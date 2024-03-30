Hur man redigerar AI-innehåll: En guide till att producera engagerande texter av hög kvalitet

Artificiell intelligens (AI) har varit en livräddare för många innehållsskapare, marknadsförare och småföretag. För det första kan den producera alla typer av text blixtsnabbt, vilket är en stor fördel om du arbetar i en konkurrensutsatt och snabbrörlig bransch som innehållsmarknadsföring.

För det mesta är det ett idealiskt scenario – istället för att kämpa med frustrerande kreativa blockeringar för ett nytt inlägg på sociala medier eller en blogg kan du bara luta dig tillbaka, slappna av och låta AI-verktygen göra sin magi. Det betyder att timmar av arbete utförs på några sekunder, eller hur? Inte så snabbt! 🤖

Om du är här är du väl medveten om att AI-genererat innehåll inte är felfritt och inte kan ersätta det kritiska omdömet hos den mänskliga hjärnan (åtminstone inte än). Eftersom det skapas på ett ganska mekaniskt sätt saknar det ofta kreativitet, har en konstig meningsbyggnad och kan till och med innehålla faktafel.

Kärnan i frågan är att AI-skrivet innehåll fortfarande kräver betydande mänsklig redigering för att låta naturligt och verkligen engagera den läsare det är avsett för.

I den här artikeln visar vi dig hur du redigerar AI-innehåll för att ge det din unika röst, optimera det för SEO eller innehållsmarknadsföring och öka dess övergripande attraktionskraft.

AI-genererat innehåll: Fördelar och nackdelar

AI-genererat innehåll skapas av ett AI-verktyg baserat på uppmaningar som utlöser svaret. Denna effektiva innehållsskapande är möjlig tack vare tekniker som Natural Language Generation (NLG) och Large Language Models (LLMs), som AI-plattformar använder för att analysera språkmönster, dra slutsatser från befintliga datamängder och producera människoliknande texter.

Även om den AI-baserade processen för att skapa innehåll verkar vara en simulering av mänsklig intelligens, finns det både fördelar och nackdelar med den. ⚖️

Fördelar

De mest uppenbara fördelarna med att använda verktyg för att skapa AI-innehåll är att du sparar tid och ökar produktiviteten. Tänk på AI-innehållsgeneratorer som dina personliga skrivassistenter – de kan hjälpa dig att skapa utkast och innehåll på några minuter med minimal insats.

Andra viktiga fördelar är bland annat:

Kostnadsbesparingar: Många småföretag och entreprenörer har inte råd med avancerade innehållsteam och måste förlita sig på AI-innehållsgeneratorer för att få tillgång till bra texter.

Innehållets tillgänglighet: AI tar inga pauser och drabbas inte av skrivkramp. Tack vare den konstanta tillgängligheten kan du alltid generera innehåll om du har ont om tid eller har snäva publiceringsmål (och förbättra kvaliteten genom att redigera innehållet).

Konsekvent varumärkesröst: Om du använder rätt indata efterliknar AI-genererat innehåll din önskade skrivstil och hjälper till att skapa en konsekvent varumärkesröst.

Nackdelar

Låt oss vända på myntet och diskutera nackdelarna med maskingenererat innehåll. Vi vill inte låta som petiga människor med orealistiska krav, men i allmänhet kan man märka dessa problem, särskilt om man använder ett genomsnittligt AI-verktyg:

Saknar smidiga övergångar och ett logiskt flöde: Om ditt innehåll saknar smidiga övergångar kan det låta robotaktigt och till och med absurt. Detta är en av de faktorer Om ditt innehåll saknar smidiga övergångar kan det låta robotaktigt och till och med absurt. Detta är en av de faktorer som AI-detekteringsverktyg analyserar för att kontrollera om en text är skriven av människor.

Repetitiv meningsstruktur: AI-skrivet innehåll är formellt, vilket resulterar i repetitiva fraser. Du kommer att hitta repetitiva meningsstrukturer och längder som påverkar textens läsbarhet och kan tråka ut din målgrupp.

Saknade språkliga nyanser: Du vet när du pratar med någon som försöker väldigt hårt att låta smart? Så låter ofta svag maskingenererad text – du märker ett komplext språk som kanske inte är begripligt i många sammanhang och som till och med kan leda till feltolkningar.

Tillförlitlighetsproblem: Otillräckligt tränad generativ AI kan ofta få fel på även de mest grundläggande fakta, särskilt om de hämtar information från mindre tillförlitliga källor eller inte har rätt datamängder.

Saknar den mänskliga touchen: AI-innehåll kan upplevas som intetsägande eller generiskt eftersom det saknar personliga anekdoter, kreativa vinklar eller uppseendeväckande krokar som fångar målgruppens uppmärksamhet.

Lyckligtvis kan dessa problem enkelt lösas med rätt verktyg och lite kvalitativ mänsklig redigering. 🍀

8 tips för att humanisera och redigera AI-genererat innehåll

Att använda ett AI-verktyg för att generera innehåll är smart, men en skicklig människa bör alltid ansvara för det slutliga resultatet. Korrekturläsning och redigering av AI-genererat innehåll hjälper till att förbättra läsbarheten, eliminera element som överanvända ord och klumpiga formuleringar och säkerställa att hela texten når din målgrupp på ett meningsfullt sätt.

Låt oss utforska åtta tips och knep för att anpassa AI-innehåll och öka dess användbarhet. 🌸

Kvaliteten på det verktyg du använder påverkar effektiviteten hos det AI-genererade innehållet. För att minimera redigeringsarbetet är det första du behöver göra att hitta ett verktyg som kan producera engagerande innehåll utan för mycket finjustering.

Om du vill spara tid för dina team som arbetar med att skapa innehåll kan du använda ClickUp Brain – en generativ AI-assistent som finns på projekt- och uppgiftshanteringsplattformen ClickUp.

Prova ClickUp Brain Välj mellan olika avdelningar inom organisationen för att få rollspecifikt innehåll baserat på dina behov.

ClickUp Brain (tidigare ClickUp AI) har ett exceptionellt tränat och optimerat neuralt nätverk som förstår sammanhanget. Till skillnad från andra grundläggande verktyg för innehållsgenerering som bara presenterar en anpassad version av ChatGPT, är ClickUp Brain försett med unik rollspecifik kunskap som gör det möjligt att ta fram perfekt situationsanpassat innehåll baserat på anpassade uppmaningar eller diskussionspunkter.

AI-skribenten minimerar i hög grad det mänskliga redigeringsarbetet genom att:

Skapa innehåll med standardformatering och strukturer för ett professionellt intryck

Optimera texter och kopior för grammatik, tydlighet och tonfall

Korrigera stavfel och ytliga fel utan ytterligare plugins

Prova ClickUp Brain Reprompting på ClickUp Brain

Det som gör ClickUp Brains AI-skrivare så briljant är dess förmåga att lära sig ny kontextuell information med en extraordinärt hög hastighet.

Om du till exempel lägger in dina produktdokument i verktyget kan det snabbt ta reda på detaljerna i vad du erbjuder och ta fram varumärkesoptimerade landningssidor och innehållsbeskrivningar. Observera att det du delar med ClickUp Brain är säkert och förblir privat i ditt ClickUp-arbetsutrymme.

Låt oss nu utforska några funktionella aspekter av att använda ClickUp Brain för att skapa och redigera ditt innehåll. 🌻

Skapa, finslipa och organisera innehåll med ClickUp Brain och ClickUp Docs.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att effektivisera idé- och skrivprocessen.

ClickUps avancerade AI-skrivassistent kan hjälpa dig att generera alla typer av text för olika sammanhang. Skriv utkast till dokument för anställda eller kunder, skapa projektplaner, skriv e-postmeddelanden eller utforma marknadsföringskampanjer – möjligheterna är oändliga. Naturligtvis kan du också använda ClickUp Brain för att generera vanlig text med enkla kommandon.

Du kan lagra allt innehåll du skapar i ClickUp Docs, plattformens alternativ för att skapa, redigera och hantera dokument. Detta ger dig extra bekvämlighet genom att du kan organisera innehåll i listor och mappar från en och samma plats.

Du kan starta ClickUps AI-skrivfunktion direkt från valfri uppgift eller dokument. Låt oss säga att du vill skriva en kort text om klimatförändringar. Så här gör du:

Starta ClickUp Docs Skriv ett snedstreck (/) och skriv AI Välj Skriv med AI Skriv Skriv en kort text om klimatförändringar och tryck på Enter

Det är allt! ClickUp Brain genererar en högkvalitativ text – du kommer omedelbart att märka kvalitetsförbättringen om du har använt generiska AI-skrivare tidigare. Från och med nu kan du använda den direkt eller bara redigera det AI-genererade innehållet minimalt för att lägga till din personliga touch.

Använd ClickUps rollspecifika uppmaningar och kommandon för att skapa och redigera innehåll.

Prova ClickUp Brain ClickUps AI-skrivfunktioner ger just det, och säkerställer ett tydligt och enhetligt resultat av AI-genererad text.

Prompts spelar en stor roll för att generera kvalitetsinnehåll – lyckligtvis har ClickUp Brain din rygg här. Du kommer att älska plattformens över 100 fördesignade, forskningsbaserade prompts riktade till olika team och användningsfall. De hjälper dig att få exakt de resultat du vill ha och minskar din arbetsinsats. Så här använder du prompts:

Öppna ClickUp Docs Skriv ett snedstreck (/) och skriv AI-verktyg Välj det team du tillhör för att ge sammanhang – du har över 10 alternativ. Låt oss säga att du arbetar med marknadsföring, då väljer du den avdelningen. Du kommer att se en lista med över 20 AI-prompter, såsom Skapa kampanjidéer, Skriv fallstudie och Planera marknadsföringsevenemang. *Välj den som passar ditt syfte och njut av resultaten på några sekunder.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

Som du ser går ClickUp Brain längre än att bara generera innehåll och gör dig mer effektiv genom att hjälpa dig att brainstorma och planera lösningar. Dessutom har du funktionen Redigera med AI för att finjustera dina resultat snabbare!

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

När du redigerar en befintlig text i ClickUp kan du använda ytterligare kommandon för att:

Kör grammatik- och stavningskontroller

Sammanfatta text

Förklara specifika ord och fraser

Förbättra ditt skrivande

Gör en text kortare eller längre

Förenkla texten

Översätt text

Omformulera sammanhanget

Fortsätt skriva

Det är timmar av redigeringsarbete som görs på några sekunder! 😍

Prova ClickUp Brain Skapa förstklassigt innehåll med ClickUps AI-drivna skriv- och redigeringsassistent.

Vi vill återigen betona att ClickUp inte använder dina data för utbildningsändamål, så du kan vara säker på att funktionen är säker.

2. Var uppmärksam på sammanhanget när du redigerar

Här är en typisk känsla vi får när vi läser undermåligt AI-skrivet innehåll – all information verkar korrekt och uppdaterad, och det finns inga grammatiska eller stavfel. Ändå känns något fel, och svaret kan vara att texterna saknar smidiga övergångar och sammanhang.

Dåligt tränade AI-plattformar kan ofta tappa bort sammanhanget. Anledningen till detta är enkel – de känner inte din målgrupp eller ditt företag lika väl som du gör. Dessutom kan de data de tränas på vara begränsade när det gäller användningsfall.

För att redigera AI-genererat innehåll måste du först ha en tydlig förståelse för vem som kommer att läsa din text och hur du vill förmedla ditt budskap. Tänk på dessa värdefulla insikter när du redigerar för att identifiera områden där texten inte engagerar läsaren och korrigera dem med mer kontextuella alternativ. ✔️

3. Se till att tonen och stilen stämmer överens med ditt varumärke

Föreställ dig följande: ditt företags webbplats är fylld med humoristiska inlägg, ordlekar och emojis. Varje blogginlägg och landningssida speglar företagets unika identitet, och dina kunder älskar det.

Sedan bestämmer du dig för att använda AI-genererat innehåll för en av produktbeskrivningarna. Innehållet i sig kanske är felfritt, men det verkar distanserat och stämmer inte överens med ditt varumärkes identitet.

Detta är ett vanligt problem med generiskt AI-skrivet innehåll. När du redigerar maskingenererad text måste du anpassa den till den ton och stil du normalt använder. I det här fallet måste du redigera den AI-genererade produktbeskrivningen så att den låter roligare eller mer relaterbar.

Det är en bra idé att skapa en textstilguide som dina redaktörer kan följa när de redigerar AI-innehåll. På så sätt vet alla vad de ska fokusera på och hur de ska redigera för att optimera innehållet och förbättra läsbarheten.

Proffstips: Använd ClickUp Brand Guidelines Template för att beskriva din önskade varumärkesröst, tonfall och skrivstil.

Ladda ner den här mallen Dokumentera tydligt utseendet och känslan hos ditt varumärke och dess budskap med denna heltäckande mall.

4. Gör en grundlig faktagranskning och ange källor

De flesta AI-plattformar hämtar data från enorma databaser för att svara på dina frågor. Problemet är att dessa databaser inte alltid är uppdaterade och kan innehålla faktafel. Den mänskliga redigeringens roll här är att dubbla kontrollera varje AI-genererad text för att säkerställa att den är relevant och korrekt. Beroende på innehållets natur kan du till och med vilja citera relevanta källor längst ner för att ge din text ökad trovärdighet.

Faktagranskning är särskilt viktigt för artiklar om procedurer eller artiklar som innehåller känslig information. Du vill till exempel inte förlita dig på ett AI-verktyg för att skapa en steg-för-steg-guide om kirurgiska ingrepp inom urologi utan att faktagranska den.

Detta leder oss till ett annat tips – konsultera ämnesexperter när du redigerar AI-genererat innehåll. De kommer inte att korrigera din stil och grammatik, men de kommer att se till att all information är korrekt.

Du kan använda ClickUp Docs för att samarbeta med sådana experter. Bjud bara in dem till din arbetsyta så kan de granska ditt innehåll asynkront via korrekturläsnings- eller kommenteringsverktyg i ClickUp. Du kan också prova live-samarbete eftersom plattformen stöder redigering och chatt i realtid. 🥰

Skapa, redigera och formatera ditt CV smidigt med ClickUp Docs.

5. Förenkla komplexa formuleringar för att förbättra den övergripande kvaliteten

AI-plattformar använder ofta komplexa ord när de genererar innehåll. I vissa sammanhang är det helt okej. Men oftast avskräcker långa, komplexa meningar läsarna och gör din text onödigt komplicerad att ta till sig.

Om du vill omvandla AI-genererat innehåll till mänskligt innehåll måste du förenkla komplexa fraser. Beroende på ämnet kan det handla om omfattande ändringar, som att skriva om hela stycken för att förbättra läsbarheten. I många fall räcker det med att hitta enklare synonymer för vissa fraser och ord och dela upp komplexa meningar i kortare segment.

6. Eliminera repetitiva fraser

Överanvända AI-algoritmer verkar verkligen gilla vissa idéer, ord och fraser mer än andra. De dyker upp hela tiden i din text, vilket gör det uppenbart för ett expertöga att innehållet har skapats av AI.

Upprepningar är ett starkt skäl till varför mänsklig redigering är oumbärlig – läs texten och identifiera strukturer som återkommer. Hitta alternativa sätt att förmedla budskapet, till exempel genom att använda nya vinklar, dela upp eller slå ihop meningar eller variera meningsstrukturen för att göra texten mer engagerande.

7. Berika den AI-genererade texten med personliga erfarenheter

AI-plattformar har inte personliga anekdoter och erfarenheter som de kan använda för att skapa en koppling till läsaren – i detta avseende är mänskligt innehåll fortfarande oöverträffat tack vare element som bättre emotionell attraktionskraft och övertygelse.

Om du vill göra innehållet mer mänskligt kan du krydda det med några intressanta berättelser, skämt eller exempel från verkliga livet. Det är upp till dig – gör de finjusteringar du vill för att lägga till en personlig touch.

8. Hoppa inte över manuell redigering av innehåll ur ett tekniskt perspektiv

Att köra din AI-text genom verktyg som kontrollerar stavning, grammatik och till och med tonfall är effektivt och fördelaktigt, men ingenting slår manuell redigering och teknisk korrekturläsning. Läs innehållet med egna ögon för att upptäcka fel, få originella idéer för att förbättra läsbarheten, variationen och det övergripande flödet, och gör nödvändiga ändringar. Följ din magkänsla – var inte rädd för att göra väsentliga ändringar för att anpassa ditt innehåll till målgruppens känslor.

Extra tips: Ett förslag är att ersätta passiv form med aktiv form – det gör ditt innehåll mer direkt och personligt. Var också uppmärksam på långa meningar med felaktig interpunktion, eftersom de kan vara svåra att upptäcka med hjälp av grammatikverktyg.

Hur man förbättrar AI-innehåll för SEO (sökmotoroptimering)

AI-plattformar kan hjälpa dig att skapa texter som är optimerade för sökmotorer för att öka räckvidden och få högre positioner i SERP. Sökmotorer bryr sig inte riktigt om ursprunget till ditt innehåll så länge det är relevant, engagerande och användbart.

Och vet du vad? Detta är ännu ett tillfälle att utnyttja den mänskliga touchen för att optimera AI-innehåll.

Optimering av AI-innehåll för SEO innefattar följande manuella uppgifter:

Lägga till nyckelord och interna och externa länkar

Förbättra strukturen genom att använda överskådliga rubriktaggar, punktlistor eller listor.

Bifoga bilder för ökat värde

Ta bort onödigt innehåll

Dubbelkolla noggrannhet och läsbarhet

Visste du att? Förutom att hjälpa dig att redigera AI-genererat innehåll låter ClickUp dig optimera för SEO med sin AI – använd uppmaningar för att undersöka nyckelord, skapa sammanfattningar, sammanfatta forskningsdata, analysera konkurrensen och få idéer för innehållsoptimering. Du kan också dra nytta av ClickUp SEO Research & Management Template för att samordna dina SEO-initiativ och hantera relevanta uppgifter.

ClickUp SEO Research & Management Template hjälper dig att organisera dina SEO-data och uppgifter samt effektivisera processer.

Använda ClickUp för arbetsflöden för innehållsproduktion

Innehållsproduktion kan vara en stressig process, oavsett om du använder AI eller inte. Det sker ständiga kontextbyten när du navigerar mellan olika ämnen, och redigeringsaspekten kan vara särskilt krävande.

Det är där ClickUp kommer in med funktioner för praktiskt taget allt – kommunikation, samarbete, dokumenthantering, you name it! Du kan få tillgång till flera projektledningsfunktioner på plattformen för att förbättra din produktivitet genom att strömma innehållsproduktion och redaktionella uppgifter.

Se på ett ögonblick hur ditt kommande innehållsschema ser ut med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

Förutom ClickUp Brain finns det några andra funktioner du kan använda:

ClickUp Tasks : Alternativ för att skapa, tilldela, spåra och klassificera uppgifter inom skrivande, redigering, marknadsföring och SEO. Du kan skapa Alternativ för att skapa, tilldela, spåra och klassificera uppgifter inom skrivande, redigering, marknadsföring och SEO. Du kan skapa uppgiftstyper och uppgiftsrelationer som passar ditt arbetsflöde.

ClickUp-vyer : De låter dig se din produktion från olika perspektiv. Listvyn hjälper till exempel till att organisera projektuppgifter, medan kalendervyn är idealisk för att övervaka ditt innehållskalender.

ClickUp Whiteboards : Oändliga digitala tavlor där ditt team kan brainstorma, utarbeta strategier och samarbeta kring framtida innehåll och processer. Oändliga digitala tavlor där ditt team kan brainstorma, utarbeta strategier och samarbeta kring framtida innehåll och processer.

ClickUp Automations : Använd dem för att effektivisera repetitiva uppgifter som att uppdatera innehållsstatus.

Hitta ClickUp-mallar för rätt användningsfall

Förutom uppmaningar erbjuder ClickUp över 1 000 mallar för olika ändamål, från marknadsföring och personaladministration till försäljning och CRM. De är utformade för att underlätta ditt arbete, minimera misstag och hjälpa dig att standardisera processer.

Om du är en flitig användare av ChatGPT, kolla in ClickUp AI-mallarna med ChatGPT-prompts – deras expertutvalda uppsättning prompts hjälper dig att träffa rätt ton med ChatGPT för att få önskat resultat.

ChatGPT Prompts for Writing Template kan hjälpa dig att väcka ordkonstnären i dig.

Dessutom kan ClickUps mallar för innehållsskrivning hjälpa dig att övervinna skrivkramp, ojämn prestanda och relaterad prokrastinering. Du kan till och med hitta alternativ för att definiera önskad skrivstil för olika texter och följa relevanta SEO-principer. ✍️

Om du behöver hjälp med att planera ditt innehåll är mallar för innehållskalendrar rätt val. De är nödvändiga för alla innehållsmarknadsföringsteam eftersom de förbättrar transparensen i din produktionslinje och snabbare avslöjar potentiella problem eller överlappningar.

Alla ClickUp-mallar är anpassningsbara, så du kan justera dem efter dina preferenser och mål. Du kan också skapa dina egna mallar med en dedikerad ClickUp AI Template Generator.

Med den här praktiska funktionen kan du skapa alla typer av mallar för ditt team – allt du behöver göra är att förse ClickUp med information om dina arbetsflöden. Välj önskad ton (till exempel professionell, humoristisk eller avslappnad) för att säkerställa att resultatet stämmer överens med ditt varumärkes röst och förmedlar det önskade budskapet.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp AI Template Generator för att skapa mallar som passar dina arbetsflöden till punkt och pricka.

Framtiden för redigering av AI-innehåll

Med AI-verktyg som utvecklas i snabb takt är det svårt att säga hur framtiden kommer att se ut för redigering av AI-innehåll. Innehållsförfattare, redaktörer och SEO-proffs kommer sannolikt att förlita sig ännu mer på generativa verktyg, och det är helt rimligt med högkvalitativa alternativ som ClickUp Brain. Tack vare dess kraftfulla redigerings- och skrivassistent kan du skapa innehåll snabbt och enkelt.

Och även om tekniken har blivit en integrerad del av innehållshanteringen finns det inga tecken på att den kommer att ta över hela processen – den mänskliga touchen är fortfarande oersättlig. Även passionerade innehållsskapare som initialt betraktade AI som ett hot håller nu på att vidareutbilda sig för att kunna använda dessa verktyg för att erbjuda bättre innehåll snabbare – och utan att bli utbrända! ❤️‍🔥

Använd ClickUp för att skriva och redigera AI-innehåll som ett proffs

Att skapa innehåll med AI är tids- och kostnadseffektivt och säkerställer varumärkets konsistens. ClickUps AI-assistent erbjuder allt du behöver för att skapa, sammanfatta och redigera innehåll och utmärka dig i ditt arbete! Kombinera denna robusta funktion med resten av ClickUps alternativ för uppgifts- och projektledning för att öka produktiviteten.

Vill du ha en förhandsvisning? Registrera dig gratis på ClickUp och se hur det kan hjälpa dig att hantera innehåll med maximal effektivitet. 🧙