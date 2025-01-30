De 14 bästa programvarorna för byråhantering 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är ett program för byråhantering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Programvara för byråhantering, eller byråhanteringssystem, är en komplett lösning för att hantera processer och effektivisera arbetsflöden. Med andra ord är det ett verktyg som effektiviserar verksamheten och förbättrar processerna för att hjälpa dig att skala upp din verksamhet. " } } ] }

Många byråer står ständigt inför en rad utmaningar när det gäller byråhantering. Från att hantera flera projekt, kunder och tidsplaner till att producera kvalitetsarbete och följa upp framsteg samtidigt som man söker efter nya affärsmöjligheter – byråerna har fullt upp.

Ge dina kreativa team det stöd de behöver för att lyckas och förhindra utbrändhet genom att använda rätt programvara för byråhantering som hjälper till med resursplanering, projektledning, teamsamarbete, kundhantering och mycket mer.

Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar, priser och kundrecensioner, för att hjälpa dig att välja rätt för dina behov!

Vad är ett program för byråhantering?

Programvara för byråhantering, eller byråhanteringssystem, är en komplett lösning för att hantera processer och effektivisera arbetsflöden. Med andra ord är det ett verktyg som effektiviserar verksamheten och förbättrar processerna för att hjälpa dig att skala upp din verksamhet.

Att hitta rätt programvara för ditt team kräver dock research och noggrant övervägande, eftersom inte alla verktyg för byråhantering är lika bra! Vissa är bäst för projektledning, medan andra är bäst för att boka möten, samla in feedback från kunder, hantera pipeline etc.

Oavsett vilken bransch du är verksam inom kan programvara för byråhantering hjälpa dig att få den boost och det stöd du behöver för att hantera alla delar av din verksamhet.

14 bästa programvaror för byråhantering

Och nu är vi här. Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för digitala marknadsföringsbyråer för reklambyråer, varumärken, PR, webbdesign och andra. Ta en titt på var och en för att förstå vad du kan använda dem till, vilka verktyg du kan lägga till i din teknikstack eller kanske vilket verktyg som täcker allt ditt team behöver.

1. ClickUp

Bäst för projektledning och teamsamarbete

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

Låt oss börja med ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som är utvecklat för alla team inom olika branscher, inklusive marknadsföringsbyråer, i både tidiga och mogna skeden.

Denna funktionsrika programvara erbjuder hundratals avancerade funktioner som ger marknadsföringsbyråer de verktyg de behöver för att hantera flera projekt, kunder och deadlines, förbättra teamsamarbetet, följa upp mål och mäta framsteg – allt på ett och samma ställe.

Först och främst erbjuder ClickUp en helt anpassningsbar plattform som ger alla team den flexibilitet de behöver för att konfigurera ClickUp så att det passar deras unika arbetsflöden och projektkrav. När det gäller att visa ditt arbete får du över 15 anpassade ClickUp-vyer för att visualisera ditt arbete, vilket är mycket användbart när du hanterar olika projekt. Använd tavlevisningen för att enkelt se var varje projekt befinner sig, kalendervisningen för att hålla koll på deadlines, arbetsbelastningsvisningen för att hantera ditt teams arbetskapacitet och använd de andra vyerna för att underlätta projektledningen. Dessutom kan du med instrumentpanelvyn med rapportering i realtid skapa en översiktlig bild av ditt arbete för bättre resurshantering och hålla alla informerade, uppdaterade och på rätt spår för att nå byråns mål.

Få en översiktlig bild av projektets framsteg i Dashboards i ClickUp.

När det gäller teamsamarbete kan digitala byråer också dra nytta av samarbetsfunktioner som ClickUp Whiteboards , där team kan brainstorma och skapa visuella roadmaps, och ClickUp Docs för att skissa strategier, dokumentera SOP:er och mycket mer. Det finns också en inbyggd chattfunktion där team och kunder kan utbyta meddelanden i realtid och ClickUps e-posthanteringsfunktion som låter dig skicka och ta emot e-post utan att lämna ClickUp.

Spara tid och effektivisera e-posthanteringen – skicka och ta emot e-postmeddelanden inom ClickUp.

Med inställningarna för delning och behörigheter kan digitala byråer enkelt dela dokument och uppgifter med sina kunder eller bjuda in dem till sin arbetsyta för att effektivisera kommunikationen mellan team och kunder. För att påskynda feedback- och granskningsprocessen kan du använda funktionen Proofing and Annotation, som låter team och kunder kommentera i en bilaga.

Det här är bara några av de viktigaste funktionerna. Ta en titt på några andra funktioner som kan underlätta din byrås verksamhet.

Bästa funktioner

Anpassade vyer : Välj mellan mer än 15 vyer för att hantera olika uppgifter och projekt.

Förkonfigurerad och anpassad automatisering : Skapa effektiva och konsekventa processer och automatisera manuellt arbete med : Skapa effektiva och konsekventa processer och automatisera manuellt arbete med automatisering i ClickUp

Samarbetswhiteboards : Gör det möjligt för team att samarbeta i projekt i realtid och skiljer ClickUp från andra byråhanteringsverktyg.

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive några appar som nämns i denna sammanställning ( Make ) : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive några appar som nämns i denna sammanställning ( Calendly

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en : Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för marknadsföringsbyråer från ClickUp.

Marknadsföringsbyråns mall från ClickUp kan hjälpa byråer att hantera flera kunder, planera kampanjer och mycket mer på ett och samma ställe.

Begränsningar

ClickUp erbjuder ett stort antal funktioner och är mycket anpassningsbart, men det kan ta lite tid att lära sig hur man använder dem effektivt för att öka produktiviteten.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 5 USD per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Business Plus : 19 $ per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 4 780 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 070 recensioner)

Lär dig hur andra digitala byråer, som Zenpilot, använder ClickUp för att optimera sitt arbetsflöde

2. Calendly

Bäst för schemaläggning och bokning

Planera möten med Calendly

Calendly är ett verktyg för byråhantering som hjälper till med kundlojalitet, rekryteringsprocesser och allt däremellan genom att erbjuda en mängd olika sätt att automatisera uppgifter och spara tid.

Programvaran har automatiserad kvalificering och schemaläggning direkt på din webbplats, vilket gör det mycket enklare att boka samtal med potentiella kunder, oavsett om det är via Zoom, Google Meet eller ett företagstelefonsystem. Det frigör också utrymme för anställda så att de kan arbeta med högprioriterade uppgifter.

Calendly skickar också automatiska frågeformulär och uppföljningar via e-post före och efter samtalet, vilket hjälper byråerna att framstå som ännu mer professionella och bidrar till att bygga starkare kundrelationer.

Bästa funktioner

Hjälper team att planera sina möten på ett enkelt och effektivt sätt

Mycket enkel att använda med ett rent och intuitivt gränssnitt och en smidig inställningsprocess.

Många integrationsmöjligheter och möjlighet att synkronisera med olika kalenderappar.

Lämpligt för team och nystartade företag som kan bädda in det på sina webbplatser och till och med använda det för att ta betalt för konsulttjänster.

Begränsningar

Calendlys prestanda optimeras när det integreras med Google Kalender. Det har rapporterats om inkonsekvenser vid integration med Outlook.

Det finns ingen utbildningsguide eller särskild supportsida.

Prissättning

Grundläggande : Gratis

Essentials : 8 dollar per licens/månad

Professional : 12 USD per licens/månad

Teams : 16 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (1 470+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 2 590 recensioner)

3. Walling

Bäst för att visualisera, organisera och dela idéer

Organisera och dela idéer i arbetshanteringsappen Walling.

Walling är ett arbetshanteringsverktyg som organiserar idéer, uppgifter och projekt på ett visuellt och framför allt kreativt sätt.

Det ger en fullständig översikt över allt som görs just nu och erbjuder flera alternativ för visualisering – moodboards, Kanban-tavlor, kalendrar etc.

Walling är fullspäckat med funktioner för teamsamarbete i realtid, vilket gör det mycket enklare att komma vidare med både interna och kundrelaterade uppgifter och leverera alla dessa i tid.

Bästa funktioner

Det är en anteckningsapp med särskilt fokus på den visuella delen (väggar, tegelstenar).

Ett brett utbud av plattformar för att få igång teamen

Lämpligt för kreativa team som arbetar inom design-/marknadsföringsbranschen eller avdelningar.

Begränsningar

Wallings metod för datastrukturering har en inlärningskurva och kräver förståelse för att dess flexibilitet ska kunna utnyttjas effektivt.

Prissättning

Gratis plan

Premium : 5 dollar per medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

Product Hunt : 5 av 5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (25+ recensioner)

4. TeamGantt

Bäst för uppgiftshantering

Hantera uppgifter och tidsplaner i ett Gantt-diagram med TeamGantt

TeamGantt är ett lättanvänt projektledningsverktyg med ett Gantt-diagram som hjälper byråer att hantera projekt inom en tidsram.

Programvaran anpassar sig efter behoven hos olika typer av byråer och anställda (eftersom alla i teamet enkelt kan anpassa sitt arbetsflöde utan att störa andra medlemmar).

Med TeamGantt är allt bara ett klick bort. Detta verktyg gör projektplanering, uppgifts-, dokument- och chattorganisation till en barnlek, förenklar tidrapportering, effektiviserar kommunikationen och ger en korrekt översikt över framstegen. Allt detta eliminerar huvudvärk i samband med kunduppdateringar och gör både kunder och team nöjda.

Bästa funktioner

Utrustade med funktioner för fildelning, tidrapportering och kommunikation på uppgiftsnivå.

Följ visuellt framstegen för de uppgifter som tilldelats varje teammedlem.

Enkel och anpassningsbar layout

Lämpligt för team eller frilansare som föredrar att hålla koll på projektets framsteg via Gantt-diagram.

Begränsningar

TeamGantt saknar funktioner för budget- och ekonomisk uppföljning, vilket gör det svårt för teamen att följa projektkostnaderna på ett korrekt sätt.

Användargränssnittet kan vara något svårt att navigera för vissa användare, vilket gör det lite svårt att snabbt hitta den information de behöver.

Prissättning

Kundrecensioner

G2 : 4,8 av 5 (över 840 recensioner)

Capterra: 3,6 av 5 (över 90 recensioner)

5. Gör

Bäst för automatisering av arbetsflöden

Ställ in utlösare och villkor för att automatisera arbetsflödet med Make.

Make är ett kodfritt program för automatisering av arbetsflöden som visar allt du bygger och skapar på ett visuellt tilltalande sätt. Detta verktyg är utmärkt för byråer som vill förbättra arbetsflödeshanteringen och öka produktiviteten i alla team.

Make kan hjälpa till med alla de saker som byråer kämpar med, såsom effektiv leadgenerering, leadhantering, kontraktshantering och allt däremellan som behövs för att avsluta fler affärer snabbare. Det ansluter till tusentals appar, inklusive ClickUp, och gör det enkelt att samla allt som är viktigt på en enda plattform.

Bästa funktioner

Oändligt många scenarier för appintegration och massor av delbara, färdiga mallar.

Både användargränssnittet och användarupplevelsen är väl utformade, med utmärkta sökalternativ.

Mycket effektiv automatisering av teamhantering , och det är möjligt att ställa in separat automatisering för varje team/avdelning.

Make:s API gör det lämpligt för automatiseringstjänstbyråer.

Begränsningar

Utvecklad för Unix-baserade system, vilket begränsar plattformsstödet.

Komplex syntax för att definiera automatiseringsuppgifter, vilket gör det svårt för nybörjare att använda

Prissättning

Gratis

Core : 10,59 dollar per månad

Pro : 18,82 dollar per månad

Teams : 34,12 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 290 recensioner)

6. Sendinblue

Bäst för e-postmarknadsföring, digitala marknadsföringskampanjer och marknadsföringsautomatisering

Skapa och designa eleganta e-postmeddelanden i Sendinblue

Sendinblue är ett funktionsrikt verktyg som är utvecklat för byråer som vill stärka sin verksamhet med rätt försäljnings- och marknadsföringsverktyg.

Med denna programvara kan byråer skicka övertygande e-postmeddelanden, SMS eller WhatsApp-meddelanden för tidsbegränsade erbjudanden och segmentera meddelanden efter olika målgrupper och olika typer av kunder för att öka kundlojaliteten och bygga starkare kundrelationer.

Det gör det också möjligt att lagra all kundkontaktinformation på ett ställe, spåra varje steg i processen och övervaka data och prestanda för att identifiera områden som kan förbättras.

Bästa funktioner

Allt-i-ett-marknadsföringsplattform som gör det möjligt för användarna att lansera e-post- och SMS-marknadsföringskampanjer, ställa in automatisering och hantera kontakter via ett inbyggt CRM-system.

Automatiseringar är tillgängliga i alla planer.

Chattalternativ som kan bäddas in på webbplatsen

Automatiserade kampanjer och funktioner för marknadsföringssegmentering

Begränsningar

Flera användare har rapporterat begränsningar med automatiseringsfunktionerna.

Sendinblues e-postmallar är begränsade och inte särskilt anpassningsbara.

Prissättning

Gratis

Starter : Från 25 dollar per månad

Företag : Från 65 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 1530 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (1540+ recensioner)

7. Trafft

Bäst för bokning och tidsbeställning

Acceptera onlinebokningar och betalningar, hantera team och kunder och mycket mer med Trafft.

Det har aldrig varit enklare att hålla ordning på din byrå. Tack vare Trafft kan du nu hantera din byrå och utveckla ditt varumärke. Programvaran håller ordning på alla dina möten, dina kunder organiserade och din verksamhet blomstrande.

Trafft är lösningen för byråer som behöver effektivisera sin bokningsupplevelse både för sina teammedlemmar och sina kunder.

Denna bokningsprogramvara hanterar allt i bokningsprocessen, till och med att skicka automatiska e-postmeddelanden eller SMS-påminnelser till dina kunder.

Bästa funktioner

Affärsdashboard för att övervaka alla dina möten eller evenemang

Kundhanteringspanel för detaljerad information om dina kunder

Smart kalender och schemaläggning

Du kan skapa en bokningssida utan kodningskunskaper.

Den kan hantera onlinebetalningar, fakturering och skattehantering direkt från appen.

Begränsningar

Trafft erbjuder inte möjligheten att schemalägga evenemang som pågår under flera dagar.

Trafft är inte optimerat för användning på mobila enheter.

Prissättning

Individuell Basic : 12 $ per månad Pro : 39 $ per månad Expert : 59 $ per månad

Grundläggande : 12 dollar per månad

Pro : 39 $ per månad

Expert: 59 $ per månad

Grundläggande : 12 dollar per månad

Pro : 39 dollar per månad

Expert: 59 $ per månad

Företag Startpaket : 69 $ per månad Skalbarhet : 150 $ per månad Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Startpaket : 69 $ per månad

Skalning : 150 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Startpaket : 69 $ per månad

Skalning : 150 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (16+ recensioner)

Capterra: 5 av 5 (34+ recensioner)

8. Sprout Social

Bäst för marknadsföring i sociala medier

Visa instrumentpanelen för viktiga prestationsmått i Sprout Social

Sprout Social är ett omfattande verktyg som används av många sociala medier och marknadsföringsteam. Med Sprout Social kan byråer bättre förstå sina kunder och deras målgrupper och använda dessa data för att skräddarsy sina affärs- och marknadsföringsstrategier.

Dessutom hjälper det till med allt som har med innehåll att göra, inklusive planering, publicering, att driva engagemang och förbättra responsiviteten. Sist men inte minst kan byråer som använder Sprout Social få tillgång till datarika instrumentpaneler och fatta mer strategiska beslut för att utveckla sin egen och sina kunders verksamhet.

Bästa funktioner

Hjälper till med att hantera aktiviteter och kommunikation på sociala medier över flera plattformar.

Noggranna analyser gör det möjligt för användare att kontrollera konkurrenter och smidigt exportera data, vilket säkerställer framtida effektiva kampanjer i sociala medier.

Kostnadseffektivt för medelstora företag och team som vill maximera sin digitala närvaro genom ett datainriktat tillvägagångssätt.

Begränsningar

Plattformen har en inlärningskurva och kan vara överväldigande för användare som inte är bekanta med verktyg för hantering av sociala medier.

Priserna är relativt höga, vilket kan göra det svårt för nystartade företag att köpa programvaran och öka kostnaderna när flera teammedlemmar behöver tillgång till den.

Priser

Standard : 249 $ per månad (varje ytterligare användare +199 $ per månad)

Professional : 399 $ per månad (varje ytterligare användare +299 $ per månad)

Avancerad : 499 $ per månad (varje ytterligare användare +349 $ per månad)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,3 av 5 (över 2 050 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (över 520 recensioner)

9. Circle

Bäst för en allt-i-ett-plattform för kreatörer och varumärken

Kombinera den spännande, interaktiva karaktären hos en community med ditt innehåll – allt i en smidig upplevelse med Circle.

Circle är den typ av verktyg som byråer behöver för aktiviteter som syftar till att bygga gemenskap och team. Denna interaktiva programvara erbjuder en smidig upplevelse av gruppchattar, livestreamar och evenemang, för att nämna några exempel.

Dess robusta engagemangsfunktioner gör det verkligen möjligt att skapa en livlig atmosfär inom din byrå och ge medlemmar i olika team möjlighet att arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Å andra sidan kan byråer med Circle hjälpa sina kunder med varumärkeskännedom och komma i kontakt med andra utvecklare och skapare inom området.

Bästa funktioner

Gör det möjligt att skapa communityforum, ämnen och trådar för att engagera publiken i öppna diskussioner.

Gör det möjligt för företag i allmänhet att hålla sin kundlojalitet hög genom att förenkla engagemanget och kommunikationen mellan medlemmarna i communityn.

Användare kan vara värd för och organisera evenemang inom själva plattformen, där medlemmar kan publicera inlägg och interagera. Det är också möjligt att skapa livestreamar och anpassa inställningarna för delning.

Begränsningar

Det är inte lämpligt för kursskapare eftersom det saknar en dedikerad kassasida och har en klumpig betalväggsfunktion som påverkar konverteringarna.

Alternativet att skapa en kurs är endast tillgängligt i Professional- och Enterprise-planerna.

Prissättning

Basic : 49 $ per månad

Professional : 99 $ per månad

Enterprise: 399 $ per månad

Kundrecensioner

App Store : 4,8 av 5 (över 2 200 recensioner)

ProductHunt: 3,6 av 5 (över 40 recensioner)

10. Canny

Bäst för kundhantering och kundfeedbackverktyg

Samla in, organisera och analysera produktfeedback i Canny

Byråer behöver feedback från kunder för att kunna förbättra sina tjänster och, naturligtvis, maximera sin intjäningspotential. Canny är ett av de bästa programmen för kundrelationshantering som finns på marknaden och gör det enkelt att samla in, organisera och analysera feedback.

Det gör det inte bara möjligt att samla in feedback från kunder, utan även från kollegor. På så sätt kan byråer se till att de bästa idéerna inte faller mellan stolarna och använda sin tid på ett så effektivt sätt som möjligt – för att utveckla de mest efterfrågade funktionerna, diversifiera sina tjänster eller fokusera sina ansträngningar på en viss typ av tjänst.

Bästa funktioner

Samla in och analysera kundernas feedback på ett enkelt sätt

Lätt att integrera med olika externa plattformar

Gör det möjligt att skapa ett feedbacksystem genom att antingen bädda in det på en webbplats eller använda det som en underdomän.

Begränsningar

Cannys röstningspanel är mycket användbar, men kan oavsiktligt påverka feedbacken om den inte konfigureras korrekt, vilket kan begränsa effektiviteten hos den insamlade feedbacken.

Prissättning

Gratis

Tillväxt : 400 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

ProductHunt : 4,3 av 5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (35+ recensioner)

11. Vittnesmål

Bäst för att samla in kundrecensioner

Samla in kundomdömen med Testimonial

Testimonial är, som namnet antyder, ett program för att samla in kundrecensioner. Byråer kan enkelt bädda in video- och textrecensioner på sina webbplatser och till och med skapa dedikerade landningssidor på cirka två minuter utan att behöva anlita utvecklare.

Omdömen kan, när de används effektivt, få vilken byråverksamhet som helst att skjuta i höjden. Byråer kan inte bara ladda upp omdömen och sociala bevis utan kodning, utan de kan också övervaka och spåra resultatet för varje omdöme, visa dem alla på en instrumentpanel och till och med marknadsföra de bäst presterande för att attrahera fler kunder, vilket är en enorm intäktskälla.

Bästa funktioner

Samla in och visa upp beröm, antingen i textformat eller video, och visa upp dem för potentiella kunder.

Testimonialvideor kan delas på sociala medier och bäddas in på webbplatser, samtidigt som de också kan användas i marknadsföringskampanjer.

Det är möjligt att ställa in automatisering med kundomdömen med hjälp av tredjepartsappar som Make.

Begränsningar

Det erbjuder inte inbyggda verktyg för att redigera och justera videor som mottagits från kunder.

Kunderna får begränsade instruktioner om hur man skapar högkvalitativa videor.

Prissättning

Starter : Gratis

Premium : 50 dollar per månad

Ultimate : 150 dollar per månad

Byrå: Från 300 dollar per månad

Kundrecensioner

ProductHunt: 4,2 av 5 (15+ recensioner)

12. Coda

Bäst för dokument- och filhantering

Hantera idéer i Coda-dokumentredigeraren

Coda är en allt-i-ett-lösning för att hantera dokument, uppgifter, att göra-listor och data på ett enkelt men interaktivt och engagerande sätt. Byråer använder det för att påskynda beslutsprocesserna och samarbeta mer effektivt med de interna medarbetarna.

Det är helt anpassningsbart efter olika byråers behov och lätt att utveckla i takt med att byråerna växer. Coda visar data på ett lättillgängligt sätt, medan instrumentpaneler gör det enkelt att följa framsteg och uppdateringar i kundarbetet.

Bästa funktioner

Ett allt-i-ett-dokument som sammanställer dokument och tabeller för att göra hanteringen av uppgifter och interaktivt samarbete och samordning så smidig som möjligt.

Funktionen "Packs" är skräddarsydd för integrering med andra applikationer.

Lämpligt för apputvecklingsteam (bland andra) som vill bygga ett enkelt ramverk för affärsorganisationer som underlättar åtkomst till dokument och data.

Begränsningar

Coda har ett gränssnitt som anses vara föråldrat och mindre visuellt tilltalande.

Ibland blir dokumentstrukturen i Coda oorganiserad.

Prissättning

Gratis

Pro : 10 dollar per månad/Doc Maker

Team : 30 dollar per månad/Doc Maker

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 380 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 80 recensioner)

Bonus: Coda Vs. Airtable

13. Tally

Bäst för att skapa formulär

Skapa ditt eget onlineformulär och samla in alla typer av data med Tallys formulärskapare.

Tally är ett annat utmärkt program utan kod för byråhantering. Denna formulärskapare går faktiskt längre än att bara skapa formulär, utan stöder även formulärlogik, kalkylatorer, anpassade slutna meddelanden, filuppladdningar och betalningsinsamling, för att nämna några av dess fantastiska funktioner.

Med Tally kan byråer samla in stora mängder data, analysera eller exportera den och organisera den efter projekt eller teammedlemmar (som kan samarbeta vidare på formulär och dela formulärresultat i delade arbetsytor).

Bästa funktioner

Formulärskapare med unik UX och UI som gör det möjligt att skapa ett obegränsat antal formulär och omröstningar på några minuter.

Oändliga anpassningsmöjligheter

Inbetalningar, beräkningar, formulärlogik och svarspiping är några av de mest framstående funktionerna i denna programvara.

Kan integreras med i stort sett alla produkter som finns på marknaden.

Begränsningar

Tally saknar funktioner som villkorslogik och dataintegration, vilket gör det mindre lämpligt för mer avancerade typer av formulär och kan minska dess övergripande funktionalitet.

Prissättning

Gratis plan

Tally Pro: 29 dollar per månad

Kundrecensioner

ProductHunt: 4,9 av 5 (över 70 recensioner)

14. Pitch

Bäst för programvara för samarbetspresentationer

Skapa vackra presentationer på några minuter med Pitch

Pitch är ett presentationsprogram som innehåller tusentals anpassningsbara, professionellt utformade mallar som byråer kan använda för att presentera sina tjänster och projektplaner för kunder.

Detta verktyg gör det enkelt att förbereda konferensanföranden och presentationer för teammöten samt att dela arbete och uppdateringar på ett snyggt och kreativt sätt. Slutligen har Pitch funktioner för teamsamarbete och förenklar presentationen av idéer, delning av feedback och beslutsfattande.

Bästa funktioner

Samarbetsinriktad presentationsplattform med ett mycket överskådligt användargränssnitt

Den kraftfulla livechattfunktionen hjälper teammedlemmarna att samarbeta på presentationer i realtid med en snygg högtalarvy-funktion.

Ett gäng fantastiska mallar för att komma igång

Teammedlemmarna kan spåra statusen för sitt arbete samt data genom en integration med Google Analytics.

Begränsningar

Begränsad tillgång till färdiga mallar som enkelt kan anpassas efter användarens specifika behov.

Prissättning

Starter : Gratis

Pro : 8 dollar per medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

ProductHunt : 4,9 av 5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (25+ recensioner)

Välj rätt programvara för din byrå

Det finns många byråhanteringssystem på marknaden, vilket är bra för dig. Nu gäller det att hitta de verktyg som erbjuder flexibilitet för att stödja din byrå när den växer, som kan hjälpa dig med resursplanering och som fungerar smidigt med andra arbetsverktyg för att hålla ditt arbetsflöde under kontroll.

Som nämnts tidigare är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder en helt anpassningsbar plattform som ger din byrå möjlighet att konfigurera ClickUp så att det passar ditt arbetsflöde och komplexa projekt och stöder ditt team när ditt företag växer. Bara detta gör det till ett av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag.

Eftersom byråer kan behöva flera appar för att sköta den dagliga driften kan du enkelt synkronisera och ansluta ClickUp till andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe.

Det är enkelt och gratis att komma igång med ClickUp. Det är dags att arbeta smartare med rätt programvara för byråhantering i din verktygslåda. 👌

Gästskribent:

Alladdine Djaidani är internetmarknadsförare och grundare av Hustler Ethos . Han gillar att hjälpa företag att rankas på Google och driva tillväxt utan att tömma bankkontot.