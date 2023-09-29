20 AI-podcasts för att lära dig mer om artificiell intelligens

AI finns överallt, från automatiserade uppgifter i din projektledningsprogramvara till intelligenta skrivassistenter som underlättar skapandet av innehåll. Det finns också teknik som gör kodning och mjukvaruutveckling smidig och AI-verktyg för att hantera betalningar för anställda.

I takt med att tekniken blir bättre och bättre måste vi anpassa oss och lära oss att utnyttja dessa verktyg för att förbättra våra företag. Men att lista ut hur man gör det i ett hav av AI-verktyg kan vara svårt. ?

Det är där AI-podcasts kan hjälpa till. Dessa program, som leds av branschledare, journalister och AI-entusiaster, ger insikter om AI:s status, hur det fungerar och användningsfall i verkliga livet.

Avsätt tid under din nästa promenad, bilresa, träning eller lediga dag för att lyssna på dessa AI-podcasts. Du får lära dig om de senaste AI-utvecklingarna och höra hur innovatörer använder AI för att driva sina företag framåt. ✨

De 20 bästa AI-podcastarna för att stilla din hunger efter artificiell intelligens

Här är 20 av de bästa AI-podcastarna som du kan lyssna på på webbplatser som Spotify, Apple Podcasts och andra. Lär dig mer om branschen, nya förändringar och de senaste trenderna inom maskininlärning. ?

Med denna kunskap kan du utnyttja tekniken för att bygga ett mer framgångsrikt företag. Från SaaS och marknadsföring till mjukvaruutveckling och produktivitet finns det otaliga sätt som AI kan göra dig mer effektiv på.

1. AI i näringslivet

Emerj, ett forskningsföretag inom artificiell intelligens, driver en veckovis podcast med grundaren och programledaren Daniel Faggella. AI-podcasten fokuserar på intervjuer med branschledare inom robotik, djupinlärning och datavetenskap.

Många avsnitt fokuserar på vilka AI-verktyg som är experimentella och vilka som har visat sig ge konkret värde för företag – oavsett om det handlar om maskininlärning, datavetenskap eller praktiska AI-alternativ.

Lyssna på denna AI-podcast för att lära dig mer om branschtrender och hur du kan tillämpa AI i din strategiska planering. Dessutom kan du ta reda på hur du kan utnyttja AI-disruptioner för att utveckla din verksamhet, oavsett om du arbetar med SaaS, mjukvaruutveckling eller produktledning.

2. AI-podcasten

Via AI Podcast

Noah Kravitz leder NVIDIAs The AI Podcast, som utforskar AI:s inverkan på världen omkring oss genom att fokusera på människor och deras framgångshistorier. Denna podcast täcker AI inom allt från konst och vetenskap till affärer och ekologi och ger en väl avrundad bild av hur entreprenörer och förändringsaktörer använder AI idag.

Bland de mest intressanta avsnitten finns intervjuer med teknikexperter från Google, Oracle och Deloitte. Lyssna på alla poddavsnitt eller välj ut de som är mest relevanta för din bransch.

Oavsett om du är marknadsföringschef på ett sportföretag, lärare på ett universitet eller logistikchef som letar efter sätt att använda AI inom leveranser, finns det en AI-podcast för dig.

3. Eye on AI

Eye on AI är en podcast om AI som kommer ut varannan vecka och täcker de senaste trenderna inom datavetenskap och artificiell allmän intelligens (AGI). Podcasten leds av New York Times-korrespondenten Craig S. Smith och har en tydligt journalistisk approach för att placera AI i ett verkligt sammanhang. ?️‍?️

Lyssna för att ta reda på hur företagsledare använder AI för att öka produktiviteten, skapa interaktiva samtal med kunder och automatisera uppgifter. Dessutom finns det flera avsnitt som behandlar det existentiella hotet från AI, så att du kan ta reda på vad förändringarna inom maskininlärning innebär för ditt företag och hur du kan anpassa dig.

4. AI Today Podcast

För många företagare och teknikentusiaster är AI ett vagt begrepp. Kathleen Walch och Ronald Schmelzer, värdar för AI Today, sätter saker i perspektiv med praktiska analyser av AI i näringslivet. Lyssna på AI Glossary Series för att få klarhet i olika AI-termer och vad de betyder i verkliga scenarier.

De intervjuar också AI-experter och dataforskare för att fördjupa sig i hur AI fungerar och vad det betyder för företag, opinionsbildare och teknikföretag. En av de bästa episoderna är med Valerio de Stefano, en AI-expert som diskuterar AI:s inverkan på arbetskraften.

5. Data Skeptic

Via Data Skeptic

Kyle Polich lanserade podcasten Data Skeptic 2014. Hans mål är att se igenom hypen och ta ett vetenskapligt grepp på påståenden om AI. På så sätt kan du ta reda på vilka AI-verktyg och trender som verkligen är viktiga för ditt företag.

Avsnitten täcker allt från språkinlärningsmodeller till neurala nätverk och AI:s framtid. Ett av våra favoritsnitt är med Dongho Kim från Prowler, där de diskuterar AI och beslutsfattande. Det är ett måste för ledare som är intresserade av kopplingen mellan projektledning och AI.

6. Talking Machines

Via Talking Machines

Katherine Gorman och Neil Lawrence är värdar för Talking Machines, en podcast som släpps varannan vecka med nya avsnitt på fredagar. Talking Machines är en av de bästa AI-podcastarna för personer som är intresserade av maskininlärning. ?️

Podcasten fokuserar på tekniken bakom AI-verktyg, men har också ett mänskligt perspektiv. Avsnitten behandlar ämnen som mångfald inom AI, ansvar och arbetsmarknadsfrågor för företag som använder den senaste tekniken.

7. Podcast om artificiell intelligens

Artificial Intelligence Podcast, som leds av Tony Hoang, syftar till att humanisera AI genom att göra den lättare att förstå. Avsnitten är korta och koncisa, vanligtvis under 10 minuter, så att du kan lyssna på dem även när du har fullt upp med din hektiska vardag på jobbet.

Många av avsnitten fokuserar på de senaste nyheterna inom teknikvärlden. Du hittar också kortfattade beskrivningar av hur robotteknik fungerar, hur AI-regler kan påverka din bransch och vilka datakunskaper du behöver för att använda AI.

8. Röster inom AI

I en värld där maskiner blir allt mer framträdande – hej självutcheckningsdiskar och strandstädningsrobotar – ger Voices in AI tekniken ett mänskligt ansikte.

Programledaren Byron Reese intervjuar de främsta experterna inom AI och teknik. Från medgrundare av startups till säkerhetsexperter och etiker – denna podcast bjuder alltid på intressanta samtal om aktuella ämnen i dagens värld.

9. Lex Fridman Podcast

De bästa AI-podcastarna leds av teknikexperter som förstår de senaste förändringarna inom maskininlärningsbranschen. Denna podcast med samma namn är en av de bästa tack vare expertisen hos Lex Fridman, en AI-forskare vid MIT.

Han har varit värd för samtal med AI-entusiaster som Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan och Jaron Lanier. Och även om detta framstår som en tung podcast om maskininlärning, diskuteras även andra ämnen kring datavetenskap, artificiell intelligens och annan ny teknik.

10. TWIML AI Podcast

TWIML – även känt som This Week in Machine Learning – släpper nya avsnitt varje måndag och torsdag. TWIML AI Podcast, som leds av Sam Charrington, syftar till att skapa praktiska insikter från det senaste inom AI-teknik.

Som projektledare kommer du att älska avsnitten som fördjupar sig i hur man använder AI för att automatisera uppgifter och dataintegrationer som gör dina processer smidiga. Programvaruutvecklare kan lyssna på avsnitt om språkinlärningsmodeller (LLM), generativ AI och programmatisk teknik.

11. Praktisk AI

Practical AI leds av Chris Benson och Daniel Whitenack, som intervjuar AI-experter och presenterar verkliga scenarier för den senaste tekniken. De livliga diskussionerna täcker ämnen som coola appar, vektordatabaser och de juridiska konsekvenserna av att använda AI.

Marknadsförare kommer att uppskatta poddavsnitt som fokuserar på hur AI kan göra innehållsproduktion snabbare och debatter om LLM:s kapacitet. Programvaruentusiaster kan lyssna på avsnitt om end-to-end-molnberäkning och serverlösa GPU:er.

12. Hard Fork

Via The New York Times

Hard Fork är en podcast från New York Times som leds av Kevin Roose och Casey Newton. Podcasten syftar till att förklara de senaste utvecklingen inom AI. Se denna podcast som din främsta källa för nyheter inom AI-området och allt som har med maskininlärning och datavetenskap att göra. ?️

Som marknadschef kan du lära dig mer om hur Google-sökningar och AI interagerar. Du får också insikter om hur sociala medier förändras i takt med AI-algoritmer.

För företagare kan avsnitt som behandlar nya trender, nyheter och lagstiftning utgöra en grund för strategisk planering.

13. DeepMind: Podcasten

Via Google

DeepMind är ett dotterbolag till Google och deras podcast utforskar hur AI förändrar världen. Det är en blandning av intervjuer med ledande experter inom AI-branschen och djupdykningar i själva tekniken.

Lyssna för att lära dig mer om kampen för att göra AI rättvist för alla och hur företagsledare använder AI för att lösa stora utmaningar. Du får höra från ledande personer inom genomik, naturvård, marknadsföring och robotik.

14. Intel om AI

Intel AI-podcasten presenterar olika synpunkter när det gäller AI:s potential och dess nuvarande framgångar. Vissa avsnitt fördjupar sig i neurovetenskap och hur AI kan göra arbetstagare mer produktiva.

Andra behandlar AI inom myndigheter, biomedicin och offentlig politik. Lyssna för att lära dig mer om rättvisa inom AI, sätt att utnyttja AI för data och tekniker för att använda teknik för att skapa bättre processer.

15. AI och framtidens arbete

Via PeopleReign

Dan Turchin, VD för PeopleReign, använder sin podcast AI and the Future of Work för att täcka de senaste framstegen och hur tekniken påverkar arbetsplatser. Podcasten är särskilt intressant för personer inom personaladministration och informationsteknik och täcker ämnen som ledarskap, regleringar och innovation.

Podcasten skapar en balans mellan fördelarna med AI och konsekvenserna för teamen. Lyssna för att få en bättre förståelse för hur AI kan påverka dina anställda och hur ditt företag kan anpassa sig för att minska riskerna. ?‍?

16. The Bot Canon

The Bot Canon är en annorlunda typ av AI-podcast. Istället för att täcka AI-nyheter och trender använder denna podcast AI för att se hur klassiska litterära verk skulle ha skrivits av en maskin. Det är en fascinerande djupdykning i hur AI fungerar som innehållsskapare och litteraturentusiaster kommer att uppskatta.

Varje avsnitt fokuserar på ett annat litterärt verk. Några populära avsnitt är AI-versioner av "Hobbiten", "Kalle och chokladfabriken" och "Bröderna Karamazov". Denna roliga, korta podcast kommer att få dig att fundera över fördelarna med AI jämfört med mänsklig kreativitet.

17. Brain Inspired

Via Brain Inspired

Brain Inspired är en annan intellektuell podcast som fördjupar sig i kopplingarna mellan neurovetenskap och AI. Som professionell inom en bransch som använder AI kan du använda denna podcast för att skriva bättre algoritmer och komma på nya produkter eller projekt.

Podcastens avsnitt täcker allt från tidig språkutveckling och kognition till psykologi och minnesfilosofi. Lär dig hur du blir en bättre ledare, hur du skapar bättre lärandesystem på ditt företag och hur du kan stödja olika typer av elever i ditt team.

18. In Machines We Trust

In Machines We Trust är en podcast från MIT Technology Review. Denna podcast dyker ner i AI:s implikationer och utforskar teknik inom dussintals områden, inklusive chatbots, verktyg för naturlig språkbehandling och AI-tillägg för Chrome.

Bland de intressanta avsnitten finns ett som handlar om hur en vingård använder AI för att förbättra sina viner och hur butiker använder AI för att förebygga bedrägerier.

Episoderna utforskar vardagliga användningsfall, vilket ger tekniken en konkret känsla och gör det lättare för dig som företagsledare att hitta sätt att använda verktygen själv. ?️

19. ChatGPT-rapporten

ChatGPT-rapporten är en podcast med korta, 10-minutersavsnitt som täcker de senaste nyheterna i chatbot-världen. Programledare är Ryan Collier och Ben Meyerhoeffer, och du får lära dig mer om OpenAI-initiativ, ChatGPT-alternativ och vad som händer inom AI.

20. Jag, jag själv och AI

Via MIT Sloan Management Review

Me, Myself, and AI är en annan podcast från MIT, denna gång skapad av MIT Sloan Management Review. Ljudserien syftar till att ta reda på varför endast 10 % av företagen som använder AI lyckas.

Denna podcast om artificiell intelligens fokuserar på intervjuer med stora förändringsaktörer, inklusive ledare från Airbnb, Duolingo och Pinterest.

Avsnitten innehåller diskussioner om beslutsfattande, datasäkerhet och talangutveckling. Med ett brett fokus finns det något för alla branscher här, oavsett om du arbetar med marknadsföring, HR, IT eller ledning.

Kom igång med ClickUp AI

Använda ClickUp AI för att skapa en projektbeskrivning

Letar du efter sätt att använda AI i ditt företag? Prova ClickUp AI, en digital assistent som är utformad för att göra allt enklare – oavsett om du arbetar med projektledning, mjukvaruutveckling, marknadsföring eller något annat område.

Med hundratals beprövade verktyg för olika användningsområden finns det så många olika sätt att använda ClickUp AI.

Assistenten gör det snabbare för säljteam att skriva nyhetsbrev, e-postmeddelanden och presentationer. Marknadsföringsteam kan skapa inlägg på sociala medier, bloggartiklar och fallstudier på en bråkdel av tiden tack vare AI Writing Assistant.

Produkt- och teknikteam använder AI-verktyget för att utforma användarteststudier och skriva dokument som produktkravsdokument (PRD). Projektledare använder det för att automatisera uppgifter, hantera scheman och skapa översiktlighet för hela teamet. ?

Utnyttja AI för ditt företag

Från poddar om maskininlärning till program som behandlar trender inom AI och hur innovatörer använder den senaste tekniken för att driva sina företag – möjligheterna att lära sig är oändliga. Med dessa AI-poddar kommer du garanterat att hitta nya insikter och sätt att använda AI för att nå dina mål.

Registrera dig på ClickUp idag och se hur AI kan ta ditt företag till nya höjder. Med ClickUps AI-funktioner kan du automatisera uppgifter, skriva nytt innehåll på några sekunder och utveckla strömlinjeformade processer.

Oavsett om du arbetar med marknadsföring, försäljning, utveckling eller något annat finns det användningsfall som kan hjälpa dig att nå nya framgångar. ?