Hur du sparar tid och får bättre resultat med kodgranskning

Ta en stund och tänk på ditt arbete. Har du gjort ett bra jobb?

Oavsett svaret på den frågan är det du just gjort en form av utvärdering – grunden för framsteg.

Utvärderingar hjälper team att utvärdera sin prestation, mäta resultat, identifiera brister och integrera strategier för förbättring. Från årliga utvärderingar till prestationsförbättringsplaner genomför organisationer utvärderingar på flera olika sätt.

En sådan metod inom mjukvaruutvecklingsteam är kodgranskning.

I det här blogginlägget utforskar vi vad det är, hur det hjälper och hur du kan integrera kodgranskningsprocesser i din mjukvaruutveckling.

Vad är kodgranskning?

Kodgranskning är en process där en eller flera utvecklare systematiskt granskar någon annans kod i syfte att identifiera misstag som förbises i den inledande utvecklingsfasen.

På 1970-talet introducerade Michael Fagan, en mjukvarudesigner, en process för kodinspektion. Denna har sedan dess anpassats och förbättrats av kommande generationer av utvecklare.

Kodgranskning är effektivt för att säkerställa:

Överensstämmelse med designkrav

Efterlevnad av kodningsstandarder

Bugdetektering tidigt i processen

Kunskapsdelning mellan intressenter under hela utvecklingscykeln

Underhållsbarhet och säkerhet

Övergripande programvarukvalitet och minimal teknisk skuld

I princip erbjuder kodgranskning extraordinära fördelar. Beroende på dina behov, mål och nuvarande system kan dock vissa typer av kodgranskning vara mer fördelaktiga än andra. Låt oss se hur.

Typer av kodgranskning

Från att skriva ut kod och gå igenom den med en överstrykningspenna till att köra kod genom kodredigerare finns det dussintals sätt att utföra kodgranskning. Här är de vanligaste metoderna som används av moderna mjukvaruutvecklingsteam.

Formell kodgranskning

Detta är en strukturerad kodgranskningsprocess, även kallad programvaruinspektion.

Process : Formell kodgranskning omfattar planering, översikt, förberedelse, granskningsmöte och omarbetning, vanligtvis ledd av en moderator under ett möte.

Tillämplighet : Denna process är utmärkt när standarderna är extremt höga, till exempel när det gäller efterlevnad i branscher som hälso- och sjukvård eller finans.

Fördelar : Effektivt och grundligt för att upptäcka fel i ett tidigt skede

Utmaningar: Rigoröst och tidskrävande

Informell kodgranskning

Denna process är mindre formell än den traditionella granskningen och innebär att en eller flera kollegor granskar källkoden vid sina skrivbord.

Process : Utvecklare delar sin kod med kollegor för granskning

Tillämplighet : Utmärkt för utbildning och coaching av juniora utvecklare

Fördelar : Snabbt och mycket effektivt för att upptäcka fel

Utmaningar: Saknar den stringens och dokumentation som finns i formella utvärderingar.

Granskning av pull-förfrågan

Detta är vanligt i distribuerade versionshanteringssystem som Git, där utvecklare överför kodändringar till en delad repository-gren.

Process : Övriga teammedlemmar granskar ändringarna innan de slås samman med huvudgrenen.

Tillämplighet : För distribuerade team som följer arbetsflöden för kontinuerlig integration och distribution.

Fördelar : Underlättar asynkron feedback och kvalitetssäkring innan ny kod integreras.

Utmaningar: Utan samarbete i realtid kan inlärningen försenas.

Parprogrammering

Detta är en agil mjukvaruutvecklingsteknik där två programmerare arbetar tillsammans vid en arbetsstation.

Process : En utvecklare, föraren, skriver kod medan den andra, observatören eller navigatören, granskar varje kodrad samtidigt. De kan byta roller regelbundet.

Tillämplighet : Utmärkt för komplexa programmeringsproblem som kräver samarbete mellan flera personer.

Fördelar : En granskningsprocess i realtid kan upptäcka fel tidigt och dela kunskap inom teamet.

Utmaningar: Kulturellt och beteendemässigt kan parprogrammering vara obekvämt för teammedlemmarna och därmed bli ineffektivt.

Verktygsassisterad kodgranskning

Detta är en automatiserad kodgranskningsprocess som utnyttjar olika specialutvecklade verktyg.

Process : Verktyg skannar kod för specifika typer av fel, standardöverträdelser och säkerhetsbrister.

Tillämplighet : Utmärkt när det råder brist på tid eller resurser.

Fördelar : Mycket repeterbart, snabbt och kostnadseffektivt

Utmaningar: Kan inte hantera komplex kod som kräver kritiskt tänkande; ofta användbar som ett stöd i processen istället för att ersätta manuell kodgranskning.

Oavsett vilken metod för kodgranskning du väljer för din organisation är dess betydelse oundviklig.

Vikten av kodgranskning

I grund och botten hjälper kodgranskningar till att eliminera misstag. De erkänner begränsningarna hos en enskild utvecklare och syftar till att systematiskt förbättra deras förmågor. Kodgranskning stärker inte bara koden utan hela mjukvaruutvecklingsprocessen. Så här fungerar det.

Optimering av buggdetektering: I grund och botten hjälper kodgranskningar till att upptäcka buggar och sårbarheter i programvaran innan den huvudsakliga kodbasen integreras. Granskning av kollegor upptäcker minnesläckor, samtidighetsproblem eller osäkra kodrutiner.

Testning: Kodgranskning förbättrar resultaten av agil testning med kontinuerlig produktfeedback redan innan produkten når testfasen. På så sätt minskar man allvarlighetsgraden av fel som uppstår under formella tester.

Kontinuerlig förbättring: I scrum-ramverket integreras kodgranskningar i utvecklingscykeln för kontinuerlig förbättring. Med kodgranskningar upptäcker och åtgärdar scrum-team problem tidigt och skapar produkter som är leveransklara.

Programvarukvalitet: Kodgranskning är en förebyggande åtgärd som förbättrar programvarans säkerhet och tillförlitlighet, vilket minskar risken för kostsamma fel och skadliga problem efter driftsättningen.

Utvecklingsproduktivitet: Att i förväg identifiera och lösa problem effektiviserar testprocessen. Det frigör testare och utvecklare så att de kan fokusera på mer komplexa scenarier och användarupplevelser istället för grundläggande funktionsfel.

Upplev alla dessa fördelar och mer genom att följa en strukturerad kodgranskningsprocess. Nedan finns utgångspunkten.

Steg för att utföra en kodgranskning

Kodgranskning av kollegor är ett enkelt, enskilt steg som går ut på att gå igenom kodrader för att kontrollera kvalitet och programmeringsstandarder. För att det ska vara effektivt finns det dock flera steg som måste göras före och efter. Låt oss titta på dem i ordning.

Planera din kodgranskning

Innan du påbörjar utvärderingen, förbered dig för framgång med en omfattande plan.

Definiera omfattning och mål

Identifiera vilka delar av kodbasen som behöver granskas

Tilldela det till granskare (eller dig själv)

Fastställ tidsplanen för slutförandet

Med en tydlig plan kan du organisera din granskningsprocess och fastställa tydliga förväntningar.

Förstå koden

För att granska något måste du förstå det. Börja med sammanhanget – prata med utvecklaren om den funktion de bygger, deras lösningsstrategi osv. Lär dig kodens funktionalitet och krav.

Gå igenom all tillgänglig information från relaterad dokumentation, användarberättelser eller designspecifikationer innan du läser koden. Om du behöver mer information kan du också använda formulär för mjukvaruteam för att samla in den. Detta steg är avgörande för en meningsfull granskning.

Kolla in koden

Hämta den senaste koden från versionshanteringssystemet för att säkerställa att du ser de senaste ändringarna. På så sätt undviker du att granska föråldrad kod som redan har modifierats.

Kör koden

Om möjligt, kör koden för att se hur den fungerar i praktiken. Detta hjälper dig att identifiera uppenbara problem med funktionaliteten som kanske inte framgår av att bara läsa koden.

Granska det

Utvärdera koden för att hitta svar på följande frågor.

Är det lätt att förstå? Bra kod ska vara självförklarande med lämpliga kommentarer där det behövs.

Följer det de definierade kodningsstandarderna och konventionerna?

Är det lätt att underhålla? Kontrollera om det finns modulär design, användning av mönster och utbyggbarhet.

Implementerar den den avsedda funktionaliteten korrekt?

Skulle det uppstå prestandaproblem? Kontrollera om det finns onödiga beräkningar, överdriven minnesanvändning eller skalbarhetsproblem.

Är det säkert? Leta efter vanliga säkerhetsbrister som SQL-injektioner, cross-site scripting eller dataläckor.

Finns det tillräckliga enhets- eller automatiserade tester för att täcka de nya ändringarna?

Diskutera problem och feedback

Om din kollegiala granskning visar på problem, diskutera det med utvecklaren. Om du arbetar i ett distribuerat team kan du använda en produktfeedback-programvara för att ge tips asynkront.

För synkrona utvärderingar, ordna möten eller parvisa sessioner för att diskutera igenom det.

Möjliggör handling

Baserat på kodgranskningen och feedbacken måste utvecklaren göra nödvändiga ändringar. Vissa kan vara enkla redigeringar av koden. Andra kan innebära en komplett omskrivning för att skapa funktionaliteten på ett mer elegant, läsbart och lättunderhållet sätt.

Godkänn och slå samman

När feedbacken är klar godkänner du koden för att slå samman den med huvudkodbasen.

I vissa fall, särskilt efter större granskningar, är det bra att göra en uppföljande granskning för att säkerställa att de förändringar som gjorts efter den första granskningen är tillfredsställande och inte medför nya problem.

Reflektion och förbättring

Efter granskningen ska du reflektera över processen och samla in feedback från deltagarna. Du kan använda detta för att förbättra framtida kodgranskningar.

Även om det kan verka enkelt är kodgranskningar intensiva aktiviteter som är utsatta för olika utmaningar. Här är de som du mest sannolikt kommer att möta.

Hur man undviker vanliga utmaningar vid kodgranskning

Kodgranskningar är både tekniska och beteendemässiga. På den tekniska sidan handlar det om att läsa och köra koden för att säkerställa att den är felfri. Beteendemässigt handlar det om att ge och ta emot feedback, vidta åtgärder och modifiera framtida processer. I kombination kan detta vara svårt.

Några av de vanligaste utmaningarna som team står inför när det gäller kodgranskning är följande.

1. Stora förändringsuppsättningar: Att granska stora mängder kod på en gång kan vara överväldigande och ineffektivt.

👉Var flexibel. Uppmuntra mindre, stegvisa förändringar. Dela upp stora funktioner i hanterbara delar som du kan granska och slå samman separat.

2. Otillräcklig kontext: Utan rätt kontext kanske granskarna inte förstår avsikten bakom koden, vilket leder till mindre effektiva granskningar.

👉 Inkludera kortfattade beskrivningar av varje kodändring, med länkar till relevant dokumentation, ärenden eller designdokument. Använd inbyggda kommentarer för att förklara ”varför” bakom icke uppenbara kodbeslut.

3. Personlig partiskhet: Utvärderingar kan vara subjektiva och påverkas av personliga preferenser snarare än målet att förbättra kodkvaliteten.

👉 Upprätta och följ dokumenterade kodningsstandarder och riktlinjer. Se till att mjukvaruutvecklingsteamet gemensamt enas om dessa standarder.

4. Tidsbegränsningar: Utvecklare kan skynda igenom kodinspektioner på grund av snäva deadlines, vilket kan äventyra kvaliteten på granskningen.

👉 Planera kodgranskningar som alla andra viktiga uppgifter och avsätt särskild tid för dem i projektets tidsplan.

5. Brist på expertis: Granskare har inte alltid den bakgrund eller expertis som krävs för att granska vissa kodavsnitt på ett effektivt sätt.

👉 Involvera flera granskare med kompletterande kompetenser och överväg att rotera granskningsuppgifterna för att sprida domänkunskapen i teamet.

Med det sagt, låt oss gå vidare till det viktigaste: Hur du kan implementera kodgranskning i ditt teknikteam.

Effektiva bästa praxis för kodgranskning

Om du har läst så här långt är du redan övertygad om fördelarna med kodgranskning och vill lära dig hur man gör det på rätt sätt. Vi har hjälp att erbjuda.

1. Integrera det i din programvaruprojektledning

Vissa team ser kodgranskning som ett steg utanför mjukvaruutvecklingscykeln. Särskilt när de följer informella kodgranskningar kan det göras i förbigående. Detta är ett misstag.

För att genomföra effektiva kodgranskningar av kollegor, integrera dem i utvecklingsprocessen. Om du redan använder ett projektledningsverktyg som ClickUp för att hantera din utveckling, integrera kodgranskning som ett steg, en fas eller en status inom verktyget.

ClickUp-anpassade statusar för att integrera kodgranskning i arbetsflödet

2. Planera noggrant

Visa kodgranskaren vad de behöver granska. Några av de bästa projektledningsverktygen har redan funktioner som samlar all information.

Fastställ ett tydligt ramverk och tydliga mål för varje granskningssession

Lista allt som granskaren behöver fokusera på

Markera acceptanskriterierna

Organisera processen i ditt programvaruverktyg för projektledning

Arkivera tidigare utvärderingar för att upprätthålla kontinuitet och ansvarsskyldighet

Denna strukturerade metod minimerar risken för att kritiska frågor förbises, förbättrar granskningarnas noggrannhet och hjälper till att spåra förbättringar över tid.

ClickUp-uppgiftschecklista mallar för repeterbara kodgranskningsprocesser

3. Effektivisera arbetsflöden

Ingen gillar extra steg i sitt arbete. Se därför till att kodgranskningar är en integrerad del av arbetsflödet.

Lägg till anpassad status för kodgranskning efter WIP- eller utvecklingsfasen

Tilldela kodgranskare utifrån deras arbetsbelastning och tillgänglighet

Integrera dina pipelineverktyg med ditt projektledningsverktyg för att utlösa automatiska kodinspektioner vid commit eller pull request-skapande.

Automatisera aviseringar till utvecklare och granskare om kommande arbete

Skapa mallar för mjukvaruutveckling som stöd för framtida kodgranskningar

Länka pull-förfrågningar, commits och grenar till Github-uppgifter och se all Github-aktivitet direkt i ClickUp

4. Uppmuntra proaktiv kommunikation

Tydlig kommunikation mellan teammedlemmarna löser de flesta kodproblem med färre iterationer.

I stället för att bara säga ”Den här koden är felaktig” kan en granskare till exempel förklara vad som är fel, varför det är viktigt och hur det kan förbättras, eventuellt med hjälp av kodexempel eller referenser.

Denna metod tydliggör nödvändiga korrigeringar och förbättrar inlärning och samarbete.

Att samla all denna feedback i samband med uppgiften skulle vara en game changer. ClickUps chattvy är utformad för att möjliggöra just detta.

Transparens i kommunikationen med ClickUp för mjukvaruteam

Idag behöver inte alla projektutvärderingar göras manuellt.

Automatisera granskningar: Du kan automatisera stora delar av kodgranskningsprocessen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt med AI-kodverktyg. Dessa verktyg kan snabbt analysera stora mängder kod för att identifiera mönster, avvikelser eller avvikelser från bästa praxis som kan vara svåra och tidskrävande för mänskliga granskare att upptäcka.

Automatisera granskningshanteringen: Förutom att använda de bästa kodredigerarna för att granska själva kodbasen kan du också automatisera ett antal kringliggande uppgifter. ClickUp Brain hjälper till exempel till med:

Få omedelbara svar på frågor om uppgifter, projekt och företagsrelaterade frågor

Dokumentera kodgranskningsprocesser

Sammanfattning av den interna dokumentationen

Skapa praktiska checklistor och åtgärdspunkter

Skicka uppdateringar om framsteg till teamet

Få svar på nolltid med ClickUp Brain

6. Lär dig och förbättra dig kontinuerligt

Spåra buggar och problem som upptäcks vid kodgranskningar. Identifiera mönster. Om en utvecklare till exempel använder : istället för ; vilket skapar problem, kan du kanske ställa in en autokorrigering. Om viss kod regelbundet skapar prestandaproblem kan du göra en grundorsaksanalys.

Betrakta inte en kodgranskning isolerat som en utvärdering av en viss kod. Se det som ett sätt att stärka kodkvalitetsprocesserna i organisationen.

Sprint-instrumentpaneler på ClickUp

Skriv bättre kod genom att effektivisera kodgranskningar med ClickUp

Att säga att kodgranskningar förbättrar produktkvaliteten är en underdrift. Faktum är att kodgranskningar har en enormt positiv inverkan på alla områden.

För utvecklare – vare sig de är nyutexaminerade eller mycket erfarna enskilda medarbetare – är kodgranskningar en gåva. Med en kodgranskning får alla ett nytt perspektiv på sitt arbete och feedback från någon som är mer kunnig, erfaren eller bara har en annan bakgrund.

För granskaren är kodgranskningar ett hälsosamt avbrott från programmeringen, utan att avvika för långt. Det gör det möjligt för dem att utvidga sin erfarenhet bortom de funktioner de arbetar med.

För kvalitetsanalytikern fungerar kodgranskningar som första försvarslinjen. De irriterande buggarna hanteras, vilket frigör tid för att testa djupare problem med prestanda och skalbarhet.

Om du inte gör det till en plikt som förvärrar livet för varje teammedlem, kommer införandet av kodgranskningar att möta minst motstånd.

Se till att det är till nytta för alla inblandade genom att integrera det i din utvecklingspipeline. Ställ in några automatiserade tester. Gör all information tillgänglig och åtkomlig. Underlätta smidig kommunikation i realtid.

Gör allt detta och mer med ClickUps projektledningsplattform för mjukvaruutvecklingsteam.

Vanliga frågor om kodgranskningsprocessen

1. Vad är ett exempel på kodgranskning?

Kodgranskning är en process där en eller flera mjukvaruutvecklare systematiskt granskar någon annans kod i syfte att identifiera misstag som förbises i den inledande utvecklingsfasen.

En bra kodgranskning fokuserar på att ge feedback och förbättra utvecklarens arbete. Om en utvecklare till exempel har missat ett noll divisionsfel i en kod, kan granskaren kommentera:

”Funktionen hanterar inte fall där du skickar en tom lista som indata. Detta orsakar ett ”ZeroDivisionError” när du försöker dividera med noll. Lägg till en kontroll för att säkerställa att listan inte är tom innan du utför divisionen.”

2. Vilka är de tre typerna av kodgranskning?

De tre vanligaste typerna av kodgranskningar är:

Formell kodgranskning

Parprogrammering

Automatiserad kodgranskning med hjälp av AI-verktyg

3. Hur skriver man ett exempel på kodgranskning?

Att skriva kollegiala granskningar innebär att ge feedback på kod, vanligtvis inom en kodhostingplattform eller ett granskningsverktyg. För att skriva en bra granskning: