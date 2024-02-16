De bästa poddarna om skrivande för att främja kreativiteten 2025

1959 satte sig Jack Kerouac vid sin skrivmaskin och skrev en spontan lista med trettio ”riktlinjer” för skrivande, med värdefulla råd som ”skriv vad du vill utan begränsningar från djupet av ditt sinne” och ”skriv i minnen och förundran för dig själv”.

Vi vet inte om Kerouac skulle ha anammat podcastvärlden för att dela med sig av sin tro och teknik för modern prosa.

Men vi vet att skrivprocessen är oändligt fascinerande och svårfångad, och att författares hemligheter är eftertraktade.

Att prata om skrivande verkar ofta enklare än att faktiskt skriva. Att lyssna på de poddar som rekommenderas här ersätter inte att sätta sig ner och skriva, men det kan hjälpa dig att övervinna isoleringen i jakten på inspiration, oavsett om du är en kreativ författare eller en blivande romanförfattare.

Det är därför podcasts om skrivande är så värdefulla. De erbjuder stöd, vägledning och uppmuntran för dina kreativa ansträngningar.

Podcasts om skrivande är ljudprogram som utforskar de många aspekterna av skrivande, från hantverket till livsstilen.

De är viktiga verktyg för alla som vill öka sin kreativitet, förfina sina färdigheter eller hitta en gemenskap i det ibland ensamma skrivarbetet.

Genom att lyssna på dessa poddar kan du lära dig av andra författares erfarenheter, lära dig nya tekniker och hålla motivationen uppe under hela din skrivprocess.

Olika typer av poddar om skrivande

Podcasts om skrivande finns i olika varianter, anpassade efter de olika behoven och smakerna hos skrivargemenskapen.

Här är några av de viktigaste typerna av poddar om skrivande och vad de kan erbjuda dig:

Instruktionspodcasts: Dessa podcasts erbjuder praktiska råd om hur du kan förbättra dina skrivkunskaper och täcker ämnen från grammatik till berättelsestruktur. De ger en mängd kunskap som är tillgänglig för både nybörjare och erfarna författare.

Inspirerande poddar : Dessa poddar är utformade för att motivera dig genom att dela med sig av framgångshistorier och peppa dig. De fungerar som en källa till uppmuntran och främjar den motståndskraft och kreativitet som behövs för att möta de utmaningar som är förknippade med din skrivkarriär.

Genre-specifika poddar: Om du vill fördjupa dig i nyanserna i skrivandet inom vissa litterära kategorier, såsom deckare, romantik eller science fiction, är genre-specifika poddar något för dig. De ger insikter som är skräddarsydda för författare som vill förfina sitt hantverk inom specifika genrer.

Författarintervjuer: Dessa poddar erbjuder en intim inblick i livet hos bästsäljande författare och ger dig en glimt av de kreativa processer och erfarenheter som formar deras verk. Detta ger dig en bakom kulisserna-perspektiv på konsten och yrket att skriva.

Community-orienterade poddar: Dessa poddar skapar virtuella utrymmen där författare kan träffas och dela med sig av sina olika resor och insikter. De guidar dig aktivt på din väg och fungerar som ledstjärnor för dem som vill bemästra sitt hantverk och hitta kreativ tillfredsställelse.

Nu när du känner till de olika typerna av poddar kan du välja den som bäst passar dina preferenser.

För att hjälpa dig ytterligare har vi sammanställt en lista över årets bästa poddar, som ger värdefulla insikter för att förfina dina skrivkunskaper och väcka inspiration.

De bästa poddarna om skrivande

Oavsett var du befinner dig i din skrivprocess har vi sammanställt en lista över de 17 bästa poddarna om skrivande i år för att få kreativiteten att flöda:

1. Write-minded

Write-minded är en veckopodcast som leds av Brooke Warner från She Writes, världens största onlinecommunity för kvinnliga författare, och Grant Faulkner från National Novel Writing Month (NaNoWriMo). Podcasten erbjuder en dynamisk blandning av skrivråd, diskussioner om hantverket och branschinsikter.

I varje avsnitt genomför värdarna intressanta intervjuer med författare och förlagsproffs, tillsammans med en minireportage som utforskar aktuella trender i förlagsvärlden.

Oavsett om du är en aspirerande författare eller en etablerad skribent erbjuder Write-minded en fängslande blandning av kreativ inspiration och affärsinformation.

I de senaste avsnitten diskuterar Stephanie Foo utmaningarna med att skriva om trauma och A. M. Homes delar med sig av sina insikter om karaktärsskildring, vilket gör det till en ovärderlig resurs för författare i alla skeden av sin resa.

Episoder du måste lyssna på

Hur man avslöjar sig själv i en självbiografi när man inte gör det i verkliga livet, med Dr. Brian H. Williams

The Future of the Book, med Maja Thomas

The Subtle Art of Attunement and Its Bearing on Our Writing, med Baron Wormser

Vad lyssnarna säger

Jag kan inte sluta lyssna. Om du är författare kommer du inte heller att kunna det.

2. The Creative Penn Podcast

via The Creative Penn Podcast

The Creative Penn Podcast, som leds av Joanna Penn, en framgångsrik indie-författare och entreprenör, ger insikter om skrivande, självpublicering, bokmarknadsföring och även hur man kan försörja sig på sitt skrivande.

Varje avsnitt behandlar ämnen som sträcker sig från genreutforskning till de tekniska aspekterna av publicering, med syftet att hjälpa författare att förstå bokbranschen.

Joanna bjuder ofta in gäster som Mark Dawson och Orna Ross, som delar med sig av sin expertis inom specifika ämnen och ger lyssnarna praktiska råd som de kan tillämpa i sitt skrivande och publicerande.

Episoder du måste lyssna på

Ett kreativt tillvägagångssätt för generativ AI i bokomslagsdesign med James Helps

Att möta rädslor och skriva unika karaktärer med Barbara Nickless

Hur generativ AI-sökning kommer att påverka bokupptäckbarheten under det kommande decenniet med Joanna Penn

Vad lyssnarna säger

Kombinationen av publik och podcastens stil (monolog följt av intervju) gör den underhållande. Mycket rekommenderad.

3. Grammar Girl Quick and Dirty Tips for Better Writing

via Quick and Dirty Tips

Mignon Fogarty, rösten bakom Grammar Girl, ger korta, vänliga tips för att förbättra ditt skrivande. Varje avsnitt behandlar grammatik, stil och användning och fördjupar sig i vanliga skrivfel och stilistiska nyanser som kan göra eller bryta ditt arbete.

Podcasten hjälper författare på alla nivåer att finslipa sin prosa och kommunicera mer effektivt, vilket gör den till en av Writer’s Digest 101 bästa webbplatser.

Gäster som lingvister och författare diskuterar språkets utveckling och bästa praxis för skrivande, vilket gör komplexa språkregler tillgängliga för alla.

Episoder du inte får missa

Tekniken förändrar vårt sätt att skriva. Vem var den första Goody Two Shoes?

Tidens psykologi (och språk). Kommatecken är som människor på tunnelbanan. Fox-sysslor.

Varför engelskan har tysta bokstäver. Dayjamas

Vad lyssnarna säger

Podcasten Grammar Girl är den bästa!!! Jag gillar särskilt delarna om hur engelskan har förändrats över tiden.

4. The Writers’ Hangout

The Writers’ Hangout är en plats där författare kan dela med sig av berättelser, utmaningar och framgångar.

Podcasten leds av olika medlemmar i skrivarsamhället, däribland PAGE:s sociala medier-chef Sandy Adomaitis och medvärden Terry Sampson. Varje avsnitt dyker ner i olika aspekter av skrivarlivet, från att övervinna skrivkramp till att utforska kreativa processer.

Podcasten erbjuder gemenskap och praktiska råd, vilket hjälper författare att känna sig mindre isolerade.

En av de mest kända gästerna i programmet är manusförfattaren Matias Caruso, vars medverkan har en särskild betydelse. Caruso är en självlärd manusförfattare från Argentina och bidrar med ett unikt perspektiv och en unik resa till podcasten.

Hans berättelse om hur han på egen hand bemästrade engelska och manusskrivande trots kulturella och språkliga utmaningar är inspirerande och relaterbar för blivande författare världen över.

Genom att presentera Carusos insikter berikar podcasten inte bara sitt innehåll med olika erfarenheter, utan lyfter också fram den inkludering och uppmuntran som den syftar till att främja inom den kreativa gemenskapen.

Episoder du inte får missa

Hur författare hittar sina agenter och managers

7 snabba tips för att skapa minnesvärda karaktärsnamn

Billy Wilders 10 viktiga tips för att skriva ett bra filmmanus

Vad lyssnarna säger

Podcasts som dessa är precis vad jag behöver när jag tar en paus från skrivandet. Det känns som om man befinner sig i samma rum som dem och njuter av konversationen.

5. Self-Publishing School

Chandler Bolt är värd för podcasten Self-Publishing School, som fokuserar på hur du skriver, publicerar och marknadsför dina böcker på ett effektivt sätt.

Varje avsnitt ger steg-för-steg-vägledning om självpublicering, vilket gör det till en värdefull resurs för författare i alla stadier av karriären.

Chandler och hans gäster, däribland framgångsrika självpublicerade författare som Joanna Penn och Derek Murphy, diskuterar strategier för boklanseringar, marknadsföring och hur man bygger ett författarvarumärke, och ger lyssnarna en mall för framgångsrik självpublicering.

Episoder du måste lyssna på

Mastering Marketing and Book Promotion med Dr. Joe Vitale

Portable Stories, Great Case Studies, And Writing Books People Share med Joey Coleman

The Story Blender: Hur jag sålde 1 miljon exemplar av mina romaner med Steven James

Vad lyssnarna säger

Detta är en bra podcast för alla som vill skriva en bok, oavsett deras livssituation.

6. The Writer Files

via Podglomerate

Kelton Reid studerar vanor, livsmiljöer och hjärnor hos kända författare för att förstå vad som driver dem.

The Writer Files täcker allt från produktivitetstips till de psykologiska utmaningarna med att skriva och ger inblick i hur framgångsrika författare övervinner vanliga hinder.

Bland gästerna finns bästsäljande författare som David Sedaris och Gretchen Rubin, som delar med sig av sina rutiner, skrivtekniker, inspirationskällor och tips för att upprätthålla kreativitet och produktivitet.

Episoder du måste lyssna på

Hur man får ett bokkontrakt med agenten och författaren Lucinda Halpern

Hur Jim Butcher, författare till New York Times bästsäljare, skriver

The Art and Craft of TV Drama med Aaron Tracy

Vad lyssnarna säger

Om du är författare (och även om du inte är det) kommer du att upptäcka att det är väl spenderad tid att lyssna på The Writer Files.

7. London Writers’ Salon

Podcasten leds av författarna och medgrundarna av London Writers’ Salon, Matthew Trinetti och Parul Bavishi, och bjuder in lyssnarna till en värld av skrivarworkshops och litterära diskussioner.

Varje avsnitt utforskar skrivandets konst genom samtal med författare, redaktörer och litterära agenter, och erbjuder praktiska råd och inspiration.

London Writers’ Salon hjälper författare att finslipa sitt hantverk och hitta sin gemenskap, med gäster som diskuterar ämnen som är relevanta för både nya och erfarna författare.

Episoder du måste lyssna på

Skriva kärlekshistorier, skapa starka karaktärer, bemästra ungdomsromaner, från musiker till författare med David Arnold

Navigera och lyckas med självpublicering, för- och nackdelar med traditionell publicering, skriva säljtexter, Amazon-kategorier, bygga en publik, hantera rättigheter, anlita hjälp med Gwyn Bennett

Skrivande och läsning som verktyg för ett meningsfullt liv, skriva storfint icke-fiktion, lära av litterära storheter med Benjamin Hutchinson

Vad lyssnarna säger

Det är mycket tankeväckande. Jag älskade det!

8. Kraften i berättandet

via Apple Podcasts

The Power of Storytelling, med före detta journalisten och PR-experten Nicola J. Rowley som värd, utforskar konsten och effekten av berättande i olika medier.

De olika avsnitten handlar om hur berättelser skapas, delas och tas emot, och ger insikter i berättartekniker som fängslar publiken.

Podcasten utforskar frågan: ”Hur kan min berättelse påverka mitt liv och andra människors liv?”

Gäster, däribland kända journalister, författare och talare, delar med sig av sina erfarenheter och tips för att skapa fängslande berättelser, vilket gör det till en värdefull resurs för författare som vill förbättra sina berättarförmågor.

Episoder du måste lyssna på

Onto your next Chapter med Sarah Walker

Skapa ett arv: Skriv din historia med Abigail Horne

Unlock the Power of Storytelling, Nicola J. Rowleys resa

Vad lyssnarna säger

Inspirerande samtal om berättandets kraft. Nicola är en fantastisk intervjuare som får fram sina gästers berättelser.

9. Skriva med barn i närheten

via Writing Around the Kids

Writing Around the Kids är en podcast skapad av Anna Jefferson och Sam Johnson för författare som navigerar i komplexiteten av föräldraskapet parallellt med sina kreativa projekt.

Varje avsnitt erbjuder strategier för effektiv tidshantering, hur man sätter tydliga gränser och hur man kan öka sin kreativitet även mitt i familjens kaos.

En höjdpunkt i serien är medverkan av Elizabeth Haynes, en före detta polisunderrättelseanalytiker som bor i Norfolk med sin man och son.

I podcasten delade Elizabeth med sig av sina insikter om den befriande upplevelsen av att skriva i olika genrer och den kreativa friheten i att skriva utan en förutbestämd plan, med särskilt fokus på hennes deltagande i National Novel Writing Month (NaNoWriMo).

Hennes resa från att skriva sin första roman under den månadslånga skrivutmaningen (NaNoWriMo) till att bli en publicerad författare i 37 länder är inte bara motiverande utan också fylld med praktiska tips för lyssnare som strävar efter att balansera sin passion för skrivande med sina ansvar som föräldrar.

Episoder du måste lyssna på

Writing/Life Balance November med Nicola Williams, Jacqueline Roy och Annie Garthwaite

Skrivande & moderskap paneldiskussion med Jo Clegg, Rosie Walker & Nicola Gill

Vad lyssnarna säger

Jag älskade den, fantastiska idéer.

10. Skapa glada författare

via Audioboom

Creating Happy Writers fokuserar på den glädje och tillfredsställelse som skrivandet kan ge. Podcasten riktar sig till författare av facklitteratur och affärsböcker.

Programmet leds av Steph Caswell och varje avsnitt utforskar sätt att upprätthålla passionen för skrivande, övervinna självtvivel och omfamna den kreativa processen. Det syftar också till att utbilda, inspirera och stärka författare med nödvändiga verktyg.

Gäster, inklusive författare, psykologer och kreativitetstränare, ger insikter om hur du kan hålla motivationen uppe och vara nöjd med ditt skrivande, vilket gör det till en inspirationskälla för författare som vill återuppväcka sin passion.

Episoder du måste lyssna på

Hur du tar dig tid att skriva din affärsbok 2024

10 lärdomar jag har dragit från 10 års skrivande

Oemotståndliga introduktioner: Fånga läsaren från första sidan

Vad lyssnarna säger

Steph Caswell delar på ett välformulerat sätt med sig av fenomenalt värde i dessa korta poddar. Väl värt att lyssna på om du driver ett eget företag och vill sticka ut inom din nisch. Eller om du har någon annan anledning att skriva en fackbok.

11. Beautiful Writers Podcast

via Beautiful Writers Podcast

Linda Sivertsen är värd för Beautiful Writers Podcast, som innehåller intima samtal med några av de mest älskade författarna och kreativa sinnena.

Varje avsnitt fördjupar sig i skrivprocessen, ger inblickar i förlagsbranschen och berättar om personliga resor för gäster som Elizabeth Gilbert och Brené Brown.

Podcasten erbjuder en inblick bakom kulisserna på utmaningarna och triumferna med att skriva, och ger lyssnarna inspiration och praktiska råd från dem som har nått betydande framgångar i sina författarkarriärer.

Episoder du måste lyssna på

Hur man skriver en bok (och faktiskt blir färdig med den!) med Marie Forleo

Svar på de största frågorna som förbryllar författare med Cheryl Strayed & Nia Vardalos

En framstående litterär agent och författare om gemenskap med Jennifer Rudolph Walsh och Dani Shapiro

Vad lyssnarna säger

Här finns fantastiska råd, inspiration och lärdomar. En riktig skatt!!!

12. The Drunken Odyssey med John King

via Apple Podcasts

The Drunken Odyssey, med John King som värd, är en podcast om skrivande som kombinerar litterära diskussioner, intervjuer och ibland även skrivarworkshops.

John och hans gäster, bland annat poeter, romanförfattare och essäister, diskuterar nyanserna i skrivandet, litteraturens betydelse samt glädjen och svårigheterna i den kreativa processen.

Podcasten utmärker sig genom sin eklektiska blandning av innehåll, från djupgående litterära analyser till lättsamma samtal om författarens resa.

Episoder du inte får missa

En diskussion om Kathleen Alcotts Emergency, med Samantha Nickerson

En diskussion om Myhouse. wad for Doom, med Michael Merriam

Vad lyssnarna säger

The Drunken Odyssey är en fantastisk podcast! Jag älskar att vi får en inblick i författarnas tankar och hur det är att leva det livet.

13. Den kreativa författarens verktygslåda

Andrew J. Chamberlain är värd för The Creative Writer’s Toolbelt, som erbjuder praktiska, konkreta råd till författare som vill finslipa sitt hantverk. Även om han inte har släppt något nytt avsnitt sedan oktober 2022, är de nästan 200 tidigare avsnitten fulla av användbar kunskap och tips för författare.

Varje avsnitt fokuserar på specifika aspekter av skrivande, såsom karaktärsutveckling, miljö eller handling, och ger lyssnarna verktyg och tekniker för att förbättra sitt berättande.

Gästerna inkluderar författare, redaktörer och litterära agenter som delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter, vilket gör komplexa skrivkoncept tillgängliga och praktiskt tillämpbara.

Episoder du måste lyssna på

Att få rätt på marknadsföringens grunder med Clayton Noblit från Written Word Media

Lita på den process som ger dig glädje! med Jessie Kwak

Få dina läsare att känna sig smarta med Jessica Brody

Vad lyssnarna säger

Detta är min favoritpodcast om kreativt skrivande och jag har lyssnat på varje avsnitt. Andrews metod för att förklara begrepp och tekniker är enkel och lätt att förstå.

14. The Big Gay Fiction Podcast

The Big Gay Fiction Podcast, som leds av Jeff Adams och Will Knauss, hyllar romantisk fiktion med gaytema och ger inblick i skrivandet och publiceringen av LGBTQ+-berättelser.

Varje avsnitt innehåller intervjuer med författare, recensioner av nya verk och diskussioner om trender inom genren.

Gäster, däribland populära författare som TJ Klune och Gregory Ashe, delar med sig av sina erfarenheter av att skriva och ger inspiration och råd till författare som tillhör eller stöder HBTQ+-gemenskapen.

Episoder du måste lyssna på

Stärk läsare och berättare med prenumerationer

Timothy Janovskys Time Traveling Rom-Com

Berättelser om ”laster” och ”rastlösa skurkar” med Jess Everlee

Vad lyssnarna säger

Tack vare dessa två har jag hittat några fantastiska författare och böcker. Rekommenderas varmt!

15. Författarens rutin

via Apple Podcasts

Dan Simpson är värd för Writer’s Routine, en podcast som utforskar framgångsrika författares dagliga rutiner för att avslöja hur de når sina mål.

Varje avsnitt ger en inblick i skrivvanor som främjar produktivitet och kreativitet, med gäster som diskuterar sina scheman, arbetsplatser och metoder för att övervinna skrivkramp.

Författare som Ian Rankin och Lisa Jewell har delat med sig av sina rutiner och erbjuder användbara insikter för lyssnare som vill optimera sina skrivvanor.

Episoder du måste lyssna på

Hur man planerar och skriver historisk fiktion med D. V. Bishop

Varför de största hindren för skrivandet är dina egna ursäkter med Denzil Meyrick

Hur man skriver vid sidan av sitt dagjobb med Alex Hay

Vad lyssnarna säger

Jag älskar den här podcasten. Fantastiska tips och insikter från olika författare som verkligen inspirerar och ger energi.

16. Well-Read Black Girl

Well-Read Black Girl, med Glory Edim som programledare, innehåller samtal med svarta kvinnliga författare, där deras verk lyfts fram och teman som representation, mångfald och identitet i litteraturen utforskas.

Varje avsnitt hyllar svarta kvinnliga författares bidrag till litteraturvärlden, med gäster som diskuterar sina skrivprocesser, inspirationer och vikten av svarta röster i berättandet.

Gästerna har inkluderat kända namn som Jesmyn Ward och Tayari Jones, vilket gör det till en inspirerande lyssningsupplevelse för både författare och läsare.

Episoder du måste lyssna på

Brit Bennett om Att skriva med självförtroende

Gabrielle Union om Writing Her Truth

Zeba Blay Brings Healing to the Page

Vad lyssnarna säger

Detta är en inbjudande plats där lyssnarna kan höra inflytelserika författare och offentliga personer, men på ett välkomnande sätt.

17. Hjälpa författare att bli författare

via Apple Podcasts

K. M. Weiland är värd för Helping Writers Become Authors, en podcast som ger råd om hur man skapar fängslande berättelser.

Med fokus på berättelsestruktur, karaktärsutveckling och teman ger Weiland lyssnarna de verktyg de behöver för att förbättra sitt skrivande.

Genom soloavsnitt och samtal med gäster dyker podcasten ner i de tekniska aspekterna av skrivande och erbjuder tydliga, praktiska tips som författare kan tillämpa i sitt arbete för att skapa mer engagerande och fängslande berättelser.

Episoder du måste lyssna på

Att skriva flera handlingslinjer: Allt du behöver veta

Hur man marknadsför en bok: 6 steg från en heltidsförfattare

Att göra och inte göra när det gäller tidshantering för författare

Vad lyssnarna säger

Även om jag arbetar inom en helt annan skrivgenre har Helping Writers Become Authors blivit min mest uppskattade skrivguide.

Hur du använder poddar om skrivande för inspiration och lärande

Vill du lyssna på poddar för författare men har inte tid? Börja med att schemalägga tid för poddlyssning i din dagliga rutin.

Att börja dagen på ett inspirerande sätt med en podcast om skrivande under frukosten eller din morgonrutin kan skapa en positiv stämning för en produktiv dag med skrivande.

Din dagliga pendling, oavsett om du kör bil, går eller åker kollektivt, är ett perfekt tillfälle att ta till dig nya idéer och information om skrivande, och förvandla restiden till en lärorik stund.

Planerade pauser är också ett utmärkt tillfälle att lyssna på en podcast, som ger dig en avkopplande paus som håller ditt sinne aktivt engagerat i skrivandet.

Dessutom kan du kombinera podcastlyssnande med träning eller hushållssysslor och förvandla dessa rutinuppgifter till roliga och lärorika stunder.

Avsluta dagen med att lyssna på en podcast om skrivande i några minuter. Välj avsnitt som inspirerar eller får dig att slappna av och förbered dig mentalt för nästa dags skrivuppgifter. För avsnitt som berör dig särskilt kan det vara bra att ägna tid åt att lyssna aktivt och ta anteckningar, så att du kan reflektera över och tillämpa de insikter du fått i ditt skrivande.

Denna strukturerade metod för att integrera poddar i dina dagliga aktiviteter håller dig uppkopplad mot det bredare skrivarsamhället och säkerställer en kontinuerlig ström av motivation och lärande.

Att anteckna viktiga punkter, intressanta fraser eller skrivtips som nämns i podden är ett utmärkt sätt att befästa dina kunskaper. Försök också att införliva nya tekniker eller ordförråd som du lärt dig i ditt skrivande.

Utveckling av din skrivkarriär med ClickUp

För att främja din skrivkarriär behöver du mer än talang och engagemang. Rätt verktyg kan hjälpa dig att effektivisera din kreativa process och göra dig mer produktiv. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp är en omfattande plattform som riktar sig till författare som vill förfina sina arbetsflöden och öka sin kreativitet.

Med ClickUp Docs och ClickUp Brain får du tillgång till avancerade funktioner som hjälper dig att optimera dina skrivuppgifter och färdigheter.

Skapa vackra dokument, wikis och mycket mer

ClickUp Docs för att dokumentera och dela viktig information

ClickUp Docs är en allt-i-ett-arbetsplats där författare kan skriva, redigera och organisera sina dokument.

Om du ägnar dig åt omfattande research och anteckningar kan du samla ditt material i dessa dokument och organisera dem på ett bra sätt. Du kan också skapa wikis när du arbetar med större skrivprojekt.

Koppla ihop dina uppgifter, dokument, medarbetare och all din företags kunskap med AI

Skapa snabbt viktiga dokument som fallstudier med hjälp av ClickUps AI-funktioner.

ClickUp Brains AI-funktioner fungerar som en skrivassistent och erbjuder en innovativ lösning för att övervinna skrivkramp. Den kan generera dispositioner, sammanfattningar eller uppmaningar, vilket kickstartar skrivprocessen för alla typer av uppgifter.

Denna funktion fungerar också som en översiktsgenerator som hjälper dig att strukturera dina idéer och utveckla ett sammanhängande flöde för dina texter.

Det gör det möjligt för innehållsteam att leverera idéer till blogginlägg eller för produktteam att skapa produktdokument och utforma användartester på några sekunder!

Använd mallar för skriv- och innehållskalendrar för att hålla ordning och hålla deadlines

Ladda ner mallen Samla leads och uppnå dina skrivmål med ClickUps mall för innehållsskrivning.

ClickUp tillhandahåller även mallar för innehållsskrivning som förenklar skapandet av olika typer av innehåll, från blogginlägg till teknisk dokumentation.

Dessa mallar är en utmärkt resurs för författare som vill ha en strukturerad start på sina projekt och säkerställa konsekvens och kvalitet i hela sitt arbete.

Dessutom innehåller ClickUp mallar för innehållskalendrar, vilket gör det enklare för författare att planera och följa upp sina publiceringsscheman. Detta organisationsverktyg är avgörande för att upprätthålla en jämn produktion och hålla deadlines.

För författare som är intresserade av kontinuerligt lärande, förbättring och tidshantering kan produktivitetspodcasts och ClickUp ge stöd och inspiration för en blomstrande författarkarriär.

Förbättra dina kreativa färdigheter med poddar om skrivande

Oavsett om du söker råd, inspiration eller helt enkelt tröst i att veta att du inte är ensam om dina utmaningar med skrivandet, finns det en podcast om skrivande för dig! Podcasts för författare handlar inte bara om information – de är katalysatorer för kreativitet som förenar författare världen över i en gemensam resa.

Ett sätt att få ut det mesta av din kreativitet idag är att använda ClickUp. Det är din plattform för att öka produktiviteten och förenkla arbetsflöden så att du kan fokusera på ditt hantverk.

Det erbjuder en samlad plats för att skapa, spara och hantera kreativa projekt och dokument. Som ett av de bästa skrivverktygen och kreativa partnerna på marknaden är ClickUp ett utmärkt val oavsett om du samarbetar med ett team, delar feedback, tillhandahåller tjänster inom innehållsskrivning eller arbetar självständigt med ett projekt.

ClickUp är gratis att prova, så varför vänta? Registrera dig idag och upptäck hur det kan förändra din skrivprocess, öka produktiviteten och förbättra samarbetet.

Vanliga frågor

1. Vilka är de bästa poddarna för författare?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom olika poddar kan tilltala olika författare beroende på deras preferenser, mål och intressen. Beroende på faktorer som ämne och genre, format och stil, samt programledare och gäster kan du söka efter poddar som passar dina behov och din smak.

2. Hur använder du poddar för att inspirera ditt skrivande?

Podcasts kan vara en fantastisk inspirationskälla för ditt skrivande, eftersom de kan ge dig nya idéer, perspektiv och berättelser.

Lyssna på poddar med författare som du beundrar och vill lära dig konsten att skriva av. Du kan lyssna på deras berättelser, utmaningar och framgångar och tillämpa deras tips och tekniker i ditt arbete.

3. Vilken är den bästa podden för professionella författare?

Svaret på denna fråga beror på dina personliga preferenser och mål som professionell författare. Några av de poddar som kan vara till hjälp för professionella författare är High-Income Business Writing Podcast, The Writers’ Co-op och The Copywriter Club.