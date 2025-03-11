10 gratis podcastmallar att använda för din nästa episod

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad kännetecknar en bra podcastmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bra podcastmall hjälper dig att hålla dig till ett överenskommet podcastformat samtidigt som den ger dig utrymme att vara kreativ. " } } ] }

Podcasts spänner över allt från intervjuer och samtal till icke-fiktiva berättelser. Men även de mest fria podcasts brukar ha någon form av manus eller disposition. Genom att använda podcastmallar kan du variera längden och strukturen på din podcast samtidigt som du följer formens konventioner.

Även om en mall för podcastmanus bör stå högst upp på din lista är det lika viktigt att ha en plan för andra aspekter av din podcast, till exempel din marknadsföringskalender.

Dessa 10 gratis mallar för podcastmanus ser till att du har allt du behöver, från planering och inspelning till publicering av din egen podcast.

Vad är en podcastmall?

Att lyssna på en erfaren podcastvärd kan få hela podcastprocessen att verka enkel, eller hur? Kanske är det en monolog av en person med perfekt placerade ljudeffekter eller en konversation mellan värden och medvärden som verkar flyta smidigt från ett ämne till ett annat.

Men det krävs mycket mer än ljuddesign och småprat för att skapa en podcast. Det finns podcastens intro och outro, sponsrade meddelanden, ljudklipp och mycket mer. Även om det är en fri konversation är det troligt att podcastvärden har en lista med samtalsämnen att ta upp och en plan för hur man övergår från ett huvudämne till nästa.

En podcastmall är din biljett till att spela in en framgångsrik episod. Du kan använda en podcastmall för att skissa på varje ny episod, skapa en beskrivning och anteckningar, skapa detaljerade podcastmanus eller till och med boka intervjuer med influencers på sociala medier. ?

Genom att använda ett podcastverktyg kan du vara säker på att du får till alla delar av en professionell podcast, samtidigt som du har gott om utrymme att anpassa din produktion.

Dessa 10 podcastmallar guidar dig genom varje steg i processen, från planering av en ny podcast till efterproduktion.

Vad kännetecknar en bra podcastmall?

En bra podcastmall hjälper dig att hålla dig till ett överenskommet podcastformat samtidigt som den ger dig utrymme att vara kreativ. Ett podcastmanus är trots allt inte som ett manus till en pjäs där du förväntas memorera varje ord.

Precis som en bra podcastintroduktion kan ett bra podcastmanus innehålla utrymme för improvisation.

Mer erfarna podcastvärdar kan nöja sig med punktlistor, men nybörjare kanske vill skriva ett mer detaljerat podcastmanus, åtminstone första gången. Detta kan förhindra nervositet och hindra dig från att komma in på sidospår.

Ett podcastmanus eller en podcastöversikt låter också dina gäster veta vad de kan förvänta sig: när ska de vara redo att delta i samtalet och när ska de lämna utrymme för en uppmaning till handling (CTA)?

Förutom manus kan du använda podcastmallar när som helst i ditt arbetsflöde för att säkerställa en konsekvent och standardiserad approach till podcastproduktion. Från att schemalägga inlägg på sociala medier till att planera nästa veckas avsnitt – dessa 10 podcastmallar hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

10 podcastmallar att använda

Oavsett om du lanserar en ny produktivitetspodcast eller vill ta din intervjupodcast till nästa nivå kan du använda en av dessa 10 podcastmallar för att komma igång:

1. ClickUp Podcast-mall

Ladda ner den här mallen Visualisera din podcastplaneringsprocess med ClickUp Podcast Template.

Denna praktiska ClickUp-podcastmall gör det enkelt att hålla reda på alla dina podcastmanus och avsnitt på ett ställe och sortera dem efter serie, säsong eller andra anpassade kategorier.

Du kan inkludera publiceringsdatum, länkar till avsnitt, ljudfiler och mycket mer, så att du inte behöver söka igenom flera dokument för att hitta det innehåll du letar efter. Växla enkelt mellan tavel- och listvy för enkel navigering.

Tilldela en värd eller producent till varje podcast med fältet Assignee (Tilldelad) och ange episodens ämne i fältet Topic (Ämne). Du kan också använda statusetiketter som Edited (Redigerad), Planned (Planerad), Posted (Publicerad) och Recorded (Inspelad) så att du vet var varje episod befinner sig i produktionscykeln.

Även om det här är en podcastmall som passar nybörjare är den tillräckligt omfattande för att hantera större produktioner med flera avsnitt och teammedlemmar.

2. ClickUp-mall för podcastkalender

Ladda ner den här mallen Planera dina poddar med hjälp av ClickUps mall för poddkalender.

ClickUp Podcast Calendar Template hjälper dig att planera podcastmanus i förväg och hålla reda på vem som är schemalagd att medverka eller titeln på din kommande podcast. Välj mellan 18 anpassningsbara fält, inklusive sponsor, budget, gästfoto, podcasttitel, episodlänk och säsong.

Du kan använda färgkodade taggar för att identifiera vilket utvecklingsstadium varje avsnitt befinner sig i, till exempel koncept, marknadsföring, schemaläggning, inspelning eller transkription.

Med den här mallen kan du också växla mellan sju olika visningstyper, inklusive avsnitt, podcastsponsorer, podcastshownotes och podcaststeg.

Läs gästbiografin innan du spelar in för att förbereda dig för gästpresentationen, och använd fälten Transkriptstatus och Förfallodatum för att se till att ett transkript läggs till på din podcastwebbplats så snart som möjligt. ?

Oavsett om du intervjuar branschexperter eller influencers på sociala medier hjälper den här mallen dig att ta din podcast till nästa nivå och uppnå dina professionella mål.

3. ClickUp-mall för podcastplan

Ladda ner den här mallen Planera alla dina podcastaktiviteter med ClickUp Podcast Plan Template.

ClickUp Podcast Plan Template är en mall för medelnivå som hjälper dig att fördjupa dig i planeringsprocessen för varje nytt podcastavsnitt.

Redigerbara statusfält visar vilka avsnitt som är avbrutna, pågående eller pausade, medan statusfältet visar hur nära du är att slutföra ett avsnitt.

Använd fältet Typ av podcast för att ange om ett avsnitt är en gäst- eller solopodcast och använd fältet Ämne för att märka dina avsnitt efter kategori, till exempel Sociala frågor eller Bildkonst. Andra fält inkluderar Avsnittsnummer, Avsnittstitel och Inspelningsdatum.

Du kan använda sex olika visningstyper, inklusive podcastepisoder och analyser, och det finns till och med ett ämnesformulär som hjälper dig att spara idéer till ett nytt podcastämne.

Det här ämnet hjälper dig att förbättra din självdisciplin och planera i förväg så att du kan få din show till toppen av listorna på Spotify eller Apple Podcasts!

4. ClickUp-mall för podcastplanering

Ladda ner den här mallen Organisera dina podcasts på djupet med ClickUp Podcast Planning Template.

ClickUp Podcast Planning Template är en avancerad mall som organiserar alla dina poddavsnitt i lättanvända mappar. Skapa ett enkelt kort för varje poddavsnitt och lägg till mer information när du går igenom stegen Idéer, Planering, Schemaläggning, Inspelning, Produktion och Publicering.

Håll koll på inspelningsdatum, avsnittsnummer, gäst, typ av podcast och mer. Du kan växla mellan avsnitt, översikt och gäster och använda verktyget Bilagor för att länka till dokument, ljudfiler och annat relevant material.

Den avancerade funktionaliteten i denna podcastmall gör den lämplig för professionella produktioner, men även nybörjare kommer att ha stor nytta av den. Använd den för att planera, schemalägga, organisera och prioritera kommande avsnitt – eller skapa ett utrymme för din podcastöversikt.

5. ClickUp Video Podcast Production Template av AskYvi

Ladda ner den här mallen Hantera varje steg i podcastproduktionsprocessen med ClickUp.

Denna ClickUp-mall för podcastproduktion ger dig en enkel översikt som du kan fylla i med dina egna podcastdetaljer. Börja med podcastens namn och introscript, och lägg sedan till värd, inspelningsdatum, scriptlänk, gästnamn och publiceringsdatum.

Denna podcastmall är ren och effektiv, vilket gör den till ett bra val för nya podcastvärdar som vill hålla det enkelt. Använd samma mall för varje avsnitt, eller byt till en av de mer avancerade mallarna när din podcast växer.

6. ClickUp-mall för podcastbeskrivning

Skapa slogans för att marknadsföra din podcast med denna mall för podcastbeskrivningar.

Denna ClickUp-mall för podcastbeskrivningar kan hjälpa dig att beskriva och marknadsföra dina poddavsnitt till lyssnarna. Här finns ingen avsnittsplanering eller manusöversikt för podcasten, utan fokus ligger på att skapa en kortfattad och informationsrik slogan.

Börja med att skapa en plan för innehåll på sociala medier för att nå ut med dina poddavsnitt till din målgrupp. Sammanfatta ämnet för din podcast i ett inlägg på LinkedIn (”I dagens avsnitt...”) eller skapa en teaser för en Instagram Story eller YouTube-kanal.

Varje punkt på din att göra-lista får en egen ansvarig person och ett förfallodatum, samt en prioritetsmarkering som hjälper dig att prioritera projektet.

Genom att använda en mall för ditt marknadsföringsmaterial kan du lägga mindre tid på varje episodbeskrivning och mer tid på att skapa den bästa möjliga podcasten. ?

7. ClickUp-mall för podcastmanus

Skissa upp dina poddavsnitt i förväg med en mall för poddmanus.

Denna ClickUp-mall för podcastmanus hjälper dig att utveckla kärnan i din podcast. Det är ett enkelt, nybörjarvänligt dokument som du kan dela med alla som är involverade i avsnittet: programledare, gäst, producent och så vidare.

Börja med att fylla i tabellen med podcastens namn, avsnittets titel, värdens namn, gästens namn och avsnittets sponsor. Om du spelar in en soloprogram eller om du inte har någon sponsor kan du lämna dessa fält tomma.

Gå sedan igenom avsnittet kronologiskt genom att lägga till ett meddelande från din sponsor, din intromusik eller jingle, ditt avsnittsinnehåll och din outro-musik.

Kom ihåg att målet inte är att skapa ett ordagrant manus, utan att hjälpa dig att uppnå en konversationston när du går från ett ämne till nästa. Gör en lista över de viktigaste punkterna du vill ta upp, eventuella stödjande punkter och dina intervjufrågor.

Ditt podcastmanus ska fungera som en färdplan för avsnittet, så se till att din gäst eller medvärd har möjlighet att läsa igenom det innan du trycker på inspelningsknappen!

Få fler sponsorer till din podcast med ett professionellt sponsringsförslag.

Denna ClickUp-mall för podcastsponsring är utformad för att hjälpa dig att locka sponsorer genom att ge dem en kort men informativ översikt över din podcast.

Din sponsringsförfrågan bör innehålla information om målgruppen, omfattningen av möjligheten (dvs. lyssnarstatistik) och detaljerna i kampanjen. Se till att inkludera dina kontaktuppgifter samt din logotyp eller podcastomslag för att ge din sponsringsförfrågan ett mer professionellt utseende.

Genom att kontakta företag som delar din podcasts värderingar kan du generera intäkter för din show och marknadsföra varumärken som dina lyssnare vill höra talas om. Det är en vinst för både din show och din nya sponsor! ?

9. Mall för samtals-/intervjupodcast från Riverside

via Riverside

Denna mall för samtals-/intervjupodcast från Riverside erbjuder en praktisk översikt som du kan använda för att skapa ett manus för en program i intervjustil. Det är bara ett av flera exempel på podcastmanus som Riverside erbjuder, inklusive ett minimalistiskt manus och ett soloprogram.

Mallen för samtal/intervju innehåller en intro, ett sponsormeddelande och temamusik, följt av en gästpresentation och en serie intervjufrågor. Programmet avslutas med en outro, en sammanfattning och en uppmaning till handling.

Flera av punkterna har ett tomt utrymme för varaktighet, där du kan skriva ner längden på varje segment. Detta är enkelt om du har förinspelade segment, såsom temamusik och sponsormeddelanden. Annars kan du bara uppskatta längden och uppdatera informationen när du har spelat in programmet.

Sträva efter att hålla ett jämnt tempo i varje avsnitt, till exempel med en 60 sekunder lång intro och outro och 30 minuters samtal däremellan.

10. Mall för icke-fiktiv berättande av Ausha

via Ausha

Denna mall för icke-fiktiva berättelser från Ausha är avsedd för solo-podcastvärdar som vill berätta en historia för lyssnarna under loppet av ett avsnitt. Det kan handla om allt från en podcast om verkliga brott till en djupdykning i en historisk händelse eller vetenskaplig upptäckt.

Uppställningen börjar med intromusik och en översikt över avsnittet. Därefter följer tre ämnessegment, ett sponsormeddelande och en sammanfattning. Avslutningsvis finns ett outro med en uppmaning till handling och en teaser för nästa avsnitt.

Istället för att skriva ett manus ord för ord uppmanar den här mallen dig att skriva ner punkter med viktig information så att du kan få en mer konversationsliknande ton. Glöm inte att skriva ner övergångar från ett ämne till nästa så att du håller dig på rätt spår!

Effektivisera ditt berättande med dessa kostnadsfria podcastmallar

Från att komma på ämnesidéer till att skapa ett manus – det är mycket som ingår i varje podcastavsnitt. Lyckligtvis kan du effektivisera processen genom att använda dessa praktiska mallar, som täcker allt från schemaläggning till marknadsföring.

Podcastmallar hjälper dig att spara tid genom att visa vilken information du behöver samla in i förväg – till exempel gästens namn och biografi – och vad du behöver göra efter att avsnittet har spelats in, till exempel att skapa en slogan och ett transkript.

När du använder en av ClickUps samarbetsmallar kan du dessutom dela ditt podcastmanus och dina anteckningar med din medvärd eller podcastgäster. Besök ClickUps mallbibliotek för att hitta din nästa podcastmall!