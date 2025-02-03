De 10 bästa projektledningsprogrammen för reklambyråer 2025

Det är ett grundläggande faktum för alla marknadsföringsteam på byråer: att arbeta med kunder innebär ständig multitasking. Oavsett om du planerar projekt, mäter projektets framsteg eller anpassar kundernas behov till dina kreativa teams arbete, är projektledningsprogramvara en viktig faktor att ta hänsyn till.

Rätt projektledningsverktyg hjälper din kreativa och strategiska marknadsföringsbyrå att lyckas. I bästa fall blir programvaran (eller integreras åtminstone med) ett samarbetsverktyg för både interna kreativa team och kundkontakter.

För att nå dit måste du hitta rätt projektledningslösning.

Denna guide täcker allt du behöver veta om den bästa programvaran för marknadsföringsprojektledning som finns tillgänglig för marknadsföringsbyråer för att optimera arbetsflödeshanteringen, hålla kunderna nöjda och slutföra uppgifter.

Vad är ett projektledningsverktyg för reklambyråer?

Projektledningsprogramvara för byråer erbjuder ett centraliserat system för hantering av kundprojekt. Detta kan inkludera en översikt över projektmål för olika initiativ eller optimering av arbetsflödet för att slutföra dessa initiativ.

Projektledningsverktyg erbjuder ett brett utbud av funktioner och är en ovärderlig del av marknadsföringsbyråns programvaruekvation. Dessa funktioner inkluderar:

Uppgiftshantering för medlemmarna i ditt kreativa team så att de kan hålla koll på sina att göra-listor och slutföra uppgifter enligt tidsplan och specifikationer.

Funktioner för teamsamarbete som lyfter enskilda uppgifter till de mer komplexa projekt de hör till.

Analys på projektnivå som spårar framstegen i ett kundinitiativ och ger en större översikt över allt arbete för den kunden.

Automatisering och hantering av arbetsflöden för att driva arbetet framåt i din marknadsförings- eller reklambyrå

Resurshantering för att säkerställa att ditt kreativa team och dina kunder använder sin tid och sina resurser på ett produktivt sätt.

Som ett resultat fokuserar några av de bästa programvarulösningarna för byråhantering på projekt- och uppgiftshantering.

Tack vare dessa viktiga funktioner styr projektledningssystem i huvudsak det dagliga och strategiska arbetet hos marknadsföringsbyråer och kreativa byråer.

Vad ska du leta efter i projektledningsprogramvara för reklambyråer?

Alla system som du överväger att använda för att spåra och hantera dina marknadsföringsprojekt måste innehålla grundläggande projektledningsfunktioner, såsom möjligheten att tilldela, spåra och hantera uppgifter. Men de bästa programvarorna för projektledning för byråer har följande viktiga funktioner gemensamt:

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt är viktigt för marknadsföringsteam och kundonboarding.

Anpassningsbara projektmallar: Projektmallar, till exempel för Projektmallar, till exempel för projektledning och reklamkampanjer , kan snabbt sätta igång nya initiativ.

Kampanjhanteringsfunktioner: Projektledare kommer att uppskatta möjligheten att förbättra Projektledare kommer att uppskatta möjligheten att förbättra hanteringen av sina marknadsföringskampanjer.

Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassade arbetsflöden, inklusive Anpassade arbetsflöden, inklusive arbetsflöden för innehållsskapande och hantering av dagliga uppgifter, kan öka effektiviteten och spara tid.

Skalbarhet: När din byrå fortsätter att växa bör din projektledningsprogramvara kunna växa i takt med den för att hantera mer arbete, fler kunder och större marknadsföringsteam.

Integrering av kundfeedback: Projektledningsappar ska inte bara underlätta det interna samarbetet utan också (på ett enklare sätt) samarbetet med dina kunder.

Funktioner för teamsamarbete: Samarbetsfunktioner, inklusive fildelning, direktchatt och meddelanden, kan öka teamets produktivitet.

Tidrapportering: Rätt tidrapporteringsfunktion kan hjälpa dig att fakturera kunderna korrekt för kreativa projekt, vilket förbättrar resursplaneringen och budgethanteringen.

Projektanalys: Leta efter en projektledningsplattform som gör det möjligt att följa projektets framsteg och identifiera effektivitetsvinster.

Följande lista är vårt urval av de bästa kreativa projektledningsprogrammen som finns, som hjälper dig att hantera flera projekt samtidigt som du strävar efter att effektivisera processer och öka affärsvolymen.

ClickUp erbjuder olika projektvyer, uppgiftsverktyg och automatiseringar som gör projektledning enklare än någonsin.

Projektledningsteam älskar ClickUp på grund av plattformens anpassningsbarhet och flexibilitet. Du kan maximera din resurshantering genom tidrapportering, förbättra din fildelning med ClickUp Docs och använda Gantt-diagram för att förbättra dina projektets tidsplaner.

Med ClickUp kan du optimera alla delar av ditt marknadsföringsprojekt, inklusive grundläggande uppgiftshantering och att göra-listor, komplexa reklamkampanjer och mångfacetterade kundrelationer.

ClickUps bästa funktioner

Dashboards som gör det möjligt att följa projekt på ett helhetsorienterat sätt, vilket underlättar hanteringen av flera projekt samtidigt.

Avancerad tidrapportering som hjälper dig att göra uppskattningar och anpassa ditt arbete efter kapacitet och kundernas förväntningar.

Anpassningsbara projektmallar, till exempel en mall för byråhantering , hjälper dig att spåra och optimera varje steg i kund- och projektprocessen.

Avancerade vyer, inklusive Kanban-tavlor, Gantt-diagram och kalendrar, som hjälper dig att spåra arbete och projektets tidsplaner mer effektivt.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare har noterat att den långa listan över viktiga funktioner kan göra det svårt för användare som inte är bekanta med projektledningsverktyg att komma igång.

Användare med gratisabonnemang går miste om några av plattformens avancerade projektledningsfunktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI : Finns att köpa i alla betalda paket till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Monday

Via Monday

Det kan verka riskabelt att namnge detta webbaserade projektledningssystem efter den dag i veckan som alla kreativa personer ogillar mest. Men när man väl sätter sig in i det är Monday ett kraftfullt system för projektplanering, hantering av marknadsföringsprojekt och teamsamarbete som hjälper marknadsföringsteam att hantera sina kundrelationer och sitt arbete.

Monday bästa funktioner

Omfattande funktioner för uppgiftshantering, inklusive uppgiftsberoenden och automatisering, för att hålla komplexa arbetsuppgifter igång.

Användarbehörighetsstruktur som håller känslig kundinformation privat utan att kompromissa med teamsamarbetet.

Kostnadsuppföljning kopplad till projekt, vilket underlättar resursplaneringen för kreativa byråer.

Fildelningsfunktioner genom integrationer med Slack, Outlook och andra produktivitetsverktyg

Begränsningar för Monday

Arbetsflödeslayouter kan ibland vara förvirrande, vilket komplicerar projektuppföljning och uppgiftshantering, särskilt för nya användare.

Begränsade funktioner för artificiell intelligens (AI), antingen inom nyckelfunktioner eller genom integrationer.

Priser för Monday

Gratis

Grundläggande: 8 dollar per månad per användare

Standard: 10 dollar per månad per användare

Pro: 19 dollar per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Måndagsbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

3. Jira

Via Jira

Jira är i grunden ett verktyg för mjukvaruutveckling, så dess viktigaste funktioner och resursplaneringsförmåga kretsar kring denna utvecklingsprocess. Men det är ett utmärkt verktyg om din kreativa byrå vill följa utvecklingen av en ny app eller webbplats.

Jiras bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt (UI) som gör det enkelt att följa och optimera projekt

Intuitiva Kanban-tavlor, komplett med mallar, för att snabbt skapa utvecklingsplaner och tilldela lämpliga uppgifter.

Omfattande integrationer med de flesta projektledningsprogram för byråer på denna lista för att hantera projekt utöver utveckling.

Integrerade funktioner för teamsamarbete som möjliggör chatt i realtid, fildelning och gruppmeddelanden.

Jiras begränsningar

Det är inte ett heltäckande projektledningsverktyg för byråarbete utöver mjukvaruutveckling.

Behörighetsstrukturerna kan vara alltför komplexa, vilket gör det svårare för mindre team att hantera projekt.

Priser för Jira

Gratis

Standard: 7,75 dollar per månad per användare

Premium: 15,25 dollar per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

4. Teamwork

Via Teamwork

Namnet kan tyda på ett enkelt samarbetsverktyg, men Teamwork är mycket mer än så. Dess projektledningsprogramvara för byråer hanterar arbete för flera kunder, så det handlar inte bara om uppgiftshantering. Teamwork är också ett resurshanteringsprogram tack vare sin förmåga att göra finansiella rapporter och till och med bjuda in kunder till gratis gästkonton.

Teamworks bästa funktioner

Möjlighet att skapa nya eller anpassa befintliga mallar för att minska redundansen för projektledare som arbetar med flera kunder.

Finansiella hanteringsfunktioner, inklusive budgetering, fakturering och lönsamhetsverktyg, för att maximera resursfördelning och planering.

Anpassningsbara arbetsflöden och färdiga mallar för att underlätta kundens onboarding

Integrationer med annan samarbets- och marknadsföringsprogramvara, såsom MS Teams, HubSpot och flera kundrelationshanteringssystem (CRM).

Begränsningar för teamarbete

När integrationer inte redan finns kan det vara svårt att arbeta med applikationsprogrammeringsgränssnittet och skapa anslutningar.

Det interna CRM-systemet har begränsningar. I de flesta fall fungerar byråns administration bättre med extern programvara.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpris: 5,99 $ per månad per användare

Leverera: 9,99 $ per månad per användare

Grow: 19,99 $ per månad per användare

Skala: kontakta oss för prisuppgifter

Teamwork-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

5. Notion

Via Notion

Notion marknadsför sig som en sammankopplad arbetsplats snarare än ett dedikerat projektledningsverktyg och är utmärkt för att koppla samman resurs- och dokumenthantering med uppgiftshantering och projektplanering. Det tar ett teambaserat tillvägagångssätt till projektledningsprocessen, vilket förbättrar teamsamarbetet samtidigt som det erbjuder de viktigaste funktionerna från plattformarna på denna lista.

Notions bästa funktioner

Integrerade wikis som kan förenkla resurs- och kunskapshanteringen tillsammans med ditt verktyg för uppgiftshantering.

Teambaserade vyer som delar upp marknadsföringsprojekt i funktionella områden samtidigt som den övergripande översikten bibehålls.

Avancerade AI-funktioner, inklusive copywriting, automatisering av uppgifter och brainstorming-prompter.

Omfattande integrationer med andra verktyg som din byrå kan behöva, såsom Slack eller Jira.

Begränsningar i Notion

Det finns ingen integrerad funktion för tidrapportering, så all tidsbaserad projektuppföljning kräver ett externt verktyg.

Team-baserade vyer kan göra det svårt för vissa användare att tilldela uppgifter utanför teamet.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 dollar per månad per användare

Företag: 15 dollar per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

6. Asana

Via Asana

Skaparna av Asana har medvetet utformat det som ett brett webbaserat projektledningsverktyg. Dess funktioner är så breda att kreativa byråer, IT-, teknik-, drifts- och strategiska planeringsteam kan använda samma plattformar för att hantera arbete, tilldela uppgifter och samarbeta bättre.

Asanas bästa funktioner

Anpassade vyer, inklusive Kanban-tavlor, Gantt-diagram och tidslinjer, för att granska och hantera dina projekt från alla vinklar.

Omfattande kunskapsbas som innehåller grundläggande tips för projektledning och handledningar om viktiga funktioner.

Flera team och arbetsytor för att hålla arbetet för olika kunder åtskilt

Telefon- och e-postaviseringar (tillsammans med en fullt fungerande mobilapp) som förvandlar Asana till ett samarbetsverktyg och håller intressenterna informerade om varje marknadsföringsprojekt.

Asanas begränsningar

Det finns inte så många projektmallar, så din kreativa byrå kommer att behöva bygga upp de flesta av sina önskade projektlayouter och flöden från grunden.

Asana är dyrt jämfört med andra alternativ på denna lista, särskilt eftersom de flesta av dess avancerade projektledningsfunktioner, såsom tidrapportering, endast är tillgängliga i de dyrare paketen.

Asanas prissättning

Grundläggande: gratis

Premium: 10,99 $ per månad per användare

Företag: 24,99 $ per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

7. Trello

Via Trello

Trello är kanske inte en dedikerad programvara för marknadsföringsprojektledning, men det är ett mycket respekterat projektledningsverktyg. Dess behärskning av viktiga funktioner, såsom anpassningsbara vyer, arbetsflöden och automatiseringar, gör det värt att överväga.

Trellos bästa funktioner

Trello board – en plattformsspecifik variant av den klassiska Kanban-tavlan som har blivit guldstandarden för projektöversikter i denna typ av projektledningsprogramvara.

Integration med Jira och andra plattformar i den större produktivitetssviten Atlassian.

Butler – ett regelbaserat system som automatiserar din projekt- och uppgiftshantering och eliminerar repetitiva arbetsuppgifter för din kreativa byrå.

Enkel att använda, så nya användare och kunder kan börja använda den med självförtroende inom några minuter.

Trellos begränsningar

Byråer eller projektledare med erfarenhet av omfattande automatisering och beroenden kan uppleva uppgiftshantering som frustrerande.

Något begränsade nyckelfunktioner jämfört med vissa av de andra verktygen på denna lista. Till exempel saknas tidsregistrering för dina team.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 dollar per månad per användare

Premium: 10 dollar per månad per användare

Enterprise: 17,50 dollar per månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

8. Wrike

Via Wrike

När det gäller viktiga funktioner finns det få alternativ som kan konkurrera med marknadsföringsprojektledningsprogramvaran Wrike. Du hittar massor av nya funktioner som hjälper dig med uppgifter som resursplanering och resursfördelning, daglig uppgiftshantering och kundsamarbete.

Wrikes bästa funktioner

Korsmärkning av uppgifter säkerställer att ditt teams arbete korrekt återspeglar det övergripande projektledningsflödet.

Korrekturläsnings- och godkännandeprocesser gör det till ett verkligt projektledningsprogram för byråer med integrering av kundfeedback.

Automatisering av arbetsflödet tar hänsyn till alla marknadsföringsprojekt som dina kunder behöver.

Avancerad tidrapportering innebär att du alltid vet vad dina team arbetar med och när de kan nå sin kapacitetsgräns.

Wrike-begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan göra det svårt att introducera nya användare till projektledningsprogramvaran.

Sorteringsvyer, såsom Gantt-diagram, kan vara utmanande, vilket gör det svårare att behålla en överblick över din projektledning.

Priser för Wrike

Gratis

Team: 9,80 dollar per månad per användare

Företag: 24,80 dollar per månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

9. Workfront

Via Adobe

Workfront, Adobes integrerade projektledningsprogramvara, gör inte anspråk på att förenkla saker och ting. Det är ett av de mer komplexa verktygen som finns tillgängliga. Men när du väl har lärt dig dess funktioner kan det bli ett kraftfullt projektledningsverktyg som din byrå kan dra nytta av.

Workfronts bästa funktioner

Workfront Goals anpassar din byrås projektledningsprogramvara efter byråns och kundens affärsmål.

Integrerade godkännandeprocesser och arbetsflöden gör att kreativa projekt når dina kunder snabbare och mer effektivt.

Kanban-tavlor och Gantt-diagram gör Workfront till ett smidigt projektledningsverktyg

Anpassningsbara instrumentpaneler hjälper projektledare att hålla koll på varje marknadsföringsprojekt och den totala arbetsbelastningen.

Begränsningar i Workfront

Sortering i projektledningsprogramvaran är endast tillgänglig efter förfallodatum, vilket begränsar din möjlighet att organisera uppgifter.

Enligt vissa användare kan det ibland försöka göra för mycket, vilket gör projektledning svårt för vissa enklare initiativ.

Priser för Workfront

Välj: kontakta oss för prisuppgifter

Prime: kontakta oss för prisuppgifter

Ultimate: kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Workfront

G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

10. Produktiv

Via Productive

Productive är mer än bara ett projektledningsverktyg, det är ett omfattande program för projektledning för byråer som hjälper dig att arbeta igenom och optimera alla delar av dina kundrelationer. Tidrapportering, budgetering och samarbete är bara några av de funktioner som säkerställer dess plats på listan tillsammans med några av de bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning i branschen.

Produktiva bästa funktioner

Återkommande uppgifter säkerställer att arbetet slutförs när det behövs.

Integrerad tidrapportering gör det möjligt för teammedlemmarna att registrera sina arbetstimmar, vilket leder till en mer exakt resursfördelning och fakturering.

Resursplaneringsvyer gör det möjligt för din byrå att planera arbete och tidsplaner på ett realistiskt sätt baserat på befintlig arbetsbelastning.

Insights-modulen erbjuder avancerad analys av varje marknadsföringsprojekt samt större kundövergripande initiativ och relationer.

Produktivitetsbegränsningar

Det finns färre faktureringsfunktioner jämfört med dedikerad fakturahanteringsprogramvara.

Vissa användare påpekar att användargränssnittet inte är lika intuitivt eller enkelt som andra projektledningsprogram för byråer.

Produktiv prissättning

Essential: 9 dollar per månad per användare

Professional: 24 dollar per månad per användare

Ultimate: kontakta oss för prisuppgifter

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Produktiva betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

Ta din byrås projektledning till nästa nivå med ClickUp

Alla ovanstående plattformar är giltiga alternativ för projektledningsprogramvara för byråer. Men eftersom det bara kan finnas en vinnare måste det bli ClickUp för kreativa byråer och reklambyråer.

Utöver dess viktigaste funktioner, såsom AI, projektuppföljning och integrationer med andra verktyg, kommer du att uppskatta hur enkelt det är att koppla samman uppgiftshantering med resurshantering och de eleganta samarbetsfunktionerna för dina marknadsföringsteam. Men i grund och botten handlar det om enkel, robust projektledning som kan förändra ditt sätt att hantera byråns verksamhet.

ClickUp är perfekt för marknadsföringsteam och erbjuder obegränsat antal projekt, tidsregistreringsfunktioner som kan optimera din resursallokering och möjligheten att skapa och spåra projekt till uppgiftsberoenden som förbättrar ditt arbetsflöde. Det är också ett av få gratis projektledningsverktyg som finns tillgängliga, så du kan testa ditt nya projektledningssystem utan att behöva binda dig helt.

Är du redo att komma igång? Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto idag och se själv hur denna allt-i-ett-lösning kan hjälpa dig att skapa ett mer effektivt arbetsflöde för projektledning.