Hur man humaniserar AI-innehåll: Strategier + verktyg

Det är dags att acceptera att vi alla någon gång i vårt yrkesliv har använt AI-skrivverktyg för att generera innehåll.

Och varför inte? AI-genererad text är bekväm och blixtsnabb. Men om vi ska vara ärliga kan den också kännas intetsägande och livlös.

AI var alltid tänkt att vara ett verktyg – något som människor kan använda för att uppnå bättre resultat. Och ditt AI-genererade innehåll behöver inte, och bör inte, låta robotaktigt och sövande. Erfarna skribenter och redaktörer måste upptäcka och humanisera AI-genererad text, så att de kan dra maximal nytta av AI och dess otroliga fördelar samtidigt som de bevarar en mänsklig ton och röst.

I den här artikeln delar jag med mig av de strategier som mitt team och jag använder för att blåsa liv i AI-genererat innehåll. Om du vill förbättra din användning av AI-skrivverktyg genom att lägga till en gnutta personlighet och unik mänsklighet har du kommit rätt.

Låt oss upptäcka hur du kan få AI att arbeta för dig för att producera innehåll som liknar mänskligt innehåll.

Vad är AI-innehåll? Hur genereras AI-innehåll?

AI-innehåll avser text, bilder, videor eller andra medier som skapats eller förbättrats med artificiell intelligens. AI-skrivverktyg kan generera artiklar, blogginlägg, produktbeskrivningar och andra former av skriftligt innehåll baserat på givna indata och parametrar.

AI kan också skapa eller redigera bilder, producera musik och videor och mycket mer. Målet med AI för innehållsskapande är vanligtvis att spara tid, öka effektiviteten och upprätthålla konsekvens.

Så här fungerar AI-innehållsgenerering:

Inmatning och datainsamling: AI-verktyg matas med stora datamängder med olika skrivstilar, ämnen och format. Dessa data hjälper AI-modellerna att lära sig strukturen och uppbyggnaden hos olika typer av innehåll.

Tränings- och mönsterigenkänning: AI-modeller genomgår träning, under vilken data bearbetas för att lära sig språkets regler, vanliga fraser och sammanhanget bakom olika typer av innehåll.

Innehållsgenerering: När du ger AI en uppmaning använder den sitt träningsmaterial och de mönster den har lärt sig för att generera text som passar sammanhanget. Den förutsäger vilka ord och meningar som bör komma nästa baserat på mönster den har lärt sig.

Denna process involverar en kombination av tekniker, såsom maskininlärning (ML), naturlig språkbehandling (NLP), generativa adversariala nätverk (GAN) och mer.

Tillväxten av OpenAI, ett startup-företag som introducerade ChatGPT 2020, har helt förändrat vårt sätt att närma oss innehållsgenerering idag. Företaget äger stora språkmodeller (LLM) som GPT-3 och GPT-4 som kan generera sammanhängande och realistiskt innehåll på några sekunder.

Men precis som allt AI-genererat innehåll har det sina nackdelar.

Vilka är problemen med AI-genererad text?

Att skapa AI-innehåll påskyndar utan tvekan skrivprocessen, men det är inte bara solsken och regnbågar.

Trots omfattande träning har AI-genererat innehåll begränsningar, såsom:

Brist på mänsklig touch: Denna teknik kan snabbt generera högkvalitativt innehåll, men kommer det att nå fram till din målgrupp? Inte alltid. Den mänskliga essensen som läsarna relaterar till och engagerar sig i saknas ofta i AI-genererat innehåll.

AI-hallucination: AI-modeller är utsatta för risken att hallucinera, vilket innebär att de potentiellt kan ge felaktiga eller vilseledande resultat. Om du dubbelkontrollerar allt som AI genererar kan det ta nästan lika lång tid som att skriva ditt innehåll från grunden. ChatGPT visar till exempel en tydlig varning som säger: ”ChatGPT kan göra misstag. Kontrollera viktig information. ”

Dubbelkolla informationen för att säkerställa dess äkthet och tillförlitlighet.

En abrupt övergång mellan ämnen: Ett sätt som AI avslöjar sig på är dess uppenbara brist på flyt. Till skillnad från mänskligt skrivande övergår AI-innehåll ofta abrupt mellan ämnen utan att ge läsarna lättlästa och logiska övergångar.

Nischspecifika begränsningar: AI kan snabbt söka igenom stora mängder onlineinnehåll, men har svårt att återskapa den djupa nischkunskap som en mänsklig expert har. Detta leder till generiska, ytliga AI-genererade texter, vilket gör att din text blir ännu ett exemplar av odifferentierat innehåll på webben.

Varför är det nödvändigt att humanisera AI-innehåll?

Vi vet att AI-innehåll inte kan hålla din innehållsmotor igång på egen hand, men betyder det att du ska överge det? Absolut inte! AI-innehåll kan påskynda och till och med förbättra ditt skrivande, och det finns ingen anledning att gå tillbaka till att spendera timmar eller till och med dagar på att skriva bra innehåll.

Här är en medelväg: humanisera AI-innehåll för att passa dina behov.

Det är nödvändigt att göra detta eftersom:

Google straffar webbplatser med dåligt innehåll

Google prioriterar innehåll som sätter människor i första rummet, vilket innebär att ditt innehåll måste visa på expertis, erbjuda läsarna ett betydande värde och vara inriktat på deras behov. Dessutom föredrar Google E-E-A-T-innehåll, vilket står för erfarenhet, expertis, auktoritet och trovärdighet.

Även om Google inte specifikt straffar AI-genererat innehåll, kommer innehåll som bara återger och kopierar befintligt material från internet och saknar genuin expertis inte att rankas. För att säkerställa att ditt innehåll presterar bra och överensstämmer med bästa praxis för SEO måste du lägga till ett lager av mänsklig expertis och perspektiv.

Plagiering

Copyleaks har upptäckt att nästan 60 % av ChatGPT-innehållet är plagierat. Konsekvenserna? Det kan påverka din SEO-ranking, varumärkets rykte och innehållskvaliteten negativt. Varför skulle läsarna vända sig till dig för att få innehåll när de kan få det direkt från källan?

Att använda plagierat AI-genererat innehåll kan faktiskt motverka hela syftet med att skapa innehåll. Det är därför viktigt att humanisera AI-genererad text.

Förbättra läsbarheten

Det slutgiltiga målet med att skriva texter är att nå ut till din målgrupp och tillgodose deras behov. Genom att humanisera AI-innehåll kan du lägga till användbara exempel och sammanhang. Genom att redigera AI-genererat innehåll kan du också anpassa texten så att den blir meningsfull för dina läsare.

Emotionell påverkan

Humaniserat innehåll är mycket bättre på att förmedla känslor som uppmuntrar din publik att relatera till det du har att säga. Mänskligt genererat innehåll använder nästan alltid varierande meningslängder, rytmer som speglar mänskligt tal och till och med vardagliga uttryck som förbättrar artikelns flyt.

De flesta AI-texter tenderar att ha identisk meningslängd och struktur. Att humanisera detta innehåll kan vara särskilt viktigt inom marknadsföring, kundservice och storytelling, där målgruppen värdesätter äkthet, förtroende och trovärdighet.

Varumärkets röst och identitet

Både du och dina konkurrenter kan skapa innehåll med hjälp av AI-verktyg. Det som skiljer ditt innehåll från andras är en tydlig varumärkesröst och identitet. Genom att humanisera ditt innehåll säkerställer du att det stämmer överens med ditt varumärkes värderingar och personlighet, vilket skapar en unik och konsekvent röst.

Eliminera missförstånd

Slutligen är det möjligt att missa nyanserna i ett komplext budskap eller missförstås när man använder AI-genererad text. Genom att humanisera innehållet säkerställer du att den avsedda betydelsen och kontexten bevaras och att budskapet förmedlas i rätt ton.

Bankrate.com, en väletablerad finanswebbplats, använde AI effektivt för att generera innehåll för specifika frågor som "Vad är bidragsmarginal?" och "Vad är finansiell likviditet?". Denna strategi ökade deras trafik avsevärt, med AI-innehåll som genererade hundratusentals besök varje månad. Så hur lyckades de med det? De kopierade och klistrade inte in AI-genererad text direkt, utan såg till att flera ämnesexperter granskade och lade till sina erfarenheter till det AI-genererade innehållet, vilket återspeglade deras expertis inom området. De följde också Googles riktlinjer genom att tydligt erkänna användningen av AI.

Slutsats: För att säkerställa optimal prestanda bör du humanisera, granska och revidera AI-genererat innehåll innan du publicerar det på din webbplats.

Vi har diskuterat varför det är viktigt att humanisera AI-text. Låt oss nu ta en snabb titt på när det är nödvändigt.

När bör du humanisera AI-text?

Här är några exempel på när du bör humanisera AI-text:

Marknadsföring eller varumärkesbyggande

När du skapar varumärkes- eller marknadsföringsmaterial är det viktigt att se till att varumärkets röst kommer fram och att du bygger en genuin relation med din målgrupp.

Kundkommunikation

När du interagerar direkt med kunder via supportärenden eller kundtjänstportalen, se till att du humaniserar AI-texten så att interaktionerna känns personliga och kundupplevelsen blir positiv.

Skapande av blogginnehåll

När du skriver ett blogginlägg är det viktigt att humanisera innehållet för att bygga upp och engagera din publik med en lättläst och genuint hjälpsam text så att ditt innehåll sticker ut. Du vill också att din personlighet eller ditt varumärkes personlighet ska återspeglas i ditt innehåll.

Kommunikation med höga insatser

Slutligen, i situationer där budskapets inverkan är avgörande eller särskilt känslig – till exempel i kriskommunikation – bidrar humanisering av innehållet till att skapa tydlighet, empati och en nyanserad, genomtänkt touch. Det minskar också risken för missförstånd.

Här är några beprövade strategier som jag har använt för att göra mitt innehåll mer mänskligt, engagerande och sökvänligt.

Hur man humaniserar AI-innehåll: 7 praktiska strategier

1. Välj ett AI-verktyg som fungerar som en personlig assistent

Det finns en mängd AI-verktyg tillgängliga för olika ändamål. Vissa kan hjälpa dig att skapa innehåll från grunden, medan andra förbättrar redan skrivet innehåll. Leta efter det som bäst passar dina behov.

Logiken är enkel: ju bättre ett AI-verktyg fungerar, desto mindre tid och ansträngning krävs för att anpassa och humanisera AI-text.

När du väljer ett verktyg bör du ta hänsyn till typen av innehåll, språk, målgrupp och budget.

Låt oss till exempel säga att du för närvarande använder den kostnadsfria modellen ChatGPT, men att du hela tiden måste redigera AI-texten eftersom den inte levererar kontextuellt innehåll som ditt team har nytta av. Det är då du bör prova ett AI-verktyg som ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en allt-i-ett-lösning som låter dig skriva innehåll, sammanfatta långa texter, redigera innehåll, generera innehållsöversikter, skapa engagerande texter för sociala medier och mycket mer. Den analyserar innehållets sammanhang för att erbjuda skräddarsydda förbättringar och optimeringar, vilket säkerställer relevans och sammanhang.

Prova ClickUp Brain Skapa relevant och engagerande innehåll med ClickUp Brain.

Du kan också integrera ClickUp Docs för att redigera dokument tillsammans i realtid. Med Docs kan du och ditt team arbeta tillsammans med innehållet på ett smidigt sätt.

Tack vare integrationen med ClickUp Brain är Docs perfekt för experiment och idéutveckling. Med ClickUp Brain blir ditt dokument en mångsidig lekplats där du kan experimentera med olika AI-prompter och skapa innehåll precis som du vill.

Om du redan har skrivit innehåll ger ClickUp Brain dig insikter och förslag i realtid, vilket hjälper dig att finjustera ditt skrivande och göra det mer slagkraftigt.

Samarbeta med alla intressenter och förbättra skrivandet i realtid med ClickUp Docs.

2. Träna ditt AI-verktyg att skriva som du

Tänk på AI som en praktikant inom skrivande. Du måste träna modellen att generera AI-text baserat på dina förväntningar och krav.

Så här tränar du ditt AI-verktyg att skriva som du: Ge exempel på tidigare texter eller artiklar som återspeglar ditt varumärkes röst.

Dela dina stilguider och ange alla dina unika krav.

Upprepa prompten med fler specifikationer för att förfina innehållet.

Genom att följa dessa steg kommer AI-modellen gradvis att kunna efterlikna varumärkets röst och tonfall, så att din ansträngning att humanisera innehållet minimeras. Kom ihåg att ju mer detaljerad och förklarande din prompt är, desto bättre blir resultatet.

För att minimera arbetet med att skriva en detaljerad prompt erbjuder ClickUp AI-promptmallar som är skräddarsydda för unika ändamål. Du kan mata in dem direkt i ChatGPT och få önskat resultat.

Här är ett exempel på ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template, som låter dig förstärka dina marknadsföringsinsatser med över 600 relevanta uppmaningar.

Oavsett om du vill komma på idéer till en ny marknadsföringskampanj eller specifikt öka försäljningen är denna samling tips precis vad du behöver.

Ladda ner den här mallen Skriv övertygande marknadsföringstexter snabbare med ClickUps ChatGPT-prompter för marknadsföring.

Med den här mallen kan du:

Använd effektiva och detaljerade uppmaningar för att generera AI-text för Google-rubriker, produktbeskrivningar, call-to-action-texter och mycket mer.

Få hjälp med uppmaningar i över 40 kategorier, såsom varumärkesbyggande, affiliate-marknadsföring, evenemangsmarknadsföring, Facebook-annonser och mycket mer.

Skriv nyckelordsspecifika och SEO-rika uppmaningar för att generera högt rankad AI-text.

Inkorporera användarpersonlighetens förfrågningar för att uppmuntra engagemang i det genererade innehållet.

3. Undvik jargong och klichéer, och använd aktiv form

AI-genererat innehåll innehåller ofta fraser som ”behärska konsten att”, ”i den dynamiska världen av” och ”en väv av”. Det är nödvändigt att redigera AI-genererat innehåll för att säkerställa att resultatet stämmer överens med ditt varumärkes röst.

Identifiera och ersätt dessa vanliga termer i AI-texter med ett mer naturligt, varierat och mänskligt språk.

När jag till exempel frågade ChatGPT vad NLP betyder, svarade det så här:

ChatGPT:s svar på en uppmaning att skriva ett blogginlägg om NLP

Om din avsikt är att skapa användbart innehåll är det lämpligt att undvika att använda för många tekniska termer eller jargong som hindrar läsupplevelsen.

Genomgå det genererade innehållet för att hitta passiva fraser och försök att maximera användningen av aktiva fraser. Detta gör ofta meningarna kortare och mer slagkraftiga, vilket förbättrar läsbarheten och håller läsarens uppmärksamhet.

I det ovanstående blogginlägget om NLP, som genererats av ChatGPT, är introduktionen torr och saknar exempel från verkligheten, statistik eller en personlig touch.

Här är ett potentiellt mer mänskligt sätt att försöka sig på samma introduktion: Har du någonsin undrat hur system som Alexa, Siri eller röstbotar fungerar? NLP, eller Natural Language Processing, är tekniken bakom dessa program. NLP möjliggör interaktion mellan människor och teknik med minimal ansträngning.

4. Inkorporera personliga erfarenheter och expertis inom området

AI-text är, till skillnad från mänskligt skrivande, generisk och saknar relaterbara erfarenheter.

Berika innehållet genom att lägga till personliga erfarenheter och expertis för att få ditt innehåll att sticka ut. Du skriver för människor, inte maskiner, och människor reagerar starkare på känslor än på långa stycken med information.

Skapa en berättelse, ta itu med läsarens problem och ta dem med på en resa med ditt innehåll så att de litar på dig och engagerar sig i det.

Syftet är enkelt – vi försöker inte bara tillhandahålla faktiska detaljer, utan vi vill nå ut till publiken, prata med dem och hjälpa dem att få en djupare insikt i ämnet.

💡 Proffstips: Glöm inte att lägga till citat från branschledare, inkludera stödjande fakta och statistik och gå på djupet när du förklarar innehållets komplexitet. Berika ditt innehåll med exempel från verkligheten, ta upp vanliga utmaningar och inkludera humor där det är möjligt.

Låt oss ställa en annan fråga till ChatGPT om videomarknadsföring.

ChatGPT ombeds att kort förklara videomarknadsföring. Svaret är bra, men det saknar forskningsbaserade fakta och siffror som gör argumentet (om högre konverteringsgrader) mer övertygande.

Hur kan du humanisera AI-text genom att tillföra mer värde och göra den mer tillförlitlig? Helt enkelt genom att lägga till statistik och säga:

”Att engagera dina kunder med en blandning av auditiv och visuell stimulans är ett utmärkt sätt att fånga deras uppmärksamhet. Faktum är att 86 % av företagen nu prioriterar videoproduktion som ett viktigt marknadsföringsverktyg.”

5. Lägg till bilder till AI-text för att säkerställa SEO-optimering

Ett annat sätt att bryta monotonin i AI-innehåll är att helt enkelt lägga till bilder.

Eftersom många som konsumerar innehåll på internet tycker att visuellt innehåll är mer engagerande och attraktivt, föredrar sökmotorer det och rankar det högre. Utnyttja din kreativa frihet för att lägga till bilder, GIF:ar, memes, infografik och förklarande bilder.

Optimera ditt AI-innehåll för SEO genom att lägga till alt-text till dina bilder. Se till att inkludera nyckelord och metataggar.

Alt-taggar gör det möjligt för sökmotorer att skanna igenom bilderna och förstå deras relevans. De förbättrar användarupplevelsen om bilden inte laddas och är dessutom viktiga för synskadade läsare.

SEO-optimering ger dig också en konkurrensfördel på en klustrad marknad för digitalt innehåll. SEO-optimerat innehåll kan fortsätta att attrahera trafik och generera leads över tid, vilket ger långsiktigt värde och avkastning på investeringen. De flesta AI-verktyg kan inte producera innehåll med inbäddade bilder och grafik.

6. Använd AI-detektorer för att avgöra vilken AI-text som behöver humaniseras

Här är ditt sista försök: kopiera och klistra in det AI-genererade innehållet direkt i en textkonverterare och identifiera de avsnitt som markeras. Dessa avsnitt är sannolikt alltför robotliknande och opersonliga.

Låt oss klistra in samma AI-svar om videomarknadsföring i Copyleaks. Här är resultatet:

AI-innehållsdetektorer kan enkelt upptäcka AI-text

Innehållet identifieras som AI-genererat och markeras. Låt oss nu mata in humaniserat AI-innehåll och se vad Copyleaks säger:

Du kan alltid omformulera AI-genererat innehåll för att kringgå AI-detektorer.

Det markerar inte längre innehållet. Återigen bidrog justeringar av innehållet med statistik och enkel formulering till att humanisera och avmarkera AI-texten.

Kom ihåg att AI-detektorverktyg för att redigera ditt innehåll endast fungerar när den del som flaggats som AI-genererad är minimal. Om ett långt dokument är fullt av AI-innehållsflaggor kan det krävas en fullständig omskrivning av en människa.

Här kan du använda ClickUp Docs för att kopiera och klistra in det markerade innehållet och få förslag från ClickUp Brain på hur du kan förbättra det.

Arbeta tillsammans med ditt team på ett enda ClickUp Doc utan krångel.

Om ett team av skribenter arbetar med ett innehåll kan de dessutom använda ClickUp Docs för att samarbeta på ett och samma ställe. De kan lägga till sina synpunkter, förslag och kommentarer i realtid och få innehållet klart snabbare.

Humanisera AI-innehåll med ClickUp

AI-verktyg kan skapa innehåll i stor skala, sammanställa insikter och sammanfatta forskningsresultat på nolltid.

Om ditt mål är att få läsarna att engagera sig djupt i ditt innehåll måste du dock humanisera AI-texten. Genom att använda de strategier och verktyg som beskrivs ovan kan du få det bästa av två världar: innehåll som genereras i stor skala och med hög hastighet, förstärkt av en mänsklig touch.

Välj rätt AI-verktyg så att dina AI-genererade utkast blir bra. Använd sedan din mänskliga expertis, sätt på dig redaktörshatten och klicka på "publicera"!

Prova ClickUps avancerade AI-verktyg, ClickUp Brain, för dina projekt och upplev skillnaden. Kombinera det med ClickUp Docs för enkel samverkan i realtid och textberikning.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev magin med humaniserad AI-innehållsskapande.