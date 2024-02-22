Hur man utvecklar en digital marknadsföringsbyrå: en steg-för-steg-guide

Här är den miljonfråga som plågar ägare av digitala marknadsföringsbyråer oändligt:

”Hur utvecklar man en digital marknadsföringsbyrå?”, men frågan är ofullständig.

Istället bör de fråga: ”Hur utvecklar man en digital marknadsföringsbyrå så att den blir lönsam och sätter kunderna i främsta rummet?”

Svaret finns i din strategi för digital marknadsföring.

Ställ dig själv följande frågor:

Är dina marknadsföringsprodukter något som människor verkligen är intresserade av?

Säljer du produkter eller varumärkesberättelser?

Har du en tydligt definierad strategi från början?

Så stanna kvar om du är nyfiken på hur du kan växa och skala upp din byrå på ett effektivt sätt.

Förstå tillväxten hos digitala byråer

Utgifterna för digital annonsering förväntas öka under 2024. Dessutom tror byråägare att sökmotoroptimering, innehållsmarknadsföring och digitala marknadsföringskanaler kommer att ge högst avkastning under 2024.

Andra digitala marknadsföringstrender som kommer att dominera 2024

Sociala medieplattformar som Instagram Threads, Meta Threads och Bluesky kommer att öka i popularitet.

Marknadsförare bör fokusera på att öka engagemangsgraden – det nya måttet för kundlojalitet.

LinkedIn har nu 1 miljard medlemmar, vilket gör det till en utmärkt plattform för organisk leadgenerering.

Betalda annonser på sociala medier, särskilt på LinkedIn, domineras av videomarknadsföring.

Om du funderar på att expandera din digitala marknadsföringsbyrå har det aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu.

För att underlätta för dig har vi delat in strategierna för digital marknadsföring i fyra segment:

Förbättra din byrås marknadsföring och försäljning

Minska kundbortfallet

Öka prestandan hos din marknadsföringsbyrå

Förbättra dina digitala marknadsföringstjänster

Strategier för att förbättra din interna marknadsföring och försäljning

Låt oss börja med grunderna och se hur du kan förbättra din interna marknadsföring och försäljning.

Utveckla kompetensen hos ditt interna team

Oavsett om du är en reklambyrå eller arbetar med digitala tjänster måste ditt team hålla sig uppdaterat om de senaste trenderna i branschen.

Integrera medarbetarutbildning i din affärsmodell – vare sig det är via virtuella evenemang, grupper på sociala medier eller till och med din digitala marknadsföringsbyrås webbplats.

Använd projektledningsprogramvara för att få din marknadsföringsbyrå att växa

Hur projektets tidrapportering ser ut i ClickUp

Du måste tillföra mervärde till dina kunders verksamhet för att öka din pipeline av framgångsrika kunder.

Och det bästa sättet att uppnå det?

Börja med att effektivisera dina interna processer så att teamet kan fokusera på att bygga relationer istället för att hoppa in i brandbekämpningsläge.

Här fungerar ett projektledningsverktyg som en praktisk assistent för dina team – det samordnar uppgifter, projekt, människor och förväntningar.

Visa upp ditt arbete som en trovärdig digital marknadsföringsbyrå

Marknadsföringsbyråer måste vara skickliga på att marknadsföra sina befintliga kunder.

De måste dock också fokusera på att visa upp sin digitala marknadsföringsbyrås kompetens.

Marknadsför din byrås webbplats på olika kanaler och plattformar för att snabbt få fler kunder.

Gör en granskning av din byrås webbplats

Vill du visa upp dina färdigheter för världen?

Låt din webbdesigner visa upp sina enorma talanger för potentiella kunder och andra byråer med briljanta designer på webbplatsen.

Gör en SEO-granskning av din nuvarande webbdesign och bli din egen fallstudie i sökmotorernas ögon.

Investera i betald annonsering och marknadsföring i sociala medier

Genom att upprätthålla en kontinuerlig närvaro på sociala medier och komplettera den med pay-per-click-kampanjer kan du marknadsföra din marknadsföringsbyrå på olika organiska eller betalda kanaler.

När olika typer av målgrupper kopplar sig till ditt varumärke blir det mycket enklare att diversifiera din räckvidd och öka försäljningen.

Här är några tips på hur du kan utnyttja marknadsföring i sociala medier:

Visa din auktoritet genom att dela med dig av insikter, bloggar som sammanställts av experter och kostnadsfria webbseminarier samt livesessioner för att visa upp ditt varumärke för potentiella kunder.

Svara på varje kommentar, omnämnande och fråga på sociala medier, annars riskerar du att bli stämplad som oansvarig av arga kunder.

Använd en blandning av sociala mediekanaler för att tillgodose olika demografiska grupper.

Publicera regelbundet och dela framgångshistorier för att vinna dina följares förtroende.

Strategier för att minska kundbortfallet och öka byråns tillväxt

Använd dessa tips som ett bollplank för att minska antalet kunder som slutat anlita din marknadsföringsbyrå och förvandla din digitala marknadsföringsbyrå till en magnet för nya kunder:

1. Se över din innehållsstrategi

I innehållsmarknadsföringens värld kan en meningsfull blogg göra hela skillnaden.

Använd blogginlägget för att marknadsföra ditt företag, utbilda målgruppen och attrahera nya kunder.

Följ dessa tips för att lyckas med ditt innehållsskapande:

Publicera relevant, originellt och insiktsfullt innehåll som ger läsarna mervärde.

Lyft fram din kunskap och se till att dina artiklar är väl underbyggda.

Lägg till spännande visuella element som infografik, illustrationer, bilder och så vidare.

Använd videor för att engagera och lägga till ett element av storytelling

Skapa en innehållskalender för varje månad och håll dig till den.

Så ser ett innehållskalender i ClickUp Calendar View ut

Integrera webbseminarier, poddar osv. och experimentera med innehållsformatet.

Marknadsför ditt innehåll i ditt nyhetsbrev, på sociala medier, genom betald annonsering och så vidare.

Skriv och dela e-böcker och guider gratis som ett kraftfullt sätt att locka kunder.

Spåra ditt innehålls prestanda med hjälp av verktyg som Google Analytics.

Om din kundbas minskar är det dags att använda kraften i det skrivna ordet och lyfta fram din expertis för nya kunder.

Använd okonventionella plattformar som Reddit, Quora och LinkedIn för att befästa din digitala marknadsföringsbyrås auktoritet.

2. Hämta inspiration från andra kreativa byråer

Om du känner att dina inspirerande idéer för att locka kunder börjar ta slut, sök inspiration från andra framgångsrika byråer.

Studera deras kampanjer i sociala medier, gör din hemläxa om deras strategi för att generera leads och förstärk dina insatser inom e-postmarknadsföring genom att vårda leads med högkvalitativt, riktat innehåll.

Ytterligare tips om hur du kan förbättra din e-postmarknadsföringskampanj:

Ett försäljningsmeddelande skrivet av ClickUp Brain

Guida dina kunder genom försäljningstratten genom att regelbundet skicka e-postmeddelanden om de senaste kampanjerna, lanseringarna, erbjudandena och mycket mer.

Bygg upp en relation med befintliga kunder genom regelbundna kontakter, nyhetsbrevsserier etc.

Motivera dina läsare att vidta önskad åtgärd – oavsett om det handlar om att göra ett köp, prenumerera på ditt nyhetsbrev eller registrera sig för en produktdemo.

Segmentera dina kunder utifrån specifikt beteende, intressen, behov etc.

3. Visa upp dina framgångar för nya kunder

För att vinna nya kunders förtroende, be dina lojala kunder att dela med sig av sina erfarenheter – be dem att skriva ärliga recensioner, lägga upp videorecensioner och sprida ryktet om din digitala marknadsföringsbyrå.

4. Arbeta med din strategi för sökmotoroptimering

Har din webbplats en bra placering i lokala sökmotorer?

Annars riskerar du att gå miste om en kundbas med hög avkastning på investeringen.

Ändra din Google My Business-profil, samla in autentiskt användargenererat innehåll och recensioner och optimera din webbplats för lokala sökord.

5. Investera i kundfeedback och kundnöjdhetsundersökningar.

Utbilda ditt team i att regelbundet samla in feedback från dina befintliga kunder för att förstå deras nöjdhetsnivå, problemområden och förbättringsområden.

Använd denna feedback för att fatta välgrundade beslut om dina tjänster och ta itu med problem som kan bidra till kundbortfall.

Genomför dessutom en kundnöjdhetsundersökning för att mäta den allmänna kundupplevelsen och identifiera trender som kan ha en positiv inverkan på din byrås tillväxt.

6. Fokusera på strategier för kundlojalitet

Det är viktigt att attrahera nya kunder, men glöm inte värdet av att behålla dina befintliga kunder.

Implementera strategier för kundlojalitet, såsom lojalitetsprogram, personlig kommunikation, exklusiva erbjudanden och proaktiv kundsupport för att hålla dina kunder engagerade och nöjda.

Att bygga starka relationer med dina befintliga kunder leder till långsiktig lojalitet och positiva rekommendationer, vilket är ovärderligt för byråns tillväxt.

Strategier för att utveckla ditt digitala byråteam

Vill du öka effektiviteten och produktiviteten i din digitala marknadsföringsbyrå utan att kompromissa med byråns tillväxt?

Projektledningsprogrammet ClickUp finns alltid till hands för ditt marknadsföringsteam.

Detta verktyg erbjuder robusta funktioner för hantering av byråns resurser, uppgifter, team och personal.

Låt oss gräva lite djupare.

Använd ClickUp Tasks för att effektivisera ditt teams arbete

ClickUp Tasks tillåter inte någon form av tvivel i ditt team – inte ens när det finns personalomsättning i teamet eller arbetet ökar.

Oavsett om det är innehållsmarknadsföring eller kundonboardingprocessen som kräver din uppmärksamhet, sätt upp prioriteringar för varje tänkbart användningsfall och låt ditt team veta vem som arbetar med vad.

Att prioritera uppgifter är lika enkelt som att klicka på en knapp med ClickUp 3. 0

ClickUp Tasks hjälper dig också att se förfallodatum, checklistor, beroenden, kommentarer och tid som spenderats på uppgifter samtidigt – en oumbärlig funktion för växande team.

Dessutom är användargränssnittet enkelt att använda och lättare att förstå.

Välj bland en rad automatiseringsalternativ för att förbättra effektiviteten

ClickUp ger dig det bästa av två världar – projektledning och marknadsföring – genom sin programvara för byråhantering.

ClickUps appar för digital marknadsföring är väl värda investeringen för en marknadsföringsbyrå av alla storlekar och omfattningar.

Och om du letar efter ett mer nischat verktyg för innehållsmarknadsföring kan du överväga ClickUps programvara för innehållsmarknadsföring eller den eftertraktade funktionen ClickUp Brain, som gör det möjligt att lansera högkvalitativt innehåll på några minuter.

Använd ClickUp Brain för att skapa ett blogginlägg om vilket ämne som helst

Använd Gantt-diagrammet för att få en visuell fördel

Vill du spåra och planera projekt för dina tvärfunktionella team?

Prova ClickUp Gantt Chart View och hantera projektinformation som alla förstår.

Låt oss anta att ditt produktteam har fått i uppdrag att förbättra en app som du har skapat för en kund.

Så här ser din uppgiftslista ut i ett Gantt-diagram.

Ett exempel på ClickUp Gantt-diagram för ett produktteam som arbetar med en app

Spåra framsteg – och analysera prestanda – med ClickUps rapporteringsfunktioner

Skapa en KPI-instrumentpanel i ClickUp och analysera ditt teams prestanda med marknadsföringsrapporter i realtid

Framgångsrika kunder bygger på mer än bara likes och kommentarer.

De bygger på verkliga data som hämtats från marknadsföringsrapporter som ger djupare insikter om hur väl ditt team arbetar.

ClickUps rapporteringsfunktion har anpassningsbara instrumentpaneler som ger en översiktlig bild av ditt arbete.

Visa buggar per visning och uppgifter per status i ClickUp-instrumentpanelen

Strategier för att förbättra ditt tjänsteutbud

Som byråägare måste du veta att förbättringen av dina digitala marknadsföringstjänster börjar med att lära dig hur du kan förbättra din marknadsföringsbyrås produktivitet.

En annan lika viktig uppgift är att skaffa fler kunder och bygga kundrelationer – något som kundframgångsprogramvara är specialiserad på .

Du vill att både ditt team och dina potentiella kunder ska vara nöjda.

Investera därför din tid klokt i att bygga upp robusta projektledningsprocesser som gör din tillväxtstrategi kund- och medarbetarorienterad.

Här är fyra beprövade bästa praxis som du kan lägga till i din marknadsföringsbyrås kultur.

Definiera vilken nisch du vill verka inom

Förstå vad din målgrupp vill ha och fokusera på specifika branschtrender, och hitta en medelväg mellan de två.

Du kanske till exempel vill specialisera dig på sökordsanalys eller webbutveckling.

Vad är ditt unika försäljningsargument (USP)?

Tanken är att förstå vad som skiljer dig från andra byråer – du hanterar dina kunders affärer.

Ditt interna team och dina interna processer måste spegla din USP genomgående.

Skapa ett kompetent team med ett kundfokuserat tankesätt

En marknadsföringsbyrå drivs av kvaliteten på sin talangpool.

Rikta därför din energi mot att hitta och behålla de bästa talangerna för att ligga steget före.

Bygg strategiska partnerskap

Ibland behöver du inte vara en enmansarmé om arbetet är utmanande.

Det är bra att utnyttja hjälp från externa byråer, projektledningsverktyg och andra resurser för att påskynda arbetet.

Bygg därför strategiska partnerskap med teknik, processer och människor för att få din byrå tillbaka på rätt spår mot framgång.

De steg du måste ta för att förbättra ditt erbjudande kommer att se olika ut för olika byråägare. Allt beror på hur du vill att din digitala marknadsföringsbyrå ska uppfattas av kunder och potentiella anställda.

Automatiseringens växande roll i skalningen av en digital byrå

Det är enkelt att starta en digital marknadsföringsbyrå, men svårt att driva den.

Det är enkelt att tillgodose befintliga kunders behov, men svårt att tillgodose nya kunders behov.

Det är lätt att få några idéer från teamet, men det är svårt att skapa minnesvärda digitala marknadsföringskampanjer.

Om du vill gå in i den senare delen av spektrumet, skaffa marknadsföringsbyråprogramvara, som ClickUp, som arbetar för dig (och inte tvärtom).

ClickUp erbjuder värdefulla resurser såsom mallar för marknadsföringsplaner, mallar för marknadsföringsplaner och mycket mer som revolutionerar hur du optimerar dina marknadsföringsarbetsflöden.

Ignorera inte din byrås kallelse – låt ClickUp hjälpa dig att sprida det goda ordet inom ditt digitala byrånätverk och bygga en nyskapande byrå som blomstrar.

Vanliga frågor

1. Hur kan digitala byråer attrahera fler potentiella kunder?

En framgångsrik digital marknadsföringsbyrå förstår att det inte finns någon universallösning för att få potentiella kunder. Med det sagt bör dina insatser för att generera leads fokusera på:

din målgrupp och deras vanor, preferenser osv.

bygga relationer med potentiella kunder

Upprätta ett rekommendationsprogram

Förstärk din närvaro på sociala medier

engagera dig i e-postmarknadsföring och kallkontakter

2. Vilka strategier är mest effektiva för att utveckla en digital byrå?

För att utveckla din digitala marknadsföringsverksamhet, följ dessa framgångsrika strategier för kundförvärv:

Marknadsför dig genom att driva strategiska taktiker för hantering av sociala medier, skicka in pitchar vid nätverksevenemang, delta i branschevenemang och virtuella evenemang, ta kontakt med podcastvärdar för att dela med dig av din expertis.

drivande strategiska taktiker för hantering av sociala medier

skicka in förslag på nätverksevenemang

Delta i branschevenemang och virtuella evenemang

ta kontakt med podcastvärdar för att dela med dig av din expertis

Hitta en nisch för din digitala marknadsföring – innehållsmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier, SEO osv.

Gör en grundlig undersökning av vad som händer inom den digitala marknadsföringsbranschen.

Anlita skickliga marknadsföringsproffs som är ansvarstagande och pålitliga.

Genomför regelbundet marknadsföringsutbildningar för dina anställda

drivande strategiska taktiker för hantering av sociala medier

skicka in förslag på nätverksevenemang

Delta i branschevenemang och virtuella evenemang

ta kontakt med podcastvärdar för att dela med dig av din expertis

Så länge du bygger strategiska partnerskap är du på rätt väg.

3. Hur hjälper ClickUp tillväxten av en digital byrå?

Projektledning är drivkraften bakom en framgångsrik byrå, särskilt i den dynamiska digitala marknadsföringsvärlden där allt förändras på ett ögonblick.

Prova ClickUps projektledningsprogramvara för digitala marknadsföringsbyråer för att dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter, tilldela ansvar och följa dem i realtid.