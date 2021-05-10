5 skäl till varför måndagar är jobbiga (och 5 sätt att visa dem vem som bestämmer)

Svart måndag. Blå måndag. Manisk måndag. Monday.com.

Måndagar har drabbats av en varumärkeskris sedan någon gång efter att babylonierna namngav dem och innan Jim Davis skapade en tecknad katt vars hela personlighet baserades på att hata dem.

Måndagen ses av många som veckodagarnas Karen™, som är där för att krossa din anda med sin självgoda rättfärdighet och pro-bootstrapping-retorik.

Men egentligen är det bara en vanlig dag.

Låt oss analysera orsakerna till varför hatet mot måndagar har blivit ett massmarknadsfört kulturellt fenomen, men ännu viktigare, utforska några sätt att återta berättelsen och börja ta tillbaka måndagen.

1. Måndagar är galenskap

Nej, allvarligt talat. Orden ”måndag” och ”galenskap” har samma etymologi: båda härstammar från det latinska ordet för ”måne”, som länge (felaktigt) har förknippats med galenskap.

I många kulturer, liksom inom astrologin, representerar månen känslor, förändring och det kaos som kan följa med dessa två. Den är också nära förknippad med feminin energi, vilket tillför en liten giftig spruta av misogyni till månens mörka rykte om att vara en tid präglad av humörsvängningar, men det är en helt annan bloggpost. För tillfället ska vi fokusera på Moonday.

Med denna kunskap är det logiskt att ordet ”måndag” verkar väcka en emotionell reaktion hos människor, och det finns verkligen ingen brist på bevis för att den kulturella miljön har undertecknat propagandan ”måndagar suger”. Men även om det står skrivet i stjärnorna att måndagar kommer att vara tider av starka känslor eller förändringar, varför inte arbeta med det istället för att bekämpa det?

Chefs tips nr 1: Omfamna galenskapen

Med ”galet” menas förstås det oväntade, det emotionella och de nya saker som gör livet till den spännande resa det är. Måndagar ses som början på en ny cykel; ett av de mest effektiva sätten att ta kontroll över varje dag är att försöka ändra hur du ser på, ja, förändring!

Även om det inte finns några entydiga bevis för månens faktiska inflytande på människors humör eller sömnmönster, går det inte att förneka att det är en riktig glädjedödare när helgen avslutas med en storm av e-postmeddelanden. Tricket är att fokusera mer på möjligheterna att uppnå något än på övertygelsen om att du inte är rustad för att ta itu med din inkorg och börja sparka röv.

2. Måndagar betyder att man måste "bli vuxen"

Att växa upp är tufft. Till exempel: ”Väx upp!” är en förolämpning. Människor ”blir trötta” och ”blir gamla”. Jag ska ”växa ifrån” att lyssna på pop-punkmusik från 2002.

*Att vara vuxen innebär förstås att göra alla de saker man måste göra men som man helst inte vill göra. Ett tecken på mognad är att göra dessa saker utan att bli tillsagd och utan att få utbrott. Måndagen är praktiskt taget skyddshelgon för detta.

Den ökända scenen om måndagsdepressionen i Office Space satiriserar perfekt den vuxna tillvarons tristess i jobb som kväver vår fria individualitet och hånar den gnagande missmodighet som uppstår som en följd av detta. Men vad kan vi göra åt känslan av att vara undertryckta i våra vuxna jobb som tjänar till att försörja våra vuxna liv?

Du kan börja med att slappna av lite, din dumma gås.

Cheftips nr 2: Förbli ung i sinnet

Dolly Parton uttryckte det bäst: ”Bli inte så upptagen med att försörja dig att du glömmer att leva.”

Naturligtvis är det viktigt att fullgöra våra skyldigheter och försörja oss själva och våra anhöriga (någon måste ju betala min hunds collegeutbildning!), men vuxenlivets börda blir alldeles för tung utan lite lättsamt avbrott.

Något som hjälper mig är att aldrig glömma livets yin yang -karaktär; gott och ont (hur vi än definierar det) kommer alltid att existera i balans, samtidigt som båda innehåller en liten del av varandra. För varje irritation som kommer med att vara vuxen kommer en frihet.

Omfamna den vuxna friheten samtidigt som du håller fast vid det som gjorde barndomen magisk: att vara fantasifull, undvika skam och ha kul när du kan. Våga dela dina stora idéer med din chef. Ställ in din Zoom-bakgrund till ditt favoritnattdjur. Säg till din chef att du måste sluta klockan 18 eftersom du är klar med jobbet och det är dags för The Bachelor. Lev lite.

3. Måndagar dödar glädjen

Måndagar kan vara en riktig chock. Efter två härliga dagar av att ta igen förlorad tid, koppla av och göra saker du gillar, slänger plötsligt väckarklockan en sko på din sömn och nu står du inför en dag där du måste vara organiserad, produktiv, social och högt koffeinfylld. Du måste hänga upp dina helghorn och sätta på dig din måndagsgloria och plötsligt anpassa dig till den professionella versionen av dig själv under större delen av dagen.

Eller så kan du bara ta dig lite tid på dina lediga dagar för att förbereda dig för en enklare övergång!

Cheftips nr 3: Ta hand om ditt framtida jag

Jag är en övertygad anhängare av en bra balans mellan arbete och privatliv. Detta ser olika ut för alla, och inte alla jobb gör det enkelt. Men det finns saker du kan göra på din fritid för att ge ditt framtida jag en bättre position inför måndagens arbetsdag:

Bli en tidsherre. Allvarligt! Du kan alltid förkasta den gregorianska kalendern och helt enkelt låta dina veckor börja på söndagen, vilket har hjälpt mig att göra en smidig övergång från helgens utsvävningar.

Se till att få tillräckligt med sömn på söndagskvällen. Som nattuggla är kvällsritualer att se fram emot allt. Jag älskar att lösa korsord eller läsa några kapitel i en bok i sängen medan vitt brus i bakgrunden gör mitt undermedvetna sömnigt. Mitt sinne, humör och hud tackar mig alltid för det.

Gör organisation till något du arbetar med både i ditt privatliv och i ditt arbetsliv. Som en tjej med ADHD har jag svårt att komma ihåg saker jag ska göra och planer utan att skriva ner dem. Sedan jag började använda ClickUp har jag dock lärt mig att lägga in mina Som en tjej med ADHD har jag svårt att komma ihåg saker jag ska göra och planer utan att skriva ner dem. Sedan jag började använda ClickUp har jag dock lärt mig att lägga in mina personliga uppgifter i mitt privata ClickUp-arbetsutrymme så att jag kan få aviseringar på min telefon i förväg var jag än befinner mig, och jag tycker att det är mycket mer pålitligt än penna och papper!

Ta dig lite tid under helgen för att få en överblick över din kommande arbetsbörda. Det tar fem minuter och behöver inte ses som något som stjäl glädjen: se det som en vänlig gest mot ditt måndagsjag! Medan jag tittar på min veckovisa söndagskvällsfilm ser jag till att mina ClickUp-uppgifter är Det tar fem minuter och behöver inte ses som något som stjäl glädjen: se det som en vänlig gest mot ditt måndagsjag! Medan jag tittar på min veckovisa söndagskvällsfilm ser jag till att mina ClickUp-uppgifter är kopplade till min Google Kalender och markerar de som ska göras på måndagen med rött så att jag vet att det är dem jag ska fokusera på. Det gör att min arbetsbörda känns mycket mindre överväldigande!

4. Måndagar låter dig inte stänga av hjärnan

Det finns en legitim anledning till varför fantastiskt trashiga reality-tv-stjärnor har slagit begåvade sångare och briljanta skådespelare i berömmelsespelet, och det har att göra med att kapitalistiska samhällen skickar så många motstridiga budskap till människor om framgång att vi ofta bara vill bedöva våra hjärnor med eskapistisk surrealism. Vi älskar också katastrofer.

Men om vi ser måndagar som startskottet för en hård kamp, är det inte konstigt att vi längtar efter att kunna stänga ute den pressen med alla medel. I tider som dessa blir särskilt improduktiv distraktion snabbt den nya versionen av ”självomsorg”, vilket är varför det är viktigare än någonsin att göra dagliga mentala pauser lika viktiga och normala som att borsta tänderna.

Chefs tips nr 4: Ta dig tid för hjärnpauser

”Hjärnpauser” har länge varit kända inom grundskoleundervisningen, där termen i stor utsträckning hänvisar till vikten av att växande sinnen får tillräckliga pauser mellan att dyka in i helt nya ämnen. Det är också ett koncept som kan hjälpa vuxna!

Kom ihåg: syftet med en paus är inte bara att sluta med det du gör för en stund, utan att ge dig själv tid att ladda batterierna och vila sinnet. Målet är inte att distrahera dig från dina uppgifter, utan att ge dig själv möjlighet att återvända till uppgiften med förnyad fokus, energi och motivation. Utbrändhet är ett reellt problem, och saker som meditation, promenader utomhus eller att avsätta tid under dagen för att helt koppla bort är avgörande för att göra övergången från helg till vardag enklare.

5. Måndagar känns oändliga

För många människor som arbetar på vardagar och har ledigt på helgerna – särskilt för dem som är särskilt missnöjda med sina jobb – kan måndagar kännas som en ansträngande start på en vecka fylld av galenskap, vuxenliv, tristess och ett ständigt behov av att vara "på". Att ha två lediga dagar och fem arbetsdagar ökar värdet vi lägger på de två lediga dagarna, vilket i sin tur ökar det relativa förakt vi känner för de andra dagarna, och särskilt för ledaren för dessa dagar.

Förutom att helt enkelt sluta med alla former av liv där begreppet arbetsdagar existerar, finns det ett sätt att bekämpa känslan...

Chefs tips nr 5: Kom ihåg att tid är en illusion

Vadå, för esoteriskt? Okej, låt mig uttrycka det så här: hur tråkig och eländig den första dagen i arbetsveckan blir beror helt på hur du uppfattar den. Visst, den dagen kan innebära att du måste stiga upp otroligt tidigt, hantera lågpratare med kaffandedräkt eller sitta i telefonkö hos kreditkortsföretaget, men obehaget i dessa stunder är tillfälligt och kommer att gå över.

Alla har upplevt något som fått tiden att kännas som om den gick i slow motion eller flög förbi i en blinkning. Faktum är att forskare fortfarande försöker lista ut exakt varför en dag känns kort men ett år känns som en evighet för ett barn, medan åren verkar flyga förbi för en vuxen och vissa dagar (ahem, måndagar) kan kännas oändliga.

Kanske beror det på att vuxna så lätt hamnar i en daglig rutin som gör att dagarna flyter ihop, eller kanske är det bristen på att lära sig eller prova nya, spännande saker som var så vanligt i barndomen. Oavsett vad det beror på är sanningen att tiden inte förändras, vi gör det. Och det betyder att vi kan förändra hur vi ser på tiden, hur vi spenderar vår tid och hur vi prioriterar vår tid.

I slutändan...

Vad är livet annat än en vacker samling av bra och dåliga dagar? Man vet aldrig, några av dina bästa dagar kan vara just de måndagar du fruktar. Jag avslutar med en dikt om veckan som jag brukade läsa som barn. Den fanns i en bok med barnrim med en skrämmande illustration av Mother Goose som gav mig mardrömmar, men hur som helst, den lyder så här:

Måndagens barn är vackert av utseende,

Tisdagens barn är fullt av grace.

Onsdagens barn är fullt av sorg,

Torsdagens barn har en lång väg att gå.

Fredagens barn är kärleksfullt och givmilt,

Lördagens barn arbetar hårt för sitt uppehälle.

Och barnet som föddes på sabbatsdagen

Är glad och munter, god och fröhlig.

Det verkar som om vår nuvarande version av måndagar är precis som onsdagar brukade vara, och kanske kommer dagens fredagar att bli morgondagens måndagar i framtiden. Man vet aldrig, tiden är ju trots allt en illusion. 🙂