De 10 bästa AI-grammatikkontrollerna och redigeringsverktygen 2025

God kommunikation börjar med tydlig grammatik och enkla meningar. Men när inspirationen slår till vill du snabbt få ner dina tankar på papper innan du glömmer dem.

Att ständigt behöva stanna upp för att kontrollera interpunktionsfel, grammatiska fel och konstiga formuleringar tar bort glädjen i att skriva. Det stör ditt kreativa flöde och gör det svårt att vara fullt engagerad i stunden.

Tack vare AI-grammatikkontroller behöver du inte längre rätta grammatiska fel på det gamla sättet.

AI-grammatikkontroller och redigeringsverktyg är utformade för att korrigera, förbättra och finslipa ditt skrivande. Tänk på dem som din virtuella redaktör, som förfinar ditt skrivande i realtid samtidigt som din unika perspektiv bevaras.

Låt oss utforska de bästa AI-grammatikverktygen som finns tillgängliga. ?

Vad ska du leta efter i AI-grammatikkontrollverktyg?

Alla AI-grammatikverktyg är till din fördel, men det finns några faktorer att tänka på när du väljer det bästa verktyget. AI-verktyg måste tillföra mervärde till ditt skrivande, till exempel:

Förslag på stil och ton: Att rätta grammatiska fel är en sak, men att ha möjlighet att förbättra ditt skrivande med förslag på stil och ton tar ditt skrivande till en helt ny nivå.

Integration med skrivplattformar: Leta efter AI-grammatikkontroller som kan integreras med skrivplattformar som Google Docs, Microsoft Word etc. och som erbjuder förslag och förbättringar i realtid.

Priser och prenumerationsalternativ: Ett verktyg med tydliga pris- och prenumerationsmodeller hjälper dig att anpassa din budget efter dina personliga behov.

Användarrecensioner och rekommendationer: Förstahandsrecensioner från webbplatser som G2 och Capterra ger insikt i verktygets användbarhet och tillförlitlighet.

Kompatibilitet och skrivstil: Se till att AI-grammatikkontrollen passar din unika skrivstil.

Sekretess och datasäkerhet: Verktyget måste fungera i enlighet med datasäkerhetskraven för att skydda din personliga information och din användning av verktyget.

Användarvänlighet och enkelt gränssnitt: Välj AI-grammatikkontroller som är lätta att använda och har ett snyggt och överskådligt gränssnitt.

De 10 bästa AI-grammatikkontrollerna att använda 2024

Vi har valt ut de bästa grammatikverktygen med fantastiska funktioner och ett engagemang för högsta kvalitet:

1. ClickUp

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet, presenterar ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg för att generera innehåll och skriva som hjälper dig med ditt dagliga skrivande.

Oavsett om det gäller att brainstorma nya idéer, övervinna skrivkramp, korrigera grammatiska fel eller redigera innehåll, så har ClickUp Brain allt du behöver.

ClickUp Brain är utformat för att öka din produktivitet med forskningsbaserade uppmaningar för alla dina behov. Skapa uppmärksammade uppmaningar, sammanfattningar, fallstudier, blogginnehåll och projektbeskrivningar med dess AI Writer for Work.

Du kan också använda AI Knowledge Manager för att ställa frågor relaterade till ditt arbete var som helst i ClickUp och få kontextuella svar. AI Project Manager genererar också projektuppdateringar, uppgiftsöversikter, standups och mycket mer.

?Proffstips: AI-verktyget är tillgängligt i ClickUp Docs och ClickUp Tasks, så du kan använda det för att skriva felfritt var som helst i ditt projekt, från chattmeddelanden till uppgiftsbeskrivningar och SOP-dokument till projektsammanfattningar.

ClickUps bästa funktioner

Avancerat skrivverktyg: Skriv felfritt med Skriv felfritt med AI-skrivverktyget som kan skapa texter för försäljning och marknadsföring samt generera produktbeskrivningar, biografier, e-postmeddelanden och landningssidor. Det ger dig också förslag på hur du kan skriva för en viss ton eller stil.

Var mer kreativ på kortare tid: Med AI Writer for Work kan du skriva bättre och spara tid. Det kan producera hela innehållsbeskrivningar, bloggscheman och sammanfattningar av långa texter. Det kan också transkribera videor och översätta dina anteckningar till andra språk.

Över 1000 integrationer: Förenkla dina kreativa och skrivande arbetsflöden genom att koppla samman alla dina favoritappar (Slack, Google Drive, Zoom och många fler) med ClickUp; du behöver inte längre växla mellan olika skärmar.

Använd ClickUp AI för att skapa övertygande kommunikation

Inbyggd stavnings- och grammatikgranskning : Korrigera stavnings- och grammatikfel utan ytterligare plugins inom plattformen för felfritt skrivande och varumärkestexter.

Mallar : Spara tid och energi med anpassningsbara mallar för olika användningsområden.

Datasäkerhet: Håll dina data säkra; ClickUp Brain använder inte dina data för modellträning.

Mångsidigt: Skriv och redigera på språng med ClickUps mobilapp

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har flera integrationer och funktioner, så det har en brant inlärningskurva (hjälpcentret, guiderna och supporten är till stor hjälp för att du ska kunna utnyttja plattformen maximalt).

Att konfigurera arbetsflöden på ClickUp kan ta lite tid och ansträngning om du inte har använt ett produktivitetsverktyg tidigare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Grammarly

via Grammarly

Grammarly är en populär skrivassistent för lärare, marknadsförare och innehållsskapare. Den ger feedback i realtid på ditt skrivande genom integration med plattformar som Google Docs och andra.

Du kan också använda det i webbappen som ett tillägg eller ladda ner det på mobila enheter för att redigera och förbättra dina texter när du är på språng.

Grammarly lanserade nyligen sin AI-drivna skrivassistent – GrammarlyGO. Den ger personlig hjälp med unik skrivstil, kontextuellt språk och tonfall, och hjälper också till att skriva eller omformulera meningar.

Lyckligtvis har ClickUp en Grammarly-integration, så du kan använda Grammarlys skrivfunktioner även när du använder ClickUp.

?Obs: Om du redan är Grammarly-användare och letar efter ett liknande kraftfullt verktyg, kolla in vår lista över Grammarly-alternativ.

Grammarlys bästa funktioner

Skydda användardata med integritets- och säkerhetskompatibilitet

Förbättra texten genom att markera stavfel, grammatiska fel och interpunktionsfel för tydlig kommunikation.

Få förslag på hur du kan justera stämningen och tonen för att förmedla budskapet tydligt.

Förbättra läsbarheten med förslag på hur du kan rensa upp svårläst text.

Skapa en unik röst för ditt varumärke med gemensamma riktlinjer

Grammarlys begränsningar

Författaren måste göra grammatikkorrigeringar manuellt. Detta kan vara överväldigande för vissa författare.

Grammarly är inte särskilt bra på att förstå användarens avsikt och kan ge felaktiga förslag.

Grammarlys priser

Gratis för alltid

Premium: 30 $/månad

Företag: 25 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Grammarly

G2: 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 7 000 recensioner)

3. Wordtune

via Wordtune

Wordtune är ett omformuleringsverktyg som hjälper dig att skriva om, sammanfatta, producera eller förbättra innehåll. Du kan använda det för att förbättra meningsbyggnaden, korrigera grammatik och kontrollera stavfel.

Det bästa med Wordtune är att det faktagranskar med minst fem källor innan det ger dig relevanta förslag. AI-skrivassistenten kan användas var som helst, från din dator, mobila enhet eller favoritverktyg. Den kan också översätta innehåll från flera språk till engelska.

Är du osäker på Wordtune? Kolla in vår lista över alternativ till Wordtune.

Relaterat: Wordtune vs Grammarly

Wordtunes bästa funktioner

Skriv om eller omformulera e-postinnehåll , artiklar eller till och med realtidsmeddelanden med ett klick.

Sammanfatta videor och textblock till ett lättsmält och lättförståeligt format

Kontrollera grammatik- och stavfel medan du skriver

Effektivisera arbetsflöden med en samling mallar för innehållsskrivning för olika användningsområden, såsom e-postmeddelanden, LinkedIn-inlägg, rubriker, jobbeskrivningar och mycket mer.

Få tillgång till AI-grammatikkontrollen i Google Docs och på mobilen och datorn.

Använd den AI-drivna QandA-sökfunktionen för att ställa frågor som "Hur förbereder man sig för ett feedbackmöte med sin chef?"

Wordtunes begränsningar

Textrekommendationer är endast tillgängliga i premiumversionen.

Vissa förslag kan vara irrelevanta eller svåra att integrera.

Wordtune-priser

Gratis för alltid

Plus: 24,99 $/månad

Obegränsat: 37,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

4. Gramara

via Gramara

Gramara är ett AI-grammatikkontrollverktyg som hjälper dig att förbättra ditt akademiska och tekniska skrivande. Du kan välja mellan formell, informell och koncis ton för att få relevanta lösningar.

Med denna kostnadsfria grammatikgranskare kan du översätta svaren till ditt språk. Gramara fungerar också som ett korrekturläsningsverktyg som förbättrar dina meningar medan du skriver. Det bästa av allt? Det är gratis.

Gramaras bästa funktioner

Korrigera vanliga stav- och grammatikfel med automatisk markering som färgkodar felaktiga eller konstiga ord.

Översätt dina texter till över 10 olika språk

Förbättra dina skrivkunskaper med AI-drivna stilförslag för bättre flyt.

Få kontroll över tonfallet med inställningar som formella, informella eller koncisa alternativ.

Gramara-begränsningar

Ett minimalistiskt grammatikverktyg med begränsade funktioner och integrationsalternativ.

Kan ge felaktiga förslag, så det är viktigt att dubbelkolla ändringar som föreslås av AI.

Gramara-priser

Gratis för alltid

Gramara-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Paperpal

via Paperpal

Paperpal är ett AI-baserat grammatikverktyg och redigeringsverktyg som är särskilt utformat för personer som arbetar med akademiskt skrivande.

Denna onlinegrammatikkontroll går utöver stavning och interpunktion för att anpassa dina skrivstandarder till konventionerna för akademiskt skrivande.

Paperpal gör detta genom att förbättra ditt skrivande med domänspecifik terminologi. Det garanterar också faktagranskningsförslag för att höja nivån på ditt akademiska manuskript.

Med dessa funktioner kan användarna också dra nytta av stöd för omskrivning, AI-akademisk översättning och generativ AI-assistans.

Paperpals bästa funktioner

Använd djupgående grammatikgranskning för att korrigera fel med ett enda klick.

Arbeta med AI-copilot för att skapa dispositioner, sammanfattningar, titlar och mycket mer.

Omformulera texten för att förbättra läsbarheten, tydligheten, ordvalet och tonen.

Utför effektiv kontroll av manuskript före inlämning

Översätt akademiska texter från över 25 språk till engelska

Paperpals begränsningar

Dyrt abonnemang jämfört med andra verktyg

Ingen integration med modern programvara eller stöd för flera plattformar

Paperpal-priser

Gratis för alltid

Prime: 9,91 $/månad

Paperpal-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Ginger

via Ginger

Ginger är ett allt-i-ett-verktyg för AI-grammatikgranskning som stimulerar kreativiteten, förbättrar meningsbyggnaden och korrigerar vanliga fel. Det använder patenterad teknik för att öka koncisiteten, förbättra kreativiteten och erbjuda över 100 grammatik- och stavningskontroller.

Ginger tar hänsyn till hela meningar för att föreslå kontextbaserade korrigeringar istället för bara stavnings- eller grammatikkorrigeringar. Detta förbättrar och påskyndar den övergripande skrivprocessen för skapandet av längre texter. Förutom som webbläsartillägg finns Ginger även som iOS- och Android-app.

Gingers bästa funktioner

Njut av smidig tillgänglighet på olika webbplatser, verktyg och enheter.

Välj mellan specifika moduler för företag och utbildning.

Enkel integration med Chrome eller Microsoft Word

Välj Ginger Application Programming Interface (API) för dina appar och webbplatser

Uttryck dig naturligt på över 40 språk med Gingers integrerade översättare.

Gingers begränsningar

Den kostnadsfria versionen är begränsad till 14 kontroller per månad.

Ger begränsade förslag på omformuleringar som ibland inte stämmer överens med författarens avsikt.

Ginger-priser

Gratis för alltid

Premium: 19,99 $

Ginger Teams: 4,99 $/månad per användare

Ginger-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4/5 (85+ recensioner)

7. Linguix

via Linguix

Linguix är ett verktyg som förbättrar din skriftliga kommunikation och gör ditt skrivande felfritt på sju språk: engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska och polska. Förutom enkel grammatikkorrigering ger Linguix ett innehållsbetyg för att bedöma ditt innehålls läsbarhet, och kommer med en GPT-4-skrivassistent och en Text Rewriter för att skriva om hela meningar.

Linguix erbjuder AI-assistans inom försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Programvaran har också kvalitetsstöd och en användarvänlig installation för enkel användning.

Linguix bästa funktioner

Analysera din texts kvalitet med ett kvalitetspoängsystem

Få förslag och korrigeringar på flera språk

Skriv med en AI-baserad skrivassistent och parafrasera hela meningar

Skapa kortkommandon med ett ord i e-postmeddelanden och på andra webbplatser med webbläsartillägget Linguix.

Linguix begränsningar

Ingen plagieringskontroll och markeringar

Användare har rapporterat svårigheter med att omformulera och redigera komplexa meningar.

Priser för Linguix

Gratis för alltid

Personal Pro: 99 $/månad

Företag: 336 $/månad

Linguix betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editor

Hemingway Editor är ett exceptionellt redigeringsverktyg som hjälper dig att skriva tydligt och klart. Det ger snabba förslag på avancerade grammatiska fel, såsom överdriven användning av passiv form, komplicerade meningsstrukturer, klumpiga långa meningar eller låg läsbarhet.

Nyligen introducerades verktyget Hemingway Editor Plus, som är integrerat med AI-funktioner för att ta redigering till en ny nivå med personliga mål, tonfall och ordanvändning.

De syftar till att göra redigeringen mer mänsklig och personlig och hjälpa dig att hitta den perfekta tonen för din text.

Hemingway Editors bästa funktioner

Korrigera grammatik, semantik, passiv form och långrandiga meningar med några få klick.

Njut av personlig redigering med Hemingway Editor Plus

Sätt upp skrivmål med stilar och tonfall som formellt, informativt, självsäkert eller vänligt.

Begränsningar för Hemingway Editor

Verktyget känner inte igen alla idiom och vardagliga uttryck och föreslår omformuleringar när de inte stämmer överens med den önskade betydelsen.

Fokuserar mer på stil och grammatiska fel än på innehållet.

Hemingways priser

Gratis för alltid

Individuell 5K-plan: 8,33 $/månad

Individuell 10K-plan: 12,50 $/månad

Team 10K-plan: 12,50 $/månad per användare

Hemingway Editor – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Trinka AI

via Trinka AI

Trinka AI är ett AI-grammatikkontrollverktyg som används av förlag och författare över hela världen och har förtjänat en plats bland de tio bästa AI-grammatikkontrollverktygen tack vare sin utmärkta redigeringsfunktion. Det är en komplett lösning för stavfel, parafrasering och plagieringskontroll.

Trinka AI tillgodoser olika behov, inklusive akademiskt skrivande, tekniskt skrivande, allmänt skrivande etc.

Trinka AI:s bästa funktioner

Integrera verktyget med flera plattformar, såsom Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint och många fler.

Korrekturläs hela dokument i MS Word och kontrollera ditt LaTeX-dokument utan att påverka din TeX-kod.

Kontrollera din text för inkonsekvenser och plagiering

Använd anpassade stilguider för att passa individuella behov

Trinka AI:s begränsningar

Inga funktioner är tillgängliga utan registrering.

Kräver tid för att sätta upp personliga mål

Priser för Trinka AI

Gratis för alltid

Premium: 7,56 $/månad

Premium Plus: 11,81 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Trinka AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. GrammatikAI

via GrammatikAI

Med AI-drivna tjänster hjälper GrammatikAI dig att förbättra, omformulera och översätta dina texter. Verktyget omformulerar texten på ett precist sätt för att överbrygga klyftan mellan ditt skrivna innehåll och det innehåll du vill förmedla.

Det är en helhetslösning som tar hänsyn till målgruppen och ger förslag på hur innehållet kan förbättras snabbt och samtidigt noggrant.

GrammatikAI:s bästa funktioner

Skapa övertygande texter med relevanta formuleringar genom AI

Förbättra ditt innehåll med förslag på optimering, formuleringar, strukturering och förbättringar.

Maximera effektiviteten med ultrasnabba korrigeringar och omformuleringar för att spara tid.

GrammatikAI:s begränsningar

Svårigheter att omstrukturera komplexa meningar

Det erbjuder inte bransch- eller skrivspecifika lösningar.

Priser för GrammatikAI

Gratis för alltid

GrammatikAI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Gå bortom grundläggande skrivförslag med ClickUp

AI-grammatikverktyg har revolutionerat hur enskilda författare, yrkesverksamma och företag arbetar med sitt innehåll. De har gjort felfritt skrivande till en verklighet för många.

Med verktyg som hanterar de tekniska aspekterna av skrivandet kan författare fokusera helt på sitt hantverk och leverera bättre resultat.

De ger inte bara grammatisk support, utan hjälper dig också att övervinna skrivkramp och förbättra ditt skrivande på nolltid.

Är du osäker på vilket verktyg du ska välja? Med ClickUp får du inte bara ett AI-grammatikverktyg och skrivverktyg, utan också en allt-i-ett-lösning med dokumenthantering och produktivitetsfunktioner.

Med rätt verktyg till ditt förfogande kan du utnyttja innehållet för att uppnå allt du vill. Registrera dig för ClickUp nu!