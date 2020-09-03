Agile Software Development Life Cycle (Ultimate Guide 2025)

Vill du lära dig mer om SDLC Agile?

Låter som något komplicerat från en tråkig projektledningskurs, eller hur?

Men oroa dig inte.

SDLC Agile är faktiskt ganska roligt att lära sig och inte alls så svårt.

Efter att ha läst den här artikeln kan faktiskt vem som helst behärska den.

Vi kommer att gå igenom vad den agila mjukvaruutvecklingscykeln är och hur den skiljer sig från traditionell SDLC. Vi kommer också att visa dig hur du hanterar ett agilt projekt på ett effektivt sätt.

Låt oss börja!

Vad är SDLC?

SDLC är en förkortning för Software Development Life Cycle (programvaruutvecklingscykel). Den består av alla steg som ingår i att bygga och underhålla programvara.

Liksom de flesta SDLC-modeller följer även Agile-modellen de grundläggande stegen i SDLC, med vissa variationer. Låt oss först förstå vad som ingår i en SDLC-modell innan vi lär oss den ”agila magin”.

I de flesta SDLC-modeller genomgår utvecklingscykeln faser som:

Kravanalys : planera vad användarna vill ha och hur man tillgodoser deras behov

Design : utforma ramverket för det system som ska byggas

Kodning och utveckling : bygg systemet genom programmering

Testning : kontrollera systemet för eventuella buggar eller fel

Distribution : lansera systemet för användarna

Underhåll : se till att systemet fungerar smidigt

Låter ganska omfattande, eller hur?

Precis som när man lagar en supergod maträtt måste mjukvara genomgå olika SDLC-stadier för att nå sin slutliga form.

Låt oss nu ta en snabb titt på vad som ingår i varje steg i en utvecklingslivscykelmodell:

Målet med all programvara är att lösa ett specifikt problem eller behov som användaren har.

I detta skede av mjukvaruutvecklingsprocessen träffar projektledaren intressenterna eller användarna för att förstå deras krav.

Målet är att besvara frågor som:

Vem kommer att använda programvaran?

Hur kommer de att använda programvaran?

Vad skulle programvaran behöva som indata?

Vad skulle programvaran ge som resultat?

Efter mötet analyseras varje krav med avseende på praktisk tillämpbarhet och genomförbarhet.

Steg 2: Design

Nu har du en uppfattning om vad intressenterna vill ha.

Nästa steg är alltså att skapa planer och ramverk för ditt mjukvaruprojekt.

Låt oss till exempel säga att ditt projektteam arbetar med att bygga ett företags webbplats från grunden.

I designfasen planerar teamet saker som:

Webbplatsens layout på olika enheter som mobiler, surfplattor och stationära datorer

Färgschema för hela webbplatsen i enlighet med varumärket

Vilka programmeringsspråk de bör använda

Backend-ramverk och systemserverdesign

Målet med detta steg är att skapa grunden för den mjukvaruarkitektur som ditt team ska arbeta med.

Steg 3: Kodning och utveckling

Utvecklingsfasen tar i allmänhet mest tid och arbete.

Men det är där det roliga börjar!

Här är vad du kan förvänta dig på denna nivå:

Utvecklingsteamet börjar bygga kod

Driftsteamet installerar den fysiska hårdvaran och konfigurerar servrarna.

Designerna fokuserar på att förbättra användargränssnittet

Testarna analyserar kraven och börjar utforma testplaner.

Det är dock mjukvaruutvecklaren som står i centrum här, eftersom de gör det mesta av arbetet!

Steg 4: Testning

Programvarutestning är utan tvekan en av de viktigaste faserna i SDLC-metodiken.

Här är ett exempel som hjälper dig att förstå varför:

Låt oss säga att utvecklarna har färdigställt webbplatsen.

Det finns dock ett litet fel: när en användare loggar ut raderas inte webbläsarsessionen.

Om en annan person använder samma dator kan den personen uppdatera webbplatsen och logga in på den första användarens konto.

Det skulle vara ett stort problem om detta implementerades, eller hur?

Det är därför du testar programvaran för buggar eller fel innan du distribuerar den.

Låt oss se hur testarna utövar sin magi i mjukvarutestningsfasen:

Brainstorma alla möjliga testparametrar och användningsfall enligt den utvecklade funktionen/kravet.

Inkorporera dem för att skapa en 360-graders testplan som kan upptäcka alla buggar.

Kör alla planerade tester

När de upptäcker buggar eller odefinierat beteende skickas det direkt tillbaka till mjukvaruutvecklaren för korrigering.

Läs mer om agil testning.

Steg 5: Distribution

Nu när alla (eller de flesta) buggarna är fixade är din webbplats redo att lanseras.

Driftteamet arbetar nu ivrigt med att få den igång och fungera smidigt.

För att distribuera programvaran måste de ta hand om saker som:

Få alla servrar, programvara och annan hårdvara igång inför lanseringen

Konfigurera länkar och databaser för att säkerställa att allt är klart

Innan den slutliga implementeringen genomförs dock vanligtvis ytterligare en omgång kvalitetssäkring (betatestning/användartestning).

Vad händer under denna testning?

Du ger programvaran till några kunder för att kontrollera om det finns ytterligare buggar eller användbarhetsproblem. Om det finns något problem åtgärdar programvaruutvecklingsteamet det innan den slutliga distributionen.

Och även om det är en stor bedrift att få ut en produkt på marknaden, kommer du förmodligen inte att få någon invigningsceremoni för att fira det!

Steg 6: Underhåll

Man kan ju inte bara släppa programvaran och sedan glömma bort den, eller hur?

Om du inte vill att ditt företags inkorg ska fyllas med kommentarer från arga kunder!

När ett system implementeras i verkligheten uppstår det naturligtvis buggar då och då. Ditt utvecklingsteam måste då skapa patchar för att åtgärda dem.

Du får också feedback från dina kunder om saker som användbarhet, praktiskhet eller förbättringsförslag, som du kan välja att införliva.

För alla molnbaserade system (webbplatser, programvara eller appar) har driftteamet en annan viktig roll i detta SDLC-processsteg. De ser till att serverprogramvaran hålls uppdaterad och att hårdvaran klarar belastningen.

Om antalet användare till exempel ökar med 30 000 under en sexmånadersperiod behöver du troligen lägga till fler servrar för att säkerställa att systemet fungerar smidigt.

Och med det är vi klara med SDLC-processen!

Men vänta... hur förändras SDLC-modellen i Agile-utveckling?

För att förstå detta bör du först ha en klar uppfattning om Agile-ramverket.

För dig som redan är bekant med Agile-processen, klicka här för att gå direkt till Agile SDLC-modellen.

Vad är Agile?

Agile är en bred projektledningsmetodik som fokuserar på att involvera kunden i varje steg av utvecklingsprocessen.

Hur fungerar det?

Den agila metoden delar upp hela projektet i mindre utvecklingscykler som kallas iterationer eller sprints.

I den agila metodiken utvecklar du en specifik version av den fungerande programvaran för varje iteration. Detta kallas inkrement.

I slutet av iterationen granskar kunden tillägget och ger sin feedback, som införlivas i nästa iteration. Cykeln fortsätter tills programvaran är helt utvecklad och ger kunderna exakt vad de vill ha.

Här är ett exempel på en verklig mjukvaruutvecklingsprocess för att göra det hela tydligare:

Låt oss säga att du utvecklar en ny dejtingapp med hjälp av den traditionella Waterfall-modellen.

Ditt projektteam skulle normalt sett lägga ett år på att släppa appen.

Men en månad efter lanseringen av appen upptäcker du att de flesta av dina användare inte gillar de "söta" fotofiltren som ditt team har spenderat två månader på att utveckla!

Hjärtskärande, eller hur?

All den tid och alla pengar, tillsammans med ditt teams mentala hälsa, har gått till spillo!

Men om du hade använt den agila metoden hade situationen sett annorlunda ut.

I Agile-utveckling får du i slutet av varje iterativ process (som varar i cirka 2–4 veckor) feedback från dina kunder om din senaste förbättring. På så sätt kan du med Agile-metoden skrota en dålig funktion utan att slösa tid och pengar på att utveckla den.

Det bästa med den?

Med den agila metoden blir din programvara exakt så som dina kunder behöver den.

Lär dig hur du implementerar Agile-arbetsflöden 💜

Den agila SDLC-modellen

Låt oss nu besvara den gnagande frågan:

Hur ser en mjukvaruutvecklingscykel i Agile-ramverket ut?

Kort svar: utvecklingsprocessen och modellen förblir densamma.

Genomförandet blir dock iterativt och inkrementellt, i enlighet med Agile-metoderna, som nämns i Agile-manifestet.

Vad betyder det?

Iterativ : cykeln upprepas tills du får önskat resultat.

Inkrementell: varje cykel har något mer avancerat att erbjuda (inkrementet)

Den agila SDLC-modellen genomförs och upprepas vid varje iteration (i allmänhet varar hela programvaruutvecklingscykeln bara ungefär en månad) tills du får den slutliga produkten.

Kom ihåg att i Agile-mjukvaruutveckling kommer intressenterna in i slutet av varje iteration och ger sin feedback. Denna feedback införlivas sedan i kravanalysfasen av nästa mjukvaruutvecklingsiteration.

Så här förändras SDLC-stadierna i den agila SDLC-modellen:

Kravanalys : införlivar de förslag som mottagits i slutet av föregående iteration.

Design : feedbacken beaktas vid utformningen av kommande inkrement.

Kodning och utveckling : utvecklarna arbetar med att bygga inkrementet (som endast innehåller vissa funktioner) istället för att bygga hela programvaran på en gång.

Testning : testarna utformar och genomför testplaner i enlighet med inkrementet.

Distribution : driftsteamet distribuerar den nyutvecklade versionen.

Underhåll: den nya programvaruversionen övervakas av driftsteamet för att säkerställa att allt fungerar smidigt innan nästa iteration påbörjas.

Observera att i den agila mjukvaruutvecklingscykeln är kundinteraktion och feedback nödvändigt efter implementeringen innan nästa cykel kan påbörjas.

Är du fortfarande osäker på skillnaderna mellan Agile-utvecklingsmodellen och den traditionella SDLC-modellen?

Oroa dig inte. Vi har mer att erbjuda dig!

Agile kontra traditionella SDLC-modeller

När man talar om SDLC menar man vanligtvis den traditionella vattenfallsmodellen SDLC .

Hur skiljer sig SDLC-modellen mellan Agile och Waterfall-metoden?

Kort svar: Agile-modellen är flexibel och anpassningsbar.

I den traditionella Waterfall-modellen finns ingen möjlighet till kundinteraktion eller feedback. Teamet lägger därför mycket tid på kravanalysen och antar vad användarna skulle behöva.

När man väl har bestämt vilka funktioner som ska byggas och arbetas med, förblir det ett tydligt mål under hela projektet och kan inte ändras i något senare skede. Programvarans utvecklingscykel fortsätter normalt i ett år eller tills programvaran är klar och slutligen distribueras.

När det gäller Agile SDLC lägger dock det agila teamet inte mycket tid på kravfasen, eftersom de vet att den är flexibel och kan ses över när som helst i framtiden.

Här är en översiktlig tabell som sammanfattar dessa skillnader:

Agile SDLC-modellen Traditionell SDLC-modell Flexibilitet Mycket flexibel och kan snabbt anpassa projektet efter användarnas behov och krav. Inflexibla, större förändringar är endast välkomna i projektets inledande skeden. Iterationscykler Använder så många iterationer som behövs, var och en varar i cirka 2–4 veckor. Tar sig an hela projektet i en lång cykel Tillvägagångssätt Använder en iterativ metod Använder en linjär metod Dokumentation Har minimal dokumentation Har omfattande dokumentation Projektets storlek Lämplig för projekt av alla storlekar tack vare sin anpassningsförmåga. Lämplig för mindre projekt eftersom felmarginalen är mindre. Planering Minimal planering krävs i de inledande faserna, eftersom ändringar kan göras senare. Intensiva planeringsprocesser krävs innan utvecklingsprocessen startar. Leveransförmåga En delvis fungerande produkt levereras i slutet av en iteration. Den fungerande produkten är endast tillgänglig mot slutet av mjukvaruutvecklingsprocessen.

Så, vilken modell passar bäst för ditt företag?

Låt oss ta en titt på för- och nackdelarna med varje SDLC-modell så att du själv kan bestämma dig.

Här är några skäl att överväga att använda en traditionell modell som vattenfallsmodellen:

Lätt att förstå och implementera

Lätt att hantera tack vare sin fasta struktur

Mål och milstolpar är kristallklara

Några brister i den konventionella SDLC-metoden är:

Hög riskfaktor på grund av bristande flexibilitet och anpassningsförmåga

Inte lämplig för stora, komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt.

Ingen fungerande programvara är tillgänglig förrän i slutet av programvaruutvecklingscykeln.

Låt oss nu titta på några fördelar med den agila mjukvaruutvecklingsmodellen:

Minimal riskfaktor tack vare hög flexibilitet och anpassningsförmåga

Levererar delvis fungerande programvara under hela utvecklingscykeln

Främjar bättre lagarbete (självorganisering och tvärfunktionellitet

Några nackdelar med den agila mjukvaruutvecklingsmodellen är:

Det kan vara svårt att hålla deadlines eftersom hela cykeln är kort.

Omfattningsglidning kan bli ett problem

Med effektiva projektledningsmetoder kan du dock övervinna alla dessa utmaningar!

Låt oss titta närmare på hur:

Hur man hanterar en agil mjukvaruutvecklingscykel effektivt

Att hantera ett projekt kan vara utmanande, särskilt när det handlar om något som den snabbt föränderliga Agile SDLC.

Du har ju mål, teamroller, målsättningar och många snabbrörliga delar.

Lyckligtvis behöver du inte vara en blixtsnabb superhjälte för att hantera SDLC Agile.

Allt du behöver är en kraftfull programvara som ClickUp, som gör hanteringen av den agila livscykeln till en barnlek.

Vänta, vad är ClickUp?

ClickUp är världens högst rankade programvara för agil projektledning.

Oavsett om du behöver hjälp med:

Alla metoder som Kanban Agile Scrum eller Extreme Programming

Hantera din produktbacklogg eller sprintbacklogg

Håll koll på dina testprocesser, såsom buggtestning eller säkerhetstestning

Alla planeringsprocesser, såsom sprintplanering eller resursplanering

ClickUp har allt du behöver!

Låter det intressant?

Låt oss ta en titt på hur ClickUp kan hjälpa dig genom hela mjukvaruutvecklingsprocessen:

Mål är oerhört viktiga för alla projekt.

Utan den kommer ditt projekt att vara som ett förlorat skepp mitt i havet.

Innan du påbörjar den första iterationen av programvarans livscykel måste du sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål för ditt Agile-projekt.

Så här ser målen ut i den agila metodiken:

Optimera landningssidans design för maximal kundinteraktion

Lägg till en timerfunktion på startsidan

Lägg till en popup-funktion när användaren lämnar webbsidan

Vanligtvis har man ofta flera mål att ta hänsyn till i varje kravanalysfas.

Men hur håller man reda på alla mål?

Att hålla reda på allt på ett papper är definitivt inte ett bra alternativ år 2022.

Vem vet vad som kan hända med det där papperet?!

Lyckligtvis kan ClickUps Goals-funktion hjälpa dig!

Mål är övergripande begrepp som kan delas upp i mindre delmål, som kan vara lättare att uppnå. Detta gör att allt hålls organiserat, men motiverar också ditt Agile- eller Scrum-team genom att ge dem en frekvent känsla av att ha uppnått något.

Dessutom uppdaterar ClickUp automatiskt ditt teams framstegsprocent i realtid för varje slutfört mål. På så sätt får alla en tydlig bild av hur nära de är att uppnå målet.

Med hjälp av ClickUps Mål kan du också:

Kvantifiera dina Agile-mål med OKR (mål och nyckelresultat)

Skapa veckovisa resultatkort för bättre prestationsbedömning

Spåra Scrum-sprints eller vilket projekt som helst i realtid

B. Automatisering av arbetsflöden

ClickUps automatiseringsfunktion låter dig automatisera repetitiva, tråkiga uppgifter genom att erbjuda massor av uppgiftsautomatiseringar. Detta sparar tid och frigör dina användbara resurser för uppgifter som faktiskt behöver dem.

Så här fungerar arbetsflödesautomatiseringen:

Om en trigger inträffar och ett villkor är uppfyllt, utförs en specifik åtgärd automatiskt.

Ungefär som:

Om ett spel lanseras och dina spelare är nöjda, öppnas champagnen automatiskt.

Med ClickUp kan du skapa en anpassad automatisering för dina Agile-modellarbetsflöden.

Du kan dock också komma igång direkt med ClickUps över 50 fördefinierade automatiseringar.

Här är några användbara automatiseringar som hjälper dig att hantera den agila livscykeln för mjukvaruutveckling:

Ändra automatiskt vem som är ansvarig när statusen för en uppgift ändras

Använd en mall för att spara tid när du skapar en uppgift

Uppdatera uppgiftens prioritet automatiskt när dess checklista är klar

Ändra taggar automatiskt när en uppgifts deadline infaller

Arkivera en uppgift när dess prioritet ändras

(Klicka här för att se fler förinställda automatiseringar. )

Oavsett om det gäller mjukvaruutveckling eller att navigera ett fartyg är det bra att ha en god överblick över situationen!

Med ClickUps flera vyer får du en perfekt översikt över vad dina teammedlemmar arbetar med i varje steg av SDLC-modellen.

Här är de typer av vyer som finns tillgängliga i ClickUp:

Listvy : perfekt för team som föredrar att visa sin instrumentpanel som GTD-stil -att-göra-listor

Board view : visualisera uppgifter på din instrumentpanel i Kanban-stil

Kalendervy : planera och hantera ditt projektschema i en kalender

Boxvy : visa uppgifter sorterade efter ansvarig för att direkt se vem som arbetar med vad

Me Mode : visa endast uppgifter som är tilldelade dig

Hur använder man dessa vyer?

En projektledare eller Scrum-master kan till exempel använda Box-vyn för att kontrollera om teamet är överbelastat. Det räcker med en enda blick!

När du behöver planera ett Scrum-möte kan du dessutom snabbt växla till kalendervyn med ett enda klick.

En kapten får aldrig tappa kontrollen över allt som händer omkring honom. Vi minns väl alla Titanic?

På samma sätt måste en projektledare ha en tydlig bild av allt som händer i varje steg av programvaruutvecklingscykeln.

Med ClickUps Dashboard får du precis det!

Dashboards ger dig översiktliga diagram över hela projektet. Du kan övervaka dem och se till att allt fungerar som det ska.

Med hjälp av anpassningsbara sprintwidgets kan du lägga till flera grafer till din instrumentpanel, till exempel:

Hastighetsdiagram : visar slutförandegraden för valfri uppsättning uppgifter

Burndown-diagram : prognostisera hur mycket arbete som återstår i projektet

Burnup-diagram : visar hur mycket arbete som redan har utförts i ett projekt.

Kumulativa flödesscheman : visar uppgiftsförloppet över tid.

Du kan inte ringa dina anställda dygnet runt och be dem om projektuppdateringar.

Det kommer inte bara att påverka deras produktivitet, utan också irritera dem.

Med ClickUp behöver du aldrig be om en statusuppdatering.

Låter bra, men hur går det till?

Med ClickUps anpassade statusar kan du snabbt se statusen för alla uppgifter när du behöver.

Men det bästa är att du kan anpassa dessa statusar efter relevanta projektvillkor.

I testfasen för programvara kan du till exempel använda något relevant som ”betatestning pågår” istället för en uppgift som ”pågår”.

Men vänta, detta var bara toppen av isberget. Bokstavligen.

ClickUp erbjuder många fler användbara funktioner som underlättar livet för alla projektledare.

Här är några fler saker som detta Agile-projektledningsverktyg kan hjälpa dig med:

Prioriteringar : prioritera dina Agile-projektuppgifter utifrån hur brådskande de är

Rapportering : få tillgång till detaljerade rapporter om ditt teams prestationer

Pulse : få reda på vilka uppgifter ditt projektteam är mest aktivt med under dagen

Beroenden : utför dina uppgifter i rätt ordning

Inbyggd tidrapportering : spåra ditt teams produktiva timmar utan att behöva lämna ClickUp-plattformen.

Tilldelade kommentarer : skapa åtgärdspunkter utifrån kommentarer för att säkerställa att de inte förbises.

Kraftfulla mobilappar : övervaka ditt arbete när du är på språng med ClickUps Android- och iOS-appar

Anpassade åtkomsträttigheter : följ Agile-principen om att involvera dina kunder utan att kompromissa med känslig projektinformation.

Slutsats

Till skillnad från vattenfallsmetoden använder den agila metoden en iterativ och inkrementell strategi för SDLC-metodiken.

Resultatet?

Bättre produkter och nöjdare kunder!

Att hantera mjukvaruprojekt och samtidigt hålla ett öga på ditt Agile-team är dock ingen lek.

Därför behöver du vara fullt utrustad med kraftfull Agile-programvara som ClickUp.

Oavsett om du behöver hjälp med att hantera den agila modellen eller någon traditionell SDLC-modell, så har ClickUp lösningen för dig!

Klicka på kaptenen för att registrera dig hos ClickUp och segla enkelt genom din mjukvaruutvecklingscykel!