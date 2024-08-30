Hur man skriver release notes – exempel och mallar för att förbättra din produktstrategi

När det gäller release notes håller Slack dem roliga och koncisa. Folket på Zoom föredrar mycket detaljerade sådana. Våra innehåller vanligtvis en video.

Release notes hjälper produktchefer och mjukvaruutvecklingsteam att skapa transparens och förbättra kundupplevelsen. De är en del av den övergripande releaseplanen och beskriver de senaste mjukvaruuppdateringarna – produktförbättringar, buggfixar, kommande funktioner etc.

Låt oss utforska några av de bästa exemplen på release notes från programvaruföretag för att lära oss hur man kan förbättra användarengagemanget.

Vikten av release notes

Företag publicerar release notes för att dela relevant information med användarna om den senaste versionen av en produkt. Utvecklingsteamen måste skriva informativa release notes utan onödiga tekniska detaljer.

Fokus bör ligga på att hjälpa användarna att enkelt förstå de ändringar som gjorts i produkten.

Sammanfatta ändringar : En uppdatering av sidan med release notes ger en kortfattad översikt över produktändringar – med fokus på nya funktioner, buggfixar och förbättringar av befintliga funktioner. Detta ökar tydligheten och hjälper till att förverkliga det mervärde som varje uppdatering av release notes tillför.

Ge tydliga instruktioner och förklaringar : Tydliga instruktioner i release notes hjälper användarna att effektivt navigera bland nya funktioner. Dessutom hjälper de till att besvara eventuella frågor eller funderingar från tidigare produktversioner.

Förbättrad kommunikation: Release notes underlättar effektiv kommunikation mellan utvecklingsteamet och användarna. Att se till att alla är väl informerade om ändringarna skapar förtroende bland användarna, inklusive viktiga intressenter.

Bra release notes visar också utvecklingsgruppernas och SaaS-företagens lyhördhet för kundernas feedback genom att införliva viktiga användarförslag i nya funktioner och produktuppdateringar.

När du arbetar med feedback, oavsett om det gäller önskemål om funktioner, klagomål eller andra förslag, gäller följande:

Bevisar att företaget värdesätter användarnas synpunkter

Visar den tid och ansträngning som investerats i att förbättra kundupplevelsen

Detta engagemang för kontinuerlig förbättring uppskattas av kunderna. Det stärker deras förtroende för programvaran och företaget som driver utvecklingen.

10 exempel på release notes

Låt oss ta en titt på några av de bästa exemplen på produktreleasenoteringar och analysera dem för att se vad som gör var och en av dem intressant:

1. ClickUp

Inkludera alla de senaste uppdateringarna på ett tydligt, organiserat och användarvänligt sätt, precis som i ClickUps release notes

ClickUp är ett molnbaserat projektledningsverktyg som främjar teamsamarbete och ökar produktiviteten.

Denna ClickUp Release 3.15, publicerad den 18 april 2024, är fullspäckad med de senaste uppdateringarna så att användarna kan hålla sig informerade.

De senaste uppdateringarna har till exempel introducerat funktioner som formler i beräkningskort och SCIM-teamhantering, tillsammans med integrationer med HubSpot-arbetsflöden och Morgen-kalendern.

Uppdateringarna i ClickUps release notes är väl utformade och visuellt tilltalande tack vare tydliga och tydliga rubriker, animationer, skärmdumpar och GIF-bilder. Detta hjälper till att engagera användarna och skapa en bättre förståelse för varje ny funktion och arbetsflöde som introduceras.

Vad är unikt: Release notes är organiserade i kvartal, så att användarna enkelt kan navigera i dem.

Varje dedikerad uppdatering av release notes lyfter fram nya funktioner, förbättringar, integrationer och buggfixar.

Avsnittet ”Nya funktioner och förbättringar” högst upp innehåller relevanta länkar till ClickUps hjälpcenter för varje ny funktion eller förbättring.

En YouTube-video med uppdateringar finns i början av sidan.

En viktig faktor som skiljer ClickUps release notes från konkurrenternas är användningen av visuella element för att förbättra läsbarheten för slutanvändarna.

Alla ovan nämnda faktorer gör ClickUps release notes till ett utmärkt exempel för produktchefer som vill skapa informativa och användarvänliga uppdateringar av release notes-sidor för sina användare.

2. Zoom

via Zoom

Zoom är en onlineplattform för kommunikation med andra via video- och ljudsamtal samt meddelanden. Zooms release notes är mycket omfattande och beskriver alla nya funktioner, förbättringar, uppdateringar och buggfixar i detalj.

Sidan är välorganiserad och formaterad med rubriker, underrubriker och punktlistor, men det lilla teckensnittet och de långa styckena kan göra att användarna känner sig överväldigade.

Vad är unikt: En anmärkningsvärd funktion på Zooms sida med release notes är det historiska arkivet med programuppdateringar från de senaste fyra åren.

På vänster sida av sidan hittar du release notes för alla Zoom-produktkategorier.

Hela sidan med release notes är kategoriserad efter varje releasedatum och versionsnummer. Du hittar dem alla genom att bläddra nedåt.

Den oändliga rullningen här är dock ansträngande och kan orsaka besvär eftersom direkta länkar till enskilda uppdateringar av release notes inte finns tillgängliga på denna sida. Detta kan hindra läsbarheten, särskilt för användare som spårar flera uppdateringar eller söker specifik information.

Vi ansåg att en förenklad layout och ankare eller direktlänkar till release notes skulle kunna förbättra användarupplevelsen avsevärt.

3. Slack

via Slack

Slack är ett verktyg för meddelanden och produktivitet (tro inte på namnet, det fungerar verkligen). Det gör det möjligt för anställda inom en organisation att kommunicera, interagera och samarbeta på ett smidigt sätt.

Slacks release notes för Windows-användare utmärker sig genom sitt insiktsfulla men ändå lättillgängliga format och sin roliga humor. Ändringarna i varje version beskrivs tydligt och kategoriseras i ”Nyheter”, ”Buggfixar” och ”Säkerhetsriktlinjer”. Noterna är ordnade efter datum, vilket underlättar sökningen efter specifika uppdateringar.

Vad är unikt: I likhet med Zoom tillhandahåller Slack alla release notes för Windows-användare på en enda sida.

Presentationen av varje releaseanteckning gör att det inte är svårt att hitta specifik information.

Slack ser till att noterna är koncisa och fria från teknisk jargong. Genom att välja fetstilade rubriker, underkategorier och punktlistor blir läsbarheten bättre, vilket gör sidan med release notes till en intressant resurs för användarna.

I den här specifika releaseinformationen listade Slack till exempel alla upptäckta buggar och hur de åtgärdades på ett tydligt, vänligt och humoristiskt sätt. Det här är den typ av releaseinformation som vi vill läsa bara för att det får oss att le.

Visste du förresten att du kan öka produktiviteten med 30 % med integrationen mellan ClickUp och Slack?

4. Amplitude

via Amplitude

Amplitude är ett robust produktanalysverktyg som hjälper användare att skapa bättre produkter genom att spåra och analysera kundbeteende. Företagets produktuppdateringar är ett annat bra exempel på release notes som hamnat på vår lista.

Till skillnad från Slack och Zoom hittar du inte Amplitudes release notes samlade på en enda sida. Istället har de en månatlig "utgåva" av release notes på sin community-sida. Till exempel gav Amplitudes Product Release Highlights för mars en omfattande översikt över viktiga uppdateringar av olika funktioner.

De innehåller också minimala emojis för att ge extra personlighet utan att överskugga informationen om produktändringar.

Vad är unikt: Vi gillade att deras sida med release notes innehåller bilder, skärmdumpar och användbara länkar till resurser.

De har en särskild sida för varje månads uppdateringar, så att användarna bättre kan förstå ändringarna.

Amplitude innehåller också en kort sammanfattning högst upp på varje sida för läsare som tycker att den detaljerade informationen är för lång.

Genom att använda punktlistor förbättras läsbarheten ytterligare, vilket gör det enkelt för användarna att skumma igenom detaljerna utan att missa något relevant.

5. Medium

via Medium

Medium är en plattform för publicering av innehåll där författare, medieproffs och bloggare kan publicera artiklar, berättelser, idéer och åsikter om ett brett spektrum av ämnen.

Mediums release notes prioriterar att förbättra användarupplevelsen och åtgärda buggar. Användare kan enkelt fortsätta läsa där de slutade i en artikel och enkelt komma åt samlingar från startsidan.

Vad är unikt: Sidorna med release notes är genomtänkta och innehåller användarbetyg, en länk till versionshistoriken och en tydlig rubrik med rubriken ”Nyheter” högst upp med stor text.

Varje sida presenterar överskådligt de 10 senaste uppdateringarna av releaseversionen, vilket garanterar tydlighet och enkel navigering.

Sidan nämner buggfixar (och squishes), och tonen varierar från prosaisk till poetisk (vi har hittat ett roligt exempel åt dig). De ger dock inte så mycket information om viktiga nya funktioner.

via Medium

Sidan har ett elegant monokromatiskt färgschema och minimalistisk typografi, vilket säkerställer en sammanhängande visuell upplevelse.

6. Google Cloud

via Google Cloud

Google Cloud är Googles svit av molntjänster som erbjuder lösningar för lagring, analys, maskininlärning och mycket mer.

Google Clouds release notes är ett utmärkt exempel på hur man håller användarna uppdaterade med viktig information.

Vad är unikt: Den färgkodade sorteringen av problem är en smart detalj i release notes från Google Cloud, som gör det enklare för tekniska användare och administratörer att navigera bland uppdateringarna.

Det är imponerande att se viktiga uppdateringar läggas till samma dag som de sker (vilket är varje dag).

Du kan registrera dig för att få releaserna skickade automatiskt till din feedläsare.

Även om det kanske inte passar alla team att uppdatera release notes dagligen, är det bra att distribuera release notes ofta om nya produkterbjudanden och viktiga uppdateringar. Detta kan visa på engagemang för kontinuerlig förbättring och åtagande gentemot användarna.

Vi önskar att de skulle lägga till lite sammanhang eller en sammanfattande paragraf i release notes tillsammans med de tekniska uppdateringarna. Detta skulle hjälpa mindre tekniskt kunniga användare att bättre förstå varje release note.

7. Samsung

via Samsung

Samsung är ett populärt elektronikföretag som tillverkar en rad olika elektronikprodukter, inklusive vitvaror, digitala enheter, minneschips och mycket mer.

Samsungs tillvägagångssätt för att skriva release notes är enkelt och välstrukturerat, vilket gör det lätt för användarna att navigera och hitta det de behöver.

De innehåller underrubriker, punktlistor, tabeller, styckeavbrott och rullgardinsmenyer, vilket säkerställer tydlighet och struktur i Samsung Internets release notes.

Överst på sidan med release notes kan användarna snabbt hitta punkter som beskriver releaseversionen och publiceringsdatum för varje uppdatering. Därefter presenteras innehållet i release notes i en tabell med två kolumner:

Det första exemplet nämner specifika uppdateringar eller funktionsändringar.

Den andra innehåller länkar till dokument med mer detaljerad information om dessa ändringar.

Vad är unikt: Användarna kan enkelt spåra och referera till tidigare ändringar från en lista med rullgardinsmenyer som länkar till tidigare Samsung-uppdateringar.

Längst upp till höger på sidan hittar du länkar till release notes för Android och Gear VR.

Tänk på detta branschråd: att göra release notes lättillgängliga för både nya och befintliga kunder visar att du tar hänsyn till kunderna.

8. Asana

via Asana

Asana är en molnbaserad plattform som hjälper användare att organisera och fördela uppgifter, sätta projektdeadlines samt kommunicera och samarbeta direkt inom team.

Asanas release notes är ett annat bra exempel att lägga till i vår lista eftersom de innehåller media, särskilt videor. Dessa release notes publiceras varje månad och har en enhetlig struktur, vilket gör det enkelt för användarna att hålla sig uppdaterade om ändringar.

Vad är unikt: Asana publicerar uppdateringar av release notes varje månad under ett år på en enda sida.

I början av varje releaseanteckning möts användarna av en kort video som sammanfattar de viktigaste ändringarna i produkten för den månaden.

Videouppdateringen kommunicerar effektivt viktiga funktionsändringar och buggfixar till målgruppen (allt på bara en minut) och är särskilt fördelaktig för användare som föredrar att inte läsa långa texter eller som kanske har ont om tid.

Efter videon presenterar Asana appändringarna i en punktlista tillsammans med länkar till relevanta hjälp artiklar. Detta tillvägagångssätt säkerställer att release notes är korta och fokuserar på det väsentliga, och att användarna snabbt kan få tillgång till tekniska detaljer om det behövs.

9. Help Scout

via Help Scout

Help Scout är en fantastisk plattform för förstklassig kundsupport! Den erbjuder allt från en delad inkorg till livechatt, meddelanden, rapportering och verktyg för kundengagemang.

Help Scout har en ovanlig syn på release notes; de delar uppdateringar varje månad och kvartal. Genom att inkludera en video i början, tillsammans med detaljerat innehåll som stöds av skärmdumpar och GIF-bilder, blir release notes mycket presentabla.

Vad är unikt: Sidan med release notes innehåller ett avsnitt med rubriken ”kommer snart” som ger en liten förhandsglimt av vad användarna kan förvänta sig av kommande funktioner – en cool idé för att få användarna att hålla sig uppdaterade.

På höger sida av sidan hittar du en innehållsförteckning för alla avsnitt för enkel åtkomst.

Avsnittet ”coola tips” i slutet av sidan med release notes är också värdefullt för många. I detta avsnitt delar kunder med sig av olika sätt att använda produkten, tillsammans med länkar till resursguider.

För produktteam kan Help Scouts idé om att använda videor för att beskriva release notes vara användbar, med tanke på behoven hos kunder som föredrar videoinnehåll framför text. Även om detta kanske inte tilltalar alla, är det värt att uppskatta för fokuset på användarvänlig kommunikation.

10. monday. com

monday.com är det sista exemplet på vår lista över de bästa exemplen på release notes. Verktyget är en molnbaserad programvarulösning för projektledning som låter användare bygga egna appar genom teamsamarbete.

Liksom många andra på vår lista utmärker sig även deras release notes genom sin visuella attraktionskraft. De använder bilder och skärmdumpar generöst på hela sidan, vilket ger användarna en tydlig bild av ändringarna.

monday.com imponerar med sin användning av grafik och videor för att visa de exakta ändringar som de har gjort på sin plattform. Dessa visuella hjälpmedel åtföljer den första anteckningen varje månad och lyfter vanligtvis fram den viktigaste ändringen som verktyget har infört under den tiden.

Vad är unikt: monday.com innehåller uppdateringar för ett helt år på en enda sida med release notes.

På höger sida av sidan hittar användarna länkar till varje månads uppdatering.

Dessutom innehåller release notes länkar till detaljerade beskrivningar av specifika problem och deras lösningar, tillsammans med några användarhandböcker och videohandledningar.

monday. coms fokus på estetik är en annan slående faktor i deras release notes. Med gott om vitt utrymme och flerfärgade bilder är noterna attraktiva och lätta att läsa.

Läs mer: De bästa verktygen för releasehantering för att förbättra produktiviteten

Hur visuella element kan påverka release notes

Långa textblock i release notes kan överväldiga användarna och göra det svårt för dem att snabbt förstå funktionsuppdateringarna.

Om du inte inkluderar visuella hjälpmedel i innehållet kan användarna känna sig oengagerade eller till och med helt tappa intresset, vilket leder till att de minns mindre av informationen.

Och det vill vi väl inte, eller hur?

Visuella element bryter upp långa texter och gör dem mer lättsmälta och engagerande för användarna. Det här är din chans att lägga till olika typer av visuella hjälpmedel för att öka effektiviteten i dina produktreleasenoteringar.

Bilder: Bilder kan ge en tydlig visuell representation av nya funktioner eller gränssnittsändringar och hjälpa till att förstå releaseuppdateringarna på ett mer intuitivt sätt.

GIF-bilder och emojis: Du kan också ge utrymme för kreativitet genom att inkludera emojis och GIF-bilder för att väcka kundernas intresse under läsningen.

Grafik: Vissa komplexa programvaruförändringar kan inte förklaras med enbart bilder. I sådana fall kan du använda grafik för att understödja de tekniska aspekterna i dina release notes.

Videor: Genom att lägga till videor i uppdateringarna kan du ge en snabb förhandsvisning av nya funktioner. Faktum är att flera av de bästa exemplen på release notes i vår lista innehåller visuellt tilltalande element. Detta bidrar till att förbättra innehållets tydlighet och användarnas engagemang.

monday. com använder grafik och videor för att illustrera plattformsändringar.

Google Cloud använder färgkodad sortering av problem

Medium använder användarbetyg och bilder för att förbättra presentationen av uppdateringar.

Dessa visuella faktorer bidrar till en mer informativ användarupplevelse. Så nästa gång du skriver en release note, glöm inte att lägga till visuell kreativitet – det kan göra hela skillnaden!

Hur man skriver release notes

För ett utvecklarteam är release notes den viktigaste länken till slutanvändarna. Tänk alltid på deras perspektiv när du skriver uppdateringar till release notes. Det hjälper dig att bygga förtroende och visa att du värdesätter kundernas feedback, så att din produkt utvecklas i linje med deras behov.

När du skriver release notes som fokuserar på fördelarna för användarna kan du visa ditt engagemang för dina kunder.

Glöm inte att lyfta fram de viktigaste funktionsförbättringarna, irriterande buggfixar och efterlängtade nya funktioner som dina nuvarande användare kommer att uppskatta. Undvik dessutom att upprepa problem från tidigare versioner.

Här är några tips som hjälper dig att bli bättre på att skriva release notes:

1. Skriv release notes på ett enkelt språk

När du skriver release notes ska du använda ett tydligt och enkelt språk som alla kan förstå, inte bara utvecklare. Håll dina meningar korta och raka och använd vardagliga ord som även icke-experter känner igen.

Undvik att använda branschspecifik terminologi eller jargong om det inte är absolut nödvändigt. Målet är att göra dina release notes tillgängliga och lätta att förstå för läsare med olika bakgrund och kunskaper.

2. Var kortfattad för bättre läsbarhet

Tänk på användarnas fullspäckade scheman och begränsade tid när du skriver en releaseanteckning. Användarna kanske inte har tålamod att läsa igenom långa releaseuppdateringar. För att hålla dem engagerade bör du organisera produktuppdateringarna i tydliga avsnitt och använda punktlistor för att hålla texten kortfattad.

Fokusera på att endast dela de viktigaste detaljerna på release-sidorna: vilka funktioner som har ändrats, varför de nya förbättringarna är viktiga och hur de påverkar produktens slutanvändare.

3. Använd visuella hjälpmedel för att förbättra förståelsen

Som nämnts tidigare kan det vara svårt för slutanvändare att förstå komplicerade ändringar i releaseuppdateringar enbart med hjälp av ord. Bilder hjälper verkligen användarna att förstå vad som har ändrats och undvika den förvirring som enbart skriftliga förklaringar kan orsaka.

Använd visuella hjälpmedel som skärmdumpar, GIF-bilder, diagram eller videor i releaseuppdateringar. De hjälper användarna att snabbt förstå nya arbetsflöden eller omdesignade gränssnitt och tillför ett intressant inslag.

4. Håll avsikten med programvarureleasenoterna tydlig

Istället för att bara fokusera på tekniska detaljer, tänk på slutanvändaren innan du börjar arbeta med dina egna release notes. Ta dig tid att förklara varför vissa produktändringar har gjorts och hur de kommer att gynna användarna.

Genom att förtydliga syftet och fördelarna med ändringarna ur användarens perspektiv visar du att ditt team värdesätter kundernas feedback och behov framför allt annat.

5. Använd en mall för release notes för att komma igång

Att använda en mall för release notes för att skriva release notes för programvara kan ge ditt team ett försprång när det gäller att kommunicera produktändringar på ett effektivt sätt.

En strukturerad mall ger ett organiserat ramverk som säkerställer tydlighet och lättförståelighet för läsarna. Det hjälper till att förhindra att viktiga detaljer förbises och upprätthåller konsekvensen i alla release notes.

Viktiga avsnitt att leta efter i din mall för produktreleasenoteringar inkluderar följande: Senaste versionen

Utgivningsdatum

En kort översikt över uppdateringar

Ny funktion tillagd

Förbättringar av befintliga funktioner

Buggfix

Kända problem

Andra viktiga programvaruopplysningar

ClickUp erbjuder en särskild mall för release notes där du enkelt kan dokumentera programvaruförändringar och uppdateringar. Det är praktiskt för programvaruutvecklingsteam eller produktchefer som vill effektivisera sin produktledningsprocess men har fullt upp.

Läs också: De 10 viktigaste produktledningsfärdigheterna som varje produktchef bör ha

Ladda ner den här mallen Förenkla processen för att skapa produktuppdateringar med ClickUps mall för release notes.

Med den här mallen kan du skapa uppgifter med anpassade statusar, kategorisera och hantera uppdateringar och funktionsförfrågningar samt utnyttja många användbara ClickUp-funktioner för att optimera processen för att skapa release notes.

Om du däremot föredrar att börja från scratch och skapa din egen mall för release notes kan du använda ClickUp Docs och till och med utnyttja AI för bättre resultat.

I ClickUp Docs kan användare enkelt skapa, redigera, dela och samarbeta på olika typer av dokument, inklusive release notes. Du kan inkludera text, bilder, videor, emojis och tabeller och formatera dem med rubriker, punktlistor, citat och fler alternativ.

ClickUps AI-skrivassistent, ClickUp Brain, är utmärkt för att generera innehåll direkt för alla ändamål.

Vi bad ClickUp Brain om hjälp med att skapa exempel på release notes åt dig och inkluderade stavfel för säkerhets skull

Att skapa engagerande release notes är enkelt med vårt eget AI-verktyg. Ange bara dina data så får du omedelbart exakta svar som är anpassade efter dina behov.

Ramverket för release notes genererat av ClickUp Brain

Oavsett om du börjar från grunden eller använder en befintlig mall är ClickUp det bästa valet för att skapa bra produktreleasenoteringar utan ansträngning.

En annan viktig faktor att tänka på när du skapar produktreleaseanteckningar är att testa programvaran. Detta hjälper dig att säkerställa att dina releaseanteckningar är korrekta och tillförlitliga.

Är testning och feedback nödvändigt för release notes?

Ja. Att testa buggar, nya funktioner och ändringar i programvaran innan release notes publiceras hjälper till att validera att den information som tillhandahålls stämmer överens med produktens aktuella prestanda. Detta är ett viktigt steg i programvaruutvecklingen.

Varje team behöver en lösning för att effektivisera hela processen för mjukvaruutveckling, från planering till lansering och regelbundna tester av mjukvaruuppdateringar.

ClickUp för mjukvaruutvecklingsteam är ett robust verktyg som automatiserar alla dessa processer, inklusive felspårning och rapportering.

Här är vad du mer kan åstadkomma med detta:

Skapa felrapporter: Gör det möjligt för team att prioritera och hantera uppgifter effektivt. Spåra och hantera buggar enkelt med ClickUps inbyggda Gör det möjligt för team att prioritera och hantera uppgifter effektivt. Spåra och hantera buggar enkelt med ClickUps inbyggda ClickApp . Använd ClickUps anpassade fält för att registrera specifika detaljer om buggar, såsom allvarlighetsgrad, prioritet och reproduktionssteg.

Designa produktplaner: Sätt igång dina utvecklingsplaner. Brainstorma och planera produktfunktioner visuellt med hjälp av Sätt igång dina utvecklingsplaner. Brainstorma och planera produktfunktioner visuellt med hjälp av ClickUp Whiteboards . Du kan lägga till klisterlappar och ClickUp Mind Maps och till och med länka dem till uppgifter och dokument.

Skapa visuella roadmaps: Se till att alla inom utveckling, produktledning och intressentteamet är på samma sida.

Du kan dessutom använda denna ClickUp-mall för testhantering för att testa alla programvaruförändringar och uppdateringar.

Så här ser det ut när du öppnar mallen och klickar på alternativet "Testscenarier och fall" i fliken "Listor" som visas mitt på sidan:

Ladda ner den här mallen Spåra enkelt alla programuppdateringar och ändringar med testscenarier med ClickUp.

Mallen erbjuder visuell framstegsspårning och resultatevaluering. Du kan även samarbeta smidigt med ditt team om buggar, problem och önskemål om funktioner.

Låt oss inte heller glömma den ovärderliga roll som kundfeedback spelar, som kan bidra till att förbättra skapandet av release notes för programvara.

Ladda ner den här mallen Gör ditt feedback-system smidigt med ClickUp Feedback-formulärmallen.

Använd denna mall för ClickUp-feedbackformulär för att samla in feedback, recensioner och åsikter från kunder.

Feedback kan ge insikter om användarupplevelser, inklusive upptäckta buggar och förslag på funktionsuppdateringar.

Genom att aktivt införliva relevanta exempel kan teamen hantera problem, förfina innehållet och publicera informativa uppdateringar som tilltalar slutanvändarna mest.

Använd ClickUp för att effektivisera din process för release notes!

Att skapa bra release notes kan ge flera fördelar. För att nämna några kan det hjälpa dig att behålla kunder och till och med öka produktanvändningen.

Vill du effektivisera denna process och förbättra din strategi för release notes? Använd ClickUp!

Med ClickUp kan du enkelt skapa högkvalitativa release notes, antingen genom att använda fördesignade mallar eller genom att skapa innehåll från grunden med ClickUp Brain.

Det är en allt-i-ett-lösning som kan hjälpa dig med produktledning, programvaruutveckling, marknadsföring, drift, försäljning och mycket mer.

Registrera dig för ClickUp idag för att dra nytta av dess många fördelar för ditt team!