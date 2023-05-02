Mer än 90 % av art directors och VD:ar arbetar i sin egen takt – här är andra toppjobb för en arbetsstil i egen takt

Det är det mest eftertraktade som ett jobb kan erbjuda arbetstagare idag – möjligheten att utföra arbete var som helst och när som helst.

Detta bekräftas av ett flertal undersökningar av arbetstagare som genomförts sedan pandemin tvingade arbetsgivare att övergå till distansarbete. I en undersökning som genomfördes av Citrix som en del av deras plan för att utvärdera hur framtidens arbetsliv kommer att se ut 2035 för så kallade kunskapsarbetare, uppgav 88 % av de anställda att de eftersträvade fullständig flexibilitet.

Med hjälp av data från Bureau of Labor Statistics för 2022 har vi på ClickUp rankat de 15 bästa jobben för dig som vill arbeta i din egen takt. Yrkena rankas efter andelen arbetstagare som uppger att deras arbetsbelastning är självstyrd och är de bästa jobben av mer än 150 yrken med tillgänglig data.

Endast cirka 17 % av de civila arbetstagarna i hela landet uppger att de själva styr takten i sitt arbete, visar data från BLS. Data från BLS visar också att arbetstagare i ledande befattningar uppger att de har störst flexibilitet.

Det är kanske inte så förvånande att verkställande direktörer rankas högt bland de yrken som uppges ha mest självständiga arbetsförhållanden. När du bestämmer över en organisation är det troligt att din arbetsdag inte granskas av någon som tittar över din axel.

Vad som kanske är mer intressant för vanliga kunskapsarbetare är att en stor del av PR-cheferna och de som arbetar med krishantering uppger att de har liknande kontroll över sina scheman – trots att de arbetar med jobb som ofta innebär att hantera kriser.

Läs vidare för att se om din egen roll finns med bland de som uppger att de har mest flexibilitet i sitt arbete.

15. Marknadsföringschefer

fizkes // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 76,2 %.

Totalt antal anställda i hela landet : 278 690 (1,98 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 135 030 dollar (64,92 dollar per timme)

En marknadschef övervakar team som planerar och distribuerar marknadsföringskampanjer som övertygar människor att köpa företagets produkter eller tjänster. Framväxten av digital marknadsföring och automatisering har gjort det möjligt för branschen att arbeta udda tider och förbereda kampanjer i förväg.

14. Ersättnings- och förmånsansvariga

fizkes // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 77,6 %

Totalt antal anställda i hela landet : 15 330 (0,11 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 127 530 dollar (61,31 dollar per timme)

Löne- och förmånschefer är personalansvariga som samarbetar med sjukförsäkringsbolag och externa leverantörer för att se till att anställda får sin lön i tid och erbjuds attraktiva förmåner. Hela programvarupaket som automatiserar delar av detta arbete, såsom Workday, Gusto och Paycom, har framgångsrikt mättat den amerikanska arbetsgivarmarknaden.

13. Chefer för dator- och informationssystem

Frame Stock Footage // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 78,1 %

Total sysselsättning i hela landet : 485 190 (3,44 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 159 010 dollar (76,45 dollar per timme)

Dator- och informationssystemchefer fungerar som översättare mellan de tekniskt inriktade datoringenjörerna inom en organisation och de mindre tekniskt inriktade företagsledarna. De utforskar alternativ för investeringsbeslut i ny teknik och hjälper olika intressenter i företaget att kommunicera framgångsrikt om komplexa problem.

12. Arkivarier

Stokkete // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 78,4 %

Total sysselsättning i hela landet : 6 120 (0,04 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 60 050 dollar (28,87 dollar per timme)

Arkivarier arbetar i både privata och offentliga organisationer där de samlar in och dokumenterar värdefull information innan de lagrar den på ett effektivt sätt för framtida bruk. Det här är inga chefspositioner och lönen är lägre än i andra roller där arbetstagarna uppger att de kan arbeta i sin egen takt.

11. Utbildnings- och utvecklingschefer

rawpixel. com // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 78,7 %

Totalt antal anställda i hela landet : 35 830 (0,25 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 120 130 dollar (57,76 dollar per timme)

Utbildnings- och utvecklingschefer hjälper kollegor att lära sig nya färdigheter och finslipa gamla. Dessa är viktiga positioner i moderna företag, som har anställt enormt många personer de senaste åren i takt med att arbetstagare byter jobb för att skaffa sig nya färdigheter och förbättra sig själva.

10. Lärare i statsvetenskap, eftergymnasial utbildning

Monkey Business Images // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 79,1 %

Totalt antal anställda i hela landet : 14 060 (0,10 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 81 980 dollar (timlön ej tillgänglig)

Några lärarroller, däribland lärare i statsvetenskap på högskolor och universitet, uppger att de har en hög grad av självständigt arbete. De tillhör de lägre betalda jobben i denna grupp av självständiga arbeten. Lärarroller i statsvetenskap är också mer sällsynta än tjänster som dator- och informationssystemadministratör eller marknadsföringschef.

9. Kuratorer

Canva

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 79,4 %

Totalt antal anställda i hela landet : 11 030 (0,08 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 60 110 dollar (28,90 dollar per timme)

Kuratorer arbetar med att skaffa och presentera konstverk och andra viktiga föremål för organisationer. De kan arbeta på ett konst- eller historiskt museum och är inte chefer.

8. Chefer inom naturvetenskap

VE. Studio // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 80,6 %

Totalt antal anställda i hela landet : 74 760 (0,53 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 137 900 dollar (66,30 dollar per timme)

Naturvetenskapliga chefer är de som övervakar forskarnas arbete. De hjälper medarbetarna att navigera i forskning och testning av teorier.

7. Chefer för krishantering

VE. Studio // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 80,9 %.

Totalt antal anställda i hela landet : 10 320 (0,07 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 76 730 dollar (36,89 dollar per timme)

Krisledningschefer har spelat en avgörande roll i samhället under de senaste åren, eftersom ingen del av USA har förblivit opåverkad av COVID-19-pandemin. De planerar och övervakar utrullningen av hjälptjänster och katastrofhanteringsinsatser efter stormar, olyckor och andra katastrofer.

6. PR-chefer

Pressmaster // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 81,7 %

Totalt antal anställda i hela landet : 59 850 (0,43 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 125 780 dollar (60,47 dollar per timme)

PR-chefer är krisberedskapen i de flesta privata och offentliga organisationer. Dessa yrkesverksamma arbetar också med att utforma budskap till allmänheten som hjälper företaget att sälja fler varor och tjänster.

5. Ekonomilärare, eftergymnasial utbildning

Syda Productions // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 82,3 %

Totalt antal anställda i hela landet : 11 790 (0,08 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 104 940 dollar (timlön ej tillgänglig)

Precis som lärare i statsvetenskap finns det färre lärare i ekonomi på högskolan än i andra yrken där man kan arbeta i sin egen takt som finns med i denna ranking. Dessa arbetstagare har också högre årlig medianinkomst.

4. Stads- och regionplanerare

Chad McDermott // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 83,5 %

Totalt antal anställda i hela landet : 38 940 (0,28 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 78 500 dollar (37,74 dollar per timme)

Stads- och regionplanerare arbetar ofta med att överbrygga klyftan mellan den offentliga och privata sektorn genom att kommunicera med privata byggherrar om markanvändning och byggprojekt.

3. Analytiker och testare inom mjukvarukvalitetssäkring

Roman Samborskyi // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 86,7 %

Total sysselsättning i hela landet : 190 120 (1,35 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 98 220 dollar (47,22 dollar per timme)

Programvaru- och kvalitetssäkringsanalytiker och testare stresstestar den programvara som människor använder på jobbet och hemma samt de videospel som människor använder för underhållning. Dessa arbetstagare letar efter fel i koden och åtgärdar dem så att programmen fungerar smidigt.

2. Verkställande direktörer

Gorodenkoff // Shutterstock

Andel som uppger att de arbetar i sin egen takt : 90,2 %.

Total sysselsättning i hela landet : 200 480 (1,42 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 179 520 dollar (86,31 dollar per timme)

Överraskning, överraskning – din VD bestämmer troligen sina egna arbetstider. Det kan vara långa arbetsdagar, men verkställande direktörer uppger att de har den näst största flexibiliteten när det gäller arbetstider och arbetsplats.

1. Art directors

rawpixel. com // Shutterstock

Andel som säger att de arbetar i sin egen takt : 91 %

Totalt antal anställda i hela landet : 42 080 (0,30 per 1 000 jobb)

Medianårslön: 100 890 dollar (48,51 dollar per timme)

Art directors uppger att de har största möjliga frihet i sina arbetsvillkor. Dessa yrkesutövare har eftertraktade positioner inom underhållnings-, marknadsförings-, reklam- och andra kreativa företag.

Gästskribent:

Dom DiFurio