Hur man använder AI i digital marknadsföring (användningsfall och verktyg)

Digitala marknadsföringsteam känner sig ofta överväldigade och måste ständigt jonglera med data, innehåll och ständigt föränderliga kundkrav. Om du känner dig fast i repetitiva uppgifter som att manuellt analysera kunddata eller skapa inlägg på sociala medier kan artificiell intelligens förändra det.

AI-verktyg som ChatGPT genererar omedelbart engagerande texter för din senaste kampanj och analyserar kundfeedback med AI-driven sentimentanalys för att hjälpa dig att förfina din strategi.

En ny undersökning från PwC visar att 81 % av marknadscheferna planerar att integrera AI i sina affärsmodeller inom de närmaste 12 till 18 månaderna.

Men att utforska dessa verktyg kan ta så mycket av din tid! Var ska du börja? Hur bedömer du vad som ska automatiseras? Hur utvärderar du ett AI-verktyg?

Vi har några insidertips och tricks åt dig! Fortsätt läsa för att lära dig hur du använder AI i digital marknadsföring och får din digitala marknadsföringsverksamhet att växa.

Förstå AI för digital marknadsföring

AI har blivit ett ovärderligt verktyg för företag, inklusive marknadsföringsteam, som förbättrar effektiviteten och resultat. Det kan automatisera dagliga uppgifter som att hantera kampanjer, schemalägga inlägg, skicka nyhetsbrev och till och med driva hela din innehållsmarknadsföring.

AI har nyligen fått ökad uppmärksamhet tack vare tillgängliga plattformar som ChatGPT, men det är viktigt att notera att AI:s roll inom digital marknadsföring har utvecklats under flera år.

I början fokuserade AI-driven digital marknadsföring på att automatisera enkla uppgifter och använda grundläggande chatbots för att interagera med kunder genom förprogrammerade svar. Dessa AI-verktyg för leadgenerering användes på webbplatser eller för att distribuera innehåll på sociala medier-marknadsföringsappar som WhatsApp och Facebook Messenger.

I takt med att AI-tekniken utvecklats har dess inverkan på den digitala marknadsföringsvärlden blivit allt mer betydande. Maskininlärning (ML) har till exempel gjort det möjligt för marknadsförare att snabbt analysera kunddata från källor som sociala medier, webbplatsanalyser och feedback. Denna analys har gjort det möjligt för dem att segmentera målgrupper bättre och anpassa marknadsföringsinsatserna, vilket har lett till högre konverteringsgrader.

Rapporter visar att 72 % av användarna som använder AI-marknadsföringsverktyg förbättrar kundupplevelsen samtidigt som de sparar 2,5 timmar per dag eller 3 timmar per innehåll i genomsnitt.

Med tiden har AI-tillämpningarna inom digital marknadsföring expanderat ytterligare, med avancerade verktyg som sentimentanalys och personaliserade rekommendationer.

Den senaste tidens popularitet för OpenAI:s GPT-4-modell och ChatGPT har skapat en AI-hype. Dessa verktyg gör det möjligt för marknadsförare att bygga mer avancerade chattbottar, snabba upp skapandet av innehåll, sammanfatta stora mängder information och utföra detaljerade dataanalyser, vilket öppnar upp ännu mer potential för kreativa och datadrivna marknadsföringsstrategier.

Hur man använder AI för digital marknadsföring

Enligt en undersökning från HubSpot använder 64 % av marknadsförare redan AI-verktyg i någon form. Graden av AI-integration varierar dock, och endast 21 % av marknadsförarna uppger att AI spelar en betydande roll i deras dagliga verksamhet. Men hur används AI egentligen inom digital marknadsföring? Den vanligaste användningen, enligt 40 % av marknadsförarna, är för dataanalys och rapportering.

Strax därefter använder 39 % AI för forskning, oavsett om det handlar om marknadsundersökningar eller sammanfattningar av artiklar.

Slutligen använder 38 % AI för att underlätta skapandet av innehåll, vilket hjälper dem att ta fram material som tilltalar deras målgrupp.

Och det bästa av allt? Vissa verktyg utför inte bara en eller två av dessa uppgifter, utan alla samtidigt! Ja, du läste rätt. ClickUp är en sådan AI-driven marknadsföringslösning.

Låt oss se hur AI förenklar ditt digitala marknadsföringsflöde och hur ClickUp kan hjälpa dig.

1. Dataanalys

De flesta appar för digital marknadsföring erbjuder analysverktyg, men marknadsförare måste ofta hantera export och pussla ihop data för att få en helhetsbild.

AI förenklar processen genom att samla in och analysera data från flera marknadsföringskanaler och sammanfatta den på ett ställe. Detta sparar tid och hjälper dig att utveckla effektivare marknadsföringsstrategier och kampanjresurser.

Med ClickUps mall för marknadsföringsrapporter kan du till exempel enkelt spåra och rapportera dina digitala marknadsföringsinsatser på en enda skärm.

Ladda ner den här mallen Övervaka enkelt ditt teams marknadsföringsaktiviteter med ClickUps mall för marknadsföringsrapporter.

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, kan hjälpa dig att snabba på denna analys genom att hämta data från din arbetsyta och sammanfatta effekten av dina marknadsföringsinitiativ.

På så sätt får du en tydlig bild av dina nyckeltal (KPI) och kampanjstatistik, vilket ger dig insikter som gör att du kan fatta strategiska beslut med självförtroende.

Förutom analys efter kampanjen kan AI förbättra prediktiv analys som möjliggör bättre marknadsföringsbeslut.

📌 Volkswagen använder AI för prediktiv analys i sina beslut om annonsköp, vilket gör det möjligt för företaget att minska dolda kostnader i samband med mediebyråer. Denna strategi har resulterat i en 20-procentig ökning av försäljningen hos återförsäljarna genom att man förlitar sig på datadrivna insikter snarare än byråernas subjektiva tolkning av vilka kanaler som ger maximal avkastning på annonsutgifterna (ROAS).

2. Skapande av innehåll

Digitala marknadsförare använder i allt högre grad generativa AI-verktyg som hjälp vid skapandet av innehåll, från videotekster och inlägg på sociala medier till e-postmeddelanden. AI kan till och med hjälpa till att generera, bearbeta och förstärka multimedia som bilder, ljud och video.

Även om AI-genererat innehåll kan vara till hjälp är det oftast inte redo att publiceras direkt.

Endast cirka 6 % av marknadsförare som använder AI publicerar innehållet utan några redigeringar.

De flesta marknadsförare ser idag GenAI som en utgångspunkt – ett sätt att brainstorma idéer, skapa dispositioner, skriva reklamtexter eller utarbeta första utkast för att stimulera och komplettera sin kreativitet.

📌 Ett undantag från detta kan vara JPMorgan Chase. Företaget samarbetade med Persado AI för att skapa engagerande annonstexter och uppnådde i vissa fall dubbelt så höga klickfrekvenser jämfört med innehåll skrivet av människor. Även om åsikterna fortfarande går isär visar detta exempel att AI kan överträffa traditionella metoder inom marknadsföring.

Vi vet alla att innehåll kräver omfattande testning under publiceringen. Vore det inte fantastiskt om du kunde hantera ditt innehåll och testning på ett och samma ställe?

Med ClickUp A/B Content Management & Testing Template kan du göra just det!

Ladda ner den här mallen Hantera och testa innehåll på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp A/B Content Management & Testing Template.

Denna mall förbättrar ClickUps A/B-testmall genom att lägga till kraftfulla funktioner för innehållshantering. Den hjälper dig att hantera A/B-testkampanjer med verktyg och funktioner som gör det enkelt (och roligt!) att skapa, köra och analysera A/B-tester, inklusive:

En listvy för att spåra alla dina tester

En översiktsvy för att visualisera arbetsflöden och prioriteringar

En kalendervy för att schemalägga uppgifter

En tidslinjevy för att övervaka varaktigheten av dina automatiserade tester

Dessutom kan du använda anpassade fält för att spåra viktiga detaljer som testmål, målgrupper och nyckeltal för dina kampanjer.

3. Personalisering av innehåll

Av alla företag som använder AI uppger 82 % att det hjälper dem att personalisera kundupplevelsen och ger en avkastning på investeringen som är 5 till 8 gånger större än deras utgifter.

Ett bra exempel på denna personalisering är dynamiskt innehåll, som anpassas efter faktorer som användarens namn, yrke eller surfbeteende. Tänk på de personliga rekommendationer du ser på Netflix när du loggar in eller hur Spotify sammanställer spellistor baserat på dina lyssningsvanor – dessa upplevelser drivs av AI. Genom att analysera användarnas beteende levererar AI en mer anpassad upplevelse via olika marknadsföringskanaler, vare sig det är webbsidor, e-post eller inlägg på sociala medier.

📌 Sephora implementerar en AI-driven app kallad ”Virtual Artist” som gör det möjligt för användare att prova sminkprodukter virtuellt med hjälp av augmented reality (AR). Detta personaliserar inte bara shoppingupplevelsen utan ökar också kundengagemanget och försäljningskonverteringarna genom skräddarsydda produktrekommendationer baserade på användarnas preferenser.

4. Automatiserade e-postmarknadsföringskampanjer

Automatiserad e-postmarknadsföring har funnits ett tag, men AI tar nu det hela ett steg längre. Med AI-verktyg kan du skapa mer engagerande e-postinnehåll samtidigt som du lär dig hur din målgrupp interagerar med dina e-postmeddelanden. Tanken är att minska tiden som läggs på brainstorming och research så att ditt team kan fokusera mer på att genomföra framgångsrika kampanjer.

I takt med att AI fortsätter att utvecklas blir det viktigare än någonsin att integrera automatiserad e-postmarknadsföringsprogramvara i din strategi.

ClickUps mall för e-postkampanjer erbjuder ett utmärkt ramverk för att nå ut till nya kunder, upprätthålla supporten för befintliga kunder, öka varumärkets synlighet, vårda leads och effektivt avsluta affärer.

Ladda ner den här mallen Skapa enhetliga och professionella e-postkampanjer snabbare med ClickUps mall för e-postkampanjer.

Med den här mallen kan du utforma och hantera framgångsrika e-postkampanjer samtidigt som du spårar engagemang och framsteg. Genom att spara mallar för olika kampanjer sparar du tid och arbete för framtida marknadsföringsinsatser och säkerställer enhetlighet i din kommunikation.

Med mallens anpassade fält kan du också kategorisera och spåra detaljer som e-postkopieringslänkar, slutförandegrader, e-posttyper, målbranscher och teman.

Med hjälp av detaljerade rapporter kan du också analysera resultatet av tidigare e-postmeddelanden och optimera dina framtida kampanjer för maximal effekt.

5. Förutse kundbeteende

AI är också otroligt användbart för att förutsäga kundbeteende och försäljningstrender. Det analyserar historiska data, såsom konsumentengagemang, köp, tid spenderad på en sida och öppningsfrekvens för e-post, för att förutsäga hur väl en marknadsföringskampanj kan komma att prestera.

Denna förmåga att förutsäga resultat gör det möjligt för marknadsförare att bättre förstå vad de kan förvänta sig av sina insatser, vilket hjälper dem att skapa mer dynamiska och effektfulla kampanjer som driver försäljningen och förbättrar avkastningen på investeringen.

📌 Fallstudie: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor Pharmacy Mentor, en community för apotekspersonal, hade ett liknande behov av effektivare datahantering. Inledningsvis använde de Google Workspace för att hantera kundinformation, men i takt med att verksamheten växte blev deras system rörigt, vilket gjorde det svårt att hämta data och följa projektens framsteg. För att övervinna dessa hinder bytte Pharmacy Mentor till ClickUp. Denna övergång förbättrade deras CRM, projektledning och övergripande datahantering. Det gjorde det möjligt för dem att centralisera kundhanteringen samtidigt som de automatiserade uppgiftsutlösare, vilket gjorde kunduppdateringar mycket enklare att hantera.

ClickUp har hjälpt vårt företag att bli mycket mer produktivt – vi sparar tid, minskar behovet av meningslösa möten och ökar medarbetarnas och kundernas nöjdhet avsevärt.

Använda AI-programvara för digital marknadsföring

ClickUp låter dig integrera AI i ditt arbetsflöde genom att automatisera marknadsföringsuppgifter, spåra kampanjens framsteg och analysera prestationsdata – allt på en och samma plattform.

Här är en översikt över specifika AI-funktioner i ClickUp som du kan använda för din digitala marknadsföringsstrategi.

Automatisera repetitiva uppgifter

Automatisera enkelt dina marknadsföringsflöden med ClickUp Brain och ClickUp Automations.

Digital marknadsföring innebär ofta många tråkiga, repetitiva uppgifter som kan ta mycket tid och energi.

ClickUp Automations kan hjälpa dig att skapa arbetsflöden (för att hantera dessa vardagliga sysslor) som utlöser åtgärder baserat på specifika villkor. När till exempel uppgiftsstatusen för ett inlägg på sociala medier ändras till klar kan ClickUp ändra uppgiftsansvarig från den som skrivit utkastet till inlägget till den som ansvarar för sociala medier och som behöver publicera det.

Använd ClickUp Brains NLP-automatiseringsverktyg för att minska tiden du lägger på manuellt arbete.

Med ClickUp Brain kan du också ställa in dessa automatiseringar med hjälp av instruktioner i naturligt språk. Det innebär att du kan lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på att skapa innovativa kampanjer.

Det är dock viktigt att se till att dina automatiseringsprocesser följer dataskyddsbestämmelserna och respekterar användarnas samtycke.

Få datadrivna insikter

ClickUp Brain förbättrar dina dataanalysförmågor och ger dig användbara insikter precis när du behöver dem.

Med AI-driven analys kan du enkelt upptäcka trender, utvärdera kampanjers effektivitet och fatta välgrundade beslut i realtid. Använd ClickUp Dashboards för att visualisera dessa viktiga prestationsindikatorer och mätvärden på ett överskådligt sätt.

Få en omfattande översikt med helt anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Om en viss e-postkampanj visar ökat engagemang kan du till exempel snabbt justera din strategi för att replikera den framgången på andra plattformar.

Skapa kreativt innehåll snabbare

Skapa högkvalitativt innehåll med ClickUp Brain, din AI-drivna assistent för skrivande och redigering.

ClickUp Brain hjälper dig att generera ämnen, utkast till dispositioner och till och med skapa hela innehåll. Oavsett om du skapar blogginlägg, e-postmeddelanden eller innehåll för sociala medier automatiserar AI-verktyget de inledande stegen, vilket hjälper dig att spara tid samtidigt som kvaliteten bibehålls. Detta gör att du kan fokusera mer på att förfina ditt budskap och mindre på att komma på nästa stora idé.

via Reddit

Det är perfekt för marknadsförare som behöver snabbt, högkvalitativt innehåll utan att behöva börja från scratch.

Du kan spara allt ditt marknadsföringsinnehåll i ClickUp Docs, som fungerar som en central plats för att gemensamt skriva, redigera och förfina innehåll. Kommentarer i realtid och delning av dokument förbättrar teamarbetet och säkerställer att alla är på samma sida.

Se till att allt genererat innehåll överensstämmer med varumärkets riktlinjer och etiska standarder, och korrekturläs för stavfel (även om den inbyggda grammatik- och stavningskontrollen förhindrar dem från första början!).

Förbättra teamsamarbetet

Slipp besväret med att jonglera mellan flera verktyg och spridda konversationer genom att använda ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta smidigt inom ClickUp.

Framgångsrik marknadsföring är starkt beroende av samarbete, vilket kräver smidig kommunikation och samordning mellan teammedlemmarna.

ClickUp Chat förbättrar teamarbetet med integrerade chatt-, uppgiftshanterings- och dokumentdelningsfunktioner. Det gör det enkelt att diskutera idéer, dela resurser och ge feedback i realtid.

Varje chattråd är kopplad till relevanta uppgifter, dokument och projekt, vilket ger en helhetsbild av pågående diskussioner. Detta säkerställer att all kommunikation förblir relevant och användbar – oavsett om du brainstormar en ny kampanj eller granskar utkast.

Missa aldrig viktiga åtgärder i dina chattrådar med FollowUps i ClickUp Chat.

Med FollowUps i Chat kan du enkelt sortera och tilldela viktiga meddelanden som åtgärdspunkter, och med SyncUps kan du hoppa in i ljud- och videosamtal för att få klarhet i sammanhanget och effektivisera projektledningen.

Slutligen kan du använda AI i ClickUp Chat för att sammanfatta konversationer, identifiera viktiga åtgärder och omvandla chattmeddelanden till uppgifter. Detta minskar störningarna och gör att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

ClickUp är ännu mer praktiskt för marknadsföringsteam. Det erbjuder en rad olika mallar som sparar tid under planering, genomförande och analys av kampanjer.

Mallen för ClickUp-marknadsföringsplan

ClickUps mall för marknadsföringsplan är utformad för att hjälpa dig att sätta upp och nå dina marknadsföringsmål, från att generera leads till att öka din närvaro i sociala medier.

Ladda ner den här mallen Håll ordning och gör dina marknadsföringsinsatser transparenta med ClickUps mall för marknadsföringsplan.

Med den här mallen kan du planera, spåra och optimera dina kampanjer på ett och samma ställe. Med den kan du:

Dela upp dina uppgifter i genomförbara steg för att uppnå dina marknadsföringsmål.

Spåra kampanjens framsteg med hjälp av inbyggda mätvärden och analyser.

Fördela din tid och dina resurser mer effektivt

Utvärdera kampanjens framgång och förfina dina strategier efter behov.

Mallen för ClickUp-rapport om digital marknadsföring

Att spåra och rapportera om digitala marknadsföringskampanjer är avgörande för att utvärdera avkastningen på dina insatser.

Att samla in data från olika källor och skapa rapporter kan dock vara ganska tidskrävande. Med ClickUps mall för digital marknadsföringsrapport kan du enkelt hantera och rapportera om alla dina kampanjer på ett och samma ställe!

Ladda ner den här mallen Spåra och rapportera alla dina kampanjer på ett och samma ställe med ClickUps mall för digital marknadsföringsrapport.

Mallen innehåller visualiseringar för att utvärdera den övergripande prestandan och detaljerade analyser som hjälper dig att upptäcka framgångar och möjligheter. Den innehåller även:

Möjligheten att spåra mätvärden över flera plattformar

Realtidsuppdateringar av viktiga prestationsindikatorer

Kodfri databas för lagring och organisering av all din data

Mallen för ClickUp-marknadsföringskampanj

ClickUps mall för marknadsföringskampanjer är en viktig resurs för att tydligt definiera dina kampanjmål.

Ladda ner den här mallen Definiera tydligt dina mål och beskriv de viktigaste komponenterna i dina kampanjer med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringskampanjer.

Denna mall utmärker sig genom sin sömlösa integration med ClickUp Brain, vilket möjliggör ett smidigt arbetsflöde från idé till genomförande. Du kan använda den för att skapa ett dokument i ClickUp för brainstorming och för att skissa på dina mål, medan ClickUp Brain hjälper dig att utarbeta en högkvalitativ marknadsföringsbrief.

Med den här mallen kan du:

Organisera leveranser i varje steg av marknadsföringstratten

Brainstorma kreativa idéer och strategier

Se till att alla viktiga delar av din marknadsföringsplan tas upp.

Detta är bara början på vad ClickUp kan göra. ClickUp erbjuder även mallar för marknadsföringsplaner som gör att du kan fokusera på att genomföra dina strategier istället för att fastna i detaljerna.

Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Använd AI och ClickUp för att optimera dina digitala marknadsföringsstrategier

Att veta hur man använder AI för digital marknadsföring är nyckeln till att ligga steget före i en snabbt föränderlig bransch. Oavsett om du implementerar AI för att skapa chatbots som genererar leads, minska kundbortfallet eller förbättra din process för att skapa innehåll, är fördelarna oundvikliga.

Med ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp behöver du inte experimentera med flera olika applikationer. ClickUp kombinerar planering, spårning, optimering och rapportering för dina digitala marknadsföringsinitiativ. Dess svit av AI-drivna verktyg och färdiga mallar effektiviserar dina marknadsföringsinsatser och håller allt organiserat och effektivt.

