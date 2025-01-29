De 8 bästa BPM-verktygen 2025 (fördelar, nackdelar, priser)

Letar du efter den bästa BPM-programvaran?

Affärsprocesshantering är en av de viktigaste processerna för alla företag. Den hjälper dig att optimera dina arbetsflöden så att allt flyter så smidigt som möjligt.

Men BPM är en komplicerad process, så man kan inte använda vilket verktyg som helst, eller hur?

Vad du behöver är ett specialiserat BPM-verktyg.

Det är en plattform som är avsedd för att optimera och automatisera alla dina affärsrelaterade processer och arbetsflöden.

I den här artikeln beskriver vi vad BPM-programvara är och lyfter fram åtta populära BPM-verktyg som finns tillgängliga idag. Vi går igenom viktiga funktioner, fördelar, nackdelar, priser och kundbetyg för att hjälpa dig att välja det bästa!

Låt oss sätta igång!

Här är en lista över de åtta bästa verktygen för hantering av affärsprocesser som hjälper dig att optimera alla arbetsprocesser under 2023:

1. ClickUp

ClickUp är världens ledande projektledningsprogram. Det är dessutom skräddarsytt för affärsprocesshantering!

Oavsett om det gäller processautomatisering, uppföljning av framsteg eller resurshantering kan ClickUp hantera allt du ger det!

Hur ClickUp hjälper till med affärsprocesshantering:

Fördelar med ClickUp

Användarvänligt gränssnitt

Erbjuder en funktionsrik gratisversion

Enkel arbetsflödeshantering med dra-och-släpp-funktion

Skapa en automatiserad process för enkel uppgiftshantering

Kan anpassas till alla projektstilar med flera vyer

Kan snabbt tilldela uppgifter till valfri teammedlem

Planera komplexa processer eller rita processdiagram med Mind Maps

Kan hålla koll på projektets tidsplan med Gantt-diagram

Kan markera en uppgifts prioritet som låg, normal, hög och brådskande.

Skapa uppgiftsberoenden för att säkerställa att uppgifterna utförs i rätt ordning

Stöder inbyggd tidrapportering så att du kan se hur lång tid dina projekt- och arbetsflödesuppgifter tar att slutföra.

Finns som kraftfulla appar för datorer, webbläsare och mobila enheter

Nackdelar med ClickUp

Ingen white labeling tillgänglig

Kan inte exportera instrumentpaneler

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder en kraftfull gratisversion med massor av användbara funktioner. För ytterligare funktionalitet finns dock betalda abonnemang från endast 5 USD/användare per månad.

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. Process Street

Via Process Street

Process Street är en enkel BPM-lösning som hjälper företag att hantera återkommande affärsprocesser.

Men är du på fel spår om du använder det för att hantera dina affärsprocesser?

Låt oss ta en titt!

Process Streets viktigaste funktioner

Kan snabbt skapa och tilldela checklistor för arbetsflöden

Dashboard för att spåra aktiviteten i realtid

Arbetsflödesautomatiseringar som kan utlösa åtgärder i appar som Salesforce, Jira, Slack och andra.

Godkännanden för att effektivisera en auktoriserad BPM-process

Schemalagda checklistor och moduler för processautomatisering

Fördelar med Process Street

Enkelt användargränssnitt

Kan enkelt skapa strukturerade processdokument

Kan lägga till ljud- och videofiler till dokument

Spåra enkelt dagliga aktiviteter med aktivitetsflödet

Process Street nackdelar

Ingen offlineversion tillgänglig

Erbjuder inte desktop-appar

Grundpriset inkluderar inte prioriterad support.

Priser för Process Street

Erbjuder en gratis plan för 1 medlem. Betalda planer börjar på 25 $/användare per månad.

Process Street kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)

3. Kissflow

Via Kissflow

Kissflow är en molnbaserad BPM-mjukvarulösning för företag av alla storlekar. Denna mjukvara för arbetsflödeshantering stöder automatisering av affärsprocesser och funktioner för prestationsövervakning.

Kan du använda det för att säga adjö till dina BPM-problem?

Låt oss ta en titt.

Kissflows viktigaste funktioner

Tilldela och spåra servicetickets för snabb lösning

Dashboards för att få viktiga insikter om processer

Kan automatisera uppdrag, aviseringar och eskaleringar

Skalbar för att hantera stora datamängder och komplexitet

Enkel inloggning för alla andra plattformar som G Suite och Office365

Fördelar med Kissflow

Justera arbetsflödet för enkel omstrukturering av affärsprocesser utan kodning

Kan tilldela användare till valfritt steg i affärsprocessen

Erbjuder anpassningsbara rapporter

Kan länka arbetsflöden till verktyg från tredje part

Nackdelar med Kissflow

Kan vara svårt att introducera för en oerfaren affärsanvändare

Det går inte att tilldela uppgifter till flera användare utan att skapa grupper.

Dyra prisplaner

Kissflow-priser

De betalda abonnemangen för denna BPM-mjukvarulösning börjar på 10 dollar per användare och månad.

Kissflow kundbetyg

G2: 4,3/5 (460+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 20 recensioner)

4. Appian

Via Appian

Appian är en apputvecklingsplattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga processcentrerade applikationer. Det är inte en traditionell programvara för processhantering, men den kan hjälpa dig att optimera dina befintliga affärsprocesser.

Appians viktigaste funktioner

Dra-och-släpp-funktion för att snabbt skapa processer

Möjlighet att visa uppgifter och processrelaterade data i realtid

Integrera data från RDBMS, molntjänster eller äldre system

Processarkiv för lagring av tidigare utformade arbetsflöden

Low-code-automatiseringsplattform för processförbättring

Fördelar med Appian

Användarvänligt och intuitivt gränssnitt

Kan enkelt definiera viktiga affärspolicyer och procedurer

Skapa snabbt uppgiftsformulär och instrumentpaneler

Kan komma åt arbetsflöden och processer var som helst

Nackdelar med Appian

Begränsad flexibilitet när det gäller anpassningar

Kräver grundläggande kunskaper i kodning.

Det går inte att tilldela kommentarer till en specifik teammedlem.

Appians priser

Ett gratisabonnemang erbjuds för upp till 15 användare. Betalabonnemang kostar från 75 USD/användare per månad.

Appians kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

5. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 är en plattform för kommunikation och samarbete som används av team som ett verktyg för kundrelationshantering (CRM) och projektledning.

Om du dock letar efter en enkel mjukvarulösning som du kan använda ”24/7” bör du kanske leta någon annanstans.

Bitrix24:s viktigaste funktioner

Erbjuder uppgifter med mallar, checklistor och deluppgifter

Instant messenger för snabb intern kommunikation

RPA utan kod

Kan enkelt lagra och dela dokument i tre typer av enheter

Kalendrar för effektiv personal- och resurshantering

Fördelar med Bitrix24

Bekvämt och intuitivt CRM-gränssnitt

Kan enkelt hjälpa dig att övervaka din försäljningstratt

Kan användas som ett HRMS (Human Resource Management System)

Erbjuder både Android- och iOS-appar.

Nackdelar med Bitrix24

Svårt att komma igång

Begränsade inbyggda uppgiftsstatusar

Saknar agila hanteringsfunktioner som agila diagram.

Priser för Bitrix24

Bitrix24 erbjuder ett gratisabonnemang för ett obegränsat antal användare. Betalda abonnemang kostar från 49 dollar/månad för alla användare.

Bitrix24 kundbetyg

G2: 4,0/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (420+ recensioner)

6. Smartsheet

Via Smartsheet

Smartsheet är ett kalkylbladsbaserat verktyg för hantering av affärsprocesser som hjälper till med planering, hantering och uppföljning av projekt.

Och om du gillar kalkylblad kommer du att älska det. Men om du inte lever i 90-talet kan det här BPM-verktyget kännas föråldrat.

Smartsheets viktigaste funktioner

Kan skapa och använda webbformulär för att samla in data

Gantt-vy för att få en tidslinje över projektberoenden och milstolpar

Konversationer i rader, kort och ark för att enkelt diskutera projektdetaljer

Behörighetsnivåer för att avgöra om personer kan visa, redigera eller vara administratörer

Arkmallar för att snabbt lösa specifika affärsproblem

Fördelar med Smartsheet

Kan skapa enkla, automatiserade arbetsflöden för repetitiva och manuella processer

Kan ladda upp bilagor i konversationer och kalkylblad

Tredjepartsappintegrationer med appar som Salesforce och Jira

Erbjuder mobilappar för både Android- och iOS-enheter.

Nackdelar med Smartsheet

Kalkylblad är inte ett användarvänligt sätt att hantera processer.

Saknar dedikerad aktivitetsström

Saknar inbyggd funktion för tidrapportering.

Priser för Smartsheet

De betalda abonnemangen för denna BPM-plattform börjar på 7 dollar per användare och månad.

Smartsheet kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1500 recensioner)

7. Nintex

Via Nintex

Nintex är en plattform som hjälper dig att skapa, automatisera och optimera arbetsflöden och processer i företaget. Det är dock inte den mest prisvärda BPM-lösningen för de flesta team.

Nintex viktigaste funktioner

Kan visuellt planera och kartlägga affärsverksamhet eller processer

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med robotiserad processautomation

Optimera processer med AI, maskininlärning och naturlig språkbehandling från tredje part.

Erbjuder arbetsflöden för process- och dokumentgodkännande

Fördelar med Nintex

Användarvänligt gränssnitt

Personliga instrumentpaneler och processkartläggning

Dra-och-släpp-designer för enkel skapande av arbetsflöden

Kan enkelt integreras med affärsappar som SharePoint

Nintex nackdelar

Svårt att bygga och hantera komplexa processer

Integration av tredjepartsappar kan vara svårt

Dyra prisplaner

Priser för Nintex

Betalda abonnemang kostar från 25 000 dollar per år för obegränsat antal användare, obegränsat antal arbetsflöden och 2 000 dokumentgenereringar.

Nintex kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (70+ recensioner)

8. Bizagi Modeler

Via Bizagi Modeler

Bizagi Modeler, som ingår i Bizagi BPM Suite, är ett annat populärt program för hantering av affärsprocesser. Detta verktyg för processmodellering hjälper användarna att förbättra kundupplevelsen genom optimering och förbättring av affärsprocesser.

Bizagis viktigaste funktioner

Skapa detaljerade arbetsflödesdiagram för snabba visuella översikter

Enkel samverkan över alla affärsprocessmodeller

Realtidsmeddelanden och aktivitetsflöde för kontinuerliga uppdateringar

Processer kan publiceras i format som Word, PDF och Excel.

Fördelar med Bizagi Modeler

Användarvänligt

Kan simulera affärsprocesser för att testa olika saker

Har en kraftfull arbetsflödesmotor för operativ effektivitet

Kan användas offline

Nackdelar med Bizagi Modeler

Mycket begränsad molnlagring för basplanen

Endast tillgängligt för Windows-enheter.

Ingen Gantt-diagramfunktion

Priser för Bizagi Modeler

Bizagi Modeler erbjuder ett gratisabonnemang med begränsade funktioner. Kontakta säljteamet för en prisuppgift om ditt team har över 100 användare.

Kundbetyg för Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Hur väljer man det bästa verktyget för hantering av affärsprocesser?

Det är viktigt att optimera dina affärsprocesser och det är avgörande att hitta rätt verktyg för affärsprocesshantering.

Ett bra BPM-program hjälper dig att automatisera processer, identifiera förbättringsområden och öka samarbetet för att påskynda arbetet.

Allt du behöver göra är att gå igenom listan över verktyg som vi nämner här för att hitta det som passar din BPM-strategi.

Men för att spara tid (och pengar), varför inte prova ClickUp gratis?

Det är helt klart det bästa BPM-verktyget på marknaden med funktioner för automatisering, teamsamarbete, appintegrationer och allt annat du behöver för att förbättra din affärseffektivitet!