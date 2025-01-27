De 10 bästa verktygen för grammatikkontroll för redigering 2025

Även den mest fängslande text kan förlora sin glans om du hittar ett grammatik- eller interpunktionsfel. Författare, redaktörer och innehållsansvariga är ständigt på jakt efter det perfekta skrivverktyget som kan skydda mot dessa fallgropar.

Att publicera innehåll med dålig grammatik eller stavfel kan skada inte bara din trovärdighet utan också dina affärsmöjligheter. I ett sådant scenario har grammatikverktyg blivit de osungna hjältarna inom det skrivna ordet, utformade för att polera prosa till perfektion.

Oavsett om du skriver en roman, finjusterar ett blogginlägg eller utarbetar ett affärsförslag är rätt grammatikverktyg en oumbärlig allierad i din strävan efter felfritt innehåll.

Det bästa verktyget för grammatikgranskning hjälper dig att undvika misstag och gör ditt språk tydligare och mer precist. Här är några saker att tänka på när du väljer verktyg för dig själv eller ditt företag:

Noggrannhet vid korrigering av fel: Sök efter verktyg som är bra på att identifiera och korrigera grammatiska fel, stavfel, interpunktionsfel och ord som ofta förväxlas. Den bästa grammatikgranskaren minimerar antalet fel som slinker igenom.

Omfattande täckning: Välj ett grammatikverktyg som går utöver grundläggande stavfel och grammatiska fel och inkluderar avancerade funktioner som subjekt-verb-överensstämmelse, skiljeteckenregler, ordval och komplexa meningsstrukturer.

Mångsidighet över olika plattformar: Det perfekta verktyget integreras sömlöst med olika applikationer, från Microsoft Word och Google Docs till webbläsare via tillägg, vilket garanterar felfritt skrivande oavsett var du skriver ditt innehåll.

AI-skrivhjälp: Avancerade grammatikverktyg använder AI för att ge grammatikförslag, korrekturläsning, ordförrådsförbättringar och till och med parafraseringsverktyg, vilket gör ditt skrivande tydligare och mer engagerande.

Plagiatdetektering : Ett förstklassigt onlineverktyg för grammatikkontroll har även funktioner för plagiatkontroll, vilket hjälper dig att säkerställa originalitet och undvika duplicerat innehåll.

Stöd för olika språkvarianter: Professionella skribenter som riktar sig till en global publik har nytta av grammatikverktyg som erbjuder stöd för olika varianter av engelska (USA, Storbritannien, Kanada, Australien).

Användarvänlig upplevelse: Leta efter ett grammatikverktyg som är lätt att använda, oavsett om det är en gratisversion för sporadiska skribenter eller en premiumversion med mer avancerade funktioner för professionella skribenter och redaktörer.

Ytterligare lärresurser: De bästa verktygen för grammatikkontroll ger också feedback som hjälper dig att förbättra dina skrivkunskaper över tid, inklusive förklaringar av engelska grammatikregler och förslag på hur du undviker vanliga misstag som passiv form eller konstiga meningar.

Med många onlineappar som lovar att göra din prosa perfekt är frågan inte bara vilka som finns tillgängliga utan vilka som är mest effektiva och exakta. Här är de 10 bästa verktygen för grammatikgranskning att använda 2024 för att säkerställa att ditt skrivande inte bara är felfritt utan också polerat till sin högsta potential.

1. ClickUp

ClickUp Brains AI-skrivassistent hjälper dig att skriva snabbare och finslipa ditt innehåll grammatiskt

ClickUp, som traditionellt är känt för sin projektledningskompetens, möjliggör också grammatikgranskning och skrivförbättring med funktioner som passar professionella skribenter, innehållsansvariga och alla som behöver träffsäkert innehåll.

För dig som vill förbättra ditt skrivande och samtidigt hantera projekt effektivt erbjuder ClickUp ett övertygande verktyg med dubbla funktioner. Dess förmåga att integreras med Grammarly och erbjuda inbyggda AI-drivna förslag gör det värdefullt för att säkerställa felfritt och polerat skrivande.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain : Dra nytta av ClickUp Brains omskrivnings- och grammatikgranskningsfunktioner utan att behöva växla mellan appar. Dra nytta av ClickUp Brains omskrivnings- och grammatikgranskningsfunktioner utan att behöva växla mellan appar.

ClickUp 3. 0 innehåller en AI-driven skrivassistent

ClickUp Docs : Identifiera och korrigera grammatiska fel, stavfel och interpunktionsfel i dokument. Identifiera och korrigera grammatiska fel, stavfel och interpunktionsfel i dokument.

ClickUp AI-innehållsredigering i Docs

Grammarly-integration: Förbättra kvaliteten på ditt skrivande med Grammarly-drivna förslag för att korrigera en rad olika skrivfel.

ClickUp 3. 0 Appar och integrationer förenklade

Mångsidig plattformsintegration: Arbeta smidigt på olika plattformar, inklusive Microsoft Word och Google Docs.

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade grammatik- och stilförslag är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Grammarly

Grammarly ligger i framkant bland gratis grammatikverktyg och erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att finslipa varje text till perfektion. Grammarly är känt för sin avancerade grammatik, korrigering av interpunktionsfel och stilkontrollfunktioner och vänder sig till en bred publik, från studenter till professionella skribenter.

Grammarlys bästa funktioner

Upptäck ett brett spektrum av grammatiska fel med dess avancerade grammatikgranskare.

Korrigera alla typer av stavfel och interpunktionsfel

Få rekommendationer för att förbättra tydligheten, engagemanget och tonen i ditt skrivande.

Säkerställ originaliteten i innehållet med hjälp av verktyget för plagieringsdetektering som jämför texten med miljarder webbsidor.

Arbeta enkelt eftersom det integreras med Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office och Google Docs.

Grammarlys begränsningar

Vissa avancerade funktioner är låsta bakom premiumversionen.

Kanske inte upptäcker mycket nyanserade eller kontextspecifika fel lika noggrant som en mänsklig redaktör.

Grammarlys priser

Gratisversion :

Premium: Från 30 $/månad

Företag: 25 dollar per månad/användare

Företag: Anpassade priser för team

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 900 recensioner)

3. Hemingway

Hemingway App är ett unikt onlineverktyg för grammatikgranskning som är känt för att förenkla och stärka prosa. Det riktar in sig på långa, komplexa meningar och vanliga fel, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för författare som strävar efter koncis och slagkraftig text.

Hemingways bästa funktioner

Använd läsbarhetspoängen för att identifiera komplexa meningar och förenkla dem för tydligare skrivande.

Gör ditt skrivande mer effektivt genom att minimera adverb

Identifiera passiva meningar för att förbättra ditt skrivande överlag

Använd desktop-appen för offline-redigering och direktpublicering.

Hemingways begränsningar

Saknar den djupgående grammatik- och stavningskontroll som finns i andra gratis grammatikverktyg.

Många användare föredrar Hemingway-alternativ eftersom det inte har någon funktion för plagieringskontroll.

Begränsad feedback om avancerade skrivfrågor som stil och ton

Hemingways priser

Onlineversion: Gratis

Desktop-app: Engångsköp för 19,99 $, tillgänglig för både Windows och Mac.

Hemingway-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

4. QuillBot

via Quillbot

QuillBot är känt för sina innovativa AI-drivna verktyg för skrivande och omformulering, utformade för att förbättra kvaliteten och tydligheten i skriftligt innehåll på olika plattformar.

QuillBots bästa funktioner

Använd parafraseringsverktyget för att omformulera text för att förbättra tydligheten eller ändra tonen.

Upptäck och korrigera grammatiska fel och se till att ditt skrivande följer engelska grammatikregler.

Upprätthåll akademisk integritet genom att kontrollera originaliteten i texter

Sammanfatta artiklar, uppsatser och dokument till viktiga punkter för snabb förståelse

Välj mellan olika skrivlägen, såsom formellt, enkelt, kreativt osv., för att passa olika sammanhang.

QuillBots begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar när det gäller funktioner som längden på texten som kan bearbetas och tillgång till avancerade omskrivningsalternativ.

Vissa användare kan tycka att parafraseringsverktygets förslag är mindre träffsäkra för komplexa eller tekniska texter.

QuillBots priser

Gratisversion

Premium: Från 9,95 $/månad

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

5. Wordtune

via G2

Wordtune har en unik metod för att skriva om och förfina meningar, där AI används för att föreslå mer naturliga, korrekta och flytande alternativ för alla typer av texter. Det är särskilt användbart för personer som inte har engelska som modersmål och alla som vill förbättra flytet och läsbarheten i sitt skrivande.

Wordtunes bästa funktioner

Få AI-drivna idéer för att skriva om meningar för bättre tydlighet och stil

Dra nytta av förslag i realtid för att förbättra meningsbyggnad och ordval.

Anpassa tonen i ditt skrivande efter dess avsedda syfte eller målgrupp

Använd Chrome-tillägget för att arbeta i Google Docs, e-post och sociala medier.

Wordtunes begränsningar

Avancerade funktioner är reserverade för premiumversionen.

Begränsat språkstöd, främst inriktat på engelska

Wordtune-priser

Gratisversion

Plus: 24,99 $/månad, Wordtune-betyg och recensioner

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

6. Writer

via G2

Writer.com riktar sig specifikt till företag och professionella skribenter som söker en omfattande AI-skrivassistent och korrekturläsningsverktyg som tillämpar stilguider, kontrollerar grammatik- och stavfel och säkerställer innehållskonsistens i stora team.

Writers bästa funktioner

Lägg till anpassade stilguider för att tillämpa specifika skrivstilar och varumärkesröst i alla dokument.

Identifiera fel och förbättra grammatik, stil och ton med den avancerade grammatik- och stilkontrollen.

Håll en konsekvent användning av tekniska termer och jargong

Säkerställ innehållets originalitet och undvik plagiering

Begränsningar för författare

Främst utformat för företagsanvändning, vilket kanske inte passar enskilda användare eller små team.

Högre kostnadsbarriär för tillgång till en fullständig uppsättning funktioner

Priser för författare

Anpassade priser för team och företag, baserat på specifika behov och användningsomfattning.

Betyg och recensioner från författare

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

7. Ginger

via G2

Ginger Software är ett omfattande verktyg för grammatik- och stavningskontroll som är utformat för att förbättra skrivförmågan genom att korrigera ett brett spektrum av grammatiska fel, stavfel och felanvända ord i realtid. Dess unika funktioner passar både modersmålstalare och de som lär sig engelska som andraspråk.

Gingers bästa funktioner

Korrigera alla typer av grammatiska fel, stavfel och felaktiga ordkombinationer.

förslag på omformuleringar av meningar för bättre tydlighet eller stil

Översätt dina texter till över 40 språk

Dra nytta av anpassade övningssessioner baserade på ditt skrivande för att förbättra dina kunskaper i engelska.

Använd webbläsartillägget för Chrome, Safari och Firefox för ett smidigt skrivflöde.

Begränsningar för Ginger

Vissa avancerade funktioner kräver ett premiumabonnemang.

Ginger-priser

Gratisversion

Premium: 7,49 $/månad (faktureras årligen)

Ginger-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (85 recensioner)

8. Linguix

via G2

Linguix är en AI-driven skrivassistent som går utöver grundläggande grammatikgranskning och erbjuder avancerade skrivtips, mallförslag och personliga språkinlärningsmöjligheter. Den är utformad för individer, yrkesverksamma och team som vill höja kvaliteten på sin skriftliga kommunikation.

Linguix bästa funktioner

Upptäck och korrigera komplexa grammatik-, interpunktions- och stilfel

Få insikter om dina skrivmönster, vilket hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras.

Använd det säkra "hemliga läget" för att kontrollera känsligt innehåll utan att lagra det.

Skapa återanvändbara mallar för att snabba upp skrivandet

Arbeta på det sätt som passar dig med dess webbläsare Integrationer med Chrome, Firefox och Edge, tillsammans med en fristående webbredigerare för omfattande skrivstöd

Linguix begränsningar

Funktioner som skrivinsikter och utdrag är främst fördelaktiga för frekventa användare eller proffs, och erbjuder kanske mindre värde för tillfälliga skribenter.

De mest avancerade förslagen och insikterna finns endast tillgängliga i premiumversionen.

Priser för Linguix

Gratisversion

Premium: Från 8 $/månad (faktureras årligen)

Linguix betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

9. LanguageTool

via LanguageTool

LanguageTool är ett mångsidigt verktyg för grammatik-, stil- och stavningskontroll som stöder flera språk utöver engelska. Dess sofistikerade algoritm korrigerar vanliga grammatiska fel och ger stilistiska förslag, vilket gör det lämpligt för ett brett spektrum av användare, inklusive icke-modersmålstalare, yrkesverksamma och studenter.

LanguageTools bästa funktioner

Gör korrigeringar på över 20 språk, inklusive engelska, tyska, spanska, franska och många fler.

Upptäck grammatiska fel och stilistiska problem och få förslag på hur du kan förbättra ditt skrivande.

Lägg till ord i ett personligt ordbok, så slipper du upprepade markeringar av vissa namn eller termer.

Arbeta enkelt med hjälp av webbläsartillägget för Chrome, Firefox och Microsoft Edge, och dess integration med Microsoft Word, Google Docs och LibreOffice.

Begränsningar för LanguageTool

Vissa avancerade funktioner och alla förslag är endast tillgängliga i premiumversionen.

Det kanske inte fångar upp alla nyanser i texter skrivna av mycket skickliga språkanvändare eller specifik fackjargong.

Priser för LanguageTool

Gratisversion

Premium för privatpersoner: Från 19 $/månad

Premium för team: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av LanguageTool

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

10. GrammarCheck

via GrammarCheck

GrammarCheck erbjuder en enkel och användarvänlig plattform för att kontrollera grammatik och stavning. Den riktar sig till fritidsskrivare, studenter och yrkesverksamma som vill få en snabb genomgång av sin text. Ingen registrering eller installation krävs, vilket gör den tillgänglig för omedelbar användning.

GrammarChecks bästa funktioner

Klistra bara in din text i den kostnadsfria webbredigeraren för omedelbara grammatik- och stavningskorrigeringar.

Få enkla korrigeringar för att förbättra ditt skrivande utan att behöva hantera komplexa inställningar.

Du kan komma åt det online var du än befinner dig utan att behöva ladda ner något.

Begränsningar för GrammarCheck

Saknar den djupgående analysen och de avancerade funktionerna som finns i mer omfattande grammatikverktyg som LanguageTool eller Grammarly.

Inget stöd för kontextuella stavfel eller avancerade grammatikproblem

Priser för GrammarCheck

Gratis

GrammarCheck-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5,0 (95+ röster)

När du väljer verktyg för grammatikgranskning är det viktigt att inte bara leta efter det bästa gratisverktyget för grammatikgranskning, utan att välja ett verktyg som tillgodoser de specifika nyanserna i dina skrivbehov.

Från att undvika vanliga fallgropar som interpunktionsfel till att se till att din prosa är fri från grammatiska fel – rätt verktyg gör mer än att bara korrigera stavningen, det höjer kvaliteten på ditt skrivande.

Bland de många alternativen framträder ClickUp som en integrerad lösning för att hantera uppgifter och samtidigt förbättra kvaliteten på ditt skrivande. Med funktioner som sträcker sig bortom standardverktyg för interpunktion eller stavningskontroll erbjuder ClickUp avancerade funktioner som parafraseringsverktyg och grammatikförslag, vilket sömlöst kombinerar projektledning med robust skrivhjälp.

Det är en omfattande allierad för alla som vill bemästra effektivt skrivande på flera plattformar. Kom igång med ClickUp redan idag!