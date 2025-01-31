De 13 viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling att hålla ögonen på under 2025

Under 2024 förväntas intäkterna från mjukvara överstiga nivåerna före pandemin och nå nästan 700 miljarder dollar. Antalet mjukvaruutvecklare världen över kommer också att växa till 28,7 miljoner vid årets slut.

Detta är inte förvånande, med tanke på att mjukvara är grunden för alla tekniska framsteg som driver våra digitala liv idag.

Dessutom, med allt stramare budgetar och skyhöga kundförväntningar, står företagen under press att uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt, och bra programvara är avgörande för detta.

Det här blogginlägget handlar om de viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling 2024. Men låt oss börja med en översikt över hur branschen ser ut idag.

Den aktuella situationen inom mjukvaruutvecklingsbranschen

Tekniksektorn 2023 dominerades av några framträdande trender inom mjukvaruindustrin som markerade stora förändringar inom detta område.

Till exempel blev generativ AI mainstream, och uppmärksammade cyberattacker världen över satte cybersäkerhet och dataskydd i fokus. Dessutom genomgick blockchain-branschen en omvälvande förändring, och SaaS-företagen fortsatte att växa.

Trots den ekonomiska nedgången har många företag världen över insett vikten av digital transformation och ökat sina budgetar för mjukvara och teknik avsevärt.

Avancerade mjukvarulösningar efterfrågas och skapas, och denna trend kommer bara att utvecklas ytterligare under 2024.

Mjukvaruutvecklingsvärlden genomgår också en transformation med införandet av generativa AI-kodningslösningar, en betoning på användarorienterad utveckling och tillväxten av plattformar med låg kodning/ingen kodning. Agila principer är idag mer relevanta än någonsin.

Idag använder vi AI-drivna verktyg och kodfria plattformar i hela utvecklingsprocessen, från kodgenerering och buggfixning till mjukvarudistribution.

13 trender inom mjukvaruutveckling

Här är vår syn på de viktigaste trenderna inom mjukvara som kommer att forma hur vi utvecklar, implementerar och interagerar med teknik i år.

1. Ökande säkerhetsoro inom mjukvaruutveckling

Mjukvaruutvecklingen har utvecklats för att prioritera flexibilitet, snabbhet och responsivitet gentemot kundernas behov genom att gå från traditionella, rigida utvecklingscykler till agila metoder.

Dessutom förändrar AI:s integration i utvecklingsprocessen hur utvecklare kodar, testar och implementerar applikationer. Algoritmer för maskininlärning (ML) automatiserar rutinuppgifter, förbättrar kodkvaliteten och förutsäger potentiella problem.

Cyberhot ökar i takt med att mjukvara blir allt mer integrerad i den dagliga verksamheten inom olika sektorer. Det gör säkerhet till en nödvändig investering i detta sammanhang, eftersom mjukvarusystem måste skyddas mot obehörig åtkomst och datastöld.

Det finns forskning som stöder detta påstående. Nästan 4 200 cyberattacker har rapporterats varje dag sedan COVID-19-pandemin.

Enligt Verizon var 24 % av alla intrång under 2023 ransomware-attacker som drabbade Windows-baserade körbara filer eller dynamiska länkbibliotek i programvara. En annan cybersäkerhetsstudie visar att 48 % av företagen rapporterar en ökning av cyberattacker jämfört med föregående år.

Cyberförsäkringar har visat sitt värde när det gäller att hantera de ständigt föränderliga hoten under de senaste åren, och premierna i USA ökade med 50 % under 2023. Denna marknad förväntas växa från 10,3 miljarder dollar 2023 till 17,6 miljarder dollar 2028.

För att kvalificera sig för cyberförsäkring eller för att få mer förmånliga premier måste företag visa att de följer branschens bästa praxis inom cybersäkerhet.

Detta inkluderar säkra kodningsmetoder, regelbundna säkerhetsrevisioner, kryptering och efterlevnad av standarder som ISO 27001 eller NIST-ramverket.

Denna ökning av cyberbrottslighet har också lett till en strategisk förändring mot konsolidering av mjukvaruverktyg. Företag föredrar nu färre, säkrare verktyg för att hantera sin verksamhet och minska den attackyta som flera olika lösningar kan utgöra.

Allt-i-ett-plattformar, som till exempel ClickUp, erbjuder integrerade funktioner som effektiviserar verksamheten och förbättrar säkerheten genom att minimera komplexiteten och sårbarheten i att hantera flera system samtidigt.

2. Artificiell intelligens (AI) förändrar mjukvaruutvecklingen

AI är inte längre ett modeord, utan en integrerad del av våra liv, särskilt inom modern mjukvaruutveckling. AI-tekniken har definierat nya standarder för prestanda och affärseffektivitet inom olika branscher, från automatiserade kodgranskningar till prediktiva algoritmer.

Till exempel:

Inom läkemedelsforskningen påskyndar AI processen för läkemedelsupptäckt genom att förutsäga effektiviteten hos olika föreningar, vilket leder till snabbare utvecklingscykler.

AI förutsäger vilka lagernivåer som krävs för att möta efterfrågan inom tillverkningen, optimera lagret och minska svinnet.

Inom utbildningsområdet kan AI automatisera betygsättningen av specifika uppgifter, vilket frigör tid för lärare att fokusera på undervisningen.

Generativ AI, en växande marknad

En av de mest anmärkningsvärda genombrotten i slutet av 2022 var generativ AI i form av ChatGPT, som introducerade oss till AI-driven bild-, text- och kodgenerering. Användningen av generativ AI kommer att fortsätta att vara en av de främsta trenderna inom mjukvaruutveckling när ChatGPT och andra plattformar lanserar mer sofistikerade versioner i framtiden.

Allt fler företag implementerar AI

Visste du att patenteringen inom AI har ökat med 34 % per år sedan 2000? Detta tyder på att branscher över hela linjen, utöver forsknings- och analysinstitutioner, på ett eller annat sätt kommer att införa AI i sina affärsstrukturer över hela världen.

Dessutom syftar ett växande intresse för etisk AI till att säkerställa att AI-system uppträder etiskt i den digitala världen.

Välkomna nästa generations programvaruappar med AI

AI-verktyg för utvecklare, såsom GitHub Copilot och OpenAI, har blivit mer sofistikerade. De erbjuder förbättrade funktioner för att bygga funktionellt avancerade appar med nya funktioner och optimeringar, såsom Generative Adversarial Networks (GAN), AutoML och kvantisering för utvecklingsteam.

AI-driven projektledning står i centrum

Projektledningsprogramvara effektiviserar arbetsflöden, förbättrar beslutsfattandet och optimerar projektresultaten.

ClickUps projektledningslösning för mjukvaruteam förenklar utvecklingscykeln med en allt-i-ett-arbetsplattform. Den samlar tvärfunktionellt teamarbete, verktyg och kunskap på ett ställe, vilket säkerställer spårning av framsteg i realtid och hantering av sprintbacklog.

Organisera komplexa teknikprojekt med ClickUp

Dessutom kan du snabba på apputvecklingen och dokumentationen med ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att generera produktidéer, roadmaps och uppgifter för teamet inom plattformen. Det kan också skapa automatiska uppdateringar och standups, transkribera konversationer, sammanfatta långa kravdokument och mycket mer!

Med hjälp av ClickUp Docs kan du visa upp dina produktkrav samtidigt som du använder en inbäddad listvy.

I takt med att användningsområdena för AI ökar och trycket att hålla jämna steg med efterfrågan på AI-baserade tjänster och verktyg växer, kommer en av de växande trenderna inom mjukvaruutveckling att vara att företag övergår till kodfria projektlednings- och AI-utvecklingsverktyg för minst 30 % av automatiseringsinitiativen fram till slutet av 2024.

3. Serverlös databehandling och mikrotjänster förstärker molnbaserad databehandlings dominans

Molntjänster avser IT-resurser som levereras via internet på begäran.

Det gör det möjligt för användare att använda en gemensam pool av lagringsutrymme, servrar, databaser, analyser etc. efter behov, utan att behöva hantera den underliggande infrastrukturen direkt.

En av de mest framträdande trenderna inom mjukvaruutveckling under de senaste åren har varit den exponentiella ökningen av molntjänster, med Amazon Web Services i spetsen. Med en marknadsandel på 32 % erbjuder företaget högpresterande datortjänster som är skalbara, flexibla och prisvärda för den offentliga sektorn, små och medelstora företag, nystartade företag och storföretag.

Molntjänsternas inverkan på mjukvaruutvecklingen är enorm.

Molnteknik har hjälpt företag av alla storlekar att experimentera, ställa om och skala upp på sätt som tidigare bara var möjliga för stora företag med enorma budgetar.

Fördelarna med molntjänster inkluderar följande:

Molntjänster har eliminerat kostnader som normalt uppstår för nätverksutrustning, fysiska servrar och lagringslösningar. Med en pay-as-you-go-modell betalar du bara för det du använder.

Flexibiliteten hos molnresurser innebär också att du kan experimentera med olika konfigurationer, arkitektoniska stilar och tekniker (AI och ML) utan risk för bortkastade investeringar.

Du kan snabbt skala upp eller ner dina applikationer efter behov utan att behöva investera i fysisk hårdvara. Denna flexibilitet gör det möjligt att hantera varierande arbetsbelastningar på ett effektivt sätt.

Tillväxten inom molntjänster är en av de mest framträdande trenderna inom mjukvaruutveckling i år. Den globala marknaden för molntjänster kommer att överstiga 1 266,4 miljarder dollar år 2028. Med utgångspunkt i AI:s potential kommer beroendet av molntjänster att fortsätta öka under 2024 med en rad avgörande utvecklingar:

Tre utvecklingar du kan se fram emot:

a. Serverlös databehandling

Serverlös databehandling tillhandahåller backend-tjänster efter behov, vilket befriar utvecklare från ansvaret att hantera servrar och annan infrastruktur.

Det är användbart för att bygga och distribuera kostnadseffektiva, agila, molnbaserade applikationer som är skalbara. Alla ledande molntjänstplattformar idag – AWS, Google, Microsoft Azure och IBM – erbjuder serverlösa plattformar. En av de växande trenderna inom mjukvaruutveckling under de kommande åren kommer att vara spridningen av serverlös databehandling.

Men i takt med att serverlös databehandling expanderar ökar också antalet säkerhetsöverträdelser. IT-branschen har därför börjat använda den senaste tekniken och oberoende tjänster för sårbarhetstestning.

Avancerade verktyg som PureSec, Aqua och Snyk blir allt vanligare för att skydda mot sårbarheter och intrång i serverlösa appar.

b. Mikrotjänster

Mikrotjänstarkitektur är ett grundläggande begrepp inom molnbaserad databehandling. Det betonar utvecklingen av applikationer som en samling små, autonoma tjänster, som var och en kör sin egen process och kommunicerar med lätta mekanismer, ofta ett HTTP-resurs-API.

Denna designprincip passar perfekt med molnmiljöers krav på skalbarhet, flexibilitet och effektivitet.

Mikrotjänster i molnarkitektur: En växande trend inom mjukvaruutveckling via Juniper.net

De utnyttjar molnets kapacitet för att distribuera systemkomponenter dynamiskt över olika servrar och regioner, vilket förbättrar systemets motståndskraft, feltolerans och globala tillgänglighet.

Denna arkitektoniska stil underlättar snabb, stegvis utveckling och implementering och gör det möjligt för företag att välja molnets pay-as-you-go-modell, vilket optimerar driftskostnaderna och effektiviserar resurshanteringen.

c. Utvecklingen av hybrid- och multicloud

Tiden för universella molnlösningar är för länge sedan förbi. Tack vare de växande trenderna inom mjukvaruutveckling för hybrid- och multicloudmiljöer kan företag nu välja de optimala molnresurserna för specifika arbetsbelastningar, vilket minskar redundansen, förbättrar motståndskraften och minskar leverantörsberoendet.

Medan en hybridmolnmodell består av en blandning av privata och offentliga molntjänster, omfattar en multicloudmodell två eller flera offentliga molntjänster. De gör det möjligt för företag att anpassa sin IT-infrastruktur efter sina aktuella behov och mål.

Hybrid- och multicloud-miljöer via Xorlogics

Forskning visar att hybrid- och multicloud-interoperabilitet och portabilitet kommer att nå 45 % år 2024, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten, minskar riskerna och ökar flexibiliteten med 75 %.

4. Framväxten av low-code- och no-code-plattformar demokratiserar mjukvaruutvecklingen

Övergången från traditionella vattenfallsmodeller till den iterativa agila mjukvaruutvecklingsmetoden var ett paradigmskifte inom branschen. Processen kan dock fortfarande drabbas av bakslag och förseningar på grund av problem som brist på utbildade utvecklare.

För att fylla denna lucka och göra mjukvaruutvecklingen mer flexibel, anpassningsbar och framtidssäker har vi sett innovationer och nya trender inom mjukvaruutveckling slå rot.

Vi pratar om low-code- och no-code-plattformar – olika verktyg för mjukvaruutveckling som är utformade för att förenkla skapandet av applikationer.

Low-code-plattformar, en av de mest spännande trenderna inom mjukvaruutveckling, kräver minimalt med kodning för att bygga innovativa mjukvaruapplikationer. De gör det möjligt att använda grafiska användargränssnitt och konfigurationer istället för traditionell handkodad datorprogrammering.

Icke-tekniska användare kan nu bygga appar med hjälp av low-code-utveckling utan att skriva kod, genom att använda dra-och-släpp-komponenter och modelldriven logik via ett visuellt gränssnitt. År 2024 kommer de kombinerade fördelarna med low-code- och no-code-plattformar att ytterligare revolutionera mjukvaruutvecklingen:

Genom att minimera behovet av specialiserade kodningskunskaper kan du spara in på kostnaderna för att anställa erfarna utvecklare.

Företag kan snabbt anpassa sig till marknadsförändringar eller interna krav genom att snabbt uppdatera appar eller skapa nya för att möta nya behov.

Dessa plattformar har inbyggda funktioner för efterlevnad och säkerhet, vilket säkerställer att apparna uppfyller branschstandarder och regler.

Tack vare den underliggande molninfrastrukturen och modulära designprinciper kan programvara som byggts med hjälp av dessa tekniker enkelt skalas upp för att möta växande användarbaser.

Integration av funktioner för robotiserad processautomation (RPA) i plattformar med låg kodning och utan kodning

RPA automatiserar repetitiva och vardagliga uppgifter, och denna marknad förväntas nå 30,85 miljarder dollar år 2030, med en årlig tillväxt på 38,2 % mellan 2024 och 2030.

Integrering av RPA i plattformar med låg kod/ingen kod kan underlätta snabb och kompatibel digitalisering i snabbrörliga branscher.

5. DevSecOps integrerar säkerhet i utvecklingscykeln som en ny norm

DevSecOps, en förkortning av utveckling, säkerhet och drift, är en metod för kultur, automatisering och plattformsdesign som integrerar säkerhet i varje steg av mjukvaruutvecklingscykeln.

Under 2024 måste du prioritera DevSecOps på grund av cyberhotens ökande komplexitet och sofistikering.

Traditionella DevOps-processer har i stor utsträckning anammat den agila filosofin, med betoning på kontinuerlig integration och implementering för bättre samarbete mellan team.

Samarbeta kring idéer för externa möten genom att skapa ClickUp Docs med redigering i realtid.

Testfasen i slutet av mjukvaruutvecklingscykeln omfattade dock inte alltid nödvändiga säkerhetsrutiner, vilket utsatte slutprodukten för dataläckor, behörighetsproblem, osäkra plugins och andra allvarliga sårbarheter.

DevSecOps mildrar detta problem och ger dig möjlighet att åtgärda säkerhetsproblem i koden i realtid. Resultatet är en produkt som är säker som standard och fullständig spårbarhet om hur den är byggd.

Dessutom kan DevSecOps-team med hjälp av generativ AI enkelt hålla jämna steg med den ökande takten för distribution av molnbaserade appar och skydda digitala tillgångar i en alltmer sammankopplad värld.

6. Progressiva webbappar (PWA) och mikrotjänster revolutionerar webbens skalbarhet

PWA:er, som introducerades 2015, är fortfarande viktiga idag och omdefinierar standarderna för utveckling och distribution av webbapplikationer.

PWA:er är applikationsprogram som levereras via webben och är byggda med HTML, CSS och JavaScript. De är avsedda att fungera på alla plattformar som använder en standardkompatibel webbläsare. Tänk på dem som en korsning mellan webbplatser och plattformsspecifika appar.

PWA:er ger användarna en app-liknande upplevelse med funktioner som offline-tillgänglighet, push-meddelanden och åtkomst till enhetens hårdvara. De kan också integrera inbyggda enhetsfunktioner som betalningsmetoder, kameror och biometri.

PWA:er hittar branschspecifika användningsområden

Under årens lopp har PWA blivit det självklara valet för headless front-end-utveckling av e-handels- och företagsapplikationer.

Denna trend drivs främst av dessa appars flexibilitet och användarupplevelse, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för företag som vill stärka sin närvaro online. De hjälper företag att minska serverbelastningen och utvecklingskostnaderna, samtidigt som användarna uppskattar dem eftersom de är lättare än native-appar och har bättre användarupplevelse.

Å andra sidan erbjuder blockkedjeteknikens decentraliserade och manipuleringssäkra natur ett robust säkerhetsskikt för PWA:er, vilket underlättar intelligenta kontrakt och oföränderliga register samt säkerställer identitetsverifiering.

Det förväntas också att PWA kan påskynda utvecklingen av blockkedjetekniken i takt med att den blir mer användarcentrerad.

Mikrotjänster inom PWA-utveckling vinner mark

I takt med att mjukvaruindustrin går mot mer modulära, tjänsteorienterade arkitekturer måste PWA-utvecklare anamma mikrotjänstmetoden för att bygga, distribuera och testa apparna, och därmed direkt dra nytta av molnets elasticitet och distribuerade natur.

Eftersom varje tjänst i applikationen hanteras separat är det enklare att lägga till nya uppdateringar eller funktioner till PWA. Ändringar i en mikrotjänst påverkar inte direkt andra, vilket gör det möjligt att snabbt möta de moderna användarnas föränderliga behov.

7. Sakernas internet (IoT) och edge computing smälter samman och omdefinierar det smarta livet

IoT avser nätverket av fysiska objekt eller ”saker” som är utrustade med sensorer, programvara och annan ny teknik som ansluter och utbyter data med andra enheter och system via internet.

IoT har under det senaste decenniet gått från att vara en akademisk diskussion till praktiska tillämpningar inom olika branscher – från hälso- och sjukvård och jordbruk till tillverkning och utbildning. Enligt Mordor Intelligence kommer marknadsvärdet för IoT-teknik att stiga till 1,39 biljoner dollar år 2026.

Kommersialisering av smart hemteknik

År 2024 kommer IoT-hemautomatisering att göra hemmen ultrasmarta, mer effektiva och mer lyhörda för invånarnas behov.

I slutet av detta år kommer det att finnas över 207 miljarder uppkopplade enheter världen över, och en stor del av dem kommer att vara hushållsapparater.

Här är några skäl till varför mjukvaruutvecklare bör ta del av utvecklingen inom IoT:

a. Hållbar IoT blir cirkulär

Det finns en växande efterfrågan på miljövänliga och energieffektiva lösningar inom hemautomatisering. Du kan bygga IoT-enheter som utnyttjar förnybara energikällor, vilket potentiellt kan öppna upp nya marknader och kundbaser.

b. Framsteg inom edge computing

Edge computing-teknik bearbetar och analyserar IoT-data på den plats där de samlas in, istället för att skicka data till molnet för bearbetning. Detta minimerar fördröjningar och förbättrar responsen.

I takt med att antalet IoT-enheter i hemmen ökar kommer behovet av realtidsbearbetning och minskad latens att bli allt viktigare.

Du bör överväga att integrera edge computing i IoT-arkitekturen, särskilt för appar som kräver omedelbar feedback, såsom nödlarm eller säkerhetssystem.

c. Ökat fokus på säkerhet och integritet

I takt med att hemautomatisering blir allt vanligare bör du prioritera att implementera robusta säkerhetsåtgärder, inklusive end-to-end-kryptering och regelbundna programuppdateringar, för att skydda användarna från cyberhot. Se till att IoT-enheter uppfyller sekretesslagar, såsom GDPR i Europa.

8. Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) utvidgar gränserna för användarupplevelsen

Medan AR överlagrar den verkliga världen med digitalt innehåll för att skapa en ny uppfattning av verkligheten, skapar VR en helt uppslukande virtuell miljö som ersätter den verkliga världen.

Den växande populariteten för båda teknikerna kräver nya kunskaper inom mjukvaruutveckling för att skapa djupt immersiva upplevelser genom sofistikerad grafik och haptisk feedback.

AR/VR-uppgradering av samarbetet inom produktlivscykelhantering

De primära målen för digital tillverkning är tydliga: förbättra kvaliteten, optimera drifttillgängligheten och minimera leveranstiderna. År 2024 kommer AR/VR-teknik att bli avgörande för att uppnå dessa mål.

AR kan till exempel hjälpa monteringsarbetare genom att lägga digitala arbetsinstruktioner över fysiska komponenter. Detta gör det möjligt för dem att visualisera potentiella modifieringar och förbättringar, vilket underlättar snabbare beslutsfattande.

VR gör det möjligt för geografiskt spridda team att gå, prata och arbeta i ett gemensamt virtuellt utrymme, vilket främjar omedelbar feedback i realtid. Detta koncept kallas immersion, känslan av att vara fysiskt närvarande i en icke-fysisk värld.

AR/VR-tekniken används inom många olika sektorer

Även om det finns utmaningar, såsom hårdvarukostnader och behovet av bred acceptans, är de potentiella fördelarna med AR/VR-teknik inom olika sektorer oundvikliga. Till exempel:

Kirurger använder AR för att visualisera data i realtid under ingrepp, genom att lägga kritisk information som CT-skanningar direkt på patientens kropp, vilket förbättrar precisionen och resultaten. VR-simuleringar gör det möjligt för medicinstudenter och yrkesverksamma att öva på komplexa kirurgiska ingrepp i en riskfri miljö.

Inom utbildningen kan VR transportera elever till historiska platser, simulera komplexa vetenskapliga fenomen och erbjuda praktisk erfarenhet med virtuella laboratorier, vilket gör inlärningen mer dynamisk och tillgänglig.

VR-spel erbjuder en helt uppslukande upplevelse som placerar spelarna direkt i spelmiljöerna. AR-spel kombinerar däremot digitala element med den verkliga världen, vilket syns i populära spel som förvandlar promenader i grannskapet till interaktiva äventyr.

Inom turismen gör VR det möjligt för människor att virtuellt besöka avlägsna platser från bekvämligheten av sina hem, med 360-graders rundturer av landmärken, museer och naturunderverk. AR-appar förbättrar fysiska resor genom att tillhandahålla realtidsinformation och översättningar på smarta enheter, vilket berikar reseupplevelsen.

9. 5G-tekniken accelererar takten för mjukvaruinnovation

5G är den femte generationen av mobilnätverk. Det är utformat för att ansluta nästan allt, från enheter till maskiner och vardagliga föremål. Med 5G-nätverk som blir allt mer framträdande under 2024 kommer vi att få ett mycket snabbare internet med mycket mer tillförlitlig tillgänglighet och låg latens.

Detta har en djupgående inverkan på mjukvaruutvecklingen, särskilt när det gäller att skapa applikationer som är mycket mer komplexa och funktionsrika än något vi tidigare sett.

5G:s inverkan på IoT-utvecklingen

5G gör det möjligt för fler enheter att ansluta samtidigt och kommunicera i realtid, vilket gör det möjligt att implementera komplexa IoT-applikationer inom områden som smarta städer, industriell automatisering och hälso- och sjukvårdsövervakning.

Dessutom kan tekniken stödja många anslutningar per kvadratkilometer och säkerställer en mångdubbling av IoT-enheter.

Förändrar edge computing

Den låga latensen hos 5G gör det också idealiskt för edge computing-appar. Eftersom databehandlingen sker närmare datakällan än vid en centraliserad hubb kan dataanalyser ske i realtid, vilket möjliggör mycket snabbare beslutsfattande med större datamängder.

5G-tekniken höjer den tekniska kapaciteten hos IoT-system och berikar ekosystemet genom att betona användarupplevelsen.

10. Blockchains påverkan sträcker sig långt bortom kryptovalutor

Blockkedjetekniken är en decentraliserad, distribuerad huvudbok som lagrar data globalt på tusentals servrar och gör det möjligt för ett nätverk av användare att kontrollera och uppdatera data i realtid.

Tekniken gör det svårt för en enskild användare att ta kontroll över nätverket. Blockchain ökar användarnas förtroende och minskar de totala driftskostnaderna.

Det mesta av uppmärksamheten kring denna teknik har fokuserat på kryptovalutor. Men den har också en positiv inverkan på mjukvaruutvecklingen. En forskningsartikel från Deloitte visar att blockchain är en av de fem viktigaste strategiska prioriteringarna för 55 % av organisationerna.

Det finns en god anledning till detta.

Blockchain-orienterade mjukvarusystem (BOS) är robusta och säkra. Data i dessa system dupliceras och lagras på tusentals datorsystem, vilket ökar datasäkerheten. Det finns också transaktionsregistrering och kryptering med öppen nyckel som ger ytterligare ett säkerhetslager för data.

Vinner acceptans i olika branscher

Under 2024 fortsätter blockchain att driva på transparensen i leveranskedjan genom att erbjuda en oföränderlig transaktionshistorik. Detta gör det möjligt att spåra produktions-, leverans- och mottagningsprocessen i en leveranskedja, vilket minskar riskerna och förbättrar den övergripande operativa effektiviteten.

Blockchain skyddar och säkrar hälso- och genomikdata, vilket förbättrar spårningen av sjukdomar och utbrott. Tekniken erbjuder också ett säkert och oförfalskbart sätt att hantera digitala identiteter. Den är användbar i situationer som kräver identitetsverifiering, till exempel e-förvaltningstjänster.

Dessutom möjliggör blockchain finansiella transaktioner i realtid och påskyndar betalningsprocesser inom olika branscher.

11. Nya språk dyker upp som pionjärer inom framtidens programmering

Även om utvecklare inte har slutat lära sig allmänna programmeringsspråk som Java, C, Ruby och Dart, dyker det upp några nya på marknaden i år. Swift, Rust och Go är de nya aktörerna i en mjukvaruutvecklares liv. De stöds och utvecklas av teknikjättarna Apple, Mozilla och Google.

Applikationer som byggts med dessa språk är enklare att implementera och underhålla, levererar snabb prestanda och säkerställer optimering mellan olika enheter. De är också kända för att vara enklare att lära sig och behärska.

TypeScript lyser starkt

Men ytterligare ett programmeringsspråk, nämligen TypeScript, väcker utvecklarnas intresse.

Typescript är en variant av Javascript med ytterligare syntax som gör det möjligt att tillämpa statisk typning, använda avancerade gränssnitt och dra nytta av verktygsalternativ som typkontroll och automatisk komplettering, vilket gör TypeScript idealiskt för backend-webbutveckling.

En annan anledning att hoppa på TypeScript-vågen är förbättringen av kodkvaliteten. Den låter dig upptäcka fel tidigt genom sin statiska typkontrollfunktion, vilket gör kodbasen mer läsbar och underhållbar. Detta programmeringsspråk är därför ett perfekt val för storskaliga projekt som innehåller stora mängder kod.

Python fortsätter att dominera

Python är fortfarande ett populärt programmeringsspråk 2024, uppskattat för sin enkelhet, mångsidighet och starka biblioteksstöd. En undersökning från Stack Overflow identifierade det som det språk som utvecklare helst vill lära sig. Python används i stor utsträckning inom AI, dataanalys och vetenskaplig databehandling.

Dess omfattande biblioteksutbud, som enkelt kan integreras i kod, erbjuder stora möjligheter för utveckling av webb- och desktop-appar.

Pythons strategiska betydelse för modern mjukvaruutveckling kan inte underskattas. Det fortsätter att möjliggöra mer agila, resilienta och användarcentrerade digitala lösningar.

12. Outsourcing blir en strategisk hävstång för mjukvaruutvecklare

Många företag som utvecklar företagsprogramvara förväntas uppleva en omsättningsökning på 10 miljarder dollar under 2024.

Sedan 1990-talet har outsourcing varit en populär strategi inom mjukvaruindustrin. Företag över hela världen anlitar experter från länder som Indien och Filippinerna för att hantera specifika aspekter av mjukvaruutvecklingsprocessen.

Det är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med globala talanger och är mer kostnadseffektivt än att anställa interna utvecklare.

Outsourcing ger också företag flexibiliteten att arbeta med mer ”centrala” projekt internt och skala upp snabbare vid oväntade förändringar i utbud och efterfrågan. Det anses vara ett hållbart och pragmatiskt alternativ även 2024.

Indiska Tata Consultancy Services (TCS) är ett sådant företag som har gjort sig känt globalt främst genom att ta sig an outsourcade uppdrag.

Företaget anställer personer med djupgående kunskaper inom teknik och affärsrådgivning. Det arbetar enligt en global leveransmodell som ger kunderna service dygnet runt, till exempel heltäckande mjukvaruutveckling och produktportföljhantering.

TCS har strategiska partnerskap med ledande molntjänstleverantörer som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform för att möta det växande behovet av molnmigrering och molnhantering.

13. Fokus på UI/UX-design förbättrar mjukvaruupplevelsen

Användargränssnitt (UI) avser applikationens grafiska yta som användarna interagerar med, till exempel knapparna de klickar på, texten, skärmens layout och hur övergångar eller nedladdningar sker.

Användarupplevelse (UX) är ett bredare begrepp som omfattar hela spektrumet av en användares interaktioner med ett företag och dess produkter.

En bra UI/UX skapar ett gott första intryck hos kunden och en interaktiv upplevelse. Det påverkar direkt konverteringsgraden och sannolikheten för att kunden använder produkten/appen ofta.

Genom att investera i UI/UX i förväg kan du dessutom skapa en mer slagkraftig produkt och få processer och bästa praxis för att integrera ytterligare förändringar senare.

De viktigaste trenderna inom UI/UX-design 2024 är följande:

a. Mikrointeraktioner

Eftersom uppmärksamhet på detaljer blir avgörande för att differentiera produkter på en överfylld marknad, erbjuder mikrointeraktioner ett sätt att subtilt förbättra användbarheten. Progressionsfält, firande gif-bilder, hotspots, muspekareffekter etc. kan alla förbättra användarupplevelsen och öka engagemanget.

Det är viktigt att utforska nya och innovativa sätt att integrera dessa i digitala gränssnitt, så att vardagliga interaktioner blir mer intuitiva och roliga.

Bland de växande trenderna inom mjukvaruutveckling idag finns användningen av mikrointeraktioner via UX Design Institute

b. Röstgränssnitt (VUI)

VUI eller taligenkänning är den teknik som driver populära röstbaserade assistenter som Amazons Alexa och Apples Siri. VUI förväntas växa betydligt, drivet av förbättringar inom naturlig språkbehandling (NLP) och AI.

I takt med att dessa tekniker blir mer sofistikerade kan VUI:er erbjuda ännu mer exakta, kontextmedvetna svar, vilket gör dem mer tillförlitliga och användarvänliga.

c. 3D-design och minimalism

I takt med att hårdvarans kapacitet förbättras blir det möjligt att skapa mer komplexa visuella effekter utan att kompromissa med prestandan. 3D-element blir därför allt vanligare i gränssnitten för webb- och mobilappar, i linje med en minimalistisk estetik som prioriterar funktionalitet.

Framtiden för mjukvaruutveckling är spännande

Modern teknik är en ohejdbar kraft. De framträdande trenderna inom mjukvaruutveckling som vi har nämnt är bara några av många viktiga trender, som alla interagerar och korsar varandra på flera sätt för att driva innovation, effektivitet och excellens.

Som mjukvaruutvecklare idag är det viktigt att känna till de senaste trenderna inom mjukvaruutveckling för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i branschen. Fortsätt att prova nya verktyg och tekniker och uppdatera dina kunskaper och färdigheter.

Vi rekommenderar också att du använder innovativ projektledningsprogramvara som ClickUp, som sparar tid och arbete.

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

Med rätt verktyg kan du se till att alla dina uppgifter och all dokumentation finns på ett och samma ställe, med noggrann övervakning av användarnas åtkomst och roller.

Detta minskar inte bara kontextväxlingar utan minskar också risken för dataintrång eller förlorade tillgångar och säkerställer en säker och samarbetsinriktad arbetsmiljö för dig och ditt team.

Registrera dig gratis på ClickUp för att effektivisera dina mjukvaruutvecklingsprocesser redan idag.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vilka är de nya trenderna inom mjukvaruutveckling?

De senaste trenderna inom mjukvaruutveckling inkluderar AI, AR/VR-teknik, molntjänster, automatisering med låg kod/ingen kod, blockkedjor, IoT, DevSecOps och 5G.

2. Vilken teknik är på uppgång inom mjukvarubranschen?

En av de trender inom mjukvaruutveckling som sticker ut, baserat på utvecklingen fram till första kvartalet 2024, är artificiell intelligens (AI), särskilt generativ AI. Gen-AI kommer också att revolutionera olika sektorer i år genom att möjliggöra skapandet av högst personligt innehåll, automatisera appdesign och utvecklingsprocesser samt öka kreativiteten och innovationen.

3. Vad är trenden inom mjukvaruutveckling 2025?

Den viktigaste trenden inom mjukvaruutveckling är moln- och edge-beräkning, som beräknas vara värd 860 miljarder dollar år 2025. Dessutom kan molntekniken enkelt integreras med andra tekniker som AI och ML, vilket gör den mångsidig och viktig.