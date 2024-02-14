Hur man startar en digital marknadsföringsbyrå: En omfattande guide

Alla som arbetar nio till fem i den digitala marknadsföringsbranschen drömmer om att starta en digital marknadsföringsbyrå. Efter att ha hanterat alla olika aspekter av digital marknadsföring är det logiska nästa steget att starta något eget.

Men är det enkelt att starta ett företag inom digital marknadsföring, eller är det en önskedröm?

Svaret kan överraska dig.

Lär dig hur du startar en digital marknadsföringsbyrå och bygger upp din verksamhet från grunden – med denna guide som utgångspunkt.

Spänn fast säkerhetsbältet!

Förstå digitala marknadsföringsbyråers verksamhet

Onlinemarknadsföring är en svår nöt att knäcka, särskilt om du är en nybliven entreprenör inom digital marknadsföring.

Men det är det som är grejen med entreprenörskap – att ge upp är aldrig ett alternativ, eller hur?

Och digitala marknadsförare är alltid redo att kämpa för det goda.

Beviset finns i den senaste undersökningen från Gartner, som hävdar att:

35 % av de tillfrågade anser att det största affärsutmaningen 2024 är att hitta potentiella kunder.

32 %, utbildning och kompetensutveckling av anställda inom digital marknadsföring är det näst största hindret.

29 % anser att det är svårt att uppnå marknadsförings- och affärsmål.

Pulsen – och utmaningarna – i det aktuella digitala marknadsföringslandskapet via Gartner

Trots komplexiteten visar digital marknadsföring inga tecken på att avta. Utgifterna för digital annonsering förväntas nå 667,58 miljarder dollar år 2024 – en ökning med 11 % från 2023:

Företag ökar sina satsningar på digital marknadsföring under 2024 via Insider Intelligence

Vad är en digital marknadsföringsbyrå?

Alla varumärken, stora som små, behöver ha en digital närvaro.

Men att starta en digital marknadsföringskampanj är inte något för alla – brist på resurser, holistiska digitala marknadsföringskunskaper och en dåligt genomarbetad affärsplan är orsakerna till detta.

Det är här en digital byrå kommer in i bilden.

En digital marknadsföringsbyrå hjälper dig att nå din målgrupp online med hjälp av:

Digitala marknadsföringskanaler

Marknadsundersökning

E-postmarknadsföring

Influencer-marknadsföring

Webbdesign

Marknadsföring på sociala medier

Tjänster inom innehållsmarknadsföring

Pay-per-click-annonsering, inklusive Google-annonser

SEO-tjänster

Tillsammans hjälper dessa tjänster dig att bygga upp en stark närvaro på sociala medier, generera fler leads och få fler potentiella kunder.

Allt du behöver är en väl genomtänkt affärsstrategi för att skaffa kunder.

Men innan vi går in på det, låt oss ta itu med det uppenbara problemet.

Är det värt att starta en digital marknadsföringsbyrå?

Man säger att om du överlever 100 dagar som entreprenör och ditt företag överlever de första 1000 dagarna av sin existens, då har båda bevisat sitt värde för varandra.

Men att hålla ut och njuta av stressen är lättare sagt än gjort.

Poängen vi vill komma fram till: Är digital marknadsföring värt det?

Det korta svaret? Ja.

Efterfrågan på digitala marknadsföringstjänster 2024

Den genomsnittliga individuella konsumtionen av sociala medier under en livstid är sex år och åtta månader enligt Finances Online.

Tänk på detta: Människor spenderar 145 minuter på sociala medier varje dag. Att möta dina kunder där de befinner sig är både affärsmässigt och ekonomiskt klokt.

Bedöma lönsamheten hos en digital marknadsföringsbyrå

Det första steget i att utvärdera efterfrågan på din digitala byrå är att förstå de olika typerna av affärsmodeller för digitala byråer och vilken du vill satsa på.

Vanliga modeller för digitala byråer inkluderar:

Fullservicebyrå för digital marknadsföring: Denna typ av byrå hanterar alla tjänster inom digital marknadsföring, inklusive sökmotoroptimering, hantering av sociala medier, innehållsmarknadsföring, sökordsanalys för sökmotorer, leadgenerering, e-postmarknadsföring och så vidare.

Enkanalbyråer: Enkanalbyråer har specialister som hanterar en specifik aspekt av digitala marknadsföringstjänster och fokuserar på att dominera en marknadsföringskanal.

Multikanalig digital byrå: En multikanalig digital byrå är en blandning av enkelkanaliga byråer och fullservicebyråer och erbjuder kompletterande tjänster såsom hantering av sociala medier och annonser på sociala medier eller SEO-tjänster och sökordsanalys.

Dessutom beror lönsamheten för din digitala marknadsföringsbyrå också på lönsamhetsanalysen av följande:

Din plats (vill du starta en byrå som arbetar på distans, på plats eller en hybrid?)

Erbjudna tjänster (vill du fokusera på en nisch eller satsa på allt?)

Hur du genererar leads (kommer du att anlita en expert på leadgenerering eller göra det själv?)

Kostnader (vilken utrustning, vilka verktyg, vilken programvara och vilka resurser behöver du?)

Allokering och optimering av resurser (hur ska du driva optimal resurshantering?)

Målmarknad, projekt och potentiella kunder (vad vill din ideala målgrupp ha?)

Strategi för att bygga relationer (hur ska du driva på relationsbyggandet med kunderna?)

Nivå på marknadsföringsinsikter som används (hur kommer du att utvinna värdefulla marknadsföringsinsikter för dina kunder?)

Prestationsutvärdering (hur mäter du din byrås framgång?)

När du har en detaljerad förståelse för alla dessa element kommer du att känna dig mer säker på att starta din digitala marknadsföringsresa.

Steg för att starta en digital marknadsföringsbyrå

Den största fördelen för egenföretagare som driver digitala marknadsföringsbyråer är att de har 100 % frihet att göra saker på sitt eget sätt – oavsett om det gäller att besluta om:

Vilka deras ideala målgrupp och potentiella kunder bör vara

Vilken typ av marknadsföringsstrategi ska du använda?

Vilka tjänster ska du erbjuda som konsult inom digital marknadsföring?

Hur man skapar ett drömteam för digital marknadsföring

Hur prissättningsmodellen och affärsmodellen kommer att se ut

Vilken typ av kontorslokaler ska du investera i?

Använd dessa marknadsföringsstrategier för att starta en digital reklambyrå med full service som andra byråer kommer att beundra.

1. Definiera din digitala marknadsföringsbyrås nisch

Beslutet att välja en specifik nisch bör baseras på om det finns en efterfrågan på den nischen eller inte.

När du har identifierat en genuin efterfrågan kan du följa dessa tips för att få idéer om en populär nisch:

Utvärdera dina styrkor

Börja med att fundera på vad din digitala marknadsföringsverksamhet ska fokusera på – ska det vara SEO, marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring, innehållsmarknadsföring, sökordsanalys, Google-annonser och så vidare? Tanken är att identifiera dina främsta kompetenser och skapa en mall för en marknadsföringsplan som teamen kan titta på när det blir kaotiskt (vilket det kommer att bli med tiden).

Undersök marknaden

Ta reda på vad som efterfrågas genom att leta efter luckor där dina färdigheter kan fylla ett behov. För att få en bättre förståelse, kolla in vad dina konkurrenter gör och utvärdera var du kan sticka ut.

Känn din målgrupp

Ta reda på vilka dina ideala kunder är genom att beakta faktorer som digital marknadsföringsbransch, storlek och plats.

Definiera ditt unika försäljningsargument (USP)

Fundera noga över vad som gör dig unik. Kanske är det din approach, en unik kompetens eller ett laserfokus på en viss bransch – din USP kommer att vara din varumärkespersonlighet.

Förfina dina tjänster

Baserat på dina styrkor och marknadsundersökningar kan du finjustera dina tjänster så att de fokuserar på vad din nischpublik behöver mest – och bygga ditt erbjudande kring det.

2. Bygg rätt team för din digitala marknadsföringsbyrå

Det går inte att förneka att rätt team är grunden för en framgångsrik byrå.

Dina ansträngningar för att bygga upp ett team måste börja med att skapa ett kompetent och motiverat team – ett team som är i linje med din byrås mål.

Utnyttja dessa tips för att skapa ett starkt och kompetent team från grunden:

Identifiera dina behov

Bestäm vilka specifika roller och kompetenser du behöver i ditt team och lägg till dem i din affärsplan. Tänk på områden som innehållsmarknadsföring, leadgenerering, webbdesign, PPC-annonsering, analys och projektledning.

Definiera dina ideala teammedlemmar

Skapa profiler baserade på de färdigheter, erfarenheter och personlighetsdrag som krävs för varje roll. Fundera över hur varje teammedlem kommer att passa in i din byrås kultur och arbetsmiljö.

Sätt fast din rekryteringsstrategi

Utveckla en rekryteringsstrategi som beskriver var och hur du hittar potentiella kandidater, inklusive jobbportaler, sociala medier, din webbplats, nätverksevenemang etc.

Lägg tid på dina arbetsbeskrivningar

Skriv tydliga och detaljerade arbetsbeskrivningar som beskriver ansvar, kvalifikationer och förväntningar för varje roll. Lyft fram vad som gör din byrå till en fantastisk arbetsplats och varför kandidaterna bör vara entusiastiska över att få bli en del av ditt team.

Gör en noggrann granskning

Granska CV och portföljer för att välja ut kandidater som uppfyller dina kriterier genom att:

Genomför grundliga intervjuer för att bedöma deras kompetens, erfarenhet och kulturella passform.

Använd beteendeintervjufrågor för att förstå hur de har hanterat situationer som är relevanta för rollen.

Genomföra kompetensbedömningar för att utvärdera varje kandidats praktiska förmågor

Överväg hur varje nyanställd kommer att passa in i din befintliga teamdynamik.

Utveckla en effektiv onboarding-process

Hjälp nya teammedlemmar att smidigt integreras i din byrå genom att förse dem med nödvändig utbildning, onlinekurser i digital marknadsföring, resurser och support för att ge dem förutsättningar att lyckas.

Uppmuntra feedback och erkännande

Uppmuntra kontinuerligt lärande och utveckling för ditt team genom att:

Erbjud möjligheter till kompetensutveckling, branschcertifieringar och professionell tillväxt för att hålla ditt team i framkant.

Skapa en kultur av feedback och erkännande där teammedlemmarna uppmuntras att ge och ta emot feedback öppet.

Fokusera på teambuilding för nöjdare medarbetare

Oavsett om du har heltids- eller deltidsanställda måste du förstå de juridiska, utbildningsmässiga och administrativa aspekterna av att hantera anställda. Du måste också driva initiativ för att regelbundet kontrollera ditt teams mentala och emotionella välbefinnande.

Att bygga upp en stabil digital marknadsföringsverksamhet innebär att ständigt tänka på hur man ska få in nya kunder samtidigt som man upprätthåller en hög kvalitet på arbetet.

Varför inte investera i programvara för innehållsmarknadsföring, verktyg för inbound-marknadsföring eller programvara för marknadsföringsbyråer för att öka produktionen utan att kompromissa med dina kunders förväntningar?

Ett annat verktyg som är värt att titta närmare på är marknadsföringsprojektledningsprogrammet ClickUp, som gör det möjligt för digitala marknadsföringsbyråer att arbeta hårt utan att behöva svettas.

Här är en snabb översikt över alla värdefulla funktioner som hjälper marknadsföringsteam att komma igång:

ClickUp Kalendervy för en 360-graders överblick över vad som händer var

Som marknadsföringsbyrå är det en del av pusslet att skapa en affärsplan för fler kunder; att hålla ditt arbete enligt schemat är en annan del som kräver balanserade färdigheter.

ClickUp Calendar View är ett utmärkt alternativ för marknadsföringschefer som vill organisera projekt, planera tidslinjer och visualisera teamets arbete.

Få en översikt över alla uppgifter med ClickUp Calendar View

Komplettera dina uppgifter med ClickUp Content Calendar Templates och planera dina bloggar, artiklar och annat innehåll för hela året.

Ladda ner denna mall Hur ditt innehållskalender kommer att se ut i ClickUp Kalendervy

ClickUp Gantt Charts för en enkel förståelse av teamets arbetsbelastning

Ett lönsamt företag får nya kunder baserat på den ideala målmarknaden.

Men en kundfokuserad byrå gör det möjligt för teamet att hålla koll på vad som händer i varje skede av marknadsföringsstrategin. Det är här ClickUp Gantt Charts kommer till sin rätt:

Teamen får förstahandsinformation om vem som arbetar med vad

Alla är lika engagerade som ledningsgruppen.

En annan funktion som fungerar utmärkt för att öka lönsamheten, produktiviteten och arbetsbelastningshanteringen i hela din byrå är ClickUp-byråns resurser:

Få omedelbar tillgång till produktivitetsguider, ClickUp-mallar och arbetsflöden, webbseminarier på begäran från byråexperter, artiklar med praktiska tips och bästa praxis.

ClickUp Goals för att sätta upp mål i realtid

Din marknadsföringsbyrå är bara så bra som dina marknadsföringsmål.

Tänk på att det finns mer att tänka på när man sätter upp mål än att bara fokusera på prismodellen.

Använd appar för digital marknadsföring för att hålla koll på aktuella trender inom digital marknadsföring, konsolidera uppgifter, effektivisera dina digitala marknadsföringskampanjer, skriva en fallstudie och mycket mer.

Använd ClickUp AI för att skriva en fallstudie på några minuter

Genom att använda rätt kombination av marknadsföringsverktyg kan din byrå uppnå bättre resultat och högre avkastning på investeringen.

ClickUp Docs för att samla allt ditt arbete på ett ställe

Hur väl du följer din affärsplan beror på hur väl dokumentationen är utformad för ditt team. För att komma igång snabbare och få teamet på samma sida, använd ClickUp Docs:

Främja samarbete med ClickUp 3. 0 Docs för dina interna och externa team

Lägg till undersidor, dela Docs-länken, formatera dokumentet efter behov och koppla det till dina befintliga arbetsflöden:

Anslut ClickUp Docs till arbetsflöden och undvik förvirring

ClickUp Docs hjälper ditt team att formulera sina idéer och undvika blinda fläckar i dina marknadsföringskampanjer.

ClickUp-marknadsföringsmallar för att hålla din verksamhet igång utan problem

Sociala medier-chefer måste följa – och överträffa – förväntningarna hos sin målgrupp, potentiella kunder och den affärsmodell som byrån har fastställt.

Med så många rörliga delar blir det besvärligt att skapa ett separat dokument för varje del.

Gå in: ClickUp-mall för marknadsföringsbyråer

Ladda ner denna mall Skapa en effektiv marknadsföringsplan utan ansträngning

Sociala medier-marknadsföringsbyråer som behöver hjälp med att ta fram en marknadsföringsstrategi bör överväga att använda anpassade mallar för marknadsföringsplaner.

Dessa mallar erbjuder en färdplan för dina marknadsföringskampanjer, från att sätta upp mål till att välja rätt mix av kanaler.

Starta din digitala marknadsföringsbyrå idag

Använd funktionen ClickUp Summarize för att sammanfatta mötesanteckningar på nolltid

Din digitala marknadsföringsbyrå bör inte behandlas som en eftertanke.

Visst, att få fler kunder är varje byrås mål. Men det är ännu viktigare att älska det du gör. Din passion kommer att återspeglas i dina marknadsföringskampanjer, och vinsterna kommer att följa.

Dessutom får du en enorm arbetsglädje som byråägare. För att få ut det mesta av din tid, dina investeringar och ditt arbete bör du investera i ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

Fördubbla dina digitala marknadsföringsbehov, nå högkvalitativa potentiella kunder och bygg upp en lönsam verksamhet – med ClickUp som din pålitliga digitala marknadsföringsplattform.

Vanliga frågor

1. Hur mycket kostar det att starta en digital marknadsföringsbyrå?

Att starta ett företag inom digital marknadsföring kan kosta mellan 730 och 30 000 dollar (och uppåt). Detta inkluderar kostnader för att anställa rätt personal, skapa en webbplats för din digitala marknadsföringsbyrå för marknadsföring, kontorslokaler, utrustning, personalens löner och så vidare.

2. Kan man starta en digital marknadsföringsbyrå utan erfarenhet?

Ja, det är möjligt att starta en digital byrå utan erfarenhet, men det kommer att vara utmanande. Det finns mycket att tänka på, till exempel att generera leads, marknadsföra din byrå på sociala medier, undersöka marknadsföringsinsikter och trender inom digital marknadsföring, skapa en affärsplan med en prismodell och mycket mer.

För att ge dig själv en fördelaktig position kan du överväga att börja som frilansare eller skaffa ett jobb inom digital marknadsföring i någon form. Inget kan ersätta praktisk erfarenhet.

3. Vilka typer av tjänster erbjuder digitala marknadsföringsbyråer?

De vanligaste tjänsterna som digitala marknadsföringsbyråer erbjuder är e-postmarknadsföring, innehållsmarknadsföring, sökmotoroptimering, betald digital annonsering, webbdesign etc.