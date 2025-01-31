De 10 bästa Spinbot-alternativen 2025 (recensioner och priser)

Använder du Spinbot för att skapa innehåll? Vi klandrar dig inte – alla älskar ju gratis saker. Men det skadar inte att kolla in några Spinbot-alternativ.

Om du vill prova något annat har dagens teknik gett oss massor av innovativa alternativ. Och de flesta av dem använder kraften i artificiell intelligens. Som ett resultat har AI-innehållsskapande snabbt blivit populärt bland dagens företag. ?

Så låt oss snurra oss igenom ett landskap av möjligheter där ord flyger och meningar kommer till liv. Vi hoppas att du gillar vårt noggrant utvalda urval av de bästa Spinbot-alternativen som dagens teknik har att erbjuda.

Var och en av dem är en lysande stjärna i sig, och vi har lyft fram funktioner, prisinformation och recensioner för att bevisa det.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Spinbot?

Med hundratals Spinbot-alternativ kan det ta lång tid att välja det bästa. Men som alltid är vi här för att göra ditt liv enklare. ?

Här är några viktiga funktioner som hjälpte oss att välja ut de 10 bästa Spinbot-alternativen 2024:

Noggrannhet: Leta efter något med naturlig språkbehandling (NLP) och grammatikgranskning för att säkerställa noggrannhet och kvalitet.

AI-driven: Välj något som är AI-drivet. Välj något som är AI-drivet. AI-verktyg för innehållsskapande är det bästa av det bästa, och det finns ingen anledning att undvika denna kraftfulla teknik för nytt eller befintligt innehåll för att skriva om artiklar eller bloggar.

Kompatibilitet: Hitta ett alternativ som integreras med dina befintliga verktyg och plattformar för att förbättra ditt arbetsflöde.

Anpassning: Välj ett alternativ till Spinbot med anpassningsalternativ för att kontrollera resultatet och skapa rätt ton för ditt varumärke. ?️

Kvalitet på resultatet: Du vill ha något som kan generera högkvalitativt, sammanhängande innehåll som läses naturligt och bevarar din mening.

Rykte: Kom ihåg att undersöka ryktet och recensionerna för nya arbetsverktyg så att du vet vad du ger dig in på.

Support: Du vill ha ett alternativ med pålitlig kundsupport och regelbundna uppdateringar för att allt ska fungera smidigt.

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt, intuitiva kontroller och djupgående handledningar är ett måste för att hålla din produktivitet på topp.

Kostnadseffektivt: Även om den kostnadsfria versionen av ett verktyg för artificiell intelligens alltid är en bonus, ska du inte tveka att titta på några av de prisvärda Spinbot-alternativen i denna lista.

De 10 bästa Spinbot-alternativen att använda

Gör dig redo att kliva in i den fantastiska världen av AI-innehållsgeneratorer och artikelomskrivningsverktyg. Utan vidare dröjsmål presenterar vi stolt denna stjärnspäckade lista över de bästa Spinbot-alternativen 2024.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Det är ingen överraskning att ClickUp hamnade högst upp på vår lista. Och med flera utmärkelser i bagaget kan vi stolt säga att det inte (bara) beror på att vi är partiska. Till exempel röstades ClickUp fram till nummer 1 inom projektledningsprogramvara 2024 på G2!

Åh, och nämnde vi att vi just har lanserat en unik AI?

ClickUp är det ultimata Spinbot-alternativet eftersom det inte bara är ett verktyg för att skriva om artiklar! Istället använder ClickUp AI Writing Assistant hundratals handgjorda och forskningsbaserade AI-prompter för att generera unika artiklar, e-postmeddelanden, sammanfattningar, handlingsplaner och mycket mer.

Istället för att spinna artiklar och hoppas på unikt innehåll genererar skrivverktyget ClickUp nytt innehåll från grunden med hjälp av AI-driven teknik. Det är som att ha en innehållsskrivare i fickformat som hjälper dig att skapa originellt innehåll på några sekunder! ?

ClickUp-algoritmerna är utformade för att skapa kvalitetsinnehåll som klarar testet med plagieringskontroller som Copyscape för att förhindra SEO-problem. Sökmotorer föredrar trots allt unikt innehåll och kan straffa spunnet innehåll därefter, även om du har de bästa artikeltitlarna och SEO på din sida.

Förutom att generera innehåll ger ClickUp tillgång till en rad andra värdefulla funktioner som kommer att göra projektledare och teamledare jätteglada! Från marknadsföringskalendrar till arbetsflödeshantering – ClickUp klarar allt. Och våra omfattande integrationer hjälper dig att samla allt ditt arbete i en lättanvänd instrumentpanel så att du inte missar något.

Det är värt att prova ClickUp om du vill ha mer än omformuleringar, omskrivningar och läsbar text. Och om du inte gillar det, erbjuder vi 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Kort sagt, du har inget att förlora!

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI Toolbar gör det enkelt att förbättra ditt skrivande med ett enda klick ?

Det är det första rollbaserade AI-verktyget som är helt optimerat för projektledning.

Integreras med över 1 000 verktyg, inklusive WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom och Zendesk.

ClickUp AI kan känna igen olika språk och generera innehåll på samma språk. Dessutom översätts den engelska ClickUp-plattformen aktivt till flera språk, och en spansk version finns redan tillgänglig.

Utmärkt funktionalitet med över 100 AI-skrivverktyg

Gör det möjligt för ditt team att välja mellan Mac-versionen, Windows-versionen, appen och Chrome-tillägget.

Tillgängliga premiumabonnemang från endast 5 $/månad

Gratis Forever-plan inkluderar de flesta ClickUp-funktionerna

? Få tillgång till hundratals andra funktioner, inklusive dokument, mallar för sociala medier mallar för projektplaner , whiteboards, chatt, inbyggd tidrapportering, support dygnet runt och över 15 anpassade vyer för projektledning

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan möta en inlärningskurva (som enkelt kan lösas med gratis demos och utbildning)

ClickUp AI ingår inte i gratisversionen (men en begränsad gratis provperiod kommer snart).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Hypotenuse AI

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI är en innehållsgenerator som är utformad för att effektivisera ditt arbetsflöde. Den riktar sig till sociala medier, produktbeskrivningar, landningssidor för e-handel och copywriting-projekt, men är också användbar för bloggare och alla som behöver tillgång till läsbart innehåll.

Förutom att skriva artiklar kan Hypotenuse AI förvandla dina sökord till fantastiska bilder som berikar ditt innehåll och håller din publik engagerad. Det har också en sammanfattningsfunktion som låter dig klistra in textstycken (med begränsat antal ord) i spinnverktyget och få tillbaka korta, koncisa sammanfattningar.

De

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Specialiserat för e-handelsanvändning – spinna innehåll i bulk för att fylla ut din butik

Skapar artikelutkast baserade på enskilda meningar för att underlätta arbetet för innehållsskapare.

Använd ett enkelt API eller importera Shopify-data för att skicka produktinformation och hämta produktbeskrivningar ?

Sju dagars gratis provperiod tillgänglig

Begränsningar för Hypotenuse AI

Premiumpriserna kan vara för dyra för vissa användare.

Vissa recensioner rapporterar om oläsligt innehåll som kräver fullständig omskrivning med andra copywritingverktyg.

Priser för Hypotenuse AI

Startpaket: 24 $/månad per användare

Tillväxt: 49 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (<5 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

3. Spin Rewriter

via Spin Rewriter

Spin Rewriter är ett verktyg för att skriva om artiklar i stora volymer med AI för textomskrivning som fungerar som en inbyggd synonymordbok. Denna webbaserade app för att skriva om artiklar har ett gediget omskrivningsverktyg som kan omvandla en inklistrad artikel till hundratals omskrivna artiklar.

Detta artikelspinnverktyg använder banbrytande emulerad naturlig språk (ENL) Semantic Spinning Technology för att förstå innehållet i din inmatning. Det extraherar betydelsen från varje inklistrat ord och använder synonymer för att skapa läsbart innehåll med ett enda klick. ✨

Spin Rewriters bästa funktioner

Skapa snabbt upp till 1 000 variationer av en enda infogad artikel

Lägg till copyrightfria bilder till varje artikel med ett enda klick

Stöder de fem mest populära spintax-formaten för omskrivning av artiklar och erbjuder en grammatikgranskare.

Detaljerade videohandledningar

Integration med välkända AI-SEO-verktyg

Molnbaserad teknik fungerar på alla enheter och plattformar

Spin Rewriters begränsningar:

Ingen gratisversion för artikelspinning, men det finns en fem dagars gratis provperiod.

Begränsat antal kundrecensioner för närvarande

Priser för Spin Rewriter

Månadsvis: 47 $/månad per användare

Årligt: 197 $/år per användare

Livstid: 497 $ engångsbetalning

Spin Rewriter-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. WordAi

via WordAi

WordAi är en AI-baserad artikelspinner som är utformad för att skriva om meningar och stycken till nytt innehåll. Programmets AI skiljer mellan ord och hur de interagerar med andra för att säkerställa att varje synonym som används är meningsfull i en given mening.

WordAi hjälper dig att skapa artiklar som är jämförbara med vad en mänsklig innehållsförfattare kan producera genom att helt skriva om varje mening. Det kan också skriva om AI-innehåll som genererats av program som ChatGPT för en mer mänsklig ton.

WordAis bästa funktioner

Optimerad för säljteam och e-handelsföretag

Använder avancerad prediktiv analys för att producera högkvalitativa AI-genererade artiklar.

Grammatikgranskningsfunktionen gör att du kan skanna befintligt innehåll för tonfall och fel innan du publicerar innehållet.

AI-alternativen gör det möjligt att dela upp meningar, förbättra kvaliteten och beskriva idéer på olika sätt efter behov.

Tre dagars gratis provperiod för en artikelspinner

WordAi-begränsningar

Ingen gratisversion, men det finns en tre dagars gratis provperiod.

Vissa recensioner rapporterar om plagieringsproblem med parafraseringsverktyget och straff för duplicerat innehåll i sökningar.

WordAi-priser

Månadsvis: 57 $/månad per användare

Årligt: 27 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

WordAi-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)

5. Writesonic

via Writesonic

Writesonic är en AI-plattform för innehållsskrivning och bildgenerering. Den har verktyg som förenklar processerna för planering, skrivande, redigering och publicering av SEO-optimerade blogginlägg, annonser, uppdateringar på sociala medier, produktbeskrivningar för e-handel och marknadsföringsmejl.

Detta verktyg för artikelspinning är avsett att inspirera den begåvade författaren inom alla och erbjuder en hjälpande hand för att skapa och skriva om högkvalitativt innehåll med ett enda klick. Dessutom fungerar det som ett ChatGPT-tillägg och är tränat på omfattande GPT-datauppsättningar.

Writesonics bästa funktioner

Generera idérekommendationer och innehåll med Writesonic AI Writing Assistant

Hitta trovärdiga källor för att göra dina artiklar mer användbara för läsarna och få en högre placering i sökresultaten.

AI Writing Assistant-programvaran fungerar på alla enheter som du och dina teammedlemmar använder.

Stilredigeraren och parafraseringsverktyget hjälper till att göra det omskrivna innehållet mer naturligt och passande för ditt varumärke.

Använd AI för att skapa professionella biografier och bildtexter för sociala medier

Writesonic-begränsningar

Ingen gratisplan, men det finns en gratis provperiod på 10 000 ord.

Vissa recensioner rapporterar att man måste lägga extra pengar på krediter på grund av månatliga begränsningar av antalet ord.

Writesonic-priser

Fördelar: Från 12,76 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

6. QuillBot

via QuillBot

QuillBot är en AI-plattform som erbjuder en serie verktyg utformade för att automatisera de mekaniska aspekterna av skrivande. Dess primära funktion är som artikelspinner, men den kan också fungera som en ”medförfattare” för att utöka användargenererad input.

Detta webbaserade parafraseringsverktyg har en rad funktioner som hjälper dig att skapa blogginnehåll, marknadsföringsmejl och mycket mer. Som en bonus är det ett av de enda verktygen på denna lista (förutom ClickUp) som har ett gratisabonnemang! ?

QuillBots bästa funktioner

Med skrivverktyg kan du parafrasera, spinna, sammanfatta, översätta, kontrollera plagiering och utvidga din ursprungliga text.

Grammatikverktyg inkluderar grammatikgranskare, korrekturläsare, stavningskontroll, interpunktionskontroll och uppsatskontroll.

Citeringsverktyg kan generera APA- och MLA-citeringar för att göra ditt innehåll mer trovärdigt.

Gratis plan tillgänglig för parafraseringsverktyg

QuillBots begränsningar

Vissa användare rapporterar problem med begränsad tillgång till funktioner i gratispaketet.

Kräver fönsterbyte och orsakar ibland tekniska problem.

QuillBots priser

Gratis

Premium: 19,95 $/månad per användare

Team: Anpassade priser tillgängliga

QuillBot-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Prova dessa QuillBot-alternativ!

7. Copy. ai

Copy.ai är en AI-driven omformulerare av stycken och innehållsgenerator som är utformad för att hjälpa team, bloggare och sociala medier-ansvariga att skapa texter snabbare. Den är också avsedd att etablera tankeledarskap och bygga förtroende hos kunderna, vilket förbättrar effektiviteten i din verksamhet.

Med Pro-planen kan du anpassa detta AI-skrivverktyg för att generera läsbart innehåll som liknar mänskligt skrivet och som är skräddarsytt efter dina behov. Detta är ett av de bästa alternativen till Spinbot eftersom det hjälper dig oavsett om du skapar produktbeskrivningar eller sammanfattar din varumärkeshanteringsstrategi för aktieägare.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa Instagram-bildtexter, marknadsföringsmejl och stycken med ett enda klick.

Skapa innehåll på 29 olika språk

Få tillgång till över 90 skrivverktyg, inklusive en generator för uppsägningsbrev, SEO-titelgenerator, paragrafspinner, artikelomskrivare och parafraseringsverktyg.

Inspirera ditt unika innehåll med AI-genererade idéer och dispositioner

Hitta citat för att göra ditt innehåll mer trovärdigt för både användare och sökmotorer.

Gratis plan tillgänglig

Copy. ai begränsningar

Pro-planen begränsar dig till fem användare – du måste uppgradera till Enterprise-prissättningsplanen för ytterligare användare.

Gratisplanen ger inte tillgång till de senaste funktionerna för omskrivning av artiklar eller olika språk.

Vissa användare rapporterar om felaktigt och grammatiskt inkorrekt innehåll.

Copy. ai-prissättning

Gratis

Fördelar: 36 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

8. Chimp Rewriter

via Chimp Rewriter

Chimp Rewriter är en AI-baserad programvara för omskrivning av artiklar som använder NLP för att snabbt skapa innehåll. Programvaran låter dig också söka efter artiklar att skriva om med hjälp av dess AI-algoritmer, så att du kan hämta befintliga bilder och videor till ditt innehåll.

AI-programvaran är ett av de bästa Spinbot-alternativen som är programmerat för att känna igen språk, syntax och prosa för att återge artiklar. Allt detta görs i syfte att behålla den ursprungliga betydelsen intakt samtidigt som nya ord och språkstrukturer används. Och allt detta görs med ett enda knapptryck, som snurrar artiklar på några sekunder.

Chimp Rewriters bästa funktioner

Integration med ChatGPT API för en smidig AI-upplevelse

Integration med välkända appar för innehållsskapande

Spinner artiklar och integrerar befintliga bilder och videor för en komplett innehållsupplevelse.

Fungerar med SEO-verktyg som WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon och SEO Content Machine för att hjälpa ditt innehåll att rankas högre på sökmotorerna.

Begränsningar för Chimp Rewriter

Begränsat antal recensioner och kundomdömen tillgängliga

Ingen gratisplan, men det finns en 14-dagars gratis provperiod.

Priser för Chimp Rewriter

Månadsvis: 15 $/månad per användare

Årligt: 99 $/år per användare

Chimp Rewriter betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Article Forge

via Article Forge

Article Forge är ett AI-skrivprogram som är utformat för att generera högkvalitativt innehåll på mindre än en minut. Verktyget är tränat på samma djupinlärningsmodeller som Google använder.

Denna AI-plattform kan också spinna artiklar och optimera ditt innehåll för SEO för att hjälpa dig att rankas högre på sökmotorer och generera mer trafik till din webbplats. Oavsett om du behöver marknadsföringsmejl, blogginnehåll eller landningssidor, genereras allt utifrån SEO-riktlinjer.

Article Forge bästa funktioner

Genererar innehåll baserat på nyckelord

Optimerad för e-handelsföretag och säljteam

Varje artikel är AI-genererad från grunden för att minska förekomsten av duplicerat och plagierat innehåll.

SEO AutoPilot skapar Web 2.0-bloggar med värdefulla bakåtlänkar

Omformulera befintligt SEO-innehåll med WordAi-integrationen

Fem dagars gratis provperiod

Begränsningar för Article Forge

Kräver en prisökning för högre månatliga ordgränser

Utmatningslängden är begränsad till 1 500 ord, vilket hindrar vissa användare från att generera de blogginlägg och artiklar de behöver.

Vissa användare rapporterar problem med grammatik, plagiering och tekniska fel.

Priser för Article Forge

Standard: 13 $/månad per användare per 25 000 ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Article Forge

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4/5 (<10 recensioner)

10. GrowthBar

via GrowthBar

GrowthBar är ett SEO-orienterat skrivverktyg som använder generativ AI och NLP för att skriva optimerade blogginlägg om nästan vilket ämne som helst. Dessutom erbjuder programvaran SEO-rekommendationer för ordräkning, interna länkar och latenta semantiska indexeringsnyckelord för att hjälpa ditt innehåll att förbli synligt i sökmotorer.

Du kan använda denna praktiska AI för att skapa försäljningsmejl, nyhetsbrev, pressmeddelanden, produktbeskrivningar, blogginlägg och uppdateringar på sociala medier. Och om du jobbar med ett team kan du bjuda in några medlemmar att gå med i GrowthBar för att samarbeta!

GrowthBars bästa funktioner

Med samarbetsverktyg kan du bjuda in ditt team att enkelt skapa SEO-genererat innehåll.

GrowthBar AI Draft Builder går från disposition till blogginlägg på mindre än två minuter.

Välj bland 7 miljarder sökordsförslag för att inspireras till bättre och mer kreativt innehåll.

Använd flera AI-funktioner för att generera produktbeskrivningar , pressmeddelanden och marknadsföringsmejl.

Anpassa AI-generatorn för att skriva i din varumärkes röst

Fem dagars gratis provperiod

Begränsningar för GrowthBar

Premiumpriserna kan vara för höga för småföretag och stora team.

Vissa användare rapporterar problem med grammatik och meningsbyggnad.

Stränga användarbegränsningar kan vara för restriktiva för medelstora till stora team.

Priser för GrowthBar

Standard: 79 $/månad (begränsat till två användare)

Pro: 139 $/månad (begränsat till fem användare)

Byrå: 249 $/månad (begränsat till 10 användare)

Team: Kontakta oss för demo och prisuppgifter

GrowthBar-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30+ recensioner)

Capterra: 5/5 (<10 recensioner)

Är du redo att revolutionera ditt skrivande?

Vad väntar du på? Dessa AI-drivna Spinbot-alternativ kan ta ditt innehåll till nästa nivå. Oavsett om du letar efter AI-genererat innehåll från grunden eller ett snabbare sätt att spinna befintliga artiklar, kommer dessa verktyg att revolutionera ditt arbete och frigöra mer tid för det som är viktigt. (Happy hour, någon?)

Vi rekommenderar att du börjar med ClickUp, som gör mycket mer än att generera innehåll. Du kommer att optimera ditt arbetsflöde, planera dina projekt och klara dina deadlines på nolltid! ?

Tro oss, du har inte levt förrän du har centraliserat ditt arbete i alla appar till en intuitiv, samarbetsinriktad arbetsyta. Ladda ner ClickUp-appen idag.