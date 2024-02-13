Upptäck, analysera, lyckas: De 10 bästa mallarna för marknadsundersökningar

När du marknadsför dina produkter eller lanserar nya är det viktigt att förstå marknaden, utvärdera dina konkurrenter och ha en tydlig bild av vad dina kunder vill ha. När du har den insikten är du redo att lägga grunden med en marknadsföringsplan.

Marknadsundersökningar kan låta skrämmande, med tanke på den mödosamma processen att samla in och analysera data. Men oroa dig inte – mallar för marknadsundersökningar kommer till undsättning. De ger en strukturerad färdplan som täcker alla viktiga steg i marknadsundersökningen, från att fastställa dina mål till att samla in och tolka data. 🗺️

Följ med när vi dyker ner i de 10 bästa gratis mallarna för marknadsundersökningar. Vi går igenom deras unika funktioner, så att det blir enkelt att välja den perfekta mallen som passar dina behov.

Vad är en marknadsundersökningsmall?

Marknadsundersökningar är en omfattande och ofta tidskrävande process som innebär att man samlar in viktig information om en målmarknad genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Det är avgörande för att kunna förutse trender och behålla ett konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter.

Samarbeta i realtid och förvara dina data säkert på ett enda ställe med ClickUp Docs.

En marknadsundersökningsmall är ett fördesignat ramverk som ger struktur åt dina undersökningsprocesser. Den innehåller frågor och fält för insamling av data som är relevanta för specifika marknader eller mål.

Det förenklar hela processen genom att tillhandahålla ett standardformat som du kan anpassa efter dina undersökningsmål.

Marknadsundersökningsmallar hjälper dig att:

Spara tid på att utforma och planera ditt forskningsprojekt

Spara pengar genom att slippa anlita externa undersökningsföretag.

Säkerställ konsekvens i datainsamling, analys och rapportering.

Vilka är de viktigaste komponenterna i en marknadsundersökningsmall?

En marknadsundersökningsmall är som ett recept för att genomföra undersökningar. Den talar om vad du behöver och hur du använder det. Här är de viktigaste komponenterna som du hittar i den här mallen:

Undersökningsmål: Tydligt definierade mål för undersökningsprojektet Metoder för datainsamling: Specifika metoder och verktyg för att samla in information, såsom enkäter, intervjuer eller observationer. Forskningsfrågor: En uppsättning välformulerade frågor för att uppnå forskningsmålen. Urval av exempel: Riktlinjer för att välja rätt målgrupp eller urvalsgrupp Dataanalys: Instruktioner om hur insamlad data ska analyseras och tolkas. Rapportering: Ett format för att sammanfatta och presentera undersökningsresultaten. Tidsplan: En tidsplan som anger när du kommer att genomföra varje undersökningsaktivitet. Budget: Beräknade kostnader i samband med forskningsprojektet Kontaktinformation: Uppgifter om de personer eller team som ansvarar för undersökningen.

De 10 bästa mallarna för marknadsundersökningar

Vi har handplockat de mest innovativa marknadsundersökningsmallarna från Word och ClickUp för att hjälpa dig att upptäcka, samla in och analysera data utan ansträngning. Låt oss nu se vad som gör dem så speciella! 💖

1. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Använd en systematisk metod för att definiera vilka dina kunder är och vad de behöver med ClickUps marknadsundersökningsmall.

Marknadsundersökningar är din första allierade när du vill förbättra din varumärkeshantering och få insikter i dina konkurrenters strategier. Med ClickUp-mallen för marknadsundersökningar får du ett användarvänligt verktyg som förenklar uppgiften att samla in och presentera viktig information om din målgrupp, läget för din produkt eller tjänst och den bredare branschbilden. 🌄

Denna uppgiftsmall guidar dig genom marknadsundersökningens alla delar, från din strategi och tekniker för datainsamling till de värdefulla insikter du har samlat in från dina nuvarande eller potentiella kunder genom anpassade fält.

Anpassa fälten för att dokumentera all information du anser lämplig – lägg till datalänkar och bilagor, eller välj ett undersökningsstadium som Design, Förberedelse och Genomförande.

Varje uppgift har en lista med deluppgifter för att hålla reda på undersökningsstegen, till exempel att definiera undersökningsomfånget och sätta ihop ett undersökningsgrupp. De som tilldelats uppgiften kan använda den för att övervaka varje deluppgifts framsteg genom anpassade statusar som Öppen, Under granskning eller Stängd.

2. ClickUp-mall för marknadsanalys

Få värdefulla marknadsinsikter och visualisera din produkts prestanda med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Om du är nyfiken på hur din produkt står sig bland konkurrenterna behöver du inte leta längre än ClickUp Market Analysis Template. Detta verktyg hjälper dig att identifiera och utvärdera viktiga marknadstrender, få insikter om kundernas behov och undersöka konkurrenternas strategier och resultat. ♟️

Denna omfattande marknadsundersökningsmall sorterar konkurrenter i fem huvudtyper: direkta, indirekta, potentiella, framtida och ersättande (för konkurrenter som erbjuder en ersättningsprodukt).

Använd vyn Growth Share Whiteboard för att utvärdera konkurrenternas produkter och bestämma var du ska investera dina resurser. Välj helt enkelt konkurrenttyp från legenden, skapa en klisterlapp i motsvarande färg och placera den på önskad plats. Använd den horisontella kvalitetsaxeln för att mäta konkurrentens relativa marknadsandel och Y-axeln för att mäta deras tillväxttakt.

Vyn Pris vs. kvalitet på whiteboard fungerar på liknande sätt, men den här gången använder du en matris för att mäta förhållandet mellan produktkvalitet och pris. Det ger dig en visuell överblick över dina konkurrenters prisstrategi, vilket hjälper dig att taktiskt positionera din produkt på marknaden.

Vyn Konkurrentlista är din centrala knutpunkt för information om konkurrenter, snyggt kategoriserad efter analysstatus som Direkt, Indirekt eller Potentiell. Utnyttja dessutom vyn Annonsforum för att se dina konkurrenters marknadsföringsstrategier.

3. ClickUp-mall för affärsplan

Använd ClickUp Business Plan Template för att planera din verksamhet från start till mål.

Ersätt traditionella, långa affärsplan-dokument med ClickUp Business Plan Template och påskynda processen. Det är ett omfattande verktyg för att dokumentera alla aspekter av din affärsplan och effektivisera utkastprocessen så att den blir färdig i tid. ⏰

Denna Doc-mall på en sida är överskådligt indelad i flera viktiga avsnitt:

Företagsbeskrivning : Ger en översikt över företaget, din mission och vision.

Marknadsanalys : Förklarar det problem du löser, dess lösning och målmarknaden.

Försäljnings- och marknadsföringsstrategi : Beskriver produkter och marknadsföringsplaner

Operativ plan : Täcker aspekter som din plats, utrustning och finansiella prognoser.

Milstolpar och mätvärden: Visar mål och KPI:er

Anpassa mallen med ditt varumärkeslogotyp och kontaktuppgifter. Varje avsnitt innehåller användbara tips om hur du kan presentera dina data – genom punktlistor, bilder, diagram eller tabeller.

Öppna ämneslistan för att se alla avsnitt och underavsnitt som ingår i det omfattande marknadsundersökningsdokumentet, så att du kan tilldela dem till teammedlemmar, ange förfallodatum och bifoga relevanta dokument.

För att spåra uppgiftsstatus, växla till Status Board-vyn och kategorisera dem som Att göra, Pågående, Behöver revideras eller Klar. Öppna Timeline-vyn för att övervaka potentiella avvikelser från planen.

4. ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan

Använd ClickUps mall för affärsutvecklingsplan för att skapa en omfattande plan för att få ditt företag att växa.

Att expandera eller starta ett företag är som att ge sig ut på ett äventyr fullt av utmaningar och överraskningar. Men med en noggrant utarbetad plan kan denna resa bli mycket lättare att hantera.

Men du behöver inte börja från scratch! Vi presenterar ClickUp Business Development Plan Template – din affärsplan med fördesignade avsnitt som guidar dig genom hela processen och gör din väg till framgång smidigare. 🛤️

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett växande företag erbjuder den här mallen praktiska Doc-sidor som hjälper dig att dokumentera följande:

Sammanfattning: För att ge en översikt över den verksamhet du utvecklar, beskriva de problem du arbetar med och föreslå lösningar. Nyckelpersoner: För att förklara vem som ingår i ledningsgruppen och vad varje person gör. Verksamhet: Listar dina företagsplatser och antalet anställda. Du kan beskriva kostnaderna för utrustning och anläggningar och kartlägga tillverkningsprocesser på en whiteboard. Marknadsföring: Gör det möjligt att dela marknadens historia och tillväxt för att förutse potentiella möjligheter, bestämma målgruppen och analysera konkurrenternas styrkor och svagheter. Finansiell plan: Ger en uppskattning av ditt kassaflöde och balansräkning, och identifierar den intäktsnivå där du når break-even.

Av marknadsundersökningsmallarna i denna lista är den här försedd med färdiga tabeller och ark med riktlinjer för hur du fyller i dem. Du kan anpassa alla mallavsnitt efter dina affärsbehov.

Du kan också inkludera bilder för att illustrera din plan, lägga till eller ta bort rader, välja din favoritfärgpalett och byta namn på sidorna för att göra dem till dina egna – allt inom mallen för målmarknadsundersökning.

5. ClickUp-mall för utveckling av nya produkter

Förbered dig enkelt för din produktlansering med hjälp av ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

Nyckeln till en framgångsrik produktlansering kan sammanfattas i ett ord: förberedelse. Och vet du vad? ClickUps mall för utveckling av nya produkter hjälper dig! 🙌

Denna omfattande marknadsundersökningsmall effektiviserar produktutvecklingsprocessen, säkerställer samordning mellan ditt team och milstolparna och håller alla uppgifter organiserade för ett smidigt samarbete. Allt detta är möjligt tack vare anpassningsbara fält, som gör att du kan utforska ditt projekt från olika synvinklar.

Projektöversiktslistan organiserar dina uppgifter efter projektfas, från Idégenerering till Produktlansering, vilket gör det enkelt att följa dina framsteg. Listan visar också tydligt detaljer som uppgiftens komplexitet och påverkan genom anpassningsbara fält som du kan skräddarsy efter dina behov.

För att hålla koll på dina uppgifter som en hök öppnar du Process Kanban Board -vyn, som omvandlar uppgifter till kort och grupperar dem efter fas. Det är din go-to-plats för att snabbt identifiera vilka uppgifter som finns i pipeline, från konceptualisering till lansering.

Använd tidslinjevyn för en linjär visning av dina uppgifter, grupperade efter de team som arbetar med dem och färgkodade efter fas. Denna vy gör att du effektivt kan övervaka dina uppgiftsscheman och varaktigheter genom att ge dig kontroll över ditt arbetsflöde!

Du kan dra en uppgift för att omplanera eller justera dess varaktighet genom att dra i dess kanter.

6. ClickUp-mall för produktpositionering

Använd ClickUps mall för produktpositionering för att förstå produktens alla detaljer och introducera den på rätt sätt på målmarknaden.

Ditt produkts värde speglar direkt vad dina kunder tycker, eller hur? Därför är det viktigt att ta reda på var din produkt passar in på marknaden och hur du vill att dina kunder ska uppfatta den.

Upptäck den perfekta genvägen till svaren – ClickUp-mallen för produktpositionering – som du kan implementera i din affärsstrategi. Detta verktyg hjälper dig att bättre förstå din produkt och hitta den perfekta nischen på din målmarknad.

Börja med att utvärdera den produkt du vill lansera i vyn Produktpositioneringsbedömning, med fördefinierade fält som:

Produktnamn och beskrivning

Marknadssegment

Planerat lanseringsdatum

Unika försäljningsargument

Svårigheter

Anpassa formuläret genom att byta namn på de tillgängliga fälten eller lägga till egna.

Dela ut formuläret till dina teammedlemmar, och när det är ifyllt visas all värdefull information automatiskt i produktlistan. I den här vyn kan du granska uppgifterna i formuläret, tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange prioriteringar och gruppera uppgifter efter status.

Denna mall erbjuder också en vitbordsvy med produktpositioneringskarta. Den innehåller en graf som ett visuellt hjälpmedel för att visa hur din kommande produkt står sig i förhållande till konkurrenterna när det gäller valuta för pengarna.

7. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Identifiera dina huvudkonkurrenter och spåra deras produktprestanda med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Konkurrensanalys är inte bara ett fint ord – det är ditt hemliga vapen om du förbereder dig för att lansera en ny produkt eller tjänst. ClickUps mall för konkurrensanalys är din pålitliga hjälpreda för detta uppdrag. Den hjälper dig att avslöja konkurrenternas styrkor och svagheter, ger en omfattande översikt över branschen och tar fram strategier för att överträffa konkurrenterna och nå din målgrupp. 🌟

För att komma igång med din konkurrensanalys kan du brainstorma en lista över potentiella konkurrenter. Fundera över vart dina kunder skulle kunna vända sig om de inte valde ditt företag. Var realistisk – sikta på en lista med upp till 10 namn, så att du har tid för en grundlig marknadsundersökning.

När du har slutfört undersökningen använder du den medföljande matrisen för att placera konkurrentens produkt på axlarna Marknadsnärvaro och Nöjdhet. Använd förklaringen för att förstå produkttypen, inklusive:

Hög marknadsnärvaro och hög kundnöjdhet Hög marknadsnärvaro och låg kundnöjdhet Hög kundnöjdhet och låg marknadsnärvaro Låg kundnöjdhet och låg marknadsnärvaro

Kopiera en färgkodad klisterlapp som matchar din produkttyp och dra den till den kvadrant där den passar bäst. Matrisen är uppdelad i fyra sektioner för att hjälpa dig att avgöra om en produkt är en utmanare, en ledare, en nischprodukt eller en högpresterande produkt. *

Denna affärsstrategimall ger dig fullständig frihet att leka med dess element. Lägg till, justera och placera dem var du vill i den interaktiva whiteboardvyn.

8. ClickUp-mall för kundresekarta

Använd ClickUps mall för kundresekarta för att visa dina kunders vanor och preferenser och använd dem för att förbättra din produkt/tjänst.

Har du någonsin funderat över vad dina kunder vill ha? ClickUps mall för kundresekarta är ett praktiskt verktyg som kan hjälpa dig! 🛠️

Se det som en guide för att bättre förstå din ideala kunds användarprofil. Genom att kartlägga deras resa kan du upptäcka deras behov och förväntningar och komma fram till rimliga strategier för att förbättra dina produkter och tjänster för din målgrupp.

Denna whiteboardmall är full av praktiska frågor om kundernas beteenden, upplevelser, kontaktpunkter och lösningar. Mallen leder dig genom tre viktiga steg:

Medvetenhet: Du presenterar ditt företag och vad det erbjuder för kunderna. Övervägande: De börjar betrakta ditt företag som en lösning på sina behov, vilket leder till att de undersöker dina produkter eller tjänster och jämför dem med andra alternativ. Konvertering: De går från att fundera till att agera och blir betalande kunder.

Varje steg har förberedda klisterlappar som hjälper dig att komma igång, men du kan också lägga till egna kreativa idéer. Ge whiteboardtavlan en personlig touch med frihandsteckningar, skapa former, infoga bilder, använd kopplingar och lägg till text från fokusgrupper, kundundersökningar eller egna marknadsundersöknings exempel.

9. Mall för marknadsundersökningsplan i Word från FlexMR

Planera din marknadsundersökning steg för steg med Word-mallen för marknadsundersökningsplan från FlexMR.

Om du letar efter ett strukturerat ramverk för att effektivisera marknadsundersökningar är Word Market Research Plan Template från FlexMR en praktisk lösning. Den är indelad i välstrukturerade avsnitt för varje steg och innehåller tips och instruktioner om hur du använder dem.

Denna Word-mall är helt anpassningsbar, vilket gör att du kan ändra färger, ändra teckensnitt och teckenstorlek, lägga till rader och kolumner i färdiga tabeller eller inkludera grafer och diagram. ✍🏻

Använd den första delen för att ge en kort bakgrund till verksamheten. Definiera sedan projektets omfattning och specificera vad du förväntar dig att uppnå vid projektets slut, inklusive mål för svar, riktlinjer för datapresentation och datans inflytande på framtida beslutsfattande.

Ytterligare detaljer som mallen täcker är:

Målgrupp : Beskriv de kunder du vill undersöka, med hänsyn till ålder, demografi och interaktioner med företaget eller produkten.

Exempelplan : Ange antalet deltagare som du avser att undersöka.

Undersökningsmetoder : Inkludera kvalitativa och kvantitativa metoder

Tidsplan : Presentera en tidsplan för projektet, med uppdelning av uppgifter och hänsyn till variationer i svarsfrekvensen.

Budget : Skissa upp budgeten, ange en kostnadsfördelning och markera områden som kräver investeringar.

Etiska överväganden: Ta itu med etiska och andra överväganden som kan uppstå under projektet, till exempel intressekonflikter med leverantörer.

Avsluta med att lägga till Ytterligare överväganden för att inkludera allt som inte täcks av de tidigare avsnitten.

10. Mall för allmän marknadsundersökning i Word från BusinessInABox

Skapa en effektiv marknadsundersökning med Word-mallen för allmän marknadsundersökning från BusinessInABox.

Ett sätt att genomföra effektiv marknadsundersökning är genom en enkät. Om du är osäker på vilka frågor du ska ställa för att få optimala resultat eller behöver ett strukturerat ramverk för att effektivisera processen, prova Word General Market Survey Template från BusinessInABox.

Detta tvåsidiga Word-dokument innehåller öppna frågor och flervalsfrågor för en effektiv kundcase. De ger all nödvändig information för att förstå den marknad du är verksam på eller planerar att gå in på.

Frågorna i mallen täcker kundinformation som:

Ålder och kön Utbildningsnivå Civilstånd Total årlig inkomst Plats

Eftersom det här är en Word-mall kan du anpassa den precis som du vill! Lägg till eller justera frågor för att gräva djupare i de detaljer du är nyfiken på, och gör enkäten längre eller kortare. Känner du dig kreativ? Ge den en personlig touch genom att använda ett annat typsnitt eller ändra bakgrundsfärgen!

Knäck koden till marknadsdominans med dessa viktiga marknadsundersökningsmallar

Marknadsundersökningar kan vara en vild resa, men dessa förstklassiga mallar för marknadsundersökningar gör det smidigt. Från insikter om spel till kundpreferenser och att avslöja dina konkurrenters strategier, de erbjuder en strukturerad lösning för varje steg i undersökningen.

Om du är sugen på fler forskningsresurser kan du dyka in i ClickUps mallbibliotek, där du hittar över 1 000 användarvänliga mallar som hjälper dig med att kartlägga kundresor, utföra konkurrentanalyser och fastställa produktpositionering med minimal ansträngning. ✌