Hur man beräknar tid i Excel (en komplett handledning och användbara formler)

Om du har använt Excel för att hantera dina projekt och behöver hjälp med tidsberäkningar är du inte ensam. Att räkna ut den förflutna tiden för ett projekt eller en uppgift är avgörande för teamledare som behöver veta vilket arbete som ska prioriteras och hur resurserna ska fördelas på rätt sätt.

Enkelt uttryckt är tidsvärden knepiga i Excel – särskilt när man beräknar tidsskillnad, arbetade timmar eller skillnaden mellan två anställda.

Lyckligtvis för dig har vi gjort allt det hårda arbetet för att hjälpa dig att formatera celler och beräkna förfluten tid i Excel snabbare. Låt oss bli säkra på att använda Excel för att spåra projekttid och upptäcka de olika sätten att beräkna tid.

Tiden i Excel lagras som decimaltal formaterade så att de ser ut som tid, vilket gör beräkningarna komplexa men flexibla.

Formler för tidsberäkning : Exempel: =B2-A2 för tidsskillnad =(B2-A2)*24 för timmar

Anpassade format som h:mm eller [h]:mm;@ justerar resultaten för varaktigheter över 24 timmar.

Använd formatet "Anpassat" i cellerna för att visa tiden korrekt och undvika negativa värden.

Använd formler som =SUM(B2:B3) för total varaktighet och justera formatet för resultat över 24 timmar.

Excel stöder inte uppdateringar i realtid eller intuitiv uppgiftspårning.

ClickUps tabellvy och tidsfunktioner förenklar uppgiftsuppföljning och beräkningar med dra-och-släpp-funktionalitet, delbara tabeller och datum-/tidsfält. Du kan också använda ClickUps mall för tidsanalys för att effektivisera tidsuppföljningen.

Typer av tidsberäkningar i Excel

Det finns inte en enda formel eller ett enda format för att beräkna tid i Excel. Det beror på din dataset och det mål du vill uppnå. De flesta använder ett anpassat format (nummer över textfunktion) för att förstå tids- och datumvärden eller tidsdifferensvärdet.

ClickUps mall för tidsanalys är utformad för att hjälpa dig att spåra och analysera tiden som läggs på uppgifter.

Det finns dock två typer av beräkningar som du kan börja med, nämligen:

Hur man beräknar tid och timmar i Excel

Låt oss gå igenom några formler för tidsberäkningar i Excel så att du får fram exakta timmar, minuter och sekunder i ditt anpassade tidsformat.

Tidsskillnad i Excel

Innan vi lär dig hur du beräknar tid i Excel måste du först förstå vad tidsvärden är. Tidsvärden är decimaltal som Excel har tillämpat ett tidsformat på för att få dem att se ut som tider (dvs. timmar, minuter och sekunder).

Eftersom tider i Excel är siffror kan du lägga till och subtrahera dem. Skillnaden mellan en starttid och en sluttid kallas ”tidsskillnad” eller ”förfluten tid”.

Här är stegen för att subtrahera tider vars skillnad är mindre än 24 timmar:

1. Ange startdatum och starttid i cell A2 och tryck på Enter. Glöm inte att skriva ”AM” eller ”PM”2. Ange sluttid i cell B2 och tryck på Enter3. Ange formeln =B2-A2 i cell C2 och tryck på Enter.

Ett exempel på att subtrahera tid på samma dag i Excel

VARNINGSom du kan se i figuren fungerar denna formel inte för tider som tillhör olika dagar. Detta exempel visar tidsskillnaden mellan två tidsvärden inom en 24-timmarsperiod.

4. Högerklicka på C2 och välj Formatera celler.

Det anpassade värdet kan ställas in i olika datumformatalternativ.

5. Välj kategorin Anpassad och skriv in ”h:mm”.

SIDANMÄRKNINGDu kanske vill få tidsdifferensen uttryckt i timmar eller timmar, minuter och sekunder. Om så är fallet, skriv in "h" eller "h:mm:ss". Detta hjälper dig att undvika negativa tidsvärden.

6. Klicka på OK för att se den totala förändringen till ett format som endast beskriver antalet timmar och minuter i den förflutna tiden mellan A2 och B2.

Exempelformat som visar timmar och minuter

I föregående avsnitt lärde du dig hur man beräknar timmar i Excel. Men formeln du lärde dig gällde endast tidsskillnader på mindre än 24 timmar.

Om du behöver subtrahera tider vars skillnad är mer än 24 timmar måste du arbeta med datum istället för tider. Gör så här (dialogrutan Formatera celler):

1. Ange starttiden i cell A2 och tryck på Enter. 2. Ange sluttiden i cell B2 och tryck på Enter. 3. Högerklicka på A2 och välj Formatera celler. 4. Välj kategorin Anpassad och skriv in ”m/d/åååå h:mm AM/PM”. 5. Klicka på OK för att se A2 ändras till ett format som börjar med ”1/0/1900” och justera datumet. 6. Använd Format Painter för att kopiera formateringen från A2 till B2 och justera datumet. 7. Ange formeln =(B2-A2)*24 i cell C2 och tryck på Enter för att se den totala förändringen till ett format som beskriver antalet timmar som förflutit mellan A2 och B2.

Exempel på den totala förändringen för att subtrahera tider i Excel

VARNINGDu måste tillämpa formatet ”Tal” på C2 för att få rätt värde i formeln ovan.

Summa tid i Excel

Anta att du vill summera tidsskillnaden mellan dina teammedlemmar som arbetar med flera projektuppgifter. Om dessa tidsperioder sammanlagt uppgår till mindre än 24 timmar, följ dessa steg:

1. Ange en varaktighet i cell B2 (i formatet h:mm) och tryck på Enter. 2. Ange den andra varaktigheten i cell B3 och tryck på Enter. 3. Ange formeln =B2+B3 i cell B4 och tryck på Enter.

Exempel på hur man kombinerar tider som är mindre än 24 timmar i Excel-formler (kolumn B)

PROFFSTIPSOm du föredrar att klicka på en enda knapp istället för att skriva in en formel kan du placera markören i B4 och trycka på knappen Σ (eller Autosumma) på fliken Start. Knappen tillämpar formeln =SUM(B2:B3) på cellen i exemplet ovan.

Om den totala varaktigheten för dina projektuppgifter överstiger 24 timmar, följ istället dessa steg:

1. Ange en varaktighet i cell B2 (i formatet h:mm) och tryck på Enter. (Varning: Observera att den maximala varaktigheten är 23 timmar och 59 minuter)2. Ange den andra varaktigheten i cell B3 och tryck på Enter. 3. Ange formeln =B2+B3 i cell B4 och tryck på Enter. 4. Högerklicka på B4 och välj Formatera celler. 5. Välj kategorin Anpassad och skriv in “[h]:mm;@. ”6. Klicka på OK för att se att B4 korrekt visar summan av tiderna i B2 och B3.

Exempel på att kombinera värden som överstiger 24 timmar (kolumn B)

Den kompletta listan över formler för att beräkna tid i Excel

Det lönar sig att känna till formlerna när du beräknar tidsskillnader i Excel. För att du ska kunna ställa in tidsskillnader och värden korrekt har vi sammanställt en lista med formler som underlättar dina beräkningar.

Formel Beskrivning =B2-A2 Skillnaden mellan de två tidsvärdena i cellerna A2 och B2 =(B2-A2)*24 Timmar mellan värdet i cellerna A2 och B2 (24 är antalet timmar i en dag) Varning: Om skillnaden är 24+ timmar måste du tillämpa formatet "Anpassat" med typen "m/d/åååå h:mm AM/PM" på A2 och B2. Du måste också tillämpa formatet "Tal" på cellen som innehåller formeln för tidsskillnaden. =TIMEVALUE(“8:02 PM”)-TIMEVALUE(“9:15 AM”) Varning: Skillnaden måste vara mindre än 24 timmar. =TEXT(B2-A2,”h”) Timmar mellan värdena i cellerna A2 och B2 Varning: Du måste tillämpa formatet "Anpassat" med typen "h" på A2 och B2. Dessutom får värdet i B2 inte vara mindre än A2 och skillnaden måste vara mindre än 24 timmar för att undvika ett negativt värde. Och funktionen TEXT returnerar ett textvärde. =TEXT(B2-A2,”h:mm”) Minuter och timmar mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2. Varning: Du måste tillämpa formatet "Anpassat" med typen "h:mm" på A2 och B2. Dessutom får värdet i B2 inte vara mindre än A2 och skillnaden måste vara mindre än 24 timmar. =TEXT(B2-A2,”h:mm:ss”) Timmar, minuter och sekunder mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2. Varning: Du måste tillämpa formatet "Anpassat" med typen "h:mm:ss" på A2 och B2. Värdet i B2 får inte vara mindre än A2 och skillnaden måste vara mindre än 24 timmar. =INT((B2-A2)*24) Antal fullständiga timmar mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2 (24 är timmar på en dag). Varning: Om skillnaden är 24+ timmar måste du tillämpa formatet "Anpassat" med typen "m/d/åååå h:mm AM/PM" på A2 och B2. Och du måste tillämpa formatet "Tal" på cellen som innehåller formeln för tidsskillnaden. =(B2-A2)*1440 Minuter mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2 (1440 är minuterna i en dag). Varning: Om skillnaden är 24+ timmar måste du tillämpa formatet "Anpassat" med typen "m/d/åååå h:mm AM/PM" på A2 och B2. Och du måste tillämpa formatet "Tal" på cellen som innehåller formeln för tidsskillnaden. =(B2-A2)*86400 Sekunder mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2 (86400 är antalet sekunder i ett dygn). Varning: Om skillnaden är 24+ timmar måste du tillämpa formatet "Anpassat" med typen "m/d/åååå h:mm AM/PM" på A2 och B2. Och du måste tillämpa formatet "Tal" på cellen som innehåller formeln för tidsskillnaden. =HOUR(B2-A2) Timmar mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2. Varning: Värdet i B2 får inte vara mindre än värdet i A2 och skillnaden måste vara mindre än 24 timmar. Dessutom returnerar funktionen HOUR ett numeriskt värde. =MINUTE(B2-A2) Minuter mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2. Varning: Värdet i B2 får inte vara mindre än värdet i A2 och skillnaden måste vara mindre än 60 minuter. Dessutom returnerar funktionen MINUTE ett numeriskt värde. =SECOND(B2-A2) Sekunder mellan tidsvärdena i cellerna A2 och B2. Varning: Värdet i B2 får inte vara mindre än värdet i A2 och skillnaden måste vara mindre än 60 sekunder. Funktionen SECOND returnerar dessutom ett numeriskt värde. =NOW()-A2 Tid som förflutit mellan datum och tid i cell A2 och aktuellt datum och tid. Varning: Om den förflutna tiden är 24+ timmar måste du tillämpa formatet "Anpassat" med typen "d "dagar" h:mm:ss" på cellen som innehåller formeln för tidsskillnaden. Excel uppdaterar inte heller den förflutna tiden i realtid. För att göra det måste du trycka på Skift+F9. =TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2 Tid som förflutit mellan värdet i cell A2 och aktuellt datum och tid. Varning: Excel uppdaterar inte den förflutna tiden i realtid. För att göra det måste du trycka på Skift+F9. =INT(B2-A2)&” dagar, “&HOUR(B2-A2)&” timmar, “&MINUTE(B2-A2)&” minuter och “&SECOND(B2-A2)&” sekunder” Tid som förflutit mellan datum och tid eller tidsvärden i cellerna A2 och B2, uttryckt i formatet ”dd dagar, hh timmar, mm minuter och ss sekunder”. Varning: Denna formel returnerar ett textvärde. Om du behöver resultatet som ett värde, använd formeln =B2-A2 och tillämpa formatet "Anpassat" med typen "d "dagar", h "timmar", m "minuter" och "s "sekunder"" på cellen som innehåller tidsdifferensformeln. =IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&” dagar,”,””)&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&” timmar,”,””)&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&” minuter, och “,””)&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&” sekunder”,””) Tid som förflutit mellan datum och tid eller värden i cellerna A2 och B2, uttryckt i formatet ”dd dagar, hh timmar, mm minuter och ss sekunder” med nollvärden dolda. Varning: Denna formel returnerar ett textvärde. Om du behöver resultatet som ett värde, använd formeln =B2-A2 och tillämpa formatet "Anpassat" med typen "d "dagar", h "timmar", m "minuter" och "s "sekunder"" på cellen som innehåller tidsdifferensformeln. =A2+TIME(1,0,0) Värdet i cell A2 plus en timme. Varning: Denna formel tillåter endast att lägga till mindre än 24 timmar till ett värde. =A2+(30/24) Värdet i cell A2 plus 30 timmar (24 timmar i dygnet). Varning: Denna formel gör det möjligt att lägga till valfritt antal timmar till ett värde. =A2-TIME(1,0,0) Tidsvärdet i cell A2 minus en timme. Varning: Denna formel tillåter endast att subtrahera mindre än 24 timmar från ett värde. =A2-(30/24) Tidsvärdet i cell A2 minus 30 timmar. Varning: Denna formel gör det möjligt att subtrahera valfritt antal timmar från ett värde. =A2+TIME(0,1,0) Tidsvärdet i cell A2 plus en minut. Varning: Denna formel tillåter endast att lägga till mindre än 60 minuter till ett värde. =A2+(100/1440) Tidsvärdet i cell A2 plus 100 minuter (1440 är antalet minuter i en dag). Varning: Denna formel gör det möjligt att lägga till valfritt antal minuter till ett värde. =A2-TIME(0,1,0) Tidsvärdet i cell A2 minus en minut. Varning: Denna formel tillåter endast att subtrahera mindre än 60 minuter från ett värde. =A2-(100/1440) Tidsvärdet i cell A2 minus 100 minuter. Varning: Denna formel gör det möjligt att subtrahera valfritt antal minuter från ett värde. =A2+TIME(0,0,1) Tidsvärdet i cell A2 plus en sekund. Varning: Denna formel tillåter endast att lägga till mindre än 60 sekunder till ett värde. =A2+(100/86400) Tidsvärdet i cell A2 plus 100 sekunder (86 400 är antalet sekunder i ett dygn). Varning: Denna formel gör det möjligt att lägga till valfritt antal sekunder till ett värde. =A2-TIME(0,0,1) Tidsvärdet i cell A2 minus en sekund. Varning: Denna formel tillåter endast att subtrahera mindre än 60 sekunder från ett värde. =A2-(100/86400) Tidsvärdet i cell A2 minus 100 sekunder. Varning: Denna formel gör det möjligt att subtrahera valfritt antal sekunder från ett värde. =A2+B2=SUM(A2:B2) Totalt antal timmar, timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder i värdena från cellerna A2 och B2, beroende på vilket format du har använt för dessa celler. Varning: Om summan blir mer än 24 timmar måste du använda formatet ”Anpassat” med typen “[h]:mm;@” i cellen som innehåller SUM-formeln.

Ett enklare alternativ till att beräkna tid i Excel

Även om formlerna i den här artikeln fungerar finns det ett bättre sätt än Excel att beräkna tid – ClickUp!

Visst, kalkylblad är utmärkta för att hantera data, men hur är det med dina dagliga uppgifter? Och hur kommunicerar du med ditt team för att visa dessa tider på ett enkelt och tydligt sätt?

ClickUps tabellvy håller enkelt reda på alla dina uppgifter, inklusive ansvariga, status och förfallodatum. Dessutom kan du med tabellvyn snabbt kontrollera framstegen för varje projektuppgift.

Använd ClickUps datum- och tidsfunktioner för att enkelt göra beräkningar för arbetad tid.

ClickUps tabellvy håller enkelt reda på alla dina uppgifter, inklusive ansvariga, status och förfallodatum. Dessutom kan du med tabellvyn snabbt kontrollera framstegen för varje projektuppgift.

Använd ClickUps datum- och tidsfunktioner för att enkelt göra beräkningar för arbetad tid.

Men det är inte allt – du kan kopiera och klistra in din tabell i annan programvara, fästa specifika kolumner, automatiskt anpassa storleken på dina kolumner och till och med dela dina tabeller via en unik länk.

Det enkla gränssnittet gör det enkelt att dra och släppa rader och kolumner för att snabbt ändra vyn.

Dra och släpp uppgifter i en ClickUp-tabellvy för enkel organisering.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för tidrapportering och tidsberäkning som stöder datum- och tidsfält, så att du äntligen kan sluta använda Excel för dina projektledningsbehov.

Hämta gratis mall Spåra och utvärdera inaktiv tid med hjälp av ClickUp-mallen för tidsanalys.

Om du inte vill börja från scratch kan du prova ClickUps mall för tidsanalys för att komma igång! Med den här mallen kan du övervaka projektets tidsplaner, spåra enskilda uppgifters tidsåtgång och analysera tiden som läggs på varje uppgift eller projekt för att få en heltäckande översikt. Genom att ge en tydlig och omfattande bild av tidsanvändningen bidrar den till att öka produktiviteten och säkerställa en effektiv resursfördelning. Säg adjö till komplicerade Excel-formler och börja optimera ditt teams tidshantering med ClickUp!

Validera data i flera visningsalternativ – lista, tavla, rutnät, dokument, karta och formulär med ClickUp-kalkylbladsmallen.

Vill du behålla dina kalkylblad i Excel eller Google Sheets, men samtidigt kunna göra mer och snabbare med dina data? Prova kalkylbladsmallen från ClickUp. Den hjälper dig att:

Organisera kalkylblad i ett centraliserat system

Spåra förändringar över tid och samarbeta med teammedlemmar

Få åtkomst till och uppdatera dina data från var som helst i världen med lätthet

Integrera data med andra ClickUp-verktyg som Chat och Docs.

Tror du inte på oss? Prova ClickUp idag och gör kaoset med kalkylblad till ett minne blott!