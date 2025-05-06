De 10 bästa konsultprogramvarorna för konsulter 2025

Att vara konsult innebär att jonglera flera uppgifter samtidigt. Det finns alltid en deadline som närmar sig, ett nytt projekt som ska startas och kunder som väntar på svar. Med så mycket som händer är det svårt att hålla allt flytande.

Lyckligtvis finns det konsultverktyg som är utformade för att hantera denna utmaning. Med dessa programvarulösningar kan du effektivisera arbetsflöden, förbättra produktiviteten och bli en mer effektiv konsult.

Men hur vet du vilken programvara du ska välja? Om du aldrig har tittat runt kommer du att bli förvånad över det stora utbudet. Från projektledningsverktyg till tidrapporteringsprogram finns det något som kan hjälpa konsulter i varje steg på vägen. ?

I den här artikeln kommer vi att prata mer om vad konsultprogramvara är och vad du bör tänka på när du väljer ett verktyg. Vi kommer att lyfta fram och jämföra de 10 bästa konsultlösningarna på marknaden idag för att hjälpa dig att välja den programvara som bäst passar dina behov.

Vad är konsultprogramvara?

Konsultverktyg hjälper konsultföretag att hantera resurser, uppgifter, produktivitet och flera kunder för att bättre hantera olika affärsutmaningar och få alla på samma sida. Dessa verktyg hjälper till att skapa arbetsflöden och effektivisera din utvecklingsprocess med kärnfunktioner för uppgiftshantering samt anbudsprogramvara och plattformar för kundhantering. ?

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Eftersom denna typ av programvara är inriktad på försäljnings- och programvarukonsultföretag, hittar du också funktioner för fakturering, datahantering och vinstuppföljning. Vissa programvarukonsultverktyg är fullserviceprogram som även inkluderar uppgiftshantering. Andra är inriktade på specifika arbetsuppgifter som dokumenthantering eller kommunikation med kunder.

Vad ska du leta efter i konsultprogramvara?

Vilken konsultprogramvara som är bäst beror på dina affärsbehov och vilken typ av konsulttjänster du behöver hjälp med. Kanske letar du efter specifika funktioner som AI-assistans och automatisering för att skapa uppgifter. Kanske behöver du stöd för e-handelsdata eller programvara som fungerar med en mobilapp för programvarukonsultation när du är på språng. ?

Här är vad du ska tänka på när du väljer rätt programvarulösningar för konsultverksamhet:

Skalbarhet : Som konsult är ditt mål att få verksamheten att växa. Se till att din konsultprogramvara inte hindrar dig genom att välja en som erbjuder oändlig skalbarhet.

Tidrapportering : En viktig del av konsultverksamhet är att hantera din tid. Ett konsultprogram med tidrapporteringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på din att göra-lista och fördela tid och resurser på ett lämpligt sätt.

Analys : Få insikter om försäljningen med rankningar, data och affärsinformation som ger dig en konkurrensfördel – detta är särskilt viktigt för ett programvarukonsultföretag.

Samarbete i realtid : Arbeta med teammedlemmar i realtid även om ni alla arbetar på distans tack vare samarbetsverktyg.

Automatiseringsfunktioner : Spara tid och ansträngning när det gäller att schemalägga uppgifter med automatiseringsverktyg och kommunikationstriggers.

Användbarhet: Du vill kunna arbeta var som helst och när som helst. Välj ett verktyg som stöder ditt operativsystem, oavsett om det är iOS eller Android, och både stationära och mobila applikationer.

De 10 bästa konsultprogramvarorna att använda

Är du redo att ta din konsultverksamhet till nya höjder? Här är 10 av de bästa programvarulösningarna för konsultföretag som du kan prova redan idag. Från programvarutjänster till verktyg för uppgiftshantering och CRM – det finns något för alla konsultbehov.

Använd ClickUp AI i din konsultverksamhet för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp är en pålitlig partner för konsultföretag och professionella tjänsteleverantörer i alla branscher och är den ultimata allt-i-ett-plattformen för produktivitetsprogramvara som underlättar hanteringen av uppgifter, kunder och projekt. Med hundratals projektledningsfunktioner, ett omfattande mallbibliotek och mer än 1 000 integrationer är ClickUp det enda verktyget som är tillräckligt kraftfullt för att centralisera allt ditt arbete på en enda samarbetsplattform. Detta, tillsammans med dess användarvänlighet, avancerade datasäkerhet och flexibilitet, gör ClickUp till den perfekta lösningen för konsulter som behöver effektivisera affärsprocesser och smidigt anpassa sig till kundernas olika teknikstackar.

En av ClickUps största fördelar för konsultteam av alla storlekar är dess revolutionerande AI-assistent – ClickUp AI. På bara några sekunder kan denna innovativa teknik generera e-postmeddelanden, säljargument, uppgifter, uppdateringar, sammanfattningar och mycket mer. Och för de mindre åtgärderna som saktar ner dina hektiska dagar kan du lita på ClickUp Automations för att hantera det tunga arbetet.

ClickUp är också det perfekta stället att bygga och underhålla ditt CRM. Med hjälp av 15 olika arbetsbelastningsvyer kan konsulter visualisera kundstrategier, tidslinjer, fakturering, intag och mycket mer på en säker plattform. Dessutom behöver du inte känna dig överväldigad av allt som ClickUp kan göra. Med hjälp av färdiga resurser som mallen för konsultavtal tar ClickUp bort gissningsarbetet från dokument skapandet och hjälper dig att skapa professionella, högkvalitativa affärstillgångar snabbare än någonsin.

ClickUps bästa funktioner

Konsultmallar för avtal, projektplaner och rapporter gör det snabbare att skapa de dokument du behöver.

Anpassningsbara triggare och automatiseringar schemalägger omedelbart uppgifter och skickar aviseringar till rätt parter.

Med över 15 vyer kan du utforska avancerade analyser av specifika uppgifter eller få en bred översikt över större projekt.

Integrationer gör att du kan koppla ihop andra verktyg som Slack, Harvest och Zendesk med din programvara.

Inbyggda AI-verktyg för konsultverksamhet sparar tid när det gäller att hantera rutinarbeten och redundanta uppgifter.

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Med så många funktioner upplever vissa användare en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Business : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Avaza

via Avaza

Avaza hjälper mjukvarukonsultföretag att samarbeta kring uppgifter, spåra utgifter, hantera fakturor och administrera projekt på ett effektivt sätt. Oavsett om du arbetar på ett mjukvarukonsultföretag eller är konsult för ett e-handelsföretag inom hälso- och sjukvården är detta verktyg användbart för att planera resurser, kommunicera med teamet och kunderna samt effektivisera arbetsflöden.

Avazas bästa funktioner

Använd mallarna för offerter och fakturor för att skapa professionella kostnadsberäkningar och fakturera kunder.

Tidrapporter och utgiftsrapporter i programvaran gör det enkelt att fördela resurser och betala entreprenörer.

Skapa nya utrymmen för specifika konsultprojekt och anpassade statusar för att se var uppgifterna befinner sig i processen.

Mer än 50 intuitiva visuella rapporter gör affärsrapporteringen snabbare och mer informativ, samtidigt som du sparar tid på research.

Avazas begränsningar

Du kan inte dela upp projekt i faser, bara i sektioner och statusar, vilket kan vara en utmaning för komplexa eller långsiktiga projekt.

Gränssnittet är inte alltid intuitivt, så du kan behöva kontakta kundtjänsten för att förstå hur vissa funktioner används.

Avaza-priser

Gratis

Startup : 11,95 $/månad

Basic : 23,95 $/månad

Business: 47,95 $/månad

Avaza-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

3. Nifty

via Nifty

Nifty hjälper till med konsulttjänster för programvara genom att kombinera dokument, uppgifter, processkartläggning och kommunikationsverktyg på ett och samma ställe. Med denna programvara för verksamhetshantering kan du fastställa konsultmål, bygga upp försäljningspipelines och följa upp mål utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. ??‍?

De bästa funktionerna

Fem olika vyer, inklusive Kanban, Lista, Tidslinje, Kalender och Swimlane, ger dig breda översikter eller djupgående insikter i konsultarbetet.

Med funktionen Diskussioner kan du bygga upp en kunskapsbas med feedback från kollegor och kunder.

Med visuella färdplaner kan du dela upp ett realistiskt arbetschema och fastställa mål för varje projekt och teammedlem.

Använd dokument och formulär för att skapa alla konsultdokument du behöver, från fakturor till rapporter.

Smarta begränsningar

Gränssnittet är användarvänligt, men vissa användare tyckte att det kunde vara snyggare eller erbjuda fler anpassningsmöjligheter.

Du kan bara dela upp uppgifter i en deluppgift, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna för större uppgiftsgrupper.

Förmånliga priser

Gratis

Startpaket : 5 $/medlem/månad

Pro : 10 $/medlem/månad

Business : 16 $/medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Snygga betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

4. Teamwork

via Teamwork

Denna konsultprogramvara är utformad för kundtjänstföretag och är perfekt för att hantera kundkommunikation, skala upp försäljningsprocesser och stödja kreativa team. Den är byggd som ett enda registersystem där du kan få tillgång till information om enskilda projekt, kundtillgångar och applikationsutvecklingsplaner.

Teamworks bästa funktioner

Med Workload Planner kan du schemalägga uppgifter baserat på projektets tidsplan, kapacitet och kompetens.

Inbyggd spårning ger insikt i tidsspårning, fakturerbara timmar, pengar som tilldelats resurser och vinster.

Lägg till prioritetsmarkeringar för olika uppgifter för att fokusera på kundrelationshantering eller skalning av din verksamhet.

Registrera kunder på några sekunder istället för minuter med automatiseringar och triggers.

Begränsningar för teamarbete

Vissa användare önskade att det fanns mer kundsupport eftersom det finns en viss inlärningskurva.

Några användare har rapporterat att Gantt-diagrammen är buggiga och att uppgiftsvyn kan vara överväldigande.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket : 8,99 dollar

Leverans : 13,99 dollar

Grow : 25,99 dollar

Scale: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

5. Accelo

via Accelo

Accelo har som mål att göra sig av med osammanhängande processer. Istället presenterar de ett allt-i-ett-verktyg för konsultföretag som hjälper dem att planera projekt, övervaka framsteg och uppfylla kundernas förväntningar. Denna projektledningsprogramvara hanterar hela försäljnings- och offertprocessen med omfattande anpassningsmöjligheter. ?

Accelos bästa funktioner

Automatiseringar identifierar missade försäljningsmöjligheter, markerar avslutade affärer och skickar aviseringar för att förbättra teamets samordning.

Bygg starkare relationer med kunderna tack vare Tickets, som skapas direkt från e-postförfrågningar och kundformulär.

Med tidrapportering kan du logga tid och omedelbart skapa fakturor.

Inbyggd kundrapportering ger insikter om konsultprojekt som fungerat bra och lyfter fram områden som kan förbättras.

Accelos begränsningar

Ett mindre intuitivt gränssnitt gör att vissa användare har svårt att hantera flera projekt.

Sök- och exportfunktionerna skulle kunna förbättras.

Accelos priser

Plus : 30 $/användare/månad

Premium : 49 $/användare/månad

Paket: 99 $/användare/månad

Accelo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

6. Calendly

via Calendly

Många av verktygen på denna lista utför ett brett spektrum av konsultuppgifter, men detta verktyg handlar uteslutande om schemaläggning. Oavsett om du arbetar med managementkonsulting, mjukvaruutveckling eller konsulting för tjänsteleverantörer hjälper detta verktyg dig att hantera ditt schema och träffa viktiga intressenter och potentiella kunder.

Calendlys bästa funktioner

Den kostnadsfria schemaläggaren fungerar med Microsoft och Google och hjälper dig att hålla kontakten med din kundbas och andra företagare.

Automatisera meddelanden om möten genom att skicka påminnelser före mötet och uppföljningar efter mötet.

Integrationer med verktyg som Salesforce och HubSpot gör att du automatiskt kan uppdatera kontakter för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad.

Lägg till realtidsinformation om tillgänglighet i dina e-postmeddelanden med Calendly för att öka framgången för utgående kontakter.

Begränsningar i Calendly

Detta är ett verktyg för kalenderplanering, så du behöver en annan lösning för uppgiftshantering och analys.

Schemaläggning för flera användare kräver viss navigering

Priser för Calendly

Grundläggande : Alltid gratis

Essentials : 10 USD/användare/månad

Professional : 15 USD/arbetsplats/månad

Teams: 20 USD/användare/månad

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 800 recensioner)

7. Kantata (tidigare Mavenlink)

via Kantata

Mavenlink, numera känt som Kantata, förbättrar konsultteamens operativa prestanda genom integrationer och arbetsflödesverktyg. Få en helhetsbild av din projektportfölj eller fördjupa dig i enskilda uppgifter för att få praktiska insikter om din konsultverksamhet. ??‍?

Kantatas bästa funktioner

Gantt-diagram ger insikter i realtid

Prioriteringsfunktioner gör det möjligt för dig att bättre anpassa resurser och teammedlemmarnas arbetsbelastning där de behövs mest.

Återanvändbara mallar och automatiserade arbetsflöden minskar tiden det tar att schemalägga återkommande uppgifter.

Använd appens analysverktyg för att skapa vinstprognoser och fördjupa dig i detaljerna kring dina framgångar och misslyckanden inom konsultbranschen.

Kantatas begränsningar

Gränssnittet är inte lika intuitivt som andra produkter.

Fakturaformateringen är rigid, vilket begränsar dina möjligheter att skapa fakturor och visa viss information.

Kantatas priser

Boka en demo för prisuppgifter

Kantata-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

8. Qwilr

via Qwilr

Qwilr tar programvaran för försäljningsförslag till nya höjder. Den är utformad för att effektivisera konsultprocessen, från att skapa innehåll och spåra köparnas engagemang till att slutföra affärer. Inbyggda automatiseringar gör skalningen enklare och snabbare så att du kan växa ditt företag på dina villkor.

Qwilrs bästa funktioner

Skapa enkelt interaktivt innehåll från webbsidor till säljpresentationer med inbäddade videor, anpassningsbara priser och varumärkesdesign.

Tack vare mallar för offerter behöver säljare och konsulter inte lägga tid på att skapa anpassat innehåll från grunden.

Anpassa behörigheter till kunskapsdatabasen och uppgifterna så att alla har tillgång till det de behöver.

Inbyggda funktioner för elektroniska signaturer innebär att du kan slutföra affären på plats utan att behöva använda något annat verktyg.

Begränsningar för Qwilr

Vissa visuella problem kan bromsa processerna.

En något brant inlärningskurva innebär att nya användare behöver lite tid för att lära sig hur man navigerar bland funktionerna.

Priser för Qwilr

Business : 35 USD/användare/månad, faktureras årligen

Enterprise: 59 USD/användare/månad, faktureras årligen

Qwilr-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

9. Bidsketch

via Bidsketch

Som konsult skapar du ständigt offerter – oavsett om det gäller nya projekt med befintliga kunder eller för att få nya affärer. Med Bidsketch har det blivit enklare att utarbeta offerter. Fyll i mallar med projektdetaljer, avgifter och design och använd funktionen för elektronisk signatur för att slutföra affären. ✍️

Bidsketch bästa funktioner

Med anpassade landningssidor för kunder kan du skräddarsy din strategi för din målgrupp.

Med fantastiska mallar för offerter kan du få dina erbjudanden att sticka ut från mängden med möjlighet att lägga till varumärkeselement.

Analysverktyg i appen och omedelbara aviseringar håller dig uppdaterad om hur kunderna svarar på dina förslag.

Integrationer med projektledningsverktyg som Zapier, FreshBooks och Harvest leder till effektivare arbetsflöden.

Begränsningar för Bidsketch

Den högsta prisnivån är begränsad till åtta användare, vilket kan vara en utmaning för större team och organisationer.

Vissa användare ansåg att det fanns utrymme för förbättringar när det gäller formatering.

Priser för Bidsketch

Solo : 29 $/månad för en användare

Team : 79 $/månad för upp till tre användare

Business: 149 $/månad för upp till åtta användare

Bidsketch-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

10. Proposify

via Proposify

Fastställ projektmål, gör en presentation och avsluta affären med förslagsprogramvaran från Proposify. Detta verktyg erbjuder mallar, utdrag och ett bibliotek med innehåll som du kan använda när du skapar unika förslag.

Proposifys bästa funktioner

Förhandsgodkänt innehåll gör det enkelt för säljare att skapa innehåll som överensstämmer med varumärkesstandarderna.

Skapa anpassade försäljningscykelstadier och spåra framstegen för varje förslag i databasen.

Stöd för interaktiv prissättning och e-signaturer gör dina offerter mer engagerande och lättare att underteckna.

Kundtjänstteamet är dedikerat till att hjälpa dig med att omdesigna mallar, navigera i funktioner och skapa handledningar så att du vet exakt hur du använder verktyget på ett effektivt sätt.

Begränsningar för Proposify

När du väl har segmenterat projekt är det svårt att slå ihop dem igen till ett enda.

För vissa prisplaner finns det begränsningar för antalet aktiva förslag du kan ha samtidigt.

Priser för Proposify

Team Plan : 49 $/användare/månad

Affärsplan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Proposify-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Hantera konsultarbetsflöden med ClickUp

Dessa verktyg hjälper till att effektivisera arbetsflöden för programvarukonsulter, projektledare, IT-proffs och många fler. Oavsett om du vill ha ett verktyg som skapar offerter för ditt programvarukonsultföretag eller ett projektledningsverktyg som hanterar automatiseringar och analyser, hittar du vad du behöver på denna lista.

Registrera dig för ClickUp idag och börja bygga upp en bättre konsultverksamhet. Med AI-input som hjälper dig att komma på kreativa idéer och skapa dokument för offerter och rapportering sparar du tid och arbetar mer effektivt. Automatiseringar minskar tiden som läggs på återkommande uppgifter och det anpassningsbara CRM-systemet gör kundrelationshantering till en barnlek. ?