5 hälsofrämjande tips för frilansare och distansarbetare

I början av min karriär arbetade jag på kontor i ett par år, och det fanns inte en enda dag då jag inte önskade att jag istället kunde arbeta på distans. Jag bor i en storstad, så pendlingen till jobbet innebar alltid överfulla tunnelbanor eller timmar i trafiken.

Kontoret i sig hjälpte nästan aldrig till med mitt arbete. Tvärtom var det oftast distraherande, tröttsamt och totalt sett mindre produktivt. Jag kände alltid att jag kunde göra det på distans från mitt eget hem eller från en solig terrass nära hemmet. Dessutom kändes arbetstiderna omänskliga.

Mina måltider var nästan aldrig hemlagade eller hälsosamma. Jag hade aldrig tillräckligt med tid för att gå till gymmet. Jag var alltid trött.

Nu när jag har varit frilansare i över tio år och arbetat på distans på heltid i tre år, går det inte en dag utan att jag är nöjd med det val jag gjorde. Min livskvalitet har förbättrats dramatiskt. Jag kan själv bestämma mina arbetstider och jag känner alltid att jag arbetar för att jag vill, för att jag tycker om det och inte för att jag måste.

De första åren var dock ganska tuffa. Att ha all frihet i världen innebar ibland att jag arbetade för länge och glömde bort alla de goda saker i livet som jag var så medveten om att jag inte hade när jag satt fast på kontoret. Det tog ett tag för mig att inse att om jag vill leva ett vackert liv är disciplin allt. Men när jag väl lärde mig att hantera disciplin gick jag aldrig tillbaka till ett hektiskt schema.

Här är 5 tips för ett hälsosammare och lyckligare liv, fullt av energi och positiva vibbar när du arbetar på distans.

1. Kronometrar är nyckeln om du vill ha noll stress under arbetet

Oavsett om du väljer Pomodoro-tekniken eller någon annan timer online, lita på mig när jag säger att din kropp och ditt sinne kommer att tacka dig för det. Att arbeta utan distraktioner i så lite som 25 minuter och med en kort paus på 5 minuter kommer att göra underverk för din produktivitet och stressnivå.

Du kommer att lära dig att slappna av (och de där 5 minuterna kanske inte verkar vara mycket, men de kommer att kännas mycket längre!). För när det är dags för paus, reser du dig upp från datorn och tar verkligen den där pausen. Du kan lägga dig ner, lyssna på en avslappnande låt, stretcha, dansa eller göra vad som helst som får dig att sluta fokusera på allt det produktiva hårda arbete du har gjort under de senaste 25 minuterna.

Dessutom kommer du att känna dig mindre stressad av alla uppgifter du brukar arbeta med, helt enkelt för att du tar en i taget. Genom att dela upp din tid i 25-minuters arbetsperioder tvingas du sluta jonglera mellan olika uppgifter och istället fokusera på en i taget.

2. Belöna dig själv med utflykter

Jag kan inte nog betona vikten av att koppla bort sig från arbetet. Om ditt hem är ditt kontor vet vi alla hur lätt det är att falla in i vanan att arbeta mer än om du faktiskt gick till en arbetsplats.

Att lämna stan tre gånger om året är inte för mycket. Inte alls. Oavsett om du bestämmer dig för att ta en längre semester, kanske åka på en yogaresa till stranden för att ladda batterierna och sedan välja två weekendresor som passar din budget, kommer de tre semestrarna du belönar dig själv med att göra hela skillnaden.

3. Dina måltider är minst lika viktiga som dina deadlines

Det första du behöver göra är att avsätta tid för dina måltider. Ta en timme om du vill laga något, men vad du än gör, ät inte mellanmål framför datorn, fast mellan olika uppgifter.

Ät vid bordet eller ät ute med en vän. På så sätt får du mycket bättre kontroll över din matintag och blir mer medveten om vad du äter. Luncherna kommer att kännas som en riktig belöning. För att få omväxling brukar jag planera in minst två luncher ute varje vecka, om möjligt på ställen jag aldrig varit på tidigare.

Jag har också gjort det till en vana att inte ta med mig någon mat alls till mitt skrivbord. Men jag har alltid hemgjord smaksatt vatten, kaffe eller te. Det hjälper också till att jag inte behöver fundera på om min kropp får tillräckligt med vätska under dagen.

4. Bestäm en daglig tid för träning och håll dig till den som om det vore en oerhört viktig deadline

Om du är morgonmänniska, träna på morgonen. Gör det innan du börjar dagen, även om det bara är i 20 minuter. Du kommer inte att tro vilken skillnad dessa 20 minuter gör. Du kommer att känna dig mer energisk, mer kraftfull och mer nöjd.

Om du är mer av en nattuggla som jag, är eftermiddagar eller kvällar rätt tid för fysisk aktivitet. Du kan gå till gymmet, men du kan också träna i ditt eget vardagsrum och följa en YouTube-video som passar ditt humör den dagen. Så länge du planerar din dagliga träning och håller fast vid den oavsett vad, kommer du inte bara att må bra, utan din kropp kommer också att se smalare och starkare ut.

Det är inte så att du är för upptagen. Jag gav mig själv den ursäkten tillräckligt länge för att inse att det inte är så att jag inte kan avsätta så lite som 20 minuter för en avslappnande yogapass eller en energigivande Pilatesklass. Det var inte det. När det gällde att träna dagligen letade jag efter ”motivation” i många år innan jag insåg att det är så enkelt som att bestämma sig och göra det även om man inte känner för det. Det handlar om att komma igång, för efter tre minuters träning kommer du att inse att du gjorde rätt.

5. Näring för sinnet med meditation, yoga eller någon annan andlig övning som passar dig

När jag insåg att jag kan gå emot mitt humör och lyckas med allt jag planerar för mig själv, gjorde jag det till en vana att ständigt ägna mig åt aktiviteter som jag inte känner för att börja med. Och det var då jag insåg hur viktigt meditation och yoga verkligen är.

Om du inte är säker på vilken meditations- eller yogastil som passar din personlighet och dina behov bäst, så finns här en lista över spirituella yoga- och meditationsretreater som du kan delta i. Det finns så många oväntade fördelar med daglig yoga eller meditation att jag inte vet var jag ska börja. Men tänk dig att byta miljö under en helg och ta lite lugn tid bara för dig själv. Du kommer att tillbringa tid mitt i naturen, njuta av lite lätt stretching, koordinera varje rörelse med andningen och, viktigast av allt, lära dig att meditera och göra yoga på egen hand.

Slutsats

Att ha lyxen att kunna arbeta var du vill kan innebära längre arbetstider och mindre fokus på ditt eget välbefinnande och din livskvalitet i allmänhet. Men när du väl inser att din hälsa och ditt välbefinnande är viktigare än alla deadlines och, framför allt, att du håller fast vid en hälsosam rutin oavsett andra distraktioner i arbetet, är du på rätt väg mot att leva ditt bästa liv hittills.

OM FÖRFATTAREN

Irina Gabriela Pele

Irina är skribent för BookYogaRetreats.com. Hon är nybörjare inom yoga och meditation och en ständig sökare efter sanning och andliga äventyr.