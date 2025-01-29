De 8 bästa BPM-verktygen 2025 (fördelar, nackdelar, priser)

Letar du efter den bästa BPM-programvaran?
Affärsprocesshantering är en av de viktigaste processerna för alla företag. Den hjälper dig att optimera dina arbetsflöden så att allt flyter så smidigt som möjligt.
Men BPM är en komplicerad process, så man kan inte använda vilket verktyg som helst, eller hur?
Vad du behöver är ett specialiserat BPM-verktyg.
Det är en plattform som är avsedd för att optimera och automatisera alla dina affärsrelaterade processer och arbetsflöden.
I den här artikeln beskriver vi vad BPM-programvara är och lyfter fram åtta populära BPM-verktyg som finns tillgängliga idag. Vi går igenom viktiga funktioner, fördelar, nackdelar, priser och kundbetyg för att hjälpa dig att välja det bästa!
Låt oss sätta igång!
De 8 bästa BPM-verktygen 2023
Här är en lista över de åtta bästa verktygen för hantering av affärsprocesser som hjälper dig att optimera alla arbetsprocesser under 2023:
1. ClickUp
ClickUp är världens ledande projektledningsprogram. Det är dessutom skräddarsytt för affärsprocesshantering!
Oavsett om det gäller processautomatisering, uppföljning av framsteg eller resurshantering kan ClickUp hantera allt du ger det!
Hur ClickUp hjälper till med affärsprocesshantering:
- Workflow Automation: med över 50 fördefinierade kommandon för automatisering av arbetsflöden kan du automatisera repetitiva uppgifter på nolltid eller till och med anpassa och skapa egna automatiserade arbetsflöden för hantering av arbetsflöden.
- Anpassade uppgiftsstatusar: skapa relevanta och anpassade uppgiftsstatusar för alla typer av projekt
- Uppgiftslistor: använd detaljerade att göra-listor för att dela upp dina uppgifter i mindre, hanterbara delar.
- ClickUp Docs: skapa, dela och lagra enkelt projekt- eller företagsrelaterade dokument med ditt virtuella eller interna team.
- Dashboards och rapportering: använd ClickUps Agile Dashboards för att visualisera och mäta projektets framsteg och teamets prestanda med diagram som Velocity, Burnup, Burndown och Cumulative Flow Diagrams.
- Flera ansvariga: tilldela enkelt mer än en teammedlem eller till och med ett helt team till ett samarbetsprojekt eller en uppgift.
- Kraftfulla integrationer: oavsett om det gäller kommunikation, videosamtal eller tidrapportering erbjuder ClickUp integration med massor av appar, från Slack och Zoom till Toggl och Google Drive.
Fördelar med ClickUp
- Användarvänligt gränssnitt
- Erbjuder en funktionsrik gratisversion
- Enkel arbetsflödeshantering med dra-och-släpp-funktion
- Skapa en automatiserad process för enkel uppgiftshantering
- Kan anpassas till alla projektstilar med flera vyer
- Kan snabbt tilldela uppgifter till valfri teammedlem
- Planera komplexa processer eller rita processdiagram med Mind Maps
- Kan hålla koll på projektets tidsplan med Gantt-diagram
- Kan markera en uppgifts prioritet som låg, normal, hög och brådskande.
- Skapa uppgiftsberoenden för att säkerställa att uppgifterna utförs i rätt ordning
- Stöder inbyggd tidrapportering så att du kan se hur lång tid dina projekt- och arbetsflödesuppgifter tar att slutföra.
- Finns som kraftfulla appar för datorer, webbläsare och mobila enheter.
Nackdelar med ClickUp
- Ingen white labeling tillgänglig
- Kan inte exportera instrumentpaneler
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder en kraftfull gratisversion med massor av användbara funktioner. För ytterligare funktionalitet finns dock betalda abonnemang från endast 5 USD/användare per månad.
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 1300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)
2. Process Street
Process Street är en enkel BPM-lösning som hjälper företag att hantera återkommande affärsprocesser.
Men är du på fel spår om du använder det för att hantera dina affärsprocesser?
Låt oss ta en titt!
Process Streets viktigaste funktioner
- Kan snabbt skapa och tilldela checklistor för arbetsflöden
- Dashboard för att spåra aktiviteten i realtid
- Arbetsflödesautomatiseringar som kan utlösa åtgärder i appar som Salesforce, Jira, Slack och andra.
- Godkännanden för att effektivisera en auktoriserad BPM-process
- Schemalagda checklistor och moduler för processautomatisering
Fördelar med Process Street
- Enkelt användargränssnitt
- Kan enkelt skapa strukturerade processdokument
- Kan lägga till ljud- och videofiler till dokument
- Spåra enkelt dagliga aktiviteter med aktivitetsflödet
Process Street nackdelar
- Ingen offlineversion tillgänglig
- Erbjuder inte desktop-appar
- Grundpriset inkluderar inte prioriterad support.
Priser för Process Street
Erbjuder en gratis plan för 1 medlem. Betalda planer börjar på 25 $/användare per månad.
Process Street kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 110 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)
3. Kissflow
Kissflow är en molnbaserad BPM-mjukvarulösning för företag av alla storlekar. Denna mjukvara för arbetsflödeshantering stöder automatisering av affärsprocesser och funktioner för prestationsövervakning.
Kan du använda det för att säga adjö till dina BPM-problem?
Låt oss ta en titt.
Kissflows viktigaste funktioner
- Tilldela och spåra servicetickets för snabb lösning
- Dashboards för att få viktiga insikter om processer
- Kan automatisera uppdrag, aviseringar och eskaleringar
- Skalbar för att hantera stora datamängder och komplexitet
- Enkel inloggning för alla andra plattformar som G Suite och Office365
Fördelar med Kissflow
- Justera arbetsflödet för enkel omstrukturering av affärsprocesser utan kodning
- Kan tilldela användare till valfritt steg i affärsprocessen
- Erbjuder anpassningsbara rapporter
- Kan länka arbetsflöden till verktyg från tredje part
Nackdelar med Kissflow
- Kan vara svårt att introducera för en oerfaren affärsanvändare
- Det går inte att tilldela uppgifter till flera användare utan att skapa grupper.
- Dyra prisplaner
Kissflow-priser
De betalda abonnemangen för denna BPM-mjukvarulösning börjar på 10 dollar per användare och månad.
Kissflow kundbetyg
- G2: 4,3/5 (460+ recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (över 20 recensioner)
4. Appian
Appian är en apputvecklingsplattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga processcentrerade applikationer. Det är inte en traditionell programvara för processhantering, men den kan hjälpa dig att optimera dina befintliga affärsprocesser.
Appians viktigaste funktioner
- Dra-och-släpp-funktion för att snabbt skapa processer
- Möjlighet att visa uppgifter och processrelaterade data i realtid
- Integrera data från RDBMS, molntjänster eller äldre system
- Processarkiv för lagring av tidigare utformade arbetsflöden
- Low-code-automatiseringsplattform för processförbättring
Fördelar med Appian
- Användarvänligt och intuitivt gränssnitt
- Kan enkelt definiera viktiga affärspolicyer och procedurer
- Skapa snabbt uppgiftsformulär och instrumentpaneler
- Kan komma åt arbetsflöden och processer var som helst
Nackdelar med Appian
- Begränsad flexibilitet när det gäller anpassningar
- Kräver grundläggande kunskaper i kodning.
- Det går inte att tilldela kommentarer till en specifik teammedlem.
Appians priser
Ett gratisabonnemang erbjuds för upp till 15 användare. Betalabonnemang kostar från 75 USD/användare per månad.
Appians kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)
5. Bitrix24
Bitrix24 är en plattform för kommunikation och samarbete som används av team som ett verktyg för kundrelationshantering (CRM) och projektledning.
Om du dock letar efter en enkel mjukvarulösning som du kan använda ”24/7” bör du kanske leta någon annanstans.
Bitrix24:s viktigaste funktioner
- Erbjuder uppgifter med mallar, checklistor och deluppgifter
- Instant messenger för snabb intern kommunikation
- RPA utan kod
- Kan enkelt lagra och dela dokument i tre typer av enheter
- Kalendrar för effektiv personal- och resurshantering
Fördelar med Bitrix24
- Bekvämt och intuitivt CRM-gränssnitt
- Kan enkelt hjälpa dig att övervaka din försäljningstratt
- Kan användas som ett HRMS (Human Resource Management System)
- Erbjuder både Android- och iOS-appar.
Nackdelar med Bitrix24
- Svårt att komma igång
- Begränsade inbyggda uppgiftsstatusar
- Saknar agila hanteringsfunktioner som agila diagram.
Priser för Bitrix24
Bitrix24 erbjuder ett gratisabonnemang för ett obegränsat antal användare. Betalda abonnemang kostar från 49 dollar/månad för alla användare.
Bitrix24 kundbetyg
- G2: 4,0/5 (340+ recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (420+ recensioner)
6. Smartsheet
Smartsheet är ett kalkylbladsbaserat verktyg för hantering av affärsprocesser som hjälper till med planering, hantering och uppföljning av projekt.
Och om du gillar kalkylblad kommer du att älska det. Men om du inte lever i 90-talet kan det här BPM-verktyget kännas föråldrat.
Smartsheets viktigaste funktioner
- Kan skapa och använda webbformulär för att samla in data
- Gantt-vy för att få en tidslinje över projektberoenden och milstolpar
- Konversationer i rader, kort och ark för att enkelt diskutera projektdetaljer
- Behörighetsnivåer för att avgöra om personer kan visa, redigera eller vara administratörer
- Arkmallar för att snabbt lösa specifika affärsproblem
Fördelar med Smartsheet
- Kan skapa enkla, automatiserade arbetsflöden för repetitiva och manuella processer
- Kan ladda upp bilagor i konversationer och kalkylblad
- Tredjepartsappintegrationer med appar som Salesforce och Jira
- Erbjuder mobilappar för både Android- och iOS-enheter.
Nackdelar med Smartsheet
- Kalkylblad är inte ett användarvänligt sätt att hantera processer.
- Saknar dedikerad aktivitetsström
- Saknar inbyggd funktion för tidrapportering.
Priser för Smartsheet
De betalda abonnemangen för denna BPM-plattform börjar på 7 dollar per användare och månad.
Smartsheet kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 2000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1500 recensioner)
7. Nintex
Nintex är en plattform som hjälper dig att skapa, automatisera och optimera arbetsflöden och processer i företaget. Det är dock inte den mest prisvärda BPM-lösningen för de flesta team.
Nintex viktigaste funktioner
- Kan visuellt planera och kartlägga affärsverksamhet eller processer
- Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med robotiserad processautomation
- Optimera processer med AI, maskininlärning och naturlig språkbehandling från tredje part.
- Erbjuder arbetsflöden för process- och dokumentgodkännande
Fördelar med Nintex
- Användarvänligt gränssnitt
- Personliga instrumentpaneler och processkartläggning
- Dra-och-släpp-designer för enkel skapande av arbetsflöden
- Kan enkelt integreras med affärsappar som SharePoint
Nintex nackdelar
- Svårt att bygga och hantera komplexa processer
- Integration av tredjepartsappar kan vara svårt
- Dyra prisplaner
Priser för Nintex
Betalda abonnemang kostar från 25 000 dollar per år för obegränsat antal användare, obegränsat antal arbetsflöden och 2 000 dokumentgenereringar.
Nintex kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recensioner)
8. Bizagi Modeler
Bizagi Modeler, som ingår i Bizagi BPM Suite, är ett annat populärt program för hantering av affärsprocesser. Detta verktyg för processmodellering hjälper användarna att förbättra kundupplevelsen genom optimering och förbättring av affärsprocesser.
Bizagis viktigaste funktioner
- Skapa detaljerade arbetsflödesdiagram för snabba visuella översikter
- Enkel samverkan över alla affärsprocessmodeller
- Realtidsmeddelanden och aktivitetsflöde för kontinuerliga uppdateringar
- Processer kan publiceras i format som Word, PDF och Excel.
Fördelar med Bizagi Modeler
- Användarvänligt
- Kan simulera affärsprocesser för att testa olika saker
- Har en kraftfull arbetsflödesmotor för operativ effektivitet
- Kan användas offline
Nackdelar med Bizagi Modeler
- Mycket begränsad molnlagring för basplanen
- Endast tillgängligt för Windows-enheter.
- Ingen Gantt-diagramfunktion
Priser för Bizagi Modeler
Bizagi Modeler erbjuder ett gratisabonnemang med begränsade funktioner. Kontakta säljteamet för en prisuppgift om ditt team har över 100 användare.
Kundbetyg för Bizagi Modeler
- G2: 4,6/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
Hur väljer man det bästa verktyget för hantering av affärsprocesser?
Det är viktigt att optimera dina affärsprocesser och det är avgörande att hitta rätt verktyg för affärsprocesshantering.
Ett bra BPM-program hjälper dig att automatisera processer, identifiera förbättringsområden och öka samarbetet för att påskynda arbetet.
Allt du behöver göra är att gå igenom listan över verktyg som vi nämner här för att hitta det som passar din BPM-strategi.
Men för att spara tid (och pengar), varför inte prova ClickUp gratis?
Det är helt klart det bästa BPM-verktyget på marknaden med funktioner för automatisering, teamsamarbete, appintegrationer och allt annat du behöver för att förbättra din affärseffektivitet!