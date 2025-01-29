De 10 bästa AI-verktygen för konsultverksamhet: inklusive recensioner och detaljerade prisalternativ

Känns det som att bestiga Mount Everest när du analyserar kunddata? Eller känns det som att förutsäga trender är som att spå i teblad? Med rätt AI-verktyg till hands kan du förvandla dessa komplexa uppgifter till en magisk upplevelse – både för dina kunder och för din mentala hälsa.

Oavsett om du är en erfaren konsult eller ny i branschen, förenklar AI-verktyg för konsultverksamhet din konsultverksamhet, ger dina kunder bättre insikter och höjer din nivå. I den här guiden förklarar vi hur du väljer de bästa AI-verktygen för konsulttjänster och delar med oss av våra 10 favoritverktyg för jobbet.

Verktyg för artificiell intelligens (AI) är en typ av programvara som konsultföretag använder för att fatta datadrivna beslut på kortare tid. AI-verktyg följer några ganska avancerade algoritmer för maskininlärning för att analysera en enorm mängd data, identifiera mönster, förutsäga trender och spotta ut användbara insikter med en hastighet och noggrannhet som överträffar även de mest erfarna datavetarna. ?

De flesta konsulter använder AI-verktyg för:

Dataanalys : AI tolkar enorma datamängder och förstår siffror snabbare än människor – oftast utan fel.

Förutsägelser: Genom maskininlärning förutser AI-verktyg marknadsförändringar och förändringar i konsumentbeteendet. De är inte en magisk kristallkula, men de är det näst bästa.

Natural Language Processing ( NLP ): NLP gör sentimentanalys, vilket är ett finare sätt att säga att AI-verktyget korrekt mäter mänskliga känslor från skriven text.

Datorseende: Visste du att vissa AI-verktyg kan "se"? De använder datorseende för att fatta beslut om visuella data, såsom bilder, videor och datagrafer.

AI-konsultverktyg gör det möjligt även för små konsultstartups att erbjuda sina kunder banbrytande lösningar, vilket verkligen förändrar spelplanen.

Du anförtror en AI dina kunddata och ditt rykte. Du måste välja ett högkvalitativt verktyg för att kunna ta fram smarta insikter och imponera på dina kunder.

Leta efter dessa funktioner för att få ut mesta möjliga av dina AI-konsultverktyg:

Användarvänligt gränssnitt: Du ska inte behöva någon särskild utbildning för att använda AI-drivna verktyg. Välj intuitiva alternativ utan krångliga inlärningskurvor.

Datavisualisering: Välj AI-konsultverktyg som genererar snygga grafer från dina kund- eller klientdata. Denna funktion ger dina rapporter en extra dos professionalism, vilket är ett måste inom konsultbranschen.

Automatisering av arbetsflöden: Du kan inte vara överallt samtidigt, så använd AI-konsultverktyg som Du kan inte vara överallt samtidigt, så använd AI-konsultverktyg som automatiserar repetitiva processer som överlämning av uppgifter och datainmatning.

Prognoser: Framtidsprognoser och trendspaning är ett måste för konsulttjänster. Dina kunder litar på att du håller dem i framkant inom deras bransch, trots allt.

Skrivverktyg och mallar: Ditt Ditt AI-skrivverktyg bör kunna hantera sökmotoroptimering (SEO), inlägg på sociala medier och rapportsammanfattningar. Konsultmallar är också ett måste för att skapa professionella rapporter med bara några få klick.

Sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

Det verkar som om alla och deras mamma har ett AI-verktyg nuförtiden, men inte alla verktyg på marknaden är specifikt AI-verktyg för konsultverksamhet.

Du behöver inte själv söka igenom internet: Kolla in denna lista över de 10 bästa AI-verktygen för konsultverksamhet 2024.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Det stämmer: världens mest populära projektledningsplattform råkar också vara ett otroligt användbart AI-verktyg för konsulttjänster.

ClickUp AI är den enda AI-drivna assistenten som är skräddarsydd för din unika roll. Öppna bara AI:n, berätta att du arbetar med konsultverksamhet, så sköter assistenten resten.

Använd ClickUp AI för att:

Sammanfatta anteckningar från kundmöten eller chattråd

Skapa åtgärdspunkter från mötesagendor

Skriv, redigera och formatera allt innehåll du behöver

Skapa kundundersökningar

Planera evenemang för dina kunder

Har du hört talas om ClickUp Automations? ClickUp levereras med över 100 förinstallerade automatiseringar som förenklar din arbetsdag avsevärt. De är inte ren AI, men dessa triggerbaserade automatiseringar hanterar allt från att skapa uppgifter till att publicera kommentarer och flytta statusar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Vissa användare tycker att ClickUps funktioner är lite överväldigande i början – det finns så mycket att välja på!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Neurons

Via Neurons

De flesta AI-verktyg använder generativ AI, som skapar nytt innehåll. Men Neurons Predict är lite annorlunda: det är en prediktiv AI som genererar kreativa bilder åt dig.

Om du har försökt skapa egna annonser, bilder, videor och designer men avskyr processen, har du tur! Neurons är ett maskininlärningsverktyg som fungerar bra för din konsultverksamhet eftersom det är specialiserat på datadriven design.

Oavsett om du behöver bättre resultat från dina egna annonskampanjer eller erbjuder marknadsundersökningskonsultation för en kund är Neurons ett måste för att hantera och visualisera kunddata.

Neurons bästa funktioner

Jämför din kreativitet med branschstandarder

Sätt upp riktmärken och jämför alla kreativa lösningar med dessa riktmärken.

Testa kreativa lösningar innan du släpper dem till världen

Neurons begränsningar

Neurons specialiserar sig på visuella hjälpmedel för att få värdefulla insikter, så det är inte det bästa valet om du behöver hjälp med att skriva texter eller skapa konsultrapporter.

Vissa användare säger att Neurons filspecifikationer är svåra att arbeta med.

Neurons prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Neurons betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

3. Tome

Via Tome

Tome använder AI och stora språkmodeller (LLM) för att sammanfatta affärsavtal åt dig. Det läser varje enskild bokstav och erbjuder redlines som hjälper dig att upptäcka eventuella problem i avtalet.

Är det lika funktionsrikt som andra AI-verktyg för konsultverksamhet? Nej, men om du arbetar inom ett område som har med avtal att göra, till exempel juridik eller investeringar, är detta verktyg ett måste.

Även om du inte arbetar inom ett kontraktstungt område är det bra att ha en specialiserad AI som granskar dina kontrakt för att upptäcka eventuella problem, särskilt om du arbetar med företagskunder.

Tomes bästa funktioner

Redlines-funktionen upptäcker potentiella problem åt dig.

Skapa "problemlistor" på några minuter som du kan vidarebefordra till kunder eller advokater.

Gör snabba marknadsjämförelser för att se hur ditt kontrakt står sig i konkurrensen.

Begränsningar i Tome

Du måste uppgradera till Tome Pro för att få personlig kundsupport.

Tome har inte så många recensioner.

Du vet säkert redan detta, men för säkerhets skull: Tome ersätter inte en mänsklig advokat.

Tome-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Tome-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

4. Validator AI

Via Validator AI

Validator AI är ett unikt AI-verktyg för konsultverksamhet som validerar start-up-idéer – helt gratis! Be dess mentor-chatbot att validera dina affärsidéer och svara på vanliga frågor om att starta ett start-up-företag.

Denna AI är tränad på data från tusentals startups, kriterier för ängelinvesterare och lean startup-metoder. Tänk på det som en snabbstartsguide till allt som har med startups att göra. Detta verktyg är idealiskt för konsulter som arbetar med startups, men det fungerar också om du själv är en nystartad startup.

Validator AI:s bästa funktioner

Validera affärsidéer gratis med mentor-chatboten

Be AI:n att ge dig en anpassad startguide för att bygga upp din verksamhet.

Identifiera potentiella problem med hjälp av AI-konceptanalys

Begränsningar för Validator AI

Validator har inte så många recensioner.

Det erbjuder inte heller lika många funktioner som de andra AI-konsultverktygen på denna lista.

Priser för Validator AI

Gratis

Validator AI-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Legal Robot

Via Legal Robot

Har du någonsin undertecknat ett stort kontrakt med massor av juridisk jargong och undrat: "Vad i hela friden har jag just undertecknat?" ?

Legal Robot är ett AI-konsultverktyg som översätter juridiska avtal och kontrakt till klarspråk. Precis som Tome genererar det automatiskt en analys av dina juridiska dokument och jämför dem med både rättspraxis och andra juridiska dokument.

Legal Robots bästa funktioner

Gör kontraktsanalyser för att hitta problem med juridisk stil eller språk.

Översätt juridiska termer till klarspråk

Legal Robot har en funktion för hantering av GDPR- och DMCA-förfrågningar.

Begränsningar för Legal Robot

Legal Robot är ännu inte live i september 2024.

Legal Robot är inte juridisk rådgivning.

Priser för Legal Robot

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Legal Robot

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Gong

Via Gong

Gong handlar om försäljningsdata. Det använder generativ AI för att fånga upp alla kundinteraktioner med AI för att informera din strategi och hålla ditt team produktivt. I slutändan syftar Gong till att öka dina intäkter genom att se över dina försäljningsmetoder.

Gong är ett bra val om du behöver förbättra din försäljningspipeline, men det är också ett gediget AI-verktyg för konsultverksamhet inom försäljning. AI-verktyget använder dina data för att hjälpa dig att skapa vinnande försäljningsstrategier, identifiera affärsrisker och definiera nästa steg.

Gongs bästa funktioner

Få en samlad bild av kundinteraktioner och marknadsdynamik

Se dina teammedlemmars statistik, till exempel vinstprocent, i en visuell instrumentpanel.

Samla in och uppdatera data automatiskt på alla plattformar i realtid

Gongs begränsningar

Ibland förvränger Gong samtalstranskriptioner och har svårt att förstå accenter.

Vissa användare säger att Gong har integrationsproblem.

Gong-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 520 recensioner)

7. Fireflies

Via Fireflies

Har du många kundsamtal? Vi vet att du definitivt har det – du är ju trots allt konsult. ?

Du behöver Fireflies för att förenkla dina mötesanteckningar.

Fireflies är ett intelligent verktyg för automatisering av mötesanteckningar. Det transkriberar och sammanfattar dina mötesanteckningar och skapar till och med en sökbar databas som hjälper dig att enkelt hitta samtalsanteckningar. Du kan även använda NLP för att analysera röstsamtal.

Fireflies bästa funktioner

Transkribera möten automatiskt i flera videokonferensappar

AI-driven sökning gör det enkelt att filtrera och identifiera viktiga mötesämnen.

Samarbeta med kollegor via kommentarer, ljudklipp och delade mötesanteckningar.

Fireflies begränsningar

Fireflies sparar tid för personer som har många samtal, men det har inte många funktioner som inte är relaterade till möten.

Vissa användare säger att plattformen har problem med transkriptionernas noggrannhet.

Fireflies prissättning

Gratis

Fördel: 10 dollar/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 19 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4/5 (5 recensioner)

8. Henchman

Via Henchman

Du behöver inte vara en ond skurk för att ha en Henchman. Detta juridiska AI-konsultverktyg ger dig omedelbar tillgång till ditt teams samlade juridiska kunskap. Precis som Fireflies låter det dig söka i ditt befintliga innehåll för att hitta klausuler och definitioner.

Detta är idealiskt för personer inom juridikbranschen eftersom det berikar kontrakt med AI-rekommendationer. Det fungerar som en kontraktsdatabas och ett dokumenthanteringssystem som använder AI för att analysera, organisera och effektivisera kontraktsarbetet.

Henchmans bästa funktioner

Granska kontraktsändringar direkt med ett enda klick

Henchman erbjuder kontraktsförslag baserade på historiska insikter.

Använd avancerad filtrering för att filtrera efter kontraktstyp, datum och partnamn.

Henchmans begränsningar

Henchman är utformat specifikt för juridiska tjänster, så om det inte är din bransch kommer du troligen inte att ha någon nytta av plattformen.

Vissa användare säger att de avancerade filtren är svåra att hitta och att de glömmer att använda dem.

Priser för Henchman

Kontakta oss för prisuppgifter

Henchman-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

9. Återanvänd

Via Repurpose

Är du en marknadsföringsbyrå som skapar innehåll för kunder? Repurpose är AI-konsultverktyget för dig. Detta verktyg är specialiserat på automatiserade arbetsflöden för innehåll. Skapa bara ett inlägg i Repurpose så publicerar plattformen det på flera plattformar åt dig på bara några sekunder. ?

Detta automatiseringsverktyg levereras med arbetsflödesmallar, steg-för-steg-videor och livechatt-support för att minska den tid du lägger på att publicera innehåll för dina kunder.

Återanvänd de bästa funktionerna

Integrera Repurpose med TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom och mer

Använd konverteringsverktyget för att konvertera videor till ljudpodcasts.

Publicera 10 ljudfiler och videor gratis under den 14-dagars kostnadsfria provperioden.

Återanvänd begränsningar

Repurpose är tekniskt sett inte ett AI-verktyg – det är mer en automatiseringsplattform.

Repurpose har inte så många recensioner.

Omprissättning

Podcaster: 12,42 dollar/månad per användare, faktureras årligen

Content Marketer: 20,75 dollar/månad per användare, faktureras årligen

Agency: 104,08 dollar/månad per användare, faktureras årligen

Återanvänd betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. ChatGPT

Via ChatGPT

OpenAI:s ChatGPT är ett AI-underbarn. Behöver du skriva ett avskedsmejl till en svår kund? Klart. Vill du ha ett manus till en kundpresentation? Det är ditt med bara några klick.

Medan andra AI-verktyg för konsultverksamhet på denna lista är specialiserade på visuella element eller juridiska avtal, är ChatGPT specialiserat på att skapa textbaserat innehåll. Om du behöver hjälp med att skriva e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, rapporter eller presentationer är detta verktyget för dig.

ChatGPT:s bästa funktioner

ChatGPT har ett mycket enkelt chatbot-baserat gränssnitt.

Sammanfatta snabbt rapporter eller förenkla komplexa ämnen med en enda sökfråga.

Be ChatGPT att generera idéer till marknadsföringskampanjer, evenemangsplaner och mycket mer för dina kunder.

ChatGPT:s begränsningar

ChatGPT kraschar ofta

Du måste veta hur du uppmanar ChatGPT för att få de resultat du vill ha.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Kombinera ditt AI-konsultverktyg med dina arbetsflöden

AI-verktyg förändrar nästan alla branscher, och konsultbranschen är inget undantag. Integrera AI-konsultverktyg i dina arbetsflöden för att arbeta smartare och generera enastående resultat för dina kunder.

Som konsult stöttar du dina kunder i vått och torrt. Men när du behöver stöd, välj rätt AI-verktyg för konsultverksamhet: ClickUp. Kombinera ditt AI-skrivverktyg med mallar, uppgifter, dokument och ditt CRM-system för att samla allt ditt arbete på samma plattform.

Nyfiken på att se det i aktion? Prova ClickUp AI gratis redan idag.