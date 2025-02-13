De 10 bästa CRM-systemen för konsultverksamhet 2025

Fungerar ditt CRM-system (customer relationship management) för dig eller mot dig? Oavsett om du är en mindre byrå eller en del av Big Four behöver du det bästa CRM-systemet för konsulter för ditt team. 🙌

Enligt rapporten Global Management Consulting Market 2024 värderades konsultbranschen till 307,62 miljarder dollar 2022, en siffra som förväntas stiga till 511,88 miljarder dollar 2028. Och även om stora siffror ofta innebär stora försäljningsvolymer, kan det också leda till stor utbrändhet (läs: sena kvällar, helgarbete, flera koppar – eller snarare kannor? – kaffe). ☕

För att hjälpa ditt konsultteam att arbeta smartare, inte hårdare, behöver du ett CRM-system som automatiserar uppgifter, gör uppföljningen enkel, loggar försäljningsaktiviteter och i slutändan gör det lättare att avsluta affärer.

Lyckligtvis har vi gjort grovjobbet åt dig. Nedan hittar du vår lista över de 10 bästa CRM-systemen för konsultföretag.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för konsulter?

Innan du omvandlar denna topp 10-lista till ditt bästa val måste du veta vad du ska leta efter. Under hela urvalsprocessen av ett CRM-system bör du ha följande nödvändiga funktioner i åtanke:

Inbyggda integrationer: Syftet med ett CRM-system är att förenkla försäljningsprocessen och de övergripande affärsprocesserna. Därför måste ditt system kunna integreras med dina plattformar för e-postmarknadsföring, e-handel, bokföring eller helpdesk.

Anpassade kontofunktioner: CRM-programvarusystem kan vara ganska rigida när de levereras. Leta efter system som uppfyller dina unika behov genom anpassade fält, rapporter och vyer.

Supportteam: Om du inte har en intern CRM-administratör behöver du en plattform som erbjuder support via chatt, telefon eller e-post för att kunna anpassa din lösning.

Automatiserade arbetsflöden: Rätt CRM-strategi kan spara otaliga timmar för ditt företag. Leta efter en plattform som kan Rätt CRM-strategi kan spara otaliga timmar för ditt företag. Leta efter en plattform som kan automatisera skapandet av försäljningsaktiviteter , uppföljningsuppgifter eller kontraktsgodkännandeprocesser. CRM-system är ännu bättre om de erbjuder funktioner för marknadsföringsautomatisering som kopplar samman försäljningsprocesser med marknadsföringsteamet.

De 10 bästa CRM-systemen för konsulter

Letar du efter den bästa CRM-plattformen för ditt konsultföretag? Använd den här listan för att hitta en lösning som passar just dina behov.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

ClickUp erbjuder ett mycket anpassningsbart CRM-verktyg för konsultföretag av alla storlekar. Som en allt-i-ett-produktivitetshub där konsulter kan samarbeta via dokument, chatt och whiteboards, gör ClickUp det möjligt för dig att avsluta fler affärer samtidigt som du ger bättre service till befintliga kunder. 🤩

Konsultföretag kan utnyttja ClickUps CRM-verktyg för att generera leads, tillhandahålla kundsupport och sälja mer till befintliga kunder. För att komma igång kan ditt konsultteam ladda ner ClickUps CRM-mall och sedan anpassa vyer, statusar och fält så att de passar just ditt företag.

Med omfattande widgetar på instrumentpanelen kan konsulter enkelt samla in data om enskilda konton eller sin försäljningspipeline som helhet för kvartalsvisa avstämningar med ledningsgruppen. För att spara tid på kundhantering kan teammedlemmarna tilldela uppgifter, skapa förslag och få godkännande från ledningen med hjälp av anpassningsbara, automatiserade arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Få en snabb överblick över din målgrupp med hjälp av 10 anpassningsbara vyer.

Presentera enkelt kunddata för din ledningsgrupp med hjälp av över 50 dashboard-widgets, inklusive kundens livstidsvärde, affärsstorlek och andra analyser.

Integrera webbformulär för att samla in data om nya potentiella kunder och automatiskt tilldela uppgifter.

Hantera enkelt kunder och prospekt när du är på resande fot med ClickUps mobila CRM-system.

Spåra försäljningsaktiviteter med inbyggda konsultmallar

Snabba upp kundkommunikationen och håll teammedlemmarna på samma sida genom smidig e-posthantering.

Avsluta affärer snabbare genom automatiserade arbetsflöden som tilldelar uppgifter, utlöser statusuppdateringar, varnar teammedlemmar och i slutändan avslutar affärer snabbare.

Håll ordning på dina konton och ge dina kunder bättre service genom att använda anpassade taggar.

Skapa anpassade fält för kundinformation, projektdetaljer och annan relevant data för ditt konsultarbete.

Spara tid genom att integrera din CRM-programvara med över 1 000 populära verktyg, såsom Dropbox, Slack, Zoom, Loom och andra.

Automatisera försäljningsprocessen för ditt konsultföretag genom att lägga till anpassade statusar, så att du vet vilka affärer som är på gång, har fått en offert eller närmar sig mållinjen.

Begränsningar i ClickUp

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för dem som letar efter ett enkelt projektledningsverktyg.

Det kan ta flera dagar att introducera nya konsulter i CRM-systemet.

Alla CRM-mallar är inte tillgängliga i mobilappen (ännu!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. HubSpot

via HubSpot

Med över 100 000 kunder världen över hjälper HubSpot dig att driva dina prospekt vidare i försäljningsprocessen.

HubSpots CRM-plattform är utvecklad för både mindre och större konsultföretag och förenklar kundupplevelsen genom att automatiskt logga data. HubSpot CRM integreras med konsulters företagsmejl för att spåra försäljningsaktiviteter inom hela organisationen. Konsulter kan kommunicera med potentiella kunder genom snuttar, e-postsvar eller automatiserade kampanjer.

HubSpot CRM-paketet levereras komplett med HubSpots marknadsföringsverktyg, som gör det möjligt för dig att lansera e-postmarknadsföringskampanjer, analysera webbtrafik och skapa anpassade webbformulär för att förenkla leadgenerering. Med annonshantering, spårning av e-postsvar och livechattverktyg gör HubSpot att dina marknadsförings- och säljteam kan arbeta smidigare.

HubSpots bästa funktioner

Effektivisera dina konsulternas dagliga arbetsuppgifter genom att samla alla dina funktioner för uppgiftshantering och CRM på ett och samma ställe.

Integrera med Gmail eller Outlook för att automatiskt logga aktiviteter för ditt konsultföretag.

Håll dina konsulter produktiva även när de är på resande fot med hjälp av mobilappen.

Förenkla kundsupporten genom att använda snippets – korta, återanvändbara textblock.

Samla enkelt in data om potentiella kunder genom anpassade formulär med ett dra-och-släpp-verktyg.

HubSpots begränsningar

Lägre prisklasser har inte vissa nödvändiga funktioner.

Vissa funktioner, såsom vyer, kan vara svåra att anpassa.

Proffspaketet kan vara för dyrt för mindre konsultföretag eller oberoende konsulter.

HubSpot-priser

CRM Suite Free Tools: 0 dollar

CRM Suite Starter: 20 USD/månad per användare

CRM Suite Professional: 1 600 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

3. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho:s användarvänliga CRM-plattform gör det enkelt att hantera leads, affärer och kontrakt på ett och samma ställe. Konsulter kan poängsätta leads för att identifiera affärer med störst chans till konvertering. Därefter gör Zoho CRM:s automatiseringsverktyg det enkelt att effektivisera kundkommunikationen och få godkännande från ledningen.

Zoho CRM synkroniseras med Zohos inbyggda marknadsföringsverktyg, inklusive webbformulär för leads, livechatt och e-postmarknadsföringskampanjer. Zoho kommer också med integrationer med populära supportverktyg – som Zendesk eller Salesforce Desk – för att bättre kunna betjäna och sälja till befintliga kunder.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Anpassa kontaktadministrationen med 500 anpassningsbara fält per modul.

Låt CRM-administratörer testa nya verktyg, fält eller moduler genom att använda en sandlåda.

Öka produktiviteten för ditt konsultteam med 1 000 e-postmeddelanden per användare.

Synkronisera dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser med hjälp av obegränsade e-postmallar.

Samla enkelt in data om nya potentiella kunder genom att använda 100 webbformulär per modul.

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa anpassade funktioner kräver kodningskunskaper, vilket kan vara en utmaning för vissa konsultföretag.

De färdiga modulerna kan vara begränsade, och du kan behöva anlita en administratör för att anpassa plattformen efter dina unika affärsbehov.

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

4. Keap

via Keap

Keaps CRM-lösningar är särskilt utvecklade för småföretag. Keap rankas bland de 50 bästa i G2:s Best Software Awards för både försäljnings- och marknadsföringsprodukter och är känt för sin användarvänlighet och förstklassiga kundsupport.

Keap hanterar insamling av leads, uppföljning av prospekt, fakturering, lead nurturing och betalningsinsamling på ett och samma ställe. Dess inbyggda marknadsföringsverktyg gör det möjligt för dig att ta ombord och begära rekommendationer från befintliga kunder.

Sammantaget gör Keaps viktigaste funktioner att du kan lägga mindre tid på tidskrävande arbete, så att ditt säljteam kan fokusera på att omvandla fler leads till kunder.

Keaps bästa funktioner

Skicka fakturor, skapa offerter och ta emot betalningar för alla dina konsultkunder.

Håll konsulterna produktiva när de är på resande fot med Keaps mobilapp.

Kontakta leads via e-post, sociala medier, chattstöd och andra verktyg direkt från kontaktposten.

Synkronisera enkelt ditt CRM-verktyg med populära plattformar som Gmail, PayPal, QuickBooks och mycket mer.

Spendera mindre tid på kommunikation med potentiella kunder genom att använda e-postmallar, triggers och segmenterade e-postkampanjer.

Keaps begränsningar

Vissa nödvändiga funktioner, som lead scoring eller avancerad rapportering, finns inte tillgängliga i pro-paketet.

Vissa CRM-programvarufunktioner, såsom kalenderapplikationen, saknar vissa anpassningsmöjligheter.

Keaps prissättning

Pro: 159 $/månad för två användare

Max: 229 $/månad för tre användare

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

5. Bitrix24

via Bixtrix24

Med över 35 affärsverktyg hjälper Bitrix24 12 miljoner företag världen över att driva sin verksamhet mer effektivt.

Växande företag kan sköta försäljningsaktiviteter, marknadsföringskampanjer och affärsverksamhet på en och samma plattform med Bitrix24. Med en webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion, automatisering av arbetsflöden, helpdesk, SMS-marknadsföring och e-handelsverktyg kan Bitrix24 stärka befintliga kundrelationer och samtidigt sluta nya affärsavtal.

Dessutom låter Bitrix24:s CRM-verktyg konsulter skicka in tidrapporter, spåra KPI:er, tilldela uppgifter och konvertera leads. Livechattar, webbformulär och VoIP-telefonsystem effektiviserar kundservicen, medan ett enhetligt arbetsutrymme gör att du kan lagra alla kunddokument på ett och samma ställe.

Bitrix24:s bästa funktioner

Skapa, redigera och dela alla dokument för din konsultverksamhet i ett molnbaserat lagringssystem.

Utnyttja en online-tidklocka, videokonferenser och online-uppgifter för att hålla distansarbetare produktiva.

Starta marknadsföringskampanjer och skapa landningssidor för att leda potentiella kunder vidare i försäljningstratten.

Skicka offerter och fakturor till kunder

Återaktivera gamla kunder med hjälp av Bitrix24:s programvara för kundspårning.

Begränsningar i Bitrix24

Har en inlärningskurva som kan vara lite brant för dem som inte är bekanta med CRM-programvara.

Med en webbplatsbyggare, personalhantering, projektledning och andra verktyg tillgängliga på en och samma plattform kan det bli för komplicerat för någon som letar efter en enkel CRM-plattform.

Vissa nödvändiga funktioner – som CRM-analys, triggers, obligatoriska fält och e-postintegration – är inte tillgängliga i gratisversionen.

Priser för Bitrix24

Basic: 43 $/månad för fem användare

Standard: 87 $/månad för 50 användare

Professional: 175 $/månad för 100 användare

Enterprise: Från 325 USD/månad för 250 användare (kan anpassas för upp till 10 000 användare)

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 700 recensioner)

6. Freshworks

via Freshworks

Freshworks CRM, eller Freshsales, är en plattform som används av 60 000 företag världen över.

Freshworks använder artificiell intelligens (AI) för att identifiera de leads som har störst sannolikhet att konvertera och för att automatisera uppföljningskommunikationen. Med Pipeline Management 2.0 kan användarna förutsäga affärers resultat, interagera med potentiella kunder, prognostisera intäkter för ledningen och slutligen flytta affärer genom hela pipelinen.

Konsulter kan få en 360-graders överblick över sina potentiella kunder genom aktivitetslinjer, anpassningsbara vyer, markeringskort och flera försäljningssekvenser.

Freshworks bästa funktioner

Förhindra tvister om provisioner genom att använda säljteam och territoriell förvaltning.

Få en bättre överblick över din försäljningsprognos med AI-baserade insikter och kontaktkort som du kan dra och släppa.

Avsluta affärer mer effektivt med hjälp av AI-driven kontaktpoängsättning och försäljningssekvenser.

Skapa flera försäljningspipelines för olika konsulttjänster

Samarbeta med potentiella kunder och befintliga kunder via inbyggda verktyg för chatt, e-post och telefonsupport.

Begränsningar i Freshworks

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns tillgängliga på datorn.

Eftersom Freshsales är en annan plattform än andra Freshworks-plattformar, som Freshdesk , Freshmarketer eller Freshservice, kan det vara svårt att förstå vilka funktioner som ingår i vilken plattform.

Priser för Freshworks

Freshsales Free: 0 dollar

Freshsales Growth: 15 USD/månad per användare

Freshsales Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

Freshworks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

7. Salesforce

via Salesforce

Salesforce CRM, eller Salesforce Sales Cloud, låter dig hantera aktivitetshantering, prospekthantering och affärsmöjlighetshantering på ett och samma ställe.

Salesforce erbjuder lead routing, lead scoring, e-postproduktivitet, lead metrics, anpassade dashboards och rapporter samt kontraktsskapande, så att du kan få potentiella kunder över mållinjen.

Saknar du något? Du kan till och med skapa din egen Salesforce-app med Lightning App Builder.

Salesforces bästa funktioner

Se vilka prospekt som har störst sannolikhet att konvertera genom möjlighetspoängsättning.

Tilldela produktpriser, skapa försäljningsorder, skapa offerter och skicka kontrakt för godkännande – allt på en och samma plattform.

Samarbeta med andra konsulter eller tredje parter med Salesforce Chatter.

Skapa fler möjligheter till merförsäljning och tillgodose specifika behov hos befintliga kunder genom ärendehantering.

Förvara alla kunddokument på ett ställe med fillagring

Begränsningar i Salesforce

Vissa anpassningar, till exempel vyer, är inte tillgängliga i mobilappen.

Du kan behöva hjälp av en Salesforce-konsult eller utvecklare för att anpassa den färdiga lösningen till dina unika affärsprocesser.

Priser för Salesforce

Sales Cloud Starter: 25 USD/månad per användare

Sales Cloud Professional: 80 USD/månad per användare

Sales Cloud Enterprise: 165 USD/månad per användare

Sales Cloud Unlimited: 330 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

8. Capsule

via Capsule

Capsule är en enkel, lättanvänd CRM-plattform som är utvecklad för små till medelstora konsultföretag. Användarupplevelsen har en mindre inlärningskurva än vissa konkurrenter, vilket gör att du kan komma igång på nolltid.

Med Capsule kan du spåra milstolpar i försäljningsprocessen, skapa uppgifter för möten och avtalade träffar, skicka påminnelsemejl, skapa automatiserade godkännandeprocesser och starta marknadsföringssekvenser.

Dessutom kan konsulter smidigt synkronisera sitt CRM-system med Gmail eller Outlook för att automatiskt logga potentiella kunders aktiviteter.

Capsules bästa funktioner

Integrera din CRM-plattform med populära plattformar som Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp och Zapier.

Spara tid och öka din konsultfirmas lönsamhet genom automatisering av arbetsflöden och 1 000 AI-assistenter.

Skapa olika försäljningspipelines för olika konsulttjänster

Spendera mindre tid i din inkorg med lättanvända e-postmallar (upp till 500 i företagsplanen).

Förstå dina möjligheter med över 10 rapporter om vunna/förlorade möjligheter, pipeline-tillväxt och genomsnittlig längd på möjligheter.

Begränsningar för Capsule

Capsule är ett nyare företag med en mindre marknadsandel än många konkurrenter, så det är svårt att förstå för- och nackdelar med så få recensioner och fallstudier.

Rapporteringsfunktionerna är mindre robusta än hos många konkurrenter.

Priser för Capsule

Gratis

Professional: 18 $/månad per användare

Team: 36 $/månad per användare

Enterprise: 54 $/månad per användare

Capsule-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Salesflare

via Salesflare

Salesflare, som 2022 utnämndes av Capterra till det CRM-system som erbjuder bäst värde och är enklast att använda, håller på att bli ett självklart val för företag som vill skala upp sin verksamhet.

Salesflare är en CRM-leverantör som är utvecklad för B2B-företag som vill spara tid under försäljningscykeln. Den enkla men effektiva plattformen hanterar kontohantering, pipelinehantering och marknadsföringsautomatisering på ett och samma ställe.

Med Salesflare kan konsulter skapa e-postsekvenser, segmentera sin målgrupp, spåra webbbesökare och skapa rapporter och dashboards – allt på ett och samma ställe.

Salesflare bästa funktioner

Spåra länkar och webbplatsbesök med hjälp av ett webbspårningsskript.

Integrera ditt CRM-system med dina Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- eller LinkedIn-konton.

Berika dina befintliga konton och kontakter med offentligt tillgängliga källor.

Få automatiska påminnelser om att följa upp, lägga till anteckningar, svara på e-postmeddelanden eller delta i möten så att du aldrig missar något i kommunikationen med kunderna.

Lär dig att navigera i systemet med gratis introduktion och individuell utbildning.

Begränsningar för Salesflare

Det är ett ungt företag och har inte lika många integrationer som sina konkurrenter.

Vissa nödvändiga funktioner, som anpassade rapporter, finns endast tillgängliga i pro- eller enterprise-paketen.

Priser för Salesflare

Tillväxt: 29 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Salesflare-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Pipedrive

via Pipedrive

Med 100 000 betalande kunder i nästan 180 länder lockas konsultföretag till Pipedrive för dess enkla användarupplevelse. Med Pipedrive kan du skapa din försäljningspipeline från en befintlig mall och sedan genomföra försäljningsprognoser, leadsegmentering och uppföljningsaktiviteter på ett och samma ställe.

Dessutom kommer Pipedrives CRM-programvarulösningar med verktyg för e-postmarknadsföring och projektledning.

Pipedrives bästa funktioner

Synkronisera din CRM-konsultplattform med 400 verktyg, inklusive Google, Xero, Asana, Slack och Kixie.

Generera och kvalificera leads genom anpassningsbara onlineformulär

Under implementeringen av CRM-systemet kan du skapa en personlig pipeline som efterliknar din försäljningscykel.

Utnyttja AI-teknik för att identifiera lönsamma möjligheter

Samarbeta med kollegor i realtid om nya affärer och försäljningsaktiviteter

Begränsningar i Pipedrive

Det finns få inbyggda integrationer, och de flesta verktyg från tredje part måste dirigeras via Zapier.

Triggers är inte tillgängliga för automatiserade arbetsflöden.

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerat: 27,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Kraft: 64,90 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Hitta det bästa CRM-systemet för konsulter

Rätt CRM-plattform sparar tid för dina konsulter, gör det enklare att sälja mer till befintliga kunder och avsluta nya affärer, samt lagrar all kontaktinformation på ett ställe. Att välja ett nytt system kan vara svårt, men att välja ett med rätt automatiseringar, anpassningar och rapporter kan göra ditt säljteam mer effektivt. 👊

ClickUp är ett populärt val bland konsultföretag av alla storlekar. Varför? Med över 1 000 integrationer, 50 anpassningsbara widgets, 10 anpassningsbara vyer och tillgängliga CRM-mallar kan det anpassas efter dina unika behov. Med ClickUp kan dina konsulter lägga mindre tid på att driva leads genom försäljningstratten och mer tid på att fira sina senaste affärer.

Registrera dig för ClickUp idag.