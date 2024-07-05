Hur man använder AI för marknadsundersökningar (användningsfall och verktyg)

Marknadsundersökningar kan ofta kännas som att gå igenom berg av data från enkäter och fokusgrupper. Det är långsamt, felbenäget och kan lämna dig med många obesvarade frågor.

Tänk om du kunde hoppa över de tråkiga delarna (som datainsamling) och komma till det intressanta (läs insikter) snabbare? AI kan hjälpa dig! ✨

Från automatisering av datainsamling och bearbetning till identifiering av dolda mönster i datamängder som mänskliga forskare kan missa, kan AI ge dig unika marknadsinsikter för affärsskalbarhet.

Om du vill förbättra dina marknadsundersökningsstrategier och -tekniker behöver du AI på din sida. Låt oss se hur du kan använda AI i marknadsundersökningar.

Förstå AI för marknadsundersökningar

AI förändrar marknadsundersökningar för alla företag genom att avslöja djupare kundinsikter. Vi vet att det använder algoritmer för naturlig språkbehandling och maskininlärning, men hur fungerar AI ur ett marknadsundersökningsperspektiv?

Låt oss bryta ner det: Datainmatning: Du matar AI med data, inklusive konkurrenters tweets, kundrecensioner, inlägg på sociala medier etc.

NLP i praktiken: AI-verktyget använder NLP för att förstå språket i dessa data. Det bryter ner meningar i ord och analyserar dem – samtidigt som det letar efter kopplingar mellan ord och idéer. AI-verktyget använder NLP för att förstå språket i dessa data. Det bryter ner meningar i ord och analyserar dem – samtidigt som det letar efter kopplingar mellan ord och idéer.

Mönstersökning: Med hjälp av klassificerare eller kategorier sorterar verktygen kunddata, till exempel positiva och negativa referenser. De kan också använda avancerad statistisk analys för att förstå hur ofta vissa ord förekommer tillsammans eller hur språkstilen förändras beroende på ämnet.

Hitta berättelsen: Med alla dessa ledtrådar kan AI-verktyg upptäcka samband och mönster i data och presentera trender i kundernas åsikter, vanliga fraser som används av konkurrenter eller nya ämnen på marknaden.

Det är bara halva ekvationen. Robotik, en annan form av AI, automatiserar uppgifter, vilket gör undersökningar snabbare och effektivare. Automatiserade undersökningar och datainsamling påskyndar insamlingen, vilket leder till en mer komplett och korrekt analys.

Hur man använder AI för marknadsundersökningar

AI är inte bara fancy teknikjargong – det är ett praktiskt verktyg som kan förbättra din marknadsundersökning dramatiskt.

Här är några exempel från verkligheten på hur man kan använda AI för marknadsundersökningar:

1. Förutse marknadstrender

AI:s kraftfulla prediktiva analysverktyg kan analysera stora mängder data för att förutse konsumenternas efterfrågan. Detta gör det möjligt för företag att optimera sin leveranskedja, dra nytta av möjligheter och undvika lagerbrist. Du kan också skala upp din verksamhet genom att förutse framtida efterfrågan och förbättra kundupplevelsen.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, är ett bra exempel på hur AI kan användas i verkligheten för att analysera aktuella marknadstrender. Detta verktyg utnyttjar artificiell intelligens för att avkoda aktuella marknadsrörelser och ger dig värdefulla insikter som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Uppgift: Analysera de aktuella marknadstrenderna inom B2B-sektorn. Identifiera viktiga konkurrenter, marknadsstorlek och nya tillväxtmöjligheter baserat på aktuella data och rapporter.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brains svar på ett exempel på en fråga som identifierar Metas konkurrenter

2. Lär känna din målgrupps åsikter

Att förstå kundernas åsikter är som att hitta guld för företag, eftersom det ger dem en direkt inblick i kundernas tankar. Traditionellt har insamling av kundfeedback baserats på enkäter och fokusgrupper, vilket kan vara långsamt och begränsat.

Sociala medier och online-recensioner har dock skapat en konstant ström av ofiltrerade åsikter.

AI-drivna verktyg för sentimentanalys kan nu söka igenom denna enorma mängd data och automatiskt analysera recensioner, inlägg på sociala medier och onlinekonversationer för att avslöja vad kunderna verkligen tycker om ett varumärke, dess produkter eller kampanjer.

Denna feedback i realtid gör det möjligt för företag att snabbt hantera kundernas frågor, identifiera områden som kan förbättras och anpassa sina strategier för att bättre möta kundernas behov.

Dessutom är en empati-karta ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att förstå dina kunders upplevelser, motivationer och behov. Den ger dig en inblick i deras tankar och känslor i olika situationer så att du kan betjäna dem ännu bättre.

ClickUps mall för empati-karta är till exempel utformad för att hjälpa dig att identifiera viktiga kundbehov och utveckla bättre produkter eller tjänster som uppfyller dessa behov.

Ladda ner den här mallen Förbättra kundförståelsen genom att använda funktioner för tilldelning och kommentarer, automatisering, AI och mycket mer med den här mallen.

3. Förstå dina kunder inifrån och ut

Har du någonsin önskat att du kunde ta reda på exakt vad dina kunder vill ha?

AI kan skapa detaljerade konsumentprofiler genom att analysera demografi, beteende och köphistorik. Detta gör att du kan skräddarsy marknadsföringskampanjer och produkter för specifika kundsegment, vilket leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Du vill till exempel hitta den perfekta målgruppen för lanseringen av din nya datasäkerhetsprodukt och vill förstå deras demografi, beteende och preferenser för att skapa en anpassad marknadsföringsstrategi för bästa möjliga effekt. ClickUp Brain kan hjälpa dig att uppnå detta genom att använda enkla AI-prompter.

Uppgift: Identifiera potentiella målmarknadssegment för lanseringen av vår nya datasäkerhetsprodukt. Analysera demografiska data, konsumentbeteende och marknadspräferenser för att utveckla en skräddarsydd marknadsföringsstrategi för maximal effekt.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brains svar på frågan

Tänk på Netflix betygssystem: ju fler betyg du ger, desto bättre blir dina rekommenderade titlar. Detta är ett enkelt men effektivt exempel på hur man kan använda AI-funktioner för att förstå kunderna och skräddarsy upplevelser utifrån deras preferenser. Så här förklarar företaget sin process: Vi samlar in feedback från varje besök på Netflix-tjänsten (till exempel vilka titlar du börjar titta på, om du tittar klart på dem och hur du betygsätter dem, till exempel med tummen upp) och uppdaterar kontinuerligt våra algoritmer med dessa signaler för att förbättra noggrannheten i deras förutsägelser om vad du mest sannolikt kommer att titta på. Våra data, algoritmer och beräkningssystem fortsätter att mata varandra för att ta fram nya rekommendationer så att din Netflix-upplevelse förblir relevant och användbar. ”

4. Gör en konkurrentanalys

Att hålla jämna steg med konkurrenterna är avgörande för framgång. AI-verktyg kan hjälpa dig att analysera vad dina konkurrenter sysslar med, inklusive deras strategier, produkter och prissättning. Denna information kan ge dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om din egen prissättning, produktutveckling och marknadsföring.

När du har data på plats kan du använda branschanalysmallar, till exempel ClickUps mall för konkurrensanalys, för att fritt lägga till, ändra och placera insikter i en interaktiv vy. Varje kvadrant visar hur varje element presterar baserat på din valda mätparameter och innehåller en förklaring för varje kvadrant.

Ladda ner den här mallen Använd den här mallen för att analysera konkurrenternas engagemang på sociala medier på olika plattformar. Se vilka plattformar varje konkurrent prioriterar och hur deras innehåll resonerar med målgruppen.

Denna mall hjälper dig att upptäcka konkurrenternas styrkor, svagheter och marknadsföringsstrategier. Använd denna kunskap för att identifiera områden där ditt team kan utmärka sig.

Ditt produktteam kan till exempel jämföra konkurrenternas funktioner sida vid sida och identifiera luckor i funktionerna och möjligheter att differentiera ditt produktutbud. Eller så kan ditt säljteam få insikter om konkurrenternas prisstrategier, förstå hur dina priser står sig i jämförelse och anpassa din försäljningsstrategi därefter.

5. Förbättra utformningen och analysen av marknadsundersökningsenkäter

AI kan hjälpa dig att skriva kortare, mer intressanta marknadsundersökningsenkäter så att fler personer fyller i dem. Det kan också analysera enkätsvaren i realtid för att ge djupare insikter och identifiera mönster som kanske inte är omedelbart uppenbara.

Forskningsföretaget QuestionPro använder AI för att skapa enkäter. De har utvecklat ett AI-verktyg som heter QxBot, som bygger på en generativ AI-motor liknande ChatGPT. Med detta verktyg kan användarna enkelt ställa in sitt forskningsämne och generera enkätfrågor direkt från enkätplattformen. AI hjälper till att snabbt skapa innovativa och relevanta enkätfrågor, vilket effektiviserar processen för att utforma enkäten.

Proffstips: Använd ClickUps mall för marknadsundersökningsenkäter för att anpassa enkäter och samla in specifika insikter från din målgrupp.

Ladda ner den här mallen Använd den här mallen för att fatta datadrivna beslut och utveckla framgångsrika marknadsföringsstrategier.

6. Förbättra upptäckten av bedrägerier

Skydda integriteten i din marknadsundersökning genom att använda AI för att upptäcka bedräglig aktivitet. AI kan analysera mönster i datainlämningar för att identifiera avvikelser och potentiella bedrägerier, vilket säkerställer att de data du samlar in är korrekta och tillförlitliga.

SurveyMonkey, ett marknadsundersökningsföretag, använder till exempel AI för att upptäcka falska svar och säkerställa att undersökningsdata är korrekta. De kontrollerar också svarsmönster för att ge tillförlitliga insikter som underlag för bättre beslut.

Framtida trendprognoser inom marknadsundersökningar

Marknadsundersökningslandskapet utvecklas ständigt, drivet av tekniska framsteg och förändrat konsumentbeteende. Här är en inblick i några viktiga trender som vi kan förvänta oss att se under de kommande åren:

1. Hyperpersonalisering

Marknadsundersökningar kommer att bli mycket personliga. AI kommer att skapa mycket specifika kundgrupper baserat på stora mängder data. Detta hjälper företag att ta fram produkter och annonser som exakt matchar kundernas önskemål, vilket gör dem nöjdare och mer lojala.

2. Förkortad undersökningslivslängd och agil forskning

På grund av ständigt föränderliga konsumentvanor och preferenser blir traditionell forskning med långa ledtider mindre effektiv. Agila forskningsmetoder, som betonar snabbhet och flexibilitet, blir allt populärare.

Forskare kommer att förlita sig på snabbare datainsamlingsmetoder och realtidsanalyser för att leverera insikter som är relevanta för aktuella marknadsförhållanden.

💡 Kommer du ihåg när retinol över en natt blev en magisk ingrediens i hudvårdsprodukter på TikTok? Inom en månad såg vi stora aktörer i branschen uppgradera sina marknadsföringsstrategier för att lyfta fram ingrediensen och dra nytta av dess popularitet.

3. Multimodal dataanalys

Denna metod går utöver att bara analysera ord. Den omfattar olika typer av data, inklusive ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk, för att få en mer holistisk förståelse av deltagarnas svar.

Med detta kommer forskare att kunna kombinera deltagarnas svar i enkäten med AI-analys av deras ögonrörelser under specifika frågor. Detta kan avslöja undermedvetna fördomar eller områden som behöver utforskas ytterligare.

Motion capture-appar som OpenCap erbjuder oändliga möjligheter i detta avseende. De utnyttjar smartphone-videor, artificiell intelligens och beräkningsbiomekanisk modellering för att kvantifiera mänskliga rörelser och generera specifika insikter.

Använda AI-programvara för marknadsundersökningar

Att samla in och analysera information kan vara en komplex uppgift i dagens datadrivna värld. Här kommer effektiv datahantering in i bilden.

När du går igenom berg av undersökningar, konversationer på sociala medier och webbplatsanalyser krävs ett system som kan organisera, rensa och analysera data effektivt för att extrahera värdefulla insikter. Lyckligtvis kan marknadsanalysprogramvara som ClickUp, med sina kraftfulla organisationsverktyg, hjälpa dig att centralisera all din marknadsundersökningsdata.

ClickUp är en applikation som är utformad för att ersätta alla dina applikationer och samla alla dina arbetsuppgifter, såsom uppgiftshantering, måluppföljning, meddelanden och dokumentdelning, på en enda plattform. Men tänk om du kunde utnyttja AI för att få ännu djupare insikter? Ja, den har världens enda rollspecifika AI-assistent.

ClickUp Brain är ClickUps inbyggda AI-assistent som är utformad för att effektivisera ditt marknadsundersökningsflöde. Så här kan ClickUp Brain hjälpa dig:

skapa omfattande undersökningar för marknadsundersökningar med hjälp av Standardisera processen för attmed hjälp av ClickUp Brains marknadsundersökningsgenerator . Om du till exempel utvecklar en ny produkt kan du använda undersökningsgeneratorn för att samla in data om konsumenternas preferenser, problem och önskemål om funktioner.

inspirera till utveckling av nya produkter och förbättra befintliga erbjudanden. Utnyttja ClickUp Brains branschkunskap för attoch förbättra befintliga erbjudanden.

samla idéer, ramverk och processer relaterade till din marknadsundersökning. Samarbeta, brainstorma och dokumentera dina forskningsmål. Skapa ett dokument i ClickUp för attrelaterade till din marknadsundersökning.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skapa personliga och detaljerade strategiska planer.

Här är fler saker du kan göra med ClickUp för att underlätta projektledningen inom marknadsundersökningar:

Organisera undersökningar: Skapa olika listor eller Skapa olika listor eller mappar för kundundersökningar, konkurrentanalyser etc.

Lagring av data: Bifoga filer och dokument direkt till undersökningsstegen med hjälp av Bifoga filer och dokument direkt till undersökningsstegen med hjälp av ClickUp Tasks.

Samarbete: Dela uppgifter och information med teammedlemmar via Dela uppgifter och information med teammedlemmar via tilldelade kommentarer observatörer och uppdragstagare.

Spåra framsteg: Ange Ange deadlines och spåra framsteg med statusuppdateringar.

Analysera resultat: Använd inbyggda Använd inbyggda rapporteringsfunktioner för att analysera data.

Sammanfatta: Sammanfatta innehållet i dokument, uppgiftstrådar och uppdateringar

Proffstips: Du kan kickstarta din undersökningsprocess med hjälp av mallar för undersökningsplaner, till exempel ClickUps mall för marknadsundersökningar, som kan hjälpa dig med följande: Samla all din marknadsundersökningsdata på ett ställe

Analysera data snabbt och noggrant

Generera insikter och praktiska strategier

Ladda ner den här mallen Identifiera möjligheter att nå nya kunder och öka din avkastning med hjälp av ClickUps marknadsundersökningsmall.

För en mer visuell approach kan du överväga ClickUps mall för forskningswhiteboard. Denna mall hjälper dig att centralisera och spåra din forskning från början till slut. Med den kan du:

Organisera undersökningsdata i tydliga visualiseringar

Samarbeta med kollegor på samma whiteboard i realtid

Få enkel tillgång till och granska dina undersökningsresultat när som helst.

Ladda ner den här mallen Skapa uppgifter med olika anpassade statusar med hjälp av den här mallen för att spåra varje projekts framsteg.

Förutom sina AI-funktioner kan ClickUp användas för att hantera team som arbetar med marknadsundersökningar. Dess centrala projektledningsfunktioner gör det till ett kraftfullt verktyg för att tilldela uppgifter, hantera deadlines och främja kommunikationen inom ditt forskningsteam.

Effektivisera marknadsundersökningar med ClickUp

AI revolutionerar marknadsundersökningar genom att erbjuda djupare insikter, snabbare analyser och en mer nyanserad förståelse av din målgrupp.

Det finns många AI-verktyg på marknaden, men det är bra att ha ett internt verktyg som känner till din arbetsmiljö utan och innan, så att du vet exakt vilken information du har och vilka luckor du behöver fylla med hjälp av undersökningen. Och det är precis vad ClickUp Brain är!

Genom att koppla samman din information mellan projekt, uppgifter och personer har detta verktyg vad som krävs för att omvandla dina forskningsresultat och insikter till värdefulla åtgärdspunkter. Så vad väntar du på?

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och se vilken skillnad AI kan göra för din marknadsundersökning.