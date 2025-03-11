Gratis mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets

Vad skiljer en bra strategi för sociala medier från en okej strategi? Ofta är det en innehållskalender!

En mall för sociala medier i Google Sheets kan organisera innehåll och skicka påminnelser, vilket sparar dig från att skapa fler "Vad tänkte jag på?"-ögonblick.

Innan du går online och söker efter ”mall för sociala medier-kalender Google Sheets” kan du ta en titt på vår lista med färdiga kalendermallar!

Oavsett om du är en ensam superstjärna eller ett team av marknadsföringsninjor hittar du något som passar dig här!

Förstå mallar för sociala medier-kalendrar

En mall för sociala medier är en färdig planeringskalender som används av innehållsskapare och företag för att organisera inlägg som publiceras på olika sociala mediekanaler.

Den har inbyggda flikar för till exempel förfallodatum och ansvariga personer och kan utökas med ytterligare detaljer som kommentarer, engagemangsspårning och mycket mer, beroende på användarens behov.

Med Google Sheets kan du samla in flera datapunkter i tabellformat, men en mall går några steg längre. Den liknar mer en av de där kalenderapparna, men med extra funktioner som är anpassade för sociala medier.

Influencers, kändisar och deras managers använder denna planerare för att säkerställa att alla deras inlägg på sociala medier är relevanta för deras målgrupp och laddas upp i tid. Den kan också öka din närvaro online genom att samarbeta med verktyg som videokonferensappar, fildelningstjänster och dataanalyslösningar.

Vad kännetecknar en bra mall för sociala medier i Google Sheets?

En bra kalendermall för Google Sheets ska hjälpa användarna att enkelt navigera genom de många stegen i skapandet av slagkraftigt innehåll.

Följande är de viktigaste komponenterna som man måste ta hänsyn till när man väljer en mall:

Avsedda tidsluckor: När du jonglerar med flera typer av innehåll för sociala medier, se till att varje innehållstyp får sin egen tidslucka.

Samarbetsfunktioner: En kalender för sociala medier i Google Sheets måste underlätta teamarbete genom möjligheten att dela filer, lägga till kommentarer och liknande för att hjälpa kreatörer att brainstorma idéer, utbyta kunskap och dela feedback.

Visualisering: En välvisualiserad kalender hjälper användarna att identifiera luckor, prioritera uppgifter utifrån hur brådskande och viktiga de är, förbättra samarbetet och enkelt mäta prestanda.

Tidslinjer: Med tidslinjefunktioner som dra-och-släpp-funktioner för att ställa in deadlines och beroenden mellan uppgifter som förbättrar prioriteringen, kan du undvika stress i sista minuten när du brainstormar innehållsidéer.

Segmentering av målgruppen: För att skapa mer riktat innehåll måste en kalender för sociala medier dela upp stora målgrupper i små och hanterbara grupper, beroende på konsumentdata såsom profilinformation, inlägg, interaktioner, följare etc.

Avsnitt för innehållsplanering: Du bör kunna lita på tydliga avsnitt för att enkelt kunna skapa innehåll. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, sociala medieplattformar, innehållskategorier, CTA:er, publiceringsscheman och nyckeltal (KPI:er).

AI-driven: Med AI-drivna funktioner kan användare automatisera vardagliga men viktiga uppgifter som schemaläggning av inlägg, generering av innehållsidéer, utvärdering av prestanda, stämningsanalys och mycket mer.

Varningar: Automatiska påminnelser och aviseringar ser till att alla punkter blir avklarade – inga fler missade deadlines eller glömda tidsbegränsade inlägg ⏰

Integration: Genom att koppla ihop en kalender med kommunikationsplattformar, fildelningstjänster, Genom att koppla ihop en kalender med kommunikationsplattformar, fildelningstjänster, meddelandeappar och annat kan du effektivisera processen för att skapa innehåll.

6 mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets

Det finns otaliga alternativ när det gäller att välja en mall för sociala medier, vilket gör det ännu svårare att välja rätt. Vissa mallar är lätta att anpassa, medan andra går ett steg längre med automatisering.

För att göra din resa mindre överväldigande har vi sammanställt en lista med sex gratis mallar för innehållskalendrar. Med dessa mallar kan du skapa scheman i Google Sheets, lämna kommentarer till dina kollegor och mycket mer.

1. Mall för redaktionell kalender för sociala medier från Template.net

Prova mallen för redaktionell kalender för sociala medier från Template.net, ett helt anpassningsbart verktyg som hanterar hela processen för att skapa innehåll från början till slut. Den är kompatibel med Google och låter dig lägga till och ta bort kolumner och rader, kategorisera innehållstyper och schemalägga publiceringsdatum.

Genom att inkludera specifika anteckningar och kommentarer för varje post kan du och ditt expertteam enkelt samarbeta för att brainstorma idéer, dela feedback och granska inlägg samtidigt som ni genomför en granskning av sociala medier. Oavsett om du vill ladda ner den i Google Docs, PDF, Word eller Apple Pages – valet är ditt.

Passar bäst för: Marknadsföringsteam som vill ha en övergripande bild av sina marknadsföringsinsatser på sociala medier.

2. Mall för innehållskalender för sociala medier från HubSpot

via HubSpot

HubSpots mall för innehållskalender för sociala medier är en komplett resurs för alla dina behov inom sociala medier. Med hjälp av dess plattformsspecifika flikar kan du anpassa ditt innehåll så att det matchar den unika stilen och kraven hos olika plattformar och målgrupper.

För att alltid ligga steget före använder du dess innehållsarkiv för att ordna det innehåll du planerar att dela med dina följare.

Dessutom kan du enkelt koppla in den med HubSpots verktyg, såsom CRM eller Marketing Hub, för en smidig upplevelse.

Passar bäst för: Enskilda personer eller små team som letar efter en enkel mall.

3. Mall för innehållskalender för sociala medier från Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite Social Media Content Calendar Template är ett lättanvänt och anpassningsbart verktyg. Det är kompatibelt med Google Sheets och har en inbyggd flik för strategi där du kan skapa en roadmap för sociala medier med dina mål, viktiga element som ökar engagemanget osv.

Behöver du en kristallkula som varnar dig om alla kommande viktiga helgdagar, evenemang och datum i månaden så att du kan planera ditt innehåll därefter? Fliken Månadsvy kommer till din undsättning. På fliken Veckovy kan du sortera dina schemaläggningsbehov för en hel vecka i god tid.

Och gissa vad! Dess Evergreen Content Library spårar alla inlägg som skapade buzz så att du kan återanvända dem som de är eller ge dem en rolig twist när du vill.

Passar bäst för: Innehållsteam som vill strategisera och planera sitt sociala innehåll i linje med helgdagar och större evenemang.

4. Mall för innehållskalender från Backlinko

via Backlinko

Backlinkos mall för innehållskalender har två viktiga flikar: kalendervyn, som visar förfallodatum och vad som ska laddas upp, och en innehållslista och ett arbetsflödesark.

Den är ganska standardiserad och gör det möjligt för team att registrera sina tidslinjer för varje enskilt innehåll. Fliken Workflow erbjuder en steg-för-steg-guide för olika faser i innehållets livscykel, från att fånga upp idéer till publicering, från metabeskrivningar till e-postmarknadsföring, och att slutföra det i tid.

Denna innehållskalendermall är gratis och kan laddas ner som ett Excel-kalkylblad eller Google Sheets.

Passar bäst för: Enskilda personer eller små team som vill standardisera sina arbetsflöden för sociala medier.

5. Kalender för innehåll på sociala medier för småföretag av Small Business Trends

via Small Business Trends

Small Business Trends sociala medieinnehållskalender för småföretag är skapad med småföretagens behov i åtanke. Den har specifika avsnitt för varje social mediekanal som LinkedIn, Instagram och X (tidigare Twitter) och ger användarna en fokuserad plan för sina åtgärder för varje dag i veckan.

Du kan ladda ner den som PDF-, Excel- eller Word-dokument – perfekt för ett litet team.

Och om du just nu har skrivkramp och behöver en liten knuff kan denna lösning för projektledning på sociala medier generera unika förslag som hjälper dig att skapa fängslande innehåll. Det är ju något!

Passar bäst för: Små företag som behöver en gedigen men målinriktad innehållsplan.

6. Mall för innehållskalender från Semrush

via Semrush

Semrushs mall för innehållskalender innehåller alla verktyg du behöver för att planera ditt sociala medieinnehåll upp till ett år i förväg. Fliken Innehållskalender har avsnitt där du kan ange bidragsgivare, typ av innehåll, publiceringsstatus och mycket mer.

För att göra det ännu bättre skapar fliken "Ytterligare fält" en separat sektion för varje typ av innehåll och samlar all relevant information om det. Du behöver alltså inte anstränga dig för att kontrollera vilka data du behöver spåra för en framgångsrik kampanj på sociala medier.

Passar bäst för: Team som planerar årliga eller kvartalsvisa innehållsplaner baserade på större affärsinitiativ.

Begränsningar vid användning av Google Sheets/Docs

Det går inte att förneka att Google Sheets/Docs är ett utmärkt verktyg för dokumentation och redigering. Sociala medier kräver dock flera viktiga funktioner för att användarna ska kunna nå nya höjder. Låt oss försöka förstå varför Google Sheets/Docs kanske inte räcker till.

Bristande översikt: Det finns inga lämpliga verktyg som Gantt-diagram eller Det finns inga lämpliga verktyg som Gantt-diagram eller Kanban-tavlor som ger översikt över arbetsflödena.

Komplicerade integrationer: Integrationen med andra viktiga verktyg som kalendrar, videostreamingappar etc. är inte helt smidig och kräver ytterligare steg.

Brist på automatisering: Du kan inte automatisera uppdateringar av status när innehållet är publicerat.

Alternativa mallar för sociala medier-kalendrar

De ovannämnda mallarna hjälper dig att få jobbet gjort, men de saknar många funktioner, såsom aviseringar, avancerade samarbetsalternativ och integrationer med flera viktiga verktyg, som är avgörande för att lyckas i sociala medier.

Detta tvingar utan tvekan användarna att leta efter alternativ till Google Sheets.

ClickUp, en one-stop-shop för projektledningsverktyg, erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom insyn i arbetsflöden genom ClickUp Gantt Charts, prestationsövervakning, uppgiftspårning och mycket mer. Tack vare ClickUp Brain kan du nu generera innehållsidéer automatiskt och lansera kampanjer snabbare.

Om arbetsbelastningen är enorm och du inte kan prioritera uppgifter kan du ordna upp det med ClickUp Dashboards – det gör allt transparent genom att ge dig insikt i alla dina uppgifter och den tid som krävs för att slutföra dem, vilket ökar produktiviteten. Du kan också anpassa det för att spåra resultatet av dina marknadsföringskampanjer.

1. ClickUp-mall för sociala medier-kalender

Ladda ner den här mallen Spara tid genom att organisera alla dina idéer och planer i ClickUps mall för sociala medier.

Om du behöver en heltäckande mall som kan ordna upp dina sociala medier kan ClickUp Social Media Calendar Template vara ett pålitligt alternativ. Brainstorma idéer, tilldela uppgifter till ditt team och övervaka responsen på dina inlägg med denna mall för att maximera din potential på sociala medier.

Denna mall hjälper dig att effektivisera hela processen med inbyggda inställningar, såsom ClickUp-vyer, statusar etc., som kan anpassas efter dina affärsbehov. Vill du se till att alla detaljer relaterade till ditt innehåll på sociala medier finns inom räckhåll? Mata in anpassade ClickUp-fält som du vill, så är du redo att sätta igång.

Med all information samlad på en enda plattform kan du dessutom säkerställa ett konsekvent budskap i alla dina inlägg och förmedla varumärkets röst.

Använd ClickUp Calendar View för att schemalägga och hantera dina inlägg på sociala medier.

Passar bäst för: Influencers/varumärken som just har börjat skapa innehåll för sociala medier.

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

📮 ClickUp Insight: 50 % av arbetstagarna är fortfarande bundna till kontoret, även om 48 % föredrar en hybridlösning för bättre balans mellan arbete och privatliv. Resultatet? Rigida scheman, trötthet från pendling och dålig gränskontroll. 🚗💨Med automatiserad schemaläggning och tidsblockering hjälper ClickUps kalender dig att hålla ordning i alla arbetsmiljöer. Oavsett om du är hemma eller på kontoret förblir ditt arbetsflöde konsekvent på ClickUp, och din personliga tid förblir skyddad!💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. ClickUp-mall för publiceringsschema för sociala medier

Ladda ner den här mallen Skapa innehåll som passar en mångfaldig publiks smak med hjälp av ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier.

Din målgrupp är kanske inte alltid begränsad till en enda plattform för sociala medier. Vissa använder kanske LinkedIn ofta men inte Instagram. Vissa gillar kanske diskussionerna på X (tidigare Twitter), men Facebook är kanske inte deras grej.

Varumärken behöver en disciplinerad strategi för att upprätthålla sitt publiceringsschema och engagera människor på alla möjliga kanaler.

ClickUp Social Media Posting Schedule Template kan vara en perfekt partner här. Du kan använda den för att schemalägga dina inlägg på varje plattform, öka din närvaro i sociala medier, förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar samt identifiera områden som kan förbättras.

Den innehåller:

En plattformsvy för att kategorisera inlägg efter plattform

En aktivitetsvy i kalendern för att översiktligt visa kommande inlägg och planera dem i detalj.

En veckolista med uppgifter som visar vad som behöver göras på kort sikt.

Passar bäst för: Skapare som fokuserar på utbildningsinnehåll, livsstilstips, finansiella tips osv.

3. ClickUp-mall för innehållskalender

Ladda ner den här mallen Spåra varje steg i processen för att skapa innehåll, från ämnets färdigställandestatus till kundens godkännande, med hjälp av ClickUps mall för innehållskalender.

I en tid då människor scrollar tanklöst skulle din publik göra det lilla extra för att leta upp dig på sociala medier om du kan träffa mitt i prick varje gång du publicerar något. Enkelt uttryckt bör ditt innehåll vara riktat mot specifika evenemang, högtider osv.

Men kom ihåg att oförutsedda utmaningar ofta lurar i bakgrunden. Om du betraktar innehållsplanering som en eftertanke, förbereder du i hemlighet en recept på katastrof.

Oroa dig inte, ClickUps mall för innehållskalender är här för att hjälpa dig. Skapa en tidsenlig strategi för att ha innehåll redo att publiceras och undvika missar i interaktionen med dina tittare.

Med den här mallen kan du förbereda ett strukturerat schema för hela året, vilket hjälper dig att fördela resurser i god tid och spåra tidigare resultat som kan användas som insikter för framtida inlägg.

Passar bäst för: Nybörjare och proffs som vill upprätthålla enhetlighet i sin sociala medie-miljö.

💡Proffstips: Använd ClickUp Dashboards för att spåra klickengagemang, antal gillamarkeringar och mer för att förbättra din närvaro på sociala medier.

4. ClickUp Social Media Advanced Template

Ladda ner den här mallen Få tydlig insyn i varje detalj i din strategi för sociala medier med hjälp av ClickUp Social Media Advanced Template.

Är du en professionell användare som behöver något extra i ditt planeringsramverk för sociala medier? Vi förstår. Ibland behöver du ytterligare detaljer i dina mallar för att spåra innehållskategorier, sociala mediekanaler, utkaststatus och mer. ClickUp Social Media Advanced Template är en perfekt matchning.

Med dess sofistikerade funktioner kan du samla allt ditt innehåll (såsom utkast, länkar, grafik etc.) på ett ställe, även om det är avsett att laddas upp till olika sociala medieplattformar som Facebook, X (tidigare Twitter) och Instagram. Inkludera alla detaljer, såsom dina samarbeten med influencers, trender med din egen twist och effektfull data som kan användas som insikter för senare.

Den erbjuder fyra anpassade vyer – lista, tavla, kalender, inbäddning och dokument – som gör att du snabbt kan gå igenom hela processen för att skapa innehåll, från idégenerering till publicering.

Om du behöver hjälp med att utnyttja mallen till fullo har ClickUp en inbyggd hjälpdokumentation som kan fungera som din egen expert och hjälpa dig att navigera i verktyget.

Passar bäst för: Företag med stor närvaro på sociala medier i flera kanaler.

💡Proffstips: Skriv texter för inlägg, idéer, inspiration och mer med hjälp av ClickUp Docs . Det låter dig också bädda in bokmärken och skapa tabeller, samarbeta med dina kollegor för att redigera i realtid och dela med specifika team, gäster eller allmänheten med behörighetsinställningar.

5. ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Ladda ner den här mallen Skapa annonskampanjer som når rätt målgrupp med hjälp av ClickUps mall för kampanjkalender.

Vill du belöna dina lojala kunder eller locka nya köpare med lockande kampanjer och erbjudanden? Kampanjer är ett sätt att göra detta. Det finns dock så många rörliga delar i planeringen av dessa kampanjer att det kan vara utmattande för teamet att hålla ordning och leverera kvalitetsresultat.

Använd ClickUps mall för marknadsföringskalender, som kan vara ett genombrott för ditt företag när det gäller att uppnå dina mål med varje marknadsföringsaktivitet. Mallen har lättöverskådliga listor som gör det mycket smidigt att organisera uppgifter och samarbeta. Du kan spåra kampanjernas varaktighet, resultat, budget och eventuella konflikter.

Eftersom denna mall lagrar både dina tidigare och framtida kampanjer kan du göra ändringar i din strategi i rätt tid och se till att dina produktlanseringar eller säsongsbaserade försäljningar släpps utan problem.

Passar bäst för: Varumärken som förlitar sig på säsongsbetonade eller kampanjbaserade kampanjer i sociala medier för att marknadsföra sina produkter.

6. ClickUp-mall för inlägg på sociala medier

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Social Media Post Template för att skapa slagkraftigt innehåll för din sociala mediekanal.

Din redaktionella kalender för sociala medier måste fyllas med interaktivt innehåll, engagerande texter och unika idéer som passar ditt varumärke.

Det låter enkelt, men att genomföra det är en helt annan sak.

ClickUp Social Media Post Template kan hjälpa dig att skapa relevanta inlägg på ett strukturerat sätt med hjälp av ClickUp Doc. Dess kortformat ger tydlig översikt över varje detalj i varje inlägg, vilket gör det till en av de bästa onlinekalendrarna.

Med denna lösning kan du schemalägga dina inlägg så att de kan laddas upp vid en tidpunkt som drar mest uppmärksamhet, oavsett vilken social medieplattform det gäller. Välj din önskade vy (listvy, inbäddad vy, kalendervy osv. ) och skapa ordning på plattformen med hjälp av fält för ansvariga, förfallodatum, kanaler och URL:er.

Passar bäst för: Företag som samarbetar med flera influencers för att producera underhållningsinnehåll.

7. ClickUp-mall för sociala medier-blogg

Ladda ner den här mallen Förenkla ditt bloggande med funktioner som leadgenerator från ClickUp Social Media Blog Template.

Bloggning är ett av de mest pålitliga sätten att skapa synlighet i sociala medier. Det kan ge en detaljerad bild av ämnen som är relevanta för varumärket, och därför är det viktigt att se till att blogginläggen är skrivna på ett fängslande sätt, med bilder, anekdoter och statistik.

ClickUp Social Media Blog Template bör vara ditt förstahandsval i detta fall, eftersom dess förmåga att hämta innehållsidéer, schemalägga inlägg och spåra prestanda i ett enda gränssnitt hjälper dig att prestera på topp i bloggvärlden.

Använd ClickUp Brain för att skapa exakta sammanfattningar av dina sociala medieprojekt och få uppdateringar om dina leveranser så att du kan få koll på alla viktiga detaljer.

Automatisera dina behov inom sociala medier, såsom leadgenerering och rapportsammanfattning, med ClickUp Brain.

Passar bäst för: Sociala medier-team som vill öka trafiken till sina intressanta bloggar.

Bli en mästare på sociala medier med ClickUp

I en tid präglad av meme-delning och korta videoklipp måste kreatörer ständigt höja ribban med unika innehållsstrategier. Tack vare kalendermallar kan de andas ut med vetskapen om att en effektiv assistent tar hand om deras närvaro på sociala medier.

ClickUps planeringsfunktioner kan vara din kraftfulla allierade här. Medan de anpassade vyerna ger dig den transparens i arbetsflödet som du önskar, erbjuder de anpassningsbara facken för varje uppgift oändliga möjligheter att justera kalendern.

Du kan brainstorma unika koncept i dokument, schemalägga dina inlägg med hjälp av automatisering, mäta prestanda och mycket mer! Eftersom det effektiviserar ditt arbetsflöde kan du också förbättra dina tidshanteringsfärdigheter – en win-win-situation!

Registrera dig gratis på ClickUp idag för att komma igång.