-frågor om vad som helst – allt utan att behöva byta mellan flera appar.

Därefter kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, sammanfatta långa diskussioner direkt, så att alla inblandade kan hålla sig uppdaterade utan att behöva läsa igenom hela chattloggarna.

Låt oss säga att dina IT- och ekonomiteam diskuterar en rapport om skugg-IT. De kan länka chatten till den relaterade revisionsuppgiften eller sammanfatta diskussionen med ClickUp Brain.

Brain är det första arbetsplatsanpassade neurala nätverket som förstår din organisations sammanhang, uppgifter, verktyg och dokument. Medan andra verktyg kräver manuella kommandon och kopiering och klistring, är ClickUp Brain direkt integrerat i dina arbetsflöden.

Det svarar på dina frågor som en djupt integrerad, kontextmedveten AI-motor för projektledning.

Möt ClickUp Brain, din AI-drivna assistent som kan göra allt och lite till!

Du kan använda ClickUp Brain för att:

Säg ”Sammanfatta våra senaste SaaS-förnyelser per avdelning” och få en sammanfattning som är redo att presenteras för ledningen, hämtad från uppgifter, dokument och uppdateringar.

Fråga ”Vilka verktyg används mest av marknadsföringsteamet?” och få en rangordnad lista baserad på aktivitetsdata.

Skapa leverantörsmeddelanden (”Hej, vi utvärderar din användning och vill ha en offert för uppsägning”)

För att generera innehåll kan du också växla mellan Claude, ChatGPT och andra LLMS inom ClickUp Brain.

Förutom att skapa innehåll kan du automatisera befintliga verktyg med hjälp av ClickUp Automations.

Konfigurera triggerbaserade arbetsflöden med ClickUp Automations eller konfigurera en AI-agent som hanterar ditt arbetsflöde med enkla steg!

Det eliminerar manuellt arbete helt genom att låta dig skapa regler som utlöser åtgärder i hela ditt arbetsområde utan kodning. Om du är osäker på hur du ska ställa in det, berätta för ClickUp Brain vad du vill automatisera. Det kommer att skapa arbetsflödet åt dig.

Du kan använda ClickUp Automations för att:

Tilldela automatiskt verktygsgranskningar till inköpsansvariga 30 dagar före förnyelse

Ändra uppgiftsstatus när användningen sjunker under en viss tröskel

Aktivera aviseringar när nya SaaS-förfrågningar kommer in via ClickUp Forms.

Kör checklista för licensavstämning kvartalsvis med återkommande arbetsflöden

Spåra programvaruförfrågningar och godkännanden via dedikerade uppgifter

Med ClickUp Tasks kan du dela upp projekt i genomförbara arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kan anpassas med anpassade fält, kategorier, prioriteringar och taggar för att passa alla arbetsflöden. Du kan automatisera uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar, vilket säkerställer att arbetet flyter på effektivt.

Med Tasks kan du planera, tilldela och följa upp arbete på ett och samma ställe, vilket eliminerar behovet av separata appar för uppgiftshantering.

Se dina uppgifter på det sätt du vill med flera alternativ på ClickUp.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Relationships för att koppla samman uppgifter mellan olika team. Koppla till exempel en leverantörsutvärdering till den relaterade säkerhetsgranskningen, den juridiska checklistan och förnyelsebeslutet så att alla inblandade alltid har sammanhanget klart för sig.

Dokumentera riktlinjer och bästa praxis med hjälp av centraliserad dokumentation.

När det gäller dokumentation sorteras och lagras alla dina skriftliga data på ClickUp Docs.

Docs låter team skapa, organisera och samarbeta kring innehåll direkt i plattformen. Det stöder avancerad formatering, checklistor, banners och till och med AI-driven textgenerering. Du kan visa dokumenthistorik, lägga till omslagsbilder, skydda känsliga dokument och använda mallar för att upprätthålla enhetlighet.

Samarbeta med ditt team var du än befinner dig med ClickUp Docs.

Dokument kan länkas till uppgifter, grupperas efter funktion eller avdelning, refereras till i andra dokument och exporteras för delning. Denna integration säkerställer att kunskapen är lättillgänglig och användbar, vilket förbättrar produktiviteten och samarbetet.

Sätt upp mål för SaaS-spridningen och följ utvecklingen från början till slut.

Din strategi kan förbättras med ClickUp Goals, där övergripande mål delas upp i mätbara delmål – oavsett om det handlar om att spåra användningen av SaaS-verktyg, avveckling eller milstolpar för efterlevnad.

Målen uppdateras i realtid i takt med att anslutna uppgifter fortskrider och kan visas på instrumentpaneler för fullständig översikt.

På tal om det erbjuder ClickUp Dashboards anpassningsbara kort som ger realtidsvisualiseringar av projektmått, användning av SaaS-verktyg, förnyelsedatum och kostnadsinformation. Drifts- och inköpsteam kan använda dessa visualiseringar för att övervaka verktygens effektivitet och genomsnittlig kostnad per användare samt lägga till eller ta bort kandidater med ett ögonkast.

Spåra dina uppgifter, få uppdateringar i rätt tid och arbeta smidigare med ClickUp Dashboards.

Under en kvartalsöversyn kan du till exempel använda ett ClickUp-dashboard som visar marknadsföringsteamets SaaS-portfölj med de 10 bästa verktygen, förnyelsedatum och senaste inloggningsdata, beroende på användningsloggarna.

För att ytterligare driva på ansvarstagande och budgethantering låter ClickUp Time Tracking – som finns inbyggt – teamen logga timmar, hantera fakturerbar tid och rapportera om operativ effektivitet, allt utan att lämna ClickUp-arbetsytan.

Underlätta samarbetet med integrerad chatt

Visste du att du kan minska SaaS-spridningen genom att också göra dig av med dina meddelande- och AI-appar? ClickUp ger dig båda samtidigt.

För det första är ClickUp Chat specialutvecklad för att hjälpa organisationer att eliminera isolerade meddelandeverktyg. Kommunikationen är helt integrerad i plattformen, vilket gör det möjligt för teamen att samarbeta där arbetet utförs.

Håll koll på konversationerna på arbetsplatsen med ClickUp Chat.

Med chatten i realtid kan du hålla standup-möten, logga åtgärdspunkter och organisera konversationer efter projekt eller ämne utan att byta app.

Kontextuell samverkan är också tillgänglig genom kommentarer och @mentions på uppgifter, dokument och instrumentpaneler, medan tilldelade kommentarer hjälper till att omvandla feedback till praktiskt arbete. Team kan till och med hantera e-posttrådar direkt i ClickUp, vilket gör att all kommunikation är centraliserad och spårbar. Varje meddelandetråd kan också omvandlas till en uppgift med ett enda klick.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan hälften av arbetsveckan (41 %) som ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper dig att eliminera detta slit. Tänk på uppgiftsskapande, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapande av heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din allt-i-ett-app för arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

ClickUp Integrations hjälper till att hantera SaaS-spridningen genom att koppla samman över 1 000 SaaS-applikationer – som Salesforce, HubSpot och Jira – till ett centraliserat arbetsflöde. Synkronisera data, utlös automatiseringar och ta bort överflödiga appar utan att störa din befintliga SaaS-miljö.

En ny Salesforce-möjlighet kan till exempel automatiskt skapa en uppgift med förifyllda CRM-detaljer. Med flexibla teamstrukturer, detaljerade åtkomstkontroller och realtidsdashboards kan IT övervaka SaaS-användningen, minska efterlevnads- och säkerhetsrisker och hantera SaaS-stacken mer effektivt på en enda plattform.

Verkligt exempel på hur man förhindrar SaaS-spridning med ClickUp

RevPartners, ett snabbväxande företag inom professionella tjänster med ett helt distansbaserat team, hade för många verktyg men saknade sammanhållning.

Deras team balanserade fristående projektledningsplattformar, dokumentationsverktyg och teamkommunikationsappar, som var och en löste ett problem men skapade nya.

De bytte till ClickUp och här är vad som förändrades:

Ersätt flera verktyg med ClickUps allt-i-ett-programvara , som kombinerar projektledning, dokumentation och kommunikation.

Hantera flera projekt och kundonboarding genom att koppla samman uppgifter, dokument, mål och whiteboards på ett och samma ställe.

Skapade automatisering av arbetsflöden för interna processer, vilket minskade behovet av ständiga kontextbyten.

Få realtidsöverblick med en projektdashboard , vilket gör kommunikation och statusmöten mer effektiva.

Här är vad de uppnådde:

64 % snabbare leverans av kundprojekt

83 % minskning av projektplaneringstiden

50 % kostnadsbesparingar genom att eliminera överlappande funktioner och verktyg

36 % effektivare statusmöten

Matt Bolian, medgrundare av RevPartner, säger:

Med ClickUp har vi tillgång till alla funktioner vi behöver på ett och samma ställe, vilket är enormt viktigt för oss. Vi fokuserar på implementering, och utan en riktigt lättanvänd plattform som möjliggör detta skulle det vara omöjligt att driva implementeringen hos alla team och kunder.

Begränsa SaaS-överbelastningen med ClickUp

SaaS-spridning uppstår inte för att teamen vill ha mer programvara. Det uppstår för att de behöver mer funktionalitet och inte kan hitta den på en allt-i-ett-plattform.

Med ClickUp får du projektledning, dokument, chatt, instrumentpaneler, automatisering och AI i ett. Det innebär färre appar, inga avbrutna arbetsflöden och en renare SaaS-miljö.

Det börjar här om du är redo att sänka kostnaderna, spara tid för ditt team och kontrollera SaaS-spridningen.

Registrera dig gratis på ClickUp!