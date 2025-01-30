De 10 bästa programvarulösningarna för digital marknadsföringsrapportering 2025

Är du trött på att manuellt lägga ned otaliga timmar på att skapa marknadsföringsrapporter i kalkylblad?

Du lägger timmar på att importera marknadsföringsdata från flera kampanjer på olika plattformar och tredjepartsverktyg, såsom verktyg för affärsanalys, Google Analytics, e-postmarknadsföring, prestationsmått etc. Dessa data måste rensas och kopieras till ett visuellt format så att dina intressenter eller kunder kan förstå resultaten.

Det är förståeligt att denna process är frustrerande, tidskrävande, felbenägen och överväldigande. Dessutom är data redan några dagar gammal när den når beslutsfattarna, vilket leder till långsam och ineffektiv beslutsfattande.

Det är här programvara för digital marknadsföringsrapportering kan komma till din undsättning.

Marknadsföringsrapporteringsprogram automatiserar datarapporteringsprocessen för upptagna team genom att samla in data från flera marknadsföringskanaler och program. Det ger insikter i viktiga mätvärden som webbplatstrafik, genererade leads, registreringar och konverteringsfrekvenser för att analysera din kampanjs resultat.

Vi har gjort det hårda arbetet åt dig och sammanställt en lista över de tio bästa automatiserade marknadsföringsrapporteringsverktygen och deras viktigaste funktioner, begränsningar och recensioner för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Fortsätt läsa för att välja det perfekta verktyget som uppfyller dina krav och tar ditt företag till nästa nivå.

Vad ska du leta efter i marknadsföringsrapporteringsprogram?

Här är några saker att tänka på när du väljer marknadsföringsrapporteringsprogramvara för att säkerställa att den uppfyller dina datainsamlings- och affärsmål.

Kanal- och kampanjhantering: Som marknadsförare driver du ofta flera kampanjer på olika kanaler. Att hantera olika kampanjer med ett enda rapporteringsverktyg förbättrar ditt marknadsföringsteams produktivitet och effektivitet.

AI-funktioner: Med AI- och automatiseringsfunktioner gör en mjukvarulösning för marknadsföringsrapportering rapporteringen enklare. Leta efter plattformar med inbyggda Med AI- och automatiseringsfunktioner gör en mjukvarulösning för marknadsföringsrapportering rapporteringen enklare. Leta efter plattformar med inbyggda AI-marknadsföringsverktyg för att skapa kopior, projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg.

Integrationer: Se till att ditt marknadsföringsverktyg kan integreras med olika marknadsföringsplattformar, kanaler och datakällor, inklusive sociala mediekanaler, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, SEO-verktyg och plattformar för affärsanalys.

Datavisualisering: Marknadsföringsrapporteringsverktyget ska omvandla dina marknadsföringsdata till en visuellt tilltalande, plattformsoberoende och detaljerad marknadsföringsrapport utan att du behöver träna datamodeller.

Datarapportering: Leta efter marknadsföringsrapporteringsplattformar som låter dig skapa rapporter med hjälp av grafer, diagram, tabeller och widgets. Se också till att den valda plattformen gör det möjligt för dig att skapa digitala marknadsföringsrapporter som täcker dina önskade kundrapporteringsmått.

Användarvänlighet: Välj ett marknadsföringsrapporteringsverktyg med ett användarvänligt och ergonomiskt gränssnitt. Oavsett deras kunskapsnivå måste alla teammedlemmar kunna skapa rapporter och förstå resultaten.

Kostnad: Om du Om du startar en digital marknadsföringsbyrå , leta efter programvara för digital marknadsföringsrapportering som tar ut en engångskostnad eller månadsavgifter utan ytterligare installationskostnader. De flesta verktyg tar ut en engångskostnad/månadsavgift, men räkna med extra avgifter för att överskrida användningsgränser, lägga till ytterligare användare eller få tillgång till premiumfunktioner.

De 10 bästa programvarulösningarna för marknadsföringsrapportering att använda

1. ClickUp

Organisera dina marknadsföringsidéer och inspiration med ClickUps verktyg för marknadsföringsprojektledning.

Marknadsföringsteam har idag fler kanaler, kampanjtyper och datakällor att övervaka. Som marknadsförare kan det vara överväldigande att ta reda på hur man mäter data, prioriterar det som är viktigt och organiserar allt.

Den goda nyheten är att med ClickUp, ditt verktyg för marknadsföringsprojekt och planering, behöver alla dessa initiativ inte längre finnas i kalkylblad.

Nästa generations team använder ClickUps marknadsföringshanteringsprogramvara för att planera, utveckla idéer, genomföra och rapportera om alla projekt och kampanjer på en och samma plattform, vilket gör det till ett allt-i-ett-verktyg för marknadsföringsrapportering.

Använd ClickUp Brains AI Writer for WorkTM för att skapa, sammanfatta och redigera innehåll.

Att skriva marknadsföringsrapporter kan vara en tidskrävande uppgift. Men du kan snabba upp processen avsevärt med ClickUp Brain, din AI-drivna brainstormingpartner. Med några få klick kan du enkelt sammanfatta anteckningar, konversationer och möten och skapa rapporter.

ClickUp Brain hjälper dig också att skriva snabbare, kontrollera stavningen och skriva snabba svar på meddelanden, samtidigt som du behåller den ton du önskar.

Dessutom hjälper ClickUp Brain för marknadsföringsteam dig att brainstorma och skapa innehåll på några minuter. Det kan skapa bloggscheman, generera kreativa briefs för dina design- och innehållsteam, föreslå idéer för dina inlägg på sociala medier och skapa e-postkampanjer som driver konverteringar.

Ladda ner denna mall Spåra dina marknadsförings-KPI:er enkelt med marknadsföringsrapporteringsmallen från ClickUp.

Med hjälp av ClickUp Marketing Reporting Template kan du identifiera tillväxtmöjligheter på hög nivå och säkerställa samstämmighet mellan strategi och genomförande. Det hjälper ditt marknadsföringsteam att förstå målgruppen, mäta och visualisera kampanjens resultat och snabbt skriva rapporter med AI med hjälp av korrekta data.

Använd ClickUp Dashboards för att skapa visuellt tilltalande och insiktsrika rapporter från dina marknadsföringsdata. Du kan anpassa dina rapporter med widgets, anpassade fält och de KPI:er och mätvärden du vill spåra. Dashboards tillhandahåller data i realtid, perfekt för rapportering till intressenter och kunder, och gör det enkelt att kommunicera dina marknadsföringsresultat på ett effektivt sätt.

Använd ClickUps instrumentpaneler för att visualisera teamets KPI:er i realtid.

Anslut ClickUp till din marknadsföringsteknikstack för att samla in data och insikter med över 1000 ClickUp-integrationer. Minska dataöverföringsfelen och se till att din marknadsföringsrapport innehåller realtidsdata.

Här är de viktigaste funktionerna som gör ClickUp till det bästa marknadsföringsrapporteringsverktyget för marknadsföringsbyråer, team och proffs.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Dashboards: Anpassa din ClickUp Dashboard så att den passar dina unika behov perfekt, oavsett om det gäller e-postmarknadsföring, SEO, Google Analytics, innehållsmarknadsföring eller andra ändamål.

ClickUp Brain: Använd ClickUp Brain för att snabbt och enkelt sammanfatta dina anteckningar, skriva övertygande texter och skapa insiktsfulla rapporter på nolltid.

ClickUps AI-assistent hjälper marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som fallstudier.

ClickUp Whiteboard: Planera och genomför kampanjer som påverkar intäkterna, ökar medvetenheten och hjälper dig att uppnå dina Planera och genomför kampanjer som påverkar intäkterna, ökar medvetenheten och hjälper dig att uppnå dina marknadsföringsmål och KPI:er med ClickUp Whiteboards

Integrationer: Integrera dina kommunikations- och samarbetsverktyg enkelt. Marknadsförare kan dra nytta av fördelarna med integrationer med Hubspot, Google Suite, Salesforce etc.

Mallar för marknadsundersökningar: Strukturera din undersökningsprocess med ClickUps Strukturera din undersökningsprocess med ClickUps mallar för marknadsundersökningar . De innehåller frågor och fält för insamling av data som är relevanta för din marknad/målgrupp.

Begränsningar för ClickUp

Avancerade funktioner som ClickUp Brain är tillgängliga för betalande användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 9400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

2. AgencyAnalytics

via AgencyAnalytics

Om du driver en digital marknadsföringsbyrå hjälper AgencyAnalytics dig att skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter med hjälp av data från olika marknadsföringskampanjer, såsom betalda annonser, SEO och kampanjer i sociala medier.

Med marknadsföringsanalysprogramvaran AgencyAnalytics tar det inte hela dagen att skapa anpassade marknadsföringsrapporter för kunder, tack vare de fördefinierade mallarna och rapportverktyget med dra-och-släpp-funktion.

AgencyAnalytics bästa funktioner

Få tillgång till all kunddata från SEO, PPC, sociala medier, e-post, samtalsspårning etc. i ett enda intuitivt gränssnitt för snabbare rapportgenerering.

Skapa skräddarsydda instrumentpaneler med funktioner som anpassade mätvärden, anpassningsbara widgets, rapportskapare med dra-och-släpp-funktion, inbäddat innehåll och mycket mer.

Sätt din egen logotyp och dina varumärkeselement på dina marknadsföringsrapporter.

Begränsningar för AgencyAnalytics

Att skapa rapporter med detaljerad segmentering och flera mätvärden utan manuell datainmatning är mycket utmanande.

Priser för AgencyAnalytics

Freelancer: 12 USD/månad per kundkampanj

Byrå : 18 USD/månad per kundkampanj

Enterprise: Anpassad prissättning

AgencyAnalytics kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

3. DashThis

via DashThis

DashThis är en marknadsföringsrapporteringsprogramvara som gör det möjligt för användare att skapa anpassningsbara, allt-i-ett-instrumentpaneler och rapporter för att spåra och analysera marknadsföringsprestanda från olika kanaler på ett och samma ställe. Den erbjuder en centraliserad plattform för övervakning av KPI:er såsom webbplatstrafik, engagemang i sociala medier, reklamkampanjers prestanda och mycket mer.

Med över 34 inbyggda integrationer kan du smidigt koppla samman alla dina marknadsföringsdatakällor och skapa alla typer av effektiva digitala marknadsföringsrapporter du önskar.

DashThis bästa funktioner

Importera ett obegränsat antal kundkonton, datakällor och användare till plattformen för att göra livet enklare för din marknadsföringsbyrå.

Dela dina rapporter med vem som helst inom din organisation eller utanför ditt team via e-post, URL eller till och med PDF.

Lägg till alla dina data, inklusive anpassade datakällor, med CSV-filimportsystemet.

DashThis begränsningar

Den branta inlärningskurvan för förstagångsanvändare

Jämfört med andra populära marknadsföringsrapporteringsverktyg ligger DashThis priser i den högre delen av skalan.

Priser för DashThis

Individuell: 49 $/månad för tre instrumentpaneler

Professional : 149 $/månad för tio instrumentpaneler

Business : 289 $/månad för 25 instrumentpaneler

Standard: 449 $/månad för 50 instrumentpaneler

DashThis kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Cyfe

via Cyfe

En utmaning som interna marknadsföringsteam står inför är att kommunicera framgångarna relaterade till prestationsmått till ledningen. Att direktimportera data från olika verktyg, såsom Google Analytics, sociala medieplattformar eller andra analysverktyg, skulle göra rapporterna komplexa eftersom varje plattform visar olika mått.

Cyfes programvara för marknadsföringsdatarapportering kopplar samman din organisations olika datakällor och visualiserar dem i en lättanvänd instrumentpanel för att kommunicera det löpande värdet.

Cyfe bästa funktioner

Dela och lyft fram kampanjinsikter var du vill, till exempel på portaler, webbplatser, blogginlägg och sociala medier med inbyggd analys.

Använd Cyfes white label-lösningar för att skapa rapporter med anpassade funktioner under ditt varumärke. Dessa funktioner inkluderar skräddarsydda bakgrunder för instrumentpaneler, domännamn, personliga URL:er för att guida dina kunders intressenter till instrumentpanelerna etc. Du kan också lägga till viktiga datamätvärden och benchmarkingmätvärden för att rapportera tillväxt.

Omvandla komplexa data till imponerande visualiseringar med hjälp av olika diagramtyper, såsom multidiagram, kohortdiagram, Gantt-diagram, trattdiagram och mycket mer.

Samla in data från valfri datakälla med hjälp av över 100 integrationer och över 250 mätvärden som ingår i Cyfe för snabbare och mer exakta marknadsföringsrapporter.

Cyfe-begränsningar

Begränsade visualiseringar och anpassningsmöjligheter för att skapa marknadsföringsrapporter

Bristen på adekvata inbyggda integrationer gör det svårare att hämta data från marknadsföringskanaler.

Cyfe-priser

Starter : 19 $/månad för en användare och två instrumentpaneler

Standard : 29 $/månad för två användare och fem instrumentpaneler

Fördel : 49 $/månad för fem användare och tio instrumentpaneler

Premier: 89 $/månad för obegränsat antal användare och 20 instrumentpaneler

Cyfe kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

5. Klipfolio

via Klipfolio

Klipfolio Klips låter dig skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter utan ett datalager.

Datateam använder Klipfolios PowerMetrics för att skapa och lagra mätvärden från populära filformat och datatjänster. Oavsett var dina data kommer ifrån kan du visualisera och analysera affärskritiska data.

Klips används däremot av affärsteam för att skapa realtidsdashboards och sätta upp mål för att övervaka teamets framsteg.

I organisationer där tvärfunktionella team (t.ex. data och affärsverksamhet) använder insikter för att fatta beslut är Klipfolios automatiserade rapportering det bästa valet.

Klipfolios bästa funktioner

Använd teman från Klipfolio för att skräddarsy utseendet på dashboards samtidigt som du använder HTML, CSS och JavaScript för mer avancerade anpassningar av dashboards.

Konvertera dbt-projekt till mätkataloger som affärsanvändare kan analysera, visualisera och dela mätvärden från och skapa anpassade instrumentpaneler. Denna Powermetrics-funktion gör den idealisk för organisationer med datatunga rapporter.

Oavsett om dina data finns i molnet, i kalkylblad eller på lokala servrar, hjälper över 100 förkonfigurerade anslutningar i Klips och flera datakällintegrationer i Powermetrics dig att koppla samman alla dina data för att få insikter.

Klipfolios begränsningar

Användare bör ha tekniska kunskaper för att kunna använda Powermetrics på ett bra sätt.

Priser för Klipfolio

För byråer: Starter : 54 $/månad Lite : 120 $/månad Pro : 240 $/månad Premier : 800 $/månad

För företag: Grow : 142 $/månad Team : 284 $/månad Team+ : 570 $/månad

Grow : 142 $/månad

Team : 284 $/månad

Team+: 570 $/månad

Klipfolio kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7 (över 150 recensioner)

6. Mixpanel

via Mixpanel

För byråer som vill gå längre än att bara spåra kampanjdata är Mixpanel ett av de bästa verktygen för marknadsföringsrapportering. Det hjälper dig att övervaka och förstå viktiga mätvärden som användarbeteende i din app och på din webbplats samtidigt som du analyserar användarnas resor.

Mixpanels produktanalys gör det möjligt för produktchefer, designers och utvecklare att fokusera på produktutveckling och förbättring.

Mixpanels bästa funktioner

Upptäck trender genom att analysera data på plattformen och granska liveuppdateringar för att förstå vad människor reagerar på direkt i din app.

Lägg till ditt företags produkt-, marknadsförings- och intäktsdata till Mixpanel på några minuter för att få tillgång till unika, användbara självbetjäningsinsikter.

Använd Mixpanels SDK:er för att pålitligt spåra händelser från webbappar, webbplatser eller till och med från dina backend-servrar.

Begränsningar för Mixpanel

Komplext användargränssnitt

Inte idealiskt för mindre företag som inte har produkt- eller utvecklingsteam.

Mixpanels prissättning

Starter : Gratis

Tillväxt : Från 24 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för anpassat pris

Mixpanels kundbetyg

G2 : 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Improvado

via Improvado

En marknadsföringsbyrå som vill leverera värde till sina kunder behöver en kraftfull och funktionsrik plattform som Improvado. Med Improvado kan du snabbt automatisera komplexa analyser och rapporteringar av marknadsföringskampanjdata.

Förutom rapportering låter verktyget dig optimera dina kampanjer med datastödda insikter om användarnas beteende.

Improvado erbjuder också färdiga datamodeller som skapar högkvalitativa marknadsföringsdatauppsättningar som kan användas med business intelligence, AI eller som de är.

Improvados bästa funktioner

Använd färdiga mallar för marknadsföringsplaner för att skapa anpassade rapporter

Använd Improvado AI Agent för att kommunicera med plattformen, svara på frågor relaterade till dina marknadsföringsaktiviteter och för datautforskning, analys och tolkning.

Skapa automatiska datapipelines för att hämta värdefull data från över 500 kanaler, omvandla den och lagra den i ditt favoritdatavarehus.

Begränsningar för Improvado

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter

Ingen möjlighet till datavisualisering; du måste ansluta den till ett separat BI-verktyg.

Improvados prissättning

Anpassad prissättning

Kundbetyg för Improvado

G2 : 4,5/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 65 recensioner)

8. DataBox

Via DataBox

DataBox är en omfattande programvara för marknadsanalys för e-handel, SaaS och byråer. Den övervakar de viktigaste affärsmätvärdena, spårar intäkter mot mål, automatiserar datarapporteringsprocessen, sätter upp försäljnings- och marknadsföringsmål ( såsom total försäljning, order eller ROAS för inköp), jämför prestanda med andra varumärken och prognostiserar försäljningsmätvärden.

DataBox bästa funktioner

Lägg till dynamiska data i dina presentationer som uppdateras i realtid. Bädda in viktiga instrumentpaneler, diagram och mätvärden för att skapa en övertygande och visuell databerättelse.

Övervaka, utbyt och utvärdera KPI och prestationsutveckling utan att behöva ha förkunskaper i SQL eller datavetenskap.

Analysera de bästa och sämsta scenarierna när du planerar för framtiden. Använd höga prognoser för att sätta ambitiösa mål och låga prognoser för att förebygga eventuella hinder som kan uppstå. Jämför dina uppskattningar med dina mål och historiska data för att säkerställa att du är på rätt spår.

Begränsningar för DataBox

Att skapa anpassade mätvärden i frågebyggaren är inte särskilt användarvänligt eller intuitivt.

Funktionerna för tidrapportering behöver finjusteras och utökas med fler funktioner.

Priser för DataBox

Gratis : För alltid för tre användare

Starter : 59 $/månad för fem användare

Professional : 169 $/månad för 15 användare

Tillväxt : 399/månad för obegränsat antal användare

Premium: 999 $/månad för obegränsat antal användare

DataBox kundbetyg

G2 : 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

9. Tableau

via Tableau

Tableau ger team och byråer möjlighet att integrera data, analysera och generera insikter.

Automatisera din dataanalys, förberedelse och styrning med Tableaus generativa AI. Datateam använder den visuella analysplattformen för att förenkla analysen i klartext, förutse användarnas frågor och påskynda tiden till insikt.

Som analys- och rapporteringsverktyg används Tableau i stor utsträckning av företag och organisationer med ett datavetenskapsteam för att skapa flera rapporter med detaljerade insikter.

Tableaus bästa funktioner

Få visuell analys i realtid inom plattformen från nästan alla datakällor i molnet eller lokalt.

Förenkla dataanalys och insiktsgenerering med generativa AI-funktioner inbyggda i plattformen.

Utnyttja omfattande anpassningsalternativ för att skapa dashboards precis som du behöver för bättre KPI-analys från alla marknadsföringskanaler.

Skapa och ta emot anpassade datavarningar

Tableaus begränsningar

Brant inlärningskurva för nybörjare som inte är bekanta med dataanalys och rapporteringsverktyg.

Det tar längre tid att ladda när nya element eller mätvärden läggs till i befintliga rapporter.

Priser för Tableau

Tableau Creator : Anpassad prissättning

Tableau Explorer : Anpassad prissättning

Tableau Viewer: Anpassad prissättning

Tableaus kundbetyg

G2 : 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2200 recensioner)

10. quintly

via quintly

quintly är en plattform för analys av sociala medier för varumärken och byråer som vill använda social intelligens från flera plattformar för att upptäcka insikter, öka räckvidden och bygga varumärkesengagemang.

Konsumentvarumärken och marknadsföringsbyråer inom sociala medier med en social-first-strategi för digital marknadsföring använder sociala data från quintly för att få tillgång till data på sidnivå (följardata) och postnivå (interaktioner) för en detaljerad analys av deras innehåll över tid.

quintlys bästa funktioner

Använd över 500 sociala medier-mätvärden med ett omfattande bibliotek av anpassningsbara instrumentpaneler för att analysera data i realtid och få fram användbara insikter med quintlys verktyg för kundrapportering.

Skapa och automatisera anpassade rapporter på några minuter för att dela med ditt team eller dina kunder med privata åtkomstkontroller.

Skala upp alla dina marknadsföringsinsatser på sociala medier genom att genomföra kanalanalyser, konkurrensjämförelser, innehållsoptimering, annonsanalyser och mycket mer.

Begränsningar för quintly

Prissättningen kan vara förvirrande

quintly prissättning

Anpassad prissättning

Fast pris för alla funktioner + 15 € per profil + 20 € per användare

quintly kundbetyg

G2 : 4,7/5 (75+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Din marknadsföringsrapporteringsprogramvara måste sammanställa flera datapunkter för att ge användbara insikter

Grattis till ditt beslut att automatisera marknadsföringsrapporteringen genom att flytta den från kalkylblad och osammanhängande system till programvara för marknadsföringsrapportering online.

När du letar efter verktyg för digital marknadsföringsrapportering bör du ta hänsyn till de data du behöver samla in för viktiga mätvärden och ditt marknadsföringsteams kapacitet.

Välj marknadsföringsrapporteringsprogramvara om du behöver omfattande rapporter från flera verktyg. Kom dock ihåg att du behöver en specialiserad medarbetare som kan tolka all data och alla insikter som verktyget genererar.

Om du just har börjat med datavisualisering är nybörjarvänliga marknadsföringsrapporteringsverktyg som ClickUp det rätta valet. De färdiga rapportmallarna gör det enkelt att koppla in och spela upp resultaten och dela dem med din ledning.

Med sitt användarvänliga gränssnitt, automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler, dra-och-släpp-byggaralternativ och omfattande datakällanslutningar är ClickUp ditt självklara val av programvara för marknadsföringsplanering och rapporteringsverktyg.

Dessutom kan marknadsförings- och datateam också dra nytta av ClickUps projektledningsfunktioner, som gör det möjligt för dem att spåra och hantera alla sina projekt och uppgifter på ett och samma ställe. Registrera dig gratis på ClickUp för att samla dina marknadsföringsdata och få användbara insikter.