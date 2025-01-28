De 20 bästa prestandatestverktygen för att optimera dina system

Jag har tillbringat otaliga timmar med att felsöka prestandaproblem och försöka hitta vad som saktar ner ett system eller varför en applikation plötsligt kraschar under belastning.

Det är frustrerande att befinna sig i den situationen, eller hur? Men en sak som jag har lärt mig är att rätt prestandatestverktyg gör hela skillnaden.

I den här bloggen delar jag med mig av 20 av de bästa prestandatestverktygen som jag har funnit vara otroligt effektiva.

Oavsett om du är en erfaren proffs eller precis har börjat, kan dessa populära prestandatestverktyg hjälpa dig att identifiera flaskhalsar, säkerställa optimal systemrespons och leverera högkvalitativa användarupplevelser.

Låt oss dyka in! 👇

När det gäller att välja rätt prestandatestverktyg finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till:

Användarvänlighet: Hitta ett verktyg som känns intuitivt och användarvänligt, även för dem som är nya inom prestandatestning. Prioritera verktyg med ett enkelt gränssnitt och tydlig dokumentation.

Skalbarhet: Se till att verktyget kan hantera din testmiljö, oavsett om du arbetar med en liten webbplats eller en storskalig applikation. Det bör kunna skalas efter behov för att matcha dina krav.

Integrationsmöjligheter: Välj ett verktyg som fungerar smidigt med dina befintliga utvecklings- och testarbetsflöden, såsom kontinuerlig integration (CI) och kontinuerlig leverans (CD).

Rapporteringsfunktioner: Välj ett verktyg som levererar omfattande, anpassningsbara rapporter, så att du kan analysera testresultat och identifiera flaskhalsar på ett effektivt sätt.

Pris: Väg kostnaden mot din budget, eftersom det finns både gratis och betalda alternativ. Välj ett verktyg som uppfyller dina behov utan att tömma din plånbok.

Jag har gjort grovjobbet och sammanställt en lista med 20 populära verktyg för belastningstestning som hjälper dig att ta itu med problemen direkt. Nu kör vi!

1. ClickUp (Bäst för integrerad projektledning och prestandatestning)

Effektivisera din mjukvaruutveckling med ClickUp Software Team Management-paketet.

Du kanske känner till ClickUp Software Team Management som ett av de mest populära verktygen för prestandahantering, men visste du att det också kan vara din allierade vid prestandatestning?

Det är inte bara en uppgiftshanterare, utan en omfattande plattform som effektiviserar alla aspekter av mjukvaruutveckling. Från projektplanering och uppgiftshantering till samarbete och rapportering – ClickUp gör allt enkelt. Det är också ett av de bästa verktygen för agil testning.

Med sina mångsidiga funktioner och integrationer kan ClickUp effektivisera din testprocess och hjälpa dig att identifiera prestandaflaskhalsar. Det är inte allt. Det erbjuder också färdiga mallar för att komma igång med dina prestandatester. Låt oss utforska dem tillsammans.

ClickUp-mall för testhantering

Ladda ner denna mall ClickUps testhanteringsmall är utformad för att hjälpa dig att hantera hela testprocessen.

ClickUp Test Management Template erbjuder ett fördesignat ramverk för att effektivisera dina prestandatestningsinsatser. Det organiserar dina testfall, spårar framsteg och säkerställer att din testprocess löper smidigt.

Med den här mallen kan du:

Centralisera testfall: Förvara alla dina testfall på ett ställe så att de blir lätta att komma åt och hantera.

Spåra framsteg: Övervaka framstegen för varje testfall med anpassningsbara statusar som "Att göra", "Pågår" och "Godkänt/Underkänt".

Tilldela testare: Tilldela specifika testfall till teammedlemmar för effektivt utförande.

Samarbeta effektivt: Underlätta kommunikation och samarbete mellan testare genom att lägga till kommentarer och dela dokument direkt i testfallen.

ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Ladda ner denna mall Spåra, rapportera och åtgärda buggar effektivt med hjälp av ClickUps mall för bugg- och problemspårning.

ClickUp Bug & Issue Tracking Template gör det enklare än någonsin att upptäcka, hantera och åtgärda buggar i dina projekt. Den sammanför support-, teknik- och produktteamen så att alla är synkroniserade när det gäller att spåra kodfel.

Denna mall fungerar som en centraliserad hubb för hantering av alla buggar och problem. Den gör det möjligt för dig att:

Samla in felrapporter från alla teammedlemmar på ett och samma ställe.

Spåra varje felets utveckling genom anpassningsbara statusar och listorganisation.

Skapa omfattande rapporter med relevant information som skärmdumpar, videor och prioritetsnivåer för att säkerställa effektiv problemlösning.

Underlätta kommunikationen mellan felrapporterare och utvecklare genom kommentarer och omnämnanden i felrapporter.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade instrumentpaneler: Skapa Skapa ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera prestandadata och spåra framstegen mot dina mål. Detta kan ge värdefull insikt i dina applikationers prestanda och hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras.

Omvandla dina data till användbara insikter med ClickUp Dashboards.

Anpassade fält: Lägg till Lägg till anpassade fält i ClickUp för att registrera specifika prestandamätvärden, såsom svarstider, felfrekvenser och laddningstider. Detta gör att du kan spåra och analysera nyckeltal (KPI) som är anpassade efter dina testbehov.

Anpassa dina prestandamätvärden med ClickUp Custom Fields, så att du kan fånga upp de detaljer som är viktigast för din testprocess.

Uppgiftsberoenden: Definiera Definiera ClickUp-beroenden mellan uppgifter för att säkerställa att testaktiviteterna utförs i rätt ordning. Du kan till exempel ställa in ett beroende så att ett prestandatest inte kan utföras förrän motsvarande funktionstest har slutförts.

Se till att varje steg utförs vid rätt tidpunkt med ClickUp Dependencies.

Tidsspårning: Spåra tiden som läggs på varje testaktivitet för att utvärdera ditt teams effektivitet med Spåra tiden som läggs på varje testaktivitet för att utvärdera ditt teams effektivitet med ClickUp Project Time Tracking . Detta kan hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras och optimera dina testprocesser.

Få insyn i ditt teams produktivitet med ClickUp Project Time Tracking.

Kommentarer och diskussioner: Använd Använd ClickUp Assign Comments and discussions för att samarbeta med ditt team, dela insikter och ta itu med problem. Detta säkerställer att alla är på samma sida och att testaktiviteterna utförs effektivt.

Förbättra samarbetet med ClickUp Assign Comments för att hålla testaktiviteterna igång utan problem.

Automatisering av uppgifter: Ställ in triggers för att automatiskt tilldela uppgifter relaterade till prestandaproblem till rätt teammedlemmar så snart de rapporteras med Ställ in triggers för att automatiskt tilldela uppgifter relaterade till prestandaproblem till rätt teammedlemmar så snart de rapporteras med ClickUp Automations . Detta säkerställer att varje bugg hanteras omedelbart.

Effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUp Automations, som möjliggör snabba och effektiva lösningar.

Begränsningar för ClickUp

För organisationer med komplexa prestandatestningsbehov kan ett specialiserat verktyg vara mer lämpligt.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. BrowserStack (bäst för testning i olika webbläsare, operativsystem och enheter)

BrowserStack är ett modernt QA-testverktyg. Det erbjuder en imponerande uppsättning funktioner som är särskilt utformade för prestandatestning, så att du kan mäta och optimera dina webbapplikationers hastighet, responsivitet och skalbarhet.

Med dess omfattande täckning av enheter och webbläsare kan du testa olika konfigurationer för att identifiera prestandaflaskhalsar och säkerställa en smidig användarupplevelse.

BrowserStacks bästa funktioner

Verifiera din applikations prestanda på olika hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer.

Utför tester på flera enheter och webbläsare samtidigt för att påskynda din testcykel.

Övervaka KPI:er som sidladdningstider, svarstider och CPU-användning för att identifiera prestandaflaskhalsar.

Spela in dina testsessioner för att analysera prestandaproblem och identifiera områden som kan förbättras.

Begränsningar för BrowserStack

Det kan bli dyrt, särskilt för storskaliga testprojekt.

BrowserStack erbjuder ett brett utbud av funktioner, men är kanske inte lika anpassningsbart som vissa andra verktyg för belastnings- och prestandatestning.

Priser för BrowserStack

Anpassad prissättning (baserat på enhet, användning och API:er)

BrowserStack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 350 recensioner)

3. Apache JMeter (bäst för belastningstestning av webbapplikationer och API:er)

Apache JMeter är ett öppen källkodsverktyg för prestandatestning. Det används ofta för att mäta prestandan hos webbapplikationer och API:er under hög belastning.

Genom att simulera ett stort antal samtidiga användare utvärderar JMeter hur din applikation hanterar belastning och identifierar prestandaflaskhalsar. Detta gör att du kan säkerställa att din applikation fungerar effektivt under olika förhållanden.

Apache JMeters bästa funktioner

Skapa komplexa testscenarier och analysera prestandadata för att anpassa verktyget efter dina specifika testbehov.

Testa en mängd olika applikationer med stöd för flera protokoll, inklusive HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP och JMS.

Simulera ett stort antal samtidiga användare genom att fördela testerna över flera maskiner.

Förbättra funktionaliteten med en rad olika plugins och tillägg, som gör det enkelt att integrera med andra verktyg och utöka testfunktionerna.

Begränsningar för Apache JMeter

Det innebär en brant inlärningskurva för användare som är nya inom prestandatestning.

Det är inte lämpligt för extrema, storskaliga prestandatestningsscenarier på grund av dess begränsningar när det gäller att hantera ett stort antal samtidiga användare.

Priser för Apache JMeter

Gratis för alltid

Apache JMeter-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. PFLB (Bäst för belastnings- och stresstestning av webbapplikationer)

PFLB (Performance Functional Load Balancer) är ett belastningstestverktyg som är utformat för att mäta prestandan hos webbapplikationer under tung belastning. Det är särskilt effektivt för att identifiera flaskhalsar och optimera prestandan i komplexa webbarkitekturer.

PFLB:s bästa funktioner

Övervaka KPI:er som svarstider, genomströmning och felfrekvenser i realtid för att hålla koll på din applikations prestanda.

Fördela belastningen över flera servrar för att säkerställa optimal prestanda och förhindra flaskhalsar under testningen.

Använd avancerade analysfunktioner, inklusive korrelationsanalys och identifiering av flaskhalsar, för att effektivt lokalisera prestandaproblem.

Skala enkelt för att hantera storskaliga belastningstestscenarier och säkerställ att din applikation fungerar bra under varierande förhållanden.

PFLB-begränsningar

Begränsad tillgänglighet och flexibilitet jämfört med alternativ med öppen källkod

Dyrt alternativ, särskilt för skalbarhetstestning

PFLB-prissättning

Gratis för alltid

Standard: 50 $/månad

Pro: 400 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

PFLB-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. SOAPUI (bäst för API-testning av SOAP- och REST-tjänster)

SOAPUI är ett populärt API-testverktyg som även kan testa prestandan hos SOAP- och REST-tjänster. Det har ett användarvänligt gränssnitt och ett brett utbud av funktioner för att skapa och köra prestandatester.

SOAPUI:s bästa funktioner

Skapa belastnings- och stresstester för att mäta prestandan hos dina API:er under olika belastningsförhållanden.

Använd datadriven testning för att utföra samma test med olika datamängder och simulera verkliga användningsscenarier.

Få tillgång till en mängd olika typer av påståenden för att verifiera att API-svaren är korrekta och snabbt identifiera prestandaproblem.

Begränsningar för SOAPUI

Det tar lite tid att vänja sig, särskilt för användare som är nya inom API-testning.

SOAPUI-priser

Gratis för alltid

SOAPUI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

6. LoadView (Bäst för molnbaserad prestandatestning)

LoadView är en molnbaserad plattform för prestandatestning som låter dig simulera verklig användartrafik och mäta prestandan hos dina webbapplikationer och API:er. Den har ett intuitivt gränssnitt och ett brett utbud av funktioner för att skapa och utföra prestandatester.

LoadViews bästa funktioner

Simulera trafik från flera geografiska platser för att testa din applikations prestanda under olika förhållanden.

Skapa komplexa testscenarier och återskapa verkliga användares beteende med dynamiska skriptfunktioner.

Få tillgång till detaljerade prestandaanalyser, inklusive svarstider, genomströmning och felfrekvenser.

Begränsningar för LoadView

Begränsad tillgänglighet och flexibilitet jämfört med alternativ med öppen källkod

LoadView-priser

On-demand: 0 $/månad

Prenumeration: Starter: 129 $/månad Professional: 454 $/månad Advanced: 899 $/månad

Startpaket: 129 $/månad

Professionell: 454 $/månad

Avancerat: 899 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Startpaket: 129 $/månad

Professionell: 454 $/månad

Avancerat: 899 $/månad

LoadView-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (25+ recensioner)

7. Keysight Eggplant (Bäst för automatiserad funktions- och prestandatestning)

Keysight Eggplant är ett funktionstestverktyg som också kan användas för prestandatestning. Det är särskilt väl lämpat för testning av komplexa webbapplikationer och API:er, med fokus på automatisering.

Keysight Eggplants bästa funktioner

Skapa belastningstester och stresstester för att mäta prestandan hos dina webbapplikationer och API:er.

Använd automatiseringsfunktioner för att skapa återanvändbara testskript och automatisera repetitiva uppgifter, vilket förbättrar den totala effektiviteten.

Utnyttja bildbaserad testning för att utvärdera applikationer med dynamiska gränssnitt och säkerställa korrekta resultat.

Integrera Eggplant med andra verktyg, såsom CI/CD-pipelines och övervakningssystem, för att effektivisera testningen.

Begränsningar för Keysight Eggplant

Funktionerna är otillräckliga i förhållande till kostnaden.

Priser för Keysight Eggplant

Snabbstart: 9 999 dollar för tre månader

Andra planer: Anpassade priser

Keysight Eggplant-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. OpenText LoadRunner Cloud (Bäst för molnbaserad prestandatestning för företag)

OpenText LoadRunner Cloud är en kraftfull molnbaserad plattform för prestandatestning. Den erbjuder ett omfattande utbud av funktioner för att mäta prestandan hos webbapplikationer och API:er under hög belastning.

OpenText LoadRunner Cloud är särskilt utformat för att hantera storskaliga testscenarier och levererar tillförlitliga resultat som användarna kan lita på.

OpenText LoadRunner Clouds bästa funktioner

Hantera flera projekt inom en enda hyresgäst för att organisera resursfördelning och hantering mellan olika prestandatestinitiativ.

Lägg till virtuella användare under ett test för att justera belastningen baserat på observationer i realtid utan att starta om testet, vilket säkerställer en korrekt prestandautvärdering.

Följ branschstandarder för säkerhetsrutiner och se till att användardata skyddas under testscenarier.

Integrera sömlöst med olika CI/CD-pipelines och övervakningsverktyg, inklusive Jenkins, Azure DevOps och New Relic.

Begränsningar för OpenText LoadRunner Cloud

UI/UX håller inte samma klass som andra prestandatestverktyg.

Priser för OpenText LoadRunner Cloud

Anpassad prissättning

OpenText LoadRunner Cloud – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Gatling (Bäst för högpresterande belastningstestning, särskilt för utvecklare som är bekanta med Scala)

Gatling är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod som är särskilt utformat för högpresterande belastningstestning. Det är utmärkt för att simulera tung användartrafik och identifiera prestandaflaskhalsar i webbapplikationer och API:er.

Verktygets Scala-baserade arkitektur och asynkrona I/O-funktioner gör det till ett förstahandsval för utvecklare som söker effektiva och skalbara prestandatestningslösningar.

Gatlings bästa funktioner

Skriv prestandatester som källkod för att möjliggöra versionskontroll och samarbete mellan teammedlemmarna.

Utnyttja Gatlings protokolloberoende natur för att stödja olika protokoll, inklusive HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT och mer.

Använd den inbyggda inspelaren för att registrera användarinteraktioner med webbapplikationer och konvertera dem till belastningstestskript.

Begränsningar för Gatling

Utvecklare som är nya inom Scala eller prestandatestning kan möta en brantare inlärningskurva.

Gatlings grafiska användargränssnitt är inte lika omfattande som vissa andra prestandatestverktyg.

Gatling-priser

Grundläggande: 110,46 dollar

Team: 441,85 dollar

Företag: Anpassad prissättning

Gatling-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 55 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: För effektiv kommunikation och dokumentation av dina testaktiviteter kan du skapa detaljerade release notes som beskriver de ändringar som gjorts, de tester som utförts och eventuella kända problem eller begränsningar. Granska befintliga exempel på release notes för att få inspiration till dina egna.

10. Mabl (Bäst för kontinuerlig testning, inklusive prestandatestning)

Mabl är en molnbaserad plattform för kontinuerlig testning som erbjuder en rad testfunktioner, inklusive prestandatestning.

Mabl är främst känt för sina funktionella testfunktioner, men kan också användas för att utvärdera prestandan hos webbapplikationer och API:er. Dess kodfria tillvägagångssätt gör det tillgängligt för en bred användargrupp, även för dem som inte har omfattande teknisk expertis.

mabls bästa funktioner

Optimera testkörningen med intelligent väntetid, som använder historiska prestandadata för applikationer för att justera tidpunkten dynamiskt.

Få tillgång till robusta API-testfunktioner, inklusive stöd för autentiseringsuppgifter för säkra miljöer och flexibla testkonfigurationer som möjliggör snabb start av testning.

Utnyttja förbättringar inom maskininlärning för att identifiera nya testområden och säkerställa att tester endast körs när applikationerna är i rätt tillstånd.

Begränsningar för mabl

Begränsade anpassningsmöjligheter för tester

Stöder inte traditionella loopkonstruktioner fullt ut.

mabl-priser

Anpassad prissättning

mabl-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4/5 (65+ recensioner)

11. Loadmill (Bäst för molnbaserad prestandatestning med verklig webbläsartestning och dynamisk skriptning)

Loadmill är en molnbaserad plattform för prestandatestning som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att mäta prestandan hos webbapplikationer och API:er under hög belastning. Den är särskilt väl lämpad för att testa applikationer som är beroende av verkligt användarbeteende, såsom e-handelssajter och spelplattformar.

Loadmills bästa funktioner

Generera automatiskt testscenarier baserade på verkligt användarbeteende med AI-driven testgenerering.

Få insikter med djupgående analyser av testresultat, identifiera grundorsaker och föreslå förbättringar för ökad prestanda.

Integrera dem smidigt i ditt utvecklingsflöde för kontinuerlig testning, så att du snabbt kan identifiera och lösa problem när de uppstår.

Loadmills begränsningar

Vissa avancerade funktioner är komplicerade att använda.

Loadmill-priser

Team: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Loadmill-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. BlazeMeter (bäst för prestandatestning på företagsnivå)

BlazeMeter är en plattform för kontinuerlig testning som hjälper test- och utvecklingsteam att utföra belastnings- och prestandatestning för webb- och mobilapplikationer. Den gör det möjligt för användare att replikera trafik och analysera applikationsprestanda på ett effektivt sätt.

BlazeMeters bästa funktioner

Kombinera molnbaserad testning med lokal infrastruktur med hjälp av BlazeMeters hybridtestfunktioner för optimal prestanda och skalbarhet.

Använd avancerade analysfunktioner, inklusive drill-down och grundorsaksanalys, för att identifiera prestandaflaskhalsar.

Övervaka KPI:er i realtid, inklusive svarstider, genomströmning och felfrekvenser, för att hålla dig informerad om applikationens prestanda.

Begränsningar för BlazeMeter

Vissa användare upplever problem med att ladda ner den inspelade åtgärden i JMX-filen.

BlazeMeter-priser

Grundläggande: 149 $/månad

Pro: 649 $/månad

Unleashed: Anpassad prissättning

AWS: Anpassad prissättning

BlazeMeter-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

13. NeoLoad (Bäst för prestandatestning av komplexa webbapplikationer och API:er)

NeoLoad är en automatiserad plattform för prestandatestning som är utformad för företag som vill utvärdera prestandan hos webb- och mobilapplikationer.

Den möjliggör kontinuerlig prestandatestning från API:er till fullständiga applikationer och erbjuder funktioner som stöder belastningstestning, stresstestning och prestandaövervakning.

NeoLoads bästa funktioner

Hantera dynamiskt innehåll och sessioner automatiskt med NeoLoads avancerade korrelationsmotor.

Spara tid och arbete genom att automatiskt generera testscenarier baserade på verkligt användarbeteende.

Integrera enkelt med populära verktyg och förenkla processen att införliva NeoLoad i din CI/CD-pipeline.

Hantera storskaliga testscenarier med lätthet genom att simulera ett stort antal samtidiga användare för att utvärdera din applikations prestanda.

Begränsningar för NeoLoad

Det kan bli dyrt för storskaliga testprojekt.

Vissa användare anser att rapporter som genereras från NeoLoad Web saknar flera viktiga detaljer och mätvärden.

Priser för NeoLoad

Anpassad prissättning

NeoLoad-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

14. WebLOAD (Bäst för prestandatestning på företagsnivå)

WebLOAD är ett belastningstestverktyg som utvecklats av RadView för att utvärdera prestanda och skalbarhet hos webbapplikationer. Det gör det möjligt för organisationer att simulera verklig trafik och utvärdera hur deras system beter sig under olika belastningsförhållanden, vilket gör det lämpligt för både små och stora företag.

WebLOAD:s bästa funktioner

Välj mellan SaaS eller lokala distributionsalternativ för att matcha dina infrastrukturbehov.

Utnyttja smart skriptning med inbyggt JavaScript för avancerad korrelation, parametrisering och validering.

Definiera prestandamål och låt WebLOAD justera antalet virtuella användare för att uppnå dessa mål.

Analysera prestandamätvärden i detalj med över 80 konfigurerbara rapporter, inklusive realtidsdashboards och sessionsjämförelser för att utvärdera testkörningens prestanda.

Begränsningar för WebLOAD

Vissa användare har rapporterat att det behövs bättre handledning och kunskapsbaserat material.

Priser för WebLOAD

Startpaket: Anpassad prissättning

Professionell: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

WebLOAD-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. HeadSpin (Bäst för prestandatestning av mobila enheter, testning av riktiga enheter och global täckning)

HeadSpin är en plattform för testning av digitala upplevelser som fokuserar på prestandaoptimering för mobil- och webbapplikationer. Den förser organisationer med en omfattande uppsättning verktyg som är utformade för att säkerställa optimal applikationsprestanda genom testning, övervakning och analys i realtid.

HeadSpins bästa funktioner

Effektivisera testprocesserna med automatiserade testskript som körs på olika enheter för att få konsekventa resultat.

Få insikt i applikationers laddningstider, responsivitet och resursanvändning med HeadSpins omfattande prestandamätvärden.

Spela in och spela upp användarsessioner för att analysera användarinteraktioner och identifiera prestandaproblem på ett mer effektivt sätt.

Begränsningar för HeadSpin

Användarna upplever att det saknas en rapporteringspanel för testfall.

HeadSpin-priser

Anpassad prissättning

HeadSpin-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

16. Locust (Bäst för enkla, Python-baserade belastningstester)

Locust är ett lättviktigt, öppen källkodsbaserat belastningstestverktyg skrivet i Python. Det är utformat för att vara enkelt att använda och mycket skalbart, vilket gör det till ett populärt val för utvecklare och organisationer av alla storlekar.

Locusts bästa funktioner

Skriv och underhåll prestandatester direkt i Python, vilket gör dem mer flexibla och lättare att hantera än UI-baserade verktyg.

Kör storskaliga, distribuerade tester på flera maskiner med Locusts skalbara design.

Integrera dina tester med andra Python-bibliotek för att täcka ett brett spektrum av protokoll och system.

Spåra mätvärden i realtid och justera belastningen via Locusts webbaserade användargränssnitt.

Locusts begränsningar

Locusts grafiska användargränssnitt är relativt enkelt jämfört med vissa andra prestandatestverktyg.

Kräver kunskaper i Python-programmering för att skapa och anpassa testscenarier.

Locust-prissättning

Gratis för alltid

Locust-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

17. Tricentis Tosca (Bäst för testautomatisering och prestandatestning på företagsnivå)

Tricentis Tosca är ett omfattande prestandatestverktyg utvecklat av Tricentis. Det är utformat för att automatisera end-to-end-testning av programvaruapplikationer. Verktyget använder en modellbaserad testmetod som gör det möjligt för testare att skapa och utföra tester utan behov av omfattande skriptning.

Tricentis Tosca bästa funktioner

Prioritera testfall baserat på potentiell prestandapåverkan med hjälp av Tosas riskbaserade testmetod.

Utför tester med realistiska data genom Tosas intelligenta testdatahantering, vilket förbättrar resultatens noggrannhet.

Minska tiden och ansträngningen som krävs för att skapa och underhålla testskript med Tosas AI-drivna automatiseringsfunktioner.

Begränsningar för Tricentis Tosca

Avancerade funktioner har en inlärningskurva

Vissa användare tyckte att verktygets prestanda var långsam.

Priser för Tricentis Tosca

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tricentis Tosca

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

18. LoadNinja (Bäst för verkliga belastningstester i webbläsare)

LoadNinja är en molnbaserad plattform för belastningstestning och prestandatestning av webbapplikationer och webbtjänster. Den låter dig skapa både UI-baserade tester (som replikerar användaråtgärder på den testade webbapplikationen) och API-tester (som fungerar på samma sätt som en klient som når servern via API).

LoadNinjas bästa funktioner

Kör plattformsoberoende belastningstester från vilken dator som helst med internetåtkomst, vilket gör det enkelt att skapa och utföra tester.

Skapa tester genom att spela in UI-åtgärder i den inbyggda webbläsaren och generera API-tester med den inbyggda begäranredigeraren, utan kodning eller installation av plugins.

Skala dina belastningstester genom att välja antalet virtuella användare som ska simuleras.

Spela in tester på populära skärmupplösningar för att återskapa användarupplevelser på bärbara datorer, iPads och mobiltelefoner.

Begränsningar för LoadNinja

Dyrt för det värde det ger

Vissa användare har stött på problem med funktionalitet och integration.

Priser för LoadNinja

On-demand Starter: 301 $ Pro: 881 $ Premium: 1 133

Startpaket: 301 dollar

Pro: 881 dollar

Premium: 1 133 dollar

Prenumeration Starter: 250 $/månad Pro: 735 $/månad Premium: 945 $/månad

Startpaket: 250 $/månad

Pro: 735 $/månad

Premium: 945 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Startpaket: 301 dollar

Pro: 881 dollar

Premium: 1 133 dollar

Startpaket: 250 $/månad

Pro: 735 $/månad

Premium: 945 $/månad

LoadNinja-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

19. Artillery (bäst för kommandoradsbaserad belastningstestning)

Artillery är ett lättviktigt, öppen källkodsbaserat prestandatestverktyg som är utformat för utvecklare som föredrar ett kommandoradsgränssnitt. Det är särskilt väl lämpat för enkla belastningstestscenarier och kan enkelt integreras i CI/CD-pipelines.

Artillerys bästa funktioner

Testa olika backend-tjänster effektivt med Artillerys breda protokollstöd, inklusive HTTP, WebSocket, Socket. IO och AWS Kinesis.

Skapa enkelt komplexa testscenarier med flera faser och villkor, som simulerar olika användarbeteenden och belastningsmönster för varierande testbehov.

Utöka funktionaliteten genom att skriva anpassade skript eller använda plugins från npm-verktyget, vilket möjliggör skräddarsydda testscenarier som uppfyller specifika projektkrav.

Artilleriets begränsningar

Artillery saknar ett grafiskt användargränssnitt, vilket gör det mindre användarvänligt för dem som föredrar ett visuellt gränssnitt.

För användare som är nya inom kommandoradsverktyg eller prestandatestning kan Artillery ha en brant inlärningskurva.

Artillery-prissättning

Gratis för alltid

Artillery-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd agila testmetoder för att effektivisera dina prestandatester. Samarbeta nära med ditt team och samla in återkoppling för att tidigt identifiera prestandaproblem.

20. TestComplete (Bäst för automatiserad UI-testning på flera plattformar)

TestComplete är en kraftfull lösning för team som söker automatiserad prestandatestning och erbjuder mångsidiga belastningstestverktyg för att utvärdera hur applikationer presterar under olika trafiknivåer.

TestCompletes bästa funktioner

Spela in automatiserade tester enkelt med hjälp av inspelning och uppspelning, vilket eliminerar behovet av kod.

Minska testunderhållet genom att använda AI-driven självläkning för att upptäcka UI-förändringar och automatiskt föreslå alternativ.

Organisera och hantera över 500 kontroller effektivt med ett intelligent objektarkiv för skalbara och underhållbara tester.

Förenkla testskapandet med hjälp av nyckelordsdriven testning med ett dra-och-släpp-gränssnitt för icke-tekniska användare.

Begränsningar för TestComplete

Det fungerar endast på Windows-plattformen, så organisationer som använder macOS- eller Linux-miljöer kan inte använda det.

Begränsningar för multithreading, särskilt när det gäller loggning och utfärdande av tangenttryckningar från sekundära trådar

Priser för TestComplete

TestComplete-baslicens

Fast pris: 1 940 dollar

Flytande: 3 875 dollar

TestComplete Pro-licens

Fast pris: 3 015 dollar

Flytande: 6 029 dollar

TestComplete Advanced License: Anpassad prissättning

TestComplete-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Välj rätt prestandatestverktyg för ditt arbetsflöde

För att välja det perfekta prestandatestverktyget måste man noga överväga flera faktorer.

Komplexiteten i din applikation, dina specifika testmål, ditt teams tekniska expertis och din budget spelar alla en viktig roll. Du bör leta efter ett verktyg som integreras sömlöst med dina befintliga verktyg och kan hantera dina testbehov i stor skala.

Överväg en mångsidig plattform som ClickUp för att effektivisera din testprocess och identifiera prestandaflaskhalsar.

ClickUp är främst känt för projektledning, men erbjuder även robusta funktioner för prestandatestning, inklusive felspårning, projektuppföljning och automatisering av uppgifter.

Prova ClickUp gratis idag!